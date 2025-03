Die Boomer, das Ende und wir – ein Gespräch

JÖRG SEIDEL : Herr Weber, wir haben uns auf der Akademie im Herbst kennengelernt. Sie – Philosophiestudent, 24 Jahre – haben mir für einen Moment ein Licht angezündet: Mir wurde in unserem Gespräch plötzlich der Begriff des »Boomers« erhellt. Bis dahin hielt ich ihn für ein ironisches Ornament, ein Witz im Grunde, ein Spaß über die Alten. Was verstehen Sie unter einem Boomer? Sprechen wir von einer Alterskohorte oder von einem Typus?

WEBER: Bei­des. Die Baby-Boo­mer sind als Alters­ko­hor­te bekannt­lich die gebur­ten­star­ken Jahr­gän­ge etwa von 1945 bis 1965. Was die­sen Typus aus­zeich­net, läßt sich gut am Meme »OK, Boo­mer« ver­deut­li­chen. Das Meme dien­te als eine Art Tot­schlag­ar­gu­ment gegen die Beleh­run­gen die­ser Gene­ra­ti­on: Es genügt ein »OK, Boo­mer«, um die Dis­kus­si­on zu been­den. In die­ser Flos­kel steckt bereits das Wesent­li­che: Der Boo­mer erklärt uns die Welt, weil er glaubt, alle Ant­wor­ten zu haben. Dabei merkt er nicht, daß unse­re Zeit ganz ande­re Fra­gen stellt. Gleich­zei­tig gibt es auch das Gefühl, daß der Boo­mer nicht nur unbe­tei­ligt, son­dern aktiv mit­ver­ant­wort­lich für die Schwie­rig­kei­ten ist, mit denen wir heu­te kämp­fen. Der Typus des Boo­mers, der auch einer ande­ren Alters­ko­hor­te ange­hö­ren kann, ver­eint also eine Mischung aus Rea­li­täts­fer­ne und igno­ran­ter Selbst­be­zo­gen­heit, die bis ins Rück­sichts­lo­se rei­chen kann.

SEIDEL: Was Sie sagen, impli­ziert einen kom­plet­ten Kul­tur­bruch. In der gesam­ten Geschich­te der Mensch­heit hat­ten die Alten – auf­grund ihres Erfah­rungs­vor­sprun­ges und auf­grund ihrer bio­gra­phisch erwor­be­nen »Gelas­sen­heit« – das Pri­vi­leg der Beleh­rung. Tat­säch­lich haben die jun­gen Leu­te heu­te in der Regel einen tech­nisch-media­len Wis­sens­vor­sprung, die Schü­ler wer­den Leh­rer und die Leh­rer Schüler.

WEBER: Wir dür­fen nicht ver­ges­sen, daß wir in Deutsch­land und im Wes­ten eine Situa­ti­on erle­ben, in der es mehr alte als jun­ge Men­schen gibt. Die­ser Zustand ist in der Mensch­heits­ge­schich­te in die­sem Aus­maß bei­spiel­los. Hier beginnt bereits die Umkeh­rung der Ver­hält­nis­se. Es drängt sich die Fra­ge auf, wel­che weit­rei­chen­den gesell­schaft­li­chen Fol­gen eine sol­che demo­gra­phi­sche Ver­schie­bung nach sich zie­hen wird.

Die fast uni­ver­sel­le Tra­di­ti­on, die Alten zu ehren, könn­te zu einem gewis­sen Grad schlicht auf dem Prin­zip von Ange­bot und Nach­fra­ge beru­hen. Die Alten wur­den ver­ehrt, ihre Erfah­rung galt als wert­voll, weil sie rar waren. Respekt vor dem Alter hat­te also einen rea­len und nicht nur ideel­len Wert. Heu­te jedoch haben wir ein Über­an­ge­bot an Alten. Und mit die­sem Über­an­ge­bot geht eine Ent­wer­tung ein­her. Die Mas­se an Alten, wie wir sie in der BRD erle­ben, hat die Vor­stel­lung eines wür­de­vol­len Alterns gera­de­zu ent­zau­bert. Wie vie­le seni­le, mür­ri­sche Alte begeg­nen uns? Das ist ein bekla­gens­wer­tes Altern.

