Das Hafttagebuch von Kurt Hättasch – 17. Woche

Hättasch ist am 5. November des vergangenen Jahres in Grimma auf dem Grundstück seines Wohnhauses niedergeschossen und festgenommen worden. Ihm und sieben anderen Männern wird die Bildung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.

Wir haben lange keine Abschrift aus dem Hafttagebuch des jungen Familienvaters und Handwerkers Kurt Hättasch veröffentlicht. Das liegt an der zermürbenden Zeit, die er im Gefängnis verbringen muß und die ihn oft daran hindert, doch wieder ein Blatt in die mechanische Schreibmaschine zu spannen und zu tippen.

Die Ehe­frau Hätt­aschs stellt uns nach und nach das hand­schrift­li­che Tage­buch ihres Man­nes zur Abschrift und zur Ver­öf­fent­li­chung zur Ver­fü­gung. Es ist nicht nur in die­sem Fall wich­tig, die ande­re Sei­te zu hören, die Sei­te der Ver­haf­te­ten und Ange­klag­ten also. Denn ihr Leben ist von einem Tag auf den ande­ren so sehr beschä­digt wor­den, daß der Staat bes­te und schwer belast­ba­re Argu­men­te bei­brin­gen muß, um begrün­den zu kön­nen, war­um er sei­ne Ein­satz­kräf­te so han­deln ließ.

Hätt­asch stell­te sei­nem Bericht fol­gen­de Zei­len voran:

Ich begin­ne die­se Auf­zeich­nung am Tag 24 mei­ner U‑Haft, gerech­net ab dem Tage mei­ner Fest­nah­me. Bis auf Namen ist die­ser Bericht voll­stän­dig und auf­rich­tig und schil­dert mei­ne Wahr­neh­mung der Gescheh­nis­se. Die Wahr­heit ist hier­bei zum Teil aben­teu­er­lich genug, sodass sie auf Über­trei­bun­gen ver­zich­ten kann – im Gegen­teil zur „Wahr­heit“ der eta­blier­ten Medi­en­land­schaft, die sich, wie so oft, alles zurecht­bie­gen muß.

– – –

112.–114. Tag – Mon­tag, 24. Febru­ar bis Mitt­woch, 26. Februar

Es ist schon eigen­ar­tig, dass die­se Woche so streß­be­la­den und ereig­nis­reich war, wäh­rend ich vom Mon­tag abso­lut nichts berich­ten kann.

Am Diens­tag kann ich um die Mit­tags­zeit wie­der mit mei­ner Frau tele­fo­nie­ren, und obwohl sie durch­aus ver­sucht, das The­ma zu ver­mei­den, will ich mit ihr über den Haft­prü­fungs­ter­min am Don­ners­tag in Karls­ru­he spre­chen. Wir tau­schen unse­re Erwar­tun­gen aus.

Für mich liegt der Fall völ­lig klar. Ich weiß ganz genau, dass die Gene­ral­an­walt­schaft nichts gefun­den haben wird, daß sich der soge­nann­te Anfangs­ver­dacht nur auf die Aus­sa­gen einer ein­zi­gen abge­hör­ten Per­son stützt und kei­ner­lei Beweis oder gar Indiz dafür vor­liegt, daß auch nur ein zwei­ter von die­sen Aus­sa­gen Kennt­nis hat­te oder haben konnte.

Die eigent­li­che Argu­men­ta­ti­on der Anwalt­schaft spannt mich mehr auf die Fol­ter als die letzt­li­che Ent­schei­dung selbst, denn es brennt mir unter den Fin­ger­nä­geln her­aus­zu­fin­den, wie und vor allem war­um man noch immer an der unhalt­ba­ren The­se von einer Ter­ror­grup­pie­rung fest­hält, denn mit jeder ver­stri­che­nen Woche wird die Pein­lich­keit für das Gericht grö­ßer. Ob man mir gar etwas sagen wird wie:

Herr Hätt­asch, wir las­sen sie jetzt frei, aber bit­te spre­chen Sie nicht mit den Medi­en. Sie müs­sen auch unse­re Sei­te verstehen…

oder etwas in die­ser Rich­tung? Ich bezweif­le es doch eher, denn in den Schrif­ten vom Bun­des­ge­richts­hof hat man in der Schär­fe kei­nen Deut nach­ge­las­sen und schreibt wei­ter mun­ter aus dem mit Feh­lern gespick­ten Haft­be­fehl ab.

Ich hat­te vor dem Tele­fo­nat mit mei­ner Frau noch­mal mit dem Anwalt gespro­chen und er unter­rich­te­te mich über die Neue­run­gen der letz­ten Tage und ver­schie­dens­te Unge­reimt­hei­ten, wel­che er aus den Akten her­aus her­aus­ge­fun­den hat­te: feh­len­de Pro­to­kol­le, ewi­ge Ermitt­lungs­lü­cken von meh­re­ren Mona­ten, plötz­li­che Ent­schei­dun­gen aus der Hüf­te her­aus, ohne daß ersicht­lich wäre, wo der Mei­nungs­um­schwung her­rühr­te usw. usw. usf.

All das ver­schob die Gemenge­la­ge immer wei­ter zu unse­ren Guns­ten, und wenn­gleich wir schon bezwei­fel­ten, daß das Gericht den Haft­be­fehl plötz­lich auf­he­ben wür­de (der Gesichts­ver­lust wäre ein­fach zu ekla­tant), so erschien es uns zumin­dest höchst­wahr­schein­lich, daß er außer Kraft gesetzt wür­de, und ich unter der Anord­nung einer Fuß­fes­sel oder ver­gleich­ba­re ernied­ri­gen­der Maß­nah­men nach Hau­se dürfte.

Das alles bespre­chen mei­ne Frau und ich gera­de. Wir sind uns einig, daß ich nicht ein­fach so in Haft blei­ben kann, wenn kei­ner­lei neu­er­li­che Bewei­se vor­ge­legt wer­den kön­nen, und um mal ganz ehr­lich zu sein: Wo sol­len die denn her­ge­zau­bert werden?

Mei­ne Frau durch­bricht nun den Bann­kreis mei­ner juris­ti­schen Erwä­gun­gen und beginnt von den letz­ten Tagen zu berich­ten, doch ich höre ihr gar nicht recht zu. (Es ist wahr­schein­lich nicht so wei­se das hier nie­der­zu­schrei­ben, doch ein voll­stän­di­ger Bericht ist nun mal ein voll­stän­di­ger.) Ich hän­ge in Gedan­ken noch woan­ders, aber ich höre mei­ne Frau sehr ger­ne spre­chen und es beru­higt mich, wenn sie vom gemüt­li­chen hei­mat­li­chen All­tag berich­tet. Ich bin wohl eini­ge Minu­ten ziem­lich still, doch dann been­de ich mei­ne zweck­lo­se Übung und klin­ke mich wie­der ganz in das Gespräch ein.

Als die Stun­de fast vor­bei ist, erfah­re ich trau­ri­ger­wei­se noch, dass es für mich in die­ser Woche kei­nen Besuch geben wird, weil die Trans­port­leu­te nicht mit der Spra­che raus­rü­cken wol­len wann am Mitt­woch mei­ne Ver­le­gung statt­fin­den soll. Das sind recht trü­be Aus­sich­ten, aber wir sagen uns, dass wir den nächs­ten Besuch über­haupt nicht brau­chen wer­den, weil ich dann wie­der drau­ßen bin.

Ob ich über­zeugt bin, dass ich frei kom­men wer­de? Das ist eine Fra­ge, wel­che ich mir stets und stän­dig mit „JA!“ beant­wor­te, wobei ich hof­fe, daß ich mir dies auch über­zeu­gend sage. Ich bin jeden­falls davon über­zeugt, daß nichts gegen mich vor­liegt, das mei­ner Frei­las­sung im Wege ste­hen könn­te. Ob das Gericht die rich­ti­ge Ent­schei­dung fäl­len wird… das ist lei­der heut­zu­ta­ge eine zwei­fel­haf­te Sache geworden.

Mei­ne Frau wünscht mir alles Gute, eben­so von allen Bekann­ten, die sie auf die Schnel­le zusam­men­be­kommt. Dann müs­sen wir das Tele­fo­nat been­den. Dem­je­ni­gen, wel­cher den Hörer weg­räumt, fra­ge ich, ob er Kennt­nis davon hat, wann ich mor­gen ver­legt wer­den soll. Er ist ein Jus­tiz­mit­ar­bei­ter der „mitt­le­ren“ Ver­wal­tungs­ebe­ne, also kann ich schon eine Ant­wort erwar­ten, denn die „ein­fa­chen“ Schlie­ßer wis­sen nie etwas von sol­chen Din­gen, wes­halb sie oft der mit­un­ter berech­tig­te Ver­druß der Häft­lin­ge gänz­lich unver­dient trifft.

Er teilt mir mit, dass ich am Mitt­woch­nach­mit­tag abge­holt wer­den soll. „Wie, wo und was kann ich Ihnen aus Sicher­heits­grün­den natür­lich nicht mit­tei­len.“ Ich sage, dass mir das durch­aus bewusst ist, immer­hin haben vor dem klei­nen Stadt­rat und Fami­li­en­va­ter alle gro­ße Angst, doch ich müss­te doch zumin­dest eine gro­be Start­zeit erfah­ren, um mich ange­mes­sen vor­be­rei­ten zu kön­nen. Genau­er als Mitt­woch­nach­mit­tag wür­de ich es nicht bekom­men, sagt er, und so las­se ich es bleiben.

–

Die Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch war eine abso­lu­te Kata­stro­phe: Der Schrei­hals von unse­rem Flü­gel hat bis 0:00 und dann wie­der­um ab 5:30 geschrien, ran­da­liert und sein Radio gequält, sodaß ich wenig erholt in den neu­en Tag star­te­te. Es fin­det wie­der der wöchent­li­che Wäsche­tausch statt und im Anschluss der ver­kürz­te Vormittagsaufschluß.

Die meis­ten Häft­lin­ge, mit denen ich zu tun hat­te, wün­schen mir viel Erfolg und hof­fen auf das Bes­te für mich, daß es mich rührt. Alle fra­gen mich, ob ich direkt am Don­ners­tag schon eine Ent­schei­dung erwar­te, aber ich sage, daß das eher unwahr­schein­lich wäre und bei bei­den ande­ren Beschul­dig­ten, die eine Haft­prü­fung hat­ten, bis­her auch nicht vor­ge­kom­men ist. Letz­te Woche hat­te sich erst der zwei­te Beschul­dig­te in die münd­li­che Haft­prü­fung getraut und bis­her noch kei­ne Ant­wort, also von daher eher nicht.

Um 9:15 ist der Auf­schluß been­det und ich will in mei­ner Zel­le unmit­tel­bar mit den Vor­be­rei­tun­gen für die Rei­se begin­nen. Viel mit­zu­neh­men habe ich ja eigent­lich nicht, aber für den Ter­min in Karls­ru­he soll ich mich wahr­schein­lich ein­mal rasie­ren, denn weil die Rasur über die Nar­be hin­weg recht unan­ge­nehm war und mich hier ohne­hin sel­ten einer sieht, der mein Äuße­res bemän­geln könn­te, ließ ich mei­nen Bart ein­fach wachsen.

Ich schnap­pe mir also zunächst mei­ne klei­ne Sche­re und einen Kamm und ver­su­che so wei­test­ge­hend die Bart­haa­re zu kür­zen. Im Anschluss begin­ne ich mit der ordent­li­chen Rasur, die ich aber in einen gro­ben, einen zwei­ten und einen fei­nen Gang unter­tei­len muss. Wie ich eben mit dem gro­ben Gang zu zwei Drit­teln durch bin, wird mei­ne Zel­len­tür geöff­net und die Wache steht dar­in, wel­che mir sagt, dass ich noch 20 Minu­ten hät­te und dann in der Kam­mer für den Trans­port bereit ste­hen solle.

Ich könn­te vor Wut plat­zen. In wel­cher Welt ist Mitt­woch­nach­mit­tag bit­te­schön 10:00 Vor­mit­tag? Ich sage der Wache frei heraus:

Das ist genau der Grund, aus dem ich unge­fähr wis­sen woll­te, wann die Ban­de hier auf­schlägt. Die kom­men hier kurz vor Knapp ange­schis­sen und dann soll man mal sprin­gen. Das kön­nen die ver­ges­sen, daß ich in 20 Minu­ten bereit stehe!

Der Wach­mann ist ver­ständ­nis­voll und will mei­ne Ansicht so wei­ter­ge­ben. Ich ver­su­che mein mög­lichs­tes, um den Pro­zeß zu beschleu­ni­gen, doch ich muß eben auch vor­sich­tig sein, denn wenn das Kinn ohne­hin eine stän­di­ge Her­aus­for­de­rung dar­stellt, dann durch die lan­ge Nar­be und die Kan­ten der Kie­fer­plat­ten jetzt umso mehr.

Kurz dar­auf regt es sich erneut an der Zel­len­tür. Der Wach­mann ist wie­der da und sagt mir:

Ja, Herr Hätt­asch, das ist bestimmt schei­ße, aber die sagen, wenn sie zur Zeit nicht bereit­ste­hen, dann holen die sie eben aus ihrer Zel­le ab, aber ich ver­su­che ein paar Minu­ten zu schieben.

Zu einem Dan­ke reicht es bei mir gera­de nicht, obwohl ich im Nach­hin­ein doch ein­se­he, dass er sich alle Mühe für mich gemacht haben muß.

Ich beei­le mich also soweit es geht, brau­che aber eigent­lich doch bis 10, nur um mein Gesicht fer­tig zu krie­gen. Das Wasch­be­cken kann ich gar nicht mehr säu­bern. Ich trock­ne mich flink ab, zie­he mich an und lege eini­ge Din­ge bereit, die ich in einen Plas­tik­beu­tel stop­fe. Ich packe mei­nen Beu­tel und neh­me mit: eini­ge Hygie­ne­ar­ti­kel (Zahn­putz­zeug, Sche­re, Pin­zet­te, Dusch­gel), Unter­wä­sche, zwei Hem­den, alle womög­lich nöti­gen Doku­men­te für den mor­gi­gen Ter­min, einen Brief­um­schlag mit Bil­dern, die mir mei­ne Frau geschickt hat­te und ein Buch.

Ich bin gera­de fer­tig, da soll ich auch schon los­stür­zen. Mir wird noch kurz ein Moment zur Umschau gege­ben: Die­ses-Jenes-Wel­ches, ich soll­te alles haben. Schnell noch Müt­ze und Jacke vom Klei­der­ha­ken geris­sen und los geht es. Mit der Wache geht es in den Fahr­stuhl und in den Keller.

Ich kom­me in den Anmel­dungs­raum und soll dort mei­ne gan­zen Sachen aus dem Beu­tel auf einen Tisch aus­brei­ten, damit sie durch­ge­se­hen wer­den. Dann wer­de ich ein­ge­hend unter­sucht und abge­tas­tet, und ich muß zum Bei­spiel auch mei­ne Müt­ze und das Inne­re mei­ner Schu­he unter­su­chen las­sen. Dann darf ich mich set­zen, denn wir müs­sen noch einen Moment auf die Leu­te vom Gefan­ge­nen­trans­port war­ten- ernsthaft?!

Wäh­rend die­ser Frist stel­len die fünf Beam­ten der Jus­tiz­kraft in geein­ter Weis­heit fest, daß mir kein Ver­pfle­gungs­pa­ket berei­tet wur­de, und fun­ken daher an mei­ne Sta­ti­on, daß man mir ein sol­ches noch brin­gen möge.

Wäh­rend­des­sen kom­men die Schrän­ke von der Trans­port­grup­pe im Kel­ler an und legen mir einen recht brei­ten Nie­ren­gür­tel um, der auf mei­nem Rücken mit einem Schloss gesi­chert wird. Aus zwei Taschen die­ses Gür­tels wer­den Hand­schel­len gezo­gen und mir ange­legt, durch wel­che ich mei­ne Arme nicht mehr rich­tig aus­stre­cken kann, aber doch viel wei­te­re Bewe­gungs­frei­heit habe als bei klas­si­schen Hand­schel­len. Mein Mampf­pa­ket kommt end­lich an, ich kann nach drau­ßen ver­bracht werden.

Vier Hünen der Trans­port­grup­pe ver­schlep­pen mich in einen wei­ßen Trans­por­ter, in dem mir zusätz­lich noch Fuß­fes­seln ange­legt wer­den. Dann soll ich mich anschnal­len, und wir fah­ren durch die Schleu­se. Vor dem Ein­fahrts­tor des Gefäng­nis­ses (also noch inner­halb des Gelän­des) hal­ten wir, und mei­ne Leib­wa­che nimmt ihre Schuß­waf­fen und Funk­ge­rä­te in Empfang.

Ich weiß, was sich die Meis­ten jetzt den­ken wer­den: vier bewaff­ne­te Beam­te – ist das nicht ein biss­chen wenig, um einen unbe­waff­ne­ten und gefes­sel­ten Mann zu trans­por­tie­ren? Ich hat­te die­sen Gedan­ken zwar in dem Moment nicht, doch höhe­ren Ortes kam man durch­aus zu die­ser Auf­fas­sung. Wie wir also das gro­ße Tor der JVA pas­sie­ren, war­ten drau­ßen zwei wei­te­re schwar­ze Trans­por­ter auf uns, wel­che mit acht kom­plett ver­mumm­ten und schwer bewaff­ne­ten Super­sol­da­ten und zwei leicht bewaff­ne­ten BKA-Beam­ten bevöl­kert sind. Was ich als „Super­sol­da­ten“ bezeich­ne, ist eine frag­wür­di­ge Trup­pe, wel­che kei­ne Dienst­klei­dung, son­dern pri­va­te Klei­dung ver­schie­dens­ter Cou­leur und eine schuss­si­che­re Wes­te mit einem mög­lichst klei­nen „POLIZEI“-Aufdruck ver­se­hen, trägt. Jeder von ihnen trägt eine Sturm­hau­be, die auch ver­schie­dens­te Her­stel­ler erken­nen lässt, so sind man­che schwarz, ande­re in hel­lem Flecktarn (doch hof­fent­lich kei­ne Terrorgruppierung?).

Als ein Ein­schub, und um den not­wen­di­gen Sar­kas­mus ein­mal sein zu las­sen, möch­te ich wis­sen, war­um sich in unse­rem Land die Trä­ger hoheit­li­cher Befug­nis­se ver­mum­men wol­len? Als treu­doo­fer Bür­ger unter­stel­le ich ein­mal, daß ein Poli­zist oder ander­wei­ti­ge Sicher­heits­be­am­te in sei­ner Dienst­aus­übung zwar einer­seits Macht, ande­rer­seits aber wohl auch ein Gefühl der Sicher­heit aus­strah­len soll­te. Es mag sein, dass die­se Erkennt­nis in höhe­ren Ent­schei­dungs­krei­sen ver­lo­ren gegan­gen ist, aber das Anle­gen von Sturm­hau­ben hat einen höchst zwei­fel­haf­ten Bei­geschmack. Wel­cher Beam­te, der eine vor­schrifts­mä­ßi­ge Dienst­aus­übung anstrebt, ver­sucht sei­ne Iden­ti­tät zu ver­schlei­ern? Die Ant­wort lau­tet: Keiner!

Es han­delt sich hier­bei um eine gefähr­li­che Fehl­ent­wick­lung, durch wel­che die Hemm­schwel­le zur Aus­übung von Gewalt bedenk­lich gesenkt wird, da die Gewiß­heit der Anony­mi­tät einen Anreiz zum Exzess schafft. Daher befürch­te ich, daß ver­mumm­te Beam­te mit jeweils höhe­rer Wahr­schein­lich­keit dazu bereit sein wer­den, ver­meid­ba­re Gewalt anzu­wen­den oder ange­wand­te Gewalt zu übertreiben.

Ins­be­son­de­re die Kame­rad­schaft unter den Poli­zis­ten oder Son­der­ein­satz­kräf­ten führt dann immer dazu, daß man sich gegen­sei­tig decken könn­te. Die­se Ent­wick­lung ist fahr­läs­sig und wird in der Fol­ge zu einem immer stär­ke­ren Ver­trau­ens­ver­lust in unse­re Ord­nungs­hü­ter und, wenn man so will, auch ‑schüt­zer, führen.

Ein wei­te­rer Bei­trag zu die­sem Ver­trau­ens­ver­lust ist, dass die Auf­schrift „POLIZEI“ nach Mög­lich­keit immer klei­ner aus­ge­führt wird, wel­chen Zweck das auch immer erfül­len soll, und gleich­zei­tig meist kein Name oder noch nicht ein­mal eine Dienst­num­mer auf den Uni­form­tei­len auf­taucht. Wie soll ein Bür­ger so Ver­trau­en in Schutz­kräf­te ent­wi­ckeln oder behalten?

