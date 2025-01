Elon Musk, Götzendämmerung – Absturzprotokoll 07

So gesche­hen aus­ge­rech­net zu Weih­nach­ten, als die kom­men­de Ernen­nung des indisch­stäm­mi­gen Inves­tors Sri­ram Krish­n­an zu Donald Trumps Chef­be­ra­ter für KI-Fra­gen bekannt wur­de. Sofort hagel­te es Kri­tik dar­an – von rechts, denn Krish­n­an ist bekannt für sei­ne For­de­rung, die Ober­gren­zen für die Ver­ga­be von H‑1B-Arbeits­vi­sa auf­zu­he­ben, um ins­be­son­de­re mehr IT-Fach­kräf­te aus sei­nem Hei­mat­land anwer­ben zu können.

Natür­lich sind die­se Visa befris­tet. Doch sie kön­nen ver­län­gert wer­den, die Ange­wor­be­nen hei­ra­ten dann in den USA oder zeu­gen zumin­dest Kin­der, es ent­spinnt sich der Fami­li­en­nach­zug (Chain migra­ti­on) usw. Tra­gisch genug, daß Donald Trump selbst mit ähn­li­chen Ideen Wahl­kampf gemacht hat. Daß sich Elon Musk in die­sen noch klei­nen Shit storm ein­schal­ten wür­de, über­rasch­te vie­le. Ins­be­son­de­re die Art und Weise.

Denn Musk stimm­te der Not­wen­dig­keit einer for­cier­ten Fach­kräf­te­zu­wan­de­rung voll­um­fäng­lich zu. Auch sein bal­di­ger Co-Lei­ter im angeb­li­chen “Depart­ment of Govern­ment Effi­ci­en­cy” (ein mehr als lah­mer Witz, der einen eige­nen Klar­stel­lungs­text ver­dient hat), der eben­falls indisch­stäm­mi­ge Vivek Ramas­wa­my, stimm­te in die­sen Tenor mit ein.

Bei­de stei­ger­ten sich auf die Wider­wor­te, die nun auch ihnen ent­ge­gen­schlu­gen, in einen regel­rech­ten Furor der Belei­di­gun­gen und Her­ab­wür­di­gun­gen ihrer Kri­ti­ker und ange­stamm­ter Ame­ri­ka­ner im all­ge­mei­nen hin­ein. Soviel zum The­ma “MAGA” – die libe­ra­len Medi­en welt­weit nah­men es mit Fei­xen zur Kennt­nis. Dort kön­nen Sie bei Inter­es­se auch die diver­se Ergüs­se aus den Tas­ta­tu­ren die­ser angeb­li­chen Wohl­tä­ter “unse­rer” Sache nach­le­sen. Ich emp­feh­le aller­dings, bei anstän­di­gen Quel­len zu bleiben.

Sei­ne – ehe­ma­li­gen? – Par­tei­gän­ger wer­den hof­fent­lich auch län­ge­re Zeit nicht ver­ges­sen, daß “Mr. Mei­nungs­frei­heit” Elon Musk als ers­te Reak­ti­on auf Wider­spruch nicht nur recht rüde reagier­te, son­dern offen­bar auch ver­schie­de­nen regis­trier­ten Xit­ter-Nut­zern, die also für Klicks auf ihre Bei­trä­ge Geld bekom­men kön­nen, Abon­nen­ten oder gleich den gan­zen Regis­trie­rungs­sta­tus ent­fer­nen ließ. Und das, nach­dem die­se bedau­erns­wer­ten Men­schen ihre Bank­ver­bin­dun­gen und bio­me­tri­schen Daten (!) nach Isra­el durch­rei­chen muß­ten, um in den Genuß von Aus­zah­lun­gen zu kommen.

Wie unan­ge­nehm es sol­chen Leu­ten ist, sich auf das Niveau ihrer Fans hin­ab­quä­len zu müs­sen, sah man plas­tisch an Ramas­wa­mys Emi­nem-Dar­bie­tung und ande­ren Auf­trit­ten wäh­rend des Wahl­kampfs. Daß Elon Musk pro­vo­ka­ti­ve Xeets und Meme weni­ger gezwun­gen von der Hand gehen, weil er von Natur aus Ter­mi­nal­ly online ist, den­ke ich schon. Mit ulki­gen Bil­dern und stei­len Ansa­gen allein ist aber kein Staat zu machen. (Genau­so­we­nig wie mit Liber­tä­ren. Dazu gleich mehr.)

