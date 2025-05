Europäische Notizen (8): Twardoch liest, Witold provoziert

Vergangene Woche war der schlesisch-polnische Schriftsteller Szczepan Twardoch auf BRD-Lesereise; mit Volker Zierke nahm ich in Potsdam teil – und war erwartungsgemäß begeistert. Wer Twardochs wahrlich epochales Werk noch nicht kennt, sollte vor diesem kurzen Text hier im Blog zunächst einen Blick in die August-Ausgabe der Sezession aus dem Jahr 2022 werfen; hier ist mein Twardoch-Porträt abgedruckt und mittlerweile auch als Gratis- PDF verfügbar.

In Bran­den­burgs Haupt­stadt jeden­falls las Twar­doch aus sei­nem neu­en Kriegs­ro­man, Die Null­li­nie, und dis­ku­tier­te mit sei­nem kon­ge­nia­len Part­ner, dem Über­set­zer Olaf Kühl, über Ruß­land, die Ukrai­ne, Polen – und Schle­si­en. Es ist ein Roman über den Krieg (damals wie heu­te) mit mög­li­chen Ein­flüs­sen von Mala­par­te, Jün­ger und Renn, über Din­ge, die es wert sind, ver­tei­digt zu wer­den, über Leben und Ster­ben, Blut und Dreck, nicht zuletzt: über die Etap­pe und die Front. Ein Roman, den man wirk­lich, wie es so unschön heißt, »in einem Rutsch durchliest«.

Im Pod­cast mit Phil­ip Stein und Vol­ker Zier­ke zeig­te ich mich dies­be­züg­lich zudem erleich­tert, daß Twar­dochs lei­den­schaft­li­che wie ideo­lo­gi­sche Par­tei­nah­me für die Ukrai­ne im Roman selbst weni­ger unkri­tisch und deut­lich ambi­va­len­ter und wirk­lich­keits­nä­her (also: »kom­ple­xer«) aus­fällt als in sei­nen zahl­rei­chen Zei­tungs­bei­trä­gen und Interviews.

Das Publi­kum in Pots­dam nun – kam es wegen Twar­dochs inte­gra­lem Werk oder wegen sei­nes mitt­ler­wei­le euro­pa­weit geach­te­ten und gerühm­ten Ukrai­ne-Enga­ge­ments? Wir rät­sel­ten, ten­dier­ten aber zu letz­te­rem. An einer Stel­le des Lite­ra­tur­abends im male­ri­schen Innen­hof einer Pots­da­mer Schu­le – in der zeit­gleich Abend­schul­ab­itu­ri­en­ten ihre Prü­fun­gen ableg­ten – droh­te Twar­doch indes das bür­ger­lich-kul­tur­lin­ke Publi­kum (so stel­le ich mir die Kli­en­tel hoch­prei­si­ger ZEIT-Lese­rei­sen nach Spitz­ber­gen vor) zu ver­lie­ren: Als sein Über­set­zer ihn frag­te, was 1945 eigent­lich in Schle­si­en los war.

Nun: Die Fra­ge kam nicht aus dem Nichts. Twar­doch hat­te auf sei­ne schle­si­sche Iden­ti­tät ver­wie­sen, auf natio­na­le Trau­ma­ta, die er nicht Trau­ma­ta zu nen­nen gewillt ist; die aber jeden­falls die Fami­li­en­psy­cho­lo­gie belas­te­ten – immer­hin hät­te der Ein­marsch der Sowjets 1945 in Schle­si­en und anders­wo für Mas­sen­mor­de und Mas­sen­ver­ge­wal­ti­gun­gen gesorgt.

Twar­doch erwähn­te nicht den Streit­be­griff der »Ober­schle­si­schen Tra­gö­die«, der ganz aktu­ell Anfang des Jah­res selbst im Sejm, dem Par­la­ment in War­schau, für kon­tro­ver­se Dis­kus­sio­nen sorg­te. Aber allein, daß er auf das Leid ver­wies, das über die Schle­si­er jeder Natio­na­li­tät kam, hat­te das Poten­ti­al, links­li­be­ra­le Bun­des­deut­sche zu vergrätzen.

Zu deren Erleich­te­rung und unse­rer Ent­täu­schung bog Twar­doch aber ab. Das geschichts­po­li­tisch ver­min­te Schle­si­en-The­ma spar­te er aus und sprach weni­ger über Glei­witz und Schwi­en­toch­lo­witz und mehr über But­scha und Bach­mut. Sein Cre­do: Das, was einst die Schle­si­er erleb­ten, im Schick­sals­jahr 1945, erle­ben heu­te die Ukrainer.

