"Die Rechte als Korrektiv"

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Und der Trum­pis­mus erscheint in sei­nem Wesen noch unbe­stimmt. Falls er’s geschichts­fest über­haupt zu einem Ismus bringt. Er pro­biert sich offen­bar empi­risch aus und erwirbt sei­ne poli­ti­sche Gestalt im prak­ti­schen Tes­ten, was mög­lich ist. Eines scheint jedoch erweislich:

Auf Dezi­sio­nis­mus und den kon­se­quen­ten bis skru­pel­lo­sen Gebrauch der Macht ver­steht sich die Rech­te letzt­lich bes­ser als die Lin­ke, was wie­der­um deren anti­trum­pis­ti­sche Hys­te­rie erklärt. Mit den checks and balan­ces ist es so weit her offen­bar nicht, wenn in poli­ti­schen Tur­bu­len­zen Schmit­tia­ni­sches Den­ken regiert und die Exe­ku­ti­ve die Judi­ka­ti­ve igno­riert. Abwar­ten, wie sich ins­be­son­de­re die Dif­fe­ren­zen zwi­schen die­sen bei­den Berei­chen entwickeln.

Chris­toph Möl­lers hat in der FAZ vom 9. April 2025 nach­ge­wie­sen, wes­halb Trump so ver­blüf­fend stark durch­re­gie­ren kann:

Zudem ist der ame­ri­ka­ni­sche Kon­gress kein Debat­ten­par­la­ment. Sei­ne Arbeit geschieht in den Aus­schüs­sen. Die poli­ti­sche Lage im Gan­zen wird nicht erör­tert, son­dern bes­ten­falls in Einzel­fragen debat­tiert. Auf den Bericht des Prä­si­den­ten zur Lage der Nati­on gibt es kei­ne Aus­spra­che, son­dern nur eine im Fern­se­hen ein­ge­spiel­te Erwi­de­rung. Der Man­gel an soli­da­ri­scher Gemein­sam­keit von der Regie­rung heim­ge­such­ter Uni­ver­si­tä­ten und Kanz­lei­en fin­det in der Frag­men­tie­rung der par­lamentarischen Arbeit sein poli­ti­sches Abbild. Aber auch sonst pas­siert wenig im Kon­gress: Als Gesetz­ge­ber war er schon lan­ge vor Trump ein Aus­fall, so wie das Regie­ren mit Prä­si­di­al­de­kre­ten bereits unter Oba­ma in Mode kam. (…) Auf Poli­ti­sie­rung des Rechts ant­wor­tet Gegen­po­li­ti­sie­rung. Oben war­tet der zu zwei Drit­teln repu­blikanische Supre­me Court. Doch selbst wenn das Gericht eine ande­re poli­ti­sche Zusam­men­set­zung hät­te, wäre es nicht ein­fach, mit Mit­teln des Ver­fas­sungs­rechts an den Kern der insti­tu­tio­nel­len Kri­se, den frei­wil­li­gen Macht­ver­zicht des Kon­gres­ses, zu kom­men. Das ame­ri­ka­ni­sche Gerichts­ver­fah­ren ist strikt auf die Über­prü­fung von Kon­flik­ten zwi­schen Streit­par­tei­en bezo­gen. Wenn der Kon­gress sei­ne Arbeit als Gesetz­ge­ber und Kon­troll­organ der Admi­nis­tra­ti­on frei­wil­lig ein­stellt, schafft das kein jus­ti­zia­bles ver­fas­sungs­recht­li­ches Problem. Ihren Bei­trag zur Ent­wick­lung hat schließ­lich auch die Law School. Wie jede Juris­ten­aus­bil­dung ist die amerika­nische eine Schu­le der Anpas­sung, aber eine, wel­che die Stu­den­ten gleich noch jeder Illu­si­on über den Eigen­wert des Rechts beraubt. Dies geschieht auf ei­nem extrem hohen Niveau, und gera­de deut­sche Juris­ten, die oft etwas zu innig an die objek­ti­ve Rich­tig­keit ihrer Dog­men glau­ben, kön­nen in den Verei­nigten Staa­ten rechts­kri­ti­sches Den­ken ler­nen. Zu ler­nen ist dort aber auch, dass eine Ord­nung das Ver­trau­en dar­auf benö­tigt, dass ihre Inhal­te nicht ein­fach poli­ti­siert wer­den. Eine als blo­ße Macht­tech­nik durch­schau­te Normati­vität des Rechts bin­det auf Dau­er nur die Schwä­che­ren, zu denen die im Ein­zel­kampf geschul­ten Juris­ten im Zwei­fel nicht gehö­ren werden.



