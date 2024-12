Weihnachtsempfehlungen 2025 – Kositza beginnt

LESEN – “Ein schö­ner, grau­sa­mer Roman”, urteil­te Pier Pao­lo Paso­li­ni. Eigent­lich soll­te das genü­gen. Un borg­he­se pic­co­lo, pic­co­lo war 1976 erschie­nen. Geni­al, daß er nun auf Deutsch wie­der­auf­ge­legt wur­de, mit einem gül­ti­gen Nach­wort von Italo Calvino.

Alle Bespre­chun­gen die­ses wuch­ti­gen Stücks Lite­ra­tur neh­men lei­der das Wesent­li­che vor­weg. Ich möch­te das ver­mei­den. Inso­fern bloß so viel:

Gio­van­ni Vival­di und sei­ne Frau sind sehr klei­ne Bür­ger in Rom. Er ist ein win­zi­ger Beam­ter. Alle Hoff­nun­gen ruhen auf dem ein­zi­gen Kind, dem begab­ten Mario. Des­sen Kar­rie­re muß doch gelin­gen! Vater Gio­van­ni tritt einer Frei­mau­rer­lo­ge bei, um die Chan­cen sei­nes Soh­nes zu ver­stär­ken. Nach dem kru­den Mau­rer-Ritu­al… geht alles schief. Und wie. Was für eine Wucht!

Vin­cen­zo Cera­mi: Ein ganz nor­ma­ler Bür­ger, Roman, Alex­an­der Ver­lag Ber­lin, 166 S., 22 € — hier bestel­len.

– –

LERNEN – Daß der lin­ke Dra­ma­turg Bernd Ste­ge­mann mitt­ler­wei­le ein inter­es­san­ter Essay­ist gewor­den ist, der über den Tel­ler­rand hin­aus­zu­schau­en ver­steht, hat­ten wir bereits in den letz­ten Jah­ren fest­ge­stellt. Sei­ne jüngs­ten Büch­lein über „Wut­kul­tur“ und „Iden­ti­täts­po­li­tik“ waren enorm klug, ambi­gui­täts­be­gabt und mit­hin anschluß­fä­hig auch für rech­te Leser.

Was der „ungläu­bi­ge Katho­lik“ Ste­ge­mann nun über die per­sön­li­che wie kol­lek­ti­ve Glau­bens­kri­se ver­faßt hat, geht aller­dings weit über das Prä­di­kat „nett zu lesen“ hin­aus. Sei­ne fei­nen Beob­ach­tun­gen tref­fen ins Mark der west­li­chen Gesell­schaft, sie rüt­teln exis­ten­zi­ell auf, ver­mö­gen zu erschüt­tern. All die wert­vol­len christ­li­chen Gewißheiten

ver­lo­ren ihren Sinn, sobald mein Geist wie­der in die Gegen­wart glitt. Es braucht die Sakra­men­te, es braucht das Ritu­al der Mes­se. Nie­mand ist für sich allei­ne katho­lisch, und nie­mand wird gläu­big, weil er Bücher liest.

Aber es gibt reich­lich Ersatz­re­li­gio­nen. Ste­ge­mann seziert die­se kri­tisch. Unbe­dingt lesens­wert, grandios.

Bernd Ste­ge­mann: Was vom Glau­ben bleibt. Wege aus der athe­is­ti­schen Apo­ka­lyp­se. Klett-Cot­ta, 280 S., 25 € — hier bestel­len.

– –

SCHAUEN – Die­ser opu­len­te Band ist sicher etwas für ech­te Biblio­phi­le mit dem etwas grö­ße­ren Geld­beu­tel. Etwas „zum Ver­er­ben“. Man kann wirk­lich stun­den­lang in die­sen groß­ar­ti­gen Por­träts schwel­gen, weil sie zur Essenz, ja: unse­rer Leu­te dringen.

August San­der (1876- 1964) hat sei­ne „Men­schen des Jahr­hun­derts“ in sie­ben Kate­go­rien auf­ge­teilt: Der Bau­er, Der Hand­wer­ker, Die Frau, Die Stän­de, Die Künst­ler, Die Groß­stadt und, tat­säch­lich: Die letz­ten Menschen.

Wir tau­chen hier ganz tief ein in das, was man wohl „Volks­see­le“ nen­nen darf. Die Bil­der stam­men aus den 1910er bis 1950er Jah­ren, die meis­ten aus den Zwan­zi­ger­jah­ren. Schaut euch die „Immo­bi­li­en­mak­le­rin“ an. Den „Jung­bau­ern“, die „Künst­le­rin“, den Phi­lo­so­phen“ (wie schön, Max Sche­ler) den „Fremd­ar­bei­ter“, und bit­te auch die „Blin­den“ und das „Explo­si­ons­op­fer“- das alles sind wir.

Man beden­ke, daß alle Bil­der mit Groß­for­mat­ka­me­ras bei natür­li­chem Licht auf­ge­nom­men wur­den. In einer Zeit, da die Ana­log-Foto­gra­fie am Aus­ster­ben ist, steigt der doku­men­ta­ri­sche Wert die­ses schwer­ge­wich­ti­gen Monu­ments. Was für eine unge­heu­re Wucht, was für ein Werk!!

August San­der: Men­schen des 20. Jahr­hun­derts, Schirm­er und Mosel, 808 Seiten,128 € — hier bestel­len.