Nach dem Auf­stand um ihre Ein­wan­de­rungs­pro­pa­gan­da, die fin­di­ge “ech­te Rech­te” sogleich in Anleh­nung an unfrei­wil­li­ge deut­sche Über­sied­ler in die USA sowie die eigen­wil­li­gen sani­tä­ren Trends in Indi­en auf “Ope­ra­ti­on Poo­per­clip” tauf­ten, muß­te jeden­falls eini­ges an Abbit­te geleis­tet wer­den. Die Posi­tio­nen indes sind wei­ter die­sel­ben, wie auch “The Donald” selbst noch ein­mal klar­ge­stellt hat.

Die Selbst­de­mon­ta­ge von Elon Musk war der­ma­ßen bru­tal, daß es mir fast leid­tut, sie bereits vor einem Jahr in mei­ner Ein­füh­rung in Neo­re­ak­ti­on und Dunk­le Auf­klä­rung in Aus­sicht gestellt zu haben:

Über eine kon­kre­te Welt­an­schau­ung scheint [Elon Musk] gar nicht zu ver­fü­gen, und auch wenn kon­ser­va­ti­ve Ideo­lo­gie­fein­de dar­über froh­lo­cken mögen, ist mit einem impul­si­ven Strip­pen­zie­her längst noch kein Staat zu machen, auch wenn er ab und an zufäl­lig etwas im rech­ten Sin­ne Lie­gen­des vollbringt.

Elon Musk als Hoff­nungs­trä­ger zu beju­beln, ist rea­li­ter ein kon­ser­va­ti­ves Ver­hal­ten. Nicht von unge­fähr muß­ten sich nach sei­nem berühmt-berüch­tig­ten Gast­bei­trag in der Welt am Sonn­tag die Sprin­ger-Orga­ne zur Recht­fer­ti­gung zu den sprich­wört­li­chen Bre­zeln ver­bie­gen und teils intern Abgän­ge ver­zeich­nen. Noch vor zwei Jah­ren stan­den sie an vor­ders­ter Front der deutsch­spra­chi­gen Medi­en, die Elon Musk als unter­neh­me­ri­sches Wun­der­kind abfei­er­ten. Und wäh­rend die libe­ra­le­ren Blät­ter bereits nach Musks Über­nah­me von Twit­ter all­mäh­lich auf Gegen­kurs gin­gen, hiel­ten Welt und Co. wei­ter zu ihm. Immer­hin soll­te es nun gegen die woken Irren gehen, oder?

Nun, die Geschich­te um Twit­ter lief dann ja doch etwas anders, auch wenn Musk-Fans das meist gnä­dig über­se­hen. Nicht nur fei­ern die berüch­tig­ten und viel kri­ti­sier­ten Shadow bans, die es betrof­fe­nen Accounts viel schwie­ri­ger machen, neue Leser zu fin­den, unter der Prä­mis­se “Free­dom of speech, not free­dom of reach” wei­ter fröh­li­che Urständ. Die hat Elon Musk übri­gens gro­tes­ker­wei­se aus­ge­rech­net aus einer Rede Sacha Baron Cohens vor der Anti-Defa­ma­ti­on League (also qua­si der ame­ri­ka­ni­schen Ama­deu Anto­nio Stif­tung) über die Not­wen­dig­keit von Zen­sur in den sozia­len Medi­en entnommen.

Die so sicher erwar­te­ten Account­wie­der­her­stel­lun­gen sind zum guten Teil sehr spät oder gar nicht durch­ge­führt wor­den. Nur zu Erin­ne­rung: Elon Musk hat Twit­ter im Okto­ber 2022 über­nom­men. Mar­tin Sell­ners “MSLive”-Account, danach ange­legt, wur­de im August 2023 gesperrt. Unab­hän­gig davon war Sell­ner ja nie wirk­lich weg, und so hat die spä­te Ent­sper­rung sei­nes Haupt­ac­counts eher noch für logis­ti­sche Pro­ble­me beim Umlei­ten der zwi­schen­zeit­lich ange­sam­mel­ten Abon­nen­ten gesorgt.