Wenn­gleich man „The Donald“, zurück­hal­tend for­mu­liert, als höchst frag­wür­di­gen und min­des­tens insta­bi­len Cha­rak­ter emp­fin­den mag: Die in den USA ent­stan­de­ne Woke­neß, maß­geb­lich aus­ge­hend von den Bür­ger­söhn­chen und höhe­ren Töch­tern an den Elite‑, also den teu­ren Bezahl-Uni­ver­si­tä­ten, ist noch weit frag­wür­di­ger und bedurf­te eines wir­kungs­vol­len Kor­rek­tivs. Gro­ber Keil, auf gro­ben Klotz gesetzt. Nur Trump konn­te das so ent­schie­den beginnen.

Ähn­li­ches gilt für die AfD. Man kann sie ins­ge­samt und ins­be­son­de­re man­che ihrer bizar­ren Selbst­pro­fi­lie­rer mit Skep­sis betrach­ten, aber sie stellt das ein­zi­ge Gegen­ge­wicht von Rang dar; poli­tisch gibt es kein wirk­sa­me­res. Ohne die AfD ist hier­zu­lan­de über­haupt kei­ne Kor­rek­tur denkbar.

Und schon des­we­gen ist jeder anzu­er­ken­nen, der cou­ra­giert Hal­tung bezieht. Bei so ful­mi­nan­tem Gegen­wind kön­nen Kri­ti­ker in into­le­ran­ten Zei­ten nicht durch­weg mit Con­ten­an­ce agie­ren. Wird man kri­mi­na­li­siert, fällt’s zuwei­len schwer, mit gedul­di­gem Lang­mut distin­gu­iert und kul­ti­viert aufzutreten.

Was man der AfD ent­ge­gen­schlägt, ist weit kras­ser als die von ihr aus­ge­hen­de Kri­tik, denn von links bis CDU wird der offe­ne und frei­mü­ti­ge Dis­kurs hart blo­ckiert und statt­des­sen der Alter­na­ti­ve mit vol­lem Affront begeg­net: Ihr wäret bes­ser nicht! – Das geht aufs Gan­ze. Die AfD kann dem gegen­über nicht ein­fach freund­lich sein und als „Spiel­re­geln“ über­neh­men, was die Gegen­sei­te selbst nicht mal ansatz­wei­se ein­zu­hal­ten bereit ist.

Feind­schaft von links geht der­zeit weit, exe­ku­tiv und judi­ka­tiv unter­stützt. Die­se Feind­schaft beherrscht nicht nur die Debat­te, sie zielt auf Eli­mi­nie­rung. Man denkt an eine letz­te Kon­se­quen­zen auf­zei­gen­de Aus­sa­ge in Carl Schmitts „Der Begriff des Poli­ti­schen” (1932):

Die Begrif­fe Freund, Feind und Kampf erhal­ten ihren rea­len Sinn dadurch, daß sie ins­be­son­de­re auf die rea­le Mög­lich­keit der phy­si­schen Tötung Bezug haben und behal­ten. Der Krieg folgt aus der Feind­schaft, denn die­se ist seins­mä­ßi­ge Negie­rung eines ande­ren Seins. Krieg ist nur die äußers­te Rea­li­sie­rung der Feindschaft.

