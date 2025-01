Neuverfilmung “Nosferatu”: Murnau, Herzog, Eggers

Um zu ver­deut­li­chen, war­um, und was Eggers mit dem Stoff gemacht hat, muß ich ein wenig ausholen.

Das bahn­bre­chen­de Ori­gi­nal aus dem Jahr 1922 zählt zu mei­nen ewi­gen Lieb­lings­fil­men. Ich sah die “Sym­pho­nie des Grau­ens” zum ers­ten Mal im Herbst 1989 spät­nachts im öster­rei­chi­schen Fern­se­hen, im Rah­men der damals legen­dä­ren Sen­de­leis­te “Kunst-Stü­cke”, mode­riert von Qua­drat­kopf Die­ter Moor, der sich heu­te uner­klär­li­cher­wei­se “Max” Moor nennt. Ich besit­ze noch die ori­gi­na­le VHS-Kas­set­te, auf der ich die Aus­strah­lung auf­ge­zeich­net habe.

Damals wur­de die von Enno Pata­l­as restau­rier­te Fas­sung aus den acht­zi­ger Jah­ren gezeigt, mit einer neu kom­po­nier­ten, fan­tas­tisch guten Film­mu­sik von Hans Poseg­ga (die ich der Ori­gi­nal­par­ti­tur von Hans Erd­mann vor­zie­he). Lei­der wur­de die­se Ver­si­on (mei­nes Wis­sens) bis­lang nicht auf DVD veröffentlicht.

Seit­her habe ich den Film wohl an die vier­zig Mal gese­hen, dar­un­ter etli­che Male im Kino mit Live-Musik­be­glei­tung (auf You­tube gibt es meh­re­re Ver­sio­nen, eine qua­li­ta­tiv gute mit deut­schen Titeln z. B. hier.)

Über die­sen enorm ein­fluß­rei­chen Film wur­de so viel geschrie­ben, daß ich mir hier die gro­ßen Wor­te erspa­ren kann. Nos­fe­ra­tu – Eine Sym­pho­nie des Grau­ens ist so etwas die Ur-Mut­ter aller Vam­pir­fil­me, wenn nicht (zusam­men mit Das Cabi­net des Dr. Cali­ga­ri und Der Golem, wie er in die Welt kam von 1920) des Hor­ror-Gen­res überhaupt.

Kaum ein Blut­sauger­strei­fen, der sich nicht in irgend­ei­ner Form an ihm bedient hät­te, ob nun direkt oder über bewuß­te und unbe­wuß­te iko­no­gra­phi­sche Genea­lo­gien. Zugleich ist Nos­fe­ra­tu einer der ganz weni­gen Stumm­fil­me, die heu­te noch, nach über hun­dert Jah­ren, einem grö­ße­ren Publi­kum geläu­fig und zugäng­lich sind.

F. W. Mur­nau (1888–1931) gilt als einer der Gigan­ten des frü­hen Kinos. Er hat eine Viel­zahl bedeu­ten­der und ein­fluß­rei­cher Wer­ke hin­ter­las­sen – Der letz­te Mann, Faust, Sun­ri­se oder Tabu. Mur­nau, sein auf Phan­tas­tik spe­zia­li­sier­ter Dreh­buch­au­tor Hen­rik Galeen und der geheim­nis­um­wit­ter­te Pro­du­zent Albin Grau, der auch für das opti­sche Design haupt­ver­ant­wort­lich war, ver­leg­ten den vik­to­ria­ni­schen Roman Dra­cu­la (1897) von Bram Sto­ker in ein hoff­man­nes­kes Bie­der­mei­er-Deutsch­land, in eine fik­ti­ve, am Meer gele­ge­ne Stadt namens Wis­borg, im Film eine Mischung aus Ori­gi­nal­schau­plät­zen in Wis­mar und Lübeck.

Galeens Dreh­buch redu­zier­te das Figu­ren­en­sem­ble des Romans auf drei Haupt­ge­stal­ten, denen er neue Namen gab: Dracula/Orlok, Jona­than Harker/Hutter und sei­ne Ver­lob­te Mina/Ellen. Der sei­nem unto­ten “Meis­ter” ver­fal­le­ne, wahn­sin­ni­ge Insek­ten­fres­ser “Ren­field” taucht als Häu­ser­mak­ler Knock wie­der auf, die Van Hel­sing-Rol­le hat zumin­dest ein lei­ses Echo in der Gestalt des “Para­cel­sia­ners” Dr. Bul­wer (benannt nach dem Roman­cier Bul­wer-Lyt­ton) auf, der aller­dings kein Vam­pir­jä­ger ist.

Nach­dem Orlok an Bord eines von Geis­ter­hand gesteu­er­ten Schif­fes, des­sen gan­ze Besat­zung er nach der Rei­he getö­tet hat, in Wis­borg ankommt, weicht die Hand­lung stark vom Ori­gi­nal ab: Aus den Kis­ten mit ver­fluch­ter Erde “von den Äckern des schwar­zen Todes” ent­stei­gen Heer­scha­ren von Rat­ten, die in der Stadt eine Pest­epi­de­mie auslösen.

