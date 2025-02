Mißbrauchsskandale (2): Was getan werden muß

Dies ist der zweite und letzte Teil eines Artikels von Millennial Woes (Colin Robertson) über die "Vergewaltigungsepidemien" in England. Robertson spricht Dinge direkt und brutal aus, wie es wenige andere zu tun wagen.

Vie­les, was in sei­nem Hei­mat­land pas­siert, fin­det sich auf ähn­li­che Wei­se auch in ande­ren west­eu­ro­päi­schen Län­dern wie­der, die stark von außer­eu­ro­päi­scher Ein­wan­de­rung betrof­fen sind. Robert­son argu­men­tiert, daß die Lösung die­ser Pro­ble­me einen schar­fen mora­li­schen Para­dig­men­wech­sel erfor­dert. Das eng­li­sche Ori­gi­nal ist auf sei­ner Sub­stack-Sei­te zu lesen.

Mar­tin Lichtmesz

***

Die geis­ti­ge, psy­cho­lo­gi­sche, sozia­le, kul­tu­rel­le, recht­li­che und poli­ti­sche Schwä­chung der Wei­ßen hat es den Paki­sta­nern ermög­licht, unge­hin­dert Jagd auf die wei­ßen Mäd­chen von Rother­ham zu machen, obwohl sie, die Paki­sta­ner, nur eine win­zi­ge Min­der­heit (etwa 3 %) der Stadt­be­völ­ke­rung ausmachten.

Mei­ne Lieb­lings­ana­lo­gie zum The­ma Grup­pen­dy­na­mik stammt von Ste­fan Moly­neux. Man stel­le sich ein Fuß­ball­spiel vor, bei dem eine Mann­schaft den Ball nur an ihre eige­nen Mit­glie­der wei­ter­gibt, wäh­rend die ande­re Mann­schaft ihn an belie­bi­ge Spie­ler wei­ter­gibt, unab­hän­gig von der Mann­schafts­zu­ge­hö­rig­keit. Natür­lich wird die erst­ge­nann­te Mann­schaft gewin­nen und die letzt­ge­nann­te ver­lie­ren – jedes Mal.

“Far­ben­blind­heit” gegen­über eth­ni­schen Unter­schie­den bedeu­tet, von jedem Ein­zel­nen zu erwar­ten, die Grup­pen­zu­ge­hö­rig­keit aller ande­ren zu igno­rie­ren und mit ihnen ohne Vor­ur­tei­le oder Bevor­zu­gung zu inter­agie­ren. Das Ergeb­nis? Wei­ße Men­schen sehen taten­los zu, wie ihre min­der­jäh­ri­gen Töch­ter von Nicht-Wei­ßen ver­ge­wal­tigt werden.

Man kann sagen: „Das muß doch nicht so sein. Wenn ein Ein­zel­ner gegen eine Regel ver­stößt, muß er eben bestraft wer­den“, aber damit igno­riert man die Mög­lich­keit, daß sich die Lands­leu­te des Täters zusam­men­tun könn­ten, um ihn zu schüt­zen (was oft genug vor­kommt). Ato­mi­sier­te Indi­vi­du­en haben kei­ne Chan­ce gegen Grup­pen. Sie wer­den Ihnen dro­hen oder Gewalt anwen­den, Beschwer­den ein­rei­chen, recht­li­che Schrit­te ein­lei­ten und Sie medi­al dif­fa­mie­ren las­sen – und dann haben Sie eine Kata­stro­phe am Hals, die Ihr Leben rui­nie­ren könnte.

