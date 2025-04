Weltliteratur – Hundert Romane – 1925 bis 1975

Vor Monaten hatte der SPIEGEL eine Liste der hundert besten deutschen Romane vorgelegt, Jahr für Jahr von 2024 an. Wir hatten diese Liste mit einer eigenen gekontert . Nun zog das Magazin - was nahelag - mit einer Liste der Weltliteratur nach. Das war für uns erneut eine Herausforderung. Man kennt ja seine Russen, Amerikaner, Norweger und Franzosen. Aber kommt man auf hundert?

1925 – F. Scott Fitz­ge­rald: Der gro­ße Gats­by – hier bestel­len

Der bekann­tes­te Roman von Fitz­ge­rald (1896 – 1940) spielt in den Ver­ei­nig­ten Staa­ten zur Zeit der Pro­hi­bi­ti­on. Er schil­dert die Auf­lö­sung der tra­di­tio­nel­len Bin­dun­gen und Tugen­den in Ame­ri­kas Ober­schicht. Der mys­te­riö­se Jay Gats­by sucht nach sei­nem per­sön­li­chen Lebens­glück und wird Opfer eines tra­gi­schen Ver­häng­nis­ses. (EL)

1926 – Isaak Babel: Die Rei­ter­ar­mee – hier bestel­len

Das Werk basiert auf Babels eige­nen Erfah­run­gen als Kriegs­kor­re­spon­dent wäh­rend des Pol­nisch-Sowje­ti­schen Krie­ges (1919–1921), den er im Dienst der Roten Armee mit­er­leb­te. Die Geschich­ten schil­dern das Leben, die Kämp­fe und die Bru­ta­li­tät die­ser Kosa­ken-Ein­heit aus der Per­spek­ti­ve des Erzäh­lers Lju­tow, eines Intel­lek­tu­el­len, der sich inmit­ten der oft bar­ba­ri­schen Welt der Sol­da­ten fremd fühlt. 1940 wur­de Babel unter Sta­lin hin­ge­rich­tet. (EK)

1927 - Upt­on Sin­clair: Öl!

1928 – Ilf und Petrow: Zwölf Stüh­le

Das sowje­ti­sche Autoren­duo Ilja Ilf (1897–1937) und Jew­ge­ni Petrow (1903–1942) hat zahl­rei­che Sati­ren auf den All­tag der Sowjet­uni­on der 1920er Jah­re ver­faßt, von denen Die zwölf Stüh­le die bekann­tes­te ist. Drei völ­lig ver­schie­de­ne Prot­ago­nis­ten bege­ben sich auf Schatz­su­che und begeg­nen den ver­schie­dens­ten Men­schen. Die Fort­set­zung erschien 1931: Das gol­de­ne Kalb. (EL)

1929 – Wil­liam Faul­k­ner: Schall und Wahn

1930 – Knut Ham­sun: August Welt­um­seg­ler

„Die Bucht ent­wi­ckelt sich.“ Der Vaga­bund und Auf­schnei­der August kommt nach lan­ger Zeit in sei­nen Hei­mat­ort zurück. Mit sei­nen Geschäfts­ideen und Spin­ne­rei­en bringt er die Dorf­ge­mein­schaft ins Wan­ken, Fort­schrift und Gier hal­ten Ein­zug. Teil zwei von Ham­suns (1859–1952) „Landstreicher“-Trilogie. (WM)

1931 – Dashiell Ham­mett: Der glä­ser­ne Schlüs­sel – hier bestel­len

Eine Cha­rak­ter­stu­die über Loya­li­tät, Moral und die Schat­ten­sei­ten der Poli­tik. Um einen Mord zu decken, kommt es zu wei­te­ren Intri­gen und Macht­spiel­chen. Ham­mett ist einer der Begrün­der des Hard­boi­led-Gen­res. Durch die ers­te Ver­fil­mung (1942) wur­de der Roman erst rich­tig popu­lär. Nüch­tern, hart, lako­nisch. (EK)

