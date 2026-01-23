Das Hafttagebuch von Kurt Hättasch – 17. Woche

Es gibt mittlerweile und endlich ein Anwalt-Anderkonto, auf das Unterstützung eingezahlt werden kann. Es dient der Finanzierung der Kosten, die von Familie Hättasch zur Verteidigung und für die Öffentlichkeitsarbeit gestemmt werden müssen. Bitte überweisen Sie an
Kurt Hättasch wurde am 5. November 2024 in Grimma auf dem Grundstück seines Wohnhauses niedergeschossen und festgenommen. Seine Ehefrau stellt uns nach und nach das Tagebuch ihres Mannes zur Abschrift und zur Veröffentlichung zur Verfügung. Es ist nicht nur in diesem Fall wichtig, die andere Seite zu hören, die Seite der Verhafteten und Angeklagten also. Denn ihr Leben ist von einem Tag auf den anderen so sehr beschädigt worden, daß der Staat beste und schwer belastbare Argumente beibringen muß, um begründen zu können, warum er seine Einsatzkräfte so handeln ließ.
– –
Hättasch stellte seinem Bericht folgende Zeilen voran:
Ich beginne diese Aufzeichnung am Tag 24 meiner U‑Haft, gerechnet ab dem Tage meiner Festnahme. Bis auf Namen ist dieser Bericht vollständig und aufrichtig und schildert meine Wahrnehmung der Geschehnisse. Die Wahrheit ist hierbei zum Teil abenteuerlich genug, sodaß sie auf Übertreibungen verzichten kann – im Gegenteil zur „Wahrheit“ der etablierten Medienlandschaft, die sich, wie so oft, alles zurechtbiegen muß.
– – –
115. bis 118. Tag, Donnerstag, 27. Februar bis Sonntag, 2. März
Die Zellentür fliegt auf, das Licht geht an und ich fühle mich wie mit dem Spaten geweckt. Der Rumäne springt sofort nach vorne, um sein Frühstück und heißes Wasser einzusammeln. Ich werde gerufen und sage reflexartig, daß ich zum Frühstück nichts essen möchte. Aber: Ich solle mir ein Handtuch schnappen um zu duschen.
Ich tue also wie mir geheißen, greife zu einem Tuch und folge der Wache. Wir gehen eine ganze Strecke den runden Korridor entlang, sodaß ich glaube, es gibt pro Etage nur eine Nasszelle. Es gibt darin einen Umkleideraum und daneben einen schmalen Duschgang mit drei Duschköpfen. Der Boden ist gefliest, die Wände teilweise, und von der Decke bröckelt der Putz. Die Hand muss ich fast ununterbrochen auf der Taste halten, weil ansonsten nach Sekunden das Wasser aufhört zu fließen.
Ich beeile mich, aber die Wache wird schon unruhig, also beschleunige ich weiter, trockne mich ab, kleide mich neu an und wackele unter Aufsicht zurück zur Zelle. Es ist 7:00, ich werde wohl in einer Stunde abgeholt. Ich packe meine Sachen zusammen und helfe in der Zwischenzeit noch dem Rumänen bei dem Ausfüllen einer Telefonerlaubnis und eines „Taschengeldantrages“ (für mittellose Gefangene). Wir probieren uns noch kurz an einem Gespräch über unsere Kinder. Seine sind, soweit ich es richtig gedeutet habe, 11 und 15. Aber schon fliegt die Tür erneut auf, und ich werde von einer Wache abgeholt. Wir verabschieden uns und die Zellentür zu dem kleinen Loch wird verschlossen- ich wünsche dir alles Gute!
Ich muss wieder an der Wachstube warten, erhalte ein Verpflegungspaket und Jacke sowie Mütze und ab geht es, durch den Innenhof zur Schleuse, wo der Transporter von gestern schon wieder (oder noch?) bereitsteht. Mir wird wieder der Handschellengürtel angelegt, im Fahrzeug erhalte ich die Fußfesseln und ab dafür- mit Blaulicht und Sirene (wichtig)!
Nach einer kurzen Fahrt erreichen wir den Bundesgerichtshof und es handelt sich um eine überraschend nichtssagende Anlage mit Plattenbauten. Ohne das Eingangsschild hätte ich es eher für eine Kaserne gehalten. Ich werde bis vor die Tür eines der Gebäude gefahren und muß zunächst eine Weile warten, da meine Sicherheitsleute erst in das Gebäude einrücken und wahrscheinlich die Gänge nach Sympathisanten absuchen.
Ich darf letztlich doch das Fahrzeug verlassen und werde von meinen vier Mitfahrern in den Keller verschleppt, der im Grunde ganz genauso aussieht wie der Keller der meisten größeren Wohnblöcke: weiße Wände, offene Rohrleitungen- nur die obligatorischen, an eine Wand gelehnten Fahrräder fehlen zu diesem Bild. Auf der rechten Seite scheint es keine Räume zu geben, doch links sind derer einige.
Ein größerer Vorraum nimmt uns auf, in ihm stehen ein Tisch und vier Stühle , ansonsten ist er leer. Es schließt sich eine Zelle an, in der nur ein Bett sowie ein kleiner Abstelltisch stehen. Noch nicht einmal natürliches Licht gibt es, nur direkt über der Tür ist eine Lampe, die gelbliches Licht abgibt und den Raum dadurch noch dunkler wirken läßt. In diesen kleinen Raum werde ich gebracht und entkettet. Die Tür wird hinter mir geschlossen und ich bin allein.
Ich gehe auf und ab und durchdenke im Kopf bereits die Verhandlung. Was wird wohl die Gegenseite vorbringen wollen? Aufgeregt bin ich nicht, aber ich fühle mich etwas kalt.
Wenn es auch gestellt klingen mag, aber während meiner Wartefrist denke ich an den Text unserer Nationalhymne: Einigkeit und Recht und Freiheit. In dem Hoffen, dass die heute entscheidenden Stellen diese Formel noch nicht vollkommen vergessen haben, beginne ich sie laut vor mich hin zu summen. Dadurch tritt zu meiner derzeitigen Grundruhe, ein sich verstärkendes Gefühl der Zuversicht und ich fühle mich danach noch besser.
Gar nicht viel später darf ich die Zelle verlassen, und mein Anwalt steht im Raum. Die Wachleute stellen sich vor die Tür und ich darf erstmals seit fast vier Monaten einem Menschen, der auf meiner Seite steht, ohne eine Trennscheibe die Hand reichen. Wir setzen uns und besprechen nochmals kurz das, was kommt, doch im Grunde steht alles zum Besten und nicht lange später geht es zum Verhandlungsraum, für welchen Weg ich jedoch wieder in Ketten gelegt werde.
Mein Anwalt macht sich unbehelligt auf den Weg zum Verhandlungsraum, der sich im ersten Stock befindet. Ich folge mit meiner Leibgarde. Auf dem Korridor verstreut stehen die schwerbewaffneten und sturmbehaubten Typen und blicken finster drein. Wir durchschreiten eine Sicherheitstür und einen Gang entlang, in dessen Mitte wir einen großen Konferenzraum zur Rechten betreten.
Es ist ein länglicher Raum. Es stehen darin drei Tische, von denen einer von Richterin und Protokollantin bevölkert wird. Die beiden anderen bilden die Arme eines „U“, jedoch sind sie leicht zum Tisch der Richterin schräg gestellt. Mein Anwalt hat bereits Platz genommen, auf der Gegenseite sitzen zwei Männer. Ich werde in Ketten in den Raum geführt und umständlich von meinen Fesseln befreit. Während dieser Prozedur muß ich an einen Nachrichtenbericht von vor wenigen Tagen denken, als eine Linksextremistin in Ungarn vor Gericht gebracht wurde. Oh, was haben sich die Qualitätsmedien nicht über den ungarischen Staat aufgeregt und dass das Vorführen in Handschellen eine Form der Stigmatisierung sei. Ihr ungarischen Justizbeamten: Kommt nach Karlsruhe und lernt vom deutschen Rechtsstaat!
Ich darf endlich neben meinem Verteidiger Platz nehmen. Die Richterin begrüßt alle und stellt die Anwesenden vor. Sie selbst vertritt die eigentliche Haftrichterin, ihr zur Seite sitzt die Justizangestellte, welche bisher alle Schreiben vom Gericht unterzeichnet hatte. Auf der Gegenseite sitzt der (wie ich annehme) verfahrensführende Oberstaatsanwalt und sein Helfer. An der offenen Seite des „U“ sitzen zwei BKA-Beamte und zwei aus meiner persönlichen Aufpassertruppe.
Die Verhandlung dauert von 9:00–13-30, mit einer kurzen Pause von 12–30-12:45, an. Die meiste Zeit rede ich allein. Ich stelle mich umfassend vor, meinen privaten, beruflichen und politischen Werdegang, und als ich im Jahre 2023 angelangt bin, hat jeder der Anwesenden ein vollumfängliches Bild von mir als Menschen. Jedem vernünftigen Menschen musste spätestens jetzt klar werden, dass selbst, wenn man meine politische Einstellung nicht leiden mag (welches ich keinem aufzwingen wollen würde), doch völlig klar wird, dass ich neben umfangreichen persönlichen Hausstand mit Haus und Tieren, Wiesen und Wald, meiner Eignung (hoffentlich) als Ehemann und meiner väterlichen Aufgabe, der Mitgliedschaft in mehreren Vereinen und zahlreichen Ehrenämtern und politischen Betätigungsfelder, ganz zu schweigen von meiner Firma und Dozententätigkeit schlussendlich gar keine zeitliche Möglichkeit bestehen konnte, mich in einer Terrororganisation zu beteiligen.
Kurz gesagt: selbst wenn ich derartige Ziele verfolgt hätte, welches meinem gesamten Wesen völlig zuwiderstreben würde, hätte ich schlichtweg gar nicht die Freizeit gehabt, ihnen nachzugehen. Meine Freizeit war in dieser Zeit derart knapp, dass es unserer Freundesgruppe nur einmal pro Jahr möglich war, eine ausgedehntere Wanderung über mehrere Tage durchführen zu können.
Oh, da hatte ich ja was gesagt: Wanderungen – und auch noch mit einem Rucksack?! Das geht ja mal gar nicht. Sofort war der Oberstaatsanwalt beim Stift und wollte alle Namen der Mitwanderer wissen, die ich ihm bereitwillig gab, denn ich habe nichts zu verbergen und soweit ich informiert bin, sollte das wandern noch immer erlaubt sein.
Ob unsere Wanderung zu einem gewissen Neonazi führen sollte, war eine Frage. Ich schaue den Mann nur verständnislos an. Er wiederholt den Namen – ich habe ihn noch nie gehört. Er nennt jemand anderen, der mir ebenso völlig unbekannt ist. Was für seltsame Fragen!
Ich schildere umfangreich Ablauf und Inhalt der zwei Treffen im Wald, zu denen wir Inhalte aus dem Pfadfindergrundkurs thematisierten und am Abend Linseneintopf aßen und einen über den Durst tranken. Auch hierzu werden nutzlose Fragen gestellt. Die Seite der Generalstaatsanwaltschaft scheint von meinen äußerst detaillierten Schilderungen völlig ungerührt zu sein, dabei leiste ich für sie mal eben den wesentlichen Teil ihrer Ermittlungsarbeit und versuche mein möglichstes, um den eklatanten Irrtum aus dem Weg zu räumen, es seien militärische Übungen für den Kriegsfall gewesen.
Nachdem das alles besprochen ist, legt die Generalstaatsanwaltschaft ihre Ermittlungsergebnisse der letzten vier Monate vor: zwei Zettel mit zwei Bruchstücken von WhatsApp-Chatverläufen, von denen einer aus dem Jahre 2016 stammt.
Ich scherze nicht. Ich weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass das tatsächlich alles ist. Mich hätte es nicht gewundert, wenn noch diese oder jene Unterhaltung herangezogen worden wäre, irgendetwas aus der politischen Debatte, oder was weiß ich. Hätte ich gleich gewusst, dass nicht mehr vorliegt, dann hätte ich den OStA ausgelacht; frei und offen, mitten in sein Gesicht. Er, der sich besonders wichtig vorkommt, stellt einige unnütze Fragen. Immer dann, wenn von einer Seite ein gewisser Wortblock vorgebracht wurde, hat die Richterin unterbrochen und diktiert, was zu Protokoll gegeben werden soll.
Nachdem zum Schluss noch kurz auf meinen Kontakt zu diesem und jenem Mitbeschuldigten eingegangen wurde, endet die Verhandlung abrupt. Die Richterin erfragt die Schlußanträge. Mein Anwalt erbittet Aufhebung des Haftbefehls, der Oberstaatsanwalt dessen Beibehaltung. Ich schüttele nur mit dem Kopf. Es ist mir völlig schleierhaft, wie er derartig ideologisch verkrampft sein kann – unvorstellbar. Schon während der Verhandlung warf er immer wieder unpassende Kommentare ein, mit denen er scheinbar versuchte, mich zu beleidigen: teilte mir mit, ich solle nichts „vom Pferd“ erzählen und versäumte es nicht, mir mehrfach eine Nähe zum NS zu unterstellen, die er völlig aus der Luft zog und es zu keiner Zeit für nötig hielt, das auch mal zu beweisen.
An einem Punkt der Verhandlung reichte es mir und ich sagte:
Was bringen Ihnen diese ständigen Unterstellungen? Ich finde das absolut nicht zum Lachen.
Darauf antwortete er lakonisch: „Ja, ich auch nicht.“
Na dann unterlassen Sie ab sofort endlich diese unsäglichen Kommentare und ich verbitte es mir, dass Sie mir weiterhin so unverfroren derlei Gedankengut unterstellen!
Das war die einzige Stelle, an welcher die Richterin schlichtend eingriff, leider ohne sich genötigt zu sehen, meine Aussage zu Protokoll zu nehmen. Sie selbst schien jedenfalls nur Interesse am Protokoll zu haben. Inhaltliche Fragen stellte sie keine einzige.
Als Schlusswort teilt die Richterin noch mit, dass sie bereits morgen ihre Entscheidung mitteilen wolle. Der Anwalt und ich schauen uns an, denn das erscheint uns sehr schnell, aber was das bedeutet, bleibt unklar. Meine Zeit ist jedenfalls gekommen und ich verabschiede mich von meinem Verteidiger, werde wieder in Ketten gelegt und unter voller Bewachung abtransportiert.
Bei Beginn des Rückweges frage ich die beiden hinter mir sitzenden Wachen, ob sie denken, dass ich freikomme. Einer sagt, ich hätte es nicht besser machen können, als ich getan habe und ich brauche kein schlechtes Gewissen zu haben, aber er habe in seiner jahrelangen Dienstzeit noch nie erlebt, dass eine Haftprüfung erfolgreich gewesen wäre.
Ich bin fest von meiner Freilassung überzeugt. Neben meiner eigenen umfassenden Darstellung und dem nicht existenten Ermittlungsergebnis der Gegenseite ist ja auch der Anfangsverdacht gar nicht gegeben, geschweige denn auch nur ansatzweise ausreichende Anhaltspunkte, die den Vorwurf einer Mitgliedschaft stützen könnten. Besser kann es überhaupt nicht stehen.
Auf der Rückfahrt denke ich lange über die Verhandlung nach und mir fallen immer mehr Punkte aus dem Haftbefehl ein, zu denen überhaupt keine Fragen gestellt wurden. Jetzt wäre doch die Gelegenheit dazu gewesen, aber scheinbar interessiert es noch nicht einmal die Staatsanwaltschaft selbst…
Obwohl es sich in aller Regel anders verhält, kommt mir der Rückweg länger vor. Tatsächlich brauchen wir auch von 13:30–18:00, was allerdings nur recht wenige Minuten mehr sind. Vor Nürnberg ist stockender Verkehr auf der Autobahn, welcher den vor uns fahrenden BKA-Transporter zu einem abenteuerlichen Manöver veranlasst, kurz vor der Abfahrt noch die Spur zu wechseln, herunter von der Autobahn, wodurch es fast zur Kollision mit einem LKW gekommen wäre. Dieser Umstand wurde durch eine hinter mir sitzende Wache mit den Worten: „Das war aber knapp.“ kommentiert. Ich hatte kurz zuvor noch die Augen zu und habe den Vorfall daher selbst nicht gesehen. In jedem Fall bestand eine Heidenangst, falls die Gefahr drohte an einer Stelle ein Tempo zu unterschreiten oder gar stehenzubleiben.
Wir machen in der Polizeiwache von Bayreuth wieder einen kurzen Zwischenstopp. Das Wenige, dass ich von der Stadt sehe, regt mich dazu an mir die Gegend mal in einem Urlaub näher zu Gemüte zu führen. Der Pensionsmutter kann ich dann auf die Frage hin, wie ich auf Bayreuth kam, sagen: „ Durch meine Zeit im Gefängnis.“-eigentlich bekloppt.
Auf dem weiteren Weg nach Leipzig zeigt sich ein vollkommener Sonnenuntergang, den ich mir voller Verlangen ansehe und immer dann tief betrübt bin, wenn eine garstige Wolke sich vor das so alltägliche Naturschauspiel drängt, welches ich nun seit bald vierzig Tagen nicht mehr sehen durfte.
Zurück in Leipzig sehne ich mich schon fast nach meiner gemütlichen Zelle (im Vergleich zu Karlsruhe ist diese Einstellung durchaus verständlich).
Vor dem Tor müssen wir eine Weile warten, dann fahren wir endlich ein und lassen die zwei Begleittransporter außerhalb der Mauern. Ich bin sehr erleichtert, dass diese Typen außer Sichtweite sind. Erst jetzt, nachdem ich nicht mehr in ihrem Zugriffsbereich bin, merke ich, dass ich tatsächlich Angst vor den Maskierten habe. Wenn ich ihnen begegne, fällt es mir gar nicht recht auf, aber die Erleichterung, wenn sie wieder „weg“ sind, spricht für sich.
Erstaunlich unproblematisch werde ich von einer ganz lieben Wachfrau, die mich bereits kennt, empfangen und ohne Durchsicht und Leibesvisitation auf meine Station verbracht. Natürlich nicht ohne sich die neuesten Entwicklungen in meinem Fall aus erster Hand zu verschaffen. Die Stationswache ist auch ungemein freundlich und obwohl es schon fast 18:30 ist, darf ich noch ausgiebig duschen gehen, welches Angebot ich nicht ausschlage.
In meiner Zelle kleide ich mich frisch an und koche mir einen Tee. Ein Abendessen habe ich heute nicht erhalten, aber ich habe gar keinen Hunger, trinke nur meinen Tee und fühle mich ziemlich fertig. 20:00 schlafe ich bereits.
– –
Freitag – Ich wache in der festen Gewissheit auf, daß ich meine letzte Nacht im Gefängnis verbracht habe. Beim Aufschluss werde ich ganz umfassend von anderen Häftlingen ausgefragt. Wir versammeln uns in einer Vier-Mann-Zelle, in der aus Neugier etwa 10 Mitgefangenen zusammenkommen. Ich berichte also alles Bemerkenswerte aus den letzten beiden Tagen, insbesondere von den nicht vorhandenen Ermittlungsergebnissen der Generalstaatsanwaltschaft.
Dieser Umstand, das gänzliche Fehlen von den Tatvorwurf erhärtenden Fakten lässt auch alle anderen zu der Ansicht gelangen der Bescheid wird positiv ausfallen. Sie berichten aus ihren eigenen Verfahren oder von Gehörtem und sagen einhellig, dass die Staatsanwaltschaft mehr hätte vorlegen müssen. Nach dem Aufschluss klappert es wieder an meiner Zellentür und der Psychologe holt mich zu einem Gespräch ab. Er interessiert sich für die Haftprüfung und ich berichte ihm in der Kurzfassung. Auch ihm gegenüber vertrete ich klar die Auffassung, dass mein Aufenthalt im Gefängnis ein Ende hat.
