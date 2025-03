Die amerikanische Rechte: Fraktionen und Figuren

Van­ce hat soeben erst durch sein for­sches Anre­den gegen den ukrai­ni­schen Prä­si­den­ten Selen­ski im Wei­ßen Haus von sich reden gemacht. Das Ent­set­zen des vor­her wie nach­her ganz auf die bis­he­ri­ge NATO-Linie ein­ge­stimm­ten libe­ra­len Main­streams ist kei­ne Über­ra­schung. Die ame­ri­ka­ni­sche Rech­te wie auch die non­kon­for­men Milieus im gesam­ten soge­nann­ten Wes­ten hin­ge­gen reagier­ten dar­auf eben­so zwie­späl­tig wie auf bis­lang alle ähn­li­chen Vor­stö­ße der “neu­en” USA. Götz Kubit­schek hat die­se, wenn man so will, belas­tungs­be­ding­ten Hal­tungs­schä­den anhand der völ­lig bana­len Moral­pre­digt Van­ces auf der Münch­ner Sicher­heits­kon­fe­renz im ver­gan­ge­nen Monat aufgezeigt.

Immer­hin aber genügt sol­che ver­ba­le Kraft­meie­rei, um den Blät­ter­wald gewal­tig ins Rau­schen zu brin­gen. Und wir wis­sen ja, es gibt kei­ne schlech­te Bericht­erstat­tung. Schon gar nicht in Zei­ten, wo Klick­zah­len, Kon­ver­si­ons­ra­ten und “Reich­wei­te” als Güte­kri­te­ri­en aus­rei­chen sol­len. So hat die Ernen­nung von J.D. Van­ce zum Run­ning mate des Prä­si­dent­schafts­kan­di­da­ten Donald Trump im Juli letz­ten Jah­res aller­lei “inves­ti­ga­ti­ve”, heißt: des Goo­gelns fähi­ge “Jour­na­lis­ten” ange­zo­gen, und sei­ne jüngs­ten öffent­li­chen Eska­pa­den als Vize­prä­si­dent noch mehr. (Obwohl – oder gera­de weil? – der US-Vize­prä­si­dent bis zu einem plötz­li­chen Able­ben des pri­mä­ren Amts­in­ha­bers eine rein reprä­sen­ta­ti­ve Funk­ti­on hat.)

Nun haben Van­ces skan­da­li­sier­te Auf­trit­te dem deutsch­spra­chi­gen Publi­kum vie­le neue “Ent­hül­lun­gen” beschert, wie genau die der­zei­ti­ge ame­ri­ka­ni­sche Rech­te auf­ge­stellt und wie nah sie dem Macht­zen­trum des “frei­en Wes­tens” sei. Nach einer län­ge­ren Durst­stre­cke wäh­rend der Biden-Prä­si­dent­schaft, in der in den eta­blier­ten Medi­en allen­falls mal über V‑Mann-Stamm­ti­sche wie die “Proud Boys” berich­tet wur­de, immer­hin eine net­te Abwechs­lung. Inzwi­schen wur­de uns vom Phi­lo­so­phie Maga­zin und der Jun­gen Frei­heit bis zu den gro­ßen Bezahl­schran­ken­me­di­en wie FAZ, Süd­deut­sche etc. die ame­ri­ka­ni­sche Rech­te erklärt. Oder eben das, was die dafür halten.

Über vie­les davon habe ich bereits in mei­ner Vor­le­sung und spä­ter dem aus­führ­li­chen Über- und Aus­blick zur soge­nann­ten Neo­re­ac­tion gehan­delt. Als das Buch vor knapp einem Jahr erschien, war von einem Vize­prä­si­den­ten Van­ce noch längst kei­ne Rede. Doch ein Wie­der­erstar­ken der zwi­schen­zeit­lich vom Radar­schirm ver­schwun­de­nen Krei­se im Umfeld des IT-Mil­li­ar­därs Peter Thiel zeich­ne­te sich bereits seit 2017 ab. Gleich­wohl stellt sich immer lau­ter die Fra­ge: Ist hier tat­säch­lich die ame­ri­ka­ni­sche Rech­te erneut – oder erst­mals? – ans Ruder gekom­men? Oder wer sonst? Und was heißt das für uns?

Daß es “die” ame­ri­ka­ni­sche Rech­te genau­so­we­nig gibt wie “die” deut­sche oder euro­päi­sche Rech­te, liegt auf der Hand. Mit einer kon­kre­ten Unter­strö­mung, der beson­ders Van­ce selbst sich ver­bun­den füh­len soll, beschäf­tig­te sich Bene­dikt Kai­ser für das aktu­el­le Heft der Sezes­si­on – und refe­rier­te aus­führ­li­cher in Schnell­ro­da, sie­he hier. Wie hef­tig hin­ge­gen gera­de die Eta­blier­ten über die ame­ri­ka­ni­sche Rech­te gern dane­ben­schla­gen, zeig­te soeben erst die NZZ: Wer mit der fürch­ter­li­chen For­mu­lie­rung “Die Sze­ne ist am Blü­hen” aus­ge­rech­net auf zio­nis­ti­sche Edmund Bur­ke Foun­da­ti­on des ehe­ma­li­gen angeb­li­chen Orbàn-Flüs­te­rers Yoram Hazo­ny ver­weist, hat offen­bar einen Plan. Wie ich in mei­nem Büch­lein dar­le­ge, will Hazo­ny “die abstam­mungs­ori­en­tier­te Rech­te gera­de von der wis­sen­schaft­li­chen Per­spek­ti­ve [abbrin­gen] und einen ‘kosche­ren’, des Ras­sis­mus unver­däch­ti­gen Natio­na­lis­mus zen­tris­tisch und alt­tes­ta­men­ta­risch [fun­die­ren]”. Immer­hin wird dort auch das deut­lich weni­ger bekann­te, der Leh­re des Carl-Schmitt-Pro­te­gés Leo Strauss ver­pflich­te­te Cla­re­mont Insti­tu­te erwähnt. Die­ses hat sei­ne sprich­wört­li­chen Fin­ger mitt­ler­wei­le in so ziem­lich allen reich­wei­ten­star­ken Medi­en­pro­jek­ten und etli­chen Online-Pro­mi­nen­ten, die die aktu­el­le ame­ri­ka­ni­sche Rech­te zu bie­ten hat.

Ich für mei­nen Teil beob­ach­te und kom­men­tie­re die ame­ri­ka­ni­sche Rech­te bzw. Rech­ten mitt­ler­wei­le seit fast 15 Jah­ren. Für Heft und Stu­di­en­ta­ge habe ich mich um einen kon­zi­sen Über­blick über die ame­ri­ka­ni­sche Rech­te der ver­gan­ge­nen 80 Jah­re bemüht: drin­gend not­wen­dig, um aller­lei Irr­tü­mer und ins­be­son­de­re pein­li­chen Mes­sia­nis­mus zu besei­ti­gen. Jetzt gibt es den Vor­trag im kanal schnell­ro­da – schau­en Sie ihn sich an und tei­len Sie ihn mit allen, die eine sinn­vol­le Ein­ord­nung brau­chen können.