Ich höre schon den Ein­wand, daß es sich hier­bei nicht um nor­ma­le Strei­fen­po­li­zis­ten gehan­delt haben wird; ja, höchst­wahr­schein­lich nicht. Mir stößt auch nicht das, wenn­gleich eben­so über­flüs­si­ge, Tra­gen von schuß­si­che­ren Wes­ten und mei­net­we­gen auch noch Waf­fen, son­dern die unnüt­ze Ver­schleie­rung auf. Die mas­si­ven Sicher­heits­kräf­te beglei­ten mich schließ­lich unter dem Vor­wand, einen bewaff­ne­ten Befrei­ungs­ver­such, mit Schuß­waf­fen­ge­brauch, zu ver­ei­teln (die glau­ben das offen­sicht­lich wirk­lich…), doch wel­chen Vor­teil bie­tet in die­sem höchst aben­teu­er­li­chen Sze­na­rio eine Sturmhaube?

Die Sturm­hau­be dient jenen, die uner­kannt ein Ver­bre­chen bege­hen wol­len, sei es ein Ein­bruch, ein Raub, oder eine Gewalt­tat. Die­je­ni­gen, wel­che vor­ge­ben, eine rechts­wid­ri­ge Tat abweh­ren zu wol­len, bedür­fen einer sol­chen Mas­ke kei­nes­wegs, es sei denn, es win­det recht sehr, wel­ches heu­te aller­dings nicht der Fall ist.

Es han­delt sich hier ein­fach um einen sol­chen Unsinn, daß es mir wahr­lich schwer fällt, die­sen kri­tik­los hinzunehmen.

Auch vor dem Hin­ter­grund, daß deut­sche Ermitt­lungs­be­hör­den und Ein­satz­kräf­te zu jeder Gele­gen­heit dar­in schei­tern, tat­säch­li­che Ter­ror­an­schlä­ge zu ver­hin­dern, gleich­zei­tig aber einen AfD-Poli­ti­ker mit Sturm­ge­wehr „bewa­chen“, weil von ihm eine omi­nö­se Gefahr dro­he, stellt eine sol­che Bank­rott­erklä­rung dar, daß mir dazu die Wor­te fehlen…

Die­ser bun­ten Trup­pe aus Jus­tiz-Trans­port­be­am­ten, BKA-Kom­mis­sa­ren und bes­turm­haub­ten Son­der­be­am­ten, wel­che unter ihren schuß­si­che­ren Wes­ten pri­va­te Klei­dung tra­gen, bin ich nun auf Gedeih‘ und Ver­derb‘ aus­ge­lie­fert. Ein wenig ent­täuscht bin ich über den Umstand, daß ich nicht mit einem Heli­ko­pter nach Karls­ru­he geflo­gen wer­de, wel­ches Schick­sal ande­ren Beschul­dig­ten im Ver­fah­ren anläß­lich einer Haft­prü­fung bis­her zuteil wurde.

Es bie­tet sich aber auch so end­lich ein­mal wie­der die Mög­lich­keit, die Augen schwei­fen zu las­sen, Häu­ser, Wie­sen und Wäl­der zu sehen. Ich ver­su­che mir so viel wie mög­lich anzu­schau­en, um mir einen Kre­dit für die nächs­ten Haft­ta­ge auf­zu­bau­en. Das vie­le Schau­en ist für mein unge­wohn­tes Auge aller­dings bald zu viel und ich wer­de recht schnell müde.

Auf unse­rer Fahrt nach Karls­ru­he fah­ren wir kom­plett unter Blau­licht und an allen Ampeln, Kreu­zun­gen oder vol­len Auto­bahn­ab­schnit­ten zusätz­lich mit Mar­tins­horn. Durch das Fah­ren unter Blau­licht und Sire­ne sind wir unge­ahnt schnell und legen die Stre­cke in etwas mehr als 4 Stun­den zurück. Wir machen nur einen Halt in Bay­reuth, in einer Poli­zei­wa­che. Dort darf ich unter höchs­ten Sicher­heits­maß­nah­men ein­mal auf Toi­let­te, doch die Kabi­nen­tür bleibt halb offen und hin­ter mir ste­hen drei Schutz­be­am­te. Nach weni­gen Minu­ten geht die wil­de Fahrt wei­ter. Ich bin sehr müde und ver­pas­se einen Teil der Stre­cke. Wor­an ich mich erin­nern kann, ist: Leipzig–Bayreuth-Nürnberg–…–Speyer-Karlsruhe.

Kurz vor Karls­ru­he wird unter lächer­li­chen Sicher­heits­maß­nah­men getankt, und einer der Voll­mas­kier­ten geht zum Bezah­len an die Kas­se. Er hat offen­sicht­lich den Auf­kle­ber an der Tür über­le­sen, wonach man eine Tank­stel­le mas­kiert nicht betre­ten darf. Mein dahin­ge­hen­der Hin­weis an die Kol­le­gen wur­de wort­los zur Kennt­nis genommen.

Karls­ru­he selbst scheint eine recht hüb­sche Stadt zu sein. Über­haupt war ich noch nie in die­ser sehr alten Gegend Deutsch­lands und ich hat­te mir noch stets vor­ge­nom­men, die mit­tel­al­ter­li­chen Städ­te ein­mal anzu­schau­en: Hei­del­berg, Spey­er, Worms – Städ­te aus der Anfangs­zeit unse­res Vater­lan­des. Ich hof­fe, dass Karls­ru­he für mich nicht sehr lan­ge sei­nen faden Bei­geschmack behal­ten wird…

Archi­tek­to­nisch jeden­falls durch­fah­ren wir ganz ansehn­li­che Stadt­tei­le, bis wir an einem gro­ßen, roten Zie­gel­bau ent­lang fah­ren, der sich bald als eine Poli­zei­ka­ser­ne her­aus­stellt. In die­se fah­ren wir ein und ich über­le­ge schon, ob ich viel­leicht gar in eine Zel­le der Poli­zei­wa­che ver­bracht wer­de. Doch Fehl­an­zei­ge: Ich bin hier nicht zum Über­nach­ten ange­kom­men, son­dern, weil man die Ansicht ver­tritt, dass es Not täte, mich umfas­send erken­nungs­dienst­lich aufzunehmen.

Ich wer­de also von mei­nen Schutz­leu­ten in gro­ßer Schwei­nerot­te in eines der Gebäu­de bug­siert und setz­te mich wie beim Schul­fo­to­gra­fen auf einen Hocker, der zwi­schen Blitz­licht­wän­den steht. Von mir wer­den etli­che Foto­gra­fien ange­fer­tigt; im Sit­zen, im Ste­hen, von den Sei­ten. Ich ärge­re mich, daß ich mich nicht erst am Abend rasiert habe, denn dann wären die­se Auf­nah­men samt und son­ders völ­lig sinn­los gewesen.

Die Poli­zei­be­am­ten neh­men alles auf. Mei­ne Grö­ße wird gemes­sen, Gewicht genom­men, Augen­far­be aus­ge­späht und mei­ne Hän­de voll­um­fäng­lich ein­ge­le­sen, also nicht nur Fin­ger­ab­drü­cke, son­dern auch Hand­flä­chen, Hand­rü­cken, und was weiß ich nicht alles. Viel Ver­trau­en scheint man den Jus­tiz­be­am­ten in Karls­ru­he wohl nicht entgegenzubringen.

Nach die­ser ernied­ri­gen­den Maß­nah­me, die wahr­schein­lich eher dazu dien­te, mich vor der All­macht, der ich mich aus­ge­lie­fert sehe, bloß­zu­stel­len, als daß sie tat­säch­lich eine nach­voll­zieh­ba­ren Grund gehabt hät­te, geht unse­re wil­de Fahrt noch eini­ge Minu­ten wei­ter. Die hie­si­ge JVA ist in unmit­tel­ba­rer Nähe der Poli­zei­sta­ti­on und kurz nach 15:00 ste­hen wir vor dem Tor eines wei­te­ren Zie­gel­bau­es: ein von außen sehr schö­nes Gebäu­de, das mei­nes Dafür­hal­tens nach wohl aus der Zeit des Kai­ser­rei­ches stam­men mag. Es han­delt sich wohl um eine klei­ne­re Anstalt (ich erfah­re am Fol­ge­tag, dass in ihr maxi­mal 150 Häft­lin­ge sit­zen – zum Ver­gleich sit­zen in der JVA Leip­zig etwa 500, wie ich weiß), und so paßt durch die Ein­fahrt auch nur ein Trans­por­ter. Wir fah­ren direkt in das Gebäu­de ein und hin­ter uns schließt sich das Tor wieder.

Das Fahr­zeug steht in einer Durch­fahrt, die ein biß­chen einer Gara­ge ähneln könn­te. Hier wer­de ich aus­ge­la­den, ent­ket­tet und den JVA-Mit­ar­bei­tern über­ge­ben. Ich wer­de von einer grö­ße­ren Grup­pe von Mit­ar­bei­tern begut­ach­tet, die sich aller­dings eines Kom­men­ta­res oder Gruß­wor­tes ent­hal­ten. Einer Wache wird der Beu­tel mit mei­nen Hab­se­lig­kei­ten über­ge­ben, und ich soll durch das zwei­te Tor der Schleu­se gehen, wodurch ich bereits im Innen­hof der Anla­ge stehe.

Der Hof mißt viel­leicht 30x60 Meter und ist rings vom JVA-Gebäu­de umge­ben. Auf mei­ner lin­ken Sei­te sind zwei klei­ne Spiel­fel­der mit Kunst­ra­sen für Bas­ket­ball und Fuß­ball abge­grenzt, und rechts steht eine bewähr­te Mau­er, durch wel­che ein klei­ne­rer Teil des Hofes abge­grenzt wird.

Auf der ande­ren Längs­sei­te betre­ten wir wie­der das Gebäu­de und ich wer­de zur Wachstu­be geführt, vor der ich ste­hen blei­ben soll, wäh­rend mei­ne sie­ben Sachen noch­mals durch­ge­se­hen wer­den, das jedoch sehr stief­müt­ter­lich. Der Vor­gang, um mich für eine Nacht in die Kar­tei auf­zu­neh­men, scheint einen Moment zu dau­ern, und ich tes­te mei­nen Frei­heits­grad aus, indem ich zuerst zehn, dann zwan­zig, drei­ßig und mehr Meter lan­ge Erkun­dungs­gän­ge durch das Erd­ge­schoss unternehme.

Inter­es­san­ter­wei­se erscheint der Gang, wel­cher von Zel­le zu Zel­le führt, rund und das, obwohl das Gebäu­de von außen recht­eckig ist. Der Fuß­bo­den ist mit alten Flie­sen gelb und schwarz kariert und alle Stahl­tei­le, also Zel­len­tü­ren, Stahl­trä­ger und Gelän­der sind grün. Ich kann auf dem Kor­ri­dor nach oben schau­en und sehe über mir zwei (oder drei?) wei­te­re Stockwerke.

Der Kor­ri­dor, auf dem ich mich bewe­ge, ist brei­ter als die dar­über­lie­gen­den und es ste­hen auch Tische und Schrän­ke zur Außen­sei­te. Eben­falls nach außen sind lan­ge Fens­ter, oder bes­ser gesagt Licht­öff­nun­gen, ange­ord­net, die aus Glas­bau­stei­nen bestehen und über meh­re­re Stock­wer­ke ragen. Das mil­chi­ge Glas ver­hin­dert den Blick nach drau­ßen. Ich kann nur die davor lie­gen­den Git­ter­stä­be undeut­lich umris­sen erkennen.

Die Wachen been­den gera­de mei­ne Auf­nah­me und grei­fen dabei fahr­läs­si­ger­wei­se nicht auf die Daten des Erken­nungs­dienst, son­dern auf mei­ne gänz­lich ver­al­te­ten Per­so­nal­aus­weis­da­ten zurück. Durch die­se bin ich jetzt in der JVA Karls­ru­he drei Zen­ti­me­ter klei­ner als bei der Poli­zei der Stadt.

Mei­ne Jacke und Müt­ze ver­blei­ben direkt in der Wachstu­be, und ich gehe mit einer Wache eini­ge Meter im Erd­ge­schoss ent­lang zur Zel­le 18. Auf dem Weg schlep­pe ich neben mei­nem Beu­tel auch einen Wäsche­korb mit allen nöti­gen Uten­si­li­en für eine erfolg­rei­che Haft­nacht mit mir mit. Auf dem Weg fra­ge ich noch schnell, ob ich am Fol­ge­tag viel­leicht früh noch duschen kön­ne – das wird geprüft.

Die Zel­len­tür wird auf­ge­schlos­sen, ich tre­te hin­ein, die Zel­len­tür schließt sich wie­der. Ich wer­de durch die Enge des Rau­mes fast erschla­gen. Ein Ost­eu­ro­pä­er (Rumä­ne, wie ich spä­ter erfah­re) schaut mich etwas ungläu­big an und wun­dert sich offen­bar eben­so wie ich dar­über, dass in die­ses Mau­se­loch noch eine zwei­te See­le gepfercht wird. Die Zel­le ist unfass­bar klein, wahr­schein­lich nur etwa 7 m² groß. Direkt hin­ter der Tür steht ein klei­ner Tisch mit zwei Stüh­len. Rechts schließt sich eine beklem­mend klei­ne Klo­ka­bi­ne an. Weni­ge Schrit­te gera­de­aus zur Lin­ken ein wei­ßer Schrank mit zahl­rei­chen Fächern, der etwa Kopf­hö­he hat und zur Rech­ten ein Stock­bett mit Stahlrahmenkonstruktion.

Der Raum ist sau­ber und ins­be­son­de­re Wasch­be­cken und Toi­let­te wesent­lich moder­ner als in Leip­zig. Das Fens­ter ist zwei­flü­ge­lig und klein. Es liegt ähn­lich einem Kel­ler­raum über Kopf­hö­he und man muss auf eine Spros­se der Bett­lei­ter stei­gen um es zu öffnen.

Es ist der­ar­tig eng, daß sich der Rumä­ne auf sein Bett set­zen muss, weil ich sonst nicht zum Wasch­be­cken gehen kann. Er spricht prak­tisch kein Deutsch, aber er ver­sucht mich zu befra­gen, wie lan­ge ich bei ihm sein wer­de. Ich neh­me ihm die Fra­ge kei­nes­falls übel. In die­sem Loch reicht die Luft kaum für einen Men­schen, und jetzt sind wir zwei.

Ich gebe ihm zu ver­ste­hen, dass ich nur auf einen Gerichts­ter­min war­te und mor­gen wie­der fort sein wer­de. Er geht lan­ge die etwa acht Schrit­te in der Zel­le hin und her. Zwi­schen­zeit­lich raucht er sei­ne Ziga­ret­ten. Die Ver­stän­di­gung mit ihm ist unglaub­lich schwer­fäl­lig, doch ich bekom­me aus ihm her­aus, dass er bereits seit einer Woche hier drin­nen ist. Dage­gen erscheint mir mei­ne Zel­le in der JVA Leip­zig als ein Safa­ri­pa­ra­dies an Lebens­raum und Frei­heits­ge­fühl. In solch einer Enge wie hier wür­de ich nach weni­gen Tagen bereits einen Lager­kol­ler erleiden.

Der ein­zi­ge Vor­teil hier ist das deut­lich umfang­rei­che­re Fern­seh­pro­gramm. Gute 40 Sen­der mehr gibt es hier, doch lie­ber wür­de ich den Haft­raum­fern­se­her in Leip­zig ver­schen­ken, als nur einen wei­te­ren Tag hier ver­brin­gen zu müs­sen. Dem Rumä­nen bringt das üppi­ge Sen­der­an­ge­bot auch über­haupt nichts, und zwi­schen sei­nen Patrouil­len­gän­gen und Ziga­ret­te rau­chen, wech­selt er ein­mal das gesam­te Pro­gramm durch, ohne etwas Anspre­chen­des zu finden.

Ich rich­te mir den obe­ren Schlaf­platz ein. Alle nöti­gen Din­ge lie­gen in dem Wäsche­korb: Bett­zeug, eine dün­ne und eine dicke Woll­de­cke, Ess­ge­schirr und eine Abend­mahl­zeit aus Brot­schei­ben, But­ter und Marmelade.

Ich lege mich auf das obe­re Bett und ver­su­che ein biss­chen zu lesen, doch ich hal­te nicht lan­ge durch. Durch den Ziga­ret­ten­rauch bekom­me ich mit der Zeit Kopf­schmer­zen. Die Bet­ten haben hier einen etwa 20 cm hohen Rand sind aber so kurz, dass ich schräg dar­in lie­gen muss, um nicht dar­über hinauszuragen.

Die Zeit ver­si­ckert unglaub­lich lang­sam. Die Son­ne will ein­fach nicht sin­ken, so, als soll­te die­ser Höl­len­tag ewig andau­ern. Ich höre drau­ßen die Schlüs­sel klap­pern, und mein Zel­len­ge­nos­se, oder „Buden­span­ner“ wie es im Gefäng­nis heißt, springt gut dres­siert an die Zel­len­tür. Von außen betrach­tet, sieht die­ser Vor­gang der Essens­aus­ga­be abso­lut gro­tesk aus. Das ist mir selbst noch nie auf­ge­fal­len, obwohl ich bestimmt in ähn­lich behän­der Wei­se tag­täg­lich zur Tür sprin­ge, um mir mein Freß­chen abzuholen.

Mein Buden­span­ner will in sei­nem gebro­che­nen Deutsch noch schnell etwas erfra­gen, doch die Wache ist (wie alle, die ich hier ken­nen­lern­te) kurz ange­bun­den und ungehalten:

Was willst du? Beim nächs­ten Mal denkst du vor­her nach was du willst! Ich habe dafür kei­ne Zeit.

Karin Rit­ter hät­te die­se Per­son wahr­schein­lich als unsym­pa­thisch charakterisiert…

Ich habe ein Infor­ma­ti­ons­blatt für Neu­zu­gän­ge erhal­ten, das ich aus Lan­ge­wei­le stu­die­re. Die­se JVA ist wahr­schein­lich kein Ort zum Sein. Ein paar Details: TV-Gerät, Kühl­schrank und Strom sind in der Mie­te teu­rer als in Leip­zig, tele­fo­nie­ren darf man pro Woche nur 15 Minu­ten, der Tausch von Gegen­stän­den in der Klei­der- und Mate­ri­al­kam­mer erfolgt nur an einem Tag pro Woche, Auf­schluss, bzw. Korridor“freizeit“ gibt es nur eine Stun­de pro Tag (zum Ver­gleich: Leip­zig ca. drei bis vier Stun­den an Wochen­ta­gen, zwei am Wochen­en­de), und duschen darf man nur zwei­mal pro Woche für je neun Minuten.

Hier scheint es auch kei­ne Gefan­ge­nen­bü­che­rei zu geben, son­dern nur „eine klei­ne Bücher­aus­wahl“. Auch bei der Lebens­mit­tel­ver­ga­be scheint man hier zu knau­sern. So erhält der Gefan­ge­ne nur ein­mal alle zwei Wochen Mar­me­la­de, und Mar­ga­ri­ne nur ein­mal pro Monat. Dage­gen erhält man hier auch Müs­li aus­ge­teilt, was es in Leip­zig nicht gibt.

Zu den Vor­tei­len zählt, dass man sei­ne Wäsche nach Bedarf zum Waschen geben kann, dass es neben christ­li­chen Got­tes­dienst auch eine isla­mi­sche Gebets­grup­pe gibt und, dass ein­mal im Monat ein Fri­seur in die Anstalt kommt. Ob die­ser kos­ten­los wäre, weiß ich nicht zu sagen, aber Prei­se konn­te ich nicht lesen, also neh­me ich es an. Neben eini­gen Ange­bo­ten wie Sport –, oder Spiel­grup­pen, gibt es in der JVA Karls­ru­he auch einen Kir­chen­chor. Ich habe den Brief mit den Bil­dern von mei­ner Frau und mei­ner Toch­ter mit­ge­nom­men und schaue sie mir gera­de an. Ich ver­mis­se die bei­den so, das lässt sich kaum in Wor­te fassen.

Ich lie­ge in dem zu kur­zen Bett und den­ke über den mor­gi­gen Tag nach. Wird der Alp­traum mor­gen enden? Die Ver­nunft und Zuver­sicht sagt ja, doch die Erfah­run­gen der letz­ten Mona­te spre­chen eine ande­re Spra­che. Ich kom­me nicht zur Ruhe und schla­fe wohl erst nach Mitternacht.

– – –

67. Tag – Frei­tag, 10. Janu­ar 2025

Heu­te lau­fe ich beim Auf­schluss viel umher. Es ist eben doch ein nicht ganz unbe­trächt­li­cher Frei­heits­grad, den ich zurück­ge­won­nen habe und nut­ze sogleich die Gele­gen­heit zur Bewe­gung. In der Mit­tags­zeit ergießt sich über mei­ne Zel­le auf ein Neu­es der Lügen­pfuhl des Bun­des­ge­richts­ho­fes, der mit drei Beschlüs­sen auf­war­ten kann, die geeig­net sind die roman­ti­sche Kna­stat­mo­sphä­re unge­müt­lich aufzustöbern.

Das ers­te Schrei­ben ist nicht beson­ders umfang­reich und nimmt auf den neu­er­li­chen Antrag mei­nes Anwal­tes zu mei­ner Fami­li­en­si­tua­ti­on und dem Weg­fall der Trenn­schei­be bei Besu­chen Bezug. Der Antrag wird hin­weg­ge­fegt und den umfang­rei­chen Bele­gen und Begrün­dun­gen wer­den knap­pe und ver­all­ge­mei­nern­de Flos­keln ent­ge­gen­ge­stellt. Wären sie ein wenig ehr­li­cher, könn­ten sie auch gleich schrei­ben: Der Antrag war abzu­leh­nen, weil ihn ein min­der­wer­ti­ger Mensch stell­te. Der Grund­satz des Art. 1 GG ist uns bekannt, wur­de aber nach ober­fläch­li­cher Betrach­tung verworfen.

