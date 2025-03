Kritik der Woche (71): Heil Hyperpop!

Ehe ich mich der druckfrischen Novelle (?) Heil Hyperpop! von Sebastian Schwaerzel widme, eins vorab: Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Christoph Kramer hat soeben in einem großen Publikumsverlag einen Roman veröffentlicht.

Ges­tern brach­ten sie im Staats­funk eine Bespre­chung dazu – einen hüb­schen Ver­riß. Der Rezen­sent gestand zuletzt ein, daß sei­ne Lite­ra­tur­kri­tik Herrn Kra­mer wohl kaum tan­gie­ren wür­de: Der habe sein Romän­chen nicht geschrie­ben, um dem Feuil­le­ton zu gefal­len, son­dern um bei Lesun­gen dar­aus gan­ze Hal­len mit Fans zu füllen.

Schrau­ben wir dies mal 8 Okta­ven run­ter, wären wir bei mei­ner Eigen­schaft als Kri­ti­ke­rin ange­langt und bei den inti­men Räu­cher­höh­len, die Herr Schwaer­zel (es gibt kein männ­li­ches Pen­dant zu „Fräu­lein“, nein?) fül­len könnte.

Meint: Ich zäh­le sicher nicht zum Adres­sa­ten­kreis die­ses ambi­tio­nier­ten Stücks. Ich hat­te nie von „Rick Owens“ gehört, nie von „Mai­son Mar­gie­la“, auch nicht von „Jah­seh Dwayn Ricar­do Onfroy“, auch von etli­chen ande­ren Geheim­wör­tern nicht, die hier ver­han­delt (oder bes­ser: auf­ge­ru­fen). Dabei bin ich (für mein Alter) rela­tiv firm im Jar­gon der Zoo­mer, da ich sie­ben Zoo­mer-Kin­der habe und ihr Tun & Las­sen auf­merk­sam ver­fol­ge. (Mei­ne Kin­der ken­nen die Genann­ten alle­samt nicht. Es ist also ein WIRKLICH ela­bo­rier­tes Connaisseurtum!)

Immer­hin aber hat­te ich Schwaer­zels nihi­lis­ti­sches Debüt Schi­zo­id Man begeis­tert gele­sen und sehr gelobt. Das Ding kam auch bei unse­ren Lesern gut an. Was für ein Talent! Da schreibt einer vom Jahr­gangs 2002 wie jemand, der mit allen Was­sern gewa­schen ist, der „Gespür“ für ein­fach alles hat, was ein exzel­len­tes – wie­wohl ver­stö­ren­des – Stück Lite­ra­tur aus­ma­chen kann. Rhyth­mus, Wort­wahl, Stim­mung, Synkopen.

„Geschmacks­sa­che“ war bereits die­ser Roman. Es hat näm­lich nicht nur Lob, son­dern auch wüten­de Rück­mel­dun­gen von Lesern gege­ben, die das Ding als „kaputt“ bezeich­net haben. Von sol­chen Kon­tro­ver­sen lebt die Literatur!

Nun zu Heil Hyper­pop. Las­sen Sie mich dabei naiv reden.

Das bra­vou­rö­se Cover erweckt den Ein­druck des ers­tens begie­rig Abge­grif­fe­nen (absicht­li­che Lese­spu­ren), zwei­tens des Ruch­lo­sen. Es ist in schwarz­weiß­rot gehal­ten, die Schrift: Frak­tur, und zudem das „Unwort“ Heil! Eine hüb­sche Provokation!

Wor­um geht´s auf den 76 Sei­ten? Gemäß Rück­ti­tel (auch Frak­tur) um „eine Abrech­nung mit allen: mit den Rech­ten, mit den Lin­ken, mit der Mit­te. Die Lösung? Radi­ka­ler Kapi­ta­lis­mus, bar­ba­ri­scher Konsumismus.“

Nun. Erfüllt wird es nicht wirk­lich. So „rech­net“ nur ein Deli­rie­ren­der „ab“, und das wird auch so gewollt sein. Wir haben also die­sen als psy­chisch krank dar­ge­stell­ten Ich-Erzäh­ler, der mal den Traum heg­te, Mode-Desi­gner zu wer­den. Das geht gut los!

Was der Mode ein­deu­tig nach­ge­sagt wer­den kann, ist eine Ver­ses­sen­heit auf Ori­gi­na­li­tät. Da aber sel­ten irgend­was über­haupt wirk­lich neu ist, ist die Ver­ses­sen­heit auf die Ori­gi­na­li­tät oft­mals nur Hass auf alles Zeit­ge­nös­si­sche und auf die Wie­der­kunft des lang Ver­gan­ge­nen. Was ich in mei­nen Ent­wür­fen fin­den woll­te, war aber nicht direkt das Ver­gan­ge­ne, wie s je exis­tiert haben moch­te, son­dern das Ver­gan­ge­ne, wie ich es ent­stel­len konn­te. Sozu­sa­gen Erin­ne­rungs­kul­tur ohne Schuldgefühle.