Die Ent­sper­rung des Ame­ri­can-Renais­sance-Lei­ters Jared Tay­lor, von des­sen Lesern seit eh und je von Elon Musk erbe­ten, kam just zum Jah­res­wech­sel. Eine bil­li­ge klei­ne Bro­sa­me mehr als zwei Jah­re nach der angeb­li­chen “Befrei­ung” der Platt­form und sie­ben Jah­re nach Tay­lors Sper­rung – der Zusam­men­hang mit den Reak­tio­nen auf “Ope­ra­ti­on Poo­per­clip” liegt auf der Hand.

Und zuletzt hat es sehr wohl auch unter Elon Musk neue Sper­run­gen von “Gedan­ken­ver­bre­chern” gege­ben, etwa von Greg John­son (Coun­ter-Curr­ents). Natür­lich läßt sich ein­wen­den, daß all das ja nicht Elon Musk per­sön­lich ver­an­laßt. Aller­dings hat ihn ja nie­mand dazu gezwun­gen, mit Lin­da Yac­ca­ri­no eine laten­te Libe­ra­le zur Geschäfts­füh­re­rin zu ernen­nen, die in ers­ter Linie an Wer­be­ein­nah­men und der Ver­mei­dung schlech­ter Pres­se inter­es­siert ist.

Beach­tung ver­dient eben­so, wie Elon Musk in den ver­gan­ge­nen Wochen den bri­ti­schen Wen­de­hals Nigel Fara­ge – noch so eine absur­de Sehn­suchts­ge­stalt vie­ler deutsch­spra­chi­ger Dis­si­den­ten – erst pro­te­giert und dann fal­len­ge­las­sen hat. (In sei­nen Krei­sen nennt man sowas “Pump and dump”, glau­be ich.)

War­um war Fara­ge plötz­lich nicht mehr der Unter­stüt­zung wert? Nicht etwa, weil er sich neu­er­dings von groß­an­ge­leg­ten Abschie­bun­gen distan­ziert. Nein, der Grund ist, daß Fara­ge die Begeis­te­rung Musks für den alt­ge­dien­ten Coun­ter­ji­had-Hoo­li­gan “Tom­my Robin­son” nicht tei­len moch­te. (Wobei der tat­säch­lich eine durch und durch unap­pe­tit­li­che Figur ist und man sich so weit wie nur mög­lich von ihm fern­hal­ten soll­te.) Es ist offen­sicht­lich sehr leicht, sich den Unmut des wan­kel­mü­ti­gen Elon Musk zuzu­zie­hen – das ist nicht beson­ders hilf­reich, wenn man auf sei­nem Rücken poli­ti­sche Zie­le zu errei­chen versucht.

Nun wird wie­der die belei­dig­te Fra­ge kom­men, ob man sich als Rech­ter denn für gar nichts begeis­tern dür­fe, wie sie nach mei­ner Ein­schät­zung der Bedeu­tung von Joe Bidens Kan­di­da­tur­ver­zicht oft gestellt wur­de. Nicht nur ist die Ant­wort dar­auf schlicht “Ja”, denn Poli­tik ist kein Unter­hal­tungs­ge­schäft. Die Fra­ge zeugt auch von der ver­zwei­fel­ten Sehn­sucht nach star­ken Freun­den, die das eige­ne Pro­jekt anschie­ben oder gleich zu ihrem eige­nen machen. Das ist von mensch­lich nach­voll­zieh­bar. Es hat aber mit einem “kal­ten Blick von rechts” nichts zu tun und ist gera­de­zu infan­til – wie so vie­le liber­tä­re Standpunkte.