Sie und Ihre Kol­le­gen den­ken viel­leicht: „Wenn wir hart­nä­ckig blei­ben, wer­den sich die Prin­zi­pi­en des Zusam­men­le­bens durch­set­zen und die­se Leu­te zur Ver­nunft brin­gen“, aber “die­se Leu­te” sind offen­sicht­lich nicht an Prin­zi­pi­en oder Ver­nunft inter­es­siert, son­dern nur dar­an, ihre Grup­pe vor Angrif­fen von außen zu schüt­zen, selbst wenn eines ihrer Mit­glie­der tat­säch­lich etwas Fal­sches getan hat. „Gerech­tig­keit“ ist für sie das Wohl­erge­hen ihrer eige­nen Grup­pe, kei­ne auf Prin­zi­pi­en basie­ren­de Abstraktion.

Wenn Sie einen Beweis dafür brau­chen, schau­en Sie sich nur an, wie veh­ment die paki­sta­ni­sche Gemein­schaft die Ver­ge­wal­ti­ger in den eige­nen Rei­hen schützt. Es gibt Berich­te über paki­sta­ni­sche Poli­zei­be­am­te, die Infor­ma­tio­nen an die Täter wei­ter­ga­ben, damit die­se ihre min­der­jäh­ri­gen Opfer ein­schüch­tern und zum Schwei­gen brin­gen kön­nen. Es gab sogar Fäl­le, in denen paki­sta­ni­sche Poli­zei­be­am­te selbst Ver­bre­chen began­gen haben.

Wenn ein wei­ßes Mäd­chen auf eine Poli­zei­sta­ti­on geht, um zu mel­den, daß es von Moham­med 1 ver­ge­wal­tigt wur­de, und dort von Schreib­tisch­ser­geant Moham­med 2 emp­fan­gen wird, wel­che Chan­ce hat es dann? Der Ser­geant wird berech­tig­ter­wei­se befürch­ten, daß er, wenn er die Sache nicht ver­tuscht, von sei­ner Gemein­schaft übel bestraft wird. In ihren Augen hät­te er nicht einem höhe­ren Prin­zip gedient, son­dern ledig­lich sei­ne eige­nen Leu­te ver­ra­ten. Des­halb ist es blan­ker Wahn­sinn, wenn man­che Poli­ti­ker for­dern, aus “inte­gra­ti­ven” Grün­den noch mehr Mus­li­me in den Poli­zei­dienst auf­zu­neh­men – damit schich­ten wir buch­stäb­lich unse­ren eige­nen Schei­ter­hau­fen auf.

Im Fall der Ver­ge­wal­ti­gungs-Epi­de­mie ist es sogar noch schlim­mer als in Moly­neuxs Bei­spiel. Das wei­ße Team spielt den Ball nicht wahl­los zu, son­dern bevor­zugt das paki­sta­ni­sche Team. Das heißt, die Wei­ßen hel­fen den Paki­sta­nern auf Kos­ten ihrer eige­nen Gruppe.

Sie glau­ben es nicht? Hier eine unvoll­stän­di­ge Lis­te von Nachweisen:

Die wei­ßen Eng­län­der sind eine Grup­pe, die sich im Diens­te einer ande­ren Grup­pe wil­lent­lich selbst zer­stört. Sie tun dies, weil die Gefahr, des Ras­sis­mus beschul­digt zu wer­den, so über­wäl­ti­gend ist, daß sie Kar­rie­ren been­den und Exis­ten­zen rui­nie­ren kann.

“Libe­ral-Kon­ser­va­ti­ve” ant­wor­ten dar­auf mit dem Appell, die “Ras­sis­mus-Keu­le” weg­zu­le­gen, um wie­der lei­den­schafts­los und ohne Anse­hen der Per­son Gesetz und Ord­nung her­zu­stel­len. Sie sind der Mei­nung, wir müß­ten alle wie­der wirk­lich “far­ben­blind” wer­den. Wir dür­fen weder unse­re eige­ne noch eine frem­de Grup­pe benach­tei­li­gen oder bevor­zu­gen. Statt­des­sen sol­len wir alle Men­schen kon­se­quent als Indi­vi­du­en behan­deln, für die die glei­chen “Regeln“ gelten.

Das ist völ­lig sinnlos.

