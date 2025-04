Ist Brigitte Macron ein Mann? (1)

Die Rede ist von der “Ver­schwö­rungs­theo­rie”, wonach Bri­git­te Macron, die Gat­tin von Emma­nu­el Macron, in Wahr­heit ein Mann ist.

So abstrus sie klin­gen mag, sie macht gera­de die Run­de in ame­ri­ka­ni­schen und fran­zö­si­schen Medi­en, nach­dem sie von der schwar­zen Influen­ce­rin Can­dace Owens (6,8 Mil­lio­nen Fol­ger auf Xit­ter) in einer sechs­tei­li­gen Serie auf You­tube einem Mas­sen­pu­bli­kum ver­kös­tigt wur­de (Teil 1 hat bis dato 3,7 Mil­lio­nen Klicks).

Wei­te­re Ver­brei­tung fand sie durch Wer­bung von Tucker Carlson, dem der­zeit wohl ein­fluß­reichs­ten ame­ri­ka­ni­schen Jour­na­lis­ten auf kon­ser­va­ti­ver Sei­te. (Inzwi­schen hat auch Joe Rogan ange­bis­sen, damit wird das Gan­ze wohl bald “alter­na­ti­ver Main­stream” werden.)

Carlson schil­der­te, wie skep­tisch er zunächst gegen­über die­ser vehe­ment ver­tre­te­nen Theo­rie sei­ner klu­gen und net­ten Freun­din Can­dace gewe­sen sei. Das sei ihm, bei aller Lie­be, als “Fla­che Erde”-Territorium erschie­nen, das er lie­ber nicht betre­ten wolle.

Doch nun, o Wun­der, müs­se er ver­blüfft zuge­ben: “And then it turns out – she’s right! My mind is blown!” Sein Inter­view­part­ner, ein ehe­ma­li­ger Fox-News-Kol­le­ge namens Clay­ton Mor­ris, ein­ge­la­den, um Licht auf die berüch­tig­te israe­li­sche Atta­cke auf ein ame­ri­ka­ni­sches Schiff im Jahr 1967 zu wer­fen, stimm­te enthu­si­as­tisch zu:

Die Bei­trä­ge von Can­dace Owens zu die­sem The­ma sind phä­no­me­nal. Ich spre­che Can­dace Owens mei­ne vol­le Aner­ken­nung dafür aus, daß sie die­se Sto­ry auf­ge­grif­fen hat, die zuerst von fran­zö­si­schen Jour­na­lis­ten auf­ge­deckt wur­de. Sie wur­den dafür, glau­be ich, geäch­tet, und ihnen wur­de mehr oder weni­ger befoh­len, zu schweigen.

Ich weiß nicht, ob Carlson und Mor­ris die ins­ge­samt mehr als sechs Stun­den durch­ge­ses­sen sind, in denen Owens “Fra­gen gestellt” und die Sache prä­sen­tiert hat, oder ob sie die eng­li­sche Über­set­zung des Buches Beco­ming Bri­git­te des rech­ten fran­zö­si­schen “Inves­ti­ga­ti­v­jour­na­lis­ten” Xavier Pous­sard gele­sen haben, die nun unter Owens’ Namen ver­mark­tet wird (es han­delt sich ver­mut­lich um eine nur wenig oder schlam­pig redi­gier­te KI-Über­set­zung; so wech­seln zB stän­dig die Per­so­nal­pro­no­men manch­mal inner­halb eines ein­zi­gen Satzes).

Auch wenn ich mir die Serie auf You­tube nur teil­wei­se ange­hört habe, so habe ich doch ange­bis­sen und mir das Buch bestellt. Es erwies als eine fes­seln­de und durch­aus lehr­rei­che Lek­tü­re, die mich ein paar Tage in ihren Bann hielt, jedoch aus gänz­lich ande­ren Grün­den als von Xavier Pous­sard vorgesehen.

Wor­um geht es? Es fing alles an mit einer Dame namens Nat­acha Rey, die von Xavier Pous­sard (ein häu­fi­ger Gast auf Alain Sorals Por­tal Éga­li­té & Recon­ci­lia­ti­on, das sei­ne Arbeit regel­mä­ßig bewirbt) als “gewöhn­li­che, auto­di­dak­ti­sche Bür­ge­rin” beschrie­ben wird, also kei­ne Jour­na­lis­tin, die ent­lang der “übli­chen Metho­do­lo­gie” geforscht hätte.