Die bei­den ande­ren, je acht­sei­ti­gen, Schrei­ben ord­nen ein­mal für fünf Gegen­stän­de der Haus­durch­su­chung bei mir Zuhau­se und für eini­ge ande­re der zwei­ten Haus­durch­su­chung an einem ande­ren Ort die Beschlag­nah­me bzw. Durch­sicht an. Die Schrei­ben sind von vor­ne bis hin­ten eine Sati­re und bis auf die Benen­nung der Gegen­stän­de inhalt­lich völ­lig wertlos.

Da hat offen­bar jemand im neu­en Jahr fri­schen Mut geschöpft es doch noch zum Allein­un­ter­hal­ter zu schaf­fen und mir eine ers­te Kost­pro­be zuge­sandt. Das Ana­ly­sie­ren, die­ser im wei­te­ren inhalt­lich fast kon­gru­en­ten Schrei­ben, regt mich aus zwei Grün­den auf.

Ers­tens scheint es zu bedeu­ten, dass bis heu­te mit der Durch­sicht die­ser Gegen­stän­de noch nicht ein­mal ange­fan­gen wur­de und mit einem Abschluss die­ser Maß­nah­me erst in denk­wür­di­ger Zeit gerech­net wer­den kann. Das ist beschä­mend, da man selbst bei groß­zü­gi­gem Zeit­an­satz die ins­ge­samt 17 „Gegen­stän­de“ bzw. Lis­ten­pos­ten in weni­gen Tagen prü­fen kann und das auch ohne Ver­zicht auf sämt­li­che Kaffeepausen.

Im Hin­blick auf die weni­gen Din­ge, die tat­säch­lich im Ein­klang mit gel­ten­dem Recht beschlag­nahmt wur­den und dem­entspre­chend (hof­fent­lich) bis­her bereits durch­ge­se­hen wur­den, bedeu­tet das, dass in mei­nem Fall bis­her noch nichts ermit­telt wur­de! Ich bin seit fast 70 Tagen im Gefäng­nis und die eigent­li­che Arbeit wird offen­bar jetzt erst aufgenommen!

Zwei­tens stößt mir der Inhalt übel auf. Der Beginn deckt sich mit dem Phan­ta­sien des Haft­be­fehls und ist inso­weit nichts Neu­es. Im Wei­te­ren, als es dar­um geht die „Tat­be­tei­li­gung“ bzw. ideo­lo­gi­sche Nähe zu den „säch­si­schen Sepa­ra­tis­ten“ zu skiz­zie­ren, wird sich in den Spe­ku­la­tio­nen fast über­schla­gen. Sehr erschre­ckend tritt auch eine offen­sicht­li­che Unkennt­nis der Ermitt­lungs­ak­te zuta­ge, denn mit ein­mal haben ganz ande­re zu etwas ein­ge­la­den oder Din­ge getan.

Aber um der Rei­he nach vor­zu­ge­hen, will ich zunächst mal kurz den Hin­ter­grund der zwei­ten Haus­durch­su­chung beleuch­ten, die ja auch Anlass für das zwei­te Schrei­ben war.

Lan­ge Zeit schon trieb ich mich mit mei­nen bei­den bes­ten Freun­den umher, weil wir auf der Suche nach einer Immo­bi­lie waren, in der wir uns künst­le­risch frei ent­fal­ten könn­ten. Der gro­be Plan besag­te ein altes Haus zu reno­vie­ren, einen Groß­teil zu ver­mie­ten und einen klei­nen Teil als pri­va­ten Bar – oder Klub­be­reich zu verwenden.

Vor über einem Jahr wur­den wir dann fün­dig und nach­dem wir man­chen lehr­rei­chen Fehl­tritt beim Haus­kauf mach­ten, gehör­te das Haus uns und wir began­nen mit der Arbeit. Man­che Freun­de hel­fen uns am Wochen­en­de bei den Arbei­ten, sodass wir recht zügig vor­an­kom­men und das Erd­ge­schoss bald fer­tig gestellt wer­den konnte.

Das Haus ist etwa 10x10 Meter groß mit drei Eta­gen. Nach knapp einem Jahr der Arbeit hat­ten wir die meis­ten Bruch­ar­bei­ten abge­schlos­sen und hät­ten fast den neu­en Fuß­bo­den im Erd­ge­schoss ver­legt. Wir hat­ten eine net­te Werk­zeug­kam­mer zusam­men­or­ga­ni­siert und sogar Arbeits­klei­dung für die Hel­fer, näm­lich je wei­ße und blaue Hosen und Jacken.

Jeder, der von unse­rem Pro­jekt erfuhr, steu­er­te irgend­et­was bei, was viel­leicht hel­fen könn­te. So wird bestimmt auf­fal­len, dass man bei Arbeits­klei­dung aus Hose und Jacke auch etwas dar­un­ter braucht. Pas­sen­der­wei­se brach­te so ein Freund für uns 16 T‑Hemden, wie sie bei der Bun­des­wehr getra­gen wer­den, mit, die er von Bun­des­wehr­freun­den hatte.

Kurz­um: die­ses Haus gerät als wei­te­res unge­hör­tes Opfer in den Fokus der Ermitt­ler und wur­de akri­bisch unter­sucht. Die­se Unter­su­chung war so gründ­lich, dass sogar ein Gegen­stand mit­ge­nom­men wur­de, der ver­mut­lich von einem frü­he­ren Bewoh­ner her­rüh­ren könn­te (ein Auto-Navi­ga­ti­ons­ge­rät?). Die T‑Hemden aus dem Wäsche­korb mit der Arbeits­klei­dung wur­den „als wahr­schein­li­che Objek­te der Ein­zie­hung oder Unbrauch­bar­ma­chung“ mitgenommen.

Für uns hat­te das Haus in einer Zeit der Umzü­ge und Woh­nungs­um­bau­ten den net­ten Effekt, dass man „stö­ren­de“ Möbel dar­in abstel­len konn­te, so auch ein alter Kin­der­zim­mer­schreib­tisch, der ein Sam­mel­su­ri­um alter Zet­te­lei und im Haus als halb­wegs wert­voll ange­se­he­ner Fund­stü­cke diente.

In des­sen obe­ren lin­ken Schub­la­de lagen acht Brie­fe, die aus einem Brief­ver­kehr mit einer Brief­freun­din vor über fünf Jah­ren her­rüh­ren. Gemein­sam mit „Notiz­block A4“, „Notiz­buch rot/schwarz“, „loses Blatt DIN A4 mit Noti­zen“ etc. sol­len sie Auf­schluss über die Kom­mu­ni­ka­ti­on inner­halb der „Säch­si­schen Sepa­ra­tis­ten“ bie­ten. Dass die­se Brie­fe viel älter als der angeb­li­che Tat­zeit­punkt sind, spielt frei­lich kei­ne Rolle.

Die Gegen­stän­de […] sind durch­zu­se­hen, weil sie tat­re­le­van­te Inhal­te, ins­be­son­de­re Auf­zeich­nun­gen zu den Pla­nun­gen und Vor­be­rei­tun­gen der „Säch­si­schen Sepa­ra­tis­ten“ und Kom­mu­ni­ka­ti­on des Beschul­dig­ten mit den wei­te­ren Beschul­dig­ten die­ses Ver­fah­ren ent­hal­ten können. […].

Wenn ich beden­ke, dass ein Groß­teil der „Gegen­stän­de“ im Grun­de genom­men halb lee­re Blö­cke mit karier­ten Papier und ver­ein­zel­ten zusam­men­hang­lo­sen Auf­zeich­nun­gen aus der Schul­zeit sind, könn­te ich vor Lachen ver­ge­hen. Es bleibt nur zu hof­fen, dass kei­ne Auf­zeich­nun­gen aus dem Che­mie­un­ter­richt dar­un­ter sind und die Koh­len­was­ser­stoff­ket­ten und Hydr­o­xid­grup­pen als Stel­lungs­plan­skiz­ze für den Gra­ben­kampf gedeu­tet werden.

Eines stimmt mich aller­dings bedenk­lich und zwar die kru­den und ver­wirr­ten Vor­stel­lun­gen, die beim BGH über Brief­kom­mu­ni­ka­ti­on vor­herr­schen. Beim Bun­des­ge­richt ist es offen­bar üblich, dass die Mit­ar­bei­ter Schrift­bot­schaf­ten, die für Kol­le­gen bestimmt sind, an ihrem Schreib­tisch ver­fas­sen und anschlie­ßend dar­in ver­stau­en… Nein, so kann der Kol­le­ge doch gar nicht erfah­ren, was du von ihm willst – du musst IHM den Zet­tel HINBRINGEN. Viel­leicht wird mei­ne Post des­halb so lang­sam bearbeitet?

Und wider­sprecht ihr euch nicht grund­le­gend, wenn ihr einer­seits behaup­tet, die Ver­ei­ni­gungs­mit­glie­der sei­en „kon­spi­ra­tiv“ und „ver­trau­lich“ und ande­rer­seits annehmt, dass sie, anstatt ein­fach zu reden, Brie­fe ver­fas­sen und die­se dann nicht verbrennen?

Die „Begrün­dung“ für die Beschlag­nah­me und Durch­sicht ist voll von Wider­sprü­chen und para­no­iden Aus­düns­tun­gen. Sie spart an kei­nem Schau­er­be­griff. Da wird vom „Holo­caust“ geschrie­ben. „Bür­ger­krieg“, „Tag-X-Sze­na­rio“, und „ein von der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land los­ge­löst, an der Ideo­lo­gie des Natio­nal­so­zia­lis­mus aus­ge­rich­te­te Staats – und Gesell­schafts­we­sen“. Da hat jemand sei­ne ver­schrie­be­ne Tages­do­sis Rital­in deut­lich unter­schrit­ten, ohne den Rat von Arzt oder Apo­the­ker einzuholen.

Wei­ter soll das Gebäu­de unmit­tel­bar „für die Ver­ei­ni­gung“ erwor­ben wor­den sein – ein Schluss, der eben­so unbe­grün­det bleibt wie er falsch ist. Ist es nicht auch höchst unvor­teil­haft, wenn „die Ver­ei­ni­gung“ eine dörf­li­che und dünn besie­del­te Gegend „erobern“ will und ihre angeb­li­che Zen­tra­le, fast im Stadt­kern der größ­ten Stadt der wei­ten Umge­bung ein­rich­tet? Die­se Fra­ge ist rein rhe­to­risch, denn ich weiß, dass man sich der Ant­wort bereits bewusst ist.

Obwohl ich mich als recht bele­sen ein­schät­ze, habe ich noch nie vom „mili­tan­ten Akze­le­ra­tio­nis­mus“ gehört. Ich hof­fe, dass es nicht anste­ckend ist, denn laut Ein­schät­zung hät­te ich es/ihn.

Ein erns­tes Wort zum Schluß: Sar­kas­mus und Iro­nie sind mei­ne ein­zi­gen Ven­ti­le, über die ich den durch Ver­leum­dun­gen und Lügen ange­stau­ten Druck ablas­sen kann. Die ein­zi­ge wei­te­re Opti­on, die ich sehe, wäre das rhyth­mi­sche ein­schla­gen auf die Wand, mit der Vor­der­sei­te mei­nes Schä­dels, wel­ches ich als wenig erqui­ckend ein­schät­ze, da die Wän­de einen sehr soli­den Ein­druck machen.

Das lau­fen­de Ver­fah­ren ist aller­dings eine gefähr­li­che Sache, da es an den Grund­sät­zen unse­res Recht­staa­tes sägt und Wege sucht Lügen zur Wahr­heit zu machen und jed­we­de Grund­rechts­be­schrän­kung durch­set­zen zu kön­nen. Ihre Kon­troll­auf­ga­be ver­ges­send bla­sen die eta­blier­ten Medi­en mit dem Bun­des­ge­ne­ral­an­walt in das­sel­be Horn, obwohl ihnen eher zukä­me, und es viel wich­ti­ger wäre, den Macht­miss­brauch des BGA‘s zu beleuch­ten. Ich lie­ge bereits am Boden, da muss nicht zwangs­läu­fig nach­ge­tre­ten wer­den, wenn­gleich es, für nie­der­träch­ti­ge See­len nach­voll­zieh­bar, eine ver­lo­cken­de Gele­gen­heit sein muss, die man ungern unge­nutzt lässt.

Die Beschlüs­se des Bun­des­ge­richts­ho­fes sind eine Kata­stro­phe, ihre Her­lei­tung und Begrün­dung, wenn der­lei über­haupt ver­sucht wird, lächer­lich, wider­sprüch­lich, unsin­nig. Der Staat ver­greift sich immer unver­schäm­ter an sei­nen Bür­gern, und was mich am meis­ten mit Sor­ge erfüllt, ist, dass weder die Ermitt­lungs – noch Ver­fas­sungs­schutz­be­hör­den ein auf­rich­ti­ges Inter­es­se am Fort­be­stand unse­rer der­zeit noch ziem­lich weit­grei­fen­den Frei­heits­gra­de haben.

An kei­ner Stel­le erkennt man, dass die gesam­mel­ten Daten in irgend­ei­ner Wei­se dazu genutzt wer­den, tat­säch­lich Vor­beu­gung zu betrei­ben und aus deren Sicht pro­ble­ma­ti­schen Ent­wick­lun­gen entgegenzuwirken.

Vier Jah­re lang wur­de hier gegen ver­ein­zel­te Per­so­nen ermit­telt! Vier Jah­re hat man bespit­zelt und notiert, ohne ein­mal die Idee zu wagen, das Gespräch zu suchen und Auf­klä­rung zu schaf­fen. Offen­bar will man das nicht. Es sol­len schein­bar im Gegen­teil immer bru­ta­le­re Kampf­ein­sät­ze begrün­det wer­den, die ihrer­seits dann wie­der für die Ein­schrän­kung des Waf­fen­rech­tes, des Ver­samm­lungs­rechts, des Daten­schut­zes, des Brief –, Post‑, und Fern­mel­de­ge­heim­nis­ses und vie­le ande­rer läs­ti­ger Frei­hei­ten die­nen sollen.

Die­se Abkehr von der Prä­ven­ti­on hin zur hirn­lo­sen „Daten­samm­lung“, bis man irgend­ei­nen halb­be­klopp­ten „Tat­ver­dacht“ aus­stel­len kann, ist gefähr­lich und ähnelt mei­nes Dafür­hal­tens den Metho­den der Sta­si, abge­se­hen von den Ver­hö­ren, die wahr­schein­lich man­gels Per­so­nal nicht durch­führ­bar sind. Ich befürch­te ganz stark, dass die­ses Geba­ren noch lan­ge nicht sei­nen Höhe­punkt erreicht hat. Es ängs­tigt, dass man in Deutsch­land wie­der, ohne gegen das Gesetz zu ver­sto­ßen, nur auf­grund sei­ner Ansich­ten ver­ur­teilt wer­den könnte…

Das neue Jahr hat beim Bun­des­ge­richts­hof in der spe­zi­el­len Abtei­lung jeden­falls harm­los begon­nen und ich wün­sche den Mit­ar­bei­tern im wei­te­ren Ver­lauf des Jah­res mehr Erfolg beim Denken.

– – –

49.–52. Tag – 23.–26. Dezem­ber: Weihnachten

Ich lese viel See­fah­rer­li­te­ra­tur. Der Psy­cho­lo­ge stell­te die Theo­rie auf, das kom­me daher, weil ich gewis­ser­ma­ßen mit den „auf Schiff gefan­ge­nen“ See­fah­rern sym­pa­thi­sie­re, die eben­so wie ich Zwän­gen aus­ge­lie­fert sind, denen nicht ent­flo­hen wer­den kann. Ich gebe ungern zu, daß der Mann Recht haben kann.

Ich habe Jack Lon­dons „Der See­wolf“ gele­sen, wel­ches Buch ich bei mir zu Hau­se bereits seit Jah­ren immer wie­der im Bücher­re­gal gese­hen hat­te und doch nie die Lust fand, es her­aus­zu­neh­men. Der Mann, der im Lau­fe die­ses Romans durch die Besat­zung eines bes­se­ren See­len­ver­käu­fers und ihres Kapi­täns auf das übels­te geschun­den wird, läßt mich mein Schick­sal in einem ande­ren Licht sehen.

Auch das nächs­te Buch: „Der jun­ge See­wolf“, wel­ches bis auf den Titel und das The­ma „Meer“ mit dem ande­ren nichts gemein hat, zeigt, daß Atlan­tik und Pazi­fik gefähr­li­che­re Geg­ner sind als die hie­si­ge Jus­tiz. Die See­leu­te sahen ihre Fami­li­en auch oft genug für Jah­re nicht. Und obwohl das für mich kaum Trost bedeu­tet, rela­ti­viert es mei­ne Situa­ti­on doch ein Stück weit.

Ich wer­de aus mei­nen Betrach­tun­gen geris­sen, als sich etwa 10:00 mei­ne Zel­len­tür öff­net und mich eine Schwes­ter fragt, ob ich mit­ba­cken wol­le. Der Wech­sel ist für mei­nen Kopf zu unver­mit­telt, und ich ste­he schon im Gang, bevor ich ganz ver­ar­bei­tet habe, was jetzt auf mich zukom­men wird. Ich kann doch gar nicht backen!

Die meis­ten Häft­lin­ge sind beim Hof­gang und neben mir erklärt sich nur ein wei­te­rer Gefan­ge­ner bereit mit zu tun. Die­ser ist zu mei­ner Ret­tung ein Koch. Jede Sta­ti­on ver­fügt über einen gro­ßen Bespre­chungs­raum mit Küchen­zei­le, einen klei­nen Bespre­chungs­raum und eine klei­ne Küche.

Noch bevor wir die klei­ne Küche betre­ten, ver­spü­ren wir bei­de den sich ver­brei­ten­den Weih­nachts­ter­ror, der durch die Schwes­ter kamp­fes­lus­tig am Lau­fen gehal­ten wird. Neben dem obli­ga­to­ri­schen CD-Spie­ler mit Weih­nachts­lie­dern einer fro­hen Kin­der­schar, die gemein­sam mit einem älte­ren Mann singt (kaum ein Weih­nachts­lied ist anders auf­ge­führt), schla­gen uns die Düf­te riva­li­sie­ren­der Räu­cher­ker­zen ent­ge­gen und die Weih­nachts­de­ko­ra­ti­on ent­fal­tet ihre vol­le Pracht.

Mir kommt die­se Gemenge­la­ge äußerst sur­re­al vor, wenn­gleich es mir gefällt. Der ande­re Häft­ling wäre am liebs­ten sofort wie­der umge­kehrt, aber das nicht mehr mög­lich. Um sich abzu­len­ken, stürzt er sich sofort auf die Vor­be­rei­tung des Tei­ges für die Plätz­chen, wie wir nun erfah­ren. Ich tren­ne Eigelb von Eiklar, und weil das etwas dau­ert, ist das mei­ne ein­zi­ge Akti­vi­tät in der Küche. Davor wird ein gro­ßer Tisch bereit­ge­stellt und ich ver­brin­ge die rest­li­che Zeit mit aus­rol­len und stechen.

Nach Ende des Hof­gan­ges, der heu­te spä­ter erfolg­te, über­neh­men ande­re, die im Anschluss auch ver­zie­ren. Wäh­rend ich noch die Ble­che mit aus­ge­sto­che­nen Figu­ren fül­le, ver­teilt die Schwes­ter groß­zü­gig Gold­staub auf den Plätz­chen, jeden­falls genug, um auch mei­nen Wert als Men­schen noch zu stei­gern. Ich wer­de noch am Fol­ge­tag glit­zern. Sie freut sich und ich bin ihr auch nicht böse, denn es stand kei­ne Absicht dahin­ter und hier inter­es­siert es ohne­hin nie­man­den. Ich wer­de aus dem Dienst ent­las­sen und keh­re gold­staub­be­deckt in mei­ne Zel­le zurück.

Am Nach­mit­tag hole ich den dicke­ren Brief mei­ner Frau vom Mitt­woch und öff­ne ihn. Die Lie­be hat mir vie­le Gedich­te und Sprü­che geschickt und schreibt schön aus­führ­lich vom Leben auf unse­rem Hof, wie es den Tie­ren geht, was unse­re Toch­ter alles neu hin­zu gelernt hat und wie sie ganz ver­zau­bert davon war, wie reich­lich unse­re Stu­be geschmückt ist. Am Wochen­en­de war mei­ne Frau mit ihrer Mut­ter wan­dern und berich­tet mir vom Gese­he­nen. Ich wan­de­re in Gedan­ken mit und füh­le mich für eini­ge Momen­te frei. Ich gehe sofort an die Beant­wor­tung des Briefes.

Am Sonn­tag ist wie­der Wie­gen ange­sagt. Ich bin wie­der stär­ker abge­rutscht, als ich erwar­tet hät­te und habe 1,2kg ver­lo­ren – ste­he jetzt noch bei 85,1kg. Zur „Beloh­nung“ erhal­te ich eine Tüte mit Plätz­chen und etwas Scho­ko­la­de, die ich am Nach­mit­tag mit Milch vertilge.