1932 – Lou­is-Fer­di­nand Céli­ne: Rei­se ans Ende der Nacht – hier bestel­len

Habe mich oft gefragt und kei­ne Ant­wort gefun­den, war­um Céli­ne bei uns Rech­ten einen sol­chen Stein im Brett hat. Weiß es auch jetzt nicht, las aber die neue Über­set­zung der Rei­se ans Ende der Nacht vor zwei Jahr­zehn­ten wie ein Süch­ti­ger. Emp­feh­le sie sehr, denn sie ent­hält den gegen die eige­ne Nati­on, ihr Geprä­ge und ihre Kon­ven­tio­nen toben­den Céli­ne kom­plett und in Hoch­form. Die Haupt­fi­gur Bar­da­mu ist der kom­plett aus­ge­flipp­te Anti­held – und so etwas brau­chen wir alle paar Deka­den min­des­ten ein Mal. (GK)

1933 – André Mal­raux: Das Los der Menschen

1934 – Eve­lyn Waugh: Eine Hand­voll Staub - hier bestel­len

Der groß­ar­ti­ge Waugh zeigt hier wie­der die Deka­denz und emo­tio­na­le Lee­re der bri­ti­schen Ober­schicht die­ser Zeit: Gelang­weil­te Ehe­frau nimmt sich einen Lieb­ha­ber. Ihr Mann soll das mit­tel­al­ter­li­che Anwe­sen ver­kau­fen, um ihr eine „Abfin­dung“ zu zah­len. Sti­lis­tisch bril­lant, inhalt­lich scho­nungs­los. (EK)

1935 – Hall­dór Lax­ness: Sein eige­ner Herr – hier bestel­len

War mein ers­ter Lax­ness. Man sagt, dies sei das Gegen­stück zu Ham­suns Segen der Erde, weil es die Schol­le weni­ger lobe. Stimmt. Es ist magi­scher Rea­lis­mus, der in den ent­schei­den­den Momen­ten ins Läp­pi­sche auf­ge­löst wird und dadurch etwas vom Brecht­schen Ver­frem­dungs­ef­fekt bekommt: Man steht begos­sen da. Geschil­dert wird das Leben eines Bau­ern, der auf kargs­tem Boden auf Island mit sei­nen Kin­dern und einem blö­den Knecht gegen das Ver­hun­gern ringt. Gran­dio­ses Kapi­tel: wie er sich ver­läuft, fast erfriert und mit Edda-Ver­sen und Göt­ter-Geto­be gegen die Käl­te siegt. (GK)

1936 – Geor­ges Ber­na­nos: Tage­buch eines Land­pfar­rers – hier bestel­len

Geor­ges Ber­na­nos (1888–1948), zu Leb­zei­ten umstrit­ten und erfolg­reich, hat sein Lebens­the­ma, die Anfäl­lig­keit des Men­schen für die Sün­de, in die­sem Roman in all sei­ner Viel­sei­tig­keit aus­ge­leuch­tet. Ein jun­ger Pfar­rer fin­det kei­nen Zugang zu sei­ner Gemein­de und gerät in einen unauf­lös­ba­ren Wider­spruch zwi­schen Wahr­heit und Leben, der ihn schei­tern läßt. (EL)

1937 – J.R.R. Tol­ki­en: Der Hob­bit – hier bestel­len

Las ich zwei Mal, hör­te ich als kon­ge­nia­les Hör­spiel fünf Mal, meist im Auto mit den Kin­dern auf lan­ger Fahrt ohne Kositza, die das nicht erträgt. Die Fil­me habe ich nicht gese­hen, nur fünf Minu­ten, das ist Dreck. Wor­um geht es? Der Hob­bit Bil­bo Beut­lin wird in sei­ner gemüt­li­chen Höh­le auf­ge­stö­bert: Er schließt sich Zwer­gen an, die dem Dra­chen Smaug einen legen­dä­ren Schatz abja­gen wol­len. Mit dabei ist ein Zau­be­rer, man trifft auf Elfen und auf böse Orks und auf uralte Wesen aus der Vor­zeit. Es ist nicht mein kind­li­ches Gemüt, das dies mag. Es ist mein Sagen-Herz. (GK)