Sie war irri­tiert von Bri­git­te Macrons “unge­wöhn­li­chem” Kör­per­bau, wie sie auf Face­book schrieb:

… die Brei­te ihres Hal­ses, ihre Schul­tern, die Län­ge ihres Brust­korbs im Ver­gleich zu ihrem schma­len, tail­len­lo­sen Unter­leib. Daher die­se unaus­ge­wo­ge­ne Sil­hou­et­te, die­ser männ­li­che Gang mit stets lan­gen Schrit­ten, die­se Art, ent­spannt mit gespreiz­ten Bei­nen zu sitzen.

Die in der Tat mar­kan­te, ten­den­zi­ell ins herb-mas­ku­li­ne ten­die­ren­de Optik von Bri­git­te Macron (gebo­ren 1953) ist einer der Grün­de, war­um die Trans­se­xu­el­len-Theo­rie vie­len Leu­ten auf Anhieb plau­si­bel oder zumin­dest denk­bar erscheint. Ein ande­rer ist die unge­wöhn­li­che Optik des Ehe­paa­res Macron selbst.

Emma­nu­el Macron (gebo­ren 1977) ist ein gut­aus­se­hen­der, noch rela­tiv jun­ger Mann, der vom Typus her ein wenig an Alain Delon erin­nert. Die­ser ist nun seit 2007 mit einer fast 24 Jah­re älte­ren Frau ver­hei­ra­tet, die alters­mä­ßig sei­ne Mut­ter sein könnte.

Da die sexu­el­le Attrak­ti­vi­tät von Män­nern aus bio­lo­gi­schen (und sozio-bio­lo­gi­schen) Grün­den lang­sa­mer schwin­det als die von Frau­en, han­delt es sich um eine Kon­stel­la­ti­on, die weit­aus sel­te­ner ist als die Vari­an­te unter umge­kehr­ten geschlecht­li­chen Vor­zei­chen. Noch unge­wöhn­li­cher wird die Geschich­te durch die Tat­sa­che, daß die Lie­bes­be­zie­hung bereits begon­nen hat, als Emma­nu­el noch ein Teen­ager war und Bri­git­te sei­ne 40jährige Lehrerin.

Hin­zu kommt, daß sich das Paar aus­ge­spro­chen “LGBTQ”-freundlich insze­niert, und an Macron eine gewis­se nar­ziss­ti­sche, ver­däch­tig homo­se­xu­ell anmu­ten­de Aura wahr­zu­neh­men ist (zumin­dest mir geht es so, wenn ich ihn betrach­te). Wie auch immer es sein mag, “nor­mal” scheint er nicht gewi­ckelt zu sein.

Nat­acha Rey war nun in dem Doku­men­tar­film “Un roman fran­çais” von Vir­gi­nie Lin­hart aus dem Jahr 2018 auf ein Foto der Fami­lie Trogneux (Bri­git­tes Mäd­chen­na­me) aus dem Jahr 1954 gestos­sen, das sie stut­zig machte.

Es zeig­te angeb­lich Baby Bri­git­te auf dem Schoß ihrer Mut­ter, aber Rey hat­te den Ein­druck, daß eine ande­re Per­son ganz links auf dem Bild der heu­ti­gen Bri­git­te weit­aus ähn­li­cher sah, ja wie “aus dem Gesicht geschnit­ten” erschien. Wie spä­ter her­aus­kam, han­delt es sich dabei “off­zi­ell” um Bri­git­tes älte­ren Bru­der Jean-Michel Trogneux, gebo­ren 1945.

Die ers­te von Nat­acha Rey auf­grund die­ser Intui­ti­on gespon­ne­ne Ver­si­on lau­te­te nun so: Bri­git­te sei in Wirk­lich­keit der Jun­ge links, nicht das Baby rechts auf dem Foto. Nach einer Geschlechts­um­wand­lung nann­te sich die­ser Jean-Michel “Bri­git­te” und ist iden­tisch mit der Bri­git­te Macron, wie wir sie heu­te kennen.

