Völlig risikofrei “eher links”?

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Wir in der DDR waren ja sozu­sa­gen von Staats wegen links, gehör­ten, so die pro­pa­gan­dis­ti­sche Ein­re­de, zum bes­se­ren, dem fort­schritt­li­chen Teil der Welt, der ande­re erschien uns so dis­kre­di­tiert wie aggres­siv: Viet­nam-Krieg, CIA-Pino­chet-Putsch in Chi­le, nuklea­re Hoch­rüs­tung gegen uns, am inten­sivs­ten wäh­rend unse­rer Kin­der- und Jugend­zeit, als Ronald Rea­gan kraft­voll anti­so­zia­lis­tisch und anti­so­wje­tisch den Kurs bestimmte.

Klar, so sim­pel stand es um Gut und Böse nicht, nur erschien es einem DDR-Schü­ler so, der zu einer Zeit Abitur mach­te, als ein ther­mo­nu­klea­rer Krieg wahr­schein­li­cher schien als des­sen Ver­mei­dung, denn wenn all die Waf­fen schon auf­ge­stellt waren, muß­ten sie ja irgend­wann los­ge­hen, fürch­te­ten wir. Und wie es auch immer ste­hen moch­te: Die Arro­ganz des Wes­tens uns ver­lo­re­nen Brü­dern und Schwes­tern Ost gegen­über schwang schon im näseln­den Ton der Nach­rich­ten­spre­cher von ARD und ZDF mit.

Aber wir gin­gen dann nicht in einem Atom­krieg, son­dern in einem fried­lich geschlos­se­nen Eini­gungs­ver­trag und mit schein­bar gene­rös ver­teil­tem West­geld unter, und danach sah es ein paar Jah­re tat­säch­lich nach dem Ende der Geschich­te aus. Vor­her hat­te die bipo­la­re Welt manich­äi­sche Ansich­ten bedingt, hüben wie drüben.

Aber Lin­ke im Wes­ten? Freun­de unse­rer ver­wach­se­nen DDR, Mit­glie­der der von der SED aus­ge­hal­te­nen DKP, Voll­bart-Nickel­bril­len-Typen mit Lenin‑, Mao‑, Che-Gue­va­ra-Pos­tern an den Wänden?

Ja, die gab‘s da offen­bar, aber als Ost-Jugend­li­chen befrem­de­te mich das. Ich fand, die waren bür­ger­li­che Möch­te­gern-Revo­luz­zer, Bür­ger­söhn­chen und höhe­re Töch­ter, Kin­der ver­mö­gen­der Eltern, also gera­de kei­ne Arbei­ter­kin­der, zumal es im Wes­ten Arbei­ter im dre­cki­gen Blau­mann kaum mehr gab, jeden­falls nicht sol­che wie in den Zwan­zi­gern oder wie bei uns auf dem Bau, in Bit­ter­feld und in der Lau­sit­zer Kohle.

Abge­se­hen davon, daß die Arbei­ter und klei­nen Ange­stell­ten im Wes­ten sich an die SPD hiel­ten, die­sen nach unse­rem Geschmack lau-oppor­tu­nis­ti­schen Ver­ein, der gewerk­schaft­lich immer­fort nach Gehalts­er­hö­hun­gen wim­mer­te. Sozi­al­de­mo­kra­ten woll­ten gleich­falls lie­ber bür­ger­lich als pro­le­ta­risch sein, mein­ten wir; um Klas­sen­kampf ging’s da nicht mehr, zumal die Kapi­ta­lis­ten ihre Leu­te so hiel­ten, daß die min­des­tens VW-Polo fuh­ren und auf Mal­lor­ca urlaub­ten. Nein, das war kein Pro­le­ta­ri­at, und es sah phy­sio­gno­misch auch nicht mehr so aus.

Die DDR ent­sprach zwar über­haupt nicht ihren poli­ti­schen Selbst­wahr­neh­mun­gen und pro­pa­gan­dis­ti­schen Insze­nie­run­gen, aber bür­ger­lich war sie über­haupt nicht, abge­se­hen von einer da und dort, etwa in Arzt– oder Aka­de­mi­ker­haus­hal­ten gepfleg­ten Lebens­kul­tur und abge­se­hen auch von ein paar lie­bens­wert anti­quiert anmu­ten­den Rest­be­stän­den wie auf dem Dres­de­ner Wei­ßen Hirsch.