Er fragte mich, was ich täte, wenn ein negativer Bescheid kommt, worauf hin ich erwidere:
Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich das Gericht derartig die Blöße geben wird, einer nicht begründbaren Hypothese des Oberstaatsanwaltes weiterhin blindlings Folge zu leisten. Es wäre entlarvend.
Zurück in meiner Zelle überlege ich lange, ob ich bereits meine Sachen zusammenräumen soll, aber dazu bekäme ich schon noch Gelegenheit, deshalb lasse ich das und schaue mir derweil die Bilder von zu Hause, meiner Frau und meiner Tochter an, die ich oberhalb meines Schreibtisches angeklebt habe. Ich träume schon davon, wie ich heute Abend endlich wieder daheim schlafen werde und wie sich alles wie ein seltsamer Traum anfühlen wird, wie ein Alp, der von einem gewichen ist. Ich werde es gar nicht recht begreifen können, wenn ich mit einmal wieder meine Frau und mein Kind in den Arm schließen kann und wie durch Zauberei und mit der Kraft eines Pinselstriches nichts mehr übrig bleibt von dem republikgefährdenden „Austausch geheimer Informationen“, den sich der Oberstaatsanwalt in seiner gefährlichen Phantasie zusammenreimte.
Es klappert erneut an meiner Zellentür und wer steht diesmal davor? – der Abteilungsleiter! Jetzt ist es soweit! Leider geht es wieder nicht um meine Entlassung, sondern auch er will nur wissen, wie die Haftprüfung verlief, also erzähle ich wieder von den Begebenheiten. Mit dem Abteilungsleiter spricht ein Häftling in aller Regel relativ selten und so werden direkt meine schriftlichen Anliegen der letzten Wochen abgearbeitet, für die ich wenig Interesse habe, denn was gehen sie mich jetzt noch an?
Zuletzt spricht er mit mir noch über meinen Haftbericht und belehrt mich darüber, dass ich keine sicherheitsrelevanten Dinge nach außen tragen solle. Ein Beispiel war, dass ich nicht die Anordnung von Überwachungskameras preisgeben dürfe usw. Diese Dinge interessierten mich weniger, sage ich. Jedenfalls werde ich darauf hingewiesen, dass die Anstaltsleitung meinen Bericht mit großem Interesse lese. Bei möglicher Überschreitung einer Sicherheitsgrenze, insbesondere beim Niederschreiben von Namen, könnte ich mit einer Anzeige durch den Freistaat rechnen, welches aber niemand wolle.
Ich versichere ihm, dass mir nichts ferner läge als den Zorn des Staates auf mich zu ziehen – die Paradoxie fiel mir erst später auf. Langsam, quälend langsam verstreicht der Tag. 13:45 rufe ich beim Anwalt an – und soll 14:45 erneut anrufen. Das tue ich dann auch, aber erneut: keine Lebenszeichen vom BGH.
Während ich noch warte, sehe ich mit einigen anderen im Fernsehen die Neuigkeit, dass ein IS-Terrorist vor seiner Verhandlung freikommt und im betreffenden Ort alle Anwohner in hellem Aufruhr sind und aus Angst nur noch in Gruppen unterwegs wären. Na ein Glück darf er raus und ich warte noch auf eine Entscheidung!
Heinrich Heine sagte einmal so treffend: „ Denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht.“ Darin hat er Recht behalten, doch ich gebe zu bedenken, dass es auch tagsüber keine reine Freude mehr ist über die Vorgänge des lieben Vaterlandes nachzudenken. So verstreicht im Warten der Tag und es wird 18:00. Vielen Dank liebes Gericht: auf nichts kann man sich mehr verlassen.
– –
Sonnabend und Sonntag – Ein bißchen zweifle ich schon an meinem Verstand. Ich bin mir wirklich sicher, dass die Richterin sagte, sie wolle am Freitag eine Entscheidung treffen – hatte auch mit dem Anwalt explizit darüber nochmal gesprochen. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass ein Häftling auch am Wochenende freigelassen wird, auf richterliche Anordnung, aber ungewöhnlich wäre es doch. Ist es nun ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, dass es so lange dauert?
Das Wochenende bringt keine Entscheidung. Ich bin noch völlig ausgelaugt und tue im Grunde gar nichts weiter außer schlafen und essen. Die fehlende Entscheidung nagt an mir, aber ich kann mir keinen Reim daraus machen…
So endet Woche 17.
– – –
112.–114. Tag – Montag, 24. Februar bis Mittwoch, 26. Februar
Es ist schon eigenartig, daß diese Woche so streßbeladen und ereignisreich war, während ich vom Montag absolut nichts berichten kann.
Am Dienstag kann ich um die Mittagszeit wieder mit meiner Frau telefonieren, und obwohl sie durchaus versucht, das Thema zu vermeiden, will ich mit ihr über den Haftprüfungstermin am Donnerstag in Karlsruhe sprechen. Wir tauschen unsere Erwartungen aus.
Für mich liegt der Fall völlig klar. Ich weiß ganz genau, daß die Generalanwaltschaft nichts gefunden haben wird, daß sich der sogenannte Anfangsverdacht nur auf die Aussagen einer einzigen abgehörten Person stützt und keinerlei Indiz oder gar Beweis dafür vorliegt, daß auch nur ein zweiter von diesen Aussagen Kenntnis hatte oder haben konnte.
Die eigentliche Argumentation der Anwaltschaft spannt mich mehr auf die Folter als die letztliche Entscheidung selbst, denn es brennt mir unter den Fingernägeln herauszufinden, wie und vor allem warum man noch immer an der unhaltbaren These von einer Terrorgruppierung festhält, denn mit jeder verstrichenen Woche wird die Peinlichkeit für das Gericht größer. Ob man mir gar etwas sagen wird wie:
Herr Hättasch, wir lassen sie jetzt frei, aber bitte sprechen Sie nicht mit den Medien. Sie müssen auch unsere Seite verstehen…
oder etwas in dieser Richtung? Ich bezweifle es doch eher, denn in den Schriften vom Bundesgerichtshof hat man in der Schärfe keinen Deut nachgelassen und schreibt weiter munter aus dem mit Fehlern gespickten Haftbefehl ab.
Ich hatte vor dem Telefonat mit meiner Frau nochmal mit dem Anwalt gesprochen, und er unterrichtete mich über die Neuerungen der letzten Tage und verschiedenste Ungereimtheiten, welche er in den Akten entdeckt hatte: fehlende Protokolle, ewige Ermittlungslücken von mehreren Monaten, plötzliche Entscheidungen aus der Hüfte heraus, ohne daß ersichtlich wäre, wo der Meinungsumschwung herrührte usw. usw. usf.
All das verschob die Gemengelage immer weiter zu unseren Gunsten, und wenngleich wir schon bezweifelten, daß das Gericht den Haftbefehl plötzlich aufheben würde (der Gesichtsverlust wäre einfach zu eklatant), so erschien es uns zumindest höchstwahrscheinlich, daß er außer Kraft gesetzt würde, und ich unter der Anordnung einer Fußfessel oder vergleichbarer erniedrigender Maßnahmen nach Hause dürfte.
Das alles besprechen meine Frau und ich gerade. Wir sind uns einig, daß ich nicht einfach so in Haft bleiben kann, wenn keinerlei neuerliche Beweise vorgelegt werden können, und um mal ganz ehrlich zu sein: Wo sollen die denn hergezaubert werden?
Meine Frau durchbricht nun den Bannkreis meiner juristischen Erwägungen und beginnt von den letzten Tagen zu berichten, doch ich höre ihr gar nicht recht zu. (Es ist wahrscheinlich nicht so weise, das hier niederzuschreiben, doch ein vollständiger Bericht ist nun mal ein vollständiger.) Ich hänge in Gedanken noch woanders, aber ich höre meine Frau sehr gerne sprechen und es beruhigt mich, wenn sie vom gemütlichen heimatlichen Alltag berichtet. Ich bin wohl einige Minuten ziemlich still, doch dann beende ich meine zwecklose Übung und klinke mich wieder ganz in das Gespräch ein.
Als die Stunde fast vorbei ist, erfahre ich traurigerweise noch, daß es für mich in dieser Woche keinen Besuch geben wird, weil die Transportleute nicht mit der Sprache rausrücken wollen, wann am Mittwoch meine Verlegung stattfinden soll. Das sind recht trübe Aussichten, aber wir sagen uns, daß wir den nächsten Besuch überhaupt nicht brauchen werden, weil ich dann wieder draußen bin.
Ob ich überzeugt bin, daß ich frei kommen werde? Das ist eine Frage, welche ich mir stets und ständig mit „JA!“ beantworte, wobei ich hoffe, daß ich mir dies auch überzeugend sage. Ich bin jedenfalls davon überzeugt, daß nichts gegen mich vorliegt, das meiner Freilassung im Wege stehen könnte. Ob das Gericht die richtige Entscheidung fällen wird… das ist leider heutzutage eine zweifelhafte Sache geworden.
Meine Frau wünscht mir alles Gute, ebenso von allen Bekannten, die sie auf die Schnelle zusammenbekommt. Dann müssen wir das Telefonat beenden. Denjenigen, welcher den Hörer wegräumt, frage ich, ob er Kenntnis davon hat, wann ich morgen verlegt werden soll. Er ist ein Justizmitarbeiter der „mittleren“ Verwaltungsebene, also kann ich schon eine Antwort erwarten, denn die „einfachen“ Schließer wissen nie etwas von solchen Dingen, weshalb sie oft der mitunter berechtigte Verdruß der Häftlinge gänzlich unverdient trifft.
Er teilt mir mit, daß ich am Mittwochnachmittag abgeholt werden soll. „Wie, wo und was kann ich Ihnen aus Sicherheitsgründen natürlich nicht mitteilen.“ Ich sage, daß mir das durchaus bewußt ist, immerhin haben vor dem kleinen Stadtrat und Familienvater alle große Angst, doch ich müßte doch zumindest eine grobe Startzeit erfahren, um mich angemessen vorbereiten zu können. Genauer als Mittwochnachmittag würde ich es nicht bekommen, sagt er, und so lasse ich es bleiben.
–
Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch war eine absolute Katastrophe: Der Schreihals von unserem Flügel hat bis 0:00 und dann wiederum ab 5:30 geschrien, randaliert und sein Radio gequält, sodaß ich wenig erholt in den neuen Tag startete. Es findet wieder der wöchentliche Wäschetausch statt und im Anschluß der verkürzte Vormittagsaufschluß.
Die meisten Häftlinge, mit denen ich zu tun hatte, wünschen mir viel Erfolg und hoffen auf das Beste für mich, daß es mich rührt. Alle fragen mich, ob ich direkt am Donnerstag schon eine Entscheidung erwarte, aber ich sage, daß das eher unwahrscheinlich wäre und bei beiden anderen Beschuldigten, die eine Haftprüfung hatten, bisher auch nicht vorgekommen ist. Letzte Woche hatte sich erst der zweite Beschuldigte in die mündliche Haftprüfung getraut und bisher noch keine Antwort, also von daher eher nicht.
Um 9:15 ist der Aufschluß beendet und ich will in meiner Zelle unmittelbar mit den Vorbereitungen für die Reise beginnen. Viel mitzunehmen habe ich ja eigentlich nicht, aber für den Termin in Karlsruhe soll ich mich wahrscheinlich einmal rasieren, denn weil die Rasur über die Narbe hinweg recht unangenehm war und mich hier ohnehin selten einer sieht, der mein Äußeres bemängeln könnte, ließ ich meinen Bart einfach wachsen.
Ich schnappe mir also zunächst meine kleine Schere und einen Kamm und versuche so weitestgehend die Barthaare zu kürzen. Im Anschluß beginne ich mit der ordentlichen Rasur, die ich aber in einen groben, einen zweiten und einen feinen Gang unterteilen muß. Wie ich eben mit dem groben Gang zu zwei Dritteln durch bin, wird meine Zellentür geöffnet und die Wache steht darin, welche mir sagt, daß ich noch 20 Minuten hätte und dann in der Kammer für den Transport bereit stehen solle.
Ich könnte vor Wut platzen. In welcher Welt ist Mittwochnachmittag bitteschön 10:00 Vormittag? Ich sage der Wache frei heraus:
Das ist genau der Grund, aus dem ich ungefähr wissen wollte, wann die Bande hier aufschlägt. Die kommen hier kurz vor Knapp angeschissen und dann soll man mal springen. Das können die vergessen, daß ich in 20 Minuten bereit stehe!
Der Wachmann ist verständnisvoll und will meine Ansicht so weitergeben. Ich versuche mein möglichstes, um den Prozeß zu beschleunigen, doch ich muß eben auch vorsichtig sein, denn wenn das Kinn ohnehin eine ständige Herausforderung darstellt, dann durch die lange Narbe und die Kanten der Kieferplatten jetzt umso mehr.
Kurz darauf regt es sich erneut an der Zellentür. Der Wachmann ist wieder da und sagt mir:
Ja, Herr Hättasch, das ist bestimmt scheiße, aber die sagen, wenn sie zur Zeit nicht bereitstehen, dann holen die sie eben aus ihrer Zelle ab, aber ich versuche ein paar Minuten zu schieben.
Zu einem Danke reicht es bei mir gerade nicht, obwohl ich im Nachhinein doch einsehe, daß er sich alle Mühe für mich gemacht haben muß.
Ich beeile mich also soweit es geht, brauche aber eigentlich doch bis 10, nur um mein Gesicht fertig zu kriegen. Das Waschbecken kann ich gar nicht mehr säubern. Ich trockne mich flink ab, ziehe mich an und lege einige Dinge bereit, die ich in einen Plastikbeutel stopfe. Ich packe meinen Beutel und nehme mit: einige Hygieneartikel (Zahnputzzeug, Schere, Pinzette, Duschgel), Unterwäsche, zwei Hemden, alle womöglich nötigen Dokumente für den morgigen Termin, einen Briefumschlag mit Bildern, die mir meine Frau geschickt hatte und ein Buch.
Ich bin gerade fertig, da soll ich auch schon losstürzen. Mir wird noch kurz ein Moment zur Umschau gegeben: Dieses-Jenes-Welches, ich sollte alles haben. Schnell noch Mütze und Jacke vom Kleiderhaken gerissen und los geht es. Mit der Wache geht es in den Fahrstuhl und in den Keller.
Ich komme in den Anmeldungsraum und soll dort meine ganzen Sachen aus dem Beutel auf einen Tisch ausbreiten, damit sie durchgesehen werden. Dann werde ich eingehend untersucht und abgetastet, und ich muß zum Beispiel auch meine Mütze und das Innere meiner Schuhe untersuchen lassen. Dann darf ich mich setzen, denn wir müssen noch einen Moment auf die Leute vom Gefangenentransport warten- ernsthaft?!
Während dieser Frist stellen die fünf Beamten der Justizkraft in geeinter Weisheit fest, daß mir kein Verpflegungspaket bereitet wurde, und funken daher an meine Station, daß man mir ein solches noch bringen möge.
Währenddessen kommen die Schränke von der Transportgruppe im Keller an und legen mir einen recht breiten Nierengürtel um, der auf meinem Rücken mit einem Schloß gesichert wird. Aus zwei Taschen dieses Gürtels werden Handschellen gezogen und mir angelegt, durch welche ich meine Arme nicht mehr richtig ausstrecken kann, aber doch viel weitere Bewegungsfreiheit habe als bei klassischen Handschellen. Mein Mampfpaket kommt endlich an, ich kann nach draußen verbracht werden.
Vier Hünen der Transportgruppe verschleppen mich in einen weißen Transporter, in dem mir zusätzlich noch Fußfesseln angelegt werden. Dann soll ich mich anschnallen, und wir fahren durch die Schleuse. Vor dem Einfahrtstor des Gefängnisses (also noch innerhalb des Geländes) halten wir, und meine Leibwache nimmt ihre Schußwaffen und Funkgeräte in Empfang.
Ich weiß, was sich die Meisten jetzt denken werden: vier bewaffnete Beamte – ist das nicht ein bißchen wenig, um einen unbewaffneten und gefesselten Mann zu transportieren? Ich hatte diesen Gedanken zwar in dem Moment nicht, doch höheren Ortes kam man durchaus zu dieser Auffassung.
Wie wir also das große Tor der JVA passieren, warten draußen zwei weitere schwarze Transporter auf uns, welche mit acht komplett vermummten und schwer bewaffneten Supersoldaten und zwei leicht bewaffneten BKA-Beamten bevölkert sind. Was ich als „Supersoldaten“ bezeichne, ist eine fragwürdige Truppe, welche keine Dienstkleidung, sondern private Kleidung verschiedenster Couleur und eine schußsichere Weste, mit einem möglichst kleinen „POLIZEI“-Aufdruck versehen, trägt. Jeder von ihnen trägt eine Sturmhaube, die auch verschiedenste Hersteller erkennen läßt, so sind manche schwarz, andere in hellem Flecktarn (doch hoffentlich keine Terrorgruppierung?).
Als ein Einschub, und um den notwendigen Sarkasmus einmal sein zu lassen, möchte ich wissen, warum sich in unserem Land die Träger hoheitlicher Befugnisse vermummen wollen? Als treudoofer Bürger unterstelle ich einmal, daß ein Polizist oder anderweitige Sicherheitsbeamte in ihrer Dienstausübung zwar einerseits Macht, andererseits aber wohl auch ein Gefühl der Sicherheit ausstrahlen sollten. Es mag sein, daß diese Erkenntnis in höheren Entscheidungskreisen verloren gegangen ist, aber das Anlegen von Sturmhauben hat einen höchst zweifelhaften Beigeschmack. Welcher Beamte, der eine vorschriftsmäßige Dienstausübung anstrebt, versucht seine Identität zu verschleiern? Die Antwort lautet: Keiner!
Es handelt sich hierbei um eine gefährliche Fehlentwicklung, durch welche die Hemmschwelle zur Ausübung von Gewalt bedenklich gesenkt wird, da die Gewißheit der Anonymität einen Anreiz zum Exzeß schafft. Daher befürchte ich, daß vermummte Beamte mit jeweils höherer Wahrscheinlichkeit dazu bereit sein werden, vermeidbare Gewalt anzuwenden oder angewandte Gewalt zu übertreiben.
Insbesondere die Kameradschaft unter den Polizisten oder Sondereinsatzkräften führt dann immer dazu, daß man sich gegenseitig decken könnte. Diese Entwicklung ist fahrlässig und wird in der Folge zu einem immer stärkeren Vertrauensverlust in unsere Ordnungshüter und, wenn man so will, auch ‑schützer, führen.
Ein weiterer Beitrag zu diesem Vertrauensverlust ist, daß die Aufschrift „POLIZEI“ nach Möglichkeit immer kleiner ausgeführt wird, welchen Zweck das auch immer erfüllen soll, und gleichzeitig meist kein Name oder noch nicht einmal eine Dienstnummer auf den Uniformteilen auftaucht. Wie soll ein Bürger so Vertrauen in Schutzkräfte entwickeln oder behalten?
