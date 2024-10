Ohne Kickl – Regierungsbildung in Österreich

Die Koalitionsverhandlungen in Österreich sind genauso ausgegangen, wie ich es vor drei Wochen vorausgesagt habe (es war kein Kunststück): "Die Verlierer" SPÖ, ÖVP und tutti quanti haben einen cordon sanitaire gegen die FPÖ gebildet, Präsident Van der Bellen hat den amtierenden Bundeskanzler Karl Nehammer, verantwortlich für das gemessen am Stimmenverlust schlechteste Wahlergebnis in der Geschichte der ÖVP, und nicht den Chef der Siegerpartei FPÖ, Herbert Kickl, mit der Regierungsbildung beauftragt.

Das bedeu­tet eine (zumin­dest nomi­nel­le) Rück­kehr zum guten, alten SPÖ-ÖVP-Tan­dem, frü­her bekannt als “Gro­ße Koali­ti­on”, die Öster­reich jahr­zehn­te­lang alter­na­tiv­los domi­niert hat.

Aller­dings ist auch die SPÖ nicht mehr beson­ders “groß”, und hat – ver­mut­lich dank Babler – ihren bis dato nied­rigs­ten Stimm­an­teil bei einer Natio­nal­rats­wahl aus­ge­faßt (21,14%). Des­halb muß sich Neham­mer “zur Absi­che­rung einer brei­te­ren par­la­men­ta­ri­schen Mehr­heit” noch eine drit­te Par­tei, wahr­schein­lich die Neos (9,14%), hin­zu­krat­zen (die Grü­nen wer­den es wohl nicht mehr sein).

Mit ande­ren Wor­ten: Es wur­den alle Hebel in Bewe­gung gesetzt, um das Leck im Sys­tem zu fli­cken. So kommt es nun, daß trotz des his­to­risch ein­zig­ar­ti­gen Wahl­er­geb­nis­ses von letz­tem Monat alles beim alten bleibt, inklu­si­ve (und allen Erns­tes) Fort­set­zung des Bun­des­kanz­ler­amts Neham­mer, eines Man­nes, des­sen nie­der­träch­ti­ge Poli­tik wäh­rend des Coro­na-Spuks erheb­lich zum Erfolg der Blau­en beit­ge­tra­gen hat.

Hin­zu kommt, daß die FPÖ auch auf Bun­des­län­der-Ebe­ne der ÖVP bedroh­lich auf die Pel­le rückt: In der kom­men­den Land­tags­wahl in der Stei­er­mark wird ein hoher Stim­men­an­teil erwar­tet, in Vor­arl­berg brach­te sie es mit 28% auf den zwei­ten Platz. Umfra­gen zufol­ge ist Kickl nach der Wahl noch popu­lä­rer als vor der Wahl.

Und nun, blau­er Wäh­ler, fühlst du dich nun mal wie­der gepflanzt, aus­ge­trickst und ver­ach­tet? Hast du mal wie­der den Ein­druck, daß du in einer “Demo­kra­tie­si­mu­la­ti­on” lebst, die sich trick­reich gegen Alter­na­ti­ven und Ver­än­de­run­gen abge­si­chert hat, und dich als “unde­mo­kra­tisch” beschimpft, wenn du dage­gen auf­muckst und Ein­spruch erhebst? Bist du demo­ra­li­siert, weil man dir schon wie­der gezeigt hat, daß dei­ne Stim­me neb­bich wert bist, und dei­ne Inter­es­sen mit allen Mit­teln bekämpft werden?

Du pri­mi­ti­ver Dumm­kopf mußt dir die Welt ein­fach von einer Intel­li­genz­bes­tie wie dem Fal­ter-Häupt­ling Flo­ri­an Klenk erklä­ren las­sen:

Für alle FPÖ­ler, die die Ein­füh­rungs­vor­le­sung Jus nicht bestan­den haben: 28 Pro­zent der Stim­men sind kei­ne par­la­men­ta­ri­sche Mehr­heit. Eine Regie­rung braucht eine Mehr­heit. Demo­kra­tie ist die durch die Min­der­heit und ande­re Staats­ge­wal­ten kon­trol­lier­te Herr­schaft der Mehrheit.

