Europäische Notizen (7): Rumänien und die Folgen

Götz Kubit­schek hat­te auf die­sem Blog die rumä­ni­schen Ereig­nis­se als nahe Ver­hält­nis­se unter­sucht:

In Rumä­ni­en hat­te das Ver­fas­sungs­ge­richt im Dezem­ber ent­schie­den, den ers­ten Gang der Prä­si­dent­schafts­wahl zu annul­lie­ren. Călin Geor­gescu, rechts­ge­rich­tet, hat­te ihn “über­ra­schend” gewon­nen. Es war etwas gesche­hen, das die­je­ni­gen, die davon aus­ge­hen, stets alles im Griff zu haben, nicht auf der Kar­te hatten. (…) Die Ent­schei­dung in Buka­rest ist ein Staats­streich von oben, nichts anderes.

Das Resul­tat die­ses Pro­ze­de­re war, daß ein rech­ter »Ersatz­kan­di­dat« der gemä­ßig­te­ren und EU-kon­for­me­ren AUR-Par­tei als Ein­heits­kan­di­dat der ver­ei­nig­ten Rech­ten antrat.

Die Tages­schau mel­det nun, ein wenig ver­bit­tert:

Bei der Wie­der­ho­lung der Prä­si­den­ten­wahl in Rumä­ni­en hat der ultra­rech­te Kan­di­dat Geor­ge Simi­on im ers­ten Wahl­gang einen deut­li­chen Sieg errun­gen. Der Vor­sit­zen­de der rechts­ra­di­ka­len Par­tei AUR liegt mit rund 40 Pro­zent der Stim­men klar in Führung.

Sein Geg­ner in der kom­men­den Stich­wahl wird der Libe­ra­le Nicu­sor Dan sein, par­tei­lo­ser Bür­ger­meis­ter von Buka­rest. Er ver­ein­te 21 Pro­zent der abge­ge­be­nen Stim­men auf sich und über­hol­te reich­lich knapp Regie­rungs­freund Crin Anto­nes­cu, der nur 20 Pro­zent erzie­len konnte.

Am 18. Mai wird also erneut gewählt, und ich möch­te vor­her auf eine Beson­der­heit sowie auf eine The­se hin­wei­sen, die jeweils mit der Rumä­ni­en­wahl zu tun haben:

***

Die Beson­der­heit:

Das Züng­lein an der Waa­ge dürf­te die unga­ri­sche Min­der­heit sein. Fast eine Mil­li­on, die meis­ten von ihnen Sze­kler, sind im rumä­ni­schen Staats­ge­biet wahl­be­rech­tigt – und wäh­len, das zeigt bereits der ers­te Wahl­gang, eini­ger­ma­ßen geschlos­sen EU-freund­lich und libe­ral, dürf­ten also gegen Simi­on stim­men. Gemein­sam mit der Wäh­ler­schaft der im ers­ten Wahl­gang geschei­ter­ten Kan­di­da­ten, die sich der­zeit in einem »brei­ten Bünd­nis« gegen »rechts« for­mie­ren, dürf­te die Stich­wahl zuguns­ten Dans ent­schie­den werden.

Nun kann man aber aus die­sem beson­de­ren Fall all­ge­mei­ne Rück­schlüs­se zie­hen: Denn es ist eher die Regel als die Aus­nah­me, daß Min­der­hei­ten, die über ein star­kes iden­ti­tä­res, gemein­schafts­ori­en­tier­tes und natio­na­les Emp­fin­den ver­fü­gen, Poli­ti­ker bzw. Par­tei­en unter­stüt­zen bzw. wäh­len, die her­nach eine Poli­tik betrei­ben, die im Kern weder iden­ti­tär noch gemein­schafts­ori­en­tiert noch natio­nal dar­ge­bo­ten wird, son­dern libe­ral und individualistisch.