Vor sei­ner “Wand­lung” zeug­te (immer noch nach Nat­acha Rey) die­ser Jean-Michel mit einer Frau namens Cathe­ri­ne Audoy jene drei Kin­der, die heu­te als Bri­git­tes offi­zi­el­le Spröß­lin­ge aus ihrer ers­ten Ehe mit dem Ban­kier André Auziè­re gel­ten: Sébas­tien (1975), Lau­rén­ce (1977) und Tiphai­ne (1984).

Sie tra­gen Rey zufol­ge des­halb den Nach­na­men “Auziè­re”, weil sie von einem Mann namens Jean-Lou­is Auziè­re, der spä­ter Cathe­ri­ne Audoy hei­ra­te­te, adop­tiert wurden.“Brigitte Trogneux” und “André Auziè­re” sind in die­ser Fas­sung der Geschich­te fik­ti­ve Cha­rak­te­re, erfun­den, um Bri­git­tes wah­re Iden­ti­tät und Bio­gra­phie zu verbergen.

Pous­sard zufol­ge geschah nun fol­gen­des: Im Juni 2021 schick­te Rey Madame Audoy via Whats­App zwei Sets mit Fotos, die bewei­sen soll­ten, daß Jean-Michel iden­tisch mit Bri­git­te und Jean-Lou­is iden­tisch mit André ist, beglei­tet von den Wor­ten: “Ich weiß alles. Ich weiß alles über Sie, Jean-Michel, Sébas­tien, Lau­rence und Tiphaine!”

Drei Wochen spä­ter stand die Poli­zei vor Reys Haus­tür, alar­miert von Madame Audoy, ver­haf­te­te sie und unter­warf sie einem har­schen Ver­hör, in des­sen Ver­lauf sie bedroht und schi­ka­niert wur­de. So zumin­dest hat sie es (unter ande­rem) der Jour­na­lis­tin Emma­nu­el­le Ani­zon erzählt, die ein Buch gegen die “Fake News” die­ser Ver­schwö­rungs­theo­rie geschrie­ben hat.

Pous­sard berich­tet, daß es auch bei einem Web­mas­ter sei­ner eige­nen Sei­te Faits & Docu­ments, die die Theo­rie im Mai-April 2021 mit einem gro­ßen Dos­sier auf­ge­grif­fen hat­te, zu Haus­durch­su­chun­gen und einer Ver­haf­tung kam, nach­dem Rey Pous­sard als einen ihrer jour­na­lis­ti­schen Kon­tak­te genannt hat­te (er selbst wohnt in Ita­li­en und wur­de dar­um nicht direkt von der fran­zö­si­schen Poli­zei behelligt).

Nat­acha Rey bekam erneut Ärger, als sie am 10. Dezem­ber 2021 ihre Anschul­di­gun­gen und Theo­rien über die Iden­ti­tät von Bri­git­te Macron in einem vier­stün­di­gen (inzwi­schen vom Netz ver­schwun­de­nen) You­tube-Inter­view (das gleich­zei­tig auf Twitch, Face­book, VK und Ody­see ver­brei­tet wur­de) mit einer Hell­se­he­rin mit dem Künst­ler­na­men Aman­di­ne Roy in epi­scher Brei­te darlegte.

Bei­de Damen mit dem “könig­li­chen” Nach­na­men wur­den wegen übler Nach­re­de zu einer Scha­dens­er­satz­leis­tung von 8000 bzw. 5000 Euro ver­ur­teilt, zu zah­len an Bri­git­te Macron und ihren Bru­der Jean-Michel Trogneux, der zusam­men mit den Auziè­re-Spröß­lin­gen und sei­ner Schwes­ter als Klä­ger auf­trat – und somit also offen­bar tat­säch­lich existiert.

Die­se har­ten Reak­tio­nen schür­ten natür­lich den Eifer der Ama­teur­de­tek­ti­ve noch mehr. Waren sie tat­säch­lich auf ein Staats­ge­heim­nis gestos­sen? Und war­um ver­öf­fent­lich­te Bri­git­te nicht ein­fach Doku­men­te, die die Iden­ti­tät aller Betei­lig­ten ohne jeden Zwei­fel bestä­ti­gen, war­um kei­ne Fotos aus ihrem “frü­he­ren” Leben als Madame Auziè­re und Mut­ter drei­er Kin­der? Damit wäre doch die Sache ein- für alle­mal vom Tisch gewischt!