Gran­di­os! Lei­der ent­puppt sich die­ser unser inter­es­san­te Wan­na­be-Mode-Vor­den­ker rasch als Loser in Perfektion.

Er bekommt nichts auf die Rei­he. Sein drit­ter Sui­zid-Ver­such (Keh­len­durch­schnitt) schei­tert. Er trägt nun eine “pink­ro­te Fot­zee” unterm Kinn mit sich, auf die er auch ein biß­chen stolz ist. Er streut ein, sich immer wie­der inten­siv mit Rumi, Meis­ter Eck­hart und der Leh­re von der Real­prä­senz beschäf­tigt zu haben. Das sind aller­dings pure Mar­ker, “Tie­fe-Vor­täu­scher”, die unglaub­wür­dig blei­ben, selbst bei einer schi­zo­iden Per­sön­lich­keit, die zu offen­sicht­lich und wenig sub­til als oszil­lie­rend zwi­schen “Genie und Wahn­sinn gel­ten will”.

Freun­de und Bekann­te ver­su­chen ihn auf­zu­bau­en, ihm Jobs zu ver­mit­teln, aber er folgt nur selt­sa­men Spleens. Das sind ers­tens sei­ne desas­trö­se Ex-Freun­din, zwei­tens die Band 2hollis, drit­tens Schu­he der Mar­ke „Rick Owens“, die 8500€ kos­ten und die unser völ­lig abge­brann­ter Erzäh­ler dring­lich erwer­ben will.

Es ist die Art Stie­fel, in denen du ster­ben willst.

Er leiht sich Geld, es wird ihm mit­lei­dig gege­ben; er macht ein klei­nes Ver­mö­gen mit Betrü­ge­rei­en, er ver­schleu­dert alles wie­der. In Bruch­stü­cken lesen wir das, was der Ver­lags­text ver­heißt – hohe Kon­sum­lust, Kon­sum als Kunst schlecht­hin. Das meis­te davon ist eine Art “frü­her-Chris­ti­an-Kracht- für-Arme.” Schwaer­zel hat auf einer Lesung gesagt, nichts von Kracht zu ken­nen. Er soll­te das viel­leicht nach­ho­len und sich schulen?

Man­ches in Heil Hyper­pop ist stark. Unser Erzäh­ler ent­wi­ckelt fie­se Metho­den, um an Geld zu kom­men. Unter ande­rem bie­tet er Anti­qua­ren hand­si­gnier­te Erst­aus­ga­ben von alten Bücher an.

Ich ver­si­che­re den Leu­ten, Speng­ler hät­te den Scheiß wirk­lich für mei­nen Urgroß­on­kel signiert. (…) Der gan­ze Scam lebt von der Arro­ganz der Anti­qua­ria­te. Ich habe kein wirk­lich schlech­tes Gewis­sen, die 400 € in bar zu neh­men. (…) 300 Jah­re Auf­klä­rung haben ihn [den Anti­quar] so sehr ver­weich­licht, wie Gier und Neid uns gehär­tet haben. Nicht, dass er weni­ger gie­rig wäre. Aber er ist gie­rig nach etwas von vorn­her­ein Körperlosem.

Wie geht es aus? Mit Selbst­mord­ver­such 04, Sui­ci­de by cop. Alles extrem andeu­tungs­reich, alles “exklu­siv” und absichts­voll verschraubt.

Ja, ich bin ganz sicher nicht die Adres­sa­tin für die­ses Stück Text. Ich wer­de nicht goog­len, was „Fra­zier-Hern­ves­te“ ist, ein „EDM-Track“, Per „Pel­le“ Ohlin, „Neo-Chi­na“ oder ein „hyper­rea­ler Gore-Porn“. Die­ses insi­der­haf­te Bescheid­wis­ser­tum ist durch­schau­bar und deut­lich zu reich gesät.

Klar ist, hier spreizt sich einer, eitel gefie­dert, weil er Auf­merk­sam­keit errei­chen will. Es hat letzt­lich etwas von „Schrei nach Lie­be“ –selbst wenn wir den Autoren nicht mit dem Prot­ago­nis­ten ver­wech­seln dür­fen. Trau­rig ist das des­halb, weil Autor Sebas­ti­an Schwaer­zel sei­ne Kön­ner­schaft trotz allem Bling-bling nicht ver­heh­len kann. Sei­ne gran­dio­sen Pas­sa­gen fal­len ein­fach völ­lig run­ter in die­sem hin­ge­rotz­ten Machwerk.

Auf­merk­sam­keit: Er braucht sie! Des­halb: Kau­fen Sie – und kos­tet ja qua­si nix!

– – –

Sebas­ti­an Schwaer­zel: Heil Hyper­pop, Wien 2025, 76 Sei­ten, 8 € – hier bestel­len