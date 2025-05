Gänge, Höcke, Politik

Wäh­rend ein Wol­ken­bruch nie­der­ging, saßen wir im Restau­rant eines Hotels in einer Regi­on, in der die AfD mit rund vier­zig Pro­zent gehan­delt wird. Auf der Haupt­stra­ße hat­ten wir den VW-Bus eines ört­li­chen Hand­wer­kers vor­bei­fah­ren sehen, auf des­sen Heck­klap­pe unter dem Fir­men­lo­go ein Reim ange­bracht war: “Jagt die Grü­nen aus dem Land, Dan­ke sagt der Mittelstand.”

Am Abend zuvor war im rus­ti­ka­len Gast­hof eine Rech­nung nicht prä­sen­tiert wor­den, alles ging aufs Haus, aber ein hal­bes Dut­zend Sel­fies war not­wen­dig gewor­den, ein ruhi­ges Gespräch nicht wirk­lich mög­lich gewesen.

Heim­spiel­stim­mung also, poli­ti­sche Nest­wär­me. Den­noch trat, wäh­rend drau­ßen das Gewit­ter orgel­te, nun der Hotel­chef an unse­ren Tisch und berich­te­te, daß zwei Ehe­paa­re im Begriff sei­en, ihre Kof­fer zu packen und ver­früht abzu­rei­sen, “aus dem Wes­ten”. Man habe Höcke auf dem Gang gesehen.

Eine Vier­tel­stun­de spä­ter trat auf: fleisch­ge­wor­de­ner Kir­chen­tags­mut, evan­ge­lisch. Die Dame trug jenes Wal­len­de, das an bun­te Säcke erin­nert. Das Haar: pagig, grau. Ich ver­su­che es wort­wört­lich, möch­te aber nicht aufs Kom­ma fest­ge­na­gelt werden:

Mei­ne Damen und Herrn, darf ich kurz um Auf­merk­sam­keit bit­ten? Wir woll­ten in die­ser schö­nen Regi­on noch einen wei­te­ren Tag ver­brin­gen, und mit dem Hotel hat es nichts zu tun, das ist super, wirk­lich. Aber wir kön­nen nicht blei­ben: Es sind Faschis­ten im Raum.

Ers­te Zwi­schen­ru­fe, deut­lich regio­na­ler Ton: “Inter­es­siert hier kei­nen!”, und “Hört hört!”.

Des­we­gen rei­sen wir nun ab, und das tut uns sehr leid. Aber das Hotel muß sein Ver­hal­ten überdenken.

Rufe: “Gute Rei­se!” und “Euch braucht hier kei­ner!” und “Na, dann ab nach drü­ben!” Abgang, die Gesprä­che setz­ten wie­der ein, nie­mand erhob sich, nie­mand zog nach, spä­ter noch zwei Sel­fies. Einer, fein im Anzug, hat­te sich und sei­ner Frau mal ein lan­ges Wochen­en­de gegönnt, sag­te, wäh­rend er sich ins Bild rück­te: “Jetzt wol­len die den gan­zen Laden ver­bie­ten. Paßt auf euch auf, Leute.”

–

Was ist das? Ein reprä­sen­ta­ti­ves Bild oder die lus­ti­ge Schil­de­rung einer Bei­spiel­fal­le? Das meint: Was darf man dar­aus ablei­ten? Über­haupt etwas all­ge­mei­nes? In wel­che Rich­tung soll­te man den­ken, pla­nen, han­deln, wenn man immer wie­der sol­ches erlebt: begeis­ter­ten, hoff­nungs­vol­len Zuspruch, kon­se­quen­te, haßer­füll­te Ablehnung?

Man nimmt sol­che Erleb­nis­se und Begeg­nun­gen mit, nimmt sie wahr, hat davon zu abs­tra­hie­ren, darf sich nicht ein­bil­den, auf die­ser Ebe­ne wür­de etwas ent­schie­den. Es ist die Wäh­ler­ebe­ne, die Wut­ebe­ne, sozu­sa­gen ein Anek­döt­chen aus dem Leben des Sou­ve­räns, durchs Brenn­glas betrach­tet. Man erkennt an einem sol­chen Abend zugleich den nicht mehr reprä­sen­tier­ten, den ent­täusch­ten, den wie­der hof­fen­den Bür­ger hier, den mora­lisch auf­ge­la­de­nen, den zivil­ge­sell­schaft­lich ein­ge­bet­te­ten, den über­heb­li­chen dort.

