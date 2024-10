Einige Gedanken über Magie – Teil 1

Den Rück­mel­dun­gen nach schei­nen unse­re stun­den­lan­gen Gesprä­che in Schwarz-Weiß zumin­dest bei der ein­schlä­gig inter­es­sier­ten Ziel­grup­pe gut anzu­kom­men. Mei­ne Rol­le dar­in ist, Mar­tins übli­chen pro­fes­sio­nel­len Prä­sen­ta­ti­ons­mo­dus zu sabo­tie­ren und ihn auf eher mäan­dern­de Plau­der­pfa­de zu locken.

Die “Melan­ge” gibt es in zwei Varia­tio­nen: Ein­mal als Ritt durch tages­po­li­ti­sche The­men, und zum zwei­ten als Ein­tau­chen in ein spe­zi­el­les The­ma. Die­ses ergibt sich meis­tens spon­tan, nach ein biß­chen Her­um­tas­ten, ohne Vor­be­rei­tung: So haben wir uns ein­mal über die meta­phy­si­schen Impli­ka­tio­nen der Dino­sau­ri­er unter­hal­ten, und in der vor­letz­ten Fol­ge über den The­men­kom­plex “Incels” und Partnerwahl.

Mit­te Mai tra­fen wir uns wie­der, um gleich zwei Fol­gen hin­ter­ein­an­der auf­zu­zeich­nen. Bei­de sind nun exklu­siv für die Mit­glie­der von MSLi­ve+ ein­seh­bar (hier anmel­den). Die Juni-Fol­ge (Nr. 15) ist die weit­aus anspruchs­vol­le­re, denn dar­in unter­hal­ten wir uns über “Magie und Technologie”.

Über das The­ma “Magie” habe ich in den letz­ten Mona­ten viel nach­ge­dacht und gele­sen. Das Bedeu­tungs­feld, das sich hier auf­tut, ist min­des­tens so weit gefaßt und so sub­jek­tiv aus­leg­bar wie das von “Lie­be”, “Kunst” oder “Gott”.

“Magie” hat nicht unbe­dingt mit über­na­tür­li­chen Kräf­ten oder Fähig­kei­ten zu tun. Die “Ver­zau­be­rung” durch (künst­li­che oder natür­li­che) Schön­heit, Schau­spie­le und Poe­sie gehört hier eben­so hin­ein wie die “Ver­he­xung” durch Wor­te, Sym­bo­le, Bil­der, dra­ma­ti­sche Ritua­le und sym­bo­li­sche Hand­lun­gen, wie sie in Wer­bung, Psy-Ops und Pro­pa­gan­da ver­wen­det wer­den. “Magie” ver­weist eben­so auf Täu­schun­gen und Illu­sio­nen wie auf Wun­der und Wünsche.

Die berühm­te Defi­ni­ti­on von Aleis­ter Crow­ley lau­tet: “Magick is the sci­ence and art of caus­ing chan­ge to occur in con­for­mi­ty with the Will.

Magie ist die Kunst und Wis­sen­schaft, Ver­än­de­rung im Ein­klang mit dem Wil­len hervorzurufen.

Dem­zu­fol­ge wäre ein magi­scher Akt auch ohne “okkul­te” Mit­tel mög­lich. Tat­säch­lich fährt Crow­ley in sei­nem Buch Magick in Theo­ry and Prac­ti­ce (1929) ver­blüf­fen­der­wei­se fort:

Every inten­tio­nal act is a Magi­cal Act. – Jede absichts­vol­le Hand­lung ist eine magi­sche Handlung.