Als Hut­ters Braut Ellen in einem von ihrem Ver­lob­ten aus Tran­syl­van­ni­en mit­ge­brach­ten Buch “Von Vam­py­ren, erschröck­li­chen Geis­tern, Zau­berey­en und den sie­ben Tod­sün­den” liest, daß nur ein “sünd­los Weib”, das sich dem Vam­pir hin­gibt und ihn den ers­ten Hah­nen­schrei ver­ges­sen macht, den Bann bre­chen kann, beschließt sie, sich zu opfern, um das gro­ße Ster­ben zu beenden.

Galeens Bear­bei­tung des Romans ist schlicht­weg geni­al. Aus dem teil­wei­se etwas ver­wor­re­nen und ver­schach­tel­ten Plot des Ori­gi­nals desti­lier­te er ein schau­rig-roman­ti­sches Mär­chen, in dem die weib­li­che Haupt­fi­gur, bei Sto­ker nicht mehr als ein pas­si­ves Opfer, durch die Kraft ihrer Lie­be zur Hel­din wird.

Er schuf einen “ger­ma­ni­sier­ten” Alter­na­tiv-Dra­cu­la, der seit­her ein legi­ti­mes Eigen­le­ben an der Sei­te des angel­säch­si­schen Ori­gi­nals führt, das erst 1930 mit Bela Lugosi in der Haupt­rol­le unter sei­nem Ori­gi­nal­ti­tel ver­filmt wur­de (aller­dings auf der Grund­la­ge eines damals popu­lä­ren Thea­ter­stücks, nicht des Romans selbst).

Murnau/Galeen/Grau kreir­ten dar­über­hin­aus einen Vam­pir-Typus, der in der Pop­kul­tur bis heu­te über­dau­ert hat: Hager, glatz­köp­fig, mit spit­zen Ohren, rat­ten­ar­ti­gen Vor­der- statt Eck­zäh­nen, spin­nen­glei­chen Hän­den mit lan­gen Kral­len und einer Kör­per­hal­tung und Moto­rik, als hät­te bereits die Lei­chen­star­re ein­ge­setzt – das ist “Nos­fe­ra­tu”, nicht “Dra­cu­la”.

Gespielt wur­de er von einem enig­ma­ti­schen Schau­spie­ler, der pas­sen­der­wei­se Max Schreck hieß, und der allein auf­grund die­ser einen Rol­le heu­te noch bekannt ist. Dank ihm ist Nos­fe­ra­tu der ein­zi­ge Film, in dem ich jedes­mal von Neu­em glau­be, einen tat­säch­li­chen Vam­pir zu sehen (eine Idee, die 2000 für den eher ent­täu­schen­den Film Shadow of the Vam­pi­re auf­ge­grif­fen wurde).

Die­sen merk­wür­di­gen Ein­druck des “Authen­ti­schen” haben unzäh­li­ge Zuschau­er des Films emp­fun­den, para­do­xer­wei­se umso mehr, wenn das ers­te Schau­er­leb­nis eine aus­ge­wa­sche­ne Kopie der xten Gene­ra­ti­on im Fern­se­hen oder auf einer VHS-Kas­set­te war. Auch Robert Eggers hat es als Kind so erlebt.

Der Typus “Nos­fe­ra­tu”, ein ani­ma­li­scher Ver­wand­ter der Rat­ten und Fle­der­mäu­se, dem kaum mehr etwas Mensch­li­ches anf­haf­tet, ist weit ent­fernt von den spä­te­ren ver­füh­re­ri­schen Gra­fen wie Bela Lugosi, Chris­to­pher Lee und ihren zahl­lo­sen Erben oder den ero­ti­schen Rock­stars aus den Roma­nen von Anne Rice. Er hat sich als reiz­vol­le Alter­na­ti­ve erhal­ten, und tauch­te unter ande­rem auch in der Ste­phen-King-Ver­fil­mung Salem’s Lot von 1979 (und ihrem “diver­si­fi­zier­ten” Remake von 2024) auf.

Im sel­ben Jahr dreh­te Wer­ner Her­zog ein Remake mit Klaus Kin­ski in der Titel­rol­le, sekun­diert von Bru­no Ganz (Hutter/Harker) und Isa­bel­le Adja­ni (Ellen/Mina/Lucy) unter dem Titel Nos­fe­ra­tu – Phan­tom der Nacht. Die­se Ver­si­on basiert also nicht (oder nur indi­rekt) auf Bram Sto­ker (obwohl die Haupt­fi­gu­ren im Gegen­satz zu Galeens Adap­ti­on ihre Ori­gi­nal­na­men tra­gen), son­dern auf dem Film von Murnau.

Her­zog hat des­sen Bild­kom­po­si­tio­nen und Insze­nie­run­gen mehr oder weni­ger kopiert, in Far­be, und mit Schau­spie­lern, die teil­wei­se im Stumm­film­stil agie­ren und die Ges­ten ihrer Vor­gän­ger von 1921 exakt wie­der­ho­len. Ande­re Sze­nen wie­der­um hat er spie­le­risch vari­iert und modifiziert.