1938 – Eliza­beth Bowen: Der Tod des Herzens

1939 – Natha­na­el West: Der Tag der Heu­schre­cke – hier bestel­len

Eine bis­si­ge Sati­re auf Hol­ly­wood und die Illu­sio­nen des ame­ri­ka­ni­schen Traums. Los Ange­les in den 1930er Jah­ren, Gro­ße Depres­si­on. Eine Film­pre­mie­re kul­mi­niert gewalt­voll. West (eigent­lich Wein­stein) pran­gert die Ober­fläch­lich­keit und Grau­sam­keit der Film­in­dus­trie an. Eine der Haupt­fi­gu­ren heißt übri­gens Homer Simpson. West, der selbst als Dreh­buch­au­tor in Hol­ly­wood arbei­te­te, starb 1940 bei einem Auto­un­fall, nur ein Jahr nach der Ver­öf­fent­li­chung. (EK)

1940 – Dino Buz­za­ti: Die Tata­ren­wüs­te – hier bestel­len

Einer wird auf das Fort hoch in den Ber­gen ver­setzt, auf einen Außen­pos­ten, der das Land von jener dro­hen­den Gefahr abschirmt, die aus der Tata­ren­wüs­te dräut. Bloß: Auch nach Jah­ren hoh­len, maß­los stren­gen Regle­ments und Diens­tes ist noch immer kein hal­ber Feind in Sicht gera­ten, und das Leben zieht vor­bei. Kann man immer nur bereit­ste­hen, in Form sein, Wache hal­ten, ohne daß je etwas geschieht – und mehr: ohne daß der Sinn des Aus­har­rens ersicht­lich blie­be? Die­ses Buch ist ein Gleich­nis, oder? (GK)

1941 – Rex War­ner: Der Flug­platz

1942 – C.S. Lewis: Dienst­an­wei­sung für einen Unterteufel

1943 – Wil­liam Somer­set Maug­ham: Auf Mes­sers Schnei­de – hier bestel­len

ALLE Roma­ne von Somer­set Maug­ham sind lesens­wert! Hier geht es um den jun­gen Lar­ry, der nach den trau­ma­ti­schen Erleb­nis­sen als Pilot im Ers­ten Welt­krieg nicht mehr ins zivi­le Leben zurück­fin­det. Sein Weg führt ihn zuletzt nach Indi­en, wo er spi­ri­tu­el­le Erleuch­tung fin­det. Iro­nisch und gespickt mit fei­nem Humor. (EK)

1944 – Cur­zio Mala­par­te: Kaputt

Der Krieg an der Ost­front, in den grells­ten Far­ben geschil­dert von einem dan­dy­haf­ten Jour­na­lis­ten, dem all die Grau­sam­kei­ten, der Par­ti­sa­nen­kampf und die Besat­zungs­macht, wie ein gro­ßes Thea­ter erschei­nen. Cur­zio Mala­par­te (1898–1957), dem es ideo­lo­gisch nie extrem genug sein konn­te, hat die­sen Toten­tanz wirk­lich erlebt und dar­aus einen atem­be­rau­ben­den Tat­sa­chen­ro­man gemacht, bei dem nie ganz klar ist, wo die Gren­ze zwi­schen Fik­ti­on und Rea­li­tät ver­läuft. (EL)

1945 – Ivo And­ric: Die Brü­cke über die Dri­na – hier bestel­len

Naja, also wer die ers­ten sech­zig Sei­ten die­ses unbe­ding­ten Klas­si­kers nicht ein­ge­brannt im Gedächt­nis behält, ist kein Leser: Denn auf ihnen wird gepfählt, und das ist so ent­setz­lich beschrie­ben, daß man davon träumt, sehr schlecht natür­lich. Ansons­ten: Das ist ein rei­ches Buch, vol­ler Legen­den und his­to­ri­schen Erzäh­lun­gen über die von den Tür­ken errich­te­te Brü­cke, die in Visegrad Ser­bi­en und Bos­ni­en mit­ein­an­der ver­bin­det. And­ric schil­dert den Ser­ben­auf­stand gegen die osma­ni­sche Besat­zung und berich­tet wei­ter bis in die Zeit der Habs­bur­ger. Dazwi­schen: Hexen und Nixen, Suff und Tod. Wer dort­hin reist, muß das Buch lesen, am bes­ten auf der Fahrt. (GK)