Es geht uns nicht dar­um, Leh­rer der Alten zu wer­den, es geht dar­um, uns unse­re Zukunft nicht von der Gegen­wart der Boo­mer ver­bau­en zu las­sen. Wir for­dern unser natur­ge­ge­be­nes Recht als Gene­ra­ti­on ein. War­um natur­ge­ge­ben? Weil in allen bis­he­ri­gen Gesell­schaf­ten die Natur ihren Dienst getan hat, die Alten abge­tre­ten sind, um den Jun­gen Platz zu machen, ein bio­lo­gi­sches Fak­tum, das über Jahr­tau­sen­de hin­weg die Sta­bi­li­tät von Gesell­schaf­ten sicherte.

SEIDEL: Neben der demo­gra­phi­schen gibt es auch eine zuneh­mend tech­nisch-kom­mu­ni­ka­ti­ve Dif­fe­renz zwi­schen den Gene­ra­tio­nen. Die Alten kön­nen die »Digi­tal Nati­ves« kaum noch ver­ste­hen, weil sie deren Welt der Gerä­te, der sozia­len Medi­en und damit auch der neu­en Kom­mu­ni­ka­ti­ons­struk­tu­ren nicht mehr ver­ste­hen. Qua­li­ta­tiv ist das jedoch nicht immer ein Gewinn: Man kann direkt von All­round-Ver­blö­dung durch aso­zia­le Medi­en spre­chen, man spricht bereits von »digi­ta­ler Demenz«.

WEBER: Die tech­nisch-kom­mu­ni­ka­ti­ve Dif­fe­renz zwi­schen den Gene­ra­tio­nen wächst nicht nur – son­dern sie wächst expo­nen­ti­ell. Ich bekom­me es selbst zu spü­ren. Älte­re Zoo­mer schau­en mit Befrem­den auf das Trei­ben der jün­ge­ren Zoo­mer und der Gene­ra­ti­on Alpha. Wäh­rend wir älte­ren Zoo­mer zwar als »Digi­tal Nati­ves« mit dem Inter­net auf­ge­wach­sen sind, hat­ten wir Smart­phones und mobi­les Inter­net erst so rich­tig im Teen­ager­al­ter. Wenn wir nun aber zu den jüngs­ten Jahr­gän­gen schau­en, sieht die Situa­ti­on anders aus. Die heu­ti­gen Teen­ager sind seit Kin­des­bei­nen mit dem Smart­phone ver­traut, die aller­jüngs­ten wer­den vor das Smart­phone gesetzt, bevor sie über­haupt lau­fen kön­nen. Es scheint ein genau­so per­fi­des Aus­trick­sen der Psy­cho­lo­gie und Bio­lo­gie zu sein wie das Fast Food.

SEIDEL: Wir haben es also mit ver­schie­de­nen par­al­lel ver­lau­fen­den, sich wider­spre­chen­den gene­ra­tio­nel­len Phä­no­me­nen zu tun. Wäh­rend die bio­lo­gi­sche Gene­ra­tio­nen­fol­ge über vie­le Jahr­tau­sen­de durch­schnitt­lich um die 20 Jah­re betrug, reden wir jetzt von 30 bis 40 Jah­ren. Lebens­welt­lich betrach­tet, also tech­nisch-kom­mu­ni­ka­tiv, wer­den die Gene­ra­tio­nen­ab­stän­de hin­ge­gen immer kür­zer. Nun ist es aller­dings so, daß die Zoo­mer die Feh­ler der Boo­mer ja anschei­nend wie­der­ho­len und oft sogar in Potenz. Die kla­gen­de Gene­ra­ti­on bekommt selbst kei­ne Kin­der mehr und wenn, dann stel­len sie ihre Klein­kin­der schon im Kin­der­wa­gen mit End­ge­rä­ten ruhig.