Phan­tom der Nacht ist also eher ein “Re-enact­ment” als ein Remake von Sym­pho­nie des Grau­ens. Dahin­ter steckt wohl ein biß­chen die Idee, ein Film­kunst­werk wie ein Musik­stück nach­zu­spie­len und zu vari­ie­ren (Gus van Sant hat es 1998 noch extre­mer, aber mit gerin­gem Erfolg mit Hitch­cocks Psycho versucht.)

Wie sein Vor­bild Mur­nau zog Her­zog die atmo­sphä­ri­sche Magie aus Ori­gi­nal­schau­plät­zen, die zum Teil die glei­chen sind, etwa die Hohe Tatra in der Slo­wa­kei und die Lübe­cker Salz­spei­cher, die im Film dem Vam­pir als art­ge­rech­te Behau­sung die­nen. In Wis­mar zu dre­hen war nicht mög­lich, da es nun auf DDR-Staats­ge­biet lag, statt­des­sen dien­ten die Kanä­le des hol­län­di­schen Delft als Kulis­se für die fik­ti­ve deut­sche Biedermeierstadt.

Auch Her­zogs Film, effekt­voll unter­malt mit dem Vor­spiel zu Richard Wag­ners “Rhein­gold”, Charles Goun­ods “Cäci­li­en­mes­se” und Klän­gen der Krautrock­band Popol Vuh, atmet den Geist der deut­schen Roman­tik. Es ging dem Regis­seur aber auch dar­um, eine bewuß­te Ver­bin­dung zu 1933 abge­ris­se­nen Tra­di­tio­nen des deut­schen Films her­zu­stel­len, zu den Urvä­tern des deut­schen Kinos wie eben Mur­nau und Fritz Lang.

Lot­te H. Eis­ner, eine von Her­zog reli­gi­ös ver­ehr­te Autorin von ein­fluß­rei­chen Büchern über den “expres­sio­nis­ti­schen” Film der Wei­ma­rer Repu­blik, attes­tier­te ihm gene­rös das Gelin­gen die­ses Vor­ha­bens: „Das ist kein Remake, das ist eine Wiedergeburt.”

Klaus Kin­ski ist unter dicken Schich­ten von Make­up wie gehabt vir­tu­os, aber eben doch sicht­bar Klaus Kin­ski und kein geheim­nis­um­wit­ter­ter Nie­mand oder Anony­mus, der genau­so gut tat­säch­lich ein Vam­pir sein könn­te. Er gibt dem Gra­fen Orlok/Dracula eine schwer­mü­ti­ge, tief­trau­ri­ge Note. Anders als Murnaus und Galeens Nos­fe­ra­tu sehnt er sich nach Erlö­sung von sei­nem Dasein als ruhe­lo­ser, hung­ri­ger Schatten.

Natür­lich wäre Her­zog nicht Her­zog, wenn er dem Stoff trotz aller Treue zum Vor­bild nicht sei­nen urei­ge­nen poe­ti­schen Stem­pel auf­ge­drückt hät­te – das beginnt schon im Vor­spann, in dem ech­te mexi­ka­ni­sche Mumi­en zu sehen sind. Man­che Sze­nen bewe­gen sich, nicht zuletzt durch her­zog­ty­pi­sche skur­ri­le Neben­fi­gu­ren, am Rand der unfrei­wil­li­gen Komik, was den Film zur leich­ten Beu­te eines unfreund­li­chen Publi­kums macht, wie ich (zu mei­nem Leid­we­sen) ein­mal in einer Kino­vor­füh­rung in Ber­lin erlebt habe.

Die bedeu­tends­te Abwei­chung von Mur­nau ist das “pes­si­mis­ti­sche” Ende: Graf Dra­cu­la wird zwar, hin­ge­hal­ten von der schö­nen, blas­sen Frau, die ihm ihr Blut gibt, von den Strah­len der auf­ge­hen­den Son­ne ver­nich­tet, das von ihm gebis­se­ne Opfer Jona­than Har­ker wan­delt sich jedoch zum son­nen­licht­un­emp­find­li­chen Nach­fol­ge­vam­pir, der in der Schluß­sze­ne des Films davon­rei­tet, um das Böse wei­ter in die Welt zu tra­gen (ähn­lich dem berüch­ti­gen Ende von Pol­an­skis Tanz der Vam­pi­re).

Her­zogs Film besticht heu­te durch einen Stil, der dem “Hol­ly­wood” damals wie heu­te kom­plett ent­ge­gen­ge­setzt ist: Lan­ge, sta­ti­sche Ein­stel­lun­gen und ein gene­rell ent­schleu­nig­tes, gera­de­zu “trance­ar­ti­ges” Tem­po, das dem Zuschau­er Zeit läßt, in den fil­mi­schen Raum gleich­sam “hin­ein­zu­tau­chen”. Die Land­schaf­ten und Dreh­or­te sind, was sie sind, allen­falls durch die Beleuch­tung ver­än­dert und entfremdet.

