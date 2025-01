Wird Herbert Kickl Bundeskanzler?

Zu die­sem Zweck soll­ten sich nach bun­des­deut­schem Vor­bild die Wahl­ver­lie­rer zusam­men­ad­die­ren, um eine mehr­heits­fä­hi­ge Koali­ti­on aus ÖVP, SPÖ und NEOS (9,1%) zu bil­den. Die­ses Manö­ver war von Anfang an so unpo­pu­lär, daß die Umfra­ge­wer­te für die FPÖ rasch höher waren als das Wahlergebnis.

Jedem mit­den­ken­den Men­schen war klar: Selbst wenn es gelin­gen wür­de, ein der­ar­ti­ge Regie­rung auf die Bei­ne zu stel­len, so wür­den sich die­se rasch als äußerst wack­lig erwei­sen. Die nächs­ten Wah­len wür­den mit Sicher­heit nicht erst in fünf Jah­ren statt­fin­den, Net­to­sie­ger wäre Her­bert Kickl, der von dem erwart­ba­ren Ver­sa­gen sei­ner Ver­hin­de­rer enorm pro­fi­tie­ren würde.

Daß die­ses gan­ze Gebil­de bereits in der Auf­bau­pha­se zusam­men­bre­chen wür­de, hät­te ich aller­dings auch nicht erwartet.

Es begann am 3. 1. mit dem Aus­stieg der NEOS (eine extrem über­flüs­si­ge Par­tei; immer­hin hat­te ihre Che­fin Meinl-Rei­sin­ger offen­bar kei­ne Lust, der ÖVP als blo­ßes Mehr­hei­ten­füll­sel zur Ver­fü­gung zu ste­hen) aus den Ver­hand­lun­gen, dem am nächs­ten Tag der Absprung der SPÖ bzw. der Abbruch der Ver­hand­lun­gen durch die ÖVP folg­te, offen­bar weil die Sozia­lis­ten auf der Durch­set­zung höhe­rer Steu­ern bestan­den (dies auch kon­trär zu Kick­ls Pro­gramm). Neham­mer hat sich in einer Video­bot­schaft zu Wort gemeldet.

Es ist augen­schein­lich, dass die destruk­ti­ven Kräf­te in der SPÖ die Ober­hand gewon­nen haben. Die Volks­par­tei kann und wird kein Pro­gramm unter­schrei­ben, das wirt­schafts­feind­lich, wett­be­werbs­feind­lich und leis­tungs­feind­lich ist”, sagt der ÖVP-Chef. Die Volks­par­tei habe hier immer mit offe­nen Kar­ten gespielt. (…) “Mit uns gibt es kei­ne Bevor­mun­dung, kei­ne Zer­stö­rung von Arbeits­plät­zen und kei­ne Ver­nich­tung von Wohl­stand”, sagt Neham­mer. Er habe immer deut­lich gesagt, Ver­mö­gens- und Erb­schafts­steu­ern nicht zuzu­stim­men, so Neham­mer: “Ich hal­te mein Wort, sol­che Steu­ern scha­den unse­rem Land.

Das bedeu­te­te jedoch, daß es nur mehr zwei Mög­lich­kei­ten gab: Ent­we­der wür­de die zweit­stärks­te Par­tei ÖVP in den sau­ren Apfel bei­ßen, und sich erst­ma­lig in der Geschich­te der 2. Repu­blik als Juni­or­part­ner den Blau­en anbie­ten, oder es wür­den Neu­wah­len ange­setzt werden.

Letz­te­res hät­te der FPÖ wahr­schein­lich astro­no­mi­sche Ergeb­nis­se ver­schafft und die Posi­ti­on der Tür­ki­sen (inzwi­schen wohl wie­der “Schwar­zen”) noch mehr geschwächt; ers­te­res war mit der Per­son des Kickl-Intim­fein­des Neham­mer nicht möglich.

Bevor es zum letz­ten Akt, Neham­mers Rück­tritt als Bun­des­kanz­ler und Par­tei­ob­mann, kam, tauch­te noch der Kasch­perl auf der Büh­ne auf, um für ein paar Lacher zu sor­gen: das Gespenst einer Rück­kehr von Sebas­ti­an Kurz als Ret­ter der ÖVP.

Bereits einen Tag nach­dem die­ses Gerücht medi­al die Run­de gemacht hat­te, ver­öf­fent­lich­te die Kro­nen-Zei­tung das Ergeb­nis einer Blitz­um­fra­ge, wonach 71% der Befrag­ten gegen ein sol­ches Come­back wären (und 37% FPÖ wäh­len wür­den, “wenn am kom­men­den Sonn­tag Wah­len wären”).