Es han­delt sich, so tri­vi­al wie fol­gen­schwer, dar­um, daß sich natio­na­le Min­der­hei­ten, die sich ihrer selbst bewußt sind, gegen den als über­grif­fig und oft als fremd wahr­ge­nom­me­nen Zen­tral­staat oppo­nie­ren. Rech­te Ungarn wäh­len in Rumä­ni­en links­li­be­ra­le Poli­ti­ker, volks­ver­bun­de­ne deutsch­stäm­mi­ge Ober­schle­si­er in Polen unter­stüt­zen links­li­be­ra­le Platt­for­men, iden­ti­tä­re Kata­la­nen plä­die­ren in Spa­ni­en für anti­na­tio­na­le, unver­hoh­len links gepräg­te Par­tei­en­bünd­nis­se usw. usf.

Das Sche­ma ist klar: Die Abkehr vom bzw. die Schwä­chung des zen­tral­staat­li­chen Wesen sieht man als Mög­lich­keit, die eige­nen eth­no­kul­tu­rel­len Inter­es­sen stär­ker ver­tre­ten und gewich­ten zu können.

Das stimmt, im Fal­le Rumä­ni­ens, kurz­fris­tig sicher­lich: Ein libe­ra­ler, EU-kon­for­mer Kan­di­dat, der in Buka­rest regie­ren wird, dürf­te stär­ker EU-Min­der­hei­ten­rech­te beach­ten als ein klas­si­scher Natio­nal­kon­ser­va­ti­ver. Doch lang­fris­tig gedacht: Wür­de den Ungarn, die ihrem von den EU-Eli­ten befeh­de­ten Hei­mat­land bekann­ter­ma­ßen ver­bun­den sind, nicht eine Schwä­chung der links­li­be­ra­len Hege­mo­nie auf dem gesam­ten Halb­kon­ti­nent eher entgegenkommen?

Und über­ge­ord­net gedacht: Wird es auf EU-euro­päi­scher Ebe­ne, ver­mit­telt über die drei exis­tie­ren­den Frak­tio­nen im Euro­päi­schen Par­la­ment rechts der »Mit­te«, end­lich Denk- und Stra­te­gie­an­sät­ze geben, wie man mit die­sem Wider­spruch – sehr ver­ein­facht: iden­ti­tä­re Euro­pä­er wäh­len anti-iden­ti­tä­re Par­tei­en zur kurz­fris­ti­gen Nut­zen­meh­rung – umzu­ge­hen hat? Gibt es hier Aus­we­ge aus der Pro­ble­ma­tik, die gesamt­eu­ro­pä­isch zu gestal­ten wären?

***

Nun zur These:

Simon Dett­mann, seit 2024 auch Autor die­ser Zeit­schrift, hat bei X auf die Unter­schie­de zwi­schen Călin Geor­gescu, dem im Zuge des Law­fa­re des Estab­lish­ments gestri­che­nen Rechts­kan­di­da­ten, und Geor­ge Simi­on, dem ange­tre­te­nen Rechts­kan­di­da­ten, hin­ge­wie­sen. Sein Stand­punkt: It’s the Geo­po­li­tik, stupid!

Kon­kret schreibt er:

Die „Geopolitik-first“-Fraktion hat von Tag zu Tag bes­se­re Argu­men­te auf ihrer Seite: 1. In Rumä­ni­en darf der Pro­west­ler Geor­ge Simi­on mit­spie­len, die Anti­west­ler Calin Geor­gescu UND! Dia­na Sosoa­ca dage­gen nicht. Dabei ist auch Simi­on ein strik­ter Einwanderungsgegner. 2. In der BRD darf nun auch die Links­par­tei auf Bun­des­ebe­ne mit­re­den – unmit­tel­bar nach­dem sie ihren west­kri­ti­schen bis anti­west­li­chen Flü­gel in Form des BSW abge­sto­ßen hat. Folg­lich gilt das Pri­mat der Geo­po­li­tik. Was die Herr­schen­den wirk­lich fürch­ten, ist der Blockwechsel.