Die Eigen­dy­na­mik sich selbst for­cie­ren­der ideo­lo­gi­scher Bewe­gun­gen hat mich immer inter­es­siert. Fas­zi­nie­rend, mit wel­cher Kon­se­quenz Welt- und Men­schen­bil­der revi­diert wer­den und wie frucht­bar poli­ti­sche Sen­dun­gen auf tie­fe Bedürf­nis­se tref­fen – im Fal­le der Woke­neß offen­bar auf die Kom­plex­be­la­den­heit und somit die Erlö­sungs­wün­sche des libe­ra­len und sozi­al-demo­kra­ti­schen Establishments.

Nament­lich die­sen Herr­schafts­kräf­ten und Wohl­ständ­lern scheint mit der Glo­ba­li­sie­rung und den dar­aus resul­tie­ren­den Extra­pro­fi­ten mit erschro­cke­nem Erstau­nen bewußt gewor­den, daß sich ihr Luxus schon his­to­ri­sche genau dem ver­dankt, was sie eifernd anzu­pran­gern begin­nen: Kolo­nia­lis­mus, Dis­kri­mi­nie­rung und Aus­beu­tung, pater­na­lis­tisch hier­ar­chi­sche Struk­tu­ren, Eurozentrismus.

Hat es Ame­ri­ka wirk­lich bes­ser? Kei­nes­falls. Daß die eige­ne Geschich­te mit einem Völ­ker­mord an der indi­ge­nen Bevöl­ke­rung begann und den Nach­fah­ren der schwar­zen Skla­ven erst seit 1965 wider­wil­lig das Wahl­recht gewährt wur­de, dringt erst jetzt ins Bewußt­sein und steht der roman­tisch ver­kürz­ten Geschich­te ent­ge­gen, vor allem und zuerst eine der ältes­ten Demo­kra­tien und so Zufluchts­ort der Müh­se­li­gen und Bela­de­nen, der Ent­täusch­ten und Ver­folg­ten gewe­sen zu sein. Eben­so wie alle ande­ren Län­der boten die USA mit der Mär von den unend­li­chen Mög­lich­kei­ten die Tra­gö­die einer tief ver­dräng­ten Schuld und Grausamkeit.

Man meint ein freu­dia­ni­sches Mus­ter zu erken­nen, die Ambivalenz:

Geh­aßt wird, was einen auf­wach­sen ließ, präg­te und schütz­te. Reflex dar­auf ist eine Art Vater­mord an dem, was die eige­ne Iden­ti­tät ent­ste­hen ließ und aus­macht. Das alles soll jetzt in Selbst­the­ra­pie abge­räumt werden.

Des­halb wird irrer­wei­se über­all Ras­sis­mus gewit­tert, des­halb gilt der wei­ße Mann als per se schul­dig, der schwar­ze als unschul­dig, des­halb fal­len die alten Denk­mä­ler, des­halb wird Lite­ra­tur nach neu­er­dings als miß­li­e­big emp­fun­de­nen Wor­ten und Aus­sa­gen durch­kämmt und „acht­sam“ umfor­mu­liert, also poli­tisch kor­rekt ver­bas­telt. Plötz­lich wird eine Scham befoh­len, aus der her­aus etwas geheilt wer­den soll, was nicht mehr zu hei­len ist.

Poli­ti­cal Cor­rect­ness, als Woke 1.0 ein dem Unbe­ha­gen an der eige­nen Geschich­te fol­gen­des Ver­fah­ren, radi­ka­li­sier­te sich zur aggres­si­ven Woke­neß, mit deren Hin­ter­grund – McCar­thy von links – eine Art mora­li­scher Inqui­si­ti­on ein­ge­setzt wird. Die kodi­fi­ziert ein völ­lig illu­sio­nä­res Men­schen­bild, dem zwar nie­mand je ent­spre­chen kann, das aber um so mehr ver­klärt und ange­bet wird, zum Fetisch erho­ben und zum Ziel aller Bekenntnisse.