Soll­te dies in ÖVP-Krei­sen ernst­haft über­legt wor­den sein, so mag das ein Zei­chen für die Ver­zweif­lung sein, die dort geherrscht haben muß. Kurz konn­te 2017 die ÖVP mit einem “FPÖ-light”-Programm und einem flot­ten Auf­tre­ten in die Regie­rung hie­ven; heu­te will ihn nie­mand mehr.

Neham­mer muß­te sich also end­lich sei­ne Rund­um-Nie­der­la­ge ein­ge­ste­hen. Kickl hat­te die­sem mor­schen Baum längst den töd­li­chen Axt­hieb ver­setzt; Neham­mer konn­te sei­nen unver­meid­li­chen Sturz nur noch um ein paar Mona­te Gal­gen­frist hinauszögern.

Nun hat­te auch Bun­des­prä­si­dent Van der Bel­len kei­ne ande­re Wahl mehr, als das zu tun, was er bereits im Okto­ber hät­te tun sol­len: Kickl mit der Regie­rungs­bil­dung beauf­zu­tra­gen. Er begrün­de­te dies unter ande­rem mit den Worten:

Der Respekt vor dem Wäh­ler­vo­tum gebie­tet es, dass der Bun­des­prä­si­dent die Mehr­heit ach­tet, die sich im Natio­nal­rat fin­det oder eben nicht findet.

Eine gewis­se Recht­fer­ti­gung für sein Vor­ge­hen im Okto­ber hat­te Van der Bel­len aller­dings: Sowohl Neham­mer als auch SPÖ-Chef Babler hat­ten kate­go­risch abge­lehnt, mit Her­bert Kickl zusam­men­zu­ar­bei­ten. Hier wäre also von Anfang an eine Patt-Situa­ti­on gege­ben gewesen.

Der Knack­punkt war die Per­son Karl Neham­mers. Eine Koali­ti­on mit der SPÖ unter Babler wäre auch aus Kick­ls Sicht undenk­bar gewe­sen, eine Koali­ti­on mit der FPÖ unter Neham­mer hät­te bedeu­tet, daß die­ser die ulti­ma­ti­ve Demü­ti­gung hät­te hin­neh­men müs­sen, sei­nem lang­jäh­ri­gen Erz- und Intim­feind die Steig­bü­gel zu halten.

Hin­zu kommt, daß Neham­mer für vie­le Wäh­ler immer noch ein pro­mi­nen­ter, exem­pla­ri­scher “Täter” des unver­zie­he­nen Coro­na-Regimes ist – zuerst als Innen­mi­nis­ter, der für die Repres­si­on der Pro­tes­te zustän­dig war, dann als Bun­des­kanz­ler, dem ab Dezem­ber 2021 der “schwar­ze Peter” zufiel, die extrem pola­ri­sie­ren­de, dabei kaum durch­führ­ba­re Impf­pflicht durch­set­zen zu müs­sen (die eben­falls über wei­te Stre­cken “von innen” zusam­men­ge­bro­chen ist).

Nun haben aber ÖVP und FPÖ wesent­lich mehr poli­ti­sche Pro­gramm­punk­te und Ten­den­zen gemein­sam als ÖVP und SPÖ. Die Front “Kickl ver­hin­dern” hat nicht aus­ge­reicht, um eine Eini­gung zu erzie­len, und das lag auch dar­an, daß die­se Par­tei­en mit­samt den NEOs nur des­halb zusam­men­ge­wür­felt wur­den, um Kickl zu ver­hin­dern (und letz­ten Endes Neham­mers Gesicht zu wah­ren, denn ver­mut­lich hät­te die Mehr­zahl der ÖVP-Wäh­ler schon im Okto­ber lie­ber eine Koali­ti­on mit der FPÖ als mit den Sozis gewünscht.)

Nach­dem der Neham­mer-Krampf end­lich auf­ge­löst war, stand flugs ein Mann der alten, “schwar­zen” ÖVP zur Stel­le, um den Bun­des­kanz­ler und Par­tei­ob­mann (inte­ri­mis­tisch) zu erset­zen, ÖVP-Gene­ral­se­kre­tär Chris­ti­an Sto­cker (Jg. 1960).