Bür­ger­lich zu sein, das fan­den wir DDR-Gören ziem­lich unero­tisch, mie­fig und über­lebt. Bür­ger­lich war man im Wes­ten, wenn man einen Mer­ce­des hat­te, ein wei­ßes Hemd mit ein­ge­stick­ter schwar­zer Rose trug und par­fü­mier­te Ziga­ret­ten rauchte.

Wir quarz­ten knis­tern­de Rus­sen­kip­pen, Papi­ros­si mit Machor­ka, die wir uns aus den Läden der sowje­ti­schen Gar­ni­sio­nen besorg­ten. Das schien uns durch­aus anti­bür­ger­lich: Papi­ros­si qual­men, Moped fah­ren, viel Pils und Nackt­ba­den, in Feri­en­ar­beit Geld für einen Stern-Rekor­der ver­die­nen und den Wes­ten, abge­se­hen von sei­ner Rock­mu­sik, für ger­ia­trisch und eigent­lich über­lebt hal­ten, ins­be­son­de­re den deut­schen Westen.

Jene, die dort auf links mach­ten, waren ent­we­der durch­ge­knall­te RAF-Ter­ro­ris­ten, deren Bot­schaft wir nicht begrif­fen, obwohl sie kraß war, oder die Über­zahl an Stu­den­ten mit mise­ra­blem Trai­nings­zu­stand, die mit ihren unge­schmink­ten Freun­din­nen Pahl-Rugen­stein-Taschen­bü­cher kauf­ten, in denen das Lese­zei­chen wegen uner­quick­li­cher Lek­tü­re dann doch auf den ers­ten Sei­ten ste­cken­blieb. Die such­ten ver­peilt etwas in der Kri­ti­schen Theo­rie und waren über­haupt in allem so theo­re­tisch, wäh­rend uns das DDR-Leben frisch ent­ge­gen­schlug, gera­de weil es so oder so zu einer Posi­tio­nie­rung zwang.

Wir hat­ten ein­fach ande­ren Sor­gen: Wie bekom­men wir den extre­men Armee­dienst rum, wie las­sen wir die Funk­tio­nä­re ins Lee­re lau­fen, die uns in „die Par­tei“ holen wol­len, wie impro­vi­sie­ren wir uns zwi­schen offi­zi­el­ler und inof­fi­zi­el­ler Les­art so durch, um stu­die­ren zu kön­nen, ohne uns gänz­lich ideo­lo­gisch ver­ein­nah­men zu las­sen? Was vie­le taten, klar. Aber so waren die Regeln. Wir konn­ten nicht zu allem nein sagen und den­noch etwas wer­den wol­len … Immer ging es um das Sichern von Spiel­räu­men mit­ten im vor­mund­schaft­li­chen Staat.

Was soll­te das denn drü­ben für ein intel­lek­tu­el­ler Mar­xis­mus sein, wenn dort nicht wie bei uns die Men­schen nach den Waren anstan­den, son­dern die Waren nach den Men­schen? Wie konn­te man dort an dem wider­wär­ti­gen Ver­bre­cher Mao etwas fin­den und des­sen Pri­mi­tiv-Kom­mu­nis­mus fei­ern, wenn man selbst latent über­fres­sen in einem Hoch­tech­no­lo­gie-Indus­trie­land leb­te? Und was soll­ten die­ses kin­di­schen Gelän­de- oder Räu­ber-und Gen­darm-Spie­le der lang­haa­ri­gen Möch­te­gern-Lin­ken mit der Poli­zei? War das etwa deren Klassenkampf?

Vor dem High­tech- und XXL-Kon­sum-Kapi­ta­lis­mus drü­ben hat­ten wir einen Hei­den­re­spekt, selbst wenn wir uns vor­stell­ten, daß der sich auf Aus­beu­tung und Ver­bre­chen grün­de­te. Das war immer­hin doch ein ech­ter Geg­ner. Und wenn es wirk­lich der – nach dem Urteil Lenins – stin­ken­de, para­si­tä­re und vor allem ster­ben­de Kapi­ta­lis­mus war: Wow, was für ein schö­ner Tod doch, dem wir im West­fern­se­hen zusahen!