Die­ses höh­nisch vor­ge­tra­ge­ne “lega­lis­ti­sche” Argu­ment sagt im Grun­de nicht mehr als “Wir machen das, weil wir es kön­nen.” Ob dies poli­tisch klug ist oder ob es tat­säch­lich den in der Wahl zum Aus­druck gekom­me­nen Wäh­ler­wil­len demo­kra­tisch “gerecht” abdeckt, ist Klenk und sei­nes­glei­chen (und offen­bar auch Van der Bel­len und Neham­mer) egal. Ihrer Ansicht haben die blau­en Wäh­ler kei­ne legi­ti­men Inter­es­sen, son­dern sind nur ein proto­fa­schis­ti­scher Mob, den man lei­der nicht los­wer­den, son­dern nur in Schach hal­ten kann.

Das übli­che Pro­ce­de­re der Natio­nal­rats­wahl fin­det man auf der offi­zi­el­len Netz­sei­te des öster­rei­chi­schen Par­la­ment so beschrie­ben (natür­lich optisch mas­sa­kriert von Gen­der-Inter­punk­ti­on; übri­gens hat­ten wir noch nie eine “Bun­des­prä­si­den­tin”):

Seit der Ver­fas­sungs­re­form von 1929 kann der Bun­des­prä­si­dent bzw. die Bun­des­prä­si­den­tin die Bun­des­re­gie­rung ernen­nen. Die Bun­des­re­gie­rung muss sich aber auf eine Mehr­heit im Natio­nal­rat stüt­zen kön­nen, um ihre Vor­ha­ben leich­ter durch­zu­brin­gen und nicht gleich wie­der per Miss­trau­ens­vo­tum gestürzt wer­den zu können. In der Pra­xis ist es daher üblich, dass der/die Bundespräsident:in nach einer Natio­nal­rats­wahl den Vor­sit­zen­den bzw. die Vor­sit­zen­de der stim­men­stärks­ten Par­tei mit der Regie­rungs­bil­dung beauftragt.

Ich habe mich via Wiki­pe­dia kun­dig gemacht, wann dies in der öster­rei­chi­schen Geschich­te nicht der Fall war. Seit 1945 zäh­le ich drei Fäl­le (unter ins­ge­samt 27 Natio­nal­rats­wah­len, die aktu­el­le aus­ge­nom­men). Sehen wir sie uns mal an.

1953 und 1959 gewann die SPÖ mit knap­pem Stim­men­vor­sprung die Wah­len, den­noch stell­te die ÖVP in bei­den Fäl­len den Bun­des­kanz­ler (bei­de Male Juli­us Raab), da sie auf­grund der Wahl­arith­me­tik ein Man­dat mehr besaß als die Roten. An der Regie­rung waren sie via “gro­ße Koali­ti­on” natür­lich den­noch betei­ligt. Die Prä­si­den­ten die­ser Regie­run­gen, die dies bil­lig­ten, waren jeweils Sozi­al­de­mo­kra­ten, Theo­dor Kör­ner (1951–1957) und Adolf Schärf (1957–1965).

Das geschah zu Zei­ten, als die durch­schnitt­li­che Wahl­be­tei­li­gung noch über 90% lag und sich ÖVP und SPÖ den Wäh­ler­ku­chen nahe­zu zu glei­chen Stü­cken auf­teil­ten, mit den Schwar­zen als sta­bi­le Seni­or­part­ner (ana­log zur Domi­nanz der CDU in West­deutsch­land). Die­se Ära der ÖVP-Vor­herr­schaft (ab 1966 sogar in Form einer Allein­re­gie­rung) dau­er­te bis 1970.