Um die “Ras­sis­mus­keu­le” (die Gefahr des Ras­sis­mus-Vor­wur­fes) zu ent­schär­fen, müss­te man zuerst den kom­plet­ten Buh­mann “Ras­sis­mus” abräu­men, was eine völ­li­ge Umkeh­rung der mora­li­schen Ord­nung des Wes­tens seit 1945 bedeu­ten wür­de. Um die­se zu bewah­ren, muß man an dem Glau­ben fest­hal­ten, daß Ras­sis­mus “böse” sei, was wie­der­um bedeu­tet, daß Men­schen für Ras­sis­mus bestraft wer­den müssen.

Und dies bedeu­tet unwei­ger­lich, daß der Vor­wurf des Ras­sis­mus aus­reicht, um gewöhn­li­che Men­schen dazu zu brin­gen, fast alles zu tun, um ihm zu ent­ge­hen – sogar weg­zu­schau­en, wenn elf­jäh­ri­ge Mäd­chen grup­pen­ver­ge­wal­tigt werden.

Kurz und zuge­spitzt gesagt, macht es die mora­li­sche Ord­nung der Nach­kriegs­zeit unver­meid­lich, daß braun­häu­ti­ge Män­ner mit der Grup­pen­ver­ge­wal­ti­gung unse­rer Töch­ter davon­kom­men. Alles ande­re wür­de bedeu­ten, gegen die Grund­sät­ze zu ver­sto­ßen, auf die wir uns seit 1945 ein­ge­schwo­ren haben.

Es ist aus­ge­schlos­sen, wie­der far­ben­blind zu wer­den. Nie­mand ist wirk­lich far­ben­blind. Wir Wei­ßen kön­nen es gut vor­täu­schen – die meis­ten von uns bemü­hen sich ver­zwei­felt dar­um – und die Fol­ge davon waren Mas­sen­ver­ge­wal­ti­gun­gen unse­rer Töch­ter durch Grup­pen, die die­ses Thea­ter hart­nä­ckig verweigern.

Wenn die­se Täter ein wei­ßes eng­li­sches Mäd­chen in einer ver­wund­ba­ren Situa­ti­on sehen, sehen sie ein Wesen von einem frem­den Stamm, das ver­ge­wal­tigt wer­den kann – und war­um auch nicht, wenn ihre Beu­te kei­ne eige­ne Grup­pe hin­ter sich hat, die sich soli­da­risch zusam­men­schließt und den Über­griff bestraft?

Ob mus­li­mi­sche Män­ner wei­ße Mäd­chen nun aus ras­sis­ti­schen oder reli­giö­sen Grün­den ver­ge­wal­ti­gen, ist eine über­flüs­si­ge, irre­füh­ren­de Fra­ge, die wir gar nicht erst an uns her­an­las­sen soll­ten. Es ist nicht unse­re Auf­ga­be, die Beweg­grün­de von Aus­län­dern zu ent­schlüs­seln, die eigent­lich unse­re mora­li­sche Ord­nung und unser Rechts­sys­tem über­neh­men sollten.

Es ist ihre Auf­ga­be, nicht unse­re, ihre kul­tu­rel­len Anpas­sungs­pro­ble­me zu über­win­den. Ich bin außer­dem der Mei­nung, daß die Fra­ge “Ras­se oder Reli­gi­on” ohne­hin nicht wirk­lich erschöp­fend beant­wor­tet wer­den kann, nicht ein­mal von den Aus­län­dern selbst. Mein Pro­blem ist weni­ger der Islam als Reli­gi­on, son­dern viel­mehr jene sei­ner Anhän­ger, die Men­schen mei­ner Grup­pe schän­den oder ihren Lands­leu­ten dabei helfen.

Ich habe kein Inter­es­se dar­an, die isla­mi­schen Schrif­ten zu stu­die­ren, um her­aus­zu­fin­den, ob sie die­se Ver­bre­chen befür­wor­ten oder nicht. Das ist nicht unser Pro­blem, und ganz sicher nicht unse­re Pflicht. Unse­re Pflicht ist ein­zig und allein, die­se Ver­bre­chen zu ver­hin­dern und die Schul­di­gen zu bestrafen.

