80 Jahre Kriegsende – ein Gespräch mit Björn Höcke

BJÖRN HÖCKE: Die­ses Datum ist eine his­to­ri­sche Zäsur für unser Land, viel­leicht die bedeu­tends­te. Die Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land ist in ihrem insti­tu­tio­nel­len Geprä­ge und auch in ihrer gegen­wär­tig gegen das eige­ne Volk, gegen den Rechts­staat, gegen den Frie­den und gegen die Demo­kra­tie gerich­te­ten Poli­tik ohne die­se Zäsur nicht zu verstehen.

SEZESSION: Ihre über Social media ver­brei­te­te Stel­lung­nah­me ist mit einem Bild illus­triert, das, so schrei­ben Sie, „nicht Hiro­shi­ma nach dem Atom­bom­ben­ab­wurf“ zeigt, „son­dern das kriegs­zer­stör­te Königs­berg in den 1950er Jah­ren“. Wie­so haben Sie die­se zer­stör­te Stadt gewählt?

HÖCKE: War­um Königs­berg? Das Bild ist scho­ckie­rend, nicht wahr? Man sieht, von den Rui­nen der alten Bör­se und dem Dom abge­se­hen, prak­tisch nur noch lee­re Flächen.

Die Alt­stadt ist pla­niert, aus­ra­diert. Sie konn­te auch nicht mehr wie­der­erste­hen, denn man hat­te mit den Deut­schen die Trä­ger die­ser Kul­tur voll­stän­dig ver­trie­ben oder umgebracht.

Man muß es so sagen: Ost­deutsch­land starb 1945. Die eth­ni­schen Säu­be­run­gen führ­ten zum Abbruch einer über 750-jäh­ri­gen Kul­tur­ge­schich­te. Die öst­li­chen Dia­lek­te wer­den mit dem Tod ihrer letz­ten Spre­cher in die­sen Jah­ren für immer ver­lo­ren­ge­hen. Wir dür­fen und soll­ten trau­ern – um das mensch­li­che Leid und den Unter­gang eines Teils unse­rer Kultur.

SEZESSION: Ver­bin­det Sie außer einem his­to­ri­schen Bewußt­sein für das ehe­mals weit nach Osten rei­chen­de Deutsch­land mehr mit die­sen Pro­vin­zen? Immer­hin wur­den rund 14 Mil­lio­nen Deut­sche ver­trie­ben – fast in jeder Fami­lie gibt es Geschich­ten dar­über und aus­ge­ris­se­ne Wur­zeln von dort.

HÖCKE: In der Tat. Königs­berg in Ost­preu­ßen, das ist für mich ein fami­liä­rer Erin­ne­rungs­ort, und die­se Erin­ne­rung ist natür­lich durch den Unter­gang geprägt. Ein Zweig mei­ner Fami­lie stammt von dort, und ich kann mir die Schre­cken des Krie­ges und den Ver­lust der Hei­mat beson­ders gut ver­ge­gen­wär­ti­gen, weil mir dar­über als Kind viel erzählt wur­de oder ich aus Gesprä­chen der Erwach­se­nen viel auf­schnapp­te. Mei­ne Urgroß­el­tern sind in Königs­berg geblie­ben. Sie woll­ten die Hei­mat nicht ver­las­sen und ver­hun­ger­ten dort 1946.

Mein Groß­va­ter hat den Krieg als Sol­dat ver­letzt über­lebt, dar­über hat er nicht viel berich­tet, umso mehr aber vom Auf­bau sei­nes Betrie­bes bei Königs­berg, oder sei­nem Hei­mat­dorf, in dem er auch das aller­ers­te Motor­rad besaß – eine 500er BMW, was damals die größ­te Maschi­ne war. Mei­ne Groß­mutter hin­ge­gen erzähl­te von Flucht und Ver­trei­bung, von der Ver­zweif­lung, die Wil­helm Gustl­off in Goten­ha­fen um weni­ge Stun­den ver­paßt zu haben – was für ein Glück, denn die­ses Schiff wur­de ja ver­senkt, und tau­sen­de Flücht­lin­ge ertranken.

Ich hör­te Erzäh­lun­gen von einer Mut­ter, die tage­lang ihren erfro­re­nen Säug­ling mit sich her­um­trug und immer wie­der wie wahn­sin­nig schrie, von Köp­fen, die nach Tref­fern durch Bord­ka­no­nen von Tief­flie­gern auseinanderplatzten.