Die wei­sungs­ge­bun­de­ne Ent­schei­dung des Bun­des­amts für Ver­fas­sungs­schutz, die AfD ins­ge­samt als gesi­chert rechts­extrem ein­zu­stu­fen, bestä­tigt die­se bei­den Sei­ten und treibt sie wei­ter gegen­ein­an­der. Die­je­ni­gen, die unse­ren Staat fast schon nicht mehr für eine Demo­kra­tie hal­ten, sehen sich bestä­tigt; die ande­ren, die das Wehr­haf­te ihrer Demo­kra­tie erst durch ein Ver­bot der AfD unter Beweis gestellt sähen, rufen nun nach dem letz­ten Schritt.

Vor fünf Jah­ren galt das noch für aus­ge­schlos­sen: Zu hoch liegt doch die Hür­de, wenn es um ein Par­tei­en­ver­bot geht. Aber mitt­ler­wei­le? Wem, wenn nicht dem Vor­ha­ben eines Ver­bots­ver­fah­rens, soll­te sonst die­se Gesamt­ein­stu­fung dienen?

Die Ein­stu­fung ist der vor­letz­te Schritt auf dem Weg dort­hin. Sie erfolg­te zu einem poli­tisch so unge­schickt gewähl­ten Zeit­punkt, daß sie nur als Vor­stu­fe zum Ver­bot begrif­fen wer­den kann. Denn Innen­mi­nis­te­rin Fae­ser ver­kün­de­te das Prü­fungs­er­geb­nis in den letz­ten Tagen ihrer aus­lau­fen­den Zeit als Minis­te­rin. Sie ist längst abge­wählt, ihr Nach­fol­ger steht fest, sie griff ihm vor, mit an Sicher­heit gren­zen­der Wahr­schein­lich­keit nicht unabgesprochen.

Fae­ser beleg­te die Dring­lich­keit nicht, mit der sie ihre Anwei­sung gab, auch hat sie das VS-Gut­ach­ten unter Ver­schluß gehal­ten. Die­se Geheim­nis­krä­me­rei bestä­tigt den Ver­dacht, daß es nichts beson­ders Über­zeu­gen­des sein kann, was gegen die Par­tei vorliegt.

Außer­dem: Wenn eine Par­tei als Gan­zes für gesi­chert rechts­extrem erklärt wird, dann ist in ihren Rei­hen kei­ner mehr das eigent­li­che Pro­blem. Pau­schal zu kri­mi­na­li­sie­ren: Das hat kei­ne Wir­kung, kei­ne spal­te­ri­sche Wucht. Ver­mut­lich gehen die Geg­ner mitt­ler­wei­le davon aus, daß die AfD nach den Abspal­tungs- und Säu­be­rungs­ver­su­chen von Lucke, Petry und Meu­then nun den gro­ßen Burg­frie­den als das star­ke Signal begrif­fen hat, das es ist: Der Feind steht nicht in den eige­nen Rei­hen, er steht dort, wo – auf­ge­fä­chert in wech­seln­de Regie­run­gen und Pseu­do­op­po­si­tio­nen – Poli­tik gegen das deut­sche Volk und für die je eige­ne Kli­en­tel betrie­ben wird.

Nun soll es also nicht mehr der poli­ti­sche, son­dern der juris­ti­sche Weg sein, den die Kar­tell­par­tei­en beschrei­ten, und zwar ohne Rück­sicht auf das, was sonst als “Wür­de der Demo­kra­tie” beschrie­ben und her­vor­ge­kehrt wird. Einem Vier­tel der Wäh­ler bun­des­weit und im Osten regio­nal jedem zwei­ten zu unter­stel­len, er wis­se nicht, wel­che Teu­fe­lei er wäh­le oder wis­se es doch und wäh­le sie trotz­dem: Was sagt das aus über das Ver­trau­en, das man die­sen Wäh­lern ent­ge­gen­zu­brin­gen bereit ist?

Will man sie über­haupt noch wäh­len las­sen, wenn sie mehr und mehr das Nicht­ge­neh­me wäh­len? Will man ihnen am Ende doch ihre Wahl­al­ter­na­ti­ve end­gül­tig neh­men, und wird man das tun, wird man das durch­zie­hen, weil man um die demo­gra­phi­sche Lage und die AfD-Men­ta­li­tät weiß, die einen deut­schen Mai­dan-Platz von vorn­her­ein ausschließen?