WEBER: Aus mei­nem Freun­des- und Bekann­ten­kreis hat nie­mand Kin­der. Wor­an die Kin­der­lo­sig­keit mei­ner Gene­ra­ti­on liegt, dar­über möch­te ich nicht spe­ku­lie­ren, weil es so unfaß­bar vie­le Erklä­rungs­an­sät­ze gibt. Aus mei­ner Per­spek­ti­ve kann ich nur fest­stel­len: Es han­delt sich um eine Ver­än­de­rung der gesell­schaft­li­chen Dis­po­si­ti­on. Das »Man« ist verlorengegangen.

Es gibt gesell­schaft­li­che Dis­po­si­tio­nen, in denen ein Ver­hal­ten wie die Fami­li­en­grün­dung oder das Kin­der­krie­gen nahe­lie­gend ist – eine Selbst­ver­ständ­lich­keit, ein »Man«. In Ihrer Gene­ra­ti­on hat man gehei­ra­tet und Kin­der bekom­men. Das ist heu­te nicht mehr der Fall. Fami­li­en­grün­dung ist von einer Selbst­ver­ständ­lich­keit zu einer bewuß­ten Anstren­gung geworden.

SEIDEL: Zurück zum Boo­mer: Sie hat­ten mir am Tre­sen eine Sze­ne geschil­dert, die mich erschüt­ter­te. Kön­nen Sie das noch ein­mal kurz schildern?

WEBER: Ja, ich war letz­tes Jahr auf einer Ver­an­stal­tung, die sich mit der Stra­te­gie­bil­dung für die Rech­te beschäf­tig­te. Der Refe­rent äußer­te sich pro­vo­kant und sag­te sinn­ge­mäß zum The­ma Mas­sen­ein­wan­de­rung: Anstatt Pfle­ge­kräf­te aus ande­ren Län­dern zu holen, sol­le man lie­ber die Boo­mer dort­hin depor­tie­ren, damit sie dort wei­ter­ver­sorgt wer­den kön­nen … Kurz gesagt: »Sol­len sie doch dort ver­re­cken.« Dar­auf­hin brach im Saal unter den Zoo­mern tosen­der Applaus los.

SEIDEL: Das sitzt also tief, das berührt Ver­stand und Emo­ti­on, die Res­sen­ti­ments – um kei­nen här­te­ren Begriff zu wäh­len – sind sub­stan­ti­ell. Mir scheint, die Boo­mer haben die affek­ti­ve Dimen­si­on des Phä­no­mens noch längst nicht begrif­fen. Sie beschrei­ben da eine Sze­ne unter Rech­ten. Kön­nen Sie ein­schät­zen, ob es Unter­schie­de zwi­schen lin­ken und rech­ten Zoo­mern gibt?

WEBER: Ich den­ke, daß es hier auch Über­schnei­dungs­punk­te gibt, vor allem in dem gemein­sa­men Gefühl, daß die Art und Wei­se, wie Poli­tik betrie­ben wird, nicht nach­hal­tig ist – auch wenn die Schwer­punk­te unter­schied­lich gesetzt wer­den. Bei den Rech­ten ist es die Migra­ti­ons­fra­ge, bei den Lin­ken die Klimafrage.

Aber was uns als Zoo­mer alle ver­bin­det, ist die Lebens­wirk­lich­keit jun­ger Men­schen in der BRD – eine Rea­li­tät, die man nicht anders als als ein »Frei­luft-Alters­heim« bezeich­nen kann. Die »elek­to­ra­le Gei­sel­haft« ist ein wei­te­rer Punkt. Egal, was wir wäh­len, am Ende kommt durch die zah­len­mä­ßi­ge Über­macht des Boo­mer-Elek­to­rats ein Gemisch aus den Alt­par­tei­en zusammen.