Das sind Posi­tio­nen, die ein Min­der­heits­flü­gel der deutsch­spra­chi­gen non­kon­for­men Sze­ne­rie, etwa Dimi­tri­os Kis­ou­dis, schon län­ger so oder so ähn­lich vertreten.

Es wäre dem­nach kein Zufall, daß eine ehe­mals »har­te Rech­te« wie Gior­gia Melo­ni, die innen- und gesell­schafts­po­li­tisch natio­nal­kon­ser­va­tiv agiert, von NATO-Gene­ral­se­kre­tär Jens Stol­ten­berg herz­lich behan­delt wird, daß EU-Iko­ne Ursu­la von der Ley­en Melo­ni umstands­los ein­bet­tet, daß selbst deut­sche Grü­ne in Melo­ni kei­ne Gefahr mehr erken­nen kön­nen – all das, weil sie eben im geo­po­li­ti­schen Rah­men den »frei­en Wes­ten« ver­herr­licht, die Ukrai­ne stär­ken möch­te und ihre EU-Kri­tik durch EU-Affir­ma­ti­on ersetzt hat. Pri­mat der Geo­po­li­tik hie­ße hier: Die Herr­schen­den ver­zei­hen reak­tio­nä­re Flau­sen, solan­ge die geo­stra­te­gi­sche Gene­ral­li­nie gewahrt bleibt.

Man könn­te hier auch Alain de Benoist ins Spiel holen, der in der JF (Nr. 17/2025) for­mu­lier­te, daß der »herr­schen­den Klas­se«, sprich: jenen links­li­be­ra­len west­le­ri­schen Eli­ten, die der­zeit die EU domi­nie­ren, ange­sichts des Rechts­rucks in den Völ­kern Euro­pas »nur noch ein Aus­weg« blei­be: »den Ver­tre­tern der uner­wünsch­ten Stim­men die Teil­nah­me an Wah­len zu ver­weh­ren«, um her­nach, so darf Benoists Gedan­ken­gang ergänzt wer­den, sie durch west­kon­for­me­re Kan­di­da­ten, sie­he Rumä­ni­en (Simi­on statt Geor­gescu) und Frank­reich (Bar­del­la statt Le Pen), zu ersetzen.

Ein Rech­ter kan­di­diert wei­ter­hin, das kann man womög­lich nicht zur Gän­ze und in jedem Fall ver­hin­dern – aber dann wird es eben ein sol­cher, der sich der geo­po­li­ti­schen Kon­sens­ma­schi­ne­rie nicht wider­setzt, son­dern sich ein­fa­cher, schnel­ler und wider­stands­är­mer ein­bau­en ließe.

Gegen die­se The­se sprä­che, daß die Sor­tie­rungs­kämp­fe im »West­block«, die Trump und Van­ce ange­sto­ßen haben, den von Dett­mann ange­spro­che­nen »Block­wech­sel« letzt­lich über­flüs­sig machen könn­ten. Wozu soll­te man sei­ne geo­po­li­ti­sche Bünd­nis­struk­tur wech­seln, wenn man die­se auch, gewis­ser­ma­ßen von innen her, umge­stal­ten könn­te nach eige­nen Kri­te­ri­en und Vor­stel­lungs­wel­ten? (Wenn man es denn vor hät­te: Melo­ni hat es frei­lich nicht und bei Simi­on wür­de es erst die Zeit zeigen.)

***

Über bei­des, die Beson­der­heit der iden­ti­tä­ren Min­der­hei­ten und die The­se Dett­manns, wonach Geo­po­li­tik (zunächst) ent­schei­den­der sei als Inne­res, wäre es rat­sam, wenn fun­dier­te Dis­kus­sio­nen in den euro­päi­schen Rechts­la­gern in Gan­ge kämen. Es könn­te sein, daß bei­de The­men in den kom­men­den »Schick­sals­wah­len« der euro­päi­schen Län­der wich­ti­ger denn je werden.