Der Publi­zist und VS-Exper­te Mathi­as Brod­korb hat in einem Gast­bei­trag für Die Welt notiert, daß die “eta­blier­te Poli­tik” nun wie der Ver­fas­sungs­schutz eine Ent­schei­dung zu tref­fen habe:

Ent­we­der lei­tet sie ein Ver­bots­ver­fah­ren ein und ris­kiert des­sen Schei­tern. Käme es so weit, wäre ein mas­si­ver Ver­trau­ens­ver­lust in das poli­ti­sche Sys­tem und des­sen Akteu­re unver­meid­lich. Oder sie ver­zich­tet dar­auf, weil sie sich den kri­ti­schen Bli­cken unab­hän­gi­ger Rich­ter und den noch viel höhe­ren Hür­den eines Par­tei­ver­bots nicht aus­set­zen will. Dann erschie­ne sie als unehr­lich und inkon­se­quent. Man kann die AfD nicht glaub­wür­dig als Bedro­hung für die Demo­kra­tie bezeich­nen und dann nicht handeln.

So ist es. Höcke näher­te sich, wäh­rend wir aus­schrit­ten und an Höhe gewan­nen, die­sem Kern der Lage­be­ur­tei­lung: wie es dazu habe kom­men kön­nen, daß wir mitt­ler­wei­le ein Ver­bot nicht mehr für aus­ge­schlos­sen hal­ten. Denn nichts von dem, was die AfD tue, vor­ha­be, pro­gram­ma­tisch notie­re und in ihren Rei­hen dul­de, gäbe das her – die­ses objek­tiv begründ­ba­re Ver­bots­ver­fah­ren, weil Gefahr im Ver­zug und die Demo­kra­tie vor ihren Fein­den zu schüt­zen sei.

Noch hat­ten wir Brod­korbs Bei­trag nicht gele­sen, aber was er spä­ter schrieb, drück­ten wir nur wenig anders aus. Brod­korb sieht

die deut­sche Demo­kra­tie vor der womög­lich här­tes­ten Bewäh­rungs­pro­be in ihrer Geschichte.

Höcke ging noch einen Schritt wei­ter: Wenn es die Rol­le der AfD sei, die Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land und ihr Ver­hält­nis zu einer patrio­ti­schen Oppo­si­ti­on und Regie­rungs­al­ter­na­ti­ve zur Kennt­lich­keit zu ent­stel­len, dann sei das eben ihre Rol­le. Dann gehe man in die Geschich­te als die­je­ni­ge natio­na­le Bewe­gung ein, den den Beweis erbracht habe, daß es in Deutsch­land nicht mehr mög­lich sei, Poli­tik für das deut­sche Volk zu betreiben.

– –

Wir hät­ten noch zwei, drei Tage wei­ter­wan­dern sol­len, ein­fach wan­dern und manch­mal lachen und dann auf eine schin­del­ge­deck­te DDR-Bude sto­ßen, in der jemand sitzt und war­tet und sofort Bier zu zap­fen und Kar­tof­feln zu bra­ten beginnt.

Wir hät­ten auch ohne Schreib­tisch und Land­tag mit­be­kom­men, wie sehr sich gera­de CDU-Poli­ti­ker der Gesamt­ein­stu­fung bedien­ten und Kon­se­quen­zen anzu­kün­di­gen began­nen. Wir hät­ten eben­so im Wald und ohne Rech­ner zu hof­fen begon­nen, daß es nun end­lich vor­bei sei mit den Anbie­de­run­gen der AfD an die CDU, mit die­ser unter­wür­fi­gen Hoff­nung, man kön­ne hier in Koali­tio­nen gehen, und plötz­lich wür­de aus der CDU “wie­der” etwas, das sie nie war.

Wir hät­ten über den Merz­ge­fal­le­nen den Kopf geschüt­telt und sei­ne Zit­ter­wahl als das abge­legt, was sie ist: ein gro­ßes Egal, ein Ablen­kungs­thea­ter, ganz sicher nicht das Lebens­zei­chen einer funk­tio­nie­ren­den Demo­kra­tie, der Denk­zet­tel der Unab­hän­gig­keit und des Gewissens.

Wir hät­ten wei­ter­hin Dör­fer und Städt­chen durch­quert und Stel­len­an­ge­bo­te stu­diert, von Geschäfts­auf­ga­ben und Räu­mungs­ver­käu­fen gele­sen, Leu­te arbei­ten und Leu­te lun­gern sehen, lun­gern trotz Son­ne und Blü­te und Mai. Wir hät­ten mehr von vor­züg­lich reno­vier­ter Sub­stanz und von sol­chen Neu­bau­ten gese­hen, die wir­ken, als habe man sie aus dem 3D-Dru­cker gelassen.

Unser Land ist eine ein­zi­ge Auf­ga­be – im Dop­pel­sinn des Wor­tes. Es macht Freu­de, dies neben einem Poli­ti­ker abzu­wan­dern, der Ideen hat und vie­les ver­än­dern wür­de – lie­ße man ihn endlich.