Mit Bun­des­kanz­ler (“Son­nen­kö­nig”) Bru­no Krei­sky, der drei­zehn Jah­re lang regier­te, begann das “gol­de­ne Zeit­al­ter” der SPÖ, mit sage und schrei­be vier Allein­re­gie­run­gen auf­grund der abso­lu­ten Stim­men­mehr­heit. Die SPÖ soll­te bis Ende der neun­zi­ger Jah­re in der domi­nan­ten Posi­ti­on des Seni­or­part­ners blei­ben: 1983–86 in einer rot-blau­en Koali­ti­on unter Fred Sino­watz (zuletzt, für die Dau­er von sechs Mona­ten, unter Vra­nitz­ky), von 1986–97 in einer gro­ßen Koali­ti­on mit der ÖVP unter Franz Vra­nitz­ky resp. von 1997–99 unter Vik­tor Klima.

Am Ende die­ser Ära kam mit Bun­des­kanz­ler Wolf­gang Schüs­sel, der seit 1996 Vize­kanz­ler gewe­sen war. Hier folgt nun das drit­te Bei­spiel in der Geschich­te der Natio­nal­rats­wah­len der 2. Repu­blik, in der die Sie­ger­par­tei nicht mit der Regie­rungs­bil­dung beauf­tragt wurde.

Was war in den neun­zi­ger Jah­ren gesche­hen? Die FPÖ unter Jörg Hai­der hat­te sich zur ernst­haf­ten Stim­men­fres­ser­kon­kur­renz der von ihm so genann­ten “Alt­par­tei­en” ent­wi­ckelt. Sie jag­te ihnen hin­ter­her wie der Wolf Skal­li in der nor­di­schen Mytho­lo­gie der Son­ne. 1999 hat­te er sie ein­ge­holt und biß kräf­tig zu: FPÖ und ÖVP kamen auf jeweils 52 Man­da­te (bei­de 26,91%), mit einem arsch­knap­pen Stim­men­vor­sprung (415) der FPÖ, die somit den zwei­ten Platz erlang­te. Wahl­sie­ger war die SPÖ mit 33,15%, was aller­dings rund fünf Pro­zent weni­ger als 1995 waren.

Nun hät­te es durch­aus zu einer wei­te­ren “Gro­ko” zwi­schen Roten und Schwar­zen kom­men kön­nen. Letz­te­re beharr­ten dar­auf, das Finanz­mi­nis­te­ri­um in die Grif­fel bekom­men, was von der SPÖ strikt abge­lehnt wur­de. Der dama­li­ge Finanz­mi­nis­ter Rudolf Edlin­ger for­mu­lier­te (nach­voll­zieh­ba­rer­wei­se): “I wür­de eher an Hund auf mei Wuascht auf­passn loss’n, als die ÖVP auf’s Göd der Steiazohla.”

Vik­tor Kli­ma, von Bun­des­prä­si­dent Kle­stil (ÖVP) mit “Son­die­rungs­ge­sprä­chen” beauf­tragt, ver­wei­ger­te nach lan­gen, zähen Ver­hand­lun­gen die Unter­schrift unter dem ihm vor­ge­leg­ten Regie­rungs­pakt, und äußer­te den wohl nicht unbe­grün­de­ten Ver­dacht, daß “die ÖVP das gar nicht ernst­haft will”.

Aber ohne die ÖVP (Schüs­sel kün­dig­te gleich nach der Wahl an, daß er auf­grund des drit­ten Plat­zes “in die Oppo­si­ti­on” gehen wer­de) war es unmög­lich, eine Mehr­hei­ten­re­gie­rung zu bil­den, weil die FPÖ als Part­ner indis­ku­ta­bel blieb. Eine Min­der­hei­ten­re­gie­rung mit den Grü­nen (dama­li­ger Chef Van der Bel­len) war vom Wahl­er­geb­nis her (7,4 %) nicht machbar.