Wer star­ke Ner­ven hat, kann die Augen­zeu­gen­be­rich­te in der Doku­men­ta­ti­on Die Ver­trei­bung der deut­schen Bevöl­ke­rung aus den Gebie­ten öst­lich der Oder-Nei­ße, her­aus­ge­ge­ben vom ehe­ma­li­gen Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Ver­trie­be­ne, Flücht­lin­ge und Kriegs­be­schä­dig­te lesen. Die zu Tode ver­ge­wal­tig­ten Mäd­chen und Frau­en, die an Scheu­nen­to­re gena­gel­ten Alten, die kopf­über an Stra­ßen­la­ter­nen Auf­ge­häng­ten und von unter ihnen ent­fach­ten Feu­ern lang­sam Gerös­te­ten – man kann das kaum lesen, nicht am Stück, viel­leicht ab und an eini­ge Sei­ten, denn es über­steigt die Vorstellungskraft.

SEZESSION: Haben die­se Berich­te, haben die­se Fami­li­en­er­in­ne­rung Sie poli­ti­siert? Die Ver­trie­be­nen­ver­bän­de waren ja ein Macht­fak­tor und als Ver­tre­ter der­je­ni­gen, die alles ver­lo­ren hat­ten, poli­tisch stark aufgeladen.

HÖCKE: Natür­lich, ich „träum­te“ mich oft nach Ost­preu­ßen, ver­such­te aus den Erzäh­lun­gen mei­ner Groß­el­tern abge­lei­te­te Bil­der von die­sem ver­lo­re­nen Land vor mein geis­ti­ges Auge zu zie­hen. Auch kann ich mich gut an eine Prunk­kar­te von Ost­preu­ßen erin­nern, die im Haus mei­ner Groß­el­tern hing. Ich stand oft vor ihr. Ein­mal frag­te ich mei­nen Groß­va­ter, ob wir die­ses Land nicht ein­mal besu­chen könn­ten. Er ant­wor­te­te mir nur knapp: Nein, Björn, das kön­nen wir nicht, denn die­ses Land gibt es nicht mehr. Den Schmerz über den Ver­lust der Hei­mat hat mir mein Groß­va­ter, der sonst ein „star­ker Mann“ war, nie deut­li­cher vermittelt.

Ich beglei­te­te mei­ne Groß­el­tern auch eini­ge Male auf die regel­mä­ßig statt­fin­den­den Ver­trie­ben­en­tref­fen der Lands­mann­schaft Ost­preu­ßen. Zehn­tau­sen­de Men­schen kamen dort damals zusam­men. Die Res­te von Dorf­ge­mein­schaf­ten fei­er­ten ein Wie­der­se­hen. Und ja, Ver­tre­ter von CDU und SPD ver­such­ten, sich in Gruß­wor­ten als Anwäl­te der Ver­trie­be­nen, die ein gro­ßes Wäh­ler­kli­en­tel dar­stell­ten, in Sze­ne zu setzen.

SEZESSION: Ange­sichts die­ser Geschich­te kann nicht davon die Rede sein, Deutsch­land sei durch die Alli­ier­ten befreit wor­den. Wir sind viel­mehr die Besieg­ten von 1945. In Ihrer Stel­lung­nah­me schrei­ben Sie der Debat­te um die rich­ti­ge Deu­tung der Zäsur jedoch kei­nen hohen Stel­len­wert mehr zu. Hat die Fra­ge, ob wir befreit oder besiegt wor­den sind, kei­ne zen­tra­le Bedeu­tung mehr für Ihr Geschichtsbild?

HÖCKE: Es mag Sie über­ra­schen: In Anbe­tracht der Gegen­warts­la­ge unse­res Lan­des ist die Dis­kus­si­on dar­über, ob die Deut­schen 1945 besiegt oder befreit wor­den sind, nicht mehr wichtig.

SEZESSION: Das über­rascht mich in der Tat. Es hängt ja eine gan­ze geschichts­po­li­ti­sche Aus­rich­tung an der Ant­wort auf die­se Fra­ge. Wer befreit wur­de, ist auch his­to­risch wider­legt, nicht nur mili­tä­risch besiegt.

HÖCKE: Unse­re jet­zi­ge, wirk­lich exis­ten­ti­el­le Not­la­ge rela­ti­viert die Bedeu­tung geschichts­po­li­ti­scher Aus­ein­an­der­set­zun­gen, und zwar sogar dann, wenn die Geschich­te gegen uns Deut­sche und inner­halb Deutsch­lands gegen einen rech­ten Poli­tik­an­satz instru­men­ta­li­siert wor­den ist und wird.

