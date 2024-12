Konten gekündigt – das Magazin Freilich als Exempel

Dem in Österreich erscheinenden Magazin Freilich sind die Geschäftskonten gekündigt worden. Wie in solchen Fällen üblich, geschah das ohne Angabe von Gründen. Schlampige Kontenführung, chronische Unterdeckung oder ähnliche Sachgründe, die eine Kündigung rechtfertigen könnten, liegen selbstredend nicht vor - und lägen sie vor, hätten Gespräche mit der Bank stattgefunden, wären Warnungen ausgesprochen worden.

Man hat kei­nen Anspruch dar­auf, die Grün­de zu erfah­ren. Ban­ken und ande­re Insti­tu­tio­nen ach­ten auf eine glat­te Ober­flä­che, an der kein Jurist einen Riß fin­det, in den er sei­nen Mei­ßel trei­ben könnte.

Man betei­ligt sich auf wir­kungs­vol­le Wei­se am Kampf gegen rechts, ohne poli­tisch zu argu­men­tie­ren. Die­se Pra­xis ist nicht neu, sie ist ele­gan­ter und weni­ger roh als eine kla­re Ansa­ge. In Staats­for­men, die kul­tur­po­li­tisch rigi­de han­deln, war es stets ein belieb­tes Mit­tel, Bücher und Zeit­schrif­ten mit dem Argu­ment zu ver­hin­dern, es gäbe schlicht kein Papier mehr, auf das gedruckt wer­den kön­ne. Was soll­te man gegen solch guten Wil­len, der lei­der, lei­der nichts mehr aus­tra­gen kann, schon sagen?

Auch Deutsch­land und Öster­reich sind von die­ser Rigi­di­tät nicht aus­ge­nom­men. Weil uns der Markt den Druck unse­rer Bücher in Deutsch­land und im Aus­land ermög­licht, ist man auf ande­re Metho­den ver­fal­len. Eine Buch­mes­se bei­spiels­wei­se ist eine gesäu­ber­te Ange­le­gen­heit. Dort hat der links­li­be­ra­le Main­stream über För­der­töp­fe und Aus­gren­zungs­me­cha­nis­men dafür gesorgt, daß er von uns nicht mehr gestört wer­den kann.

Und wei­ter: Die Beauf­tra­gung von pri­va­ten Initia­ti­ven wie der Ama­deo-Anto­nio-Stif­tung mit “staats­na­hen Auf­ga­ben” wie der Mar­kie­rung von “Haß-Spra­che” und “extre­mis­ti­schem” Inhalt führt letzt­lich zum Druck auf Platt­for­men, Ban­ken, kom­mu­na­le Ver­mie­ter und­so­wei­ter. De-Plat­forming heißt das: nicht mehr im reich­wei­te­star­ken Netz zu exis­tie­ren zu dürfen.

Nun also Frei­lich. Wir spra­chen mit Bru­no Wol­ters, einem der Redak­teu­re des Maga­zins. Von hier aus kol­le­gia­le Grü­ße an die gan­ze Mann­schaft – und Köp­fe oben hal­ten: bes­ser so als eine irrele­van­te Exis­tenz am Kat­zen­tisch­chen, oder?

SEZESSION: Dem Maga­zin Frei­lich, des­sen Redak­ti­on Sie ange­hö­ren, wur­den von der Steie­ri­schen Spar­kas­se die Geschäfts­kon­ten gekün­digt. Gibt es für Gewer­be­trei­ben­de und Pri­vat­leu­te in Öster­reich kei­nen recht­lich durch­setz­ba­ren Anspruch auf ein Kon­to? Ohne eines kann man ja schlech­ter­dings nicht wirtschaften …

BRUNO WOLTERS: Kur­ze und knap­pe Ant­wort: Nein. Anders als in Deutsch­land gibt es kei­nen Rechts­an­spruch auf ein Bank­kon­to bei der Spar­kas­se. Zumin­dest gibt es bis­her kei­ne Recht­spre­chung, aus der sich dies ablei­ten lie­ße. Solch wich­ti­ge Urtei­le wie jüngst das des OVG Mag­de­burg, das dem Maga­zin Com­pact ein Kon­to bei der Spar­kas­se Bur­gen­land­kreis zuge­spro­chen hat, gibt es in Öster­reich noch nicht. Mar­tin Sell­ner ver­sucht jedoch der­zeit, ein sol­ches Urteil mit die­ser Wir­kung vor einem öster­rei­chi­schen Gericht zu erstreiten.

SEZESSION: Sie sind nicht das ers­te rech­te Pro­jekt, das mit Kün­di­gun­gen zu kämp­fen und zurecht­zu­kom­men hat. Bei uns selbst ist das glück­li­cher­wei­se ein gutes Jahr­zehnt her. Als wir damals über genia­le Knif­fe nach­dach­ten, fiel uns kei­ner ein. Fällt Ihnen etwas ein, das mehr und ele­gan­ter wäre als der juris­ti­sche Weg und ähnliches?

WOLTERS: Kurz­zei­tig wur­de über­legt, über Umwe­ge ein deut­sches Spar­kas­sen­kon­to ein­zu­rich­ten, bei­spiels­wei­se durch die Eröff­nung einer Nie­der­las­sung in Deutsch­land oder durch die Grün­dung einer Art “exter­nen Dienst­leis­tungs­fir­ma” in Deutsch­land, die dann den Zah­lungs­ver­kehr und die Buch­hal­tung über­neh­men könn­te. Das ist aber nur als ulti­ma ratio gedacht.