Schüs­sel sah in die­ser ver­track­ten Kon­stel­la­ti­on offen­bar eine Rie­sen­chan­ce, die seit 1970 an der Macht kle­ben­de SPÖ zu Fall zu brin­gen. Zu die­sem Zweck war ihm auch ein Pakt mit dem Bären­ta­ler Teu­fel Hai­der recht. Der Zeit­punkt war güns­tig, denn es gab eine weit­ver­brei­te­te, lan­ge auf­ge­stau­te Unzu­frie­den­heit mit dem sta­gnie­ren­den, ewig rot-schwar­zen “Koali­ti­ons­filz”, wie man es damals nann­te. (Hier gibt es auf­schluß­rei­ches Archiv­ma­te­ri­al des ORF.)

Es ist also durch­aus mög­lich, daß der ÖVP-Anspruch auf das Finanz­mi­nis­te­ri­um ein bewußt gepflanz­ter Stol­per­stein war, um Schüs­sel ein Ali­bi dafür zu lie­fern, statt­des­sen mit dem blau­en Gott­sei­bei­uns Ver­hand­lun­gen auf­zu­neh­men. Nach­dem Kli­ma in die Fal­le getappt war, beschlos­sen ÖVP und FPÖ vier Mona­te nach der Wahl kur­zer­hand eine Regie­rungs­ko­ali­ti­on, die Schüs­sel Kle­stil qua­si fix und fer­tig auf dem Tablett servierte.

Kle­stil hät­te nun dazu Nein sagen kön­nen, lief aber in Gefahr, durch will­kür­li­che Ableh­nung einer trag­fä­hi­gen, soli­den par­la­men­ta­ri­schen Mehr­heit (ins­ge­samt 104 Man­da­te) eine ernst­haf­te Staats­kri­se aus­zu­lö­sen. Also biß er in den sau­ren Apfel, schluck­te die Krö­te Hai­der und gelob­te, sicht­bar schlech­ter Lau­ne, Schüs­sel zum Kanz­ler an.

Man könn­te sagen, daß ÖVP und FPÖ sich damals zu einer Art kal­tem Putsch gegen den Wahl­sie­ger SPÖ zusammentaten.

Als Rache mobi­li­sier­te die SPÖ via Gewerk­schaf­ten und ande­re affi­lier­te lin­ke Ver­ei­ne und Grup­pie­run­gen (dar­un­ter auch Anti­fan­ten) wüten­de Demos gegen die “ras­sis­ti­sche” Regie­rung und die “Rechts­extre­mis­ten”, die angeb­lich in ihr saßen. Auf die­se folg­ten die “EU-Sank­tio­nen”, die jedoch bald wie­der ver­puff­ten und von der Regie­rung pro­pa­gan­dis­tisch geschickt genutzt wur­den (in der Tat hat­te die­ser pater­na­lis­ti­sche Ein­griff von außen in die öster­rei­chi­sche Innen­po­li­tik ein äußerst befremd­li­ches Geschmäckle.)

Schüs­sels Kal­kül war indes auf­ge­gan­gen: Zum ers­ten Mal seit 1966 stell­ten die Schwar­zen wie­der einen Kanz­ler, obwohl sie zum ers­ten Mal in ihrer Geschich­te auf Platz drei gerutscht waren. Obwohl auch er (und als Zweit­plat­zier­ter mit grö­ße­rem Recht) Ansprü­che auf das Amt des Kanz­lers hät­te stel­len kön­nen, gab Hai­der klu­ger­wei­se Schüs­sel den Vor­tritt. Somit wur­de er zum “Steig­bü­gel­hal­ter” Schüs­sels und der ÖVP (ein Begriff, den Neham­mer nun ger­ne in Bezug auf Kickl benutzt, um die übli­chen ver­meint­li­chen his­to­ri­schen Par­al­le­len anklin­gen zu lassen).

Die SPÖ hat sich von dem Schlag von 1999/2000 nie mehr rich­tig erholt. Nach Schei­tern des schwarz­blau­en Expe­ri­ments stell­te sie zwar zwi­schen 2006 und 2017 drei Regie­run­gen mit “Gro­ko” (Kanz­ler Gus­en­bau­er und Fay­mann), aber die gol­de­nen Zei­ten der gro­ßen Mehr­hei­ten waren unwi­der­ruf­lich vor­bei. Bei den Natio­nal­rats­wah­len 2008 gab es (wie­der ein­mal) inter­na­tio­na­les Geheu­le, als die “Rechts­extre­mis­ten” FPÖ und deren Able­ger BZÖ zusam­men auf rund 28% der Stim­men kamen (Wahl­sie­ger SPÖ hat­te 29,26%, ÖVP 25,98%).