Die­ser bot sich gleich in sei­nem ers­ten State­ment Kickl als Part­ner an, in einem Ton­fall, der fast schon nach Auf­at­men klingt:

Ich begrü­ße die Ent­schei­dung des Bun­des­prä­si­den­ten, den Obmann der stim­men­stärks­ten Par­tei mor­gen in der Hof­burg zu tref­fen, und ein Gespräch zu füh­ren. Aus­drück­lich. Denn so wie unser Bun­des­kanz­ler bereits in der Ver­gan­gen­heit mehr­fach betont hat [ muß­te herz­haft lachen. – M.L.], erwar­te auch ich mir, daß der Obmann der stim­men­stärks­ten Par­tei mit der Bil­dung einer zukünf­ti­gen Bun­des­re­gie­rung betraut wird.

Das ist äußerst amü­sant ange­sichts etli­cher gars­ti­ger Din­ge, die Sto­cker in der Ver­gan­gen­heit über Kickl gesagt hat:

Im Par­la­ment sag­te Sto­cker zuletzt in Rich­tung des FPÖ-Par­tei­chefs etwa: „Es ist nicht nur so, dass Sie in die­sem Haus nie­mand will, es ist auch so, dass Sie in die­ser Repu­blik nie­mand braucht!“ (…) Nach dem ORF-Som­mer­ge­spräch 2024 attes­tier­te Sto­cker dem FPÖ-Chef, dass ihm „jeg­li­ches For­mat für einen Kanz­ler“ feh­le. Er sei „ein Sicher­heits­ri­si­ko“ und „ein Wen­de­hals“. Und: „Die Wahr­heit ist: Kickl ist ein radi­ka­ler Verschwörungstheoretiker.“ Über­haupt sei Kickl „gefähr­lich“ für die Demo­kra­tie. Denn er wol­le „ein Volks­kanz­ler sein, haben aber Ver­bin­dun­gen zu den Volks­ver­rä­tern“. Die FPÖ sei der Russ­land-Tro­ja­ner in Öster­reich, sag­te Sto­cker in einer Aus­sendung im April des Vor­jah­res und ver­sprach: „Als Volks­par­tei wer­den wir nicht zulas­sen, dass Kickl jemals wie­der die Sicher­heit der öster­rei­chi­schen Bevöl­ke­rung gefährdet.“

Kickl hat nun sehr gute Kar­ten. Die nun­mehr neham­mer­freie ÖVP zeigt sich über­aus begie­rig, mit ihm ins Bett zu stei­gen, offen­bar aus der Erwä­gung her­aus, daß es nun kei­ne ande­re Mög­lich­keit mehr gäbe, sich “oben”, an der Macht zu halten.

Die “Ele­ganz und Schön­heit” die­ser voll­ende­ten Selbst­de­mon­ta­ge der Wahl­ver­lie­rer und Kickl-Ver­hin­de­rer resul­tiert nicht zuletzt aus der Tat­sa­che, daß Kickl selbst dazu kei­nen Fin­ger rüh­ren muß­te. Ab dem Zeit­punkt, an dem Van der Bel­len Karl Neham­mer mit der Regie­rungs­bil­dung beauf­tragt hat­te, muß­te er sich nur zurück­leh­nen, eine Pop­corn­tü­te auf­rei­ßen und das Kino genießen.

Es ist eine gro­ße Freu­de und Befrie­di­gung, mit­er­le­ben zu dür­fen, wie sich Ver­tre­ter die­ses Sys­tems auf­grund ihrer eige­nen Inkom­pe­tenz und Starr­köp­fig­keit von sel­ber zer­legt und bla­miert haben.

Noch ist Kickl aber nicht Kanz­ler. Auch die­se Ver­hand­lun­gen könn­ten schei­tern, und viel­leicht wer­den bei etwa­igen Neu­wah­len die Kar­ten wie­der neu gemischt. Man­che mei­nen zum Bei­spiel, eine SPÖ unter Rudi Fus­si könn­te erfolg­rei­cher wer­den als der momen­ta­ne abge­half­ter­te Laden unter dem ver­stock­ten Neo­mar­xis­ten Babler, der sich von rea­li­täts­frem­den Anti­fa-Knall­frö­schen wie Nata­scha Strobl bera­ten läßt.

Und selbst wenn es Her­bert Kickl tat­säch­lich gelin­gen soll­te, Bun­des­kanz­ler zu wer­den, lie­gen har­te Arbeit und hohe, schwer zu über­win­den­de Hür­den vor ihm. Ein drit­tes “Schwarz-Blau” darf nicht eine wei­te­re ent­täu­schen­de Epi­so­de im immer­glei­chen Wei­ter­ge­wursch­tel wer­den, son­dern muß grund­le­gen­de struk­tu­rel­le Ver­än­de­run­gen anstos­sen und durchsetzen.

Sonst kön­nen die Pro­ble­me unse­res Lan­des nicht gelöst werden.