Nun aber zu Robert Eggers und sei­ner Bear­bei­tung des Stof­fes. Der Regis­seur, Jahr­gang 1983, seit sei­ner Kind­heit beses­sen von Murnaus Film, hat über ein Jahr­zehnt lang dar­an gearbeitet.

Seit sei­nen ers­ten Kurz­film­ver­su­chen (etwa “Hän­sel und Gre­tel”, 2007) kon­zen­triert sich Eggers auf das Hor­ror­film­gen­re mit einer dezi­diert “nord­eu­ro­päi­schen” Sen­si­bi­li­tät. Dies und die Tat­sa­che, daß sei­ne Fil­men bis­lang frei von “Diver­si­ty” und “Woke­ness” sind, haben ihn zu einem Favo­ri­ten der anglo­ame­ri­ka­ni­schen dis­si­den­ten Rech­ten gemacht, die nicht müde wird, zu prei­sen, wie “weiß” Eggers Fil­me doch sei­en (sie­he etwa hier und hier), obwohl sich die­ser selbst natür­lich ideo­lo­gisch in einem völ­lig main­stream­kom­pa­ti­blen Rah­men posi­tio­niert.

Auch wenn nicht alle sei­ne Fil­me zu 100% in die “Horror”-Schublade pas­sen, so han­deln sie durch­weg von düs­te­ren, dämo­ni­schen Kräf­ten, die in jedem sei­ner Fil­me zu Zer­stö­rung, Tod und Wahn­sinn füh­ren. Das Böse gewinnt immer. In The Witch (2015) wird eine puri­ta­ni­sche Fami­lie im Neu-Eng­land im 17. Jahr­hun­dert von sata­ni­schen Hexen kor­rum­piert und ver­nich­tet, in The Light­house (2019) ver­lie­ren zwei Leucht­turm­wäch­ter im 19. Jahr­hun­dert auf­grund von Iso­la­ti­on, exzes­si­vem Suff und dunk­len, okkul­ten Ein­flüs­sen den Verstand.

The North­man (2022) ist zwar ein Wikin­ger-Film, aber eben­falls voll mit über­na­tür­li­chen Erschei­nun­gen, scha­ma­nis­ti­schen Deli­ri­en und vor allem bra­chia­lem Blut­ver­gie­ßen ohne Ende. Die Welt, die er zeich­net, ist zwar von gro­ßer opti­scher Schön­heit und mythi­scher Fas­zi­na­ti­on, hat aber auch etwas Alp­traum­haf­tes und Absur­des in ihrer stumpf­sin­ni­gen Fixie­rung auf Blut­ra­che, Kampf und Totschlag.

Der nihi­lis­ti­sche Zug von Eggers’ bis­he­ri­gen Fil­men kul­mi­niert in Nos­fe­ra­tu auf gera­de­zu unüber­biet­ba­re Wei­se (ach­tung, nun begin­nen die Spoi­ler). Genau hier liegt auch der Grund mei­nes Aber­wil­lens, trotz der unleug­ba­ren Qua­li­tä­ten der Insze­nie­rung. Der Film ist eine Augen­wei­de: Die Kos­tü­me, die Aus­stat­tung, die Optik, all dies ope­riert auf einem zuwei­len spek­ta­ku­lä­ren Niveau.

Die Hand­lung folgt größ­ten­teils eng der Mur­nau-Galeen-Vor­la­ge, kehrt aber in vie­ler­lei Hin­sicht wie­der zum Urquell Bram Sto­ker zurück. Gelun­gen ist vor allem die Titel­fi­gur. Dies war wohl eine der größ­ten Her­aus­for­de­run­gen für den Regis­seur, denn Vam­pi­re sind inzwi­schen ziem­lich aus­ge­lutsch­te (wenn man so sagen darf) Gestal­ten, die nicht mehr sehr gru­se­lig sind.

Eggers gibt sei­nem Gra­fen den Hor­ror zurück. Wie in der Roman­vor­la­ge trägt er einen wuch­ti­gen Schnauz­bart, wie ein wala­chi­scher Fürst des 15. Jahr­hun­derts ihn getra­gen haben mag; und ähn­lich wie bei Sto­ker ist er – im Gegen­satz zu den zum Kli­schee gewor­de­nen Dar­stel­lun­gen seit Lugosi – eine absto­ßen­de, fau­li­ge Gestalt, in der Tat ein buch­stäb­lich leben­der Leich­nam mit einem ver­we­sen­den Kör­per. Gleich­zei­tig sind die Züge des “Nosferatu”-Typs deut­lich erkenn­bar. Eggers hat die Figur geschickt vari­iert, ohne sie zu wiederholen.