Die ÖVP gelang­te 2017 wie­der in den Sat­tel, auf dem sie bis heu­te sitzt. Ein zwei­tes Mal hat­te sie sich dazu der FPÖ bedient, die einen knap­pen drit­ten Platz erlang­te (ÖVP 31,47%, SPÖ 26,86%, FPÖ 25,97%): Auf den Affek­ten der Flücht­lings­kri­se rei­tend, prä­sen­tier­te sie sich als eine Art “FPÖ light” (wes­we­gen eine Koali­ti­on mit der SPÖ unglaub­wür­dig gewe­sen wäre) und warf den jun­gen, hip­pen, nun­mehr “tür­ki­sen” Sebas­ti­an Kurz ins Ren­nen, dies­mal mit Stra­che als “Steig­bü­gel­hal­ter”, der via “Ibi­za” nach nur zwei Jah­ren abge­sägt wurde.

Bei den vor­ge­zo­ge­nen Neu­wah­len 2019 sahn­te die Kurz-ÖVP mit 37,46% mäch­tig ab, wäh­rend die (wie bereits 2002) bla­mier­te FPÖ (16,17%) in den Kel­ler stürz­te. Eine Fort­set­zung der tür­kis-blau­en Koali­ti­on wäre den­noch (wie 2002) theo­re­tisch mög­lich gewe­sen, statt­des­sen wur­den jedoch die Grü­nen als Mehr­heits­füll­sel benutzt, eine Rol­le, die sie zum Ekel (von Tei­len) ihrer Basis auch ziem­lich will­fäh­rig mitspielten.

Dann kam “Coro­na”, und kein Stein ist seit­her auf dem ande­ren geblie­ben. Als Fol­ge die­ser Zeit sind die poli­ti­schen und gesell­schaft­li­chen Grä­ben weit­aus tie­fer, als sie es noch 2019 waren. In vie­ler­lei Hin­sicht steht Kickl noch wei­ter abseits vom poli­ti­schen Estab­lish­ment als Hai­der und Stra­che jemals gestan­den sind. Das spricht für ihn, denn es beweist, daß er ein ernst­haft schmerz­li­cher Dorn im Fleisch des ÖVP-Levia­thans ist.

Zwi­schen Kickl und Neham­mer herrscht seit “Coro­na” ein unver­söhn­li­cher Haß. Die bei­den haben sich nichts geschenkt, und es auch nicht ver­ges­sen. Im Fall von Neham­mer (dem Mann mit dem ste­tig ver­bis­se­nen, das Gebiß zusam­men­bei­ßen­den und dabei ble­cken­den, bor­nier­ten Gesichts­aus­druck, der mich buch­stäb­lich an ein Schwein erin­nert) ist es offen­sicht­lich auch der Haß des Dum­men, des Fei­gen und des Kon­for­mis­ten auf den Intel­li­gen­ten, den Muti­gen und den Rebel­li­schen – was sich nicht bloß apro­pos der “Coro­na­maß­nah­men” zeigte.

Des­halb wäre es für Neham­mer auch per­sön­lich eine enor­me Demü­ti­gung gewe­sen, zuguns­ten sei­ner Neme­sis Kickl sei­nen durch Amts­scha­cher erlang­ten Pos­ten räu­men zu müs­sen oder gar als Vize­kanz­ler zum Side­kick sei­nes Erz­fein­des degra­diert zu wer­den. Kick­ls über­ra­gen­der Wahl­sieg zu Las­ten der Par­tei, deren Chef er ist, muß schon ernied­ri­gend genug gewe­sen sein. Schon allein des­we­gen war von Anfang an klar, daß es dies­mal zu kei­ner tür­kis-blau­en Koali­ti­on kom­men würde.