Hier­für nennt er ein Bei­spiel: Sein Wil­le ist, die Welt mit bestimm­ten Tat­sa­chen bekannt zu machen, über die er Bescheid weiß. Zu die­sem Zweck benutzt er “magi­sche Waf­fen” – Feder, Tin­te, Papier, schreibt “Anru­fun­gen” (incan­ta­ti­ons) – die Sät­ze sei­nes Buches, und ruft “Geis­ter” zu Hil­fe – Dru­cker, Ver­le­ger, Buch­ver­käu­fer, die ihm hel­fen, sei­ne Bot­schaft zu ver­brei­ten. Kom­po­si­ti­on, Publi­ka­ti­on und Dis­tri­bu­ti­on des Buches sind mit­hin ein Akt der “Magick” (wie er zu buch­sta­bie­ren belieb­te) gemäß sei­nem Wil­len (Magie wäre dann aber auch eine Art Technik).

Ich fin­de die­sen Ansatz sehr reiz­voll. Er eröff­net Mög­lich­kei­ten zu einer Art künst­le­ri­schen Roman­ti­sie­rung oder Ritua­li­sie­rung des All­tags. Und ich habe gewiß ein Inter­es­se dar­an, mit mei­nen Wor­ten Ände­run­gen in der Welt oder zumin­dest im Bewußt­sein mei­ner Leser hervorzurufen.

Aller­dings hat Crow­ley hier (wohl mit Absicht) etwas Ver­wir­rung gestif­tet, denn es bedarf schließ­lich irgend­ei­ner Abgren­zung zwi­schen magi­schen und nicht-magi­schen Akten, wenn der Begriff nicht völ­lig ufer­los wer­den soll. Und wenn ange­streb­te “Ver­än­de­rung” auf eine Wunsch­er­fül­lung abzielt, wie so häu­fig der Fall, dann sind natür­li­che Mit­tel oft “ein­fa­cher” und effek­ti­ver als “über­na­tür­li­che”.

Mei­ne per­sön­li­che bevor­zug­te Auf­fas­sung von Magie, ist, sie als Kunst, oder genau­er gesagt umge­kehrt: Kunst als eine Form der Magie zu begreifen.

Wie der Schrift­stel­ler und Comic-Autor Alan Moo­re (Watch­men, From Hell) bemerk­te, wären aus die­ser Per­spek­ti­ve Dich­tung, Male­rei, Musik, Skulp­tur und so wei­ter buch­stäb­lich Magie:

Kunst ist, wie Magie, die Wis­sen­schaft von der Mani­pu­la­ti­on von Sym­bo­len, Wör­tern oder Bil­dern, um im Bewußt­sein eine Ver­än­de­rung hervorzurufen.

Magie wäre dann in ers­ter Linie ein Bewußt­seins­zu­stand, ins­be­son­de­re einer, der sich vom tri­via­len All­tags­be­wußt­sein abhebt und es “auf­zu­bre­chen” ver­mag. Die “Ver­än­de­rung”, von der Crow­ley in sei­ner berühm­ten Defi­ni­ti­on spricht, wäre dann vor allem, wie Moo­re sagt, eine Ver­än­de­rung im Bewußt­sein, sei es das eige­ne, sei es das von ande­ren Menschen.

Die­ser Gedan­ke bringt uns rasch zu Nova­lis, der in sei­nen roman­ti­schen Frag­men­ten eben­falls Magie mit Wis­sen­schaft und Kunst in Ver­bin­dung setzt. Und auch er betont das Ele­ment des Willens:

Magie ist die Kunst, die Sin­nen­welt will­kühr­lich zu gebrauchen.

Sei­ne For­mel von der Roman­ti­sie­rung der Welt lautet:

Indem ich dem Gemei­nen einen hohen Sinn, dem Gewöhn­li­chen ein geheim­nis­vol­les Ansehn, dem Bekann­ten die Wür­de des Unbe­kann­ten, dem End­li­chen einen unend­li­chen Schein gebe, so roman­ti­sie­re ich es.

Der Dich­ter hat hier eine akti­ve Rol­le inne (das meint “will­kühr­lich”) – durch einen Bewußt­seins­akt (der eben auch ein dich­te­ri­scher sein kann) ver­zau­bert er die Welt.