Der Man­gel an öffent­lich zugäng­li­chen Fotos und Doku­men­ten aus der Zeit, bevor Bri­git­te Trogneux-Auziè­re Emma­nu­el Macron ken­nen­lern­te, ist eines der wich­tigs­ten Ver­dachts­mo­men­te der “Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker”. Sie ver­mu­ten, daß hier gezielt ein Geheim­nis ver­bor­gen wird.

Die Wahr­neh­mung, daß nur wenig Mate­ri­al über Bri­git­tes Leben als Madame Auziè­re greif­bar ist, ist offen­bar kei­ne Ein­bil­dung. Die Fami­lie scheint sehr erpicht dar­auf zu sein, pri­va­te Ange­le­gen­hei­ten nach außen abzu­schir­men. Pous­sard zitiert Vir­gi­nie Lin­hart, die Regis­seu­rin von “Un roman français”:

Mit Aus­nah­me ihrer ehe­ma­li­gen Schü­ler waren alle Inter­view­part­ner vom Ély­sée-Palast auto­ri­siert und sehr vor­sich­tig mit dem, was sie sag­ten. Es herrscht eine dicke Mau­er des Schwei­gens. Das Aus­maß der Kon­trol­le ist, nun ja, ziem­lich erstaun­lich. (…) [Der Film] ist ein 90-minü­ti­ges, sehr per­sön­li­ches Por­trät. Um eine Ent­wick­lung zu zei­gen, brauch­te ich Fotos von der jun­gen Bri­git­te Macron, von klei­nen Kin­dern etc., nicht bloß die von der Agen­tur Besti­mage geneh­mig­ten. Was dar­in nicht her­aus­kommt, ist alles, was ihrem frü­he­ren Leben zu tun. Es gleicht einem tota­len Blackout.

Dar­an knüpft sich ein wei­te­rer Grund, war­um die Ver­schwö­rungs­theo­rie bei vie­len ver­fängt: Pous­sard & Co haben zwei­fel­los recht, wenn sie beto­nen, daß sowohl Bri­git­te Macrons als auch Emma­nu­el Macrons öffent­li­che Per­so­na medi­en­ge­mach­te glän­zen­de Fas­sa­den sind.

Macron, ursprüng­lich ein Invest­ment­ban­ker im Diens­te von Roth­schild & Cie, war von Anfang an eine Art Poli­ti­ker “aus der Retor­te”, der gezielt auf­ge­baut und aus dem Hut gezau­bert wur­de, um den Wäh­lern 2016 als zen­tris­ti­scher Ret­ter vor der “rechts­po­pu­lis­ti­schen” Gefahr prä­sen­tiert zu wer­den. Jac­ques Attali, eine graue Emi­nenz der glo­ba­lis­ti­schen Eli­ten in Frank­reich, prahl­te sogar unver­hoh­len: „Ich habe Emma­nu­el Macron ent­deckt. Ich habe ihn erfunden.”

Die Medi­en­of­fen­si­ve zuguns­ten Macrons muß­te auch sei­ne selt­sa­me Bezie­hung zu Bri­git­te schmack­haft dar­stel­len. Hier­bei kam es offen­bar zu etli­chen “Schön­heits­kor­rek­tu­ren” (etwa was Emma­nu­els Alter angeht, als die bei­den sich ken­nen­lern­ten), auf die sich die Auf­de­cker nun stür­zen. Die Trieb­fe­der ist wie so häu­fig ein pro­fun­des Miß­trau­en gegen­über den herr­schen­den poli­ti­schen Eli­ten, das an sich selbst­ver­ständ­lich völ­lig gerecht­fer­tigt ist.

Im Gefol­ge der ers­ten Ver­si­on der Theo­rie, die sich wie ein Lauf­feu­er in den sozia­len Medi­en aus­brei­te­te, mach­ten sich nun ver­schie­de­ne Inves­ti­ga­to­ren auf die Suche nach Doku­men­ten, die sie ent­we­der wider­le­gen oder bestä­tig­ten sollten.

Auch Pous­sard fand in alten Zei­tun­gen Geburts­an­zei­gen von Bri­git­te Trogneux (die ihren Bru­der Jean-Michel erwäh­nen) wie auch der Kin­der Sébas­tien, Lau­rence und Tiphai­ne, natür­lich unter dem Namen “Auziè­re”. Als er Nat­acha Rey damit kon­fron­tier­te, tat sie all die­se Fun­de mit der immer­glei­chen Ant­wort “Das ist alles Fake!” ab.