1946 – Astrid Lind­gren: Wir Kin­der von Bul­ler­bü – hier bestel­len

Ja, ein rei­nes Kin­der­buch. Aber was für eines! Es gab Jah­re, da wur­de der Astrid-Lind­gren-Preis aus­ge­setzt, weil es ein­fach kei­ne adäqua­te Lite­ra­tur gab, die die­sem Vor­bild gerecht wur­de. Eine Kind­heit ohne Bul­ler­bü, ohne Las­se, Bos­se, Ole und Mia wäre defi­ni­tiv eine ärme­re. (EK)

1947 – Vla­di­mir Nabo­kov: Das Bas­tard­zei­chen

1948 – Antoine de Saint-Exupé­ry: Die Stadt in der Wüs­te – hier bestel­len

Ob Antoine de Saint-Exupé­ry (1900–1944) mit sei­ner Maschi­ne abge­schos­sen wur­de, ver­un­glück­te oder sich das Leben nahm, ist bis heu­te nicht abschlie­ßend geklärt. Im Nach­laß des Autors des Klei­nen Prin­zen fand sich das umfang­rei­che, aber unvoll­ende­te Manu­skript. Die Stadt in der Wüs­te steht für die See­le des Men­schen, den Kern des­sen, was das Mensch­sein aus­macht. Das Buch ist eine tage­buch­ar­ti­ge, immer wie­der anset­zen­de phi­lo­so­phi­sche Suche nach dem Weg dort­hin. (EL)

1949 - Albert Wass: Gebt mir mei­ne Ber­ge zurück!

Jörg Sei­del über­setz­te die­se auto­bio­gra­phisch gefärb­te Geschich­te eines jun­gen sie­ben­bür­gi­schen Ungarn für die Roman-Rei­he, die bei Antai­os erscheint. Auch die 2. Auf­la­ge ist ver­grif­fen, kein Wun­der: Was als zar­te Lie­bes­ge­schich­te beginnt und in ein gro­ßes Glück mün­den könn­te, wird durch Natio­na­lis­mus und Krieg zer­stört. Sie­ben­bür­gen wur­de nach 1918 rumä­nisch, 1941 wie­der unga­risch, nach der Nie­der­la­ge gegen die Sowjet­uni­on aber wie­der rumä­nisch. Grau­sam­kei­ten, Feig­heit, Treue, Tod, Kame­rad­schaft, ein Weg nach Wes­ten, der den Ver­lust der Hei­mat bedeu­tet. Wass ist jedem Ungarn ein Begriff – in Deutsch­land hat Antai­os einen Anfang gesetzt. (GK)

1950 – Geor­ges Orwell: 1984 – hier bestel­len

Die Ver­ein­nah­mung des dys­to­pi­schen Klas­si­kers von Geor­ge Orwell (1903–1950) kennt kei­ne Gren­zen, selbst Robert Habeck hat sich zuletzt dar­an ver­sucht. Dabei setzt die Geschich­te des Win­s­ton Smith, der in einem tota­len Über­wa­chungs­staat auf­be­gehrt und nach Gehirn­wä­sche und Selbst­kri­tik zum glück­li­chen Her­den­tier wird, nicht zwin­gend eine Dik­ta­tur vor­aus. In der tota­li­tä­ren Demo­kra­tie geht das genau­so gut, nur etwas sub­ti­ler und weni­ger schmerz­haft. (EL)