Neben den weni­gen gemei­nen und dem Heer der anstän­di­gen Schwes­tern und Pfle­gern sind es die weni­gen Bemüh­ten, die den Auf­ent­halt im Gefäng­nis sehr erträg­lich machen. Durch das Plätz­chen­ba­cken habe ich erst­mals seit 40 Tagen wie­der etwas Sinn­vol­les mit mei­nen Hän­den getan, außer schrei­ben. Zum Glück ver­lernt man sein Hand­werk nicht so schnell, sonst käme ich am Ende als Autor zurück…

Am Abend dann noch ein Bei­spiel für die weni­gen Macht­an­wen­der unter den Schwes­tern: Eine drängt nun vehe­ment dar­auf, dass ich das Gedicht und mein Hoch­zeits­fo­to abhän­ge. Ich suche mir also eine ande­re Stel­le, die sie von der Tür aus nicht sehen kann. Als ich nach Post-Begleit­um­schlä­gen fra­ge, reagiert sie genervt, war­um ich so viel schrei­be. Man­che Leu­te haben Pro­ble­me… So endet Woche 6.

– –

Trotz aller Umstän­de rin­gen sich doch weih­nacht­li­che Gefüh­le in die JVA und kämp­fen sich durch die Git­ter­stä­be hin­ein in die Gebäu­de und Zel­len. Auf­fal­lend ist das wesent­lich ver­bes­ser­te Fern­seh­pro­gramm, bei dem die Ent­schei­dung nur schwer fal­len kann, denn jeder Sen­der zieht alle Regis­ter von Film­klas­si­kern. Mär­chen wer­den auch in rei­cher Fül­le dar­ge­bo­ten und ich neh­me die Ange­bo­te ger­ne an.

Die Weih­nachts­ter­ror-Schwes­ter die ihres Eifers anläß­lich die­ses Fes­tes wegen lie­ber etwas acht­ge­ben soll­te, dass man sie nicht auch ein­fach mal in U–Haft steckt, befragt mich an der Zel­len­tür zu mei­nen Gitar­ren­küns­ten, die im Grund­la­gen­be­reich aus­ge­prägt sind. Sie will mit den Häft­lin­gen sin­gen und wünscht sich mich als Begleitung.

Ich sage unmit­tel­bar zu und wer­de mit in die Schwes­tern­sta­ti­on geholt, sodass wir am Com­pu­ter nach geeig­ne­ten Lie­dern fahn­den, die neben dem Text auch Gitar­ren­ak­kor­de ange­ben. Wir eini­gen uns zuletzt auf „O Tan­nen­baum“ und „Schnee­flöck­chen Weiß­röck­chen“, von wel­chen bei­den ich je ein Exem­plar erhal­te und mich zum Üben zurück­zie­he. Dar­über ver­geht der Vor­mit­tag in der Hauptsache.

In der Auf­schluss­zeit zieht nun die Weih­nachts­schwes­ter ihre rekru­tier­ten Trup­pen­tei­le zusam­men, sodaß wir etwa 15 Mann sind, bereit, bis zum Unter­gang zu sin­gen. Der Gesang ist eine ein­ma­li­ge Erfah­rung. Der Groß­teil der Sän­ger wei­gert sich beharr­lich, sich der Ton­la­ge der Gitar­re unter­zu­ord­nen, wodurch ein domi­nan­ter Miss­klang durch­dringt. Zudem ist die Stim­me man­cher für Gesang glatt­weg unge­eig­net. Hin­zu tritt noch, dass wir uns jede Stro­phe um etwa ein bis zwei Wör­ter von­ein­an­der ent­fer­nen, weil man­che schnel­ler und ande­re lang­sa­mer als die Leit­stim­me singen.

Ich bin zwar ein pas­sa­bler Sän­ger, aber ich muss alle mei­ne Kraft zusam­men­neh­men, um die Akkor­de sau­ber her­aus­zu­brin­gen, denn ich spie­le im Ste­hen und das bin ich nicht gewohnt. Wir sind, um es gera­de her­aus zu beken­nen, ein ziem­lich wil­der Hau­fen, und so klingt es auch. Wir üben und wie­der­ho­len ein biss­chen und der Rhyth­mus wird merk­lich bes­ser, aller­dings nicht die Melodie.

Eines mach­te die­ses Erleb­nis aller­dings zu einem wahr­haf­ten Weih­nachts­mo­ment, einem Erleb­nis, dass ich nie ver­ges­sen wer­de, näm­lich der Eifer und die Inbrunst, mit der sich alle am Sin­gen betei­li­gen. Die­ser ehr­li­che Wil­le zum Musi­zie­ren, den ich bis­her noch nicht all­zu oft gese­hen habe, macht die man­geln­de Sin­g­leis­tung wett und noch mehr. Es ist wirk­lich schön!

Das Mit­tag­essen ist am Weih­nachts­tag auch leicht dem The­ma ange­passt und wir bekom­men Rot­kraut, Kar­tof­feln und Wild­gu­lasch – bei mir aller­dings wie­der nur lila Brei.

Der Nach­mit­tag hält für mich auch noch eine Beson­der­heit bereit, denn das ers­te Buch, dass ich mir über den Ver­lag bestellt habe, kommt heu­te an und so hal­te ich recht glück­lich eine Aus­ga­be der Edda mit ger­ma­ni­schen Hel­den- und Göt­ter­sa­gen in der Hand. Im hei­mat­li­chen Bücher­schrank steht die­ses Werk zwar schon in jeder bekann­ten deut­schen Über­set­zung, aber an dem Elend, kei­ne pri­va­ten Bücher zube­kom­men, kann ich lei­der nicht rütteln.

Ich bin voll­auf zufrie­den und stür­ze mich ins Lesen. Der Rest des Tages ver­geht in gewis­ser besinn­li­cher Ruhe, und in einer Art bleibt man von der Fried­lich­keit, die der Tag inne­hat, nicht ganz ver­schont. Ohne den sonst statt­fin­den­den Tru­bel und die Hek­tik ist man auch viel emp­find­sa­mer dafür, die­se fei­ne Schwin­gung wahrzunehmen.

Der 1. Weih­nachts­fei­er­tag und der 2. ver­ge­hen in ähn­li­cher Stim­mung, die durch vie­le klei­ne Auf­merk­sam­kei­ten sei­tens der Schwes­tern und Pfle­ger auf­recht­erhal­ten und genährt wird. So erhält am 25. jeder einen Beu­tel mit Plätz­chen und Leb­ku­chen. Zu jedem Abend­essen die­ser Tage gibt es zusätz­lich eine Glo­cke oder ein Ren­tier aus Scho­ko­la­de und die Mit­tags­mahl­zei­ten blei­ben für Gefäng­nis­ver­hält­nis­se sehr überdurchschnittlich.

Am 26. bekom­men wir zum Mit­tag zwei Tei­le eines Brat­hähn­chens, sowie Klö­ße, Sau­ce und Rot­kraut. Auf­grund der Far­be des Rot­krauts, erhal­te ich wie­der­um lila Brei. Aller­dings hat mich auch heu­te die Weih­nachts­schwes­ter reich bedacht und so erhal­te ich neben mei­ner regu­lä­ren Kost tat­säch­lich zwei Geflü­gel­bei­ne, die ich bereit­wil­lig mit Mes­ser und Gabel in klei­ne Hap­pen zer­le­ge und vor­sich­tig kaue. Es geht mitt­ler­wei­le schon mit dem Essen, aber eine gewis­se Scheu ist doch noch da und ehe es ver­däch­tig knackt, las­se ich lie­ber Obacht walten.

Neben der Weih­nachts­schwes­ter hat auch eine wei­te­re Frau Dienst, die mei­nen Ernäh­rungs­plan reli­gi­ös ernst nimmt. Und mit gesun­den Miss­trau­en habe ich ver­mu­tet, dass die­se von der zusätz­li­chen Gabe kei­ne Kennt­nis hat­te. Mein Bett steht im Raum so, dass jemand an der Tür nur bis zu mei­ner Hüf­te sehen kann, da mein Ober­kör­per hin­ter dem Vor­sprung der Klo­zel­le ver­bor­gen bleibt. Man müss­te erst rich­tig in den Raum hin­ein­tre­ten, um mich ganz zu sehen.

Hin­ter die­sem Vor­sprung stel­le ich die Schüs­sel mit den bereits ange­knus­per­ten Brat­hahn­bei­nen, als an der Tür die Schlüs­sel klap­pern und eben jene zwei­te Schwes­ter fragt, ob sie das Ess­ge­schirr schon mit­neh­men kann, wel­ches ich ver­nei­ne, da ich noch esse. Sie sagt, ich sol­le es dann abends mit her­aus­ge­ben und fragt noch schein­hei­lig, nicht ganz ohne Gehäs­sig­keit, aber auch nicht glatt­weg böse gemeint, wie mir denn mein Brei schme­cke und dass eine gan­ze Keu­le hier nicht mög­lich gewe­sen wäre, wegen mei­nes Kie­fers usw. Da habe ich also rich­tig gedacht und bei unvor­sich­ti­ge­rem Essen viel­leicht mein zwei­tes Geschenk ein­ge­büßt. So geht aber alles sei­nen gewünsch­ten Gang und der Rest des Tages ver­geht friedlich.

An bei­den Tagen fer­ti­ge ich eine Zeich­nung für ein Tor an. Der Kun­de, für den es sein soll, hat mei­nem Vater gegen­über ver­si­chert er wol­le es von mir gebaut haben, selbst wenn das län­ger dau­ern soll­te. Die Fer­ti­gung könn­te logi­scher­wei­se in jedem Fall erst nach mei­ner Frei­las­sung erfol­gen. Es sei in dem Sin­ne sei­ne Unter­stüt­zung an mich.

Ich mache mir mei­ne Gedan­ken über den Auf­trag, denn es soll ein herr­schaft­li­ches Tor wer­den, mit geschwun­ge­nem Ober­gurt, jeder Men­ge Zier­ele­men­ten und dazu noch indi­rekt beleuch­tet und elek­trisch ange­trie­ben- also das vol­le Pro­gramm. Auf die tech­ni­schen Daten für Beleuch­tung und Tor­an­trieb kann ich ja lei­der nicht zugrei­fen, aber ich zeich­ne detail­lier­te Dar­stel­lun­gen der Gestal­tung, damit der Ent­wurf des Aus­se­hens zumin­dest abge­stimmt wer­den kann.

Am Abend des 2.Weihnachtstages bin ich fer­tig und zufrie­den. Ich will es vor­erst noch mit mei­nem Vater abstim­men, dann brau­che ich noch die ordent­li­chen Maße der „Öff­nung“ in die das Tor soll, die als „Beweis­mit­tel“ in der Asser­va­ten­kam­mer zu mei­nem Fall lie­gen, und dann kann ich die ordent­li­che Zeich­nung anfer­ti­gen, die Füll­stä­be auf­tei­len, die Mas­se berech­nen und die Fer­ti­gungs­zeit kal­ku­lie­ren jedoch, alles ohne Tabel­len­buch und Taschenrechner.

Nor­ma­ler­wei­se kann das alles in weni­gen Tagen erle­digt wer­den, bei mir dau­ert es wohl einen Monat, aber an der Zeit schei­tert es ja nicht.

Weih­nach­ten im Gefäng­nis zu ver­brin­gen ist eine Erfah­rung, die nur ein Narr frei­wil­lig machen wür­de. Da ich zu die­sem Erleb­nis gezwun­gen wur­de und alle mei­ne Anträ­ge dazu wenigs­tens für einen Abend, unter Auf­sicht, in den Kreis mei­ner Fami­lie zu dür­fen, abge­lehnt wur­den, kann ich aber fest­stel­len, dass die ver­gan­ge­nen Tage einen tie­fen Ein­druck bei mir hin­ter­las­sen haben.

Ein Weih­nachts­fest, ohne die Über­la­dung von Mahl­zei­ten und Geschen­ken, ohne, dass alles im läs­ti­gen Über­fluss zur Ver­fü­gung steht, ver­mit­telt eine gänz­lich neue Sicht­wei­se, zu der ich ansons­ten ent­we­der mit mehr Rei­fe erst in vie­len Jah­ren oder nie­mals gekom­men wäre. Ich wer­de wohl nie­mals mehr mit der­sel­ben Beherzt­heit in die Gän­se­keu­le bei­ßen kön­nen, muss ich dabei doch stets an die den­ken, denen es viel schlech­ter geht, die allein sind, die kei­ne Geschen­ke erhal­ten oder gar ohne Obdach und eine Mahl­zeit den Tag durch­ste­hen müssen.

Was haben mich die klei­nen Ges­ten hoch erfreut: die Hähn­chen­keu­le, das Sin­gen, die Plätz­chen. Eben­so will ich es in Zukunft auch hal­ten und denen eine lie­be Ges­te zukom­men las­sen, die sie ansons­ten nicht erwar­ten kön­nen. „Geben ist see­li­ger denn neh­men“ ist ein Spruch, des­sen Sinn ich in die­sen Weih­nachts­ta­gen ver­stan­den habe. Für mich ist die­ses Weih­nachts­fest eine bedeut­sa­me Erfah­rung geworden.

– – –

25. Tag – 29.November: eine Zeitung

„Und täg­lich grüßt die Arzt­vi­si­te“, wenn ich mir nicht auf­schrei­be, was jeden Tag pas­siert und dadurch in der Erin­ne­rung fest­hal­te, dass es doch von Tag zu Tag gewis­se Ver­schie­den­hei­ten gibt, dann könn­te ich wahr­lich in einer Zeit­schlei­fe des immer glei­chen Tages gefan­gen sein. Bei der Phy­sio­the­ra­pie bekom­me ich heu­te eine Ultra­schall­be­hand­lung an mei­ner Schul­ter. Ich unter­hal­te mich mit der The­ra­peu­tin über Sinn und Zweck die­ser Behand­lung, denn ich kann­te den Schall bis­her nur als Durch­leuch­tungs­ver­fah­ren. Offen­bar hel­fen die getak­te­ten Wel­len aber auch bei schwa­chen Gliedmaßen.

Heu­te tele­fo­nie­re ich län­ger mit dem Anwalt, denn er hat den Haft­prü­fungs­an­trag weg­ge­schickt und berich­tet, dass ein Ande­rer in Unter­su­chungs­haft eben­falls einen sol­chen Antrag gestellt hat, der wie es scheint am fol­gen­den Mon­tag sogar münd­lich vor dem Haft­rich­ter aus­ge­tra­gen wer­den soll. Ich freue mich für den Ande­ren, glau­be ich doch, dass er, wenn es mit den rech­ten Din­gen zugeht, frei­kom­men müsste.

Im Rück­blick betrach­tet, kann ich froh sein, dass ich die Ver­schla­gen­heit und Gemein­heit mit der man­che Ver­fah­rens­gän­ge aus­ge­tra­gen wer­den nicht kann­te und erst Stück für Stück erfuhr, dass das Fak­tum der eige­nen Unschuld im deut­schen Rechts­staat lei­der nicht (mehr) aus­reicht oder noch nie aus­ge­reicht hat.

Am Tag 25 jeden­falls konn­ten der Haft­prü­fungs­an­trag des Ande­ren und mei­ner in der Vor­aus­sicht nur posi­tiv beschie­den wer­den. Anders hät­te ich nicht für mög­lich gehal­ten. Zum Abend­essen bekom­me ich eine Aus­ga­be der LVZ als Zeug­nis aus einer ande­ren Welt.

Nach dem Essen beschäf­ti­ge ich mich mit die­sem Schrift­tum. Ich weiß, dass die LVZ vor Tagen auch mies gegen mich gehetzt hat aber dafür ist die vier­te Gewalt der Medi­en schließ­lich da… Ich ver­zie­re auf Bil­dern eini­ge Gesich­ter, wobei ich Robert Habeck ehr­furchts­voll aus­las­se, denn der spürt so etwas und ein wei­te­res Ver­fah­ren wegen Majes­täts­be­lei­di­gung brau­che ich jetzt nicht.

Ich bear­bei­te alle Kreuz­wort­rät­sel und bin spät am Abend mit der Zei­tung fer­tig. Die­se Abwechs­lung hät­te ich mir bes­ser etwas ein­ge­teilt, aber da war kein Hal­ten bei die­sem neu­en und unver­hoff­ten Spiel­zeug. Ich lege mich schla­fen, nach­dem ich noch ein wenig in einem Buch gele­sen habe.

– – –

31. Tag – 5. Dezem­ber: ein Mithäftling

Ich wache mit einer hef­tig ver­zerr­ten lin­ken Schul­ter auf. Da habe ich es ges­tern bei der Phy­sio­the­ra­pie wohl etwas zu gut gemeint. Die feh­len­de Leis­tung des rech­ten Armes gleicht der Lin­ke eben aus. Da darf man nicht den Hel­den spie­len. Ich mel­de es zur Arzt­vi­si­te und erhal­te eine sehr klei­ne Tube mit Vol­ta­ren – das All­heil­mit­tel. Ehr­li­cher­wei­se muss ich schon ein­se­hen, dass es im aku­ten Fall natür­lich die rich­ti­ge Wahl ist. Nur ken­ne ich aus der Zeit der Bun­des­wehr die Heil­me­tho­den der dor­ti­gen Ärz­te noch zu gut, die bei prak­tisch jedem Lei­den, und mögen es Zahn­schmer­zen gewe­sen sein, eine obli­ga­to­ri­sche Tube Vol­ta­ren hin­zu gaben. Das Zeug hat dadurch sei­nen Ruf weg.

Ich erhal­te end­lich eine Klar­stel­lung für den Zugang mei­ner Post. In mei­nem Fall wird sämt­li­cher Post­ver­kehr kon­trol­liert, selbst der Brief­wech­sel mit dem Ver­tei­di­ger! Das für sich ist schon eine Unge­heu­er­lich­keit, nur kommt wei­ter­hin dazu, dass durch die­sen Umweg die Post ewig unter­wegs ist, wie ich bereits schilderte.

Heu­te end­lich gibt es für mich fol­gen­de Klar­heit: die Post an mei­nen Ver­tei­di­ger läuft über einen Lese­rich­ter, wohin­ge­gen jeder ande­re Post­ver­kehr über die Gene­ral­bun­des­an­walt­schaft läuft. Hof­fent­lich erspart die­se Klä­rung den Brie­fen man­chen Irr­weg. Bis heu­te habe ich von den zahl­rei­chen Doku­men­ten, die mir der Anwalt zur Durch­sicht in Kopie gesandt hat, kein ein­zi­ges erhalten.

Vor mei­nem Fens­ter, am alten Haft­kran­ken­haus, schnei­den zwei Häft­lin­ge das Schilf ab und ein drit­ter kehrt Laub. Für mich ist das zunächst trau­rig, da ich das Schilf ger­ne beob­ach­tet habe, wenn es sich im Wind wog – damit ist nun Schluss. Die Arbeit zu beob­ach­ten ist aber amüsant.

Die drei Häft­lin­ge sind hoch­mo­ti­viert und eben­so ohne jede Kennt­nis von Gar­ten­ar­beit. Mit gan­zem Eifer wird das Laub von einem Ende der Grün­flä­che bis zum ganz ande­ren Ende gekehrt und je grö­ßer der Hau­fen wird, des­to schwie­ri­ger wird die­ses Unter­fan­gen. Das Bild wird her­vor­ra­gend durch den an Kennt­nis­sen höchst­wahr­schein­lich eben­so man­geln­den armen Wäch­ter, der gut 15 Meter von der Sze­ne­rie ent­fernt krumm und frie­rend die Hän­de in den Jacken­ta­schen dasteht und stumm sei­ne Schutz­be­foh­le­nen beäugt, abgerundet.

Es klopft an mei­ner Tür und der Psy­cho­lo­ge öff­net und tritt her­ein, ich win­ke ihn zu mir ans Fens­ter. Er stellt sich neben mich, und wir beob­ach­ten das Trei­ben einen Moment und zie­hen eini­ge Schlüs­se aus unse­ren Betrach­tun­gen. Die Gar­ten­ar­beit der drei hat mich auf eine Art erhei­tert, wodurch das Gespräch mit dem Psy­cho­lo­gen heu­te weni­ger ernst und nie­der­ge­schla­gen ist. Mag er sei­ne Gedan­ken dar­aus ableiten.

Es ist gera­de noch Auf­schluss­zeit und die gelie­he­ne Gitar­re steht auf mei­nem Tisch, da ich sie stets hoch­stel­le, wenn die Putz­kräf­te wischen. Ein Mit­häft­ling, Alba­ner, schleicht an sei­nen Krü­cken gera­de an mei­nem Raum vor­bei und sieht das Instru­ment. Er kratzt die Kur­ve und schau­kelt zu mei­ner Tür, sagt freund­lich „Hal­lo!“ und fragt mehr aus Höf­lich­keit ob er rein­kom­men kann, wäh­rend er sich den Weg zu dem Gegen­stand bahnt, der ihn magisch anzu­zie­hen scheint.