Ich höre schon den Einwand, daß es sich hierbei nicht um normale Streifenpolizisten gehandelt haben wird; ja, höchstwahrscheinlich nicht. Mir stößt auch nicht das, wenngleich ebenso überflüssige, Tragen von schußsicheren Westen und meinetwegen auch noch Waffen, sondern die unnütze Verschleierung auf. Die massiven Sicherheitskräfte begleiten mich schließlich unter dem Vorwand, einen bewaffneten Befreiungsversuch, mit Schußwaffengebrauch, zu vereiteln (die glauben das offensichtlich wirklich…), doch welchen Vorteil bietet in diesem höchst abenteuerlichen Szenario eine Sturmhaube?
Die Sturmhaube dient jenen, die unerkannt ein Verbrechen begehen wollen, sei es ein Einbruch, ein Raub, oder eine Gewalttat. Diejenigen, welche vorgeben, eine rechtswidrige Tat abwehren zu wollen, bedürfen einer solchen Maske keineswegs, es sei denn, es windet recht sehr, welches heute allerdings nicht der Fall ist.
Es handelt sich hier einfach um einen solchen Unsinn, daß es mir wahrlich schwer fällt, diesen kritiklos hinzunehmen.
Auch vor dem Hintergrund, daß deutsche Ermittlungsbehörden und Einsatzkräfte zu jeder Gelegenheit darin scheitern, tatsächliche Terroranschläge zu verhindern, gleichzeitig aber einen AfD-Politiker mit Sturmgewehr „bewachen“, weil von ihm eine ominöse Gefahr drohe, stellt eine solche Bankrotterklärung dar, daß mir dazu die Worte fehlen…
Dieser bunten Truppe aus Justiz-Transportbeamten, BKA-Kommissaren und besturmhaubten Sonderbeamten, welche unter ihren schußsicheren Westen private Kleidung tragen, bin ich nun auf Gedeih‘ und Verderb‘ ausgeliefert. Ein wenig enttäuscht bin ich über den Umstand, daß ich nicht mit einem Helikopter nach Karlsruhe geflogen werde, welches Schicksal anderen Beschuldigten im Verfahren anläßlich einer Haftprüfung bisher zuteil wurde.
Es bietet sich aber auch so endlich einmal wieder die Möglichkeit, die Augen schweifen zu lassen, Häuser, Wiesen und Wälder zu sehen. Ich versuche mir so viel wie möglich anzuschauen, um mir einen Kredit für die nächsten Hafttage aufzubauen. Das viele Schauen ist für mein ungewohntes Auge allerdings bald zu viel und ich werde recht schnell müde.
Auf unserer Fahrt nach Karlsruhe fahren wir komplett unter Blaulicht und an allen Ampeln, Kreuzungen oder vollen Autobahnabschnitten zusätzlich mit Martinshorn. Durch das Fahren unter Blaulicht und Sirene sind wir ungeahnt schnell und legen die Strecke in etwas mehr als 4 Stunden zurück. Wir machen nur einen Halt in Bayreuth, in einer Polizeiwache. Dort darf ich unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen einmal auf Toilette, doch die Kabinentür bleibt halb offen und hinter mir stehen drei Schutzbeamte. Nach wenigen Minuten geht die wilde Fahrt weiter. Ich bin sehr müde und verpasse einen Teil der Strecke. Woran ich mich erinnern kann, ist: Leipzig–Bayreuth-Nürnberg–…–Speyer-Karlsruhe.
Kurz vor Karlsruhe wird unter lächerlichen Sicherheitsmaßnahmen getankt, und einer der Vollmaskierten geht zum Bezahlen an die Kasse. Er hat offensichtlich den Aufkleber an der Tür überlesen, wonach man eine Tankstelle maskiert nicht betreten darf. Mein dahingehender Hinweis an die Kollegen wurde wortlos zur Kenntnis genommen.
Karlsruhe selbst scheint eine recht hübsche Stadt zu sein. Überhaupt war ich noch nie in dieser sehr alten Gegend Deutschlands und ich hatte mir doch stets vorgenommen, die mittelalterlichen Städte einmal anzuschauen: Heidelberg, Speyer, Worms – Städte aus der Anfangszeit unseres Vaterlandes. Ich hoffe, daß Karlsruhe für mich nicht sehr lange seinen faden Beigeschmack behalten wird…
Architektonisch jedenfalls durchfahren wir ganz ansehnliche Stadtteile, bis wir an einem großen, roten Ziegelbau entlang fahren, der sich bald als eine Polizeikaserne herausstellt. In diese fahren wir ein und ich überlege schon, ob ich vielleicht gar in eine Zelle der Polizeiwache verbracht werde. Doch Fehlanzeige: Ich bin hier nicht zum Übernachten angekommen, sondern, weil man die Ansicht vertritt, daß es Not täte, mich umfassend erkennungsdienstlich aufzunehmen.
Ich werde also von meinen Schutzleuten in großer Schweinerotte in eines der Gebäude bugsiert und setze mich wie beim Schulfotografen auf einen Hocker, der zwischen Blitzlichtwänden steht. Von mir werden etliche Fotografien angefertigt; im Sitzen, im Stehen, von den Seiten. Ich ärgere mich, daß ich mich nicht erst am Abend rasiert habe, denn dann wären diese Aufnahmen samt und sonders völlig sinnlos gewesen.
Die Polizeibeamten nehmen alles auf. Meine Größe wird gemessen, Gewicht genommen, Augenfarbe ausgespäht und meine Hände vollumfänglich eingelesen, also nicht nur Fingerabdrücke, sondern auch Handflächen, Handrücken, und was weiß ich nicht alles. Viel Vertrauen scheint man den Justizbeamten in Karlsruhe wohl nicht entgegenzubringen.
Nach dieser erniedrigenden Maßnahme, die wahrscheinlich eher dazu diente, mich vor der Allmacht, der ich mich ausgeliefert sehe, bloßzustellen, als daß sie tatsächlich eine nachvollziehbaren Grund gehabt hätte, geht unsere wilde Fahrt noch einige Minuten weiter. Die hiesige JVA ist in unmittelbarer Nähe der Polizeistation und kurz nach 15:00 stehen wir vor dem Tor eines weiteren Ziegelbaues: ein von außen sehr schönes Gebäude, das meines Dafürhaltens nach wohl aus der Zeit des Kaiserreiches stammen mag. Es handelt sich wohl um eine kleinere Anstalt (ich erfahre am Folgetag, daß in ihr maximal 150 Häftlinge sitzen – zum Vergleich sitzen in der JVA Leipzig etwa 500, wie ich weiß), und so paßt durch die Einfahrt auch nur ein Transporter. Wir fahren direkt in das Gebäude ein und hinter uns schließt sich das Tor wieder.
Das Fahrzeug steht in einer Durchfahrt, die ein bißchen einer Garage ähneln könnte. Hier werde ich ausgeladen, entkettet und den JVA-Mitarbeitern übergeben. Ich werde von einer größeren Gruppe von Mitarbeitern begutachtet, die sich allerdings eines Kommentares oder Grußwortes enthalten. Einer Wache wird der Beutel mit meinen Habseligkeiten übergeben, und ich soll durch das zweite Tor der Schleuse gehen, wodurch ich bereits im Innenhof der Anlage stehe.
Der Hof mißt vielleicht 30x60 Meter und ist rings vom JVA-Gebäude umgeben. Auf meiner linken Seite sind zwei kleine Spielfelder mit Kunstrasen für Basketball und Fußball abgegrenzt, und rechts steht eine bewährte Mauer, durch welche ein kleinerer Teil des Hofes abgegrenzt wird.
Auf der anderen Längsseite betreten wir wieder das Gebäude und ich werde zur Wachstube geführt, vor der ich stehen bleiben soll, während meine sieben Sachen nochmals durchgesehen werden, das jedoch sehr stiefmütterlich. Der Vorgang, um mich für eine Nacht in die Kartei aufzunehmen, scheint einen Moment zu dauern, und ich teste meinen Freiheitsgrad aus, indem ich zuerst zehn, dann zwanzig, dreißig und mehr Meter lange Erkundungsgänge durch das Erdgeschoß unternehme.
Interessanterweise erscheint der Gang, welcher von Zelle zu Zelle führt, rund, und das, obwohl das Gebäude von außen rechteckig ist. Der Fußboden ist mit alten Fliesen gelb und schwarz kariert und alle Stahlteile, also Zellentüren, Stahlträger und Geländer sind grün. Ich kann auf dem Korridor nach oben schauen und sehe über mir zwei (oder drei?) weitere Stockwerke.
Der Korridor, auf dem ich mich bewege, ist breiter als die darüberliegenden und es stehen auch Tische und Schränke zur Außenseite. Ebenfalls nach außen sind lange Fenster, oder besser gesagt Lichtöffnungen, angeordnet, die aus Glasbausteinen bestehen und über mehrere Stockwerke ragen. Das milchige Glas verhindert den Blick nach draußen. Ich kann nur die davor liegenden Gitterstäbe undeutlich umrissen erkennen.
Die Wachen beenden gerade meine Aufnahme und greifen dabei fahrlässigerweise nicht auf die Daten des Erkennungsdienstes, sondern auf meine gänzlich veralteten Personalausweisdaten zurück. Durch diese bin ich jetzt in der JVA Karlsruhe drei Zentimeter kleiner als bei der Polizei der Stadt.
Meine Jacke und Mütze verbleiben direkt in der Wachstube, und ich gehe mit einer Wache einige Meter im Erdgeschoß entlang zur Zelle 18. Auf dem Weg schleppe ich neben meinem Beutel auch einen Wäschekorb mit allen nötigen Utensilien für eine erfolgreiche Haftnacht mit mir mit. Auf dem Weg frage ich noch schnell, ob ich am Folgetag vielleicht früh noch duschen könne – das wird geprüft.
Die Zellentür wird aufgeschlossen, ich trete hinein, die Zellentür schließt sich wieder. Ich werde durch die Enge des Raumes fast erschlagen. Ein Osteuropäer (Rumäne, wie ich später erfahre) schaut mich etwas ungläubig an und wundert sich offenbar ebenso wie ich darüber, daß in dieses Mauseloch noch eine zweite Seele gepfercht wird. Die Zelle ist unfaßbar klein, wahrscheinlich nur etwa 7 m² groß. Direkt hinter der Tür steht ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen. Rechts schließt sich eine beklemmend kleine Klokabine an. Wenige Schritte geradeaus zur Linken ein weißer Schrank mit zahlreichen Fächern, der etwa Kopfhöhe hat und zur Rechten ein Stockbett mit Stahlrahmenkonstruktion.
Der Raum ist sauber und insbesondere Waschbecken und Toilette wesentlich moderner als in Leipzig. Das Fenster ist zweiflügelig und klein. Es liegt ähnlich einem Kellerraum über Kopfhöhe und man muss auf eine Sprosse der Bettleiter steigen um es zu öffnen.
Es ist derartig eng, daß sich der Rumäne auf sein Bett setzen muß, weil ich sonst nicht zum Waschbecken gehen kann. Er spricht praktisch kein Deutsch, aber er versucht mich zu befragen, wie lange ich bei ihm sein werde. Ich nehme ihm die Frage keinesfalls übel. In diesem Loch reicht die Luft kaum für einen Menschen, und jetzt sind wir zwei.
Ich gebe ihm zu verstehen, daß ich nur auf einen Gerichtstermin warte und morgen wieder fort sein werde. Er geht lange die etwa acht Schritte in der Zelle hin und her. Zwischenzeitlich raucht er seine Zigaretten. Die Verständigung mit ihm ist unglaublich schwerfällig, doch ich bekomme aus ihm heraus, daß er bereits seit einer Woche hier drinnen ist. Dagegen erscheint mir meine Zelle in der JVA Leipzig als ein Safariparadies an Lebensraum und Freiheitsgefühl. In solch einer Enge wie hier würde ich nach wenigen Tagen bereits einen Lagerkoller erleiden.
Der einzige Vorteil hier ist das deutlich umfangreichere Fernsehprogramm. Gute 40 Sender mehr gibt es hier, doch lieber würde ich den Haftraumfernseher in Leipzig verschenken, als nur einen weiteren Tag hier verbringen zu müssen. Dem Rumänen bringt das üppige Senderangebot auch überhaupt nichts, und zwischen seinen Patrouillengängen und Zigarette rauchen, wechselt er einmal das gesamte Programm durch, ohne etwas Ansprechendes zu finden.
Ich richte mir den oberen Schlafplatz ein. Alle nötigen Dinge liegen in dem Wäschekorb: Bettzeug, eine dünne und eine dicke Wolldecke, Essgeschirr und eine Abendmahlzeit aus Brotscheiben, Butter und Marmelade.
Ich lege mich auf das obere Bett und versuche ein bißchen zu lesen, doch ich halte nicht lange durch. Durch den Zigarettenrauch bekomme ich mit der Zeit Kopfschmerzen. Die Betten haben hier einen etwa 20 cm hohen Rand sind aber so kurz, daß ich schräg darin liegen muß, um nicht darüber hinauszuragen.
Die Zeit versickert unglaublich langsam. Die Sonne will einfach nicht sinken, so, als sollte dieser Höllentag ewig andauern. Ich höre draußen die Schlüssel klappern, und mein Zellengenosse, oder „Budenspanner“ wie es im Gefängnis heißt, springt gut dressiert an die Zellentür. Von außen betrachtet, sieht dieser Vorgang der Essensausgabe absolut grotesk aus. Das ist mir selbst noch nie aufgefallen, obwohl ich bestimmt in ähnlich behänder Weise tagtäglich zur Tür springe, um mir mein Freßchen abzuholen.
Mein Budenspanner will in seinem gebrochenen Deutsch noch schnell etwas erfragen, doch die Wache ist (wie alle, die ich hier kennenlernte) kurz angebunden und ungehalten:
Was willst du? Beim nächsten Mal denkst du vorher nach was du willst! Ich habe dafür keine Zeit.
Karin Ritter hätte diese Person wahrscheinlich als unsympathisch charakterisiert…
Ich habe ein Informationsblatt für Neuzugänge erhalten, das ich aus Langeweile studiere. Diese JVA ist wahrscheinlich kein Ort zum Sein. Ein paar Details: TV-Gerät, Kühlschrank und Strom sind in der Miete teurer als in Leipzig, telefonieren darf man pro Woche nur 15 Minuten, der Tausch von Gegenständen in der Kleider- und Materialkammer erfolgt nur an einem Tag pro Woche, Aufschluß, bzw. Korridor“freizeit“ gibt es nur eine Stunde pro Tag (zum Vergleich: Leipzig ca. drei bis vier Stunden an Wochentagen, zwei am Wochenende), und duschen darf man nur zweimal pro Woche für je neun Minuten.
Hier scheint es auch keine Gefangenenbücherei zu geben, sondern nur „eine kleine Bücherauswahl“. Auch bei der Lebensmittelvergabe scheint man hier zu knausern. So erhält der Gefangene nur einmal alle zwei Wochen Marmelade, und Margarine nur einmal pro Monat. Dagegen erhält man hier auch Müsli ausgeteilt, was es in Leipzig nicht gibt.
Zu den Vorteilen zählt, daß man seine Wäsche nach Bedarf zum Waschen geben kann, daß es neben christlichem Gottesdienst auch eine islamische Gebetsgruppe gibt und, daß einmal im Monat ein Friseur in die Anstalt kommt. Ob dieser kostenlos wäre, weiß ich nicht zu sagen, aber Preise konnte ich nicht lesen, also nehme ich es an. Neben einigen Angeboten wie Sport –, oder Spielgruppen, gibt es in der JVA Karlsruhe auch einen Kirchenchor. Ich habe den Brief mit den Bildern von meiner Frau und meiner Tochter mitgenommen und schaue sie mir gerade an. Ich vermisse die beiden so, das läßt sich kaum in Worte fassen.
Ich liege in dem zu kurzen Bett und denke über den morgigen Tag nach. Wird der Alptraum morgen enden? Die Vernunft und Zuversicht sagen ja, doch die Erfahrungen der letzten Monate sprechen eine andere Sprache. Ich komme nicht zur Ruhe und schlafe wohl erst nach Mitternacht.
– – –
67. Tag – Freitag, 10. Januar 2025
Heute laufe ich beim Aufschluss viel umher. Es ist eben doch ein nicht ganz unbeträchtlicher Freiheitsgrad, den ich zurückgewonnen habe und nutze sogleich die Gelegenheit zur Bewegung. In der Mittagszeit ergießt sich über meine Zelle auf ein Neues der Lügenpfuhl des Bundesgerichtshofes, der mit drei Beschlüssen aufwarten kann, die geeignet sind die romantische Knastatmosphäre ungemütlich aufzustöbern.
Das erste Schreiben ist nicht besonders umfangreich und nimmt auf den neuerlichen Antrag meines Anwaltes zu meiner Familiensituation und dem Wegfall der Trennscheibe bei Besuchen Bezug. Der Antrag wird hinweggefegt und den umfangreichen Belegen und Begründungen werden knappe und verallgemeinernde Floskeln entgegengestellt. Wären sie ein wenig ehrlicher, könnten sie auch gleich schreiben: Der Antrag war abzulehnen, weil ihn ein minderwertiger Mensch stellte. Der Grundsatz des Art. 1 GG ist uns bekannt, wurde aber nach oberflächlicher Betrachtung verworfen.
Die beiden anderen, je achtseitigen, Schreiben ordnen einmal für fünf Gegenstände der Hausdurchsuchung bei mir Zuhause und für einige andere der zweiten Hausdurchsuchung an einem anderen Ort die Beschlagnahme bzw. Durchsicht an. Die Schreiben sind von vorne bis hinten eine Satire und bis auf die Benennung der Gegenstände inhaltlich völlig wertlos.
Da hat offenbar jemand im neuen Jahr frischen Mut geschöpft es doch noch zum Alleinunterhalter zu schaffen und mir eine erste Kostprobe zugesandt. Das Analysieren, dieser im weiteren inhaltlich fast kongruenten Schreiben, regt mich aus zwei Gründen auf.
Erstens scheint es zu bedeuten, daß bis heute mit der Durchsicht dieser Gegenstände noch nicht einmal angefangen wurde und mit einem Abschluss dieser Maßnahme erst in denkwürdiger Zeit gerechnet werden kann. Das ist beschämend, da man selbst bei großzügigem Zeitansatz die insgesamt 17 „Gegenstände“ bzw. Listenposten in wenigen Tagen prüfen kann und das auch ohne Verzicht auf sämtliche Kaffeepausen.
Im Hinblick auf die wenigen Dinge, die tatsächlich im Einklang mit geltendem Recht beschlagnahmt wurden und dementsprechend (hoffentlich) bisher bereits durchgesehen wurden, bedeutet das, daß in meinem Fall bisher noch nichts ermittelt wurde! Ich bin seit fast 70 Tagen im Gefängnis und die eigentliche Arbeit wird offenbar jetzt erst aufgenommen!
Zweitens stößt mir der Inhalt übel auf. Der Beginn deckt sich mit dem Phantasien des Haftbefehls und ist insoweit nichts Neues. Im Weiteren, als es darum geht die „Tatbeteiligung“ bzw. ideologische Nähe zu den „sächsischen Separatisten“ zu skizzieren, wird sich in den Spekulationen fast überschlagen. Sehr erschreckend tritt auch eine offensichtliche Unkenntnis der Ermittlungsakte zutage, denn mit einmal haben ganz andere zu etwas eingeladen oder Dinge getan.
Aber um der Reihe nach vorzugehen, will ich zunächst mal kurz den Hintergrund der zweiten Hausdurchsuchung beleuchten, die ja auch Anlass für das zweite Schreiben war.
Lange Zeit schon trieb ich mich mit meinen beiden besten Freunden umher, weil wir auf der Suche nach einer Immobilie waren, in der wir uns künstlerisch frei entfalten könnten. Der grobe Plan besagte ein altes Haus zu renovieren, einen Großteil zu vermieten und einen kleinen Teil als privaten Bar – oder Klubbereich zu verwenden.