Eine altern­de Gesell­schaft ist ­zwangs­läu­fig eine weni­ger dyna­mi­sche, denn die Dyna­mik kommt von unten, von den jun­gen Gene­ra­tio­nen. Feh­len sie, bleibt nur Sta­gna­ti­on. Wäh­rend man in Deutsch­land aner­kennt, daß die Über­al­te­rung wirt­schaft­li­che Kon­se­quen­zen hat, die man durch Mas­sen­mi­gra­ti­on aus­zu­glei­chen ver­sucht, wer­den die poli­ti­schen und kul­tu­rel­len Aspek­te die­ser Sta­gna­ti­on sel­ten thematisiert.

Neben der Über­frem­dung mit all ihren Kon­se­quen­zen gibt es also auch die Über­al­te­rung unse­rer Gesell­schaft. Wäh­rend die Über­frem­dung von der Rech­ten aus­gie­big dis­ku­tiert wird, fehlt es an einer ernst­haf­ten Aus­ein­an­der­set­zung mit der Überalterung.

SEIDEL: Remi­gra­ti­on ist also nur die eine Sei­te der Medail­le, Juve­na­li­sie­rung wäre die ande­re. Gehen wir durch ein belie­bi­ges Stadt­zen­trum, dann sehen wir neben den Alten – deutsch oder auch schon nicht mehr – vor allem leb­haf­te, lau­te, ges­ti­ku­lie­ren­de und viri­le Jung­män­ner­grup­pen aus ande­ren Kul­tu­ren, und immer öfter sieht man sogar, wie sich die ein­hei­mi­schen Mäd­chen lie­ber die­sen zuge­sel­len, als sich mit blas­sen, vom ­Han­dy­na­cken gebeug­ten jun­gen Deut­schen abzu­ge­ben. Wie sagt man heut­zu­ta­ge: Was macht das mit den Zoomern?

WEBER: Das ist ein rea­les Phä­no­men. Zwi­schen deut­schen und migran­ti­schen Jugend­li­chen gibt es nicht sel­ten Ani­mo­si­tä­ten. In kon­kre­ten Situa­tio­nen auf der Stra­ße hat man den Talahons sel­ten etwas ent­ge­gen­zu­set­zen. Deut­sche wur­den anders erzo­gen. Sie ken­nen nicht nur nicht die kul­tu­rel­len Codes der migran­ti­schen Jugend­grup­pen, son­dern auch nicht die einer vita­len, genui­nen Jugendkultur.

Für deut­sche Jugend­li­che erge­ben sich jeden­falls zwei Nach­ah­mungs­op­tio­nen: ­Ent­we­der man über­nimmt den Habi­tus, eifert migran­ti­schen Jugend­li­chen nach und wird selbst zum Talahon, oder man ahmt das nach, was man bei die­sen migran­ti­schen Jugend­li­chen sieht, aber selbst nicht hat: den Stolz, den Natio­nal­stolz. Ich den­ke, das ist auch ein Grund, wes­halb die AfD bei Zoo­mern so beliebt ist. Die AfD greift die­se Pro­ble­ma­tik mit Leu­ten wie Krah auf: »Du bist Deut­scher, mach was draus.«

SEIDEL: Man hört immer wie­der, Tik­Tok habe Welt­ge­schich­te gemacht. So wur­de die Wahl in Rumä­ni­en annul­liert, weil die­se angeb­lich über rus­si­sche Beein­flus­sung mani­pu­liert wor­den sei. Krah behaup­tet, auf­grund sei­ner Tik­Tok-Schnip­sel der »belieb­tes­te AfD-Poli­ti­ker« zu sein. Schaut man sich die tat­säch­li­chen Klick­zah­len an, die in der Regel maxi­mal ein paar hun­dert­tau­send Leu­te umfas­sen, dann ergibt das alles kei­nen Sinn. Es kann schon quan­ti­ta­tiv nicht stim­men. Haben Tik­Tok und ähn­li­che Platt­for­men die­se Macht über Jugend­li­che? Und was bedeu­te­te das über­haupt für eine sinn­vol­le poli­ti­sche oder gar meta­po­li­ti­sche Arbeit?