Mag sein, Trieb­kraft die­ser Zwangs­neu­ro­se ist zudem die Angst – her­rüh­rend aus der zutref­fen­den Erkennt­nis, daß die soge­nann­te Wachs­tums­ge­sell­schaft, der sich der erreich­te Stan­dard ver­dankt, die Öko­sphä­re ver­schleißt, die Arten­viel­falt ver­nich­tet, das Kli­ma ver­än­dert und die Welt nicht nur land­schaft­lich, son­dern ästhe­tisch ver­ödet. Den­noch wol­len die bis­lang hege­mo­nia­len links­li­be­ral-woken Kräf­te selbst ja am aller­we­nigs­ten mit dem Wohl­stands­ver­spre­chen und ihrem unmä­ßi­gen Hedo­nis­mus bre­chen. Zurück­hal­tung und Ver­zicht ist für sie unvor­stell­bar. Sie bedür­fen der Expo­nen­ti­al­ge­sell­schaft, die sie kritisieren.

Nicht zu ver­ges­sen: „Links“ sind mit­nich­ten die Arbei­ter und Ange­stell­ten, nicht die Hand­wer­ker und Dienst­leis­ter, eben­so­we­nig das Pre­ka­ri­at, „links“ ist das Neu­bür­ger­tum in den Vil­len der Grün­der­zeit­vier­tel, so „links“ wie der Mann im Schloß Bellevue.

Je spür­ba­rer die gerin­gen Mög­lich­kei­ten, den Wider­spruch zwi­schen Sen­dungs­be­wußt­sein und Wirk­lich­keit aus­zu­glei­chen, um so lau­ter die Agi­ta­to­ren. Die von ihnen neu ver­mit­tel­ten Illu­sio­nen erwei­sen sich all­ge­mein links anschluß­fä­hig, weil nun – im Zuge der Woke­neß – auch die alte, sich nun­mehr ver­jün­gen­de Lin­ke von gerech­ter Gesell­schaft und neu­em Men­schen wei­ter­träu­men darf. Dem fol­gen wie stets die quen­geln­den Sozi­al­ver­ei­ne, die brä­si­gen Gewerk­schaf­ten und sowie­so die staats­treue Lehrerschaft.

Woken Ideen und Umsteue­run­gen wir­ken auf ihre Anhän­ger schon des­we­gen ero­tisch, weil die sich mit ihren Legen­den selbst als hoch­mo­ra­lisch, als kraft tie­fer Ein­sich­ten geläu­ter­ter und bes­se­rer Teil der Mensch­heit anse­hen dür­fen. Das kor­re­spon­diert mit dem von Eltern wie Schu­le aner­zo­ge­nen Nar­ziß­mus und dem exhi­bi­tio­nis­ti­schen Bedürf­nis nach per­for­ma­ti­ven Akten. Kaum jemand ver­kör­pert das der­zeit so ein­drucks­voll wie Hei­di Rei­chin­nek, die damit ihrer­seits zum Idol avanciert.

Hel­muth Pless­ner dia­gnos­ti­ziert in „Gren­zen der Gemein­schaft” (1924):

Der sozia­le Radi­ka­lis­mus sucht die Wär­me des Ver­schmel­zens und ver­kennt die Käl­te der Distanz, in der allein Frei­heit mög­lich ist.

Daher das Hohe­lied auf Gerech­tig­keit, auf Teil­ha­be, auf all­um­fas­sen­de Inklu­si­on und Empa­thie, daher die dumm­dreist-rühr­se­li­ge Pro­pa­gan­da von Gleich­stel­lung und Anti­dis­kri­mi­nie­rung. End­lich, end­lich, so die fro­he Bot­schaft, wäre der Mensch ganz bei sich selbst ange­kom­men, end­lich hät­te er die not­wen­di­gen tie­fen Ein­sich­ten in sein Geschick und kön­ne nun final alle Kon­se­quen­zen aus dem angeb­li­chen Fehl­ver­lauf der jahr­tau­sen­de­lan­gen Vor­ge­schich­te ziehen.