Nur konn­ten wir DDR-Jugend­li­chen der Acht­zi­ger uns das tat­säch­li­che Abster­ben des West-Kapi­ta­lis­mus eben­so­we­nig vor­stel­len wie einen wirk­li­chen „Sie­ges­zug des Sozia­lis­mus“, zumal längst durch­roch, daß das „Land Lenins“ nicht nur an gru­se­li­gen Ver­falls­er­schei­nun­gen litt, son­dern Mil­lio­nen Lei­chen im Kel­ler hat­te, die – ganz im Gegen­satz zum Inter­shop-Duft des Gegen­warts­ka­pi­ta­lis­mus – wirk­lich stan­ken, aber nach denen nie und nim­mer auch nur gefragt wer­den durfte …

Wir sahen unse­re Innen­städ­te zer­fal­len, selbst wenn wir mun­ter mit undich­ten Fens­tern leb­ten, weil wir’s nicht anders kann­ten. Spä­tes­tens in den Acht­zi­gern war abseh­bar, daß die Sta­gna­ti­on in den Nie­der­gang über­ging. „The Doors“ und „Depe­che Mode“ zu hören paß­te irgend­wie dazu … – Noch mehr paß­te lei­der, daß immer mehr von uns ihre Aus­rei­se bean­trag­ten und in den Wes­ten ver­schwan­den wie in ein neu gebuch­tes Leben.

Nur mach­te das Erleb­nis der fina­len Kri­se des DDR-Sozia­lis­mus uns die West-Lin­ken noch unver­ständ­li­cher, zudem die ja wohl Sol­sche­ni­zyn im Buch­han­del fan­den, wir selbst­ver­ständ­lich nicht, obwohl wir schon ahn­ten, daß das, was er schil­der­te, eben doch kein „hys­te­ri­scher Anti­so­wje­tis­mus“ war, son­dern die rei­ne Wahr­heit, die wir, mitt­ler­wei­le Stu­den­ten und jun­ge Arbei­ter, zu fürch­ten begannen.

Mit Gor­bat­schows Glas­nost lag offen: Es ging nicht um Kol­la­te­ral­schä­den einer Revo­lu­ti­on, son­dern um extrems­te Geschichts­lü­gen und sys­tem­im­ma­nen­te mons­trö­se Ver­bre­chen. Geor­ge Orwells „Farm der Tie­re“ war bei uns auch nicht zu bekom­men, aber ja wohl im Wes­ten, wenn­gleich gera­de nicht über Pahl-Rugenstein.

Wir in der DDR waren im Kal­ten Krie­ges links auf­ge­stellt wor­den und wohl oder übel die Kin­der des Kom­mu­nis­mus. Den es aller­dings nicht gab und zum Glück nie geben wür­de. Wir hat­ten uns min­des­tens mit dem eige­nen Kopf aus der „Frei­en Deut­schen Jugend“, der „Kampf­re­ser­ve der Par­tei der Arbei­ter­klas­se“, her­aus­zu­win­den – und des­we­gen oft die­se oder jene Schwie­rig­kei­ten mit dem Minis­te­ri­um für Staats­si­cher­heit, das uns ent­we­der das Fürch­ten leh­ren oder uns gleich bei sich ein­span­nen woll­te. Bei­des auf ver­schie­de­ne Wei­se schlimm.

Wie aber konn­ten unse­re Alters­ge­nos­sen drü­ben, zumal gebil­de­te Stu­den­ten, das bewun­dern, wor­in wir fest­ste­cken wie in ein eiser­nes Band geschnallt? Wir ver­mu­te­ten, sie woll­ten es ein­fach ihren Alten zei­gen, also den gepfleg­ten Her­ren mit dem Daim­ler, der gestick­ten Rose auf dem Wanst und den par­fü­mier­ten Ziga­ret­ten. Ein poli­ti­sches Gene­ra­tio­nen­pro­blem, ein sub­li­mier­ter Vater­mord. Sie kas­sier­ten zwar cool ihr groß­zü­gi­ges Taschen­geld, bezahl­ten davon aber ihre link­ship­pe WG-Kul­tur und fuh­ren im Bul­li nach Italien.

War das denn links? War es links, Han­nes-Wader-Lie­der zu sin­gen und auf Demos mit­zu­lat­schen, auf denen einem nichts pas­sie­ren konn­te? Was war revo­lu­tio­när oder auch nur ris­kant an die­sen Latsch-Demos, die von der Poli­zei nicht aus­ein­an­der­ge­knüp­pelt, son­dern, ganz umge­kehrt, geschützt wur­den? Soll­te das Klas­sen­kampf sein? Doch wohl so wenig, wie man mit einem Ver­dienst wie bei VW in Wolfs­burg noch klas­sisch als Pro­le­ta­ri­er gel­ten konnte.

Nur: Nach der Wen­de lern­ten wir die­se West­lin­ken dann ja end­lich ken­nen, vor allem jene, die als Leh­rer rüber­ka­men – knitt­ri­ge Beam­ten­ty­pen mit Bir­ken­stock-San­da­len, durch­weg abge­si­chert, aber in ihrer Selbst­dar­stel­lung gern „eher links“.