Ich bin kurz ver­dutzt und fra­ge mich, was der ande­re sagen wür­de, wenn er um mei­ne Dia­gno­se des Bun­des­ge­ne­ral­an­wal­tes wüss­te, aber ich las­se den Gedan­ken fah­ren und wir spre­chen über das Instru­ment und dass ich es über den Pfar­rer erhal­ten habe. Er fragt, ob er sich set­zen und ein­mal spie­len kann und war­tet die­ses Mal auf mein Einverständnis.

Völ­ker­freund der ich bin, bie­te ich ihm den Stuhl an und rei­che ihm das Objekt der Begier­de. Er ver­sucht sich kurz an dem Gerät und beginnt dann eine freie Wei­se zu zup­fen, die spä­tes­tens sei­ne Her­kunft ver­ra­ten hät­te. Ich set­ze mich auf das Bett und lau­sche ihm, wäh­rend ich dar­über nach­den­ke wie selt­sam es doch ist, dass unse­re Musik die auf der Dur– Moll – Tona­li­tät auf­ge­baut ist, so ver­schie­den von der sei­nen sein kann, die, obwohl sie die glei­chen Halb­ton­schrit­te ver­wen­det, einen ganz ande­ren Cha­rak­ter entfaltet.

Er spielt mit eini­gen Feh­lern, die er gut kaschiert und wenn­gleich das Gespiel­te mei­nen Stil nicht trifft, gefällt es mir. Er gibt mir die Gitar­re zurück und ich stel­le sie an ihren Platz. Es folgt die Fra­ge über deren Beant­wor­tung die ich nie nach­ge­dacht habe: „War­um bist du hier?“

Ich über­le­ge kurz und belas­se es bei der Wahrheit:

Unter­su­chungs­haft wegen Ver­dacht auf Mit­glied­schaft in einer rechts­extre­men Terrorvereinigung.

Jetzt weiß er nicht, was er sagen soll. Er lächelt und sagt: „ Quatsch!“ Ich gebe ihm Recht.

Wir spre­chen noch eine gan­ze Wei­le und als die Türen wie­der ver­schlos­sen wer­den sol­len, fügt er noch an:

Das ist doch völ­lig beschränkt! Im Knast sind schon eini­ge Nazis, aber die hät­ten mich nie in ihr Zim­mer gelas­sen oder mit mir so gespro­chen wie du. Ich hof­fe für dich, dass sich das aufklärt.

Mit den Wor­ten geht er, aber wir spre­chen immer mal wie­der mit­ein­an­der. Ich tele­fo­nie­re mit mei­nem Anwalt und er sagt mir, dass gera­de jetzt mei­ne Frau in der Befra­gung mit „Auf1“ ist. Er bekä­me mor­gen einen ers­ten Zusam­men­schnitt und ich bin gespannt, was dar­in vor­kom­men wird.

– – –

12. – 15. Tag – 16. bis 19. Novem­ber: Wochen­en­de und end­lich Besuch

Die Wochen­en­den sind die schwers­te Zeit, weil durch den Weg­fall von Visi­te, Phy­sio, Psy­cho­lo­ge, Gespräch mit Abtei­lungs­lei­ter und aus Per­so­nal­grün­den ggf. noch das Aus­blei­ben einer Auf­schluss­pha­se, über­haupt kei­ne Abwechs­lung in den Tag kommt. Und weil die Zeit an den Wochen­en­den so elend lang­sam ver­geht, wird wie­der artig früh um sechs Uhr geweckt.

Ich ver­su­che, mich wie­der bis 8:30 Uhr im Bett zu hal­ten und begin­ne mei­nen Mor­gen­ab­lauf. Ich gehe zum Hof­gang, weil ohne­hin nichts wei­ter pas­sie­ren wird. Wie ich drau­ßen bin, bereue ich es wie­der. Die vie­len Zäu­ne und Über­wa­chungs­ka­me­ra drän­gen sich gera­de­zu auf und ich füh­le mich klein und elend. Ich gehe stumm mit den ande­ren im Kreis und bin froh, als drei­ßig Minu­ten um sind und ich wie­der rein kann.

Ich lese. Das Fern­seh­pro­gramm ist am Wochen­en­de ein Stück bes­ser als in der Woche. Zum Mit­tag gibt es wie­der einen unde­fi­nier­ba­ren Brei, doch ich bin zufrie­den, denn obwohl ich nicht weiß, was ich esse, erhal­te ich doch den Geschmack der nor­ma­len Mahl­zeit, und im Magen ist eh alles gleich. Haupt­sa­che, kein Vanil­le­pud­ding. Am Essen her­um­zu­mä­keln ist mir ohne­hin fremd, und so esse ich immer alles auf, bis auf besag­ten Pud­ding, muß ich ehr­li­cher­wei­se geste­hen, aber das ver­steht nur, wer in mei­ner Lage gewe­sen ist.

Ich erhal­te zwei DIN-A3-Sei­ten, beid­sei­tig bedruckt, von ‚Mas­sak Logis­tik‘, der berüch­tig­ten Ein­kaufs­fir­ma für Gefäng­nis­se. Auf den Blät­tern sind eng gedruckt Lis­ten mit aller­lei Kon­sum­gü­tern, Geträn­ken, Süßig­kei­ten, Hygie­ne­pro­duk­ten, Schreib­ar­ti­keln, Lebens­mit­teln usw. Mit die­sen bei­den Blät­tern erhält man eine lee­re Tabel­le, in die man Arti­kel­num­mer und Anzahl der Güter einträgt.

Ich stu­die­re die Lis­ten unnö­tig gründ­lich, mehr zum Zeit­ver­treib als aus Kauf­in­ter­es­se, da ich das meis­te ohne­hin nicht kau­en kann. Ich bestel­le Scho­ko­la­de, Bana­nen und Apfel­mus. Mein rest­li­cher Ein­kauf dreht sich um Büro­ar­ti­kel: Schreib­blö­cke, Stif­te, Brief­um­schlä­ge und Brief­mar­ken. Ich habe noch fer­ti­ge Brie­fe, die auf ihren Ver­sand warten.

Die Lis­te muss erst am Sonn­tag­abend abge­ge­ben wer­den. Am spä­ten Nach­mit­tag kommt eine Schwes­ter mit einem Kuchen­blech von Zel­le zu Zel­le und gibt jedem ein Stück. Mit der Ermah­nung, vor­sich­tig zu essen, erhal­te ich auch eines. Der Abend ver­geht langsam.

Es ist Sonn­tag – Volks­trau­er­tag. Eigent­lich wäre heu­te für mich ein vol­ler Tag gewe­sen, denn ich soll­te an drei Krie­ger­denk­mä­lern die Rede hal­ten, die Kranz­nie­der­le­gung durch­füh­ren und „Ich hatt‘ einen Kame­ra­den‘ sin­gen. Viel­leicht erbarmt sich ja der Gene­ral­bun­des­an­walt die­ser drei Denk­mä­ler, an denen in der Ver­gan­gen­heit nie ein Kranz lag, und legt selbst etwas nie­der und sagt ein paar Worte?

Jaja, so wer­den die weni­gen, die des Kriegse­lends geden­ken, weg­ge­schlos­sen, um der Kriegs­trei­be­rei wei­ter freie Bahn zu schaf­fen. Kaum einer hat noch den letz­ten Krieg in uns­rem Land erlebt. Ich habe wenigs­tens davon gele­sen. Als Teil mei­ner Anspra­chen las ich immer aus einem die­ser Wer­ke vor, deren Wor­te viel ein­dring­li­cher sind, als die mei­nen je sein könn­ten. An den Frie­den zu mah­nen und der Toten zu geden­ken, war und ist mich für ein Ehren­dienst, den zu vie­le ver­schmä­hen und als unbe­deu­tend abtun.

Ich begin­ne, mei­nen Haft­be­fehl durch­zu­ar­bei­ten und mache mei­ne Noti­zen an phan­tas­ti­schen und haar­sträu­ben­den Stel­len (im Grund über­all). Der kras­se Gegen­satz zwi­schen der bös­ar­ti­gen Beschul­di­gung und mei­ner inne­ren See­len­welt schmerzt sehr. Die Stu­pi­di­tät, mit der Fak­ten geschaf­fen und mit Kampf­be­grif­fen um sich gewor­fen wer­den, ist bemer­kens­wert und ich bekom­me glatt Angst vor mir selbst.

Wenn den Ein­satz­kräf­ten am Tag der Fest­nah­me die­ses Schrei­ben bekannt war, erklärt sich die Bru­ta­li­tät, mit der die­se vor­gin­gen, und war­um sie selbst vor Tötung nicht zurück­ge­schreckt wären. Der Fort­be­stand der Repu­blik – so lehrt es zumin­dest die­ser Haft­be­fehl – stand wahr­lich auf Mes­sers Schneide.

Ich muss vie­le Pau­sen ein­le­gen. Die Lügen sind ein­fach zu hart für ein ehr­füh­len­des Herz. Heu­te gibt es am Nach­mit­tag noch einen ‚Son­der­jo­gurt‘, den ich sogleich ver­spei­se. Das Wie­gen zeigt 89,9 Kilo, was heißt, dass der Gewichts­ver­lust lang­sa­mer wird.

Aus mei­nem Fens­ter her­aus kann ich den roten Him­mel der unter­ge­hen­den Son­ne sehen. Ich ste­he am Git­ter und sin­ge das Lied des Tages: „Ich hatt‘ einen Kame­ra­den, einen bes­se­ren find’st du nicht…“ Mei­ne Stim­me ist noch kaputt und es schmei­chelt den Ohren wenig, aber es ist innig gesun­gen und mir kom­men die Trä­nen. Ich hat­te in den letz­ten Jah­ren vie­le Anläs­se zur Freu­de und das Wei­nen wur­de mir fast unbe­kannt, doch seit ich dem Tod von der Schip­pe sprang, wer­de ich die­sen Regun­gen des Wehs nicht mehr Herr.

Ich las­se die Trä­nen flie­ßen, denn es hilft ja doch in der Ein­sam­keit. „…mein treu­er Kame­rad, mein treu­er Kamerad.“

–

Heu­te ist ein ganz beson­de­rer Tag. Heu­te sehe ich mei­nen Vater, mei­ne Frau und mei­ne Toch­ter wie­der. Ich kann mich nicht dar­an erin­nern, wann ich das letz­te Mal so lan­ge von mei­ner Frau getrennt war, oder ob wir uns als Paar jemals so lan­ge nicht sahen.

Die Gedan­ken an den Besuch machen mich ganz unru­hig und beherr­schen den gan­zen Tag. Ich bin vol­ler Sor­gen, dass der Besuch doch noch in letz­ter Minu­te vom Gericht unter­sagt wird – wun­dern kann mich nichts mehr. Am Vor­mit­tag wer­den mir die Fäden der Kie­fer- und Schul­ter­naht gezo­gen. Weil ich mich noch nicht ordent­lich rasie­ren darf, wer­den gele­gent­lich auch Bart­haa­re aus­ge­ris­sen. Ansons­ten ist die Pro­ze­dur harmlos.

Gegen Mit­tag klopft es an der Tür und eine Frau tritt ein, die eine Kis­te mit ver­schie­de­nen Lebens­mit­teln her­ein­trägt. Das ist also mei­ne Bestel­lung vom Wochen­en­de. Ent­ge­gen allen ande­ren Abläu­fen geht das ziem­lich fix. Die Güter wer­den auf mei­nem Bett aus­ge­brei­tet und nach­dem ich kurz alles über­flo­gen habe, unter­schrei­be ich den Emp­fang. Ich ver­staue den Ein­kauf im Schrank an der Tür. Mei­ne Auf­re­gung erreicht jetzt den Höhe­punkt, aber ich muss auf den Besuchs­ter­min noch 3 Stun­den war­ten, eine lan­ge Frist.

Ich wer­de end­lich von mei­nem Zim­mer abge­holt und es ist zum Glück einer der sehr zuvor­kom­men­den Pfle­ger. Wir gehen in das Erd­ge­schoss des Kran­ken­hau­ses und ich ver­las­se nun zum 1. Mal die Ein­frie­dung des Gebäu­des. End­lich mal was Neu­es! Ich sau­ge alle Ein­drü­cke gie­rig auf und kann mir ein Bild von der JVA machen.

Ihr Gelän­de mag 5 oder 600 Meter lang sein, dage­gen nur ca. 200 m (oder weni­ger) breit, jeden­falls sehr lang gezo­gen, aber recht­eckig. An bei­den Schmal­sei­ten gibt es ein Tor, wobei ich anneh­me, dass nur das Haupt­tor befah­ren wird. Zumin­dest habe ich durch das ande­re noch nie jeman­den pas­sie­ren sehen. Das Kran­ken­haus befin­det sich auf einer der hin­te­ren Ecken des Gelän­des und der Hof­gang der Gefan­ge­nen im Kran­ken­haus ist noch mal mehr auf der Ecke.

Das Gebäu­de ist ziem­lich modern, aber man hat ver­sucht ihm eine halb­wegs sich an die Umge­bung anpas­sen­de äuße­re Optik zu ver­lei­hen. Ein Ver­such, der als geschei­tert zu bewer­ten ist. Das gegen­über­lie­gen­de alte Haft­kran­ken­haus ist ein Bau­denk­mal in bes­tem opti­schem Zustand und kann als Lehr­ob­jekt für schö­nes Bau­en herhalten.

Das alte Haft­haus ist archi­tek­to­nisch auch schön, aber in viel schlech­te­rem Zustand mit brö­cke­li­gen Putz und feh­len­der Far­be. Von Schmal­sei­te zu Schmal­sei­te führt durch die Mit­te des Grund­stü­ckes eine Art Haupt­stra­ße, auf der wir zum Haupt­ein­gang gehen. Links die­ses Weges ste­hen par­al­lel zwei moder­ne Flach­bau­ten: die Turn­hal­le und die Anstalts­kü­che. Rechts des Weges ist eine freie Grün­flä­che und mehr zum Ein­gang hin eine gro­ße von grü­nen Stab­mat­ten­zaun ein­ge­zäun­te Fläche.

Inner­halb die­ses Gehe­ges ist eine gro­ße Grup­pe von Häft­lin­gen zuge­gen und ver­bringt ihren Hof­gang. Von außen betrach­tet, ist die­ser Anblick noch­mal trost­lo­ser und mutet wie ein Frei­ge­län­de für Hun­de an. Es schließt sich an das Gehe­ge das eigent­li­che Haft­haus des Gefäng­nis­ses an: ein klas­si­scher Wohn­block mit dop­pelt ver­git­ter­ten Fens­tern, schön grau und qua­dra­tisch – rich­tig schön zum kotzen.

Ich schaue über die Schul­ter zurück zum alten Kran­ken­haus und der Kon­trast der Bau­sti­le ist bemer­kens­wert! Hin­ter dem Haft­haus gehen wir neben der Ein­gangs­schleu­se in den Besu­cher­flach­bau hin­ein. Auf dem Weg in den Flach­bau höre ich ein viel­fa­ches Stim­men­ge­wirr am Haft­haus, das schon von weit­her die größ­ten Tei­le des JVA-Gelän­des über­schallt. In den Spra­chen aller Völ­ker schrei­en sich die Häft­lin­ge über die Fens­ter hin­weg voll, wobei in der Haupt­sa­che Pöbe­lei­en, weni­ge schei­tern­de Ver­su­che eine Kom­mu­ni­ka­ti­on, wahr­zu­neh­men sind. Da möch­te ich über mei­nen der­zei­ti­gen Auf­ent­halt fast glück­lich sein. Hier vor soll ich auch noch? – Bit­te nicht.

Wir betre­ten das Besuchs­ge­bäu­de. Links sind War­te­zim­mer und Ver­wal­tung, rechts die Besuchs­räu­me, die ver­schie­den ein­ge­rich­tet „gemüt­lich“ sein sol­len und zum Teil wie das Klas­sen­zim­mer in einer Grund­schu­le aus­se­hen. Ich muss durch einen Metall­de­tek­tor gehen und wer­de halb­her­zig abgetastet.

Da ich zu früh zum Ter­min bin, muss ich in einen der War­te­räu­me. Die­ses Zim­mer unter­schei­det sich von einer her­un­ter­ge­rock­ten Bus­hal­te­stel­le nur durch den feh­len­den Müll. Die Wän­de sind über und über voll mit poli­ti­schen Ein­schät­zun­gen, Kon­ser­va­tio­nen, Fest­stel­lun­gen, dass jemand vor Ort gewe­sen sei und erstaun­lich kon­tro­ver­ser Debat­ten über die Vor- und Nach­tei­le gewis­ser Anwäl­te. Ich gebe mich also dem Stu­di­um der Wän­de hin.

Nach einer gefühlt sehr lan­gen Zeit, wer­de ich dann abge­holt und zum Raum mit Trenn­schei­be gebracht. Der ist bis auf einen Stuhl für mich, und auf der ande­ren Raum­hälf­te zwei Stüh­len und einem Tisch, völ­lig leer. Die Schei­be steht auf einem Mar­mor­so­ckel, der ste­hend bis zur Hüf­te oder leicht dar­un­ter reicht und ansons­ten links und rechts an die Wand anstößt und oben die Raum­de­cke berührt. Es gibt eine fest instal­lier­te Sprach­ein­rich­tung, ohne die man sich fast nicht hören könn­te, obwohl das Glas nicht sehr dick scheint.

Der Besuch selbst ist eine Kas­ka­de aller Gefüh­le, die der Mensch emp­fin­den kann. Sowie mei­ne Frau den Raum betritt, begin­nen sie und ich zu wei­nen. Mein Vater trägt mei­ne Toch­ter und hört mit einem Ohr der lang­wei­li­gen Beleh­rung der BKA–Beamten zu. Die­se set­zen sich knapp außer­halb mei­nes Blick­fel­des in den angren­zen­den Raum und hören dem Gespräch zu.

Ich wün­sche kei­nem anstän­di­gen Men­schen in die­ser, mei­ner Lage, sei­nen Liebs­ten gegen­über­sit­zen zu müs­sen. Es ist grau­sam. Aber ins­be­son­de­re nach der lan­gen Tren­nungs­zeit, stellt es auch ein Destil­lat der Emp­fin­dun­gen für die Men­schen dar, die einem am wich­tigs­ten sind und ich hät­te nie mit mehr Klar­heit und Bestimmt­heit sagen kön­nen, war­um ich sie lie­be. Ich wer­de das nie­mals vergessen.

Mei­ne Toch­ter ist wie stets das blü­hen­de Leben und ist kaum zu hal­ten. Sie erforscht den klei­nen Raum und spielt mit drei sta­pel­ba­ren Becher­chen, der Gott weiß, wer geschenkt haben mag. Ich ver­säu­me es zu fra­gen. Mei­ne Frau braucht etwas um sich zu fas­sen, sodass mein Vater beginnt mir ganz vie­le lie­be Grü­ße von allen mög­li­chen Fami­li­en­an­ge­hö­ri­gen, Freun­den und Bekann­ten aus­zu­rich­ten. Die Flut der Unter­stüt­zungs­be­kun­dun­gen ist wahr­lich hef­tig. Selbst etli­che von denen ich weiß, dass sie mei­ne poli­ti­schen Ansich­ten nur zum Teil oder gar nicht tei­len, sind darunter.

Mei­ne Frau erzählt mir von Zuhau­se und von den Gescheh­nis­sen der letz­ten Tage. Es kommt mir vor, als sei ich ewi­ge Zei­ten nicht daheim gewe­sen. Der Besuch dau­ert 2 Stun­den und wir brau­chen die Zeit auch. Als der Ter­min endet, bleibt zum Glück nicht das Gefühl etwas nicht gesagt zu haben. Ich habe die Gewiss­heit, dass alle wich­ti­gen Men­schen trotz Tod und Teu­fel zu mir ste­hen und kei­ner dem Ver­zer­rungs­ver­su­chen der Medi­en Glau­ben schenkt. Die­se Gewiss­heit beru­higt mich unge­mein. Sie bedeu­tet, dass in den wesent­li­chen Belan­gen mei­nes Lebens die Lügen­kam­pa­gne gegen mich voll­kom­men wir­kungs­los war und ich eigent­lich nur mei­nen Frei­spruch abzu­war­ten brau­che, um ganz nor­mal wei­ter­le­ben zu können.

Ich hof­fe wenigs­tens, dass durch die Haft an sich und alle Umstän­de des Ver­fah­rens an mei­ner Fami­lie und mir kei­ne geis­ti­gen Schä­den zurück­blei­ben. Abends im Bett, den­ke ich noch lan­ge an dem Besuch, bevor ich schla­fen kann. Sicher sind es die vie­len posi­ti­ven Gedan­ken an mich, die mich so schnell und kom­pli­ka­ti­ons­los gene­sen lassen.

– – – – –

4. bis 6. Tag, 8. bis 10. Novem­ber – viel Betrieb und ein ers­tes Wochenende

Mit Pud­ding­früh­stück und Ärz­te­vi­si­te beginnt der Tag. Bei der Visi­ta­ti­on wird fest­ge­stellt, dass mein rech­ter Ober­arm nicht funk­tio­niert. Den aus­ge­streck­ten Arm kann ich im Lie­gen gera­de so über das Bein heben. Die Phy­sio­the­ra­peu­tin kon­trol­liert alles und stellt eine Mus­kel- und Ner­ven­ver­let­zung fest, die eini­ge Wochen zur Rege­ne­ra­ti­on brau­chen wird. Mit ihr gehe ich die ers­te Run­de durch mein Zim­mer, was nicht gut geht, da ich im Fuß noch die Flexü­le habe. Ich darf aber end­lich ein wenig durch die Gegend wan­ken und mache die ers­ten Erkun­dungs­gän­ge auf das Klo.