Eine Vari­an­te die­ses Gedan­kens geht davon aus, daß es in ers­ter Linie unse­re getrüb­te Wahr­neh­mung ist, die uns blind macht für den Zau­ber der Welt. So for­mu­lier­te der visio­nä­re Dich­ter Wil­liam Blake:

If the doors of per­cep­ti­on were cle­an­sed every thing would appear to man as it is, Infi­ni­te. For man has clo­sed hims­elf up, till he sees all things thro’ nar­row chinks of his cavern.

Die “Rei­nun­gen” die­ser “Pfor­ten der Wahr­neh­mung” kann wie­der­um auf unter­schied­li­che Wei­se gesche­hen: durch Dich­tung und Kunst, durch Fas­ten und Beten, durch Yoga- und Atem­übun­gen, auch durch die Ein­nah­me von bewußts­ver­än­dern­den Sub­stan­zen. All dies spiel­te und spielt in der magi­schen Pra­xis der Jahr­tau­sen­de eine gro­ße Rolle.

Und schließ­lich fällt mir hier­zu noch der Beginn von David Jones’ Dich­tung Ana­the­ma­ta ein (ich bin vor vie­len Jah­ren auf sie durch einen Hin­weis von Botho Strauß gestos­sen), der ein prä­his­to­ri­sches (?) Ritu­al schil­dert, das in eine latei­ni­sche Mes­se überblendet:

We alre­a­dy and first of all dis­cern him making this thing other. His gro­ping syn­tax, if we attend, alre­a­dy shapes: ADSCRIPTAM, RATAM, RATIONABILEM.… and by pre-appli­ca­ti­on and for them, under modes and pat­terns altog­e­ther theirs, the holy and venerable hands lift up an effi­ca­cious sign. Sofort und zu aller­erst erken­nen wir, daß er die­ses Ding anders macht. Schon formt sich, wenn wir auf­mer­ken, sei­ne tas­ten­de Syn­tax: ADSCRIPTAM, RATAM, RATIONABILEM [Wand­lungs­bit­te der triden­ti­ni­schen Mes­se: “… ein gül­ti­ges, rech­tes, Dir wohl­ge­fäl­li­ges Opfer…” ]… und im vor­aus und für sie, in Struk­tu­ren und For­men, die ganz die ihren sind, erhe­ben die hei­li­gen und ehr­wür­di­gen Hän­de ein wirk­sa­mes Zei­chen. (Deutsch von Cor­de­lia Spaemann)

“Er” könn­te ein Pries­ter sein, in des­sen Hän­den sich die Hos­tie in den Leib Chris­ti ver­wan­delt (ein Akt der “wei­ßen” Magie?); aber auch ein Künst­ler oder ein Scha­ma­ne, der einen Gegen­stand vor­fin­det und ihn “anders” macht (eine Ver­än­de­rung her­vor­ruft): Er schnitzt eine Figur aus einem Stück Holz oder dem Kno­chen oder Zahn eines Tie­res oder schleift sie aus einen Stein; Zwei­ge über­ein­an­der­ge­legt for­men ein Kreuz oder eine Rune; Fels­bro­cken wer­den in einem Kreis ange­ord­net und erzeu­gen ein ima­gi­nä­res Feld, das den hei­li­gen vom pro­fa­nen Raum trennt und ihn mit Ener­gie und Atmo­sphä­re auflädt.

Wich­tig ist, daß das Zei­chen, das er auf die­se Wei­se erschafft, “wirk­sam” (effi­ca­cious) ist, daß es tat­säch­lich das Irdi­sche mit dem Über­ir­di­schen, das Sicht­ba­re mit dem Unsicht­ba­ren ver­bin­det. Es ist von Bedeu­tung, daß die Hän­de das Zei­chen erhe­ben (“lift up”), nach oben ver­wei­sen. Auch die Ges­te ist Teil der magi­schen Hand­lung, die eine Ver­än­de­rung im Bewußt­sein des Aus­füh­ren­den (und der etwa­igen Anwe­sen­den) sowie im Gewe­be der Wirk­lich­keit hervorruft.