Gelun­gen ist auch, was er mit der Stim­me des Vam­pirs gemacht hat. Sie klingt rauh, tief, metal­lisch, blei­ern, unmensch­lich. Orlok muß tie­fe, schep­pe­ren­de Atem­zü­ge tun, bevor er spricht, als wür­de es ihm unend­li­che Mühe berei­ten. Er hat einen star­ken sla­wi­schen Akzent und spricht (so ent­neh­me ich Wiki­pe­dia, ich wäre nicht drauf­ge­kom­men) zuwei­len “dakisch”, die Spra­che der Ur-Rumä­nen in der Anti­ke (authen­tisch anti­quier­te Spra­che ist ein bedeut­sa­mes Ele­ment in allen Eggers-Filmen).

Ähn­lich wie Her­zog spielt auch Eggers vir­tu­os mit Ver­satz­stü­cken von Mur­nau, sei­en es Sets, Requi­si­ten, bestimm­te Ges­ten, Bild­kom­po­si­tio­nen oder opti­sche Moti­ve (wie den über die Wän­de huschen­den Schat­ten). Wer die deut­schen Vor­gän­ger die­ses ame­ri­ka­ni­schen Wie­der­gän­gers gut kennt, wird einen beson­de­ren Genuß an Eggers’ lust­vol­ler Hin­ga­be an Details, Zita­ten und Varia­tio­nen haben.

Wo Mur­nau und Her­zog das Unheim­li­che in der Natur fin­den, ist Eggers’ digi­tal bear­bei­te­te Welt durch und durch “künst­lich”. Ihre Per­fek­ti­on macht sie aber auch ste­ril. Die­se Art von Film­land­schaf­ten und Sze­ne­rien wird wohl künf­tig via KI fabri­ziert werden.

Das “dämo­ni­sche” Ele­ment wird stark her­aus­ge­kehrt und betont. Schon Albin Grau, Mit­glied des magi­schen Ordens der “Fra­ter­ni­tas Satur­ni” und spä­ter mit Aleis­ter Crow­ley bekannt, lies den Häu­ser­mak­ler Knock, der dem Gra­fen Orlok ein “schö­nes, düs­te­res Haus” in Wis­borg ver­kauft, einen Brief sei­nes Kli­en­ten lesen, der in einer Geheim­schrift aus Sigil­li­en und okkul­ten Sym­bo­len ver­faßt ist. Eggers buch­sta­biert kon­se­quent aus, was Mur­nau und Galeen nur andeu­ten: Knock prak­ti­ziert schwar­ze Magie, um sei­nen “Meis­ter” nach Deutsch­land zu rufen.

Es ist bezeich­nend, daß sein Gegen­spie­ler, ein Van Hel­sing mit dem Namen Albin Eber­hart von Franz (gespielt von Wil­lem Dafoe, der in Shadow of the Vam­pi­re Max Schreck dar­stell­te), der sei­nen aka­de­mi­schen Ruf ver­lo­ren hat, weil er sich mit Okkul­tis­mus zu beschäf­ti­gen begon­nen hat, anstel­le von Kreu­zen, Weih­was­ser und geweih­ten Hos­ti­en eben­falls zu magi­schen Waf­fen und Bann­sprü­chen greift, um den Nos­fe­ra­tu zu besiegen.

Von Franz hin­ge­gen kommt nicht ein­mal von fer­ne auf die Idee, es mit die­sen gen­re­ty­pi­schen Mit­teln zu ver­su­chen, die von den wis­sen­schaft­lich “auf­ge­klär­ten” Vam­pir­jä­gern der klas­si­schen Fil­me rou­ti­ne­mä­ßig ein­ge­setzt wur­den wie auf Knopf­druck funk­tio­nie­ren­de Wun­der­waf­fen. Im vam­pi­risch heim­ge­such­ten Deutsch­land von Robert Eggers gibt es zwar Weih­nachts­bäu­me, aber es sind kei­ne Pries­ter und kei­ne Kir­chen zu sehen (im Gegen­satz zum archai­schen, ortho­do­xen Rumä­ni­en). Ein klei­nes Kreuz am Hals von Ellens Freun­din Anna bie­tet nicht den gerings­ten Schutz.

Wie immer gibt es in Eggers Welt kei­nen Gott und kei­nen Chris­tus, son­dern aus­schließ­lich dämo­ni­sche, teuf­li­sche, magi­sche, übel­wol­len­de Mäch­te, die unein­ge­schränkt triumphieren.

Auch bei Mur­nau fin­den sich im Gegen­satz zur spä­te­ren Iko­no­gra­phie des Gen­res kei­ne Kru­zi­fi­xe und Hos­ti­en (bei Her­zog haben letz­te­re zwar noch eine gewis­se Bann­kraft, sind aber in ihrer Wir­kung aber stark abge­schwächt), kei­ne Pries­ter und kei­ne Gebe­te, auch dann nicht, als die Pest in der Stadt wütet.