Kom­men wir also zum Pro­blem der Bestrafung.

Wenn Wei­ße Täter und Nicht-Wei­ße die Opfer sind, wird der Ras­sen­un­ter­schied bei der Ver­ur­tei­lung fast immer als erschwe­ren­der Fak­tor ange­se­hen. Manch­mal wird die Tat sogar allein des­we­gen als eigen­stän­di­ges Ver­bre­chen (“hate crime”) klassifiziert.

Aber wenn nicht-wei­ße Män­ner die Täter und wei­ße Mäd­chen die Opfer sind (und dies auf schlimmst­mög­li­che Wei­se), wird der Ras­sen­un­ter­schied igno­riert. Der Gedan­ke, wir könn­ten uns “zum Opfer sti­li­sie­ren“, „die Ras­sen­kar­te aus­spie­len“ oder einen Ver­ge­wal­ti­ger unfai­rer­wei­se als Ras­sis­ten dämo­ni­sie­ren, ist uns Wei­ßen peinlich.

Was letz­te­res betrifft, so pflegt die Lin­ke ger­ne die Rech­te zu ver­spot­ten, indem sie sar­kas­tisch fragt: „Sind denn brau­ne Ver­ge­wal­ti­ger schlim­mer als wei­ße Vergewaltiger?“

Nun, mei­ne Ant­wort lau­tet Ja, wenn die Opfer Wei­ße sind. Und zwar aus dem­sel­ben Grund, aus dem die Lin­ke dar­auf besteht, daß ein Ver­bre­chen schlim­mer ist, wenn eine wei­ße Per­son der Täter und eine nicht-wei­ße das Opfer ist. Denn die Ver­ge­wal­ti­gung eines wei­ßen Mäd­chens durch einen Mus­lim stellt nicht nur einen sexu­el­len Angriff auf die­se indi­vi­du­el­le Per­son dar, son­dern auch einen Angriff auf ihre gesam­te eth­ni­sche Gruppe.

Ein wei­te­res Pro­blem bei der Bestra­fung der ver­ant­wort­li­chen Män­ner ist die immense Schwie­rig­keit, ein Sexu­al­ver­bre­chen zu bewei­sen, ins­be­son­de­re Jah­re oder Jahr­zehn­te nach der Tat. Rea­lis­tisch betrach­tet wird die über­wie­gen­de Mehr­heit der Tau­sen­den von Män­nern, die sich des sexu­el­len Miß­brauchs jun­ger wei­ßer Mäd­chen schul­dig gemacht haben, nie­mals bestraft werden.

Ein drit­tes Pro­blem: Selbst wenn man einen mus­li­mi­schen Mann die­ses Ver­bre­chens über­füh­ren kann, ist nicht nur er schul­dig, son­dern auch alle Men­schen – Freun­de, Ver­wand­te, Kol­le­gen –, die wuß­ten, was er tat, aber nichts unter­nah­men, um ihn auf­zu­hal­ten, oder die ihm sogar in irgend­ei­ner Wei­se dabei halfen.

Wie kann man ihre Schuld bewei­sen? Rea­lis­tisch betrach­tet kann man das nicht. Und des­halb wer­den vie­le Tau­sen­de Mus­li­me nie­mals für ihre Betei­li­gung an der Ver­ge­wal­ti­gung wei­ßer eng­li­scher Mäd­chen bestraft wer­den. Wir Wei­ßen wer­den „ein­fach damit leben müs­sen“. Es ist eine him­mel­schrei­en­de Schan­de, daß der bri­ti­sche Staat uns die­se Demü­ti­gung auferlegt.