WEBER: Sich nur auf den einen Account zu fokus­sie­ren und so Schlüs­se über die Reich­wei­te zu zie­hen ist nicht aus­sa­ge­kräf­tig. Das liegt an zwei Din­gen: Ers­tens haben wir es bei sol­chem »Con­tent« meist gar nicht mit einer klas­si­schen Situa­ti­on von Sen­der und Emp­fän­ger zu tun. Statt des­sen gibt es neben dem »Ori­gi­nal« unzäh­li­ge Reu­ploads mit Bear­bei­tun­gen, Inter­view­schnip­seln oder Zusam­men­schnit­ten mit Musik unter­leg­ten »Edits«, die dann auch wie­der hoch­ge­la­den und erneut bear­bei­tet wer­den. So ent­steht ein schein­bar unend­li­ches media­les Recy­cling, eine ganz ande­re Art der media­len Pro­li­fe­ra­ti­on. Es ent­steht eine ande­re Art der Reich­wei­te, die sich gar nicht so leicht an ein­zel­nen Klick­zah­len bemes­sen läßt und gleich­zei­tig tie­fer in die Psy­che dringt.

Die Rech­te steht unter der Logik des Zug­zwangs, der mit jeder neu­en Tech­no­lo­gie ein­her­geht. Sich der Tech­nik zu ent­zie­hen, weil man sie für mora­lisch bedenk­lich hält, ist fak­tisch kei­ne Opti­on, da man sich durch den Ent­zug einen Nach­teil ver­schafft. War­um soll­ten wir auf die­se Tech­nik ver­zich­ten, wenn sie uns hilft? Das muß man aner­ken­nen: Sie spielt uns über­pro­por­tio­nal in die Hände.

SEIDEL: Also den Tiger rei­ten, des­sen Aus­bruch man eigent­lich ver­hin­dern will. Zurück zur Aka­de­mie: Dort saßen 130 Zoo­mer und haben artig einer Hand­voll Boo­mer gelauscht. Aber was haben die Vor­tra­gen­den, was haben die von die­sen zitier­ten, alt­ehr­wür­di­gen Auto­ri­tä­ten aus einer Zeit, in der kaum jemand auch nur ein Tele­fon benutz­te, Ihnen, der Jugend über­haupt noch zu sagen und wes­halb pil­gern Sie an einen sol­chen Ort, wo alte wei­ße (viel­leicht sogar wei­se) Män­ner von der Kan­zel dozieren?

WEBER: Weil wir kon­ser­va­tiv sind. Denn bei all dem Tiger­rei­ten fra­gen wir uns, wor­an wir uns fest­hal­ten kön­nen. Wir haben bemerkt, daß etwas Erhal­tens­wer­tes ver­lo­ren­geht, und möch­ten es bewah­ren. Viel­leicht gibt es grund­sätz­li­che Miß­ver­ständ­nis­se, die wir gar nicht bemer­ken. Viel­leicht reden wir mit den gene­ra­tio­nel­len Boo­mern in Schnell­ro­da anein­an­der vor­bei. Aber ist das nicht der nor­ma­le Lauf der Zeit? Ich mei­ne, ver­stün­den Homer oder Dan­te unse­re Zeit? Und doch lesen wir sie, weil wir mei­nen, daß sie uns noch etwas zu sagen haben, daß an ihnen etwas Ewi­ges ist. Und das, mei­ne ich, ist auch Teil eines kon­ser­va­ti­ven Pro­jekts – wenn man Kon­ser­va­tis­mus nicht als das Hän­gen an dem sieht, was ges­tern war, son­dern als ein Leben aus dem her­aus, was ewig gilt.