(Das sind alles Grün­de, war­um ich den­ke, daß man wah­re Kunst nicht “auf Knopf­druck” machen kann. Es müs­sen rea­le Hän­de und Stof­fe im Spiel sein.)

Aber nun zurück zu Mar­tins und mei­ner “Melan­ge”. Aus­gangs­punkt unse­re­r­es Gesprächs war der Spot “Crush” von Apple, den ich hier ana­ly­siert habe: Ein Sam­mel­su­ri­um an Gegen­stän­den, die audio-visu­el­le mensch­li­che Krea­ti­vi­tät sym­bo­li­sie­ren, wird bra­chi­al von einer Stahl­pres­se zusam­men­ge­drückt und mit einem “Puff” in ein mira­ku­lös schlan­kes, klei­nes iPho­ne “ver­wan­delt”, das “digi­tal” alles kann, was die­se Gegen­stän­de können.

Das erin­ner­te mich an das drit­te “Gesetz” von Arthur C. Clar­ke (des Autors der lite­ra­ri­schen Vor­la­ge zu Kubricks Ody­see im Welt­raum, in dem einem Rudel prä­his­to­ri­scher Affen­men­schen ein avant la lett­re und avant la cho­se smart­phone-ähn­li­ches Gebil­de erscheint, das einen evo­lu­tio­nä­ren “Sprung” aus­löst; ein Affen­mensch fin­det dar­auf­hin einen Kno­chen vor und ver­än­dert ihn zu einer Waffe):

Jede hin­rei­chend fort­schritt­li­che Tech­no­lo­gie ist von Magie nicht zu unterscheiden.

Auch bei Her­bert Frit­sche (1911–1960), einem okkul­ten Autor und Schü­ler Gus­tav Mey­rinks, der unter ande­rem mit Ernst Klett, Ger­hard Nebel und Hans Blü­her befreun­det war, fand ich eine Defi­ni­ti­on, die Magie und Tech­nik mit­ein­an­der verknüpft:

Magie ist das vom Men­schen gewoll­te und gekonn­te Ver­än­dern der Welt, ihrer Geschöp­fe und Abläu­fe. Somit ent­spricht sie der Tech­nik, nur daß die­se sich phy­si­scher, die Magie aber okkul­ter Mit­tel bedient.

Sie öff­ne im Gegen­satz zur welt­ab­ge­wand­ten Mys­tik “Ein­bruchs­pfor­ten, durch die Meta­phy­si­sches gelenkt und welt­wirk­sam wird.” Auch Crow­leys Bei­spiel vom Schrei­ben und Dru­cken eines Buches ver­weist auf Tech­ni­ken, mit denen “Meta­phy­si­sches” (der Inhalt des Buches) kom­mun­ziert und “wirk­sam” wird. Er ver­wischt jedoch die Gren­zen zwi­schen Magie und Tech­nik, indem er den Wil­len (und nicht die Mit­tel) ins Zen­trum sei­ner Defi­ni­ti­on stellt.

Mar­tin Sell­ner ver­wies mich dies­be­züg­lich auf ein kon­trä­res Zitat von Juli­us Evo­la aus sei­nen “magi­schen”, eso­te­ri­schen Schrif­ten der spä­ten zwan­zi­ger Jah­re (nach­zu­le­sen in dem ver­grif­fe­nen, anti­qua­risch ziem­lich teu­ren Band Magie als Wis­sen­schaft vom Ich).