Eher links? Schon das Adverb „eher“ dämpf­te das Bekennt­nis auf eine mil­de Light-Ver­si­on. Ent­we­der, mein­ten wir, man hing links voll mit drin, dann aber so rich­tig und ris­kant, so wie in der har­ten Sowjet­uni­on oder in der zwangs­ver­ein­nah­men­den DDR, oder man war ein­fach brä­si­ger Klein­bür­ger, der über­satt von Uto­pien träum­te. Die zu uns als „eher links“ rüber­ka­men, saßen bald in den Ämtern und Minis­te­ri­en und gaben die Rich­tung vor, unter ande­rem mit dem Ergeb­nis des Niveau­ver­lusts unse­rer Schulen.

Eben die­se Gefüh­lig­keit, völ­lig risi­ko­frei „eher links“ sein zu wol­len, hat­te uns Ost­lern schon nicht gepaßt, als es noch den gol­de­nen Wes­ten gab: tags­über Nut­zen aus dem Sys­tem zie­hen, gegen das man dann in irgend­wel­chen Dis­kus­si­ons­grüpp­chen aber prin­zi­pi­ell etwas hat­te, weil man ihm „eher links“ gegenüberstand.

Die­se Lin­ken waren doch mitt­ler­wei­le seit Wil­ly Brandt, also etwa seit den Sieb­zi­gern, immer mehr selbst der Staat! Wie und vor allem wes­halb woll­ten sie ihn bekämp­fen, wenn ihr „Marsch durch die Insti­tu­tio­nen“ doch so ein­drucks­voll erfolg­reich war? Marsch? Hoch­ge­schli­chen hat­ten die sich, ange­paßt oder von ihrer Par­tei­lob­by gescho­ben, bis der brei­te Schreib­tisch dann erreicht und man Refe­rats­lei­ter oder Staats­se­kre­tär war.

Links­ro­man­ti­sches Maul­hel­den­tum. Dickes Kon­to, eher sel­ten selbst ver­dient, son­dern von der geschmäh­ten, noch leis­tungs­ori­en­tier­ten Eltern­ge­nera­ti­on ererbt, unkünd­bar ange­stellt, mate­ri­ell sor­gen­frei, aber den­noch – Oder genau des­we­gen? – „eher links“.

Fol­ge­rich­tig ging es längst nicht mehr um Kampf, son­dern um „Bedar­fe“, um „Teil­ha­be“ und „mehr Mit­tel“, die man selbst nicht erwirt­schaf­te­te, um „Anti­dis­kri­mi­nie­rung“, „bun­te Viel­falt“ und For­de­rung nach Diver­si­ty-Equi­ty-Inclu­si­on, die­sem DEI-Gerech­tig­keits­wahn, den absur­der­wei­se gleich­falls Rich Kids an ver­meint­lich eli­tä­ren ame­ri­ka­ni­schen Bezahl­uni­ver­si­tä­ten auf­ge­bracht hatten.

Wir lern­ten spät: Die hiel­ten sich ein­fach für die bes­se­ren Men­schen, sich selbst gegen­über völ­lig kri­tik­los, schon weil ihre Kri­tik sich an den ande­ren ver­brauch­te, die in den Augen die­ser „eher Lin­ken“ die völ­lig fal­sche Ein­stel­lung hat­ten. Immer­hin: Ihr per­sön­li­cher Kar­rie­re­er­folg gab ihnen recht, so als gute Emp­fin­dungs­lin­ke im bösen Kapitalismus.

Es ging also um so eine Art Moral-Sozia­lis­mus, der auf gespens­ti­sche Wei­se sei­ne eige­ne Ideo­lo­gie und eine bald alles über­wöl­ben­de Phra­sen-Bla­se ent­wi­ckel­te. Plötz­lich gab’s über­all Sprach­re­ge­lun­gen und Trig­ger-War­nun­gen, und die Gesell­schaft neu­ro­ti­sier­te am vor­ge­hal­te­nen Anspruch, bloß nie­man­den zu „dis­kri­mi­nie­ren“.

Schon Leis­tung und Fleiß, gar noch Anstand und Hal­tung zu ver­lan­gen galt bald als dis­kri­mi­nie­rend, soll­te doch jeder bes­ser dort abge­holt wer­den, wo er stand. In der Schu­le begann die emp­fun­de­ne Krän­kung nicht erst wie frü­her mit den Noten vier oder fünf, son­dern schon mit der Drei, dann mit der Zwei. Am Ende gal­ten Zen­su­ren über­haupt als dis­kri­mi­nie­rend inner­halb der „demo­kra­ti­schen Schu­le“, und für jeden, der nicht nichts brach­te, wur­de Dut­zen­de neu­er Dia­gno­sen sowie „För­der­be­dar­fe“ und „Nach­teils­aus­glei­che“ erfunden.