Natür­lich könn­ten Mus­li­me die Ver­tei­di­gung vor­brin­gen, daß es irra­tio­nal sei, eine gan­ze eth­ni­sche Grup­pe für die Ver­bre­chen eini­ger ihrer Mit­glie­der ver­ant­wort­lich zu machen. Das ist aus den oben genann­ten Grün­den nicht stich­hal­tig, aber davon abge­se­hen – war­um soll­ten wir Wei­ßen einer Gemein­schaft kei­ne Kol­lek­tiv­schuld auf­er­le­gen, wenn wir selbst jeden Tag genö­tigt wer­den, Kol­lek­tiv­schuld für die Hand­lun­gen unse­rer Vor­fah­ren zu fühlen?

Gewiß wird heu­te nie­man­dem, der weiß ist, die “tech­ni­sche” Schuld für das Bri­ti­sche Empire, den trans­at­lan­ti­schen Skla­ven­han­del oder den Holo­caust auf­ge­bür­det. Aber wir wer­den sys­te­ma­tisch dazu gezwun­gen, uns mit die­sen Din­gen zu iden­ti­fi­zie­ren, uns dafür schul­dig zu füh­len, dafür zu büßen und uns als mit der Erb­sün­de des Ras­sis­mus befleckt zu betrach­ten. Offen­bar sind wir allein schon durch unse­re Gene schul­dig und ver­dammt, und unse­re Buße soll lebens­lang andauern.

Die­se Vor­stel­lung ist in unse­re Kul­tur, unse­re Kunst, unser Bil­dungs­sys­tem ein­ge­brannt. Wenn wir also kol­lek­tiv für Din­ge ver­ant­wort­lich sein sol­len, die unse­re Vor­fah­ren vor Jahr­hun­der­ten getan haben, war­um sind dann die Paki­sta­ner nicht kol­lek­tiv für Din­ge ver­ant­wort­lich, die ihre Ver­wand­ten und Freun­de erst vor weni­gen Tagen getan haben?

Ich sage wohl­ge­merkt nicht, daß sie es sind, aber die Dis­kre­panz, zwi­schen dem, was ihnen und dem, was uns zuge­mu­tet wird, ist offen­sicht­lich ekla­tant. Wei­ße wur­den nicht nur mit Hor­den von feind­se­li­gen Aus­län­dern über­schwemmt, son­dern auch jeg­li­cher Fähig­keit beraubt, sich gegen sie zu verteidigen.

Man­che mei­nen, eine Lösung könn­te dar­in bestehen, daß wir uns alle mit­ein­an­der ver­mi­schen, bis es kei­ne eth­ni­schen Grup­pen mehr gibt und somit auch kei­ne inter­eth­ni­schen Ver­bre­chen und Feind­se­lig­kei­ten. Abge­se­hen davon, daß dies eine sehr unrea­lis­ti­sche Idee ist: War­um soll­ten Eng­län­der sich mit einer Grup­pe ver­mi­schen wol­len, die so grund­le­gend anders ist als sie selbst? Einer Grup­pe, die nach­weis­lich zu solch mons­trö­ser Ver­derbt­heit fähig ist? Wäre das in irgend­ei­ner Wei­se ein “Upgrade“ für die Eng­län­der? Natür­lich nicht.

Der nächs­te Aus­weg, der oft vor­ge­schla­gen wird, ist die For­de­rung nach einer „Unter­su­chung“. Eine groß ange­leg­te Unter­su­chung, um den Din­gen auf den Grund zu gehen und her­aus­zu­fin­den, was genau hier schief­ge­lau­fen ist! Am bes­ten wäre es, wenn dies auf höchs­ter Ebe­ne, näm­lich von der Regie­rung selbst, durch­ge­führt wer­den würde!

Aber die Regie­rung ist sich die­ses Pro­blems seit Jahr­zehn­ten bewußt und hat nichts dage­gen unter­nom­men, son­dern es sogar auch noch ver­tuscht. War­um soll­te man ihr jetzt ver­trau­en, wenn so viel mehr auf dem Spiel steht als, sagen wir, 1995? Und was soll denn bei die­ser Unter­su­chung groß herauskommen?