Womit wir beim Xitter-“Space” sind, in dem Elon Musk am heu­ti­gen Abend eine knap­pe Stun­de lang vor bis zu 200.000 inter­na­tio­na­len Ohren­paa­ren mit der AfD-Bun­des­spre­che­rin Ali­ce Wei­del par­lier­te. Wir ent­neh­men die­sem Gespräch die Bekräf­ti­gung, daß die Alter­na­ti­ve für Deutsch­land eine “liber­tär-kon­ser­va­ti­ve” Par­tei sei (was auch immer das bedeu­ten soll), ein inbrüns­ti­ges Bekennt­nis zu Isra­el sowie die Tie­fen­ana­ly­sen, daß Adolf Hit­ler Kom­mu­nist gewe­sen sei und die USA nicht nur im Ers­ten und Zwei­ten Welt­krieg und im Kal­ten Krieg jeweils die Welt geret­tet hät­ten, son­dern auch jetzt wie­der in die­ser Ver­ant­wor­tung stehen.

Von “Remi­gra­ti­on” indes war nichts zu hören. Na, vie­len Dank, basier­ter Afri­ka­ner, das hat die Welt defi­ni­tiv gebraucht. Doch hat Frau Wei­del das gebraucht? Hat “die Mei­nungs­frei­heit” das gebraucht? Oder hat nicht doch vor allem das dem Ver­neh­men nach – wie alle nicht­sub­ven­tio­nier­ten Musk-Unter­neh­men – wirt­schaft­lich stark strau­cheln­de Xit­ter das gebraucht?

Elon Musk ver­folgt eben­so wie Peter Thiel (ehe­ma­li­ger Chef von J.D. Van­ce), Marc And­re­es­sen (ehe­ma­li­ger Chef von Sri­ram Krish­n­an) und all die ande­ren gele­gent­lich “rechts” blin­ken­den IT-Tycoons zual­ler­erst ein­mal wirt­schaft­li­che Inter­es­sen. Da geht es vor allem um Dere­gu­lie­rung, aber auch um die Durch­set­zung öffent­li­cher Sicher­heit, weil die gut fürs Geschäft ist. Men­schen, die sich sicher füh­len, arbei­ten bes­ser, außer­dem brin­gen Über­wa­chungs­sys­te­me und die zu deren Aus­wer­tung längst die­nen­den KI-Lösun­gen die Kas­sen zum Klingeln.

Es ist wirk­lich trau­rig, daß sich nicht nur leicht­gläu­bi­ge Popu­lis­ten und klein­geis­ti­ge Kon­ser­va­ti­ve von den dar­um gestrick­ten Legen­den wohl­ha­ben­der Gön­ner ein­lul­len las­sen, son­dern auch manch ein ansons­ten intel­li­gen­ter ernst zu neh­men­der Rech­ter. Doch nie­mand ver­mag den von Ali­ce Wei­del im Musk-Plausch favo­ri­sier­ten “Mini­mal­staat” mit den eben­so gewünsch­ten “star­ken poli­ti­schen Füh­rern” unter einen Hut zu brin­gen – man kann unterm Strich nur das eine oder das ande­re haben, und nur eine von bei­den Optio­nen ist eine rech­te. Ich blei­be dabei:

Peter Thiels Inter­es­sen sind nicht mei­ne Inter­es­sen. Elon Musks Inter­es­sen sind auch nicht mei­ne Inter­es­sen. Und wenn der durch­schnitt­li­che Rech­te ein­mal all die Bene­be­lun­gen von »Tech­noop­ti­mis­mus« bis hin zu »Sozi­al­dar­wi­nis­mus« bei­sei­te schiebt und in sei­ner Selbst­ver­or­tung über mar­ki­ge Sprü­che aus dem Grund­schul­poe­sie­al­bum à la »Wenn ich groß bin, möch­te ich auch CEO wer­den« hin­aus­ge­langt, wird er ein­se­hen, dass auch sei­ne Inter­es­sen nichts mit den Machen­schaf­ten die­ser Mil­li­ar­dä­re gemein haben – nebu­lö­se und völ­lig belie­bi­ge Vor­stel­lun­gen von »Frei­heit« hin oder her.

Inwie­weit sich die Inter­es­sen die­ser Her­ren aller­dings mit jenen Ali­ce Wei­dels decken, weiß wohl nur sie selbst.