Evo­la spricht dar­in die “kind­li­che” Auf­fas­sung von Magie an, mit­tels derer man “per Zau­ber­stab” oder auch über “mys­te­riö­se For­meln oder gehei­me Zei­chen” wie im Mär­chen “von selbst und ganz auto­ma­tisch die­sen oder jenen Effekt her­vor­brin­gen kann”. “Magi­sches” in die­sem Sinn sei jedoch, wenn überhaupt

… nur in der moder­nen Tech­nik mög­lich ist, nicht aber in der Welt der wah­ren Magie: Die Macht, einen gan­zen Fel­sen in die Luft zu spren­gen, indem man bloß den Druck­knopf eines Schal­ters betä­tigt, oder ganz ein­fach die Macht, Feu­er auf­flam­men zu las­sen, indem man ein Zünd­holz reibt, ist im Grun­de genom­men von genau die­ser Art: Hier bin ich, und dort ent­steht der Effekt, auf auto­ma­ti­sche, “magi­sche” Wei­se, her­vor­ge­bracht von einer Kraft, die nicht die mei­ni­ge ist und die mir völ­lig unver­ständ­lich und fremd bleibt, wie gut ich auch ihre Wir­kungs­wei­se oder bes­ser gesagt ihre Gewohn­hei­ten kenne.

Das ist eine Art von Magie, die kei­nem “Magus” vor­be­hal­ten ist, son­dern die jeder Mensch anwen­den kann, auch wenn nicht jeder weiß, wie man die Wun­der­ap­pa­ra­te baut, die die­se Wir­kun­gen erzielen.

Evo­la grenzt dies vom “wah­ren” magi­schen Akt ab, der

vom Stand­punkt der inne­ren Erfah­rung genau das Gegen­teil eines Wun­ders im vor­ste­hen­den Sin­ne [ist], das heisst eines unver­ständ­li­chen und Ver­wun­de­rung erre­gen­den Phä­no­mens. Denn er ent­steht aus einem Zustand abso­lu­ter Klar­heit-Erkennt­nis und ist von der Erfah­rung einer unmit­tel­ba­ren, rea­len Ursa­che-Wir­kungs­ket­te sowie der Kraft, die direkt in die Wir­kung mün­det, nicht zu tren­nen. Die­se Wir­kung wird in Abhän­gig­keit von Ursa­chen rea­li­siert, und die Ursa­che ist eins mit dem Zustand eines ver­voll­komm­ne­ten Lebens und sei­nen Höhepunkten.

Es ist hier nicht der Platz, näher auf Evo­las Auf­fas­sung von “Magie” ein­zu­ge­hen. Es geht nicht um die Kon­takt­auf­nah­me mit dämo­ni­schen Wesen­hei­ten und ihre anschlie­ßen­de Indienst­nah­me, wie sie zur sel­ben Zeit etwa Crow­ley ver­such­te, son­dern um die Initia­ti­on in einen ande­ren, sou­ve­rä­nen, mit der abso­lu­ten Tran­szen­denz ver­bun­de­nen Seins­zu­stand, der das Selbst “alche­mis­tisch” ver­wan­deln und poten­ti­ell unsterb­lich machen soll. Diver­se durch die­sen Pro­zeß “okkul­te” Fähig­kei­ten (wie Hell­se­hen, Tele­pa­thie…) wären dann nur ein “Neben­ef­fekt” die­ser Trans­for­ma­ti­on des Seins.

H. T. Hakl faßt es in sei­nem Vor­wort zu Evo­las Die her­me­ti­sche Tra­di­ti­on so zusammen:

Das Ziel die­ses Sys­tems [der Alche­mie im beson­de­ren und Her­me­tik im all­ge­mei­nen], ist die Erfaß­bar- und Erfahr­bar­ma­chung eines beseel­ten, “hei­li­gen” Orga­nis­mus, voll von leben­di­gen Kräf­ten, wo alles wun­der­bar mit­ein­an­der ver­wo­ben und mit­ein­an­der ver­bun­den ist und kom­mu­ni­ziert. Der Mensch steht in der Mit­te, da er als Makro­kos­mos in Ana­lo­gie den gesam­ten Makro­kos­mos ent­hält: wie oben, so unten – nach dem Wor­te der “Sma­rag­de­nen Tafel”.