Je inten­si­ver sich die­se Obses­sio­nen stei­ger­ten, um so mehr wur­de eigent­li­che Diver­si­tät zuguns­ten lin­ker und woker Gleich­schal­tung auf­ge­löst, wäh­rend man in den ein­zig Aus­ge­schlos­se­nen, den Rech­ten, nur­mehr infek­tiö­se Krank­heits­fäl­le sah, weil die trotz einer Über­do­sis poli­ti­scher Bil­dung und Bekennt­nis­ein­übung alter­na­tiv blie­ben. Wer sich nicht zustim­mend in die neue Ein­heits­front ein­ord­ne­te, galt als „Hater“. Alter­na­tiv ist die Lin­ke schon lan­ge nicht mehr, son­dern in ihrer Mei­nungs­füh­rer­schaft zum Neu-Estab­lish­ment avan­ciert, zum Anci­en Regime von heute.

Die pene­tran­te For­de­rung „Respekt!“ von deren Sei­te meint nicht etwa die Akzep­tanz gegen­über ande­ren Posi­tio­nen, son­dern – im Gegen­teil – das vor­aus­ge­setz­te Respek­tie­ren links­wo­ker Maß­ga­ben, so wie „Tole­ranz!“ eben nicht kri­ti­sche Dul­dung von Oppo­nen­ten for­dert, son­dern nur die ohne­hin poli­tisch über­ein­stim­men­de Gemein­schaft der Glei­chen beschwört.

Die West-Lin­ken füh­len sich zwar für die gan­ze Welt ver­ant­wort­lich, leben aber selbst höchst kom­for­ta­bel von derer glo­ba­ler Aus­beu­tung. Papier- statt Plas­tik­tü­ten zu benut­zen ändert dar­an nichts, eben­so­we­nig wie Kunst­stoff-Fla­schen mit unver­lier­ba­rem Deckel, Stroh­halm-Ver­bot, Fair-Trade-Kaf­fee und Ukrai­ne-Fah­nen. Man will die Welt ret­ten, aber den eige­nen Hedo­nis­mus nicht revi­die­ren müs­sen. Man will einen Kapi­ta­lis­mus bekämp­fen, des­sen Teil man mit sei­nen immensen mate­ri­el­len Bedürf­nis­sen doch sel­ber ist.

Über­all erkennt die Lin­ke Unge­rech­tig­kei­ten, Miß­stän­de und Män­gel, nur unmit­tel­bar an sich selbst gar nicht. Ein Unter­neh­mer mag mit ethi­schen Pro­ble­men rin­gen, derent­we­gen er viel­leicht zum Mäzen wird oder eine wohl­tä­ti­ge Stif­tung grün­det. Lin­ke aber kom­men sich selbst gegen­über nie zu Zwei­feln und Skru­peln. Wie ist sol­cher Man­gel an Skep­sis und Demut, wie sind der­art nar­ziß­ti­sche Über­zeugt­hei­ten vom eige­nen Selbst, freu­dia­nisch ange­se­hen, über­haupt mög­lich und entstanden?

Lin­ke Funk­tio­nä­re und deren Gefolg­schaft sind von Gewis­sens­nö­ten nicht ange­krän­kelt, sie sehen sich als per se gut – und als nur gut an. „Die Par­tei, die Par­tei, die hat immer recht“, klingt es in uns nach. Man höre sich die­ses Lied bewußt noch ein­mal an: „Wer die Mensch­heit ver­tei­digt, hat immer recht“, dich­te­te Lou­is Fürn­berg. Das gilt für die Lin­ke heu­te wie­der abso­lut! Pro­ble­ma­tisch sind: Immer die ande­ren! Heu­te vor allem die „gesi­chert rechts­extre­mis­ti­sche“ AfD.

Wie kann man nur mit sol­chen Über­zeu­gun­gen leben? Wie erlebt man bloß sei­ne eige­ne Nacht­sei­te? Wie for­ciert man jene see­li­schen Abgrün­de, die wir ande­ren alle ken­nen? Sieht man sie nicht? Kann man die Grund­über­zeu­gung von der eige­nen Mus­ter­gül­tig­keit ein­fach so zum Maß­stab für alle Welt erklären?