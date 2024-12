Parteijugend und strukturelle Macht

Im Internet, fast ausschließlich auf Twitter, agiert seit Tagen eine "Patriotische Jugend". Ihre Videos und Bilder sind lustig, ihre Sprüche schon etwas weniger, ihr Auftritt wird von kurzer Dauer sein - wie so vieles, das aufblüht und wieder verwelkt.

Die “Patrio­ti­sche Jugend” ist eine Reak­ti­on auf das Vor­ha­ben der AfD, ihre eige­ne Par­tei­ju­gend eng an sich zu bin­den. Die­se JA agiert bis­her eigen­stän­dig und in Ver­eins­form. Die AfD hat sie aner­kannt, konn­te aber ein­zel­nen Lan­des­ver­bän­den die Par­tei­nä­he abspre­chen und sie dadurch zur Auf­lö­sung und einer Neu­grün­dung zwingen.

Wie jede Par­tei­ju­gend, die etwas auf sich hält, ver­tritt auch die JA här­te­re, deut­li­che­re Posi­tio­nen als ihre Mut­ter. Ein Bei­spiel: Im Leit­an­trag, den die AfD-Pro­gramm­kom­mis­si­on dem Bun­des- und Auf­stel­lungs­par­tei­tag Anfang Janu­ar vor­le­gen wird, geht es auf eini­gen Sei­ten um die Anwer­bung von Fach­kräf­ten und um die Inte­gra­ti­on derer, die schon ein­ge­wan­dert sind. Im gesam­ten Leit­an­trag taucht hin­ge­gen das Wort “Remi­gra­ti­on” nicht auf.

Die JA hat sich in die­sem Jahr genau die­sen Begriff jedoch zu einer ihrer For­de­run­gen gemacht – hat also das Lügen­ge­bil­de, das Cor­rec­tiv und ande­re von Depor­ta­ti­ons­phan­ta­sien ver­brei­te­te, fron­tal ange­sprun­gen und auf das Recht gepocht, das Kon­zept einer umfas­sen­den Remi­gra­ti­on zu durch­den­ken und in poli­ti­sche Sofort­pro­gram­me zu überführen.

Man muß die­se Viru­lenz, die­ses Angriffs­lus­ti­ge, den Mut und die Krea­ti­vi­tät die­ser jun­gen Leu­te weder “ertra­gen”, noch “begrü­ßen”, son­dern als das wahr­neh­men, was es ist: ein nicht bere­chen­ba­res, wuchern­des, gut gelaun­tes Reser­voir, aus dem man die­je­ni­gen Keschern kann, die man ein­bin­den soll­te und die ver­ste­hen, daß die wil­de Jugend eines Tages in Kärr­ner­ar­beit mün­den muß, will man nicht der ewi­ge Pfad­fin­der bleiben.

Auf Par­tei­ver­an­stal­tun­gen und beim Blick auf JA-Grup­pen, die den Weg schon nach Schnell­ro­da fan­den, um an Aka­de­mien und Som­mer­fes­ten teil­zu­neh­men, zeigt sich das gan­ze Spek­trum: frü­he Schlips­trä­ger, gro­ße Leser, Idea­lis­ten, Dos­sier­ty­pen, Lebens­fro­he, Rech­ner, Ange­kom­me­ne, Par­tei­en­skep­ti­ker, Unschein­ba­re, Bekenner.

Es ist alles vor­han­den, es läuft nichts aus dem Ruder, nur für die Staats­pres­se, aber für die ist ja sowie­so alles aus dem Ruder gelau­fen, seit­dem es Alter­na­ti­ven zur Alter­na­tiv­lo­sig­keit gibt. Nichts Neu­es unter der Son­ne also!

War­um soll die Par­tei­ju­gend den­noch enger ange­bun­den wer­den? Banal gesagt: weil kein sozia­les Gebil­de und schon gar kei­ne Par­tei das Unkon­trol­lier­ba­re dul­den möch­te, für das es im Zwei­fels­fall ver­ant­wort­lich gemacht wird. Par­tei­en möch­ten kon­trol­lie­ren, der Appa­rat ist dar­auf ausgerichtet.