Offen­sicht­lich nur das, was wir ohne­hin bereits wissen:

Aus­län­der ver­ge­wal­ti­gen mas­sen­haft eng­li­sche Mäd­chen, und sie tun dies, weil unse­re Moral­vor­stel­lun­gen uns dar­an hin­dern, sie aufzuhalten.

Die For­de­rung nach einer Unter­su­chung ist nichts wei­ter als ein Ver­such, unse­re kol­lek­ti­ve mora­li­sche Pflicht an die Büro­kra­tie abzu­schie­ben, in der Hoff­nung, daß sie das Pro­blem irgend­wie lösen wird, indem sie Fak­ten sam­melt, die wir schon längst mit unse­ren Ein­ge­wei­den wissen.

Es wäre nur ein Mit­tel, um noch wei­ter hin­aus­zu­zö­gern, was getan wer­den muß, weil wir alle Angst davor haben, es zu tun.

Was muß getan wer­den? Mei­ner Mei­nung nach dies:

1. Voll­stän­di­ge und dau­er­haf­te Been­di­gung der Ein­wan­de­rung aus Pakistan.

2. Voll­stän­di­ge und dau­er­haf­te Been­di­gung der Ein­wan­de­rung von Paki­sta­nern über jedes ande­re Land (dies erfor­dert eine “ras­si­sche” Kate­go­ri­sie­rung, und aus­drück­lich eine „ras­sis­ti­sche“ Politik).

3. Teams im Stil von „Neigh­bour­hood Watch“, die aus­schließ­lich aus Wei­ßen bestehen, an Hot­spots für sexu­el­le Beläs­ti­gung sta­tio­niert sind und befugt sind, alle erfor­der­li­chen Maß­nah­men zu ergrei­fen, um zu ver­hin­dern, daß mus­li­mi­sche Män­ner min­der­jäh­ri­ge wei­ße Mäd­chen auf­ga­beln. Die­se Teams soll­ten von spe­zi­ell aus­ge­bil­de­ten Män­nern gelei­tet wer­den, mög­li­cher­wei­se ehe­ma­li­gen Armee­an­ge­hö­ri­gen. Jeder Mus­lim, der sich über sie beschwert, soll­te sofort abge­scho­ben wer­den. Jeder Jour­na­list, der dar­an arbei­tet, sie zu unter­gra­ben, soll­te wegen Volks­ver­het­zung ange­klagt werden.

4. Bei allen Poli­zei­kräf­ten, die nach­weis­lich die Augen vor die­sen Ver­bre­chen ver­schlos­sen haben, soll­ten die obe­ren Rän­ge kom­plett aus­ge­tauscht werden.

5. Alle Poli­zei­be­am­ten soll­ten einen Eid able­gen müs­sen, daß sie den Schutz der gebür­ti­gen Eng­län­der über alle ande­ren Prio­ri­tä­ten stel­len. Jeder Poli­zei­be­am­te, der sich wei­gert, dies zu tun, soll­te ent­las­sen werden.

6. Neu­un­ter­su­chung aller Frei­sprü­che von Mus­li­men, die in der Ver­gan­gen­heit wegen die­ses Ver­bre­chens vor Gericht stan­den. Das Gesetz zur Ver­ge­wal­ti­gung Min­der­jäh­ri­ger muß rück­wir­kend auf alle die­se Fäl­le ange­wen­det wer­den. Jeder Rich­ter, der als zu nach­sich­tig befun­den wird, soll­te sei­ne Zulas­sung ent­zo­gen bekom­men und, wenn mög­lich, wegen kri­mi­nel­ler Fahr­läs­sig­keit ange­klagt werden.