Vor über einem Jahr wurden wir dann fündig und nachdem wir manchen lehrreichen Fehltritt beim Hauskauf machten, gehörte das Haus uns und wir begannen mit der Arbeit. Manche Freunde helfen uns am Wochenende bei den Arbeiten, sodaß wir recht zügig vorankommen und das Erdgeschoss bald fertig gestellt werden konnte.
Das Haus ist etwa 10x10 Meter groß mit drei Etagen. Nach knapp einem Jahr der Arbeit hatten wir die meisten Brucharbeiten abgeschlossen und hätten fast den neuen Fußboden im Erdgeschoss verlegt. Wir hatten eine nette Werkzeugkammer zusammenorganisiert und sogar Arbeitskleidung für die Helfer, nämlich je weiße und blaue Hosen und Jacken.
Jeder, der von unserem Projekt erfuhr, steuerte irgendetwas bei, was vielleicht helfen könnte. So wird bestimmt auffallen, daß man bei Arbeitskleidung aus Hose und Jacke auch etwas darunter braucht. Passenderweise brachte so ein Freund für uns 16 T‑Hemden, wie sie bei der Bundeswehr getragen werden, mit, die er von Bundeswehrfreunden hatte.
Kurzum: dieses Haus gerät als weiteres ungehörtes Opfer in den Fokus der Ermittler und wurde akribisch untersucht. Diese Untersuchung war so gründlich, daß sogar ein Gegenstand mitgenommen wurde, der vermutlich von einem früheren Bewohner herrühren könnte (ein Auto-Navigationsgerät?). Die T‑Hemden aus dem Wäschekorb mit der Arbeitskleidung wurden „als wahrscheinliche Objekte der Einziehung oder Unbrauchbarmachung“ mitgenommen.
Für uns hatte das Haus in einer Zeit der Umzüge und Wohnungsumbauten den netten Effekt, daß man „störende“ Möbel darin abstellen konnte, so auch ein alter Kinderzimmerschreibtisch, der ein Sammelsurium alter Zettelei und im Haus als halbwegs wertvoll angesehener Fundstücke diente.
In dessen oberen linken Schublade lagen acht Briefe, die aus einem Briefverkehr mit einer Brieffreundin vor über fünf Jahren herrühren. Gemeinsam mit „Notizblock A4“, „Notizbuch rot/schwarz“, „loses Blatt DIN A4 mit Notizen“ etc. sollen sie Aufschluss über die Kommunikation innerhalb der „Sächsischen Separatisten“ bieten. Dass diese Briefe viel älter als der angebliche Tatzeitpunkt sind, spielt freilich keine Rolle.
Die Gegenstände […] sind durchzusehen, weil sie tatrelevante Inhalte, insbesondere Aufzeichnungen zu den Planungen und Vorbereitungen der „Sächsischen Separatisten“ und Kommunikation des Beschuldigten mit den weiteren Beschuldigten dieses Verfahren enthalten können. […].
Wenn ich bedenke, dass ein Großteil der „Gegenstände“ im Grunde genommen halb leere Blöcke mit karierten Papier und vereinzelten zusammenhanglosen Aufzeichnungen aus der Schulzeit sind, könnte ich vor Lachen vergehen. Es bleibt nur zu hoffen, dass keine Aufzeichnungen aus dem Chemieunterricht darunter sind und die Kohlenwasserstoffketten und Hydroxidgruppen als Stellungsplanskizze für den Grabenkampf gedeutet werden.
Eines stimmt mich allerdings bedenklich und zwar die kruden und verwirrten Vorstellungen, die beim BGH über Briefkommunikation vorherrschen. Beim Bundesgericht ist es offenbar üblich, dass die Mitarbeiter Schriftbotschaften, die für Kollegen bestimmt sind, an ihrem Schreibtisch verfassen und anschließend darin verstauen… Nein, so kann der Kollege doch gar nicht erfahren, was du von ihm willst – du musst IHM den Zettel HINBRINGEN. Vielleicht wird meine Post deshalb so langsam bearbeitet?
Und widersprecht ihr euch nicht grundlegend, wenn ihr einerseits behauptet, die Vereinigungsmitglieder seien „konspirativ“ und „vertraulich“ und andererseits annehmt, dass sie, anstatt einfach zu reden, Briefe verfassen und diese dann nicht verbrennen?
Die „Begründung“ für die Beschlagnahme und Durchsicht ist voll von Widersprüchen und paranoiden Ausdünstungen. Sie spart an keinem Schauerbegriff. Da wird vom „Holocaust“ geschrieben. „Bürgerkrieg“, „Tag-X-Szenario“, und „ein von der Bundesrepublik Deutschland losgelöst, an der Ideologie des Nationalsozialismus ausgerichtete Staats – und Gesellschaftswesen“. Da hat jemand seine verschriebene Tagesdosis Ritalin deutlich unterschritten, ohne den Rat von Arzt oder Apotheker einzuholen.
Weiter soll das Gebäude unmittelbar „für die Vereinigung“ erworben worden sein – ein Schluss, der ebenso unbegründet bleibt wie er falsch ist. Ist es nicht auch höchst unvorteilhaft, wenn „die Vereinigung“ eine dörfliche und dünn besiedelte Gegend „erobern“ will und ihre angebliche Zentrale, fast im Stadtkern der größten Stadt der weiten Umgebung einrichtet? Diese Frage ist rein rhetorisch, denn ich weiß, dass man sich der Antwort bereits bewusst ist.
Obwohl ich mich als recht belesen einschätze, habe ich noch nie vom „militanten Akzelerationismus“ gehört. Ich hoffe, dass es nicht ansteckend ist, denn laut Einschätzung hätte ich es/ihn.
Ein ernstes Wort zum Schluß: Sarkasmus und Ironie sind meine einzigen Ventile, über die ich den durch Verleumdungen und Lügen angestauten Druck ablassen kann. Die einzige weitere Option, die ich sehe, wäre das rhythmische einschlagen auf die Wand, mit der Vorderseite meines Schädels, welches ich als wenig erquickend einschätze, da die Wände einen sehr soliden Eindruck machen.
Das laufende Verfahren ist allerdings eine gefährliche Sache, da es an den Grundsätzen unseres Rechtstaates sägt und Wege sucht Lügen zur Wahrheit zu machen und jedwede Grundrechtsbeschränkung durchsetzen zu können. Ihre Kontrollaufgabe vergessend blasen die etablierten Medien mit dem Bundesgeneralanwalt in dasselbe Horn, obwohl ihnen eher zukäme, und es viel wichtiger wäre, den Machtmissbrauch des BGA‘s zu beleuchten. Ich liege bereits am Boden, da muss nicht zwangsläufig nachgetreten werden, wenngleich es, für niederträchtige Seelen nachvollziehbar, eine verlockende Gelegenheit sein muss, die man ungern ungenutzt lässt.
Die Beschlüsse des Bundesgerichtshofes sind eine Katastrophe, ihre Herleitung und Begründung, wenn derlei überhaupt versucht wird, lächerlich, widersprüchlich, unsinnig. Der Staat vergreift sich immer unverschämter an seinen Bürgern, und was mich am meisten mit Sorge erfüllt, ist, dass weder die Ermittlungs – noch Verfassungsschutzbehörden ein aufrichtiges Interesse am Fortbestand unserer derzeit noch ziemlich weitgreifenden Freiheitsgrade haben.
An keiner Stelle erkennt man, dass die gesammelten Daten in irgendeiner Weise dazu genutzt werden, tatsächlich Vorbeugung zu betreiben und aus deren Sicht problematischen Entwicklungen entgegenzuwirken.
Vier Jahre lang wurde hier gegen vereinzelte Personen ermittelt! Vier Jahre hat man bespitzelt und notiert, ohne einmal die Idee zu wagen, das Gespräch zu suchen und Aufklärung zu schaffen. Offenbar will man das nicht. Es sollen scheinbar im Gegenteil immer brutalere Kampfeinsätze begründet werden, die ihrerseits dann wieder für die Einschränkung des Waffenrechtes, des Versammlungsrechts, des Datenschutzes, des Brief –, Post‑, und Fernmeldegeheimnisses und viele anderer lästiger Freiheiten dienen sollen.
Diese Abkehr von der Prävention hin zur hirnlosen „Datensammlung“, bis man irgendeinen halbbekloppten „Tatverdacht“ ausstellen kann, ist gefährlich und ähnelt meines Dafürhaltens den Methoden der Stasi, abgesehen von den Verhören, die wahrscheinlich mangels Personal nicht durchführbar sind. Ich befürchte ganz stark, dass dieses Gebaren noch lange nicht seinen Höhepunkt erreicht hat. Es ängstigt, dass man in Deutschland wieder, ohne gegen das Gesetz zu verstoßen, nur aufgrund seiner Ansichten verurteilt werden könnte…
Das neue Jahr hat beim Bundesgerichtshof in der speziellen Abteilung jedenfalls harmlos begonnen und ich wünsche den Mitarbeitern im weiteren Verlauf des Jahres mehr Erfolg beim Denken.
– – –
49.–52. Tag – 23.–26. Dezember: Weihnachten
Ich lese viel Seefahrerliteratur. Der Psychologe stellte die Theorie auf, das komme daher, weil ich gewissermaßen mit den „auf Schiff gefangenen“ Seefahrern sympathisiere, die ebenso wie ich Zwängen ausgeliefert sind, denen nicht entflohen werden kann. Ich gebe ungern zu, daß der Mann Recht haben kann.
Ich habe Jack Londons „Der Seewolf“ gelesen, welches Buch ich bei mir zu Hause bereits seit Jahren immer wieder im Bücherregal gesehen hatte und doch nie die Lust fand, es herauszunehmen. Der Mann, der im Laufe dieses Romans durch die Besatzung eines besseren Seelenverkäufers und ihres Kapitäns auf das übelste geschunden wird, läßt mich mein Schicksal in einem anderen Licht sehen.
Auch das nächste Buch: „Der junge Seewolf“, welches bis auf den Titel und das Thema „Meer“ mit dem anderen nichts gemein hat, zeigt, daß Atlantik und Pazifik gefährlichere Gegner sind als die hiesige Justiz. Die Seeleute sahen ihre Familien auch oft genug für Jahre nicht. Und obwohl das für mich kaum Trost bedeutet, relativiert es meine Situation doch ein Stück weit.
Ich werde aus meinen Betrachtungen gerissen, als sich etwa 10:00 meine Zellentür öffnet und mich eine Schwester fragt, ob ich mitbacken wolle. Der Wechsel ist für meinen Kopf zu unvermittelt, und ich stehe schon im Gang, bevor ich ganz verarbeitet habe, was jetzt auf mich zukommen wird. Ich kann doch gar nicht backen!
Die meisten Häftlinge sind beim Hofgang und neben mir erklärt sich nur ein weiterer Gefangener bereit mit zu tun. Dieser ist zu meiner Rettung ein Koch. Jede Station verfügt über einen großen Besprechungsraum mit Küchenzeile, einen kleinen Besprechungsraum und eine kleine Küche.
Noch bevor wir die kleine Küche betreten, verspüren wir beide den sich verbreitenden Weihnachtsterror, der durch die Schwester kampfeslustig am Laufen gehalten wird. Neben dem obligatorischen CD-Spieler mit Weihnachtsliedern einer frohen Kinderschar, die gemeinsam mit einem älteren Mann singt (kaum ein Weihnachtslied ist anders aufgeführt), schlagen uns die Düfte rivalisierender Räucherkerzen entgegen und die Weihnachtsdekoration entfaltet ihre volle Pracht.
Mir kommt diese Gemengelage äußerst surreal vor, wenngleich es mir gefällt. Der andere Häftling wäre am liebsten sofort wieder umgekehrt, aber das nicht mehr möglich. Um sich abzulenken, stürzt er sich sofort auf die Vorbereitung des Teiges für die Plätzchen, wie wir nun erfahren. Ich trenne Eigelb von Eiklar, und weil das etwas dauert, ist das meine einzige Aktivität in der Küche. Davor wird ein großer Tisch bereitgestellt und ich verbringe die restliche Zeit mit ausrollen und stechen.
Nach Ende des Hofganges, der heute später erfolgte, übernehmen andere, die im Anschluss auch verzieren. Während ich noch die Bleche mit ausgestochenen Figuren fülle, verteilt die Schwester großzügig Goldstaub auf den Plätzchen, jedenfalls genug, um auch meinen Wert als Menschen noch zu steigern. Ich werde noch am Folgetag glitzern. Sie freut sich und ich bin ihr auch nicht böse, denn es stand keine Absicht dahinter und hier interessiert es ohnehin niemanden. Ich werde aus dem Dienst entlassen und kehre goldstaubbedeckt in meine Zelle zurück.
Am Nachmittag hole ich den dickeren Brief meiner Frau vom Mittwoch und öffne ihn. Die Liebe hat mir viele Gedichte und Sprüche geschickt und schreibt schön ausführlich vom Leben auf unserem Hof, wie es den Tieren geht, was unsere Tochter alles neu hinzu gelernt hat und wie sie ganz verzaubert davon war, wie reichlich unsere Stube geschmückt ist. Am Wochenende war meine Frau mit ihrer Mutter wandern und berichtet mir vom Gesehenen. Ich wandere in Gedanken mit und fühle mich für einige Momente frei. Ich gehe sofort an die Beantwortung des Briefes.
Am Sonntag ist wieder Wiegen angesagt. Ich bin wieder stärker abgerutscht, als ich erwartet hätte und habe 1,2kg verloren – stehe jetzt noch bei 85,1kg. Zur „Belohnung“ erhalte ich eine Tüte mit Plätzchen und etwas Schokolade, die ich am Nachmittag mit Milch vertilge.
Neben den wenigen gemeinen und dem Heer der anständigen Schwestern und Pflegern sind es die wenigen Bemühten, die den Aufenthalt im Gefängnis sehr erträglich machen. Durch das Plätzchenbacken habe ich erstmals seit 40 Tagen wieder etwas Sinnvolles mit meinen Händen getan, außer schreiben. Zum Glück verlernt man sein Handwerk nicht so schnell, sonst käme ich am Ende als Autor zurück…
Am Abend dann noch ein Beispiel für die wenigen Machtanwender unter den Schwestern: Eine drängt nun vehement darauf, dass ich das Gedicht und mein Hochzeitsfoto abhänge. Ich suche mir also eine andere Stelle, die sie von der Tür aus nicht sehen kann. Als ich nach Post-Begleitumschlägen frage, reagiert sie genervt, warum ich so viel schreibe. Manche Leute haben Probleme… So endet Woche 6.
– –
Trotz aller Umstände ringen sich doch weihnachtliche Gefühle in die JVA und kämpfen sich durch die Gitterstäbe hinein in die Gebäude und Zellen. Auffallend ist das wesentlich verbesserte Fernsehprogramm, bei dem die Entscheidung nur schwer fallen kann, denn jeder Sender zieht alle Register von Filmklassikern. Märchen werden auch in reicher Fülle dargeboten und ich nehme die Angebote gerne an.
Die Weihnachtsterror-Schwester die ihres Eifers anläßlich dieses Festes wegen lieber etwas achtgeben sollte, dass man sie nicht auch einfach mal in U–Haft steckt, befragt mich an der Zellentür zu meinen Gitarrenkünsten, die im Grundlagenbereich ausgeprägt sind. Sie will mit den Häftlingen singen und wünscht sich mich als Begleitung.
Ich sage unmittelbar zu und werde mit in die Schwesternstation geholt, sodass wir am Computer nach geeigneten Liedern fahnden, die neben dem Text auch Gitarrenakkorde angeben. Wir einigen uns zuletzt auf „O Tannenbaum“ und „Schneeflöckchen Weißröckchen“, von welchen beiden ich je ein Exemplar erhalte und mich zum Üben zurückziehe. Darüber vergeht der Vormittag in der Hauptsache.
In der Aufschlusszeit zieht nun die Weihnachtsschwester ihre rekrutierten Truppenteile zusammen, sodaß wir etwa 15 Mann sind, bereit, bis zum Untergang zu singen. Der Gesang ist eine einmalige Erfahrung. Der Großteil der Sänger weigert sich beharrlich, sich der Tonlage der Gitarre unterzuordnen, wodurch ein dominanter Missklang durchdringt. Zudem ist die Stimme mancher für Gesang glattweg ungeeignet. Hinzu tritt noch, dass wir uns jede Strophe um etwa ein bis zwei Wörter voneinander entfernen, weil manche schneller und andere langsamer als die Leitstimme singen.
Ich bin zwar ein passabler Sänger, aber ich muss alle meine Kraft zusammennehmen, um die Akkorde sauber herauszubringen, denn ich spiele im Stehen und das bin ich nicht gewohnt. Wir sind, um es gerade heraus zu bekennen, ein ziemlich wilder Haufen, und so klingt es auch. Wir üben und wiederholen ein bisschen und der Rhythmus wird merklich besser, allerdings nicht die Melodie.
Eines machte dieses Erlebnis allerdings zu einem wahrhaften Weihnachtsmoment, einem Erlebnis, dass ich nie vergessen werde, nämlich der Eifer und die Inbrunst, mit der sich alle am Singen beteiligen. Dieser ehrliche Wille zum Musizieren, den ich bisher noch nicht allzu oft gesehen habe, macht die mangelnde Singleistung wett und noch mehr. Es ist wirklich schön!
Das Mittagessen ist am Weihnachtstag auch leicht dem Thema angepasst und wir bekommen Rotkraut, Kartoffeln und Wildgulasch – bei mir allerdings wieder nur lila Brei.
Der Nachmittag hält für mich auch noch eine Besonderheit bereit, denn das erste Buch, dass ich mir über den Verlag bestellt habe, kommt heute an und so halte ich recht glücklich eine Ausgabe der Edda mit germanischen Helden- und Göttersagen in der Hand. Im heimatlichen Bücherschrank steht dieses Werk zwar schon in jeder bekannten deutschen Übersetzung, aber an dem Elend, keine privaten Bücher zubekommen, kann ich leider nicht rütteln.
Ich bin vollauf zufrieden und stürze mich ins Lesen. Der Rest des Tages vergeht in gewisser besinnlicher Ruhe, und in einer Art bleibt man von der Friedlichkeit, die der Tag innehat, nicht ganz verschont. Ohne den sonst stattfindenden Trubel und die Hektik ist man auch viel empfindsamer dafür, diese feine Schwingung wahrzunehmen.
Der 1. Weihnachtsfeiertag und der 2. vergehen in ähnlicher Stimmung, die durch viele kleine Aufmerksamkeiten seitens der Schwestern und Pfleger aufrechterhalten und genährt wird. So erhält am 25. jeder einen Beutel mit Plätzchen und Lebkuchen. Zu jedem Abendessen dieser Tage gibt es zusätzlich eine Glocke oder ein Rentier aus Schokolade und die Mittagsmahlzeiten bleiben für Gefängnisverhältnisse sehr überdurchschnittlich.
Am 26. bekommen wir zum Mittag zwei Teile eines Brathähnchens, sowie Klöße, Sauce und Rotkraut. Aufgrund der Farbe des Rotkrauts, erhalte ich wiederum lila Brei. Allerdings hat mich auch heute die Weihnachtsschwester reich bedacht und so erhalte ich neben meiner regulären Kost tatsächlich zwei Geflügelbeine, die ich bereitwillig mit Messer und Gabel in kleine Happen zerlege und vorsichtig kaue. Es geht mittlerweile schon mit dem Essen, aber eine gewisse Scheu ist doch noch da und ehe es verdächtig knackt, lasse ich lieber Obacht walten.