1951 – J.D. Salin­ger: Der Fän­ger im Rog­gen – hier bestel­len

Der 16-jäh­ri­ge Hol­den Caul­field, Sohn eines rei­chen Anwalts, ist wie­der­holt von der Schu­le geflo­gen. Er ist ein zyni­scher, des­il­lu­sio­nier­ter Typ, der die Welt der Erwach­se­nen als “ver­lo­gen” ( pho­ny ) emp­fin­det. Er sehnt sich nach Unschuld und Echt­heit, die er vor allem in sei­ner klei­nen Schwes­ter und in der Erin­ne­rung an sei­nen ver­stor­be­nen Bru­der sieht. Der Titel des Buches bezieht sich auf Hol­dens Fan­ta­sie, ein “Fän­ger im Rog­gen­feld” zu sein, das an eine stei­le Klip­pe grenzt – einer, der her­um­tol­len­de Kin­der davon abhält, die Unschuld ihrer Kind­heit zu ver­lie­ren, indem er sie vor dem Sturz in das kor­rup­te Welt­ge­sche­hen bewahrt. Derb und gran­di­os. (EK)



1952 – John Stein­beck: Jen­seits von Eden – hier bestel­len

Die Geschich­te von Kain und Abel, vom Bru­der­mord und der Fra­ge nach dem Bösen – das ist die Grund­la­ge die­ses gran­dio­sen Romans über eine Vater, sei­ne ver­wor­fe­ne Frau und ihre Zwil­lin­ge, von denen der eine der Arg­lo­se, der ande­re der Ver­schla­ge­ne ist. Wie lebt es sich “jen­seits von Eden”, also dort, wo im Schwei­ße des Ange­sichts geackert wer­den muß und man ein­an­der etwas antut, obwohl man es nicht will? Nicht “Du sollst”, nicht “Du wirst”, son­dern “Du kannst” ein ande­res Leben füh­ren: Das ist der Adel des Men­schen. Pflicht­lek­tü­re, will ich mei­nen. (GK)

1953 – Samu­el Beckett: Watt – hier bestel­len

1954 – Wil­liam Gol­ding: Herr der Flie­gen – hier bestel­len

Die Geschich­te zwei­er Jun­gen­sgrup­pen, die auf einer ein­sa­men Insel stran­den, ist eine Varia­ti­on der pes­si­mis­ti­schen For­mel, daß der Mensch des Men­schen Wolf sei. Wil­liam Gol­ding (1911–1993) geht es dabei nicht um die poli­ti­sche Ver­führ­bar­keit der Mas­sen, son­dern um die Fra­ge, wie halt­bar kul­tu­rel­le Prä­gun­gen sind, wenn die Auto­ri­tät fehlt. (EL)

1955 – Gra­ham Gree­ne: Der stil­le Ame­ri­ka­ner – hier bestel­len

Die Geschich­te wird aus der Per­spek­ti­ve von Tho­mas Fow­ler erzählt, einem zyni­schen bri­ti­schen Jour­na­lis­ten, der in Sai­gon lebt. Fow­ler hat sich mit den Rea­li­tä­ten des Krie­ges arran­giert und führt ein Leben zwi­schen beruf­li­cher Distanz und einer Bezie­hung mit der jun­gen Viet­na­me­sin Phuong. Sei­ne Rou­ti­ne wird durch die Ankunft von Alden Pyle gestört, einem jun­gen, idea­lis­ti­schen Ame­ri­ka­ner, der für eine huma­ni­tä­re Orga­ni­sa­ti­on arbei­tet – zumin­dest offi­zi­ell. (EK)

1956 – Flan­nery O’Connor: Ein guter Mensch ist schwer zu finden

Kein Roman, son­dern eine Samm­lung von Kurz­ge­schich­ten von der US-ame­ri­ka­ni­schen Meis­te­rin der Kurz­form (1925–1964). Har­ter, abgrün­di­ger, ver­stö­ren­der Stoff. Süd­staa­ten natür­lich. (WM)

1957 – Jack Kerouac: On the Road – hier bestel­len

Die Rei­se geht quer durch Nord­ame­ri­ka, die Prot­ago­nis­ten sind stän­dig unter­wegs und benut­zen dabei so ziem­lich jedes Ver­kehrs­mit­tel, das sie wei­ter­bringt. Jack Kerouac (1922–1969) schuf mit die­sem Buch das Mani­fest der soge­nann­ten Beat Gene­ra­ti­on. Für den euro­päi­schen Leser sind die Stre­cken beein­dru­ckend, die dar­in zurück­ge­legt wer­den. Je nach Nei­gung wird der Leser fin­den, daß sich das Buch im Unter­wegs­sein erschöpft, oder ob es eine dar­über hin­aus­ge­hen­de Weis­heit ent­hält. (EL)