Mein Zim­mer in dem Raum im Kran­ken­haus sehr ähn­lich, nur grö­ßer, etwas moder­ner und für Besu­cher unwirt­li­cher ein­ge­rich­tet. Es gibt kei­nen Fern­se­her und auch sonst nichts, um sich abzu­len­ken, aber ich bekom­me ein klei­nes Radio und kann etwas Musik hören. Es ste­hen zwei Kran­ken­bet­ten bereit, aber nur mei­nes ist belegt. Das Bad hat ein Wasch­be­cken und eine Toi­let­te. Direkt vor dem Bad steht ein wei­te­res Wasch­be­cken mit Sei­fen­spen­der, Spie­gel und Abla­ge. Ich erhal­te eine Grund­aus­stat­tung für die Kör­per­hy­gie­ne, bestehend aus Kamm, Zahn­bürs­te, Zahn­pas­te, Rasier­schaum, Dusch­gel und einem Becher. Mir wer­den zwei Hand­tü­cher gege­ben, doch heu­te waschen mich noch die Pfleger.

Ich sage, dass ich mit mei­nem Anwalt tele­fo­nie­ren möch­te und erhal­te die Ant­wort, dass man sich dar­um küm­mern wer­de. Eine Mit­ar­bei­te­rin vom Sozi­al­dienst besucht mich und gibt mir eine sehr lan­ge Beleh­rung über Fort­set­zung oder Been­di­gung diver­ser Ver­si­che­run­gen, den Ver­bleib bei den Kran­ken­kas­sen, Been­di­gung oder Neu­be­an­tra­gung von Arbeits­lo­sen­geld usw. Sie erweckt den Ein­druck, sehr auf Sei­ten der Häft­lin­ge zu ste­hen und sagt, man sol­le hier kei­nem was erzäh­len und nur mit dem Anwalt arbei­ten. Offen­bar wur­de die Ehr­lich­keit man­cher schon ausgenutzt.

Sie fragt nach Alkohol‑, Niko­tin- und Dro­gen­ab­hän­gig­keit und rät, sich davon fern­zu­hal­ten, weil vie­le Gefan­ge­ne dadurch erpress­bar wür­den. Ein Psy­cho­lo­ge besucht mich und fragt nach mei­nem Befin­den, er sorgt sich in der Haupt­sa­che um Sui­zi­da­li­tät. Ich kann mich mit ihm gut unter­hal­ten, und es ent­steht zwi­schen uns ein ange­neh­mes Gespräch, auch wenn vie­le Fra­gen eher für einen ande­ren Typ Mensch zuge­schnit­ten sind. Mir wird der ‚Fahr­plan‘ erläu­tert. Der sieht vor, dass mit mir drei psy­cho­lo­gi­sche Gesprä­che geführt wer­den, im Anschluss ein vier­tes mit einem orts­frem­den Psy­cho­lo­gen, und dass bei posi­ti­ver Ein­schät­zung die Ver­le­gung in ein Ein­zel­zim­mer ange­strebt wird, in dem ich nicht rund um die Uhr beob­ach­tet werde.

Die Lei­tung mit mei­nem Anwalt steht end­lich. Da ich noch kein eige­nes Fest­netz­te­le­fon besit­ze, erhal­te ich ein Mobil­ge­rät. Eine Wache wählt für mich die Num­mer und über­wacht das Gespräch aus eini­gen Metern Ent­fer­nung. Ich erfah­re einen Teil der Medi­en­be­rich­te. Es ist eine glat­te Schan­de, mit wel­cher Selbst­zu­frie­den­heit der Ruf eines Men­schen zu Staub zer­tre­ten wird. Ohne den gerings­ten Anstand oder ein Fünk­chen Zurück­hal­tung wer­den Fak­ten geschaf­fen und die Ver­ur­tei­lung prak­tisch vorgezogen.

Ich erfah­re, dass ein Freund der Fami­lie mei­ne Frau besucht hat, ein Jour­na­list der LVZ (Leip­zi­ger Volks­zei­tung) das Gespräch bespit­zel­te und die gewon­ne­nen Infor­ma­tio­nen der­ge­stalt ver­öf­fent­lich­te, als habe mei­ne Frau sie ihm gegen­über im Gespräch geäu­ßert. Es wird eine Auf­ga­be für die Zukunft sein, einen Begriff für die Art Pres­se zu fin­den, die stän­dig lügt.

Aber mich küm­mern die­se blut­lee­ren Gestal­ten kein Stück und der Heu­schre­cken­schwarm der unpro­duk­ti­ven Schrei­ber­lin­ge wird bald über das nächs­te Opfer her­fal­len. Kein Mensch, der noch ganz bei Trost ist, nimmt das Geschwa­fel die­ser Kas­te noch ernst. In mei­ner Hei­mat wenigs­tens gehen die Zei­tungs­abon­ne­ments seit Jah­ren stark zurück und das ist wahr­lich kein Wunder.

Mein Umfeld, Freun­de und Fami­lie, ste­hen zu mir, und das besänf­tigt vie­le Sor­gen. Beson­ders rüh­rend ist, dass auch poli­ti­sche Geg­ner und aus­ge­spro­che­ne Lin­ke ihre Wün­sche aus­ge­rich­tet haben und mir die bal­di­ge Heim­kehr wün­schen. Die Ankla­ge ist ein­fach zu stumpf, als dass ver­nünf­ti­ge Men­schen sie beden­ken­los schlucken.

Das Tele­fo­nat geht lan­ge, und nach­dem es vor­bei ist, den­ke ich lan­ge über das Gesagt nach. Als der Faden nach drau­ßen abreißt, wird es auch wie­der dunk­ler im Zim­mer und ich füh­le mich allein. Ich ste­he am ver­git­ter­ten Fens­ter und schaue auf eine Dach­ter­ras­se, auf der ein klei­nes Fleck­chen Moos wächst, ansons­ten ist alles grau und schwarz. Es wird Abend, aber selbst am Tag konn­te ich die Son­ne nicht sehen, da sie nicht über das Gebäu­de steigt.

Früh­stück, Mit­tag­essen und Abend­brot bestehen aus einer Schüs­sel mit Pud­ding, der ein star­kes und künst­li­ches Vanil­le­aro­ma hat. Gele­gent­lich gibt es die Varia­ti­on der ‚Pud­ding­sup­pe‘, die noch­mals mit Milch durch­ge­rührt ist. Ich esse das Zeug nicht mehr lan­ge. Der dunk­le Abend ist lang und trau­rig. Ich kann nicht schla­fen. Wenn ich lie­ge, dann fließt unge­mein viel Was­ser und Schleim in mei­nem Hals, als woll­te es die Wun­de umspü­len. Ich kann aber noch immer nicht ordent­lich schlu­cken, daher hus­te ich viel und ver­brin­ge so die Nacht.

–

„Ihnen ein schö­nes Wochen­en­de und bis Mon­tag!“ ist der ers­te gut­ge­mein­te Spruch, den ich am Frei­tag von vie­len Mit­ar­bei­ter zu hören bekom­me. Nun ist es da, das segen­rei­che Wochen­en­de, an dem ‚end­lich mal Zeit für die Hob­bys, die Fami­lie, den Hund da ist, wo man eine Wan­de­rung macht, zu einer Ver­an­stal­tung fährt, was Fei­nes isst, und abends einen Film anschaut.

Ich bekom­me eine Schüs­sel mit Pud­ding und höre Radio. Mir ist ster­bens­lang­wei­lig und ich füh­le mich unend­lich ein­sam. Ich gehe auf Toi­let­te und wie ich wie­der zu mei­nem Bett gehe, betritt eine Schwes­ter den Raum. Unter dem Arm trägt sie einen Sta­pel Klei­der, den sie auf mein Nach­bar­bett legt. Ich schaue sie an, sie schaut mich an. „Ja! Die Wache muss ja nicht stän­dig Ihren Hin­tern sehen!“ Sie sagt es hart, aber meint es lieb. Ich sage, dass man mich nur heim­las­sen muss, dann sieht auch kei­ner mehr mei­nen Hintern.

Was soll sie dar­auf ant­wor­ten? Sie sagt nichts dazu, und das zeigt mir, dass sie es nach­voll­zieht. Jeden­falls sich­te ich nun mei­ne neu­en Sachen: Unter­wä­sche, Socken, T‑Hemd, Jog­ging­ho­se, Bade­lat­schen und ein grau­es Jäck­chen. Ich zie­he mich an, und das dau­ert durch­aus lan­ge, da mein Arm nicht mit­tut. So ist man schon eher wie­der ein Mensch. Die Klei­der sind bequem und warm, aber man sieht dar­in wirk­lich wie ein Ver­bre­cher aus.

Bei der nächs­ten Gele­gen­heit fra­ge ich eine Schwes­ter nach Büchern, weil die Zeit doch gar nicht ver­geht. Sie bringt mir aus einer klei­nen Sta­ti­ons­samm­lung zwei Thril­ler: ‚In ewi­ger Schuld‘ und ‚Das Lied der Sire­nen‘. Das ist nun wirk­lich nicht mei­ne Spar­te, aber was soll ich sagen; also lese ich sie. Ich erhal­te im Lau­fe des Tages einen Bücher­ka­ta­log der Gefäng­nis­bi­blio­thek, der sehr umfang­reich und inhalt­lich nicht so ver­kehrt ist. Ich mache eine Bestel­lung und gebe einen Zet­tel ab, der lei­der ver­lo­ren­ge­hen wird.

Ich höre ein Kli­cken, und das Geblä­se der Kli­ma­an­la­ge geht an. Das hat mir gera­de noch gefehlt, denn ich gehö­re zu dem bedau­erns­wer­ten Teil der Welt­be­völ­ke­rung, der durch Kli­ma­an­la­gen immer krank wird. Eine dicke Erkäl­tung wäre in mei­nem Fall aber, ohne über­trei­ben zu wol­len, womög­lich eine Gefahr für mei­ne Luft­ver­sor­gung, denn die Schwel­lun­gen sind bis­lang kaum zurückgegangen.

Das Mys­te­ri­um mit dem Geblä­se klärt sich aller­dings nie auf. Die Anla­ge ist ohne jeden Zwei­fel auf ‚Aus‘ gestellt und man kann die Geblä­se­tä­tig­keit nur ver­grö­ßern. Das sind Momen­te, die zur Zer­reiß­pro­be wer­den kön­nen. Wenn ich im Bett lie­ge und mir der Wind aufs Gesicht bläst, dann könn­te ich bald ver­rückt wer­den! Ich schla­fe nur noch mit offe­nen Fens­tern, da so der Luft­strom anders fließt.

Die Pfle­ger und Schwes­tern wech­seln am Tag in drei Schich­ten. Die Wachen, die mich beob­ach­ten, wech­seln viel öfter, aber ich erken­ne kei­nen kla­ren Rhyth­mus – viel­leicht alle drei Stun­den? Sie sind sehr ver­schie­den: Der Mann vom ers­ten Tag im Kran­ken­haus kommt ab und zu zu mir und fragt, wie es geht; eine Frau hilft mir sehr freund­lich bei der Bean­tra­gung eines Zel­len­te­le­fons und eini­ger admi­nis­tra­ti­ver Ange­le­gen­hei­ten. Ein paar Wachen kom­men zu Antritt ihrer Schicht zu mir und stel­len sich vor, eini­ge brin­gen knapp ihre Zwei­fel zum Aus­druck. Vie­le Wachen bezie­hen stumm ihren Posten.

Einer kommt in der Nacht zwi­schen zwei und vier Uhr in mein Zim­mer und schal­tet das Licht an, weil er mich andern­falls nicht beob­ach­ten kön­ne. Ein jun­ger Ara­ber ist sehr dienst­eif­rig, denn wenn ich auf Toi­let­te sit­ze, kann man mich vom Beob­ach­tungs­raum her nicht sehen. Dann wech­selt er sei­ne Stel­lung auf die Schwes­tern­sta­ti­on, um mich beob­ach­ten zu kön­nen. Er hat­te sich aller­dings auch vor­ge­stellt und gehört der Grup­pe der freund­li­chen Wachen an.

Es wird Abend, und eine net­te Schwes­ter gibt mir Weiß­brot und Frisch­kä­se. Ich ent­fer­ne den Rand und schnei­de alles sehr klein, bevor ich es vor­sich­tig, aber bereit­wil­lig ver­til­ge. Ich fra­ge nach Schreib­zeug und erhal­te Papier und einen Kugel­schrei­ber. Ich fan­ge an, das Gesche­he­ne zu notie­ren, aber es fällt mir sehr schwer, da ich mit dem kaput­ten Arm schrei­ben muss. Mei­ne Hand funk­tio­niert zwar, aber der Arm schmerzt sehr und ich muss vie­le Pau­sen machen. Ich schrei­be auf, was mir in der ver­gan­ge­nen Woche pas­siert ist, um es mei­ner Fami­lie zu schi­cken. Die Ein­drü­cke sind noch frisch und das ist gut so, weil man gesche­he­nes Unrecht zu schnell ver­gisst und zu groß­zü­gig verzeiht.

Es ist schwer, alles noch­mal zu durch­le­ben, aber es muss sein, und ich glau­be, es hilft. Der Sonn­tag ver­geht ewig lang­sam mit Essen, Lesen, Schrei­ben und Radio­hö­ren. Es ist drau­ßen grau und wol­kig, es reg­net. Am Sonn­tag wird gewo­gen: 90,5 Kilo­gramm – da habe ich fast acht Kilo Gewicht ver­lo­ren, in den letz­ten sechs Tagen…

Mein Arm schmerzt, und ich weiß nicht, wie ich lie­gen soll. Ich kann den Mund ein wenig wei­ter öff­nen, aber viel ist mit dem Kie­fer nicht anzu­fan­gen. Was wird mei­ne Frau jetzt machen? Wie geht es der Klei­nen? Wie soll alles wei­ter­ge­hen? Die Fra­gen krei­sen im Kopf, und es ist kei­ner da, der sie beant­wor­ten kann. Ich schrei­be den ers­ten Brief an mei­ne Fami­lie, abge­se­hen von mei­ner Zusam­men­fas­sung der ers­ten Woche. Es wird lang­sam Abend und lang­sam Nacht: So habe ich dem Leben wie­der eine Woche abge­run­gen… Wie lan­ge wird die­ser Zustand anhalten?

– – – – –

3. Tag, 7. Novem­ber – Ver­le­gung ins Haftkrankenhaus

Ich wache wie­der sehr früh auf. Eigent­lich habe ich gar nicht wirk­lich geschla­fen. Auf der Inten­siv­sta­ti­on sind so vie­le Geräu­sche, dass man nicht zur Ruhe kommt. Außer­dem haben mei­ne Wachen vor der Tür stän­dig so tief­schür­fen­de Dis­kus­sio­nen geführt, durch die ich nicht abschal­ten könn­te. Ich bekom­me von einer Schwes­ter eine Fern­be­die­nung, aber im Fern­se­hen kommt früh um acht nur Grüt­ze und ich schal­te nach weni­gen Minu­ten wie­der aus. Vor der Tür unter­hal­ten sich eini­ge Ärz­te, von denen ich einen sagen höre: „Das Ver­let­zungs­bild war wirk­lich ein­zig­ar­tig. Er hat kei­nen Zahn ver­lo­ren, und das Pro­jek­til hat vom Unter­kie­fer­kno­chen abge­se­hen nur Weich­tei­le getrof­fen. Kleins­te Abwei­chun­gen der Flug­bahn wären töd­lich gewe­sen. Bei ihm hat der lie­be Gott wirk­lich sei­ne schüt­zen­de Hand drü­ber gehal­ten.“ Die Aus­sa­ge trifft mich tief und lässt mich lan­ge über das Leben nach­den­ken. Ich bekom­me von einer Schwes­ter einen Becher mit Was­ser und einen sehr schma­len Stroh­halm. Ich zie­he etwas Was­ser hoch und schlu­cke, wobei ich direkt hus­ten muss. Alles ist noch so stark geschwol­len und nur ein klei­ner Kanal frei.

Gegen zehn Uhr wer­de ich für den Trans­port vor­be­rei­tet, und es wird nach Hand­schel­len für mich gesucht. Es gibt wie­der eine aus­ufern­de Dis­kus­si­on dar­über, ob man mit oder ohne Blau­licht fah­ren soll, aber dies­mal ent­schei­det man sich dage­gen. Ich wer­de von mei­nem Bett auf eine Roll­tra­ge hin­über­ge­hievt und zum Kran­ken­wa­gen gerollt. Auf dem Weg wün­schen mir Ärz­te und Chir­ur­gen noch alles Gute.

Die Fahrt geht durch die Stadt, und ich bin völ­lig ori­en­tie­rungs­los. Ich fra­ge nach einer Decke, weil ich wie­der­um prak­tisch nichts tra­ge als das OP-Hemd. Wir fah­ren durch eine Schleu­se in mit Sta­chel­draht bewehr­ten Mau­ern und Zäu­nen und ste­hen zunächst eine Wei­le und war­ten auf wei­te­re Anwei­sun­gen. Dann dür­fen wir wei­ter­fah­ren, pas­sie­ren eine zwei­te Schleu­se und errei­chen nach weni­gen Minu­ten das Haft­kran­ken­haus. Raus aus dem Auto, rein ins Gebäu­de, Fahr­stuhl hoch, durch den Gang, rein ins Zim­mer, und ich wer­de aufs Bett gehoben.

Die ehren­wer­ten Mit­ar­bei­ter des BKA ver­las­sen mich end­lich, und es kommt eine Trup­pe von vier Ärz­ten in den Raum, von denen drei Aus­län­der sind. Wir ver­ste­hen uns gut und sind sehr freund­lich mit­ein­an­der. Dar­über hät­te sich der Staats­an­walt bestimmt sehr geär­gert, da das gar nicht zu sei­nem Bild von mir passt. Es geht um vie­le medi­zi­ni­sche Fra­gen, die ich so gut ich kann beantworte.

Im Anschluss füt­tert mich eine Pfle­ge­rin mit einem klei­nen Löf­fel mit Pud­ding, der, nach­dem ich nun lan­ge nichts mehr geges­sen hat­te, sehr ange­nehm ist, obwohl ich ihn schlecht her­un­ter­be­kom­me. Als mich das medi­zi­ni­sche Per­so­nal ver­lässt, sehe ich, dass im Raum noch drei Per­so­nen ste­hen, die von der Jus­tiz sind. Ein höhe­rer Beam­ter stellt sich, den Abtei­lungs­lei­ter und eine Wache vor und erzählt ein biss­chen von der JVA und wie hier alles läuft, aber mir ist das zu viel und ich habe noch mit mei­nem Kör­per zu tun.

Der Abtei­lungs­lei­ter fährt fort und wir gehen eini­ge Beleh­run­gen über die Haus­ord­nung, das all­ge­mei­ne Ver­hal­ten, Geschlechts­ver­kehr, straf­wür­di­ge Hand­lun­gen und Ver­si­che­rung durch. Er sagt mir, dass bei mir sehr star­ke Auf­la­gen sei­tens des Gerichts vor­lä­gen und die JVA nur sehr wenig bestim­men kön­ne, weil bei allem nach­ge­fragt wer­den müs­se. Er ver­sucht, die Sache etwas humor­voll zu ent­kramp­fen, und die­ser Ver­such ist eben­so lie­bens­wert wie erfolglos.

Er sagt zuletzt, dass wir zusam­men die Zeit so schmerz­los wie mög­lich ver­brin­gen soll­ten und ich gebe ihm Recht. Dann ver­las­sen er und sein Vor­ge­setz­ter den Raum und wün­schen alles Gute. Ich blei­be also mit der Wache allein im Zim­mer, und er weiß zuerst nicht recht, wie er anknüp­fen soll. Er fängt dann an und fragt, wie es zu der Ver­let­zung kam. Ich erzäh­le ein wenig, und je mehr ich sage, des­to ungläu­bi­ger wird er.

Zuletzt berich­tet er von ein paar Geschich­ten, die er so kennt. Nach wei­te­rer Stil­le sagt er zu mir, dass er jetzt in den Neben­raum gehen wird, und weist links von mir zu einem in mei­nen Raum vor­sprin­gen­den Zim­mer­teil mit einer gro­ßen Schei­be. Frisch ein­ge­lie­fer­te Gefan­ge­ne im Kran­ken­haus müs­sen zu Anfang über­wacht wer­den, und mit die­sen Wor­ten ver­lässt er mei­nen Raum über den Kor­ri­dor und betritt das Wach­zim­mer von der ande­ren Sei­te. Ich bin allein.