Neben der Weihnachtsschwester hat auch eine weitere Frau Dienst, die meinen Ernährungsplan religiös ernst nimmt. Und mit gesunden Misstrauen habe ich vermutet, dass diese von der zusätzlichen Gabe keine Kenntnis hatte. Mein Bett steht im Raum so, dass jemand an der Tür nur bis zu meiner Hüfte sehen kann, da mein Oberkörper hinter dem Vorsprung der Klozelle verborgen bleibt. Man müsste erst richtig in den Raum hineintreten, um mich ganz zu sehen.
Hinter diesem Vorsprung stelle ich die Schüssel mit den bereits angeknusperten Brathahnbeinen, als an der Tür die Schlüssel klappern und eben jene zweite Schwester fragt, ob sie das Essgeschirr schon mitnehmen kann, welches ich verneine, da ich noch esse. Sie sagt, ich solle es dann abends mit herausgeben und fragt noch scheinheilig, nicht ganz ohne Gehässigkeit, aber auch nicht glattweg böse gemeint, wie mir denn mein Brei schmecke und dass eine ganze Keule hier nicht möglich gewesen wäre, wegen meines Kiefers usw. Da habe ich also richtig gedacht und bei unvorsichtigerem Essen vielleicht mein zweites Geschenk eingebüßt. So geht aber alles seinen gewünschten Gang und der Rest des Tages vergeht friedlich.
An beiden Tagen fertige ich eine Zeichnung für ein Tor an. Der Kunde, für den es sein soll, hat meinem Vater gegenüber versichert er wolle es von mir gebaut haben, selbst wenn das länger dauern sollte. Die Fertigung könnte logischerweise in jedem Fall erst nach meiner Freilassung erfolgen. Es sei in dem Sinne seine Unterstützung an mich.
Ich mache mir meine Gedanken über den Auftrag, denn es soll ein herrschaftliches Tor werden, mit geschwungenem Obergurt, jeder Menge Zierelementen und dazu noch indirekt beleuchtet und elektrisch angetrieben- also das volle Programm. Auf die technischen Daten für Beleuchtung und Torantrieb kann ich ja leider nicht zugreifen, aber ich zeichne detaillierte Darstellungen der Gestaltung, damit der Entwurf des Aussehens zumindest abgestimmt werden kann.
Am Abend des 2.Weihnachtstages bin ich fertig und zufrieden. Ich will es vorerst noch mit meinem Vater abstimmen, dann brauche ich noch die ordentlichen Maße der „Öffnung“ in die das Tor soll, die als „Beweismittel“ in der Asservatenkammer zu meinem Fall liegen, und dann kann ich die ordentliche Zeichnung anfertigen, die Füllstäbe aufteilen, die Masse berechnen und die Fertigungszeit kalkulieren jedoch, alles ohne Tabellenbuch und Taschenrechner.
Normalerweise kann das alles in wenigen Tagen erledigt werden, bei mir dauert es wohl einen Monat, aber an der Zeit scheitert es ja nicht.
Weihnachten im Gefängnis zu verbringen ist eine Erfahrung, die nur ein Narr freiwillig machen würde. Da ich zu diesem Erlebnis gezwungen wurde und alle meine Anträge dazu wenigstens für einen Abend, unter Aufsicht, in den Kreis meiner Familie zu dürfen, abgelehnt wurden, kann ich aber feststellen, dass die vergangenen Tage einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen haben.
Ein Weihnachtsfest, ohne die Überladung von Mahlzeiten und Geschenken, ohne, dass alles im lästigen Überfluss zur Verfügung steht, vermittelt eine gänzlich neue Sichtweise, zu der ich ansonsten entweder mit mehr Reife erst in vielen Jahren oder niemals gekommen wäre. Ich werde wohl niemals mehr mit derselben Beherztheit in die Gänsekeule beißen können, muss ich dabei doch stets an die denken, denen es viel schlechter geht, die allein sind, die keine Geschenke erhalten oder gar ohne Obdach und eine Mahlzeit den Tag durchstehen müssen.
Was haben mich die kleinen Gesten hoch erfreut: die Hähnchenkeule, das Singen, die Plätzchen. Ebenso will ich es in Zukunft auch halten und denen eine liebe Geste zukommen lassen, die sie ansonsten nicht erwarten können. „Geben ist seeliger denn nehmen“ ist ein Spruch, dessen Sinn ich in diesen Weihnachtstagen verstanden habe. Für mich ist dieses Weihnachtsfest eine bedeutsame Erfahrung geworden.
– – –
25. Tag – 29.November: eine Zeitung
„Und täglich grüßt die Arztvisite“, wenn ich mir nicht aufschreibe, was jeden Tag passiert und dadurch in der Erinnerung festhalte, dass es doch von Tag zu Tag gewisse Verschiedenheiten gibt, dann könnte ich wahrlich in einer Zeitschleife des immer gleichen Tages gefangen sein. Bei der Physiotherapie bekomme ich heute eine Ultraschallbehandlung an meiner Schulter. Ich unterhalte mich mit der Therapeutin über Sinn und Zweck dieser Behandlung, denn ich kannte den Schall bisher nur als Durchleuchtungsverfahren. Offenbar helfen die getakteten Wellen aber auch bei schwachen Gliedmaßen.
Heute telefoniere ich länger mit dem Anwalt, denn er hat den Haftprüfungsantrag weggeschickt und berichtet, dass ein Anderer in Untersuchungshaft ebenfalls einen solchen Antrag gestellt hat, der wie es scheint am folgenden Montag sogar mündlich vor dem Haftrichter ausgetragen werden soll. Ich freue mich für den Anderen, glaube ich doch, dass er, wenn es mit den rechten Dingen zugeht, freikommen müsste.
Im Rückblick betrachtet, kann ich froh sein, dass ich die Verschlagenheit und Gemeinheit mit der manche Verfahrensgänge ausgetragen werden nicht kannte und erst Stück für Stück erfuhr, dass das Faktum der eigenen Unschuld im deutschen Rechtsstaat leider nicht (mehr) ausreicht oder noch nie ausgereicht hat.
Am Tag 25 jedenfalls konnten der Haftprüfungsantrag des Anderen und meiner in der Voraussicht nur positiv beschieden werden. Anders hätte ich nicht für möglich gehalten. Zum Abendessen bekomme ich eine Ausgabe der LVZ als Zeugnis aus einer anderen Welt.
Nach dem Essen beschäftige ich mich mit diesem Schrifttum. Ich weiß, dass die LVZ vor Tagen auch mies gegen mich gehetzt hat aber dafür ist die vierte Gewalt der Medien schließlich da… Ich verziere auf Bildern einige Gesichter, wobei ich Robert Habeck ehrfurchtsvoll auslasse, denn der spürt so etwas und ein weiteres Verfahren wegen Majestätsbeleidigung brauche ich jetzt nicht.
Ich bearbeite alle Kreuzworträtsel und bin spät am Abend mit der Zeitung fertig. Diese Abwechslung hätte ich mir besser etwas eingeteilt, aber da war kein Halten bei diesem neuen und unverhofften Spielzeug. Ich lege mich schlafen, nachdem ich noch ein wenig in einem Buch gelesen habe.
– – –
31. Tag – 5. Dezember: ein Mithäftling
Ich wache mit einer heftig verzerrten linken Schulter auf. Da habe ich es gestern bei der Physiotherapie wohl etwas zu gut gemeint. Die fehlende Leistung des rechten Armes gleicht der Linke eben aus. Da darf man nicht den Helden spielen. Ich melde es zur Arztvisite und erhalte eine sehr kleine Tube mit Voltaren – das Allheilmittel. Ehrlicherweise muss ich schon einsehen, dass es im akuten Fall natürlich die richtige Wahl ist. Nur kenne ich aus der Zeit der Bundeswehr die Heilmethoden der dortigen Ärzte noch zu gut, die bei praktisch jedem Leiden, und mögen es Zahnschmerzen gewesen sein, eine obligatorische Tube Voltaren hinzu gaben. Das Zeug hat dadurch seinen Ruf weg.
Ich erhalte endlich eine Klarstellung für den Zugang meiner Post. In meinem Fall wird sämtlicher Postverkehr kontrolliert, selbst der Briefwechsel mit dem Verteidiger! Das für sich ist schon eine Ungeheuerlichkeit, nur kommt weiterhin dazu, dass durch diesen Umweg die Post ewig unterwegs ist, wie ich bereits schilderte.
Heute endlich gibt es für mich folgende Klarheit: die Post an meinen Verteidiger läuft über einen Leserichter, wohingegen jeder andere Postverkehr über die Generalbundesanwaltschaft läuft. Hoffentlich erspart diese Klärung den Briefen manchen Irrweg. Bis heute habe ich von den zahlreichen Dokumenten, die mir der Anwalt zur Durchsicht in Kopie gesandt hat, kein einziges erhalten.
Vor meinem Fenster, am alten Haftkrankenhaus, schneiden zwei Häftlinge das Schilf ab und ein dritter kehrt Laub. Für mich ist das zunächst traurig, da ich das Schilf gerne beobachtet habe, wenn es sich im Wind wog – damit ist nun Schluss. Die Arbeit zu beobachten ist aber amüsant.
Die drei Häftlinge sind hochmotiviert und ebenso ohne jede Kenntnis von Gartenarbeit. Mit ganzem Eifer wird das Laub von einem Ende der Grünfläche bis zum ganz anderen Ende gekehrt und je größer der Haufen wird, desto schwieriger wird dieses Unterfangen. Das Bild wird hervorragend durch den an Kenntnissen höchstwahrscheinlich ebenso mangelnden armen Wächter, der gut 15 Meter von der Szenerie entfernt krumm und frierend die Hände in den Jackentaschen dasteht und stumm seine Schutzbefohlenen beäugt, abgerundet.
Es klopft an meiner Tür und der Psychologe öffnet und tritt herein, ich winke ihn zu mir ans Fenster. Er stellt sich neben mich, und wir beobachten das Treiben einen Moment und ziehen einige Schlüsse aus unseren Betrachtungen. Die Gartenarbeit der drei hat mich auf eine Art erheitert, wodurch das Gespräch mit dem Psychologen heute weniger ernst und niedergeschlagen ist. Mag er seine Gedanken daraus ableiten.
Es ist gerade noch Aufschlusszeit und die geliehene Gitarre steht auf meinem Tisch, da ich sie stets hochstelle, wenn die Putzkräfte wischen. Ein Mithäftling, Albaner, schleicht an seinen Krücken gerade an meinem Raum vorbei und sieht das Instrument. Er kratzt die Kurve und schaukelt zu meiner Tür, sagt freundlich „Hallo!“ und fragt mehr aus Höflichkeit ob er reinkommen kann, während er sich den Weg zu dem Gegenstand bahnt, der ihn magisch anzuziehen scheint.
Ich bin kurz verdutzt und frage mich, was der andere sagen würde, wenn er um meine Diagnose des Bundesgeneralanwaltes wüsste, aber ich lasse den Gedanken fahren und wir sprechen über das Instrument und dass ich es über den Pfarrer erhalten habe. Er fragt, ob er sich setzen und einmal spielen kann und wartet dieses Mal auf mein Einverständnis.
Völkerfreund der ich bin, biete ich ihm den Stuhl an und reiche ihm das Objekt der Begierde. Er versucht sich kurz an dem Gerät und beginnt dann eine freie Weise zu zupfen, die spätestens seine Herkunft verraten hätte. Ich setze mich auf das Bett und lausche ihm, während ich darüber nachdenke wie seltsam es doch ist, dass unsere Musik die auf der Dur– Moll – Tonalität aufgebaut ist, so verschieden von der seinen sein kann, die, obwohl sie die gleichen Halbtonschritte verwendet, einen ganz anderen Charakter entfaltet.
Er spielt mit einigen Fehlern, die er gut kaschiert und wenngleich das Gespielte meinen Stil nicht trifft, gefällt es mir. Er gibt mir die Gitarre zurück und ich stelle sie an ihren Platz. Es folgt die Frage über deren Beantwortung die ich nie nachgedacht habe: „Warum bist du hier?“
Ich überlege kurz und belasse es bei der Wahrheit:
Untersuchungshaft wegen Verdacht auf Mitgliedschaft in einer rechtsextremen Terrorvereinigung.
Jetzt weiß er nicht, was er sagen soll. Er lächelt und sagt: „ Quatsch!“ Ich gebe ihm Recht.
Wir sprechen noch eine ganze Weile und als die Türen wieder verschlossen werden sollen, fügt er noch an:
Das ist doch völlig beschränkt! Im Knast sind schon einige Nazis, aber die hätten mich nie in ihr Zimmer gelassen oder mit mir so gesprochen wie du. Ich hoffe für dich, dass sich das aufklärt.
Mit den Worten geht er, aber wir sprechen immer mal wieder miteinander. Ich telefoniere mit meinem Anwalt und er sagt mir, dass gerade jetzt meine Frau in der Befragung mit „Auf1“ ist. Er bekäme morgen einen ersten Zusammenschnitt und ich bin gespannt, was darin vorkommen wird.
– – –
12. – 15. Tag – 16. bis 19. November: Wochenende und endlich Besuch
Die Wochenenden sind die schwerste Zeit, weil durch den Wegfall von Visite, Physio, Psychologe, Gespräch mit Abteilungsleiter und aus Personalgründen ggf. noch das Ausbleiben einer Aufschlussphase, überhaupt keine Abwechslung in den Tag kommt. Und weil die Zeit an den Wochenenden so elend langsam vergeht, wird wieder artig früh um sechs Uhr geweckt.
Ich versuche, mich wieder bis 8:30 Uhr im Bett zu halten und beginne meinen Morgenablauf. Ich gehe zum Hofgang, weil ohnehin nichts weiter passieren wird. Wie ich draußen bin, bereue ich es wieder. Die vielen Zäune und Überwachungskamera drängen sich geradezu auf und ich fühle mich klein und elend. Ich gehe stumm mit den anderen im Kreis und bin froh, als dreißig Minuten um sind und ich wieder rein kann.
Ich lese. Das Fernsehprogramm ist am Wochenende ein Stück besser als in der Woche. Zum Mittag gibt es wieder einen undefinierbaren Brei, doch ich bin zufrieden, denn obwohl ich nicht weiß, was ich esse, erhalte ich doch den Geschmack der normalen Mahlzeit, und im Magen ist eh alles gleich. Hauptsache, kein Vanillepudding. Am Essen herumzumäkeln ist mir ohnehin fremd, und so esse ich immer alles auf, bis auf besagten Pudding, muß ich ehrlicherweise gestehen, aber das versteht nur, wer in meiner Lage gewesen ist.
Ich erhalte zwei DIN-A3-Seiten, beidseitig bedruckt, von ‚Massak Logistik‘, der berüchtigten Einkaufsfirma für Gefängnisse. Auf den Blättern sind eng gedruckt Listen mit allerlei Konsumgütern, Getränken, Süßigkeiten, Hygieneprodukten, Schreibartikeln, Lebensmitteln usw. Mit diesen beiden Blättern erhält man eine leere Tabelle, in die man Artikelnummer und Anzahl der Güter einträgt.
Ich studiere die Listen unnötig gründlich, mehr zum Zeitvertreib als aus Kaufinteresse, da ich das meiste ohnehin nicht kauen kann. Ich bestelle Schokolade, Bananen und Apfelmus. Mein restlicher Einkauf dreht sich um Büroartikel: Schreibblöcke, Stifte, Briefumschläge und Briefmarken. Ich habe noch fertige Briefe, die auf ihren Versand warten.
Die Liste muss erst am Sonntagabend abgegeben werden. Am späten Nachmittag kommt eine Schwester mit einem Kuchenblech von Zelle zu Zelle und gibt jedem ein Stück. Mit der Ermahnung, vorsichtig zu essen, erhalte ich auch eines. Der Abend vergeht langsam.
Es ist Sonntag – Volkstrauertag. Eigentlich wäre heute für mich ein voller Tag gewesen, denn ich sollte an drei Kriegerdenkmälern die Rede halten, die Kranzniederlegung durchführen und „Ich hatt‘ einen Kameraden‘ singen. Vielleicht erbarmt sich ja der Generalbundesanwalt dieser drei Denkmäler, an denen in der Vergangenheit nie ein Kranz lag, und legt selbst etwas nieder und sagt ein paar Worte?
Jaja, so werden die wenigen, die des Kriegselends gedenken, weggeschlossen, um der Kriegstreiberei weiter freie Bahn zu schaffen. Kaum einer hat noch den letzten Krieg in unsrem Land erlebt. Ich habe wenigstens davon gelesen. Als Teil meiner Ansprachen las ich immer aus einem dieser Werke vor, deren Worte viel eindringlicher sind, als die meinen je sein könnten. An den Frieden zu mahnen und der Toten zu gedenken, war und ist mich für ein Ehrendienst, den zu viele verschmähen und als unbedeutend abtun.
Ich beginne, meinen Haftbefehl durchzuarbeiten und mache meine Notizen an phantastischen und haarsträubenden Stellen (im Grund überall). Der krasse Gegensatz zwischen der bösartigen Beschuldigung und meiner inneren Seelenwelt schmerzt sehr. Die Stupidität, mit der Fakten geschaffen und mit Kampfbegriffen um sich geworfen werden, ist bemerkenswert und ich bekomme glatt Angst vor mir selbst.
Wenn den Einsatzkräften am Tag der Festnahme dieses Schreiben bekannt war, erklärt sich die Brutalität, mit der diese vorgingen, und warum sie selbst vor Tötung nicht zurückgeschreckt wären. Der Fortbestand der Republik – so lehrt es zumindest dieser Haftbefehl – stand wahrlich auf Messers Schneide.
Ich muss viele Pausen einlegen. Die Lügen sind einfach zu hart für ein ehrfühlendes Herz. Heute gibt es am Nachmittag noch einen ‚Sonderjogurt‘, den ich sogleich verspeise. Das Wiegen zeigt 89,9 Kilo, was heißt, dass der Gewichtsverlust langsamer wird.
Aus meinem Fenster heraus kann ich den roten Himmel der untergehenden Sonne sehen. Ich stehe am Gitter und singe das Lied des Tages: „Ich hatt‘ einen Kameraden, einen besseren find’st du nicht…“ Meine Stimme ist noch kaputt und es schmeichelt den Ohren wenig, aber es ist innig gesungen und mir kommen die Tränen. Ich hatte in den letzten Jahren viele Anlässe zur Freude und das Weinen wurde mir fast unbekannt, doch seit ich dem Tod von der Schippe sprang, werde ich diesen Regungen des Wehs nicht mehr Herr.
Ich lasse die Tränen fließen, denn es hilft ja doch in der Einsamkeit. „…mein treuer Kamerad, mein treuer Kamerad.“
–
Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute sehe ich meinen Vater, meine Frau und meine Tochter wieder. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal so lange von meiner Frau getrennt war, oder ob wir uns als Paar jemals so lange nicht sahen.
Die Gedanken an den Besuch machen mich ganz unruhig und beherrschen den ganzen Tag. Ich bin voller Sorgen, dass der Besuch doch noch in letzter Minute vom Gericht untersagt wird – wundern kann mich nichts mehr. Am Vormittag werden mir die Fäden der Kiefer- und Schulternaht gezogen. Weil ich mich noch nicht ordentlich rasieren darf, werden gelegentlich auch Barthaare ausgerissen. Ansonsten ist die Prozedur harmlos.