Hier möch­te ich aus­nahms­wei­se die Boo­mer nicht zur Rechen­schaft zie­hen. Wenn wir etwas anders sehen oder das Gefühl haben, daß etwas nicht kon­se­quent zu Ende gedacht wur­de, dann müs­sen wir es selbst tun – und es, falls not­wen­dig, an die älte­re Gene­ra­ti­on her­an­tra­gen. Und davon sehe ich bei den Zoo­mern noch zu wenig. Wir haben uns in und durch Schnell­ro­da ein ideo­lo­gi­sches Besteck erwor­ben, mit dem man jetzt ganz gut han­tie­ren und sich die Welt mit Hil­fe eines eigen­stän­di­gen Den­kens erklä­ren kann. Schnell­ro­da ist unab­ding­bar, wo sonst sol­len wir nach Ant­wor­ten suchen? In Schnell­ro­da wer­den wenigs­tens die Pro­ble­me aus­for­mu­liert, die wir alle wahr­neh­men, die sonst aber über­all tot­ge­schwie­gen werden.

SEIDEL: Ich muß insis­tie­ren. In zwei Punk­ten. Zum einen ist es ja nicht die Fra­ge, ob Homer oder Dan­te uns ver­stün­den, son­dern ob sie uns, ob das Alte dem Jun­gen noch etwas ver­mit­teln kann. Zum ersten­mal kön­nen die Alten den Jun­gen nicht mehr erklä­ren, wie Welt und Leben lau­fen, den Jun­gen fehlt damit der gesam­te edu­ka­ti­ve Hori­zont. Gene­ra­tio­nen­dif­fe­ren­zen gehen weit über den klas­si­schen und anthro­po­lo­gisch begründ­ba­ren Alt-jung-Kon­flikt hin­aus; sie sind heut­zu­ta­ge Welt­al­ter­un­ter­schie­de. Gibt es also das Ewi­ge, von dem wir, die Boo­mer, viel­leicht die letz­ten Rest­re­prä­sen­tan­ten sind, über­haupt noch?

Und zum zwei­ten: Aus Schnell­ro­da kann man ler­nen – etwa von Sophie Lieb­nitz –, daß die­se neu­ar­ti­gen und sehr aggres­si­ven lin­ken Gleich­heits­be­we­gun­gen einen Sta­tus­ge­winn ein­brin­gen. Wokis­mus, Post­ko­lo­nia­lis­mus, Que­er-Theo­rie, Cri­ti­cal-Race-Theo­rie, Femi­nis­mus, Gen­der-Stu­dies, Disa­bi­li­ty-Stu­dies und der­glei­chen kämp­fen gewinn­brin­gend gegen den »alten wei­ßen Mann«. Struk­tu­rell scheint es da Par­al­le­len zur gene­rel­len Boo­mer-Kri­tik durch die Zoo­mer zu geben. Ist die­se also eher gene­ra­tio­nell und weni­ger poli­tisch grundiert?

WEBER: So wie ich Sie ver­stan­den habe, mei­nen Sie hier mit dem Ewi­gen tie­fe und tiefs­te Tra­di­ti­ons­li­ni­en und ‑prak­ti­ken. Aber ich wür­de nicht behaup­ten, daß sich die Boo­mer als deren letz­te Reprä­sen­tan­ten rüh­men dür­fen. Viel­mehr hat die­ses Ewi­ge mit ihnen auf­ge­hört. Die Boo­mer haben unter ande­rem mit der 68er-Bewe­gung das Erbe – sowie die Idee, das Erbe wei­ter­zu­ge­ben – aus­ge­schla­gen, sich ande­ren Zie­len gewid­met und gemeint, sie könn­ten abseits des Alt­her­ge­brach­ten die Din­ge neu set­zen. Sie sind der Bruch in der Ket­te. Sie sind nur noch Nutz­nie­ßer, kei­ne Reprä­sen­tan­ten. Sie haben vom kul­tu­rel­len Boden geern­tet, aber nichts oder nur in einem gerin­ge­ren Maße den Boden bestellt, nichts gesät. Und wir Zoo­mer schau­en nun ins Leere.