Mei­ne Gedan­ken krei­sen unnütz zwi­schen Gesche­he­nem und Zukünf­ti­gen, aber die Fina­li­tät mei­ner der­zei­ti­gen Lage wirkt bedrü­ckend und beängs­ti­gend. Immer, wenn ein Pfle­ger kommt, einen neu­en Tropf anhängt oder etwas kon­trol­liert, ver­schwin­den die Gedan­ken kurz, um dann bei erneu­ter Ein­sam­keit von Neu­em anzu­lau­fen. Ich begin­ne mit sehr kur­zen Aus­flü­gen zum Klo­stuhl neben mei­nem Bett, aber es kos­tet alles viel Kraft und ich döse viel vor mich hin. Schla­fen kann ich nicht…

– – – – –

2. Tag, 6. Novem­ber – Verhandlung

Ich erwa­che und füh­le mich unend­lich elend. Es dau­ert eine gan­ze Wei­le, bis ich alle Glied­ma­ßen durch­pro­biert habe, und ich stel­le nur fest, dass mein rech­ter Arm nicht so ganz will und ich mei­nen Kopf kaum bewe­gen kann. Nach und nach wird mir bewusst, was alles an mir hängt: Ich habe in bei­den Arm­beu­gen Zugän­ge, zudem im rech­ten Fuß; ich habe einen Bla­sen­ka­the­der, eine Magen­son­de für flüs­si­ge Ernäh­rung und bin intu­biert, das heißt, dass mei­ne selbst­stän­di­ge Atmung über­brückt wur­de. Eine gro­ße Grup­pe von Ärz­ten kommt in mei­nen Raum, und beglück­wünscht mich zur erfolg­reich ver­lau­fe­nen OP. Die Atem­we­ge waren voll­stän­dig zuge­schwol­len, was das Gerät in mei­nem Hals erfor­der­lich mach­te. Nun ist man sehr gespannt, wie das Extu­bie­ren lau­fen wür­de und direkt zur Stel­le, falls etwas schief­ge­hen soll­te. Mir wird sehr unan­ge­nehm ein gro­ßes Teil aus dem Hals gezo­gen, das ich nicht genau­er betrach­ten kann. Ich bekom­me eine Sau­er­stoff­mas­ke und bin lan­ge Zeit damit beschäf­tigt, ruhig zu atmen. Unter mei­ner Zun­ge ist eine gro­ße und stark gespann­te Blut­bla­se und mein Gesicht ist am Hals durch einen har­ten Blut­erguss schief geschwol­len. Ich bekom­me nicht gut Luft, aber im Ver­gleich zu ges­tern ist es ein nie enden­der Segen!

An mei­nen Wun­den sind Beu­tel ange­hängt, in die blu­ti­ge Lymph­flüs­sig­keit ein­flie­ßen kann. Lei­der hal­ten die­se nicht beson­ders gut und fal­len immer wie­der ab. Ich mer­ke, dass mei­ne Hand­ge­len­ke mit wei­ßen Schlau­fen am Bett befes­tigt sind, wel­che die Schwes­ter immer wie­der lösen und neu befes­ti­gen, weil sie bei der Arbeit stö­ren. Die­se Schlau­fen die­nen offen­sicht­lich dazu, mich von einer aben­teu­er­li­chen Flucht abzu­hal­ten, jedoch wird ihre Zweck­lo­sig­keit vom medi­zi­ni­schen Per­so­nal im Lau­fe des Tages erkannt: Nie­mand glaubt ernst­haft, dass ich in mei­nem Zustand flüch­ten könn­te. Ich schla­fe immer wie­der für etwa zwan­zig Minu­ten ein, län­ger geht es nicht. Ansons­ten star­re ich die Wand vor mir an. Die Zeit ver­si­ckert lang­sam, und es ver­ge­hen Gene­ra­tio­nen, bis es 12 Uhr wird – der Tag nimmt kein Ende.

Ich höre, dass mei­ne Fami­lie drau­ßen vor der Inten­siv­sta­ti­on war­tet, aber nie­mand darf zu mir, bevor mir der Haft­be­fehl eröff­net wur­de. Ein Beam­ter kommt zu mir und teilt mir die­se Gedan­ken mit, sagt auch, dass ein Ver­tei­di­ger für mich orga­ni­siert wird, aber ich wider­spre­che sei­nen Bemü­hun­gen und nen­ne mei­nen eige­nen Anwalt. Das führt auf der ande­ren Sei­te zu eini­ger Ver­wir­rung, aber ich kann dem Gewirr nicht fol­gen und schla­fe wie­der kurz. Es ver­geht wei­te­re Zeit, bis Rich­te­rin und Staats­an­walt mit wesent­li­cher Ver­spä­tung ein­tref­fen. Ziem­lich zeit­gleich kommt auch mein Anwalt an, und es ent­steht wie­der Gemur­mel vor der Tür, in dem sich sehr kri­tisch dar­über geäu­ßert wird, dass mein Anwalt „vor der Ver­hand­lung noch mit sei­nem Man­dan­ten spre­chen will“. Obwohl dies schein­bar ein uner­hör­ter Wunsch ist, wird ihm nach­ge­ge­ben, und mein Anwalt betritt mein Zim­mer. Ein wei­te­rer Eklat folgt auf dem Fuße, denn der Mann ver­langt tat­säch­lich, mit mir ohne die Anwe­sen­heit der Ver­mumm­ten im Raum zu spre­chen. Das ist nun wirk­lich die Höhe! Mein Anwalt lässt aber nicht locker und so kommt ein wei­te­rer Mann, wahr­schein­lich ein BKA-Beam­ter, in den Raum und kon­trol­liert inten­siv die ca. 2,5 Meter hohen und 40 Zen­ti­me­ter brei­ten Fens­ter, die nur ange­kippt wer­den kön­nen – dar­über hin­aus im ers­ten oder zwei­ten Ober­ge­schoss des Gebäu­des. Sei­ner fach­män­ni­schen Ansicht nach kann eine Flucht durch die Fens­ter aus­ge­schlos­sen wer­den, also ver­las­sen die ande­ren den Raum.

Mit mei­nem Anwalt allein, ver­su­chen wir uns klar zu wer­den, was genau in den letz­ten bei­den Tagen eigent­lich pas­siert ist, und stu­die­ren den Haft­be­fehl. Das Schrei­ben ist eine anhal­ten­de und boden­lo­se Frech­heit vol­ler Theo­rien, Annah­men und Inter­pre­ta­tio­nen, frei von Bewei­sen und frei von straf­wür­di­gen Hand­lun­gen mei­ner­seits. Unge­ach­tet des­sen ist der sehr umfang­rei­che Haft­be­fehl ein Meis­ter­werk und spart an kei­nem der vie­len abge­stumpf­ten Schlag­wör­ter, mit denen ein Rech­ter 2024 ver­un­glimpft wer­den kann. In der Haupt­sa­che wer­den Hand­lun­gen ande­rer vor­ge­tra­gen, denen der Staats­an­walt auf die­se oder jene Art eine Straf­wür­dig­keit abzu­rin­gen ver­sucht, wenn­gleich auch dies an ver­schie­de­nen Stel­len stark im Bereich des Spe­ku­la­ti­ven bleibt. Die­se Hand­lun­gen ande­rer wer­den dann aller­dings ein­fach allen Ange­klag­ten unter­stellt. So klingt mein zu erwar­ten­des Straf­maß ziem­lich ernst, obwohl mein Name im 25-sei­ti­gen Haft­be­fehl nur in vier Absät­zen Erwäh­nung fin­det und mei­ne „Hand­lun­gen“ in kei­ner Wei­se das Straf­recht berühren.

Mein Anwalt notiert sich vie­le frag­wür­di­ge Schlüs­se und Gedan­ken­gän­ge, und der­art vor­be­rei­tet teilt er der Rich­te­rin mit, dass wir fer­tig sind. Sie beginnt nun, in mei­nem Zim­mer einen Gerichts­saal nach­zu­bil­den, pla­ziert eine Schreib­ma­schi­ne und eine Pro­to­kol­lan­tin am Tisch, lässt eine Kame­ra zur Auf­nah­me auf­stel­len und mei­nen Anwalt und den Staats­an­walt Stel­lung bezie­hen. Als alles vor­be­rei­tet ist, wählt sie sich ihren Stand­ort zur Lin­ken der Pro­to­kol­lan­tin und trägt mir den ellen­lan­gen Haft­be­fehl noch­mals vor. Ich kann mich kaum kon­zen­trie­ren, hal­lu­zi­nie­re, wer­de aber oft ermahnt, dem Wort­laut zu fol­gen, den ich doch nun schon ken­ne und der eine Anein­an­der­rei­hung geplan­ter Gewalt- und Hass­phan­ta­sien ist, aber eben kaum Bele­ge ent­hält. Als sie geen­det hat, beginnt mein Ver­tei­di­ger und trägt eine Viel­zahl von Hand­lun­gen vor, an denen ich mich nicht betei­ligt hat­te, die aber wesent­lich das gefor­der­te Straf­maß recht­fer­ti­gen sol­len. Rich­te­rin und Staats­an­walt zie­hen sich zur Bera­tung zurück, im Anschluss teilt mir die Rich­te­rin ihr Ergeb­nis mit. In der Haupt­sa­che stim­me die Dar­stel­lung mei­nes Anwal­tes, dass vie­les nicht bewie­sen wer­den kön­ne, aber es sei einer­lei und blei­be bei den ange­streb­ten vor­läu­fi­gen Anord­nun­gen. Ins­be­son­de­re sei es undenk­bar, bis zu einem Gerichts­ter­min eine Kau­ti­on zu hin­ter­le­gen oder mit einer Fuß­fes­sel nach Haus ent­las­sen zu wer­den. Viel­mehr müss­ten die här­tes­ten Haft­be­schrän­kun­gen ange­ord­net und durch­ge­führt wer­den, das heißt: Über­wa­chung und Mit­le­sen der Brief­wech­sel, alle Anträ­ge müs­sen vom BGH bestä­tigt wer­den, Besu­che nur mit Trenn­schei­be, nur ein­zel­ner Trans­port, in der JVA kei­ne Beschäf­ti­gun­gen ohne Auf­sicht, kein Ein­brin­gen von Gegen­stän­den aller Art, Mit­hö­ren der Tele­fon­ge­sprä­che mit Ange­hö­ri­gen und Über­wa­chung von Schrift­ver­kehr und Tele­fo­na­ten mit dem Anwalt.

Nach so einer Ankün­di­gung liegt man tat­säch­lich erst ein­mal da, als hät­te die Poli­zei einen tags zuvor nie­der­ge­schos­sen. Da fragt man sich, ob man nicht ganz auf der Höhe ist, weil man wie ein wasch­ech­ter Ter­ro­rist behan­delt wird, obwohl man nur ein Hand­wer­ker und Fami­li­en­va­ter ist, der in sei­ner Frei­zeit Jugend­ar­beit macht und im Stadt­rat tätig ist. Der Beschluss ist doch unge­heu­er­lich, aber es gibt nichts, was man dage­gen tun könn­te. Die ste­cken mich ins Gefäng­nis, und so wie ein hei­ßes Mes­ser durch But­ter glei­tet, wer­den alle per­sön­li­chen Anstren­gun­gen glatt zer­schnit­ten. Alles ist vor­bei, und die eige­nen Ansich­ten sind eben­so unbe­deu­tend wie der Nach­weis straf­wür­di­ger Hand­lun­gen. „Mil­de­re Mit­tel sind nicht ersicht­lich“ ist der Spruch am Ende des Haft­be­fehls, und die Zer­trüm­me­rung einer Fami­lie wird als Kol­la­te­ral­scha­den hingenommen.

Mein Vater, mei­ne Frau und mein klei­nes Mäd­chen dür­fen nach ewi­gem War­ten end­lich zu mir und sind schwer erschüt­tert, mich in die­sem Zustand zu sehen. Mei­ne Frau weint. Unter uns brei­tet sich die Fas­sungs­lo­sig­keit über so viel Nie­der­tracht ein­mal weit aus, als mein Vater kurz beginnt, vom Sturm auf unser Haus zu erzäh­len, davon, wie Tor und Tür gesprengt wor­den sind, Schei­ben zer­schla­gen wur­den, mein Vater an der Trep­pe nie­der­ge­schla­gen und in allen Räu­men ein heil­lo­ses Cha­os ange­rich­tet wor­den ist. Ein Beam­ter weist dar­auf hin, dass wir dar­über nicht wei­ter spre­chen dürf­ten, und ich fra­ge mich, ob sich vom Schwei­gen dar­über die Tat­sa­chen ändern wür­den. Mei­ne Toch­ter zap­pelt auf dem Arm ihres Groß­va­ter und lächelt mich an. Du glück­li­cher klei­ner Mensch, den­ke ich mir, du weißt noch nichts von Staats­ge­walt und kennst nur die Sor­gen, die in der Win­del lie­gen. Du ver­stehst das Spiel nicht, dass dein Vater in dem Bett vor dir spielt und war­um all die Schläu­che an ihm sind. Vor allem ver­stehst du nicht, war­um der Papi dich nicht nimmt und mit dir eine klei­ne Run­de geht, weil du sei­ne Fes­seln unter der Decke nicht sehen kannst. Du bist geseg­net, weil du die­ses Schei­tern dei­nes Lan­des noch ver­ges­sen kannst, aber wie soll ich damit zurechtkommen?

Der Besuch ist viel zu kurz und es lässt sich nicht alles sagen. Die Trä­nen flie­ßen, aber das küm­mert kei­nen. Als mei­ne Fami­lie geht, wird die Welt dun­kel und grau. Ich star­re zur Wand und durch­wa­che die Nacht.

– – – – –

1. Tag: 5. Novem­ber – Festnahme

Bevor ich mit der unmit­tel­ba­ren Schil­de­rung der Ereig­nis­se begin­ne, möge sich der Leser kurz gedank­lich vor­stel­len, er sei ein höhe­rer Poli­zei­be­am­ter, betraut mit der Auf­ga­be, einen Mann früh mor­gens in oder an sei­ner Wohn­statt fest­zu­neh­men. Es ste­hen alle Mit­tel zur Ver­fü­gung, die Haupt­sa­che ist nur, dass es ein ver­hält­nis­mä­ßi­ger Ein­satz ist, der nicht über­trie­ben viel Auf­merk­sam­keit erregt, der vor allem ziel­ge­rich­tet ist: Der Beschul­dig­te soll schnell und ohne viel Ruß fest­ge­nom­men werden.

Die Mit­tel kön­nen sein: Eine gewis­se Anzahl an Beam­ten, Laut­spre­chern, Blau­licht wären opti­mal, und außer­dem die wesent­li­che Kenn­zeich­nung der eige­nen Leu­te als Hoheits­trä­ger des Staa­tes… Es zeigt sich, dass wir von pro­fes­sio­nel­ler Poli­zei­ar­beit wenig Ahnung haben, denn ein erfolg­rei­cher Ein­satz der Poli­zei sieht fol­gen­der­ma­ßen aus:

Es ist kurz vor sechs Uhr. Ich wer­de wach. Eine gewis­se Unru­he hat mich geweckt und der Blick aus dem Fens­ter zeigt, dass tat­säch­lich in der sonst so ruhi­gen Stra­ße mehr los ist, als es die frü­he Stun­de erlaubt. Mei­ne Frau wird wach. Drau­ßen öff­nen sich Wagen­tü­ren und es ist lei­ses Geplap­per zu ver­neh­men. Wir spre­chen kurz, was das zu bedeu­ten hät­te, da leuch­ten etli­che Schein­wer­fer auf und strah­len in die Fens­ter. Gleich­zei­tig beginnt ein wil­des Rufen, des­sen Sinn schwer fest­zu­stel­len ist.

Ich sprin­ge aus dem Bett auf und bin zunächst nicht ganz auf der Höhe, muss mich erst kurz sam­meln. ‚Was pas­siert denn jetzt?‘, den­ke ich. Mei­ne Frau öff­net das Fens­ter und ruft her­aus, sie sol­len nicht so schrei­en, da bei uns unse­re neun Mona­te alte Toch­ter schläft. Als Reak­ti­on wer­den die Rufe wüs­ter und unver­ständ­li­cher. Ich den­ke im ers­ten Moment an die Fest­nah­me eines betrun­ke­nen Fah­rers, der sich in unse­re Stra­ße ver­irrt hat, und wer­fe mir schnell eine Hose und ein Ober­teil über, um mir das Spek­ta­kel anzusehen.

Ich gehe zur Haus­tür. Die­se ist von der Stra­ße abge­wandt und auch etwa fünf­zehn Meter von der Stra­ße ent­fernt. Ich öff­ne sie, schaue um den Vor­bau her­um, um zu sehen, was los ist. Wil­de Rufe tönen mir ent­ge­gen, sie sind unver­ständ­lich und bedroh­lich. Gleich­zei­tig sehe ich, wie meh­re­re Rot­la­ser-Ziel­punk­te zu mir wan­dern und mich fas­sen wol­len. In mei­nem Kopf beginnt es sehr schnell zu arbei­ten, und einer der ers­ten Gedan­ken aus mei­ner Ana­ly­se (näm­lich was das wohl bedeu­ten könn­te: Schein­wer­fer zur Ver­hin­de­rung der Sicht, schwarz ver­mumm­te Gestal­ten, wil­des Rufen und schwar­ze Fahr­zeu­ge ist): Ter­ror, Antifa.

Ich zie­he mich ins Haus zurück, las­se in mei­ner Auf­re­gung die Tür offen­ste­hen. Wie ich durch den Flur eile, beginnt drau­ßen einer über ein Mikro­phon etwas zu sagen. Lei­der lässt es sich kaum ver­ste­hen, weil die Trup­pe drau­ßen jetzt beginnt, Böl­ler auf das Grund­stück zu wer­fen, die mit lau­tem Kra­chen an ver­schie­de­nen Stel­len explo­die­ren. Ich errei­che die Küche, grei­fe zum Tele­fon, wäh­le die 110. Kur­ze War­te­schlei­fe, dann habe ich einen am Hörer. Mit gepress­ter Stim­me sage ich Name und Adres­se. „Meh­re­re ver­mumm­te Per­so­nen bedro­hen mich auf mei­nem Grund­stück, sie wer­fen Böl­ler, schrei­en und ver­hal­ten sich bedroh­lich.“ Der Poli­zei­be­am­te teilt mir mit, dass Beam­te auf dem Weg zu mir sei­en, ich lege auf.

Was nun? Da ent­sin­ne ich mich, dass ich die Haus­tür offen­ge­las­sen habe. Ich stür­ze also zurück zur Tür und es ist, als ob der Zau­ber etwas nach­ge­las­sen hät­te. Ich luge um die Haus­ecke her­um, und es beginnt mit neu­er Inten­si­tät. Böl­ler kra­chen, Laser­punk­te leuch­ten, Schein­wer­fer sind auf mich gerich­tet, es lässt sich nichts erken­nen. Cle­ver, den­ke ich – durch das Licht erkennt man nicht, wer vor­ne steht. Wie die Wil­den zer­ren sie am Hof­tor und ich höre Dach­zie­gel split­tern. Ich zie­he mich wie­der zurück und ver­schlie­ße die Tür.

„Ein­deu­tig Lin­ke“, den­ke ich mir, denn die Poli­zei wäre in der Zeit, in der ich tele­fo­nier­te, längst durch die offe­ne Tür her­ein­mar­schiert. Aber die da vor­ne wol­len ja nicht rein, die wol­len nur Stress machen und Scha­den anrich­ten – mit Erfolg. Ich wer­de auf­ge­for­dert, vor ans Tor zu kom­men. Na klar, sol­che Fäl­le hat es schon zuhauf gege­ben: Anti­fa gibt sich als Poli­zei aus und prü­gelt ihre Opfer dann ins Krankenhaus.

Ich habe Sor­ge, dass die Trup­pe gleich aus­reißt, bevor die Poli­zei da ist, um sie fest­zu­neh­men. Ich flit­ze also wie­der in die Küche und rufe erneut die 110. Kur­ze Vor­stel­lung, man sagt mir, die Beam­ten sei­en bereits auf dem Weg, aber ich sage, dass das schnel­ler gehen muss. Unter­des­sen set­zen sich die Rufe und die Böl­ler­ex­plo­sio­nen fort. Ich lege wie­der auf und stür­me zu mei­nem Vater in den ers­ten Stock. Der steht mit nack­tem Ober­kör­per am Fens­ter und ver­sucht sich an einem ver­zwei­fel­ten Gespräch, wäh­rend auch auf ihm die Laser-Rot­punk­te wandern.

Aus den Rufen von unten höre ich: „Gib uns dei­nen Sohn!“ oder „Wir wol­len dei­nen Sohn!“ Sehr pro­fes­sio­nell, den­ke ich, genau so wür­den es seriö­se Beam­ten sagen. Und immer wie­der die­se Schein­wer­fer, durch die man ein­fach nichts erken­nen kann. Ich rufe mei­nem Vater zu, er brau­che sich kei­ne Mühe zu geben, es han­de­le sich um Ter­ro­ris­ten, und ich hät­te die Poli­zei schon geru­fen. Er hört mir leicht gehetzt zu und führt sein Gespräch mit denen unten dort fort. Ich höre noch, wie er sagt: „Kann ich mir erst­mal etwas anzie­hen?“, wäh­rend ich schon weitergehe.

Jetzt nur noch auf die Poli­zei war­ten, aber die Gefahr, dass die Trup­pe aus­reißt, wird immer grö­ßer. Unse­re Stra­ße ist eine Sack­gas­se, und ich könn­te durch den Hin­ter­aus­gang über das Feld zur Ein­mün­dung der Stra­ße lau­fen, um ihnen dort den Weg abzu­schnei­den. Was soll ich auch sonst tun? Vor dem Haus sind es zu vie­le, bestimmt zehn Mann, da lässt sich nichts ausrichten.