Gegen Mittag klopft es an der Tür und eine Frau tritt ein, die eine Kiste mit verschiedenen Lebensmitteln hereinträgt. Das ist also meine Bestellung vom Wochenende. Entgegen allen anderen Abläufen geht das ziemlich fix. Die Güter werden auf meinem Bett ausgebreitet und nachdem ich kurz alles überflogen habe, unterschreibe ich den Empfang. Ich verstaue den Einkauf im Schrank an der Tür. Meine Aufregung erreicht jetzt den Höhepunkt, aber ich muss auf den Besuchstermin noch 3 Stunden warten, eine lange Frist.
Ich werde endlich von meinem Zimmer abgeholt und es ist zum Glück einer der sehr zuvorkommenden Pfleger. Wir gehen in das Erdgeschoss des Krankenhauses und ich verlasse nun zum 1. Mal die Einfriedung des Gebäudes. Endlich mal was Neues! Ich sauge alle Eindrücke gierig auf und kann mir ein Bild von der JVA machen.
Ihr Gelände mag 5 oder 600 Meter lang sein, dagegen nur ca. 200 m (oder weniger) breit, jedenfalls sehr lang gezogen, aber rechteckig. An beiden Schmalseiten gibt es ein Tor, wobei ich annehme, dass nur das Haupttor befahren wird. Zumindest habe ich durch das andere noch nie jemanden passieren sehen. Das Krankenhaus befindet sich auf einer der hinteren Ecken des Geländes und der Hofgang der Gefangenen im Krankenhaus ist noch mal mehr auf der Ecke.
Das Gebäude ist ziemlich modern, aber man hat versucht ihm eine halbwegs sich an die Umgebung anpassende äußere Optik zu verleihen. Ein Versuch, der als gescheitert zu bewerten ist. Das gegenüberliegende alte Haftkrankenhaus ist ein Baudenkmal in bestem optischem Zustand und kann als Lehrobjekt für schönes Bauen herhalten.
Das alte Hafthaus ist architektonisch auch schön, aber in viel schlechterem Zustand mit bröckeligen Putz und fehlender Farbe. Von Schmalseite zu Schmalseite führt durch die Mitte des Grundstückes eine Art Hauptstraße, auf der wir zum Haupteingang gehen. Links dieses Weges stehen parallel zwei moderne Flachbauten: die Turnhalle und die Anstaltsküche. Rechts des Weges ist eine freie Grünfläche und mehr zum Eingang hin eine große von grünen Stabmattenzaun eingezäunte Fläche.
Innerhalb dieses Geheges ist eine große Gruppe von Häftlingen zugegen und verbringt ihren Hofgang. Von außen betrachtet, ist dieser Anblick nochmal trostloser und mutet wie ein Freigelände für Hunde an. Es schließt sich an das Gehege das eigentliche Hafthaus des Gefängnisses an: ein klassischer Wohnblock mit doppelt vergitterten Fenstern, schön grau und quadratisch – richtig schön zum kotzen.
Ich schaue über die Schulter zurück zum alten Krankenhaus und der Kontrast der Baustile ist bemerkenswert! Hinter dem Hafthaus gehen wir neben der Eingangsschleuse in den Besucherflachbau hinein. Auf dem Weg in den Flachbau höre ich ein vielfaches Stimmengewirr am Hafthaus, das schon von weither die größten Teile des JVA-Geländes überschallt. In den Sprachen aller Völker schreien sich die Häftlinge über die Fenster hinweg voll, wobei in der Hauptsache Pöbeleien, wenige scheiternde Versuche eine Kommunikation, wahrzunehmen sind. Da möchte ich über meinen derzeitigen Aufenthalt fast glücklich sein. Hier vor soll ich auch noch? – Bitte nicht.
Wir betreten das Besuchsgebäude. Links sind Wartezimmer und Verwaltung, rechts die Besuchsräume, die verschieden eingerichtet „gemütlich“ sein sollen und zum Teil wie das Klassenzimmer in einer Grundschule aussehen. Ich muss durch einen Metalldetektor gehen und werde halbherzig abgetastet.
Da ich zu früh zum Termin bin, muss ich in einen der Warteräume. Dieses Zimmer unterscheidet sich von einer heruntergerockten Bushaltestelle nur durch den fehlenden Müll. Die Wände sind über und über voll mit politischen Einschätzungen, Konservationen, Feststellungen, dass jemand vor Ort gewesen sei und erstaunlich kontroverser Debatten über die Vor- und Nachteile gewisser Anwälte. Ich gebe mich also dem Studium der Wände hin.
Nach einer gefühlt sehr langen Zeit, werde ich dann abgeholt und zum Raum mit Trennscheibe gebracht. Der ist bis auf einen Stuhl für mich, und auf der anderen Raumhälfte zwei Stühlen und einem Tisch, völlig leer. Die Scheibe steht auf einem Marmorsockel, der stehend bis zur Hüfte oder leicht darunter reicht und ansonsten links und rechts an die Wand anstößt und oben die Raumdecke berührt. Es gibt eine fest installierte Spracheinrichtung, ohne die man sich fast nicht hören könnte, obwohl das Glas nicht sehr dick scheint.
Der Besuch selbst ist eine Kaskade aller Gefühle, die der Mensch empfinden kann. Sowie meine Frau den Raum betritt, beginnen sie und ich zu weinen. Mein Vater trägt meine Tochter und hört mit einem Ohr der langweiligen Belehrung der BKA–Beamten zu. Diese setzen sich knapp außerhalb meines Blickfeldes in den angrenzenden Raum und hören dem Gespräch zu.
Ich wünsche keinem anständigen Menschen in dieser, meiner Lage, seinen Liebsten gegenübersitzen zu müssen. Es ist grausam. Aber insbesondere nach der langen Trennungszeit, stellt es auch ein Destillat der Empfindungen für die Menschen dar, die einem am wichtigsten sind und ich hätte nie mit mehr Klarheit und Bestimmtheit sagen können, warum ich sie liebe. Ich werde das niemals vergessen.
Meine Tochter ist wie stets das blühende Leben und ist kaum zu halten. Sie erforscht den kleinen Raum und spielt mit drei stapelbaren Becherchen, der Gott weiß, wer geschenkt haben mag. Ich versäume es zu fragen. Meine Frau braucht etwas um sich zu fassen, sodass mein Vater beginnt mir ganz viele liebe Grüße von allen möglichen Familienangehörigen, Freunden und Bekannten auszurichten. Die Flut der Unterstützungsbekundungen ist wahrlich heftig. Selbst etliche von denen ich weiß, dass sie meine politischen Ansichten nur zum Teil oder gar nicht teilen, sind darunter.
Meine Frau erzählt mir von Zuhause und von den Geschehnissen der letzten Tage. Es kommt mir vor, als sei ich ewige Zeiten nicht daheim gewesen. Der Besuch dauert 2 Stunden und wir brauchen die Zeit auch. Als der Termin endet, bleibt zum Glück nicht das Gefühl etwas nicht gesagt zu haben. Ich habe die Gewissheit, dass alle wichtigen Menschen trotz Tod und Teufel zu mir stehen und keiner dem Verzerrungsversuchen der Medien Glauben schenkt. Diese Gewissheit beruhigt mich ungemein. Sie bedeutet, dass in den wesentlichen Belangen meines Lebens die Lügenkampagne gegen mich vollkommen wirkungslos war und ich eigentlich nur meinen Freispruch abzuwarten brauche, um ganz normal weiterleben zu können.
Ich hoffe wenigstens, dass durch die Haft an sich und alle Umstände des Verfahrens an meiner Familie und mir keine geistigen Schäden zurückbleiben. Abends im Bett, denke ich noch lange an dem Besuch, bevor ich schlafen kann. Sicher sind es die vielen positiven Gedanken an mich, die mich so schnell und komplikationslos genesen lassen.
– – – – –
4. bis 6. Tag, 8. bis 10. November – viel Betrieb und ein erstes Wochenende
Mit Puddingfrühstück und Ärztevisite beginnt der Tag. Bei der Visitation wird festgestellt, dass mein rechter Oberarm nicht funktioniert. Den ausgestreckten Arm kann ich im Liegen gerade so über das Bein heben. Die Physiotherapeutin kontrolliert alles und stellt eine Muskel- und Nervenverletzung fest, die einige Wochen zur Regeneration brauchen wird. Mit ihr gehe ich die erste Runde durch mein Zimmer, was nicht gut geht, da ich im Fuß noch die Flexüle habe. Ich darf aber endlich ein wenig durch die Gegend wanken und mache die ersten Erkundungsgänge auf das Klo.
Mein Zimmer in dem Raum im Krankenhaus sehr ähnlich, nur größer, etwas moderner und für Besucher unwirtlicher eingerichtet. Es gibt keinen Fernseher und auch sonst nichts, um sich abzulenken, aber ich bekomme ein kleines Radio und kann etwas Musik hören. Es stehen zwei Krankenbetten bereit, aber nur meines ist belegt. Das Bad hat ein Waschbecken und eine Toilette. Direkt vor dem Bad steht ein weiteres Waschbecken mit Seifenspender, Spiegel und Ablage. Ich erhalte eine Grundausstattung für die Körperhygiene, bestehend aus Kamm, Zahnbürste, Zahnpaste, Rasierschaum, Duschgel und einem Becher. Mir werden zwei Handtücher gegeben, doch heute waschen mich noch die Pfleger.
Ich sage, dass ich mit meinem Anwalt telefonieren möchte und erhalte die Antwort, dass man sich darum kümmern werde. Eine Mitarbeiterin vom Sozialdienst besucht mich und gibt mir eine sehr lange Belehrung über Fortsetzung oder Beendigung diverser Versicherungen, den Verbleib bei den Krankenkassen, Beendigung oder Neubeantragung von Arbeitslosengeld usw. Sie erweckt den Eindruck, sehr auf Seiten der Häftlinge zu stehen und sagt, man solle hier keinem was erzählen und nur mit dem Anwalt arbeiten. Offenbar wurde die Ehrlichkeit mancher schon ausgenutzt.
Sie fragt nach Alkohol‑, Nikotin- und Drogenabhängigkeit und rät, sich davon fernzuhalten, weil viele Gefangene dadurch erpressbar würden. Ein Psychologe besucht mich und fragt nach meinem Befinden, er sorgt sich in der Hauptsache um Suizidalität. Ich kann mich mit ihm gut unterhalten, und es entsteht zwischen uns ein angenehmes Gespräch, auch wenn viele Fragen eher für einen anderen Typ Mensch zugeschnitten sind. Mir wird der ‚Fahrplan‘ erläutert. Der sieht vor, dass mit mir drei psychologische Gespräche geführt werden, im Anschluss ein viertes mit einem ortsfremden Psychologen, und dass bei positiver Einschätzung die Verlegung in ein Einzelzimmer angestrebt wird, in dem ich nicht rund um die Uhr beobachtet werde.
Die Leitung mit meinem Anwalt steht endlich. Da ich noch kein eigenes Festnetztelefon besitze, erhalte ich ein Mobilgerät. Eine Wache wählt für mich die Nummer und überwacht das Gespräch aus einigen Metern Entfernung. Ich erfahre einen Teil der Medienberichte. Es ist eine glatte Schande, mit welcher Selbstzufriedenheit der Ruf eines Menschen zu Staub zertreten wird. Ohne den geringsten Anstand oder ein Fünkchen Zurückhaltung werden Fakten geschaffen und die Verurteilung praktisch vorgezogen.
Ich erfahre, dass ein Freund der Familie meine Frau besucht hat, ein Journalist der LVZ (Leipziger Volkszeitung) das Gespräch bespitzelte und die gewonnenen Informationen dergestalt veröffentlichte, als habe meine Frau sie ihm gegenüber im Gespräch geäußert. Es wird eine Aufgabe für die Zukunft sein, einen Begriff für die Art Presse zu finden, die ständig lügt.
Aber mich kümmern diese blutleeren Gestalten kein Stück und der Heuschreckenschwarm der unproduktiven Schreiberlinge wird bald über das nächste Opfer herfallen. Kein Mensch, der noch ganz bei Trost ist, nimmt das Geschwafel dieser Kaste noch ernst. In meiner Heimat wenigstens gehen die Zeitungsabonnements seit Jahren stark zurück und das ist wahrlich kein Wunder.
Mein Umfeld, Freunde und Familie, stehen zu mir, und das besänftigt viele Sorgen. Besonders rührend ist, dass auch politische Gegner und ausgesprochene Linke ihre Wünsche ausgerichtet haben und mir die baldige Heimkehr wünschen. Die Anklage ist einfach zu stumpf, als dass vernünftige Menschen sie bedenkenlos schlucken.
Das Telefonat geht lange, und nachdem es vorbei ist, denke ich lange über das Gesagt nach. Als der Faden nach draußen abreißt, wird es auch wieder dunkler im Zimmer und ich fühle mich allein. Ich stehe am vergitterten Fenster und schaue auf eine Dachterrasse, auf der ein kleines Fleckchen Moos wächst, ansonsten ist alles grau und schwarz. Es wird Abend, aber selbst am Tag konnte ich die Sonne nicht sehen, da sie nicht über das Gebäude steigt.
Frühstück, Mittagessen und Abendbrot bestehen aus einer Schüssel mit Pudding, der ein starkes und künstliches Vanillearoma hat. Gelegentlich gibt es die Variation der ‚Puddingsuppe‘, die nochmals mit Milch durchgerührt ist. Ich esse das Zeug nicht mehr lange. Der dunkle Abend ist lang und traurig. Ich kann nicht schlafen. Wenn ich liege, dann fließt ungemein viel Wasser und Schleim in meinem Hals, als wollte es die Wunde umspülen. Ich kann aber noch immer nicht ordentlich schlucken, daher huste ich viel und verbringe so die Nacht.
–
„Ihnen ein schönes Wochenende und bis Montag!“ ist der erste gutgemeinte Spruch, den ich am Freitag von vielen Mitarbeiter zu hören bekomme. Nun ist es da, das segenreiche Wochenende, an dem ‚endlich mal Zeit für die Hobbys, die Familie, den Hund da ist, wo man eine Wanderung macht, zu einer Veranstaltung fährt, was Feines isst, und abends einen Film anschaut.
Ich bekomme eine Schüssel mit Pudding und höre Radio. Mir ist sterbenslangweilig und ich fühle mich unendlich einsam. Ich gehe auf Toilette und wie ich wieder zu meinem Bett gehe, betritt eine Schwester den Raum. Unter dem Arm trägt sie einen Stapel Kleider, den sie auf mein Nachbarbett legt. Ich schaue sie an, sie schaut mich an. „Ja! Die Wache muss ja nicht ständig Ihren Hintern sehen!“ Sie sagt es hart, aber meint es lieb. Ich sage, dass man mich nur heimlassen muss, dann sieht auch keiner mehr meinen Hintern.
Was soll sie darauf antworten? Sie sagt nichts dazu, und das zeigt mir, dass sie es nachvollzieht. Jedenfalls sichte ich nun meine neuen Sachen: Unterwäsche, Socken, T‑Hemd, Jogginghose, Badelatschen und ein graues Jäckchen. Ich ziehe mich an, und das dauert durchaus lange, da mein Arm nicht mittut. So ist man schon eher wieder ein Mensch. Die Kleider sind bequem und warm, aber man sieht darin wirklich wie ein Verbrecher aus.
Bei der nächsten Gelegenheit frage ich eine Schwester nach Büchern, weil die Zeit doch gar nicht vergeht. Sie bringt mir aus einer kleinen Stationssammlung zwei Thriller: ‚In ewiger Schuld‘ und ‚Das Lied der Sirenen‘. Das ist nun wirklich nicht meine Sparte, aber was soll ich sagen; also lese ich sie. Ich erhalte im Laufe des Tages einen Bücherkatalog der Gefängnisbibliothek, der sehr umfangreich und inhaltlich nicht so verkehrt ist. Ich mache eine Bestellung und gebe einen Zettel ab, der leider verlorengehen wird.
Ich höre ein Klicken, und das Gebläse der Klimaanlage geht an. Das hat mir gerade noch gefehlt, denn ich gehöre zu dem bedauernswerten Teil der Weltbevölkerung, der durch Klimaanlagen immer krank wird. Eine dicke Erkältung wäre in meinem Fall aber, ohne übertreiben zu wollen, womöglich eine Gefahr für meine Luftversorgung, denn die Schwellungen sind bislang kaum zurückgegangen.
Das Mysterium mit dem Gebläse klärt sich allerdings nie auf. Die Anlage ist ohne jeden Zweifel auf ‚Aus‘ gestellt und man kann die Gebläsetätigkeit nur vergrößern. Das sind Momente, die zur Zerreißprobe werden können. Wenn ich im Bett liege und mir der Wind aufs Gesicht bläst, dann könnte ich bald verrückt werden! Ich schlafe nur noch mit offenen Fenstern, da so der Luftstrom anders fließt.
Die Pfleger und Schwestern wechseln am Tag in drei Schichten. Die Wachen, die mich beobachten, wechseln viel öfter, aber ich erkenne keinen klaren Rhythmus – vielleicht alle drei Stunden? Sie sind sehr verschieden: Der Mann vom ersten Tag im Krankenhaus kommt ab und zu zu mir und fragt, wie es geht; eine Frau hilft mir sehr freundlich bei der Beantragung eines Zellentelefons und einiger administrativer Angelegenheiten. Ein paar Wachen kommen zu Antritt ihrer Schicht zu mir und stellen sich vor, einige bringen knapp ihre Zweifel zum Ausdruck. Viele Wachen beziehen stumm ihren Posten.
Einer kommt in der Nacht zwischen zwei und vier Uhr in mein Zimmer und schaltet das Licht an, weil er mich andernfalls nicht beobachten könne. Ein junger Araber ist sehr diensteifrig, denn wenn ich auf Toilette sitze, kann man mich vom Beobachtungsraum her nicht sehen. Dann wechselt er seine Stellung auf die Schwesternstation, um mich beobachten zu können. Er hatte sich allerdings auch vorgestellt und gehört der Gruppe der freundlichen Wachen an.
Es wird Abend, und eine nette Schwester gibt mir Weißbrot und Frischkäse. Ich entferne den Rand und schneide alles sehr klein, bevor ich es vorsichtig, aber bereitwillig vertilge. Ich frage nach Schreibzeug und erhalte Papier und einen Kugelschreiber. Ich fange an, das Geschehene zu notieren, aber es fällt mir sehr schwer, da ich mit dem kaputten Arm schreiben muss. Meine Hand funktioniert zwar, aber der Arm schmerzt sehr und ich muss viele Pausen machen. Ich schreibe auf, was mir in der vergangenen Woche passiert ist, um es meiner Familie zu schicken. Die Eindrücke sind noch frisch und das ist gut so, weil man geschehenes Unrecht zu schnell vergisst und zu großzügig verzeiht.
Es ist schwer, alles nochmal zu durchleben, aber es muss sein, und ich glaube, es hilft. Der Sonntag vergeht ewig langsam mit Essen, Lesen, Schreiben und Radiohören. Es ist draußen grau und wolkig, es regnet. Am Sonntag wird gewogen: 90,5 Kilogramm – da habe ich fast acht Kilo Gewicht verloren, in den letzten sechs Tagen…
Mein Arm schmerzt, und ich weiß nicht, wie ich liegen soll. Ich kann den Mund ein wenig weiter öffnen, aber viel ist mit dem Kiefer nicht anzufangen. Was wird meine Frau jetzt machen? Wie geht es der Kleinen? Wie soll alles weitergehen? Die Fragen kreisen im Kopf, und es ist keiner da, der sie beantworten kann. Ich schreibe den ersten Brief an meine Familie, abgesehen von meiner Zusammenfassung der ersten Woche. Es wird langsam Abend und langsam Nacht: So habe ich dem Leben wieder eine Woche abgerungen… Wie lange wird dieser Zustand anhalten?