“In der Welt der Tech­nik” spielt das Sein des Men­schen, der sie anwen­det (etwa mit sei­nem Smart­phone spielt), kei­ne Rol­le, und dar­um kön­ne man auch nicht von einer “wah­ren” Hand­lung spre­chen, fährt Evo­la fort:

… näm­lich einer Hand­lung, die direkt vom Selbst aus­geht und sich in der Ord­nung der wirk­li­chen Ursa­chen behaup­tet. Da sie abso­lut mecha­nisch und anor­ga­nisch ist und daher kei­ne Bezie­hung zum Wesen des Selbst hat, stellt die Welt der Tech­nik das Gegen­teil von allem dar, was den Cha­rak­ter einer wirk­li­chen Macht haben kann, die aus der Über­le­gen­heit geschaf­fen oder von Über­le­gen­heit gekenn­zeich­net ist, die unmit­teil­bar, unver­äu­ßer­lich, spi­ri­tu­ell ist. Wir müs­sen aner­ken­nen, daß der heu­ti­ge Mensch trotz sei­ner Kennt­nis der Phä­no­me­ne und obwohl er von zahl­lo­sen teuf­li­schen Maschi­nen umge­ben ist, elen­der und ver­lo­re­ner ist als je zuvor. Geis­tig ist er ein schlim­me­rer Bar­bar als jene, die er mit die­sem Namen zu bezeich­nen sich anmaßt; er wird immer mehr kon­di­tio­niert statt sel­ber zu kon­di­tio­nie­ren, und wird so einem Wech­sel­spiel irra­tio­na­ler Kräf­te aus­ge­setzt, die das Trug­bild sei­ner aus­schließ­lich mate­ri­el­len Macht und Din­ge in Luft auflösen.

Wenn Evo­la von “teuf­li­schen” Maschi­nen spricht, dann könn­te man sich die moder­ne Tech­nik als eine Art “schwar­ze Magie” vor­stel­len, die weit­aus effek­ti­ver “zau­bern” kann als die Hexen und Zau­be­rer ver­gan­ge­ner Zei­ten. Mit ihrer Hil­fe kann der Mensch – und zwar “demo­kra­tisch” jeder Mensch – flie­gen, audio­vi­su­el­le Auf­zeich­nun­gen der Wirk­lich­keit erschaf­fen, und mit Men­schen am ande­ren Ende der Welt kommunizieren.

Ent­ge­gen­ge­setzt zu Evo­las Auf­fas­sung bemerk­te der popu­lä­re Mode­gu­ru “Sadhgu­ru” in einer Rede über okkul­te Fähig­kei­ten, daß zwi­schen einem tele­pa­thi­schen “Gespräch” und einem Gespräch über Mobil­te­le­fon (“The smar­test thing about most peo­p­le is their pho­ne”) wenig Unter­schied bestehe:

Tech­no­lo­gie unter­schei­det sich nicht sehr vom Okkul­ten. Man benutzt ver­schie­de­ne Mate­ria­len, aber eigent­lich han­delt es sich um die­sel­be Sache. Als es noch kei­ne Tech­no­lo­gie gab, war das Okkul­te extrem rele­vant. Aber heu­te geht die Bedeu­tung des Okkul­ten zurück, wäh­rend die Tech­no­lo­gie fort­schrei­tet. (…) Die moder­ne Tech­no­lo­gie macht das Okkul­te obsolet.

Ist die Krea­ti­on von inter­ak­ti­ven KI-Traum­frau­en und Por­no­bil­dern nach Wunsch­zet­tel eine Art von “Magie”? Sind die Benut­zer sol­cher Pro­gram­me moder­ne, etwas weni­ger ide­al­ge­son­ne­ne Pygmalions?