Ich gehe zu mei­nem Jagd­waf­fen­schrank, neh­me den Schlüs­sel und öff­ne die Tür. Zuerst grei­fe ich zu einem Jagd­ge­wehr, aber fin­de kei­ne pas­sen­de Muni­ti­on dazu, also stel­le ich es wie­der zurück und grei­fe zu einem ande­ren Kara­bi­ner. Ich lade auf­ge­regt die Patro­nen ein und ver­rie­ge­le den Schrank wie­der. In einer der­art bedroh­li­chen Angriffs­si­tua­ti­on ist ein sol­ches Vor­ge­hen durch­aus legal, „Not­wehr” oder “recht­fer­ti­gen­der Not­stand“ heißt das, mei­ne ich, hat man als Waf­fen­be­sit­zer ja alles mal brav gelernt. Man stel­le sich außer­dem vor, die Extre­mis­ten stürm­ten tat­säch­lich das Haus und hät­ten ihrer­seits Zugang zu den Waffen!

Ich gehe durch das Hin­ter­haus und tre­te her­aus. Es ist kalt, und ich tra­ge nur Hose, Ober­teil und Lat­schen ohne Socken. Mein Weg ist etwa 200 bis 250 Meter lang bis zur Ein­mün­dung der Stra­ße, doch so weit kom­me ich gar nicht. Wie ich auf das Feld tre­ten will, ste­hen in 15 Metern Ent­fer­nung etwa sechs bis acht voll­kom­men schwarz ver­mumm­te Gestal­ten. Jetzt geht auch hier ein Schein­wer­fer an, und ich bin wie­der geblen­det, aber ich habe die Typen kurz gese­hen. Die haben das Haus tat­säch­lich umstellt, den­ke ich. Das durch­kreuzt mei­nen Plan emp­find­lich und ich weiß für einen Moment nicht, was ich tun soll.

Dann besin­ne ich mich aber und wäge die Lage in Sekun­den­schnel­le ab. Wenn­gleich mir an Zahl deut­lich über­le­gen, sind sie höchs­tens leicht bewaff­net, daher las­se ich es auf eine Ner­ven­pro­be ankom­men. Mir schla­gen wie­der wil­de Rufe ent­ge­gen: „Wirf die Waf­fe weg!“ und „Ergib dich!“

Klar, den­ke ich, jetzt bekom­men sie sicher Bam­mel und gleich rei­ßen sie aus. Ich gehe auf den Halb­kreis an Per­so­nen zu, Ober­kör­per leicht gebeugt, Gewehr auf Bauch­na­bel­hö­he nach vorn gestreckt. War­um gehen die nicht weg, den­ke ich. Die Ent­fer­nung mag jetzt noch etwa vier Meter gewe­sen sein und ich stand schon leicht inmit­ten des Halb­krei­ses. Mir schla­gen die­sel­ben Rufe ent­ge­gen und ich rufe zurück. Ich fra­ge sie, wer sie sind und was sie von mir wol­len. Die­ser frucht­lo­se Ruf­wech­sel wird noch ein­mal wie­der­holt, da höre ich links hin­ter mir einen Knall, der mei­ne Ohren zum Pfei­fen bringt. Zeit­gleich kip­pe ich schräg nach vorn und schla­ge mit vol­ler Wucht auf mei­ne lin­ke Seite.

Ich bli­cke mit ange­win­kel­tem Kopf auf mei­ne Hän­de, die an den vor der Brust lie­gen­den Armen ein wenig Erde grei­fen. Das Gewehr liegt etwa par­al­lel neben mir, und mei­ne Fin­ger kön­nen es gera­de so nicht errei­chen, aber es wäre sowie­so ver­ge­bens gewe­sen, denn ich füh­le mich voll­kom­men gelähmt und kann nichts bewe­gen. Im Bereich vor mei­ner Keh­le beginnt sich erschre­ckend rasch eine Blut­la­che aus hel­lem, bla­si­gen Blut zu bil­den, die sich farb­lich stark von der dunk­len Erde abhebt. Für einen schau­ri­gen Moment fühlt sich das alles groß­ar­tig an, und es gibt nichts außer mir und dem Tod. Ich atme die kal­te Luft, füh­le die kal­te Erde und das ange­nehm war­me Blut, das mir über den Hals läuft.

Für weni­ge Augen­bli­cke habe ich mein Schick­sal akzep­tiert und hät­te so ster­ben kön­nen. Das Gefühl ver­fliegt rasch und als ers­te neue Emp­fin­dung rich­tet sich Schmerz ein. Der ist nicht beson­ders schlimm, aber er holt mich aus mei­ner Star­re und regt den Kopf an. In kür­zes­ter Zeit über­flie­ge ich die Lage, die sich unver­se­hens so grund­le­gend geän­dert hat­te. Das Gesin­del hat also Schuss­waf­fen dabei und mir ohne Vor­war­nung direkt auf den Kopf geschos­sen. So etwas Nie­der­träch­ti­ges habe ich nicht erwar­tet. Ich weiß nicht, was das für eine Ver­let­zung sein kann. Ich sehe nur, dass ich immer mehr Blut ver­lie­re. Wo zum Teu­fel ist die ver­damm­te Poli­zei?! Sie haben mich erlegt, jetzt kann ich nur noch auf Gna­de hoffen.

Ich ver­su­che, laut um Hil­fe zu rufen, aber mei­ne Stim­me klingt zu tief und krat­zig und ein­fach erbärm­lich. Ich rufe und rufe und erwar­te von den Per­so­nen um mich her eigent­lich wenig Hil­fe. „Ich ver­blu­te“, rufe ich noch­mals, aber die Grup­pe kommt nur wenig in Bewe­gung. Einer kommt zu mir und tritt mir auf die Hand. Ein paar ande­re kom­men hin­zu. Einer will mein Gewehr auf­he­ben, aber ein ande­rer rät ihm, er möge es lie­ber lie­gen las­sen. Jetzt beginnt einer, mei­ne Klei­der von oben bis unten mit einem Mes­ser kom­plett auf­zu­schlit­zen, sodass ich jetzt bis auf mei­ne Unter­ho­se völ­lig nackt auf dem Feld lie­ge. Ich wer­de abge­tas­tet und ein Mann sucht in mei­ner Unter­ho­se nach etwas, das er offen­sicht­lich nicht fin­det. Er reibt mir viel­fach am Ober­schen­kel und am Penis, aber hört irgend­wann auf und stellt sich wie­der hin.

Völ­li­ge Rat­lo­sig­keit herrscht dar­über, wie man mit mei­ner Ver­let­zung umge­hen soll. Die Trup­pe ver­tritt die Mei­nung, ich sei ein­fach so umge­kippt und hät­te mir an einem Stock den Hals in der Nähe vom Unter­kie­fer auf­ge­sto­chen – die Tat­waf­fe kann aller­dings nie­mand fin­den. Wie ich so mun­ter wei­ter­blu­te, wird der Rat fort­ge­setzt, in dem jeder sei­ne fach­li­che Mei­nung darlegt.

Der Gewin­ner der Debat­te ist einer, der sagt: „Wir müs­sen etwas hin­ein­stop­fen.“ Ich bekom­me also einen Ver­band, der mehr schlecht als recht hält, ich wer­de von meh­re­ren Leu­ten hoch­ge­zo­gen und mir wer­den hin­ter dem Rücken Hand­schel­len ange­legt. So tra­gen mich die Typen mehr oder weni­ger etwa sech­zig Meter zur Stra­ße vor, wo vie­le schwar­ze Sprin­ter und VW-Bus­se stehen.

Ich wer­de in ein Fahr­zeug hin­ein­ge­stopft, in dem mir ein Mann mit Neon­wes­te und einer Arm­bin­de mit der Auf­schrift „Medic“, der ansons­ten auch voll­kom­men ver­mummt ist, gegen­über­sitzt. Das Fahr­zeug ist in etwa wie ein Kran­ken­wa­gen ein­ge­rich­tet und ich kom­me lang­sam zu der Annah­me, dass ich tat­säch­lich von der Poli­zei fest­ge­nom­men wur­de, wenn­gleich das eigent­lich ver­rück­ter als die Annah­me ist, es sei­en Extre­mis­ten. Bis ich ganz und gar zur Gewiss­heit gelan­ge, dau­ert es aller­dings noch eine gan­ze Weile.

Der Hilfs­arzt oder Poli­zei­sa­ni­tä­ter will zuerst wis­sen, wo ich ver­letzt bin. Ich gebe ihm röchelnd eine Ant­wort und sei­ne Kol­le­gen ergän­zen ihre Erkennt­nis­se über den Stock. Mir wird ein neu­er Ver­band ange­legt. Er sitzt nicht viel bes­ser als der ers­te, aber ziem­lich straff und zieht mei­nen Unter­kie­fer mit einem selt­sa­men Druck zusam­men. Ich kann nur noch schief bei­ßen, habe aber im Gesicht kei­ne Schmer­zen. Dage­gen zieht sich mei­ne rech­te Schul­ter ganz schreck­lich zusam­men und ich könn­te bald wei­nen vor Schmerz.

Ich fra­ge immer wie­der, ob man die Hand­schel­len auch vor den Kör­per neh­men kann, aber das erreicht die Gehör­schwel­le der mich umge­ben­den Krie­ger nicht. Erst nach lang­an­hal­ten­dem und wür­de­lo­sem Gejam­mer mei­ner­seits wer­den die Hand­schel­len end­lich nach vor­ne genom­men und die Schmer­zen aus der Schul­ter ver­ge­hen zum Teil. Mir wer­den jede Men­ge per­so­nen­be­zo­ge­ne Fra­gen nach Alter, Name, Ver­si­che­rung und wei­te­ren Din­gen gestellt. An die­ser Fra­ge­run­de kann ich mich nur halb­her­zig betei­li­gen, weil sich in mei­nem Rachen-Hals­be­reich immer mehr blu­ti­ger Schleim ansam­melt, den ich weder schlu­cken noch aus­spu­cken kann.

Nach einer gewis­sen Zeit wer­de ich aus dem Wagen wie­der her­aus­ge­holt, wobei mir der wich­ti­ge Hin­weis gege­ben wird, ich möge kei­ne Faxen machen. Ich wer­de zu einem ech­ten Kran­ken­wa­gen gebracht, in dem ich auf die Tra­ge gelegt wer­de. Da ich kei­ne Klei­dung mehr habe, wird mir eine Foli­en­de­cke über­ge­zo­gen. Die Poli­zei wie­der­holt ihre Stock­theo­rie, und die Sani­tä­ter wech­seln den bereits durch­ge­blu­te­ten Ver­band zu einem wie­der etwas bes­ser anlie­gen­den Exemplar.

Obwohl ich die mich umge­ben­den Vor­gän­ge, soweit ich glau­be, mit­be­kom­me, for­dert die Atem­not den größ­ten Teil mei­ner Kraft. Ich bekom­me kei­nen sau­be­ren Zug Luft ohne Schleim; Blut und Spei­chel ver­sper­ren immer wie­der die Atem­we­ge. Das Absaug­ge­rät wird zu mei­nem bes­ten Freund und ver­schafft eine gewis­se Lin­de­rung, aber die Atem­we­ge schwel­len lang­sam zu, bis sie in eini­gen Stun­den den Durch­gang von Luft nicht mehr zulas­sen wer­den, aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Zuerst war­ten wir im Kran­ken­wa­gen noch auf zwei Beam­te des BKA, denn vor­her kön­nen wir nicht ins Kran­ken­haus fahren.

Es dau­ert lan­ge, bis die bei­den kom­men, sich vor mich in den Wagen stel­len und mir mit­tei­len, dass ich fest­ge­nom­men bin. Das ist eine Erkennt­nis, die ich ohne die aus­ge­reif­te Weis­heit die­ser bei­den Beam­ten wahr­lich nie­mals hät­te bekom­men kön­nen. Ohne also auch nur eine Spur dar­über infor­miert zu sein, was genau ich ver­bro­chen haben soll, kann nun zumin­dest der Kran­ken­wa­gen los­fah­ren. Erst noch eine umfang­rei­che stra­te­gi­sche Bera­tung, wer vor­fah­ren dür­fe und ob Blau­licht an oder aus sein sol­le (es soll an sein), geht es in die Uni­kli­nik der nächs­ten Großstadt.

Im Kran­ken­haus ange­langt, wer­de ich unter schwers­ten Siche­rungs­maß­nah­men an einen Roll­stuhl geket­tet und, von einer hal­ben Schul­klas­se an Ver­mumm­ten beglei­tet, durch das Gebäu­de gefah­ren. Hier erfolg­te ein inter­es­san­ter Ein­blick in die Dia­gnos­tik und den Wert einer rich­tig erfass­ten Unfall­ur­sa­che. Die The­se vom Stock ist bei der Poli­zei mitt­ler­wei­le zu Lehr­mei­nung her­an­ge­wach­sen und wird wie­der­um den Schwes­tern und Ärz­ten wei­ter­ge­ge­ben. In Kurz­form lau­tet die Ein­schät­zung: Er ist umge­kippt und unge­bremst zu Boden gestürzt. Dabei hat er sich den Kie­fer ver­letzt, und womög­lich mit einem Stock den Mund­raum aufgestochen.

Das medi­zi­ni­sche Per­so­nal nimmt das zunächst so hin, und schickt mich zum Rönt­gen mei­nes Gesichts­be­rei­ches. Die Ein­stel­lung ist etwa von mei­nen Augen bis her­un­ter zum Schul­ter­kamm. Wie wir aus dem Raum her­aus­ge­hen, wird die Tür wie­der auf­ge­zo­gen. Ein Arzt tritt her­aus und sagt, dass er noch ein­mal tie­fer rönt­gen will, weil er etwas gese­hen hät­te. Das führt zu einer kur­zen Ver­wir­rung unter den Ver­mumm­ten, die aber nach­ge­ben und mich wie­der in den Raum lassen.

Mir ist unter­des­sen alles einer­lei. Mein Stress­le­vel steigt kon­ti­nu­ier­lich aus Angst vor dem Ersti­ckungs­tod an, und ich ver­su­che, mei­ne Luft so gut ein­zu­tei­len, wie es eben geht. Die zwei­te Bild­ge­bung ist offen­sicht­lich zufrie­den­stel­lend, und so zie­hen wir wie­der durch das Kran­ken­haus; ich zuerst, gefolgt von einer Men­ge an Bewaffneten.

Ich wer­de in ein Kran­ken­zim­mer gescho­ben und vor dem Bett in mei­nem Roll­stuhl abge­stellt. Ich fra­ge, ob ich auf Toi­let­te gehen kann und darf das nach kur­zer Bera­tung tat­säch­lich. Ich schlei­che wie ein Groß­va­ter in das Bad und sehe mich erst­mals im Spie­gel: Ich bin nur in Unter­ho­se und dre­ckig von der Erde, der Ver­band an mei­nem Unter­kie­fer ist längst wie­der durch­ge­blu­tet, und es zieht sich von mei­nem Hals bis her­un­ter zu mei­ner Unter­ho­se ein brei­ter Strei­fen aus geron­ne­nem und fri­schem Blut. Ich wische mit Papier­ta­schen­tü­chern auf mei­ner Brust fri­sches Blut weg, doch es fließt durch die Arm­be­we­gung direkt neu­es nach, daher las­se ich das und set­ze mich auf die Kloschüssel.

Mein Blut tropft zu Boden, wäh­rend ein Ver­mumm­ter in die Tür tritt und mir mit­teilt, ich sol­le etwas hin­ma­chen. Als ich fer­tig bin, mei­ne Hän­de gewa­schen habe und wie­der am Bett sit­ze, kommt eine Ärz­tin in das Zim­mer hin­ein und stellt sich vor mich, wäh­rend ich resi­gniert schräg vor mir auf den Boden bli­cke. Ich brau­che erst einen Augen­blick, um zu mer­ken, dass die Frau von mir etwas wis­sen will. Ich schaue sie an und sie beugt sich etwas zu mir vor und fragt mich mit erreg­ter Stim­me: „Haben die auf Sie geschossen?“

Ich bin ver­wirrt über die­se Fra­ge und befürch­te, dass die Stock­hy­po­the­se ihre Zeit in der Wis­sen­schaft been­det hat. Ich schaue zu den zwei Ver­mumm­ten, die mit in dem klei­nen Raum ste­hen, regungs- und teil­nahms­los, als sei­en sie anti­ke Tem­pel­wäch­ter. Wie ich die bei­den anse­he, suche ich mei­ne Stim­me und sage knapp, was ich wuss­te: „Da war ein Knall links neben mir, und ich konn­te mich nicht mehr bewe­gen, dann bin ich zu Boden gestürzt – ich weiß nicht, ob jemand geschos­sen hat… ich habe es nicht gesehen.“

Die Frau ver­lässt mich wort­los und tritt vor die Tür, wo sich eine Debat­te zwi­schen ihr und irgend­wel­chen Beam­ten ent­spannt. Die denk­wür­di­ge Bit­te des Beam­ten ist es, mich ver­bin­den zu las­sen und trans­port­fä­hig zu machen, da man eigent­lich noch nach Karls­ru­he zum Bun­des­ge­richts­hof mit mir wol­le. Die­sem Gedan­ken lässt die Ärz­tin aller­dings kei­nen Raum und teilt mit, dass das völ­lig aus­ge­schlos­sen sei, denn ich müs­se dem­nächst höchst­wahr­schein­lich ope­riert wer­den. Sie sagt, dass man vor­her noch ein MRT benö­ti­ge, und die Beam­ten unter­wer­fen sich, offen­sicht­lich unzu­frie­den, dem kla­ren Urteil.

Die Klas­sen­fahrt geht also wei­ter, und ich wer­de zum MRT gefah­ren. Bei mehr Inter­es­se hät­te ich sicher­lich den Groß­teil des Kran­ken­hau­ses ken­nen­ler­nen kön­nen, aber ich schaue meist zu Boden oder ver­su­che zu ruhen. Als ich in die Röh­re gelegt wer­de, hält mich ein Pfle­ger an der rech­ten Schul­ter, und ich spü­re erst­mals, wie ein ste­chen­der Schmerz von dort aus­geht. Ich lie­ge nun in der engen Röh­re und die Bild­ge­bung beginnt. Ich ver­su­che krampf­haft still­zu­lie­gen, aber bei jedem Atem­ver­such röchelt es, und ich muss viel hus­ten, ohne dass das gehol­fen hät­te. Das MRT muss wie­der­holt wer­den, und ich ver­su­che ver­geb­lich, mich zusam­men­zu­rei­ßen. Es scheint dies­mal zu reichen.

Die Fahrt geht wie­der hin und her. Zuletzt errei­chen wir den OP-Saal, und es zeigt sich, dass, je län­ger ich im Kran­ken­haus bin, des­to mehr Inter­es­se mei­nem Fall zukommt. Das mer­ke ich dar­an, dass die War­te­zei­ten immer kür­zer wer­den. Die Ver­mumm­ten strei­ten sich soeben mit einem Arzt, weil sie bei der OP dabei sein wol­len, wegen des Flucht­ri­si­kos. Die­ser äußert sei­ne Beden­ken um Kon­ta­mi­na­ti­on, meint aber, dass sie bestimmt eine Lösung fänden.

Ein Chir­urg tritt vor mich und erklärt, was sie jetzt vor­ha­ben: „Ihr Unter­kie­fer ist stark frag­men­tiert. Wir wer­den die Kno­chen­stü­cke rich­ten und den Unter­kie­fer durch eine Titan­plat­te, Schrau­ben und Draht in sei­ne alte Form brin­gen. Das Pro­jek­til, das Ihren Unter­kie­fer zer­schla­gen hat, wur­de nach dem Durch­schuss abge­lenkt und steckt jetzt in Ihrer rech­ten Schul­ter. Die­ses wer­den wir ent­fer­nen und anschlie­ßend alles ver­nä­hen. Der Ein­griff wird meh­re­re Stun­den dau­ern, aber sie wer­den davon nichts mitbekommen.“

Ich wer­de mitt­ler­wei­le auf einer Roll­tra­ge zu einer Anäs­the­sis­tin gescho­ben, die mich über die Nar­ko­se belehrt. Nach einer Wei­le legt sie mir die gro­ße Gesichts­mas­ke auf und ich atme den Dampf ein, der mir wie­der Atem­not beschert. Ich war­te noch dar­auf, dass ich von zehn aus abwärts zäh­len soll, wie ich es aus Arzt­sen­dun­gen ken­ne, aber ich bin weg, bevor die Fra­ge kommt.

Eine Nar­ko­se ist schon eine selt­sa­me Sache. Ich hät­te ver­mu­tet, dass man unter der Nar­ko­se trotz­dem etwas von der OP mit­be­kommt, aber da war über­haupt nichts. Es wäre unter ande­ren Umstän­den der per­fek­te Tod – ohne Schmer­zen und ohne genau zu wis­sen, wann er ein­trat. Der Tag begann für mich kurz vor sechs Uhr und endet jetzt ca. 14.15 Uhr. Ich wer­de am dar­auf­fol­gen­den Tag früh gegen vier auf­wa­chen, aber es wird sich anfüh­len, als wäre kei­ne Sekun­de vergangen.