Das Schutz­ar­gu­ment zieht hin­ge­gen nicht recht. Natür­lich ist die JA als extre­mer mar­kiert wor­den vom Ver­fas­sungs­schutz und den ange­glie­der­ten Funk­häu­sern. Aber schon jetzt genießt sie als aner­kann­te Jugend einer Par­tei einen Schutz­sta­tus, der weit sta­bi­ler ist als der gewöhn­li­cher Ver­ei­ne. Es wäre aus die­sem Grund genau­so nahe­lie­gend, sich als Mut­ter­par­tei nicht mit den gefähr­de­te­ren Kin­dern zu kon­ta­mi­nie­ren, son­dern sie weit außer­halb ihr Ding machen zu las­sen und nach denen zu angeln, die sich ins gro­ße Gefü­ge ein­pas­sen lassen.

Dies alles ist nun nur Erklä­rung, Nach­ge­reich­tes. Die Ent­schei­dung ist längst gefal­len, kei­ne AfD-Grö­ße wird sich auf die­sem Feld ver­kämp­fen, denn ein­ge­fä­delt hat die­se Ent­mach­tung ein macht­vol­les Netz­werk, dem nicht weni­ge JA-Prot­ago­nis­ten angehören.

Je län­ger eine Par­tei (ein Gebil­de, das Betrieb zu machen hat) exis­tiert, des­to grö­ßer wird das Gewicht der Struk­tur, des Geflechts, der ent­schei­den­den Posi­tio­nen. Olig­ar­chi­sie­rung nennt man das, und gegen die­sen Vor­gang ein Lamen­to anzu­stim­men, ist so alt wie wir­kungs­los. Ein Appa­rat und sei­ne Tei­le ist ein Gefü­ge, in dem die Tei­le das wich­tigs­te Argu­ment auf ihrer Sei­te haben: Es fühlt sich gut an, geschmiert zu funktionieren.

Rei­ni­gungs­vor­gän­ge: Man­che wer­den nicht in die neu­en Struk­tu­ren über­nom­men, ande­re wer­den spä­ter aus­ge­schlos­sen werden.

Selbst­rei­ni­gungs­vor­gän­ge: Eini­ge gute Leu­te wer­den von vorn­her­ein nicht mehr mit­ma­chen, die Flin­te also ins Korn wer­fen. Das wäre dann ein star­kes Zei­chen, wenn neue Struk­tu­ren jen­seits der Par­tei ent­stün­den, die mehr sind als nur ein vir­tu­el­ler Scha­ber­nack. Die Par­tei selbst wird es sowie­so nicht inter­es­sie­ren, aber für das, was man den Auf­bau einer rech­ten Zivil­ge­sell­schaft nen­nen kann, könn­te es wich­tig sein.

Daher zurück zur “Patrio­ti­schen Jugend”, die nun einen mords Wir­bel ver­an­stal­tet und sug­ge­riert, “die Jugend” ste­he hin­ter ihr. Es ist wie stets, wenn vir­tu­el­le Armeen auf­mar­schie­ren und genau ihr Feld beherr­schen, aber kei­nes dar­über hin­aus: Struk­tu­ren, Netz­wer­ke, Man­da­te, best­be­zahl­te Stel­len, Kar­rie­re­an­ge­bo­te, der Betrieb – nichts davon läßt sich von einem Posau­nen­chor beein­dru­cken oder sogar ver­än­dern, zumal wenn die­ser Posau­nen­chor von Witz­bol­den, Anony­men und dis­rup­ti­ven Chan­cen­hüp­fern ange­führt wird.

Struk­tu­rel­le Macht läßt sich nur von struk­tu­rel­ler Gegen­macht beein­dru­cken. Sie auf­zu­bau­en erfor­dert Ernst, Geduld, Zähig­keit, Geschick und Rea­lis­mus. Ist nicht in Sicht.