– – – – –
3. Tag, 7. November – Verlegung ins Haftkrankenhaus
Ich wache wieder sehr früh auf. Eigentlich habe ich gar nicht wirklich geschlafen. Auf der Intensivstation sind so viele Geräusche, dass man nicht zur Ruhe kommt. Außerdem haben meine Wachen vor der Tür ständig so tiefschürfende Diskussionen geführt, durch die ich nicht abschalten könnte. Ich bekomme von einer Schwester eine Fernbedienung, aber im Fernsehen kommt früh um acht nur Grütze und ich schalte nach wenigen Minuten wieder aus. Vor der Tür unterhalten sich einige Ärzte, von denen ich einen sagen höre: „Das Verletzungsbild war wirklich einzigartig. Er hat keinen Zahn verloren, und das Projektil hat vom Unterkieferknochen abgesehen nur Weichteile getroffen. Kleinste Abweichungen der Flugbahn wären tödlich gewesen. Bei ihm hat der liebe Gott wirklich seine schützende Hand drüber gehalten.“ Die Aussage trifft mich tief und lässt mich lange über das Leben nachdenken. Ich bekomme von einer Schwester einen Becher mit Wasser und einen sehr schmalen Strohhalm. Ich ziehe etwas Wasser hoch und schlucke, wobei ich direkt husten muss. Alles ist noch so stark geschwollen und nur ein kleiner Kanal frei.
Gegen zehn Uhr werde ich für den Transport vorbereitet, und es wird nach Handschellen für mich gesucht. Es gibt wieder eine ausufernde Diskussion darüber, ob man mit oder ohne Blaulicht fahren soll, aber diesmal entscheidet man sich dagegen. Ich werde von meinem Bett auf eine Rolltrage hinübergehievt und zum Krankenwagen gerollt. Auf dem Weg wünschen mir Ärzte und Chirurgen noch alles Gute.
Die Fahrt geht durch die Stadt, und ich bin völlig orientierungslos. Ich frage nach einer Decke, weil ich wiederum praktisch nichts trage als das OP-Hemd. Wir fahren durch eine Schleuse in mit Stacheldraht bewehrten Mauern und Zäunen und stehen zunächst eine Weile und warten auf weitere Anweisungen. Dann dürfen wir weiterfahren, passieren eine zweite Schleuse und erreichen nach wenigen Minuten das Haftkrankenhaus. Raus aus dem Auto, rein ins Gebäude, Fahrstuhl hoch, durch den Gang, rein ins Zimmer, und ich werde aufs Bett gehoben.
Die ehrenwerten Mitarbeiter des BKA verlassen mich endlich, und es kommt eine Truppe von vier Ärzten in den Raum, von denen drei Ausländer sind. Wir verstehen uns gut und sind sehr freundlich miteinander. Darüber hätte sich der Staatsanwalt bestimmt sehr geärgert, da das gar nicht zu seinem Bild von mir passt. Es geht um viele medizinische Fragen, die ich so gut ich kann beantworte.
Im Anschluss füttert mich eine Pflegerin mit einem kleinen Löffel mit Pudding, der, nachdem ich nun lange nichts mehr gegessen hatte, sehr angenehm ist, obwohl ich ihn schlecht herunterbekomme. Als mich das medizinische Personal verlässt, sehe ich, dass im Raum noch drei Personen stehen, die von der Justiz sind. Ein höherer Beamter stellt sich, den Abteilungsleiter und eine Wache vor und erzählt ein bisschen von der JVA und wie hier alles läuft, aber mir ist das zu viel und ich habe noch mit meinem Körper zu tun.
Der Abteilungsleiter fährt fort und wir gehen einige Belehrungen über die Hausordnung, das allgemeine Verhalten, Geschlechtsverkehr, strafwürdige Handlungen und Versicherung durch. Er sagt mir, dass bei mir sehr starke Auflagen seitens des Gerichts vorlägen und die JVA nur sehr wenig bestimmen könne, weil bei allem nachgefragt werden müsse. Er versucht, die Sache etwas humorvoll zu entkrampfen, und dieser Versuch ist ebenso liebenswert wie erfolglos.
Er sagt zuletzt, dass wir zusammen die Zeit so schmerzlos wie möglich verbringen sollten und ich gebe ihm Recht. Dann verlassen er und sein Vorgesetzter den Raum und wünschen alles Gute. Ich bleibe also mit der Wache allein im Zimmer, und er weiß zuerst nicht recht, wie er anknüpfen soll. Er fängt dann an und fragt, wie es zu der Verletzung kam. Ich erzähle ein wenig, und je mehr ich sage, desto ungläubiger wird er.
Zuletzt berichtet er von ein paar Geschichten, die er so kennt. Nach weiterer Stille sagt er zu mir, dass er jetzt in den Nebenraum gehen wird, und weist links von mir zu einem in meinen Raum vorspringenden Zimmerteil mit einer großen Scheibe. Frisch eingelieferte Gefangene im Krankenhaus müssen zu Anfang überwacht werden, und mit diesen Worten verlässt er meinen Raum über den Korridor und betritt das Wachzimmer von der anderen Seite. Ich bin allein.
Meine Gedanken kreisen unnütz zwischen Geschehenem und Zukünftigen, aber die Finalität meiner derzeitigen Lage wirkt bedrückend und beängstigend. Immer, wenn ein Pfleger kommt, einen neuen Tropf anhängt oder etwas kontrolliert, verschwinden die Gedanken kurz, um dann bei erneuter Einsamkeit von Neuem anzulaufen. Ich beginne mit sehr kurzen Ausflügen zum Klostuhl neben meinem Bett, aber es kostet alles viel Kraft und ich döse viel vor mich hin. Schlafen kann ich nicht…
– – – – –
2. Tag, 6. November – Verhandlung
Ich erwache und fühle mich unendlich elend. Es dauert eine ganze Weile, bis ich alle Gliedmaßen durchprobiert habe, und ich stelle nur fest, dass mein rechter Arm nicht so ganz will und ich meinen Kopf kaum bewegen kann. Nach und nach wird mir bewusst, was alles an mir hängt: Ich habe in beiden Armbeugen Zugänge, zudem im rechten Fuß; ich habe einen Blasenkatheder, eine Magensonde für flüssige Ernährung und bin intubiert, das heißt, dass meine selbstständige Atmung überbrückt wurde. Eine große Gruppe von Ärzten kommt in meinen Raum, und beglückwünscht mich zur erfolgreich verlaufenen OP. Die Atemwege waren vollständig zugeschwollen, was das Gerät in meinem Hals erforderlich machte. Nun ist man sehr gespannt, wie das Extubieren laufen würde und direkt zur Stelle, falls etwas schiefgehen sollte. Mir wird sehr unangenehm ein großes Teil aus dem Hals gezogen, das ich nicht genauer betrachten kann. Ich bekomme eine Sauerstoffmaske und bin lange Zeit damit beschäftigt, ruhig zu atmen. Unter meiner Zunge ist eine große und stark gespannte Blutblase und mein Gesicht ist am Hals durch einen harten Bluterguss schief geschwollen. Ich bekomme nicht gut Luft, aber im Vergleich zu gestern ist es ein nie endender Segen!
An meinen Wunden sind Beutel angehängt, in die blutige Lymphflüssigkeit einfließen kann. Leider halten diese nicht besonders gut und fallen immer wieder ab. Ich merke, dass meine Handgelenke mit weißen Schlaufen am Bett befestigt sind, welche die Schwester immer wieder lösen und neu befestigen, weil sie bei der Arbeit stören. Diese Schlaufen dienen offensichtlich dazu, mich von einer abenteuerlichen Flucht abzuhalten, jedoch wird ihre Zwecklosigkeit vom medizinischen Personal im Laufe des Tages erkannt: Niemand glaubt ernsthaft, dass ich in meinem Zustand flüchten könnte. Ich schlafe immer wieder für etwa zwanzig Minuten ein, länger geht es nicht. Ansonsten starre ich die Wand vor mir an. Die Zeit versickert langsam, und es vergehen Generationen, bis es 12 Uhr wird – der Tag nimmt kein Ende.
Ich höre, dass meine Familie draußen vor der Intensivstation wartet, aber niemand darf zu mir, bevor mir der Haftbefehl eröffnet wurde. Ein Beamter kommt zu mir und teilt mir diese Gedanken mit, sagt auch, dass ein Verteidiger für mich organisiert wird, aber ich widerspreche seinen Bemühungen und nenne meinen eigenen Anwalt. Das führt auf der anderen Seite zu einiger Verwirrung, aber ich kann dem Gewirr nicht folgen und schlafe wieder kurz. Es vergeht weitere Zeit, bis Richterin und Staatsanwalt mit wesentlicher Verspätung eintreffen. Ziemlich zeitgleich kommt auch mein Anwalt an, und es entsteht wieder Gemurmel vor der Tür, in dem sich sehr kritisch darüber geäußert wird, dass mein Anwalt „vor der Verhandlung noch mit seinem Mandanten sprechen will“. Obwohl dies scheinbar ein unerhörter Wunsch ist, wird ihm nachgegeben, und mein Anwalt betritt mein Zimmer. Ein weiterer Eklat folgt auf dem Fuße, denn der Mann verlangt tatsächlich, mit mir ohne die Anwesenheit der Vermummten im Raum zu sprechen. Das ist nun wirklich die Höhe! Mein Anwalt lässt aber nicht locker und so kommt ein weiterer Mann, wahrscheinlich ein BKA-Beamter, in den Raum und kontrolliert intensiv die ca. 2,5 Meter hohen und 40 Zentimeter breiten Fenster, die nur angekippt werden können – darüber hinaus im ersten oder zweiten Obergeschoss des Gebäudes. Seiner fachmännischen Ansicht nach kann eine Flucht durch die Fenster ausgeschlossen werden, also verlassen die anderen den Raum.
Mit meinem Anwalt allein, versuchen wir uns klar zu werden, was genau in den letzten beiden Tagen eigentlich passiert ist, und studieren den Haftbefehl. Das Schreiben ist eine anhaltende und bodenlose Frechheit voller Theorien, Annahmen und Interpretationen, frei von Beweisen und frei von strafwürdigen Handlungen meinerseits. Ungeachtet dessen ist der sehr umfangreiche Haftbefehl ein Meisterwerk und spart an keinem der vielen abgestumpften Schlagwörter, mit denen ein Rechter 2024 verunglimpft werden kann. In der Hauptsache werden Handlungen anderer vorgetragen, denen der Staatsanwalt auf diese oder jene Art eine Strafwürdigkeit abzuringen versucht, wenngleich auch dies an verschiedenen Stellen stark im Bereich des Spekulativen bleibt. Diese Handlungen anderer werden dann allerdings einfach allen Angeklagten unterstellt. So klingt mein zu erwartendes Strafmaß ziemlich ernst, obwohl mein Name im 25-seitigen Haftbefehl nur in vier Absätzen Erwähnung findet und meine „Handlungen“ in keiner Weise das Strafrecht berühren.
Mein Anwalt notiert sich viele fragwürdige Schlüsse und Gedankengänge, und derart vorbereitet teilt er der Richterin mit, dass wir fertig sind. Sie beginnt nun, in meinem Zimmer einen Gerichtssaal nachzubilden, plaziert eine Schreibmaschine und eine Protokollantin am Tisch, lässt eine Kamera zur Aufnahme aufstellen und meinen Anwalt und den Staatsanwalt Stellung beziehen. Als alles vorbereitet ist, wählt sie sich ihren Standort zur Linken der Protokollantin und trägt mir den ellenlangen Haftbefehl nochmals vor. Ich kann mich kaum konzentrieren, halluziniere, werde aber oft ermahnt, dem Wortlaut zu folgen, den ich doch nun schon kenne und der eine Aneinanderreihung geplanter Gewalt- und Hassphantasien ist, aber eben kaum Belege enthält. Als sie geendet hat, beginnt mein Verteidiger und trägt eine Vielzahl von Handlungen vor, an denen ich mich nicht beteiligt hatte, die aber wesentlich das geforderte Strafmaß rechtfertigen sollen. Richterin und Staatsanwalt ziehen sich zur Beratung zurück, im Anschluss teilt mir die Richterin ihr Ergebnis mit. In der Hauptsache stimme die Darstellung meines Anwaltes, dass vieles nicht bewiesen werden könne, aber es sei einerlei und bleibe bei den angestrebten vorläufigen Anordnungen. Insbesondere sei es undenkbar, bis zu einem Gerichtstermin eine Kaution zu hinterlegen oder mit einer Fußfessel nach Haus entlassen zu werden. Vielmehr müssten die härtesten Haftbeschränkungen angeordnet und durchgeführt werden, das heißt: Überwachung und Mitlesen der Briefwechsel, alle Anträge müssen vom BGH bestätigt werden, Besuche nur mit Trennscheibe, nur einzelner Transport, in der JVA keine Beschäftigungen ohne Aufsicht, kein Einbringen von Gegenständen aller Art, Mithören der Telefongespräche mit Angehörigen und Überwachung von Schriftverkehr und Telefonaten mit dem Anwalt.
Nach so einer Ankündigung liegt man tatsächlich erst einmal da, als hätte die Polizei einen tags zuvor niedergeschossen. Da fragt man sich, ob man nicht ganz auf der Höhe ist, weil man wie ein waschechter Terrorist behandelt wird, obwohl man nur ein Handwerker und Familienvater ist, der in seiner Freizeit Jugendarbeit macht und im Stadtrat tätig ist. Der Beschluss ist doch ungeheuerlich, aber es gibt nichts, was man dagegen tun könnte. Die stecken mich ins Gefängnis, und so wie ein heißes Messer durch Butter gleitet, werden alle persönlichen Anstrengungen glatt zerschnitten. Alles ist vorbei, und die eigenen Ansichten sind ebenso unbedeutend wie der Nachweis strafwürdiger Handlungen. „Mildere Mittel sind nicht ersichtlich“ ist der Spruch am Ende des Haftbefehls, und die Zertrümmerung einer Familie wird als Kollateralschaden hingenommen.
Mein Vater, meine Frau und mein kleines Mädchen dürfen nach ewigem Warten endlich zu mir und sind schwer erschüttert, mich in diesem Zustand zu sehen. Meine Frau weint. Unter uns breitet sich die Fassungslosigkeit über so viel Niedertracht einmal weit aus, als mein Vater kurz beginnt, vom Sturm auf unser Haus zu erzählen, davon, wie Tor und Tür gesprengt worden sind, Scheiben zerschlagen wurden, mein Vater an der Treppe niedergeschlagen und in allen Räumen ein heilloses Chaos angerichtet worden ist. Ein Beamter weist darauf hin, dass wir darüber nicht weiter sprechen dürften, und ich frage mich, ob sich vom Schweigen darüber die Tatsachen ändern würden. Meine Tochter zappelt auf dem Arm ihres Großvater und lächelt mich an. Du glücklicher kleiner Mensch, denke ich mir, du weißt noch nichts von Staatsgewalt und kennst nur die Sorgen, die in der Windel liegen. Du verstehst das Spiel nicht, dass dein Vater in dem Bett vor dir spielt und warum all die Schläuche an ihm sind. Vor allem verstehst du nicht, warum der Papi dich nicht nimmt und mit dir eine kleine Runde geht, weil du seine Fesseln unter der Decke nicht sehen kannst. Du bist gesegnet, weil du dieses Scheitern deines Landes noch vergessen kannst, aber wie soll ich damit zurechtkommen?
Der Besuch ist viel zu kurz und es lässt sich nicht alles sagen. Die Tränen fließen, aber das kümmert keinen. Als meine Familie geht, wird die Welt dunkel und grau. Ich starre zur Wand und durchwache die Nacht.
– – – – –
1. Tag: 5. November – Festnahme
Bevor ich mit der unmittelbaren Schilderung der Ereignisse beginne, möge sich der Leser kurz gedanklich vorstellen, er sei ein höherer Polizeibeamter, betraut mit der Aufgabe, einen Mann früh morgens in oder an seiner Wohnstatt festzunehmen. Es stehen alle Mittel zur Verfügung, die Hauptsache ist nur, dass es ein verhältnismäßiger Einsatz ist, der nicht übertrieben viel Aufmerksamkeit erregt, der vor allem zielgerichtet ist: Der Beschuldigte soll schnell und ohne viel Ruß festgenommen werden.
Die Mittel können sein: Eine gewisse Anzahl an Beamten, Lautsprechern, Blaulicht wären optimal, und außerdem die wesentliche Kennzeichnung der eigenen Leute als Hoheitsträger des Staates… Es zeigt sich, dass wir von professioneller Polizeiarbeit wenig Ahnung haben, denn ein erfolgreicher Einsatz der Polizei sieht folgendermaßen aus:
Es ist kurz vor sechs Uhr. Ich werde wach. Eine gewisse Unruhe hat mich geweckt und der Blick aus dem Fenster zeigt, dass tatsächlich in der sonst so ruhigen Straße mehr los ist, als es die frühe Stunde erlaubt. Meine Frau wird wach. Draußen öffnen sich Wagentüren und es ist leises Geplapper zu vernehmen. Wir sprechen kurz, was das zu bedeuten hätte, da leuchten etliche Scheinwerfer auf und strahlen in die Fenster. Gleichzeitig beginnt ein wildes Rufen, dessen Sinn schwer festzustellen ist.
Ich springe aus dem Bett auf und bin zunächst nicht ganz auf der Höhe, muss mich erst kurz sammeln. ‚Was passiert denn jetzt?‘, denke ich. Meine Frau öffnet das Fenster und ruft heraus, sie sollen nicht so schreien, da bei uns unsere neun Monate alte Tochter schläft. Als Reaktion werden die Rufe wüster und unverständlicher. Ich denke im ersten Moment an die Festnahme eines betrunkenen Fahrers, der sich in unsere Straße verirrt hat, und werfe mir schnell eine Hose und ein Oberteil über, um mir das Spektakel anzusehen.
Ich gehe zur Haustür. Diese ist von der Straße abgewandt und auch etwa fünfzehn Meter von der Straße entfernt. Ich öffne sie, schaue um den Vorbau herum, um zu sehen, was los ist. Wilde Rufe tönen mir entgegen, sie sind unverständlich und bedrohlich. Gleichzeitig sehe ich, wie mehrere Rotlaser-Zielpunkte zu mir wandern und mich fassen wollen. In meinem Kopf beginnt es sehr schnell zu arbeiten, und einer der ersten Gedanken aus meiner Analyse (nämlich was das wohl bedeuten könnte: Scheinwerfer zur Verhinderung der Sicht, schwarz vermummte Gestalten, wildes Rufen und schwarze Fahrzeuge ist): Terror, Antifa.
Ich ziehe mich ins Haus zurück, lasse in meiner Aufregung die Tür offenstehen. Wie ich durch den Flur eile, beginnt draußen einer über ein Mikrophon etwas zu sagen. Leider lässt es sich kaum verstehen, weil die Truppe draußen jetzt beginnt, Böller auf das Grundstück zu werfen, die mit lautem Krachen an verschiedenen Stellen explodieren. Ich erreiche die Küche, greife zum Telefon, wähle die 110. Kurze Warteschleife, dann habe ich einen am Hörer. Mit gepresster Stimme sage ich Name und Adresse. „Mehrere vermummte Personen bedrohen mich auf meinem Grundstück, sie werfen Böller, schreien und verhalten sich bedrohlich.“ Der Polizeibeamte teilt mir mit, dass Beamte auf dem Weg zu mir seien, ich lege auf.