Die Frau, die sich opfert, um dem Ster­ben Ein­halt zu gebie­ten, wird aller­dings als “rein” und “sünd­los” beschrie­ben; bereits zuvor hat ihre Lie­be, die Raum und Zeit über­win­det, in einer der berühm­tes­ten Sze­nen des Films den Vam­pir tele­pa­thisch zurück­ge­ru­fen, als er ihrem Ver­lob­ten den letz­ten töd­li­chen Biß ver­set­zen woll­te. Bei Mur­nau-Galeen ist “die Lie­be stär­ker als der Tod”, auch wenn die Braut des Hel­den am Schluß stirbt.

Eggers sabo­tiert die­se Idee, indem er einen dop­pel­ten Boden ein­führt, eine dämo­ni­sche Beses­sen­heit, die die weib­li­che Haupt­fi­gur zen­tral moti­viert. Aber auch hier kann kein Exor­zist mit Gebe­ten, Weih­was­ser und Beschwö­run­gen wei­ter­hel­fen, auch hier wird es gar nicht erst versucht.

Ellen, mehr noch als bei Mur­nau zen­tra­le Figur des Films, hat in ihrer Kind­heit aus Ein­sam­keit und Ver­zweif­lung einen Dämon ange­ru­fen, der seit­her von ihr Besitz ergrif­fen hat und sie in Träu­men, Tran­cen und dunk­len Eksta­sen heim­sucht. Bereits in der aller­ers­ten Sze­ne des Films sieht man, wie sie, laut Zwi­schen­ti­tel Jah­re vor Beginn der Hand­lung, ihren “demon lover”, den sie “Schutz­en­gel” nennt, sehn­süch­tig her­bei­ruft, und sich unter bizar­ren, über­na­tür­li­chen, kon­vul­si­schen Zuckun­gen win­det, als die­ser ihr “Gebet” erhört und von ihr bru­tal Besitz ergreift.

Der Film hat­te kaum ange­fan­gen, und ich war bereits ver­stimmt. Man sah als Ein­stieg auf 180 Grad, was eigent­lich ein Höhe­punkt am Schluß sein soll­te. Im Grun­de war mit die­ser Hor­ror­s­ex­at­ta­cke alles gesagt, kein Span­nungs­bo­gen mehr mög­lich: Ellen gehört von Anfang an dem Dämon, der sich als iden­tisch mit Nos­fe­ra­tu her­au­stellt. Er ist im Grun­de der Tod selbst. Ihr Ehe­mann kennt ihre Heim­su­chun­gen, die sie seit ihrer Kind­heit ver­fol­gen. Sie erzählt ihm, eben­falls bereits im ers­ten Akt, von einem Traum (man kann die Sze­ne im Trai­ler sehen):

Es war unse­re Hoch­zeit. Als wir uns umdreh­ten, waren ein­fach alle tot. Der Gestank ihrer Kör­per war ein­fach abscheu­lich. Vor mir stand… der Tod. Aber ich war nie­mals so glücklich.

Als sie den letz­ten, wider­sin­nig-unge­heu­er­li­chen Satz aus­spricht, zer­plat­zen ihre Gesichts­zü­ge in eine selt­sa­me Gri­mas­se vol­ler per­ver­ser, schmerz­vol­ler, unun­ter­drück­ba­rer Freu­de, wäh­rend ihr ein ner­vö­ses Lachen ent­schlüpft. Je näher der Vam­pir her­an­rückt, umso häu­fi­ger ver­liert sie die Kon­trol­le über ihren Geist und Kör­per, der immer wie­der zwang­haft in unna­tür­li­chen, obs­zö­nen Posen erstarrt, nach dem Modell der von Jean-Marie Char­cot am Ende des 19. Jahr­hun­derts beschrie­be­nen und foto­gra­fier­ten Hys­te­ri­ke­rin­nen (auch Lin­da Blairs dia­bo­li­sche Ver­ren­kun­gen in Fried­kins The Exor­cist schei­nen ein Vor­bild gewe­sen zu sein.)

Eggers ist zwar zu raf­fi­niert, um dar­aus eine plat­te freu­dia­ni­sche Geschich­te über die unter­drück­te Sexua­li­tät von Frau­en in prä­fe­mi­nis­ti­schen Zei­ten zu machen. Den­noch unter­nimmt er ein paar halb­her­zi­ge Vor­stö­ße in die­se Rich­tung. Der ent­spre­chen­de Motiv ist nicht ganz weg­zu­leug­nen, und was der Regis­seur dar­aus macht, ist reich­lich konfus.

In vie­len Sze­nen scheint auch ein ande­rer (Quasi-)Horrorfilm Pate gestan­den zu sein, Andrzej Zulaw­skis Pos­ses­si­on aus dem Jahr 1981, ein gro­tes­kes Bezie­hungs­dra­ma, in dem Isa­bel­le Adja­ni, die Hel­din aus Her­zogs Nos­fe­ra­tu, ihren ent­frem­de­ten Ehe­mann mit psy­cho­ti­schen Anfäl­len ter­ro­ri­siert, wäh­rend sie ihn mit einem Eso­te­ri­ker betrügt und heim­lich ein schlei­mi­ges Ten­ta­kel­mons­ter groß­zieht. Auch in die­sem Film ver­schwin­den die Gren­zen zwi­schen psy­chi­schen Stö­run­gen, Traum­vi­sio­nen und dämo­ni­schen Einwirkungen.