Die Fra­ge ist: Will man als ein­zel­ner Deut­scher und als deut­sches Volk noch um Iden­ti­tät und Zukunft kämp­fen und bei­des selbst bestim­men – oder will man es nicht? Die­se poli­ti­sche Gret­chen­fra­ge muß mit aller zur Ver­fü­gung ste­hen­den Kraft für die Gegen­wart gestellt wer­den – ohne Ablen­kung durch Vergangenheitsfragen.

SEZESSION: Aber noch immer wer­den Debat­ten, har­te poli­ti­sche Aus­ein­an­der­set­zun­gen, Kon­kur­renz­kämp­fe um För­der­mit­tel und Ein­fluß über Ver­wei­se auf his­to­ri­sche Schuld und mora­li­sche Zweit­klas­sig­keit geführt und gewon­nen. Muß man, um frei für Deutsch­land ein­tre­ten zu kön­nen, nicht doch den natio­nal­be­wuß­ten Blick auf die Ver­gan­gen­heit durchsetzen?

HÖCKE: Acht­zig Jah­re ist das her, acht­zig Jah­re sind ein Men­schen­le­ben. Was bedeu­tet das? Es bedeu­tet, daß die Rele­vanz der Erin­ne­rung an das, was war, abnimmt, denn das Gesche­he­ne ist nicht mehr an Zeit­zeu­gen geknüpft. Fra­gen Sie bit­te wahl­los jun­ge Leu­te, ob sie sich bei der Lösung gegen­wär­ti­ger, gro­ßer, poli­ti­scher Pro­ble­me von dem lei­ten las­sen wer­den, was vor acht­zig Jah­ren war.

Ich blei­be dabei: Die­se Debat­te mag wis­sen­schaft­lich geführt wer­den – wir müs­sen sie nicht mehr füh­ren, um dar­auf ant­wor­ten zu kön­nen, wie es mit Thü­rin­gen und Deutsch­land in unse­rem Sin­ne wei­ter­ge­hen könnte.

SEZESSION: Sie spre­chen nun erneut die Gegen­warts­la­ge Deutsch­lands an, um zu begrün­den, war­um die geschichts­po­li­ti­sche Debat­te um den 8.Mai 1945 nicht mehr wich­tig sei. Kön­nen Sie die­se Lage knapp umreißen?

HÖCKE: Zwei Punk­te, die rei­chen schon hin, um zu ver­deut­li­chen, was ich mei­ne: Ers­tens läßt sich Deutsch­land durch die Poli­tik sei­ner gegen­wär­ti­gen Staats­spit­ze viel­leicht in einen drit­ten gro­ßen Krieg ver­wi­ckeln, und zwar in einen, in dem es einer Atom­macht gegen­über­ste­hen wür­de. Wie mahn­te Ber­told Brecht: „Das gro­ße Kar­tha­go führ­te drei Krie­ge. Nach dem ers­ten war es noch mäch­tig. Nach dem zwei­ten war es noch bewohn­bar. Nach dem drit­ten war es nicht mehr auffindbar.“

Zwei­tens: Die Kin­der­lo­sig­keit und der Kin­der­man­gel unse­rer eige­nen Leu­te und die mil­lio­nen­fa­che kul­tur­frem­de Zuwan­de­rung stel­len die Sub­stanz unse­res Vol­kes in Fra­ge. Wie lan­ge wer­den wir noch Herr in unse­rem eige­nen Land sein?

Ich mei­ne die­se Fra­ge ernst: Wir ste­hen mit dem Rücken zur Wand. Jeder his­to­risch gebil­de­te, patrio­tisch gestimm­te und über Legis­la­tu­ren hin­aus­den­ken­de deut­sche Poli­ti­ker muß an der Kor­rek­tur, nein mehr: an der Rich­tungs­än­de­rung die­ser Poli­tik arbeiten.

SEZESSION: Was heißt das kon­kret und war­um ver­knüp­fen Sie die­se For­de­rung mit Ihrer Stel­lung­nah­me zum 8. Mai?

HÖCKE: Für uns Poli­ti­ker ist es mehr denn je not­wen­dig, den Blick nach vor­ne zu rich­ten. Wir müs­sen uns um die Hei­lung der kol­lek­ti­ven see­li­schen Zer­stö­rung unse­res Vol­kes bemü­hen, indem wir jen­seits deut­scher Hybris und deut­scher Unter­wür­fig­keit Maß und Mit­te suchen, fin­den, vor­le­ben und ein­for­dern. Weder DDR- oder BRD-Nost­al­gie noch die musea­le Folk­lo­re alt gewor­de­ner Sie­ger dür­fen unse­re Richt­schnur sein. Was wir benö­ti­gen, ist ein neu­er deut­scher Stand­punkt, der unse­rem Volk und unse­rer Kul­tur eine Zukunft ermöglicht.