Nach­dem nun aus­rei­chend Bestä­ti­gun­gen auf­ge­taucht waren, daß Bri­git­te Trogneux und Jean-Michel Trogneux zwei ver­schie­de­ne Per­so­nen sind und Bri­git­te 1974 tat­säch­lich einen real exis­tie­ren­den, inzwi­schen ver­stor­be­nen Mann namens André Auziè­re gehei­ra­tet hat­te, muß­te die Theo­rie modif­ziert werden.

Sie lau­tet nun in der revi­dier­ten Fas­sung von Xavier Pous­sard so: Eine am 13. April 1953 gebo­re­ne Bri­git­te Trogneux habe tat­säch­lich exis­tiert. Sie sei die Per­son, die auf den weni­gen Fotos zu sehen ist, die offi­zi­ell die heu­ti­ge Bri­git­te Macron vor 1986 zei­gen: das Fami­len­fo­to von 1954, ein Erst­kom­mu­ni­ons­fo­to von 1963 und ein im April 2019 in der Zeit­schrift Le Point publi­zier­tes Hoch­zeits­fo­to von 1974.

Und jetzt kommt der Knal­ler: Die­se Bri­git­te Auziè­re née Trogneux ist aber Pous­sard zufol­ge nicht iden­tisch mit der Bri­git­te Macron, die wir heu­te kennen.

Die­se Bri­git­te Auziè­re sei irgend­wann in den acht­zi­ger Jah­ren gestor­ben. Danach habe ihr Bru­der Jean-Michel ihre Iden­ti­tät über­nom­men. Bri­git­te Macron ist dem­nach also nicht die Mut­ter, son­dern die Tan­te (resp. der Onkel) von Sébas­tien, Lau­rence und Tiphai­ne. Es gibt in die­sem mys­te­riö­sen Fami­li­en­ro­man also zwei Bri­git­tes, eine ech­te (Trogneux), die ver­stor­ben ist, und eine fal­sche (Macron), die ihre Iden­ti­tät ange­nom­men hat.

Das ist der Angel­punkt, mit dem Pous­sards Theo­rie steht oder fällt, und gera­de die­sen kann er in kei­ner Wei­se bele­gen oder bewei­sen, nicht ein­mal “indi­rekt”.

Da es von Bri­git­te Trogneux weder eine Ster­be­ur­kun­de noch ein Grab gibt, muß ihre Fami­lie geschlos­sen ihren Tod ver­tuscht haben. Wie war das mög­lich? Gab es sonst nie­man­den außer­halb der Fami­lie, der ihr Ver­schwin­den bemerkt hat­te? Gab es nie­man­den, der gemerkt hat, daß nun eine völ­lig ande­re Per­son unter ihrem Namen auf­tritt? Und wohin ist ihr Leich­nam ver­schwun­den? Im Gar­ten der Auzières?

So wie es in dem Buch skiz­ziert wird, ist all dies pure Erfin­dung, um die ent­schei­den­de Lücke in der Theo­rie fül­len, wie näm­lich Jean-Michel zu Bri­git­te wer­den konn­te. Wie soll man sich die­sen Vor­gang über­haupt vor­stel­len? Pous­sard fabu­liert, ein­ge­scho­ben in Klam­mern, die ech­te Bri­git­te Trogneux habe „im Wis­sen, daß sie durch eine schwe­re Krank­heit dem Tod geweiht war, die­sem Bru­der, dem sie so nahe stand und der sich immer wie eine Frau gefühlt hat­te, die Vor­mund­schaft über ihre Kin­der und ihre Iden­ti­tät” anvertraut.

Ein solch unwahr­schein­li­ches, melo­dra­ma­ti­sches Sze­na­rio wür­de aber immer noch nicht erklä­ren, war­um die­ses gan­ze Manö­ver durch­ge­zo­gen wur­de und war­um es der gesam­te Auziè­re-Trogneux-Clan unter­stützt hat.

Es gibt nun noch eine wei­te­re Kom­pli­ka­ti­on für Pous­sards Theo­rie, eine, die sie völ­lig zunich­te macht.

Mehr im davon im zwei­ten Teil!