In tri­via­li­sier­ter Form schreibt woke Poli­tik also die Auf­klä­rung, Hegel, und Marx fort und kann selbst die ver­grei­sen­den Acht­und­sech­zi­ger noch trös­ten. Man zählt wie­der zu den Guten, wenn man nur laut krei­schend wie die „Omas gegen Rechts“ die Bösen iden­ti­fi­ziert, ohne sich zu fra­gen, aus wel­cher Rich­tung die eigent­lich kom­men, denn an sich dürf­te es sie im Ergeb­nis der inten­si­ven poli­ti­schen Umer­zie­hung gar nicht mehr geben. Nur gibt es eben Ursa­chen und gleich­falls Recht­fer­ti­gun­gen für Kor­rek­tu­ren, die nur von rechts erfol­gen können.

Weil die poli­ti­sche Rech­te an Ein­fluß gewann und weil sie gegen­wär­tig ganz not­wen­dig die Initia­ti­ve hat, wird sie von den lin­ken Sta­gna­ti­ons- und Behar­rungs­kräf­ten um so mehr als ver­wor­fen, als krank, als abar­tig, als polit­per­vers, als nazis­tisch mar­kiert, steht sie doch einem Heil ent­ge­gen, das Illu­sio­nis­ten wie­der­mal greif­bar schien und nicht von Dis­si­den­ten und Ungläu­bi­gen ver­dor­ben wer­den sollte.

Kri­tik gegen das Schaf­fen schö­ner neu­er Wel­ten, Mah­nun­gen, der Mensch wäre auf so simp­le Wei­se ur-gut eben nicht, man habe ihn viel­mehr in den Gren­zen sei­ner Mög­lich­kei­ten und stets gefähr­det von eige­nen Abgrün­den zu sehen, kamen his­to­risch immer von rechts und waren frü­her reli­gi­ös grun­diert und kon­ser­va­tiv verfaßt.

Weil der radi­ka­le Kon­ser­va­tis­mus als fort­wäh­ren­de Mah­nung aber stört, weil sein poli­ti­scher Stoß­trupp, die Rech­te, den Uto­pis­mus von Gerech­tig­keits­il­lu­sio­nis­mus und sozi­al­öko­lo­gi­schem Glück­se­lig­keits­fa­na­tis­mus kränkt, sol­len die­se Kräf­te aus­ge­schal­tet wer­den. Des­we­gen gegen­wär­tig die gesamt­ge­sell­schaft­li­che Mobi­li­sie­rung gegen Rechts. Ande­rer­seits ist etwa die CDU dort erfolg­reich, wo sie min­des­tens wider­wil­lig Auf­ga­ben zu bear­bei­ten ver­sucht, die die Rech­te formulierte.

Dem woken Estab­lish­ment intel­lek­tu­ell, lite­ra­risch, essay­is­tisch zu begeg­nen erscheint schwie­rig. Eine Heils­leh­re ist Ein­wän­den kaum zugäng­lich. Den­noch erfah­ren rech­te publi­zis­ti­sche Gegen­ge­wich­te wie an die­sem Ort Zuspruch, den­noch gibt es Rene­ga­ten, die die Sei­ten zu wech­seln bereit sind – Mathi­as Brod­korb mag dafür ein Bei­spiel sein.

Sezes­sio­nis­ten sind reak­tio­när, das heißt, sie reagie­ren auf Her­aus­for­de­run­gen. Bevor man nach der Legi­ti­ma­ti­on des Trum­pis­mus oder der AfD fragt, soll­te gefragt werden:

Wel­che poli­ti­schen und damit gleich­falls öko­no­mi­schen, sozia­len und kul­tu­rel­len Ursa­chen sind es, die ein Kor­rek­tiv nicht nur her­aus­for­dern, son­dern ganz not­wen­dig und zwangs­läu­fig ent­ste­hen las­sen. Die dra­ma­ti­schen Pha­sen des zwan­zigs­ten Jahr­hun­derts loh­nen genau dies­be­züg­lich einer genau­en Betrach­tung, beleh­ren aber gleich­falls dar­über, wohin eine Pola­ri­sie­rung führt, die gegen­wär­tig eben nicht von rechts, son­dern ein­drucks­voll von links ausgeht.

Damit nicht ganz Wesent­li­ches fehl­läuft, muß­te die Stun­de der ver­meint­lich Bösen gegen die ver­meint­lich Guten schlagen.