Aber ich den­ke, daß durch­aus Ähn­lich­kei­ten zwi­schen der rech­ten Zoo­mer-Wut und zum Bei­spiel der »Fri­days for Future«-Bewegung bestehen. Es geht dar­um, daß die Boo­mer nicht nach­hal­tig gehan­delt haben und uns damit die Zukunft ver­bau­en – also das The­ma des Bruchs eines unge­schrie­be­nen Gene­ra­tio­nen­ver­trags. Und es sind auch ganz ähn­li­che Leid­tra­gen­de: Wenn man sich an die »Fri­days for Future«-Demonstrationen erin­nert, dann waren das fast aus­schließ­lich »bio­deut­sche« Jugend­li­che und meist aus dem Bil­dungs­bür­ger­tum. Man wird sich auf unter­schied­li­che Wei­se sei­ner gene­ra­tio­nel­len Pro­blem­stel­lun­gen bewußt und fin­det dafür ver­schie­de­ne ideo­lo­gi­sche Ven­ti­le. Wenn wir uns die Bewe­gun­gen anschau­en, dann wür­de ich aus rech­ter Per­spek­ti­ve doch eine Unter­schei­dung machen. Es ist rich­tig, daß hier mit der Boo­mer-Aver­si­on Par­al­le­len zu einer Art Res­sen­ti­ment gegen den alten wei­ßen Mann bestehen, aber mit ganz ande­ren Zie­len. Wäh­rend die­se gan­zen »woken« Bewe­gun­gen die Herr­schaft des »alten wei­ßen Man­nes« angrei­fen und trotz ihres eige­nen Pro­fits in die­sem Sys­tem zumin­dest ideell an sei­nem Sturz inter­es­siert sind, ist das bei den rech­ten Zoo­mern über­haupt nicht der Fall. Viel­mehr füh­len wir uns um unser wirt­schaft­li­ches und kul­tu­rel­les Erbe sowie unse­re Zukunft betro­gen. In der abs­trak­ten Hin­sicht, daß es sich um Ver­tei­lungs­kämp­fe han­delt, ähnelt man sich, aber: All die­se ande­ren »woken« Inter­es­sen­grup­pen, die ein Stück vom Kuchen möch­ten, stei­gern eigent­lich nur unser Res­sen­ti­ment gegen die Boomer.

SEIDEL: Zum Schluß. Sie sind kon­ser­va­tiv. Aber das Kon­ser­va­ti­ve ist die Bewah­rung des Alten, des guten Alten. Auch sind die Alten seit jeher kon­ser­va­ti­ver als die Jun­gen. Revo­lu­tio­nen sind in der Regel ein Vor­recht der Jugend. Wie kann man kon­ser­va­tiv sein und das Alte/die Alten verachten?

WEBER: Ein Wort – gut. Die­ses Wort darf nicht ver­ges­sen wer­den. Es geht um das gute Alte. Wir wol­len das Alte nicht um sei­ner selbst wil­len bewah­ren, son­dern das Gute im Alten, das sich im Lau­fe der Zeit bewährt hat, des­halb bewahrt wur­de und dem­nach etwas Wah­res in sich tra­gen muß. Der Kon­ser­va­tis­mus ist in die­ser Hin­sicht nicht nur pas­siv, son­dern ein akti­ves Pro­jekt der Aus­le­se. Nun sehen wir uns in einem Dickicht des schlech­ten Alten vor die Auf­ga­be gestellt, um so ver­bis­se­ner das gute Alte zu bewahren.