Direkt von Pos­ses­si­on scheint etwa eine wir­re Sze­ne inspi­riert zu sein, in der Ellen ihren Mann in einen his­trio­nisch eska­lie­ren­den Streit hin­ein­zieht, an des­sen Höhe­punkt sie ihn mit den Wor­ten “Du könn­test mich nie so befrie­di­gen wie er” pro­vo­ziert, was ihn auf der Stel­le forsch zur Tat schrei­ten läßt, um die­se Schmach nicht auf sich sit­zen zu las­sen. Das ist eine von etli­chen Stel­len, in der der Film in eine kras­se, selbst­zweck­haf­te Vul­ga­ri­tät abgleitet.

Vam­pi­re und Sex, der Biß als Ersatz oder Meta­pher für den Koitus, das sind nun frei­lich kei­nen neu­en Moti­ve, son­dern alte und fixe Bestand­tei­le des Gen­res. Sie sind schon im ori­gi­na­len Film prä­sent, frei­lich auf unend­lich sub­ti­le­re Wei­se. Sehn­süch­tig streckt die schlaf­wan­deln­de Ellen die Arme nach ihrem Gelieb­ten aus, wäh­rend Mur­nau mit­tels Par­al­lel­mon­ta­ge Hut­ter und den Gra­fen Orlok gleich­zei­tig her­an­na­hen läßt, den einen zu Land, den ande­ren zur See. Wer von bei­den wird nun ihr Bräu­ti­gam wer­den? Am Ende Orlok, der die Nacht an ihrem Hals sau­gend ver­bringt, bis der Hahn kräht und die Son­nen­strah­len ihn zu Staub auflösen.

Eggers hat nun die­sen Sub­text auf dras­ti­sche, fast schon por­no­gra­phi­sche Wei­se expli­zit gemacht, bei ihm wird gebis­sen und gevö­gelt. Und sonst nichts. Die Natur der Bezie­hung zwi­schen Ellen und Nos­fe­ra­tu ist kei­ne schwüls­ti­ge Gothic-Roman­ze wie zwi­schen Gary Old­man und Wino­na Ryder in der opu­len­ten Dra­cu­la-Ver­fil­mung von Fran­cis Ford Cop­po­la aus dem Jahr 1992, die unter dem Slo­gan “Love Never Dies” bewor­ben wurde.

Es han­delt sich viel­mehr um eine rei­ne mor­bi­de Lust, die durch Angst und Gewalt und Miß­hand­lung gestei­gert wird, um sata­ni­sche Orgas­men, ähn­lich wie sie die jun­ge Hexe am Ende von The Witch erlebt. “Ich bin ein Appe­tit, sonst nichts”, sagt der Vam­pir, bevor er Ellen ein Ulti­ma­tum von zwei Näch­ten stellt, inner­halb des­sen sie sich ihm frei­wil­lig als sei­ne Braut dekla­rie­ren und hin­ge­ben muß. In der Zwi­schen­zeit voll­bringt er, um sie zu erpres­sen, noch eini­ge grau­sa­me Taten, wie etwa die Fami­lie ihrer Freun­din Anna aus­zu­rot­ten (letz­te­re gespielt von einer Schau­spie­le­rin, die sich allen Erns­tes als “non-binär” bezeichnet).

Erst sehr spät, im letz­ten Akt, taucht die Idee auf, daß nur das frei­wil­li­ge Opfer einer Frau den Vam­pir zer­stö­ren (und damit die Pest been­den) kann. Sie wird nicht von Ellen, son­dern von Dr. von Franz in einem dämo­no­lo­gi­schen Buch entdeckt.

Da sich aber Ellen ohne­hin danach sehnt, von dem Vam­pir ver­zehrt zu wer­den, ja eigent­lich schon seit ihrer Kind­heit von ihm beses­sen wird, ver­liert ihr Opfer­akt jeg­li­che Rein­heit und Tra­gik und damit auch roman­ti­sche Schön­heit. Sie opfert sich am Ende nur, weil sie nicht anders kann und nicht anders will, weil es die Erfül­lung ihrer geheims­ten, tiefs­ten, dun­kels­ten Wün­sche ist.

Das Opfer und die selbst­zer­stö­re­ri­sche Ver­fal­len­heit an die Tod-und-Sex-Lust, das paßt ein­fach nicht zusam­men. Das Dreh­buch stellt sich hier selbst ein Bein. Im Jahr 2024 , 102 Jah­re nach Mur­nau, scheint es offen­bar nicht mehr mög­lich zu sein, eine tugend­haf­te oder “sünd­lo­se” Frau zu zei­gen, die sich aus rei­ner Selbst­lo­sig­keit hin­gibt. Man wür­de es als lächer­lich, abge­schmackt und ärger­lich emp­fin­den, als reak­tio­när und frau­en­feind­lich abkan­zeln. Ist das nicht eine Feig­heit auf sei­ten des Regis­seurs, daß er die­ses Risi­ko ver­mie­den hat?