7. Aus­wei­sung aller für schul­dig befun­de­nen Män­ner und ihrer gesam­ten Verwandtschaft.

8. För­de­rung und Erleich­te­rung der Rück­wan­de­rung von Mus­li­men in die Hei­mat ihrer Vor­fah­ren, auch wenn sie in Eng­land gebo­ren wur­den. (Um die­se Auf­ga­be zu ver­ein­fa­chen, wür­de ich sagen, daß alle über 40-Jäh­ri­gen blei­ben und ihr Leben hier ver­brin­gen kön­nen, da sie sich nicht mehr fort­pflan­zen und wahr­schein­lich kei­ne Pro­ble­me ver­ur­sa­chen werden.)

9. Die Reha­bi­li­tie­rung des Glau­bens, daß Ras­sen­un­ter­schie­de real sind und die ver­schie­de­nen Ras­sen der Mensch­heit tat­säch­lich unter­schied­lich sind.

10. Die För­de­rung des Glau­bens, daß man sei­ne eth­ni­sche Grup­pe wert­schät­zen und schüt­zen soll­te. Die Ein­füh­rung ent­spre­chen­der Stan­dards in den staat­li­chen Insti­tu­tio­nen, wobei Ver­rat an der eige­nen eth­ni­schen Grup­pe als Schan­de und Kün­di­gungs­grund ange­se­hen wird.

11. Vor­rang der ein­ge­bo­re­nen Eng­län­der in der Gesetz­ge­bung und Kul­tur Englands.

12. Kor­rup­ti­ons-Unter­su­chun­gen bei jeder Zei­tung, jedem Sozi­al­amt, jeder Poli­zei­be­hör­de und jeder Regie­rungs­ab­tei­lung, die die Mas­sen­ver­ge­wal­ti­gung eng­li­scher Mäd­chen ermög­licht hat. Jeder, der für schul­dig befun­den wird, muß mit his­to­ri­schen Kon­se­quen­zen rechnen.

13. Ein neu­es Ver­ständ­nis dafür, daß ein Aus­län­der nicht ein­fach dadurch zum Eng­län­der wird, daß er in Eng­land lebt oder sogar dort gebo­ren wur­de, son­dern daß er ein Aus­län­der ist und es immer blei­ben wird. Das bedeu­tet nicht, daß wir grau­sam zu ihm sein soll­ten, son­dern nur, daß wir uns immer bewußt sein soll­ten, daß er nicht „einer von uns“ ist.

Solan­ge wir nicht den Mut und die Ent­schlos­sen­heit für sol­che Maß­nah­men auf­brin­gen, ist eine “Unter­su­chung” der Gescheh­nis­se rei­ne Zeit- und Geld­ver­schwen­dung. Und wir haben bereits genug Zeit und Geld für die “Viel­falt” ver­schwen­det, mit erschre­cken­den Ergeb­nis­sen, die nun für die gan­ze Welt offen zuta­ge liegen.

Nichts wird sich ändern, solan­ge wir uns nicht ändern.

Ich sage nicht, daß wir schi­ka­nös oder hem­mungs­los „ras­sis­tisch“ gegen­über nicht-wei­ßen Men­schen sein sol­len. Aber wir müs­sen die Tabus rund um das The­ma “Ras­se” ein für alle Mal hin­ter uns las­sen. Ras­sen­un­ter­schie­de sind eine rea­le Sache, haben Kon­se­quen­zen, und füh­ren (nach­weis­lich) dazu, daß sich Grup­pen in ihrem Ver­hal­ten unter­schei­den und mit­ein­an­der in Kon­flikt gera­ten (z. B. vie­le paki­sta­ni­sche Män­ner und ihre Ver­wand­ten mit uns und unse­ren Töchtern).

Das ist die Rea­li­tät. Sie ist häß­lich. Sie gefällt Ihnen nicht und mir auch nicht. Aber wenn wir sie wei­ter­hin leug­nen, schi­cken wir unse­re Kin­der und Enkel­kin­der in die schreck­lichs­te Zukunft, die man sich nur vor­stel­len kann.