1958 – Giu­sep­pe Toma­si di Lam­pe­du­sa: Der Leo­pard – hier bestel­len

Das ist eines jener Bücher, das man sich vor­le­sen las­sen soll­te, Kapi­tel für Kapi­tel, wäh­rend man nach Wein und einem Ziga­ril­lo sucht und die Ret­tung des Vater­lands auf den nächs­ten Mor­gen ver­schiebt. Gari­nal­di ist auf Sizi­li­en gelan­det, die beweg­li­che Jugend hängt ihm an, die Stan­des­herr­schaft der Alten wird nicht nur von ihnen bei­sei­te geräumt, son­dern auch von Neu­rei­chen, die bes­ser wirt­schaf­ten kön­nen und gro­ße Stü­cke aus dem Besitz der Macht bre­chen. Volks­ver­rä­ter Merz soll das Buch neu­lich geschenkt bekom­men und nicht gele­sen haben. Macht nichts. Dumm zu ster­ben, das ist eine Lebens­ent­schei­dung. Wir lesen’s. (GK)

1959 – Gabri­el Gar­cia Már­quez: Der Oberst hat nie­mand, der ihm schreibt – hier bestel­len

Der Prot­ago­nist ist ein alter Oberst, ein Vete­ran der Revo­lu­ti­on, der seit Jahr­zehn­ten auf eine Pen­si­on war­tet, die ihm von der Regie­rung ver­spro­chen wur­de, aber nie kommt. Der Oberst klam­mert sich an die Hoff­nung, daß sein Kampf­hahn gewin­nen und ihnen Geld brin­gen wür­de, wäh­rend sei­ne Frau prag­ma­ti­scher denkt und ihn drängt, das Tier zu ver­kau­fen, um zu über­le­ben. Der Roman zeigt den Kon­flikt zwi­schen Stolz und Not, zwi­schen Illu­si­on und Rea­li­tät. Der Oberst bleibt ein Sym­bol für die ver­ges­se­nen Hel­den, die von einer kor­rup­ten und gleich­gül­ti­gen Büro­kra­tie im Stich gelas­sen wer­den. (EK)

1960 – Italo Cal­vi­no: Der Baron auf den Bäu­men – hier bestel­len

1961 - Sta­nis­law Lem: Sola­ris – hier bestel­len

Einer der Klas­si­ker des Gen­res Sci­ence Fic­tion: Der Pla­net Sola­ris ist von einem Oze­an bedeckt, der sich als intel­li­gen­tes Wesen ent­puppt. Er erschafft Kopien von Men­schen, indem er auf Erin­ne­rungs­bruch­stü­cke zurück­greift, und zwar vor allem auf sol­che, die an schuld­haf­tes Ver­hal­ten rüh­ren. Kel­vin, Besat­zungs­mit­glied der For­schungs­sta­ti­on auf Sola­ris, sieht sich mit sei­ner vor Jah­ren ver­stor­be­nen Freun­din Har­vey kon­fron­tiert … Es gibt eine Hör­fas­sung, die ist stark. Ver­filmt wur­de es drei Mal. Vor allem soll­te man lesen, denn die Spra­che ist eigen­tüm­lich. (GK)

1962 – Alex­an­der Sol­sche­ni­zyn: Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch

Es war eine Sen­sa­ti­on, als die­ser Roman 1962 in der Mos­kau­er Zeit­schrift Nowy Mir erschien. Anhand eines ein­fa­chen Häft­lings, von Beruf Zim­mer­mann, wird der All­tag in einem Gulag geschil­dert – die bru­ta­len Lebens­be­din­gun­gen, die Straf­ar­beit, das Wach­per­so­nal. Trotz die­ser Umstän­de ver­liert der Prot­ago­nist nicht sei­ne Mensch­lich­keit. Sol­sche­ni­zyns (1918–2008) Lei­dens­ge­nos­se War­lam Scha­la­mow sah das durch­aus anders (sie­he 1967). (WM)