Dabei ist Neham­mer natür­lich eif­rig bemüht, die­ses auch zutiefst per­sön­li­che Pro­blem der Gesichts­wah­rung um jeden Preis mora­lisch zu ver­gol­den, indem er so tut, als befeh­le ihm sein Gewis­sen, einen neu­en “Hit­ler” zu ver­hin­dern. Das ist alles so klein, erbärm­lich und durch­sich­tig, daß man nicht wei­ter dar­über reden muß.

Die letz­ten Tage hat die ÖVP in Minu­ten­takt auf Xit­ter State­ments ver­öf­fent­licht, die erklä­ren sol­len, war­um eine Koali­ti­on mit der FPÖ unter Kickl aus­ge­schlos­sen ist. Allein die Fre­quenz und Beflis­sen­heit die­ser Tweets scheint mir ein schlech­tes Gewis­sen zu signalisieren.

Die “Argu­men­ta­ti­on” basiert auf zwei Din­gen: Kick­ls “pro­ble­ma­ti­sche Nähe zu den rechts­extre­men Iden­ti­tä­ren”, die mal wie­der als Ober-Buh­mann für die bür­ger­li­chen Angst­ha­sen her­hal­ten müs­sen, und die Behaup­tung, er hän­ge “Ver­schwö­rungs­theo­rien” an.

Das eine bedeu­tet “über­setzt”, daß er es ernst meint mit dem Vor­ha­ben, die migra­ti­ons­be­ding­ten Pro­ble­me zu lösen, im Gegen­satz zu Neham­mer, der zwar “kon­se­quen­te Maß­nah­men im Kampf gegen die ille­ga­le Migra­ti­on” ver­spricht, aber garan­tiert nicht ein­mal die­ses Mini­mal­ver­spre­chen hal­ten wird.

Das ande­re, daß Kickl gegen den Strom geschwom­men ist und die Wahr­heit gesagt hat, zu einem Zeit­punkt, als sich die öster­rei­chi­sche Regie­rung unter Kurz und Neham­mer auf ver­bre­che­ri­sche Wei­se an den Covid-Lügen betei­ligt und gro­ße Tei­le der eige­nen Bevöl­ke­rung ver­un­glimpft, ter­ro­ri­siert, erpreßt, beschimpft, ihrer Grund­rech­te beraubt und an Leib und Leben geschä­digt hat.

Kein Wun­der, daß Neham­mer, der in die­ser Hin­sicht schon in sei­ner Funk­ti­on als Innen­mi­nis­ter eine Men­ge Dreck auf sei­nen krum­men Ste­cken gela­den hat, ver­hin­dern möch­te, daß die zuge­de­ckel­ten Fäs­ser wie­der auf­ge­macht und die Lei­chen im Kel­ler aus­ge­gra­ben werden.

Wir sehen also, daß bei­de Fäl­le in der Geschich­te der 2. Repu­blik, in denen der Wahl­sie­ger der Natio­nal­rats­wah­len nicht an der Regie­rungs­bil­dung betei­ligt wur­de, einen gemein­sa­men Nen­ner haben: die ÖVP, die 1999 die Macht erlan­gen woll­te und die sich 2024 auch noch nach der schlimms­ten Wäh­ler-Ohr­fei­ge seit ihrem Bestehen an ihr fest­klam­mern will, im ers­te­ren Fall mit der FPÖ, im zwei­te­ren gegen die FPÖ.

Bei­des war “legal” mög­lich, gewiß. Im Fall 1999/2000 lief es in einem Rah­men ab, der die 40% SPÖ- (und Grünen-)Wähler ver­ständ­li­cher­wei­se enorm ver­är­gert hat, aber nicht über das poli­tisch übli­che Gescha­cher hin­aus­ging. Damals hat­te die SPÖ zumin­dest eine Chan­ce auf einen Kom­pro­miß; Schüs­sel streck­te sich machia­vel­lis­tisch nach der FPÖ aus; und die­se hat­te sich ihrer­seits durch einen beträcht­li­chen Wahl­er­folg legi­ti­miert, sich an der Regie­rung zu beteiligen.