SEZESSION: Blau und schwarz, also FPÖ und ÖVP, ste­hen in der Stei­er­mark vor dem Ver­hand­lungs­ab­schluß für eine gemein­sa­me Regie­rung, und zwar unter einem blau­en Lan­des­haupt­mann. Das ist doch eine idea­le Vor­aus­set­zung, um aus die­sem Bun­des­land einen siche­ren Hafen für alter­na­ti­ve Medi­en zu machen und ihnen Kon­ten zu sichern. Oder sind Sie nicht optimistisch?

WOLTERS: Die Lin­ke spricht offen aus, daß es dar­um geht, rech­te Medi­en mund­tot zu machen oder dann, wenn sich eine Bank nicht an sol­chen Metho­den betei­ligt, das öffent­li­che Anse­hen die­ser Bank zu beschä­di­gen. In einem Bun­des­land, das bei der letz­ten Land­tags­wahl im Novem­ber mit 35 Pro­zent frei­heit­lich gewählt hat, müß­te der Image­scha­den für die Bank aber grö­ßer sein, wenn sie frei­heit­li­chen Medi­en aus poli­ti­schen Grün­den das Kon­to kün­digt. Die Zen­sur­for­de­run­gen der Lin­ken soll­ten dage­gen nicht mehr so schwer ins Gewicht fal­len. Ob es so ist, wird sich nun zeigen.

Ich glau­be übri­gens nicht, daß die FPÖ hier ein­grei­fen muß. Sie muß sich nur soli­da­risch zei­gen. Und FPÖ-Gene­ral­se­kre­tär Chris­ti­an Hafenecker hat sich in einer Pres­se­aus­sendung nach Bekannt­wer­den des De-Ban­kings von Frei­lich kri­tisch zum De-Ban­king an sich geäu­ßert und die­se Metho­de als Angriff auf die Pres­se­frei­heit bezeichnet.

SEZESSION: Es muß ja nun schnell gehen. Gibt es eine Auf­fang­stel­lung, einen Notfallplan?

WOLTERS: Ja, das gibt es. So leicht las­sen wir uns nicht unter­krie­gen. Aber erst ein­mal müs­sen wir mit der Spar­kas­se ein Gespräch auf Augen­hö­he füh­ren. Wir wer­den die Kün­di­gung nicht ein­fach so hin­neh­men. Unser Fall muß zum Wen­de­punkt werden.

SEZESSION: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht – aber wir hier scheu­en stets davor zurück, “Soli­da­ri­tät” ein­zu­for­dern, wenn uns wie­der ein­mal etwas wider­fährt. Wir sehen uns nie als Opfer, das betreut und ver­arz­tet wer­den muß, son­dern als die Noch-Unter­le­ge­nen in einem Kul­tur­kampf, an des­sen Ende wir viel­leicht gewon­nen haben wer­den. Den­noch ver­ste­he ich, daß Soli­da­ri­tät für Sie nun not­wen­dig sein kann. Also: Wie kann man soli­da­risch sein?

WOLTERS: Am ein­fachs­ten, weil für jeden mach­bar, ist natür­lich ein Abo unse­rer Zeit­schrift oder eine Spen­de. Eine lin­ke Cam­pai­gne­rin hat im ORF-Bei­trag zu unse­rem De-Ban­king-Vor­fall ganz offen zuge­ge­ben, was sie mit De-Ban­king errei­chen wol­len: Den Betrieb lahm legen, damit die “rechts­extre­me Agen­da” nicht wei­ter ver­brei­tet wer­den kann. Je wirt­schaft­lich sta­bi­ler wir sind, des­to bes­ser kön­nen wir sol­che Angrif­fe abwehren.

Dar­über hin­aus kann man auch ande­re über die Bedeu­tung der De-Ban­king-Stra­te­gie auf­klä­ren und vor allem die Ver­tre­ter der rech­ten Par­tei­en dar­auf anspre­chen. Dort muß die Sen­si­bi­li­tät für sol­che indi­rek­ten Angrif­fe auf rech­te Struk­tu­ren geschärft wer­den. Hier hat bei­spiels­wei­se die AfD im Ver­gleich zur FPÖ noch gro­ßen Nach­hol­be­darf. Sie pocht immer noch auf die “Ver­trags­frei­heit” und meint, der Staat dür­fe den Ver­trags­part­nern nicht vor­schrei­ben, mit wem sie Geschäf­te machen.

Daß die Kon­se­quenz dar­aus das De-Ban­king sein kann, ist noch nicht wirk­lich ange­kom­men, auch wenn es den AfD-Par­tei­vor­sit­zen­den Chrup­al­la selbst getrof­fen hat, der nach eige­nen Anga­ben im Sep­tem­ber 2023 grund­los ein Bank­kon­to ver­lo­ren hat.

Ande­re in der AfD sind da schon wei­ter: Der AfD-Euro­pa­ab­ge­ord­ne­te und stell­ver­tre­ten­de AfD-Dele­ga­ti­ons­lei­ter Tomasz Froelich hat unse­ren De-Ban­king-Vor­fall zum Anlass genom­men, eine par­la­men­ta­ri­sche Anfra­ge an die EU-Kom­mis­si­on zu die­sem The­men­kom­plex zu stel­len. Auch das ist soli­da­risch und ent­spricht der “orga­ni­schen Soli­da­ri­tät”, die der Autor Bene­dikt Kai­ser in Die Par­tei und ihr Vor­feld skizziert.