1963 – Yukio Mishi­ma: Der Held der See – hier bestel­len

Für den drei­zehn­jäh­ri­gen Noboru ist die Erwach­se­nen­welt heuch­le­risch und sen­ti­men­tal. Nur der See­mann Ryu­ji stellt eine Aus­nah­me dar. Fas­zi­niert ver­göt­tert der vater­lo­se Noboru den Mann vom Meer und prahlt vor sei­nen Freun­den mit dem Lieb­ha­ber sei­ner Mut­ter. Als er jedoch erfährt, dass sich Ryu­ji gegen das Leben auf See und für die Ehe mit Nobo­rus Mut­ter ent­schei­det, fühlt der Jun­ge sich ver­ra­ten und beginnt, sein eins­ti­ges Idol immer mehr zu ver­ach­ten. (EK)

1964 – Kenzabu­ro Oe: Eine per­sön­li­che Erfahrung

1965 – Saul Bel­low: Her­zog – hier bestel­len

Der Nobel­preis­trä­ger Saul Bel­low (1915–2005) hat vie­le gute Bücher geschrie­ben. Das hier ist eins sei­ner bes­ten: Der jüdi­sche Intel­lek­tu­el­le Moses Her­zog befin­det sich in einer tie­fen Lebens­kri­se, zieht Bilanz und blickt auf die ver­schie­de­nen geis­ti­gen und gesell­schaft­li­chen Strö­mun­gen sei­ner Zeit, sar­kas­tisch und tief­sin­nig. Phil­ip Roth für Erwach­se­ne. (WM)

1966 – Michail Bul­ga­kow: Der Meis­ter und Mar­ga­ri­ta – hier bestel­len

Man sagt, dies sei das rus­si­sche Meis­ter­werk des 20. Jahr­hun­derts. Wäh­rend es als Fort­set­zungs­ro­man weit nach Bul­ga­kows Tod in einer Mos­kau­er Lite­ra­tur­zeit­schrift erschien, sol­len die Num­mern stets nach weni­gen Stun­den aus­ver­kauft gewe­sen sein. Drei Strän­ge: Ers­tens wird das Leben in der sowje­ti­schen Büro­kra­tie sati­risch und kom­plex geschil­dert, zwei­tens die Geschich­te von Jesus und Pon­ti­us Pila­tus auf eigen­ar­tig wahr­schein­li­che Wei­se nach­er­zählt. Drit­tens geht es immer um die Feig­heit: wie wider­ste­hen, wenn man nicht stand­fest bleibt? Kann man die Hand­lung, die­se irr­sin­ni­gen Strän­ge zusam­men­fas­sen? Nein. Also: ein­fach lesen. (GK)

1967 – War­lam Scha­la­mow: Erzäh­lun­gen aus Kolyma

In den 1960er Jah­ren gelang es dem Schrift­stel­ler und ehe­ma­li­gen Gulag-Häft­ling War­lam Scha­la­mow (1907–1982), einen Teil sei­ner Erzäh­lun­gen aus Koly­ma ins Aus­land schmug­geln zu las­sen, so daß Aus­zü­ge Ende der 1960er u.a. in Frank­reich und Deutsch­land erschei­nen konn­ten (in der BRD: Arti­kel 58. Auf­zeich­nun­gen des Häft­lings Schala­now). Die Gesamt­ver­öf­fent­li­chung die­ser Erzäh­lun­gen (mit ent­spre­chend ernst­haf­ter Über­set­zung) begann hier­zu­lan­de aber erst ab 2009. Mit sei­nen hart-lako­ni­schen Tex­ten gilt Scha­la­mow heu­te als einer der wich­tigs­ten Chro­nis­ten der Gulag-Ver­bre­chen. Im Gegen­satz zu Sol­sche­ni­zyn betont er jedoch, daß die Ent­mensch­li­chung durch die­ses Sys­tem bis in die Bezie­hun­gen der Häft­lin­ge unter­ein­an­der und bis in jeden ein­zel­nen reich­te. (WM)