2024 sieht das Gan­ze doch etwas anders aus: Es ist ein unver­hoh­le­ner Ver­such des gesam­ten bla­mier­ten Par­tei­en­kar­tells, die ein­zi­ge wahr­haft alter­na­ti­ve Par­tei zu iso­lie­ren und sie nach­träg­lich um ihren Sieg zu brin­gen, den demü­ti­gen­den, seit Hai­der gefürch­te­ten Alp­traum zu ver­hin­dern, daß nun aus­ge­rech­net die ver­fem­te und ver­spot­te­te Dau­er­op­po­si­ti­on Seni­or­part­ner in der Regie­rungs­ko­ali­ti­on wird.

Eng damit ver­bun­den ist eine “erzie­he­ri­sche” Mes­sa­ge: Dem Wäh­ler wird signa­li­siert, daß er bestimm­te Leu­te und Par­tei­en, die bestimm­te The­men und Inter­es­sen ver­tre­ten, nicht wäh­len darf – und wenn er es doch tut, wird es ihm nichts nüt­zen, wer­den sei­ne Erfol­ge vom Appa­rat kur­zer­hand zunich­te gemacht. Es wer­den damit die Gren­zen des Wähl­ba­ren abge­steckt, die Spiel­re­geln zu den eige­nen Guns­ten gedreht.

Die­je­ni­gen, die sich (aus wel­chen Grün­den auch immer, aber stets in eige­ner Sache) als die ein­zi­gen und wah­ren “Demo­kra­ten” aus­ge­ben, tun also, was sie immer tun, wenn ihnen ein demo­kra­ti­sches Wahl­er­geb­nis nicht ins Geschäft paßt.

Neham­mers “Erklä­rung zum Regie­rungs­bil­dungs­auf­trag” höre sich an, wer imstan­de ist, ein der­art ver­lo­ge­nes “Pla­ti­tü­den­hüp­fen” län­ger als fünf Sekun­den zu ertra­gen, wie Marc Pom­me­re­ning for­mu­lier­te (“Er klingt nach Jelinek.”)

Unfrei­wil­lig komisch wirkt es, wenn sei­ne Par­tei Sät­ze twit­tert à la:

Für Bun­des­kanz­ler @karlnehammer steht fest: So wie bis­her kann es nicht weitergehen.

Wer bit­te­schön war denn “bis­her” an der Macht? Oder klin­gen­de Pro­sa die­ser Art:

Auf­trag nimmt er in aller Red­lich­keit und Ernst­haf­tig­keit an und wird dabei stets sei­ner Poli­tik treu blei­ben: Ver­ant­wor­tung über­neh­men, zu sei­nem Wort ste­hen und das Gemein­sa­me vor das Tren­nen­de stel­len. Für Öster­reich und für eine star­ke Zukunft!

Von “Red­lich­keit” wagen sie es zu reden, wäh­rend hier vor unse­rer Nase unver­hoh­len einer der übels­ten Coups an Wäh­ler­be­trug abge­wi­ckelt wur­de, den die öster­rei­chi­sche Geschich­te seit 1945 kennt.

Wie man auf die­se Wei­se “das Gemein­sa­me vor das Tren­nen­de stel­len” und “Ver­trau­en zurück­ge­win­nen” will, weiß der Gei­er. Der Gra­ben ist wie­der ein Stück tie­fer gewor­den. “Sta­bi­li­tät” wird Neham­mer auf die­se Wei­se nicht errei­chen. Vie­le Wäh­ler, die sich nun hin­ter­gan­gen füh­len, wer­den jetzt erst recht dem Staats­ap­pa­rat miß­trau­en und sich hin­ter Kickl stel­len. Das alles bedeu­tet schlech­tes Kar­ma für Neham­mer, für die ÖVP und das gesam­te poli­ti­sche Sys­tem Österreichs.

Die­se Saat wer­den Kickl und die FPÖ womög­lich eines Tages ern­ten. Er selbst scheint damit zu rechnen.