In “Melan­ge” #13 sprach Mar­tin Sell­ner über hypo­the­ti­sche “Robo­ter­bor­del­le” und künf­ti­ge Mög­lich­kei­ten extra­va­gan­ter sexu­el­ler Erleb­nis­se über 3D-Bril­len und neu­ro­na­le Sti­mu­la­tio­nen, eine Visi­on, die Wil­liam S. Bur­roughs schon in den frü­hen acht­zi­ger Jah­ren vor Augen hat­te (Report from the Bun­ker, 1981):

Wenn wir die Mög­lich­keit der elek­tro­ni­schen Gehirn­sti­mu­la­ti­on in Betracht zie­hen, könn­ten wir nach Belie­ben einen Inku­bus oder Suk­ku­bus unse­rer Wahl erschaf­fen, was zur Ent­wick­lung eines Elek­tro­ni­schen Bor­dells füh­ren wür­de, in dem jeder ohne die Last des phy­si­schen Kör­pers befrie­digt wer­den könnte.

Goe­thes Mephis­to lock­te Faust mit einer vir­tu­el­len nack­ten Dame:

Was seh ich? Welch ein himm­lisch Bild

Zeigt sich in die­sem Zauberspiegel!

O Lie­be, lei­he mir den schnells­ten dei­ner Flügel,

Und füh­re mich in ihr Gefild!

Dem Publi­kum ver­riet Mephis­to sei­nen Trick:

Du siehst, mit die­sem Trank im Lei­be, bald Hele­nen in jedem Weibe.

Die Figur des “Faust”, beson­ders in der Dar­stel­lung durch Goe­the, ver­knüpft Wis­sen­schaft mit Magie; als “Phi­lo­so­phie, Juris­terey, Medi­zin und lei­der auch Theo­lo­gie” nicht mehr rei­chen, greift der ver­we­ge­ne Dok­tor zu einem Gri­moi­re, um Geis­ter zu beschwö­ren, die ihm hel­fen sol­len, zu ver­ste­hen, “was die Welt im Inne­ren zusam­men­hält”. Der “Erd­geist”, der erscheint, weist den ver­mes­se­nen, sich ihm eben­bür­tig dün­ken­den Erden­wurm jedoch schroff zurück:

Du gleichst dem Geist, den du begreifst – nicht mir!

Auch ande­re, his­to­ri­sche Meis­ter der okkul­ten Küns­te waren zugleich Wis­sen­schaft­ler und Uni­ver­sal­ge­lehr­te: Agrip­pa von Net­tes­heim, Alber­tus Magnus, John Dee oder Para­cel­sus. Sind nun moder­ne Tech­nik und Medi­zin eine Magie, die “funk­tio­niert”, im Gegen­satz zum Aber­glau­ben frü­he­rer Zeit­al­ter, dem auch die gebil­dets­ten Män­ner ihrer Zeit erla­gen, weil sie es noch nicht bes­ser wußten?

Wenn das ursprüng­li­che Ziel der Magie war, der natür­li­chen und über­na­tür­li­chen Welt sei­nen Wil­len auf­zu­zwin­gen, um sie zu beherr­schen, war sie dann ein­fach nur eine pri­mi­ti­ve und aber­gläu­bi­sche Früh­form der Wis­sen­schaft? Beru­hen ihre ver­meint­li­chen Wir­kun­gen voll­stän­dig auf Ein­bil­dung und Selbst- und Fremdtäuschung?

John Sym­onds, Autor der ers­ten gro­ßen Crow­ley-Bio­gra­phie nach des­sen Tod im Jahr 1947, soll gesagt haben: “The only trou­ble with magic is, it does­n’t work.” Er schien auch zu glau­ben, daß Crow­ley kei­ne “tat­säch­li­chen” magi­schen Kräf­te besaß, son­dern ledig­lich ein mani­pu­la­ti­ves, blen­de­ri­sches Cha­ris­ma und die Fähig­keit, sich durch Dro­gen, Sex und phan­ta­sie­vol­le Ritua­le mit geziel­ten, extre­men Tabu­brü­chen in höhe­re Bewußt­seins­sphä­ren und Rausch­zu­stän­de zu schocken.

Ich für mei­nen Teil glau­be dar­an, daß Magie “funk­tio­niert”. Auf wel­che Wei­se sie das tut, und war­um ich das glau­be, wer­de ich im nächs­tes Teil schildern.