Was nun? Da entsinne ich mich, dass ich die Haustür offengelassen habe. Ich stürze also zurück zur Tür und es ist, als ob der Zauber etwas nachgelassen hätte. Ich luge um die Hausecke herum, und es beginnt mit neuer Intensität. Böller krachen, Laserpunkte leuchten, Scheinwerfer sind auf mich gerichtet, es lässt sich nichts erkennen. Clever, denke ich – durch das Licht erkennt man nicht, wer vorne steht. Wie die Wilden zerren sie am Hoftor und ich höre Dachziegel splittern. Ich ziehe mich wieder zurück und verschließe die Tür.
„Eindeutig Linke“, denke ich mir, denn die Polizei wäre in der Zeit, in der ich telefonierte, längst durch die offene Tür hereinmarschiert. Aber die da vorne wollen ja nicht rein, die wollen nur Stress machen und Schaden anrichten – mit Erfolg. Ich werde aufgefordert, vor ans Tor zu kommen. Na klar, solche Fälle hat es schon zuhauf gegeben: Antifa gibt sich als Polizei aus und prügelt ihre Opfer dann ins Krankenhaus.
Ich habe Sorge, dass die Truppe gleich ausreißt, bevor die Polizei da ist, um sie festzunehmen. Ich flitze also wieder in die Küche und rufe erneut die 110. Kurze Vorstellung, man sagt mir, die Beamten seien bereits auf dem Weg, aber ich sage, dass das schneller gehen muss. Unterdessen setzen sich die Rufe und die Böllerexplosionen fort. Ich lege wieder auf und stürme zu meinem Vater in den ersten Stock. Der steht mit nacktem Oberkörper am Fenster und versucht sich an einem verzweifelten Gespräch, während auch auf ihm die Laser-Rotpunkte wandern.
Aus den Rufen von unten höre ich: „Gib uns deinen Sohn!“ oder „Wir wollen deinen Sohn!“ Sehr professionell, denke ich, genau so würden es seriöse Beamten sagen. Und immer wieder diese Scheinwerfer, durch die man einfach nichts erkennen kann. Ich rufe meinem Vater zu, er brauche sich keine Mühe zu geben, es handele sich um Terroristen, und ich hätte die Polizei schon gerufen. Er hört mir leicht gehetzt zu und führt sein Gespräch mit denen unten dort fort. Ich höre noch, wie er sagt: „Kann ich mir erstmal etwas anziehen?“, während ich schon weitergehe.
Jetzt nur noch auf die Polizei warten, aber die Gefahr, dass die Truppe ausreißt, wird immer größer. Unsere Straße ist eine Sackgasse, und ich könnte durch den Hinterausgang über das Feld zur Einmündung der Straße laufen, um ihnen dort den Weg abzuschneiden. Was soll ich auch sonst tun? Vor dem Haus sind es zu viele, bestimmt zehn Mann, da lässt sich nichts ausrichten.
Ich gehe zu meinem Jagdwaffenschrank, nehme den Schlüssel und öffne die Tür. Zuerst greife ich zu einem Jagdgewehr, aber finde keine passende Munition dazu, also stelle ich es wieder zurück und greife zu einem anderen Karabiner. Ich lade aufgeregt die Patronen ein und verriegele den Schrank wieder. In einer derart bedrohlichen Angriffssituation ist ein solches Vorgehen durchaus legal, „Notwehr” oder “rechtfertigender Notstand“ heißt das, meine ich, hat man als Waffenbesitzer ja alles mal brav gelernt. Man stelle sich außerdem vor, die Extremisten stürmten tatsächlich das Haus und hätten ihrerseits Zugang zu den Waffen!
Ich gehe durch das Hinterhaus und trete heraus. Es ist kalt, und ich trage nur Hose, Oberteil und Latschen ohne Socken. Mein Weg ist etwa 200 bis 250 Meter lang bis zur Einmündung der Straße, doch so weit komme ich gar nicht. Wie ich auf das Feld treten will, stehen in 15 Metern Entfernung etwa sechs bis acht vollkommen schwarz vermummte Gestalten. Jetzt geht auch hier ein Scheinwerfer an, und ich bin wieder geblendet, aber ich habe die Typen kurz gesehen. Die haben das Haus tatsächlich umstellt, denke ich. Das durchkreuzt meinen Plan empfindlich und ich weiß für einen Moment nicht, was ich tun soll.
Dann besinne ich mich aber und wäge die Lage in Sekundenschnelle ab. Wenngleich mir an Zahl deutlich überlegen, sind sie höchstens leicht bewaffnet, daher lasse ich es auf eine Nervenprobe ankommen. Mir schlagen wieder wilde Rufe entgegen: „Wirf die Waffe weg!“ und „Ergib dich!“
Klar, denke ich, jetzt bekommen sie sicher Bammel und gleich reißen sie aus. Ich gehe auf den Halbkreis an Personen zu, Oberkörper leicht gebeugt, Gewehr auf Bauchnabelhöhe nach vorn gestreckt. Warum gehen die nicht weg, denke ich. Die Entfernung mag jetzt noch etwa vier Meter gewesen sein und ich stand schon leicht inmitten des Halbkreises. Mir schlagen dieselben Rufe entgegen und ich rufe zurück. Ich frage sie, wer sie sind und was sie von mir wollen. Dieser fruchtlose Rufwechsel wird noch einmal wiederholt, da höre ich links hinter mir einen Knall, der meine Ohren zum Pfeifen bringt. Zeitgleich kippe ich schräg nach vorn und schlage mit voller Wucht auf meine linke Seite.
Ich blicke mit angewinkeltem Kopf auf meine Hände, die an den vor der Brust liegenden Armen ein wenig Erde greifen. Das Gewehr liegt etwa parallel neben mir, und meine Finger können es gerade so nicht erreichen, aber es wäre sowieso vergebens gewesen, denn ich fühle mich vollkommen gelähmt und kann nichts bewegen. Im Bereich vor meiner Kehle beginnt sich erschreckend rasch eine Blutlache aus hellem, blasigen Blut zu bilden, die sich farblich stark von der dunklen Erde abhebt. Für einen schaurigen Moment fühlt sich das alles großartig an, und es gibt nichts außer mir und dem Tod. Ich atme die kalte Luft, fühle die kalte Erde und das angenehm warme Blut, das mir über den Hals läuft.
Für wenige Augenblicke habe ich mein Schicksal akzeptiert und hätte so sterben können. Das Gefühl verfliegt rasch und als erste neue Empfindung richtet sich Schmerz ein. Der ist nicht besonders schlimm, aber er holt mich aus meiner Starre und regt den Kopf an. In kürzester Zeit überfliege ich die Lage, die sich unversehens so grundlegend geändert hatte. Das Gesindel hat also Schusswaffen dabei und mir ohne Vorwarnung direkt auf den Kopf geschossen. So etwas Niederträchtiges habe ich nicht erwartet. Ich weiß nicht, was das für eine Verletzung sein kann. Ich sehe nur, dass ich immer mehr Blut verliere. Wo zum Teufel ist die verdammte Polizei?! Sie haben mich erlegt, jetzt kann ich nur noch auf Gnade hoffen.
Ich versuche, laut um Hilfe zu rufen, aber meine Stimme klingt zu tief und kratzig und einfach erbärmlich. Ich rufe und rufe und erwarte von den Personen um mich her eigentlich wenig Hilfe. „Ich verblute“, rufe ich nochmals, aber die Gruppe kommt nur wenig in Bewegung. Einer kommt zu mir und tritt mir auf die Hand. Ein paar andere kommen hinzu. Einer will mein Gewehr aufheben, aber ein anderer rät ihm, er möge es lieber liegen lassen. Jetzt beginnt einer, meine Kleider von oben bis unten mit einem Messer komplett aufzuschlitzen, sodass ich jetzt bis auf meine Unterhose völlig nackt auf dem Feld liege. Ich werde abgetastet und ein Mann sucht in meiner Unterhose nach etwas, das er offensichtlich nicht findet. Er reibt mir vielfach am Oberschenkel und am Penis, aber hört irgendwann auf und stellt sich wieder hin.
Völlige Ratlosigkeit herrscht darüber, wie man mit meiner Verletzung umgehen soll. Die Truppe vertritt die Meinung, ich sei einfach so umgekippt und hätte mir an einem Stock den Hals in der Nähe vom Unterkiefer aufgestochen – die Tatwaffe kann allerdings niemand finden. Wie ich so munter weiterblute, wird der Rat fortgesetzt, in dem jeder seine fachliche Meinung darlegt.
Der Gewinner der Debatte ist einer, der sagt: „Wir müssen etwas hineinstopfen.“ Ich bekomme also einen Verband, der mehr schlecht als recht hält, ich werde von mehreren Leuten hochgezogen und mir werden hinter dem Rücken Handschellen angelegt. So tragen mich die Typen mehr oder weniger etwa sechzig Meter zur Straße vor, wo viele schwarze Sprinter und VW-Busse stehen.
Ich werde in ein Fahrzeug hineingestopft, in dem mir ein Mann mit Neonweste und einer Armbinde mit der Aufschrift „Medic“, der ansonsten auch vollkommen vermummt ist, gegenübersitzt. Das Fahrzeug ist in etwa wie ein Krankenwagen eingerichtet und ich komme langsam zu der Annahme, dass ich tatsächlich von der Polizei festgenommen wurde, wenngleich das eigentlich verrückter als die Annahme ist, es seien Extremisten. Bis ich ganz und gar zur Gewissheit gelange, dauert es allerdings noch eine ganze Weile.
Der Hilfsarzt oder Polizeisanitäter will zuerst wissen, wo ich verletzt bin. Ich gebe ihm röchelnd eine Antwort und seine Kollegen ergänzen ihre Erkenntnisse über den Stock. Mir wird ein neuer Verband angelegt. Er sitzt nicht viel besser als der erste, aber ziemlich straff und zieht meinen Unterkiefer mit einem seltsamen Druck zusammen. Ich kann nur noch schief beißen, habe aber im Gesicht keine Schmerzen. Dagegen zieht sich meine rechte Schulter ganz schrecklich zusammen und ich könnte bald weinen vor Schmerz.
Ich frage immer wieder, ob man die Handschellen auch vor den Körper nehmen kann, aber das erreicht die Gehörschwelle der mich umgebenden Krieger nicht. Erst nach langanhaltendem und würdelosem Gejammer meinerseits werden die Handschellen endlich nach vorne genommen und die Schmerzen aus der Schulter vergehen zum Teil. Mir werden jede Menge personenbezogene Fragen nach Alter, Name, Versicherung und weiteren Dingen gestellt. An dieser Fragerunde kann ich mich nur halbherzig beteiligen, weil sich in meinem Rachen-Halsbereich immer mehr blutiger Schleim ansammelt, den ich weder schlucken noch ausspucken kann.
Nach einer gewissen Zeit werde ich aus dem Wagen wieder herausgeholt, wobei mir der wichtige Hinweis gegeben wird, ich möge keine Faxen machen. Ich werde zu einem echten Krankenwagen gebracht, in dem ich auf die Trage gelegt werde. Da ich keine Kleidung mehr habe, wird mir eine Foliendecke übergezogen. Die Polizei wiederholt ihre Stocktheorie, und die Sanitäter wechseln den bereits durchgebluteten Verband zu einem wieder etwas besser anliegenden Exemplar.
Obwohl ich die mich umgebenden Vorgänge, soweit ich glaube, mitbekomme, fordert die Atemnot den größten Teil meiner Kraft. Ich bekomme keinen sauberen Zug Luft ohne Schleim; Blut und Speichel versperren immer wieder die Atemwege. Das Absauggerät wird zu meinem besten Freund und verschafft eine gewisse Linderung, aber die Atemwege schwellen langsam zu, bis sie in einigen Stunden den Durchgang von Luft nicht mehr zulassen werden, aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Zuerst warten wir im Krankenwagen noch auf zwei Beamte des BKA, denn vorher können wir nicht ins Krankenhaus fahren.
Es dauert lange, bis die beiden kommen, sich vor mich in den Wagen stellen und mir mitteilen, dass ich festgenommen bin. Das ist eine Erkenntnis, die ich ohne die ausgereifte Weisheit dieser beiden Beamten wahrlich niemals hätte bekommen können. Ohne also auch nur eine Spur darüber informiert zu sein, was genau ich verbrochen haben soll, kann nun zumindest der Krankenwagen losfahren. Erst noch eine umfangreiche strategische Beratung, wer vorfahren dürfe und ob Blaulicht an oder aus sein solle (es soll an sein), geht es in die Uniklinik der nächsten Großstadt.
Im Krankenhaus angelangt, werde ich unter schwersten Sicherungsmaßnahmen an einen Rollstuhl gekettet und, von einer halben Schulklasse an Vermummten begleitet, durch das Gebäude gefahren. Hier erfolgte ein interessanter Einblick in die Diagnostik und den Wert einer richtig erfassten Unfallursache. Die These vom Stock ist bei der Polizei mittlerweile zu Lehrmeinung herangewachsen und wird wiederum den Schwestern und Ärzten weitergegeben. In Kurzform lautet die Einschätzung: Er ist umgekippt und ungebremst zu Boden gestürzt. Dabei hat er sich den Kiefer verletzt, und womöglich mit einem Stock den Mundraum aufgestochen.
Das medizinische Personal nimmt das zunächst so hin, und schickt mich zum Röntgen meines Gesichtsbereiches. Die Einstellung ist etwa von meinen Augen bis herunter zum Schulterkamm. Wie wir aus dem Raum herausgehen, wird die Tür wieder aufgezogen. Ein Arzt tritt heraus und sagt, dass er noch einmal tiefer röntgen will, weil er etwas gesehen hätte. Das führt zu einer kurzen Verwirrung unter den Vermummten, die aber nachgeben und mich wieder in den Raum lassen.
Mir ist unterdessen alles einerlei. Mein Stresslevel steigt kontinuierlich aus Angst vor dem Erstickungstod an, und ich versuche, meine Luft so gut einzuteilen, wie es eben geht. Die zweite Bildgebung ist offensichtlich zufriedenstellend, und so ziehen wir wieder durch das Krankenhaus; ich zuerst, gefolgt von einer Menge an Bewaffneten.
Ich werde in ein Krankenzimmer geschoben und vor dem Bett in meinem Rollstuhl abgestellt. Ich frage, ob ich auf Toilette gehen kann und darf das nach kurzer Beratung tatsächlich. Ich schleiche wie ein Großvater in das Bad und sehe mich erstmals im Spiegel: Ich bin nur in Unterhose und dreckig von der Erde, der Verband an meinem Unterkiefer ist längst wieder durchgeblutet, und es zieht sich von meinem Hals bis herunter zu meiner Unterhose ein breiter Streifen aus geronnenem und frischem Blut. Ich wische mit Papiertaschentüchern auf meiner Brust frisches Blut weg, doch es fließt durch die Armbewegung direkt neues nach, daher lasse ich das und setze mich auf die Kloschüssel.
Mein Blut tropft zu Boden, während ein Vermummter in die Tür tritt und mir mitteilt, ich solle etwas hinmachen. Als ich fertig bin, meine Hände gewaschen habe und wieder am Bett sitze, kommt eine Ärztin in das Zimmer hinein und stellt sich vor mich, während ich resigniert schräg vor mir auf den Boden blicke. Ich brauche erst einen Augenblick, um zu merken, dass die Frau von mir etwas wissen will. Ich schaue sie an und sie beugt sich etwas zu mir vor und fragt mich mit erregter Stimme: „Haben die auf Sie geschossen?“
Ich bin verwirrt über diese Frage und befürchte, dass die Stockhypothese ihre Zeit in der Wissenschaft beendet hat. Ich schaue zu den zwei Vermummten, die mit in dem kleinen Raum stehen, regungs- und teilnahmslos, als seien sie antike Tempelwächter. Wie ich die beiden ansehe, suche ich meine Stimme und sage knapp, was ich wusste: „Da war ein Knall links neben mir, und ich konnte mich nicht mehr bewegen, dann bin ich zu Boden gestürzt – ich weiß nicht, ob jemand geschossen hat… ich habe es nicht gesehen.“
Die Frau verlässt mich wortlos und tritt vor die Tür, wo sich eine Debatte zwischen ihr und irgendwelchen Beamten entspannt. Die denkwürdige Bitte des Beamten ist es, mich verbinden zu lassen und transportfähig zu machen, da man eigentlich noch nach Karlsruhe zum Bundesgerichtshof mit mir wolle. Diesem Gedanken lässt die Ärztin allerdings keinen Raum und teilt mit, dass das völlig ausgeschlossen sei, denn ich müsse demnächst höchstwahrscheinlich operiert werden. Sie sagt, dass man vorher noch ein MRT benötige, und die Beamten unterwerfen sich, offensichtlich unzufrieden, dem klaren Urteil.
Die Klassenfahrt geht also weiter, und ich werde zum MRT gefahren. Bei mehr Interesse hätte ich sicherlich den Großteil des Krankenhauses kennenlernen können, aber ich schaue meist zu Boden oder versuche zu ruhen. Als ich in die Röhre gelegt werde, hält mich ein Pfleger an der rechten Schulter, und ich spüre erstmals, wie ein stechender Schmerz von dort ausgeht. Ich liege nun in der engen Röhre und die Bildgebung beginnt. Ich versuche krampfhaft stillzuliegen, aber bei jedem Atemversuch röchelt es, und ich muss viel husten, ohne dass das geholfen hätte. Das MRT muss wiederholt werden, und ich versuche vergeblich, mich zusammenzureißen. Es scheint diesmal zu reichen.
Die Fahrt geht wieder hin und her. Zuletzt erreichen wir den OP-Saal, und es zeigt sich, dass, je länger ich im Krankenhaus bin, desto mehr Interesse meinem Fall zukommt. Das merke ich daran, dass die Wartezeiten immer kürzer werden. Die Vermummten streiten sich soeben mit einem Arzt, weil sie bei der OP dabei sein wollen, wegen des Fluchtrisikos. Dieser äußert seine Bedenken um Kontamination, meint aber, dass sie bestimmt eine Lösung fänden.
Ein Chirurg tritt vor mich und erklärt, was sie jetzt vorhaben: „Ihr Unterkiefer ist stark fragmentiert. Wir werden die Knochenstücke richten und den Unterkiefer durch eine Titanplatte, Schrauben und Draht in seine alte Form bringen. Das Projektil, das Ihren Unterkiefer zerschlagen hat, wurde nach dem Durchschuss abgelenkt und steckt jetzt in Ihrer rechten Schulter. Dieses werden wir entfernen und anschließend alles vernähen. Der Eingriff wird mehrere Stunden dauern, aber sie werden davon nichts mitbekommen.“
Ich werde mittlerweile auf einer Rolltrage zu einer Anästhesistin geschoben, die mich über die Narkose belehrt. Nach einer Weile legt sie mir die große Gesichtsmaske auf und ich atme den Dampf ein, der mir wieder Atemnot beschert. Ich warte noch darauf, dass ich von zehn aus abwärts zählen soll, wie ich es aus Arztsendungen kenne, aber ich bin weg, bevor die Frage kommt.
Eine Narkose ist schon eine seltsame Sache. Ich hätte vermutet, dass man unter der Narkose trotzdem etwas von der OP mitbekommt, aber da war überhaupt nichts. Es wäre unter anderen Umständen der perfekte Tod – ohne Schmerzen und ohne genau zu wissen, wann er eintrat. Der Tag begann für mich kurz vor sechs Uhr und endet jetzt ca. 14.15 Uhr. Ich werde am darauffolgenden Tag früh gegen vier aufwachen, aber es wird sich anfühlen, als wäre keine Sekunde vergangen.
deutscheridentitaerer