1968 – Cor­mac McCar­thy: Drau­ßen im Dun­kel – hier bestel­len

Ver­damm­nis, Dun­kel­heit, Schuld: Ein Geschwis­ter­paar, das im Inzest ein Kind gezeugt hat, irrt durch eine Welt, die man wohl als Wil­den Wes­ten bezeich­nen könn­te. Die­se alp­traum­haf­te Geschich­te mit ihrer so eige­nen Spra­che brach­te McCar­thy (1933–2023) den Ruf ein, der legi­ti­me Nach­fol­ger Faul­k­ners zu sein. (WM)

1969 – Kurt Von­ne­gut: Schlacht­hof 5 – hier bestel­len

1970 – Michel Tour­nier: Der Erl­kö­nig – hier bestel­len

Tour­niers Meis­ter­werk hat den fran­zö­si­schen Mecha­ni­ker Abel Tif­f­au­ges als Prot­ago­nis­ten, der im Zwei­ten Welt­krieg in deut­sche Kriegs­ge­fan­gen­schaft gerät. Tif­f­au­ges, ein intro­ver­tier­ter und eigen­wil­li­ger Cha­rak­ter, wird in Ost­preu­ßen von den Natio­nal­so­zia­lis­ten zwangs­re­kru­tiert, um Kin­der für eine mili­tä­ri­sche Eli­te­schu­le zu ent­füh­ren. Der Roman ver­knüpft psy­cho­lo­gi­sche Tie­fe mit his­to­ri­schen und mytho­lo­gi­schen Ele­men­ten. (EK)

1971 – Ber­nard Mala­mud: Die Mie­ter

1972 – Lydia Tschu­kows­ka­ja: Unter­tau­chen – hier bestel­len

In einem sowje­ti­schen Erho­lungs­heim für Schrift­stel­ler des Jah­res 1949: Die Gedan­ken der Autorin Nina Ser­ge­jew­na krei­sen um ihren Mann, der in ein Lager ver­schleppt wur­de und des­sen Erin­ne­rung sie wach­hält, wäh­rend sich die Men­schen um sie her­um dem Ver­ges­sen anheim­ge­ben. Die­ser schma­le, inten­si­ve Roman führt uns auch vor Augen, wie es ist, wenn jedes Wort abge­wo­gen wer­den muß, wenn das Gegen­über even­tu­ell kein ver­ständ­nis­vol­ler Zuhö­rer, son­dern ein Feind und Denun­zi­ant ist. Lydia Tschu­kows­ka­ja (1907–1996) war eine lang­jäh­ri­ge Freun­din von Anna Ach­ma­towa und wur­de 1974 aus dem sowje­ti­schen Schrift­stel­ler­ver­band aus­ge­schlos­sen, weil sie sich für Alex­an­der Sol­sche­ni­zyn ein­ge­setzt hat­te. (WM)

1973 – Jean Ras­pail: Das Heer­la­ger der Hei­li­gen -- hier bestel­len

Das ist nach wie vor einer der Best­sel­ler mei­nes Ver­lags: Ras­pail sah schon damals das gan­ze wohl­fei­le Gere­de vor­aus, das ein­set­zen wür­de, set­zen sich die Armen und Bela­de­nen der Welt in Marsch auf Euro­pa zu. Bloß: Als sie ein­tref­fen an der Küs­te Frank­reichs, ist von denen, die das “toll” fan­den, weit und breit kei­ner zu sehen – bloß ein paar Hip­pies, und die wer­den ein­fach über­rannt. Also: ein rech­ter Klas­si­ker, von Licht­mesz für uns neu und voll­stän­dig über­setzt. Pflicht! (GK)

1974 – Micha­el Schaara: Get­tysburg

1975 – Juri Ryt­cheu: Wenn die Wale fort­zie­hen – hier bestellen

Die enge Bezie­hung zu den Walen präg­te die Kul­tur der Tschuk­tschen über Gene­ra­tio­nen. Doch mit der Ankunft frem­der Ein­flüs­se – Händ­ler, For­scher und spä­ter sowje­ti­sche Kol­lek­ti­vie­rung – wird die­se Har­mo­nie gestört. Die Wale zie­hen fort – der Nie­der­gang der tra­di­tio­nel­len Lebens­wei­se beginnt. (EK)