Der Film endet also mit einem fina­len, blu­ti­gen Todes­sex, der ein Ende hat, als das Tages­licht den Unto­ten end­gül­tig ver­nich­tet. Die letz­te Ein­stel­lung zeigt halb­to­tal von oben das immer noch inein­an­der ver­schlun­ge­ne, nack­te, tote Paar, Ellen mit dem mas­si­gen, ver­we­sen­den Leich­nam des nun hof­fent­lich end­gül­tig ver­schie­de­nen Gra­fen zwi­schen den geöff­ne­ten Bei­nen, getaucht in ein war­mes Son­nen­licht. Erlö­sung, Hap­py End?

Wofür haben wir das nun alles gese­hen? Gepfähl­te Men­schen und Unto­te, die Blut kot­zen, nekro­phi­le Sexu­al­ak­te, Tau­ben, denen die Köp­fe abge­bis­sen wer­den, und, am schlimms­ten, krei­schen­de Klein­kin­der, die vom Vam­pir zer­ris­sen und wie Pup­pen fort­ge­schmis­sen wer­den (ich fin­de das künst­le­risch nicht zu recht­fer­ti­gen. Es ist bil­lig und wider­wär­tig. Wie Hitch­cock und Truf­f­aut hal­te ich das Töten von Kin­dern im Film für einen “Miß­brauch des Kinos”)?

Unter die­sem Grad an Kraß­heit geht es offen­bar nicht mehr in heu­ti­gen Hor­ror­fil­men, aber wirk­lich zu scho­cken scheint es auch nie­man­den mehr (auch mir wird ledig­lich übel davon). Es ist schon erstaun­lich, was man inzwi­schen alles im Kino als “nor­mal” oder min­des­tens akzep­ta­bel hin­nimmt. Bedurf­te es denn wirk­lich eines neu­en “Nosferatu”-Films, um die­se Art von ohne­hin schon han­dels­üb­li­cher Kost zu servieren?

Ich habe bereits erwähnt, daß man­che Rech­te in der Ang­lo­sphä­re Robert Eggers als Regis­seur schät­zen, der eine Vor­lie­be für “euro­päi­sche” Ästhe­tik und “wei­ße” Sujets hat. Das mag schon so sein. Sie über­se­hen jedoch, daß die Wel­ten, die er zeich­net, durch­weg alp­traum­haft sind und in ihnen, wie bereits gesagt, der Tod, der Wahn­sinn, die Zer­stö­rung und das Böse stets tri­um­phie­ren (The North­man, der eini­ge posi­ti­ve Ele­men­te ent­hält, mag dabei noch der am wenigs­ten beklem­men­de Film sein). Sie sind Kunst­wer­ke einer spä­ten, aus­ge­höhl­ten, ster­ben­den Zivilisation.

Es ist aller­dings nicht nur der Nihi­lis­mus und der schlech­te Geschmack am Krank­haf­ten und Extre­men, der Nos­fe­ra­tu zu einem eher uner­freu­li­chen Erleb­nis macht.

Auch wenn Eggers einer der bes­se­ren zeit­ge­nös­si­schen Regis­seu­re und einer der letz­ten Ban­ner­trä­ger der “Arthouse”-Tradition ist, so kran­ken sei­ne Fil­me doch am sel­ben Syn­drom wie das gesam­te heu­ti­ge Kino: Da ist einer­seits der Zwang, pau­sen­los die ermü­de­ten und abge­stumpf­ten Sens­ori­en des Zuschau­ers mit Rei­zen zu bebal­lern, ande­rer­seits das krea­ti­ve Auf-der-Stel­le-tre­ten, das pau­sen­lo­se Recy­clen alter Stof­fe, Bil­der und Fil­me, ohne etwas wirk­lich Neu­es her­vor­zu­brin­gen, wäh­rend gleich­zei­tig die tech­ni­schen Mög­lich­kei­ten zur Umset­zung kühns­ter Visio­nen grö­ßer und (ver­gleichs­wei­se) bil­li­ger sind als je zuvor.

Nos­fe­ra­tu ist eine wei­te­re schal schme­cken­de Frucht des Zeit­al­ters der Remakes, Reboots, Fran­chi­ses, Sequels und Pre­quels, trotz sei­nes geho­be­nen Anspru­ches und sei­ner hand­werk­li­chen Meis­ter­schaft. Ein Klas­si­ker wird aus die­sem Wie­der­gän­ger nicht wer­den, son­dern ver­mut­lich allen­falls eine Fuß­no­te zu den Fil­men, die er vam­pi­ri­siert hat.

Eine eng­lisch­spra­chi­ge Ver­si­on die­ser Bespre­chung gibt es auf mei­ner neu­en Substack-Seite.

Mehr von Licht­mesz über Dra­cu­la und sei­ne Ver­fil­mun­gen in die­sem Gespräch mit Mil­len­ni­al Woes (2021).