Der Ver­gleich schien mir unpas­send, immer­hin waren im alten Ost­deutsch­land Aber­mil­lio­nen Deut­sche und Schlon­zaken betrof­fen und Hun­dert­tau­sen­de allein von Janu­ar bis Mai 1945 ermor­det, wohin­ge­gen in der Ost­ukrai­ne seit Beginn des rus­si­schen Krie­ges gegen die Ukrai­ne im Febru­ar 2022 laut dem UN-Hoch­kom­mis­sa­ri­at für Men­schen­rech­te (OHCHR) cir­ca 13.000 Zivi­lis­ten ermor­det wor­den sind (auf bei­den Sei­ten der Nulllinie).

Aber ers­tens ist ein Ver­gleich ja kei­ne Gleich­set­zung und zwei­tens erklär­te mir Zier­ke, daß Twar­doch eben den Punkt einer jeden betrof­fe­nen Fami­li­en­ge­schich­te stark machen woll­te: Wer der­lei erleb­te, ob in Beu­then oder But­scha, trägt das über Gene­ra­ti­on und Gene­ra­ti­on hin­weg; es bleibt ein­ge­schrie­ben in die Geschich­te des Lan­des, des Land­strichs, aber eben auch: der Familie.

Selbst wenn die Waf­fen einst ruhen wer­den; im Kopf leben der Krieg und sei­ne Ver­hee­run­gen wei­ter. »Frie­den« ist nicht gleich Frie­den. Dem konn­te ich folgen.

***

Nicht fol­gen konn­te ich dem, was ich einen Tag spä­ter bei »X« las.

Jacek Witold, pol­ni­scher Wirt­schafts­ju­rist und Ange­hö­ri­ger der Deutsch-Pol­ni­schen Gesell­schaft, griff Eri­ka Stein­bach ätzend an. Das CDU-Relikt hat­te vor­her in einem Tweet den pol­ni­schen Prä­si­dent­schafts­kan­di­da­ten Karol Naw­ro­cki (PiS) dafür kri­ti­siert, daß er im erhitz­ten pol­ni­schen Wahl­kampf erneut die Repa­ra­ti­ons­for­de­run­gen an Ber­lin in den Fokus stellte.

Stein­bach lapidar:

Es wird teu­er für Polen, wenn der Ersatz für die völ­ker­rechts­wid­ri­ge Ent­eig­nung der deut­schen Hei­mat­ver­trie­be­nen ein­ge­for­dert wird. Bis heu­te ist das nicht geregelt!

Witold erwi­der­te:

Eine poli­ti­sche Erbin hit­ler­scher Gedan­ken­mus­ter mel­det sich im hohen Alter erneut zu Wort. Mach end­lich dei­ne Klap­pe zu.

Ich per­sön­lich bin Stein­bach-Kri­ti­ker. Ihr Lebens­werk, d.h. ihre enge Anbin­dung von Mil­lio­nen ost­deut­schen Hei­mat­ver­trie­be­nen und Patrio­ten an CDU und CSU, ist ver­hee­rend und bleibt bis heu­te ein Ärger­nis mit ekla­tan­ten Fol­gen; die Lei­tung der AfD-nahen Desi­de­ri­us-Eras­mus-Stif­tung wirkt ohne­hin wie eine Far­ce. Und den­noch: Der Punkt hier geht doch wohl an sie. Repa­ra­ti­ons­zah­lun­gen müss­ten abge­gli­chen wer­den mit dem, was Deutsch­land ver­lor. Ich hiel­te es für bes­ser, man rühr­te das The­ma nicht mehr an. Da ver­bren­nen sich alle betei­lig­ten Sei­ten sonst die Fin­ger dran.

Denn was Witold, der sich hier im Kon­sens mit der pol­ni­schen Rech­ten befin­det, sug­ge­rier­te, d.h. Stein­bach als qua­si-hit­le­ris­ti­sche Par­tei­gän­ge­rin, ist nicht nur infam, es ist auch poli­tisch-his­to­risch abwegig.

Es ist kein Hit­le­ris­mus, dar­auf zu ver­wei­sen, daß 14 Mil­lio­nen Ost­deut­sche ihre Hei­mat ver­lo­ren, 2 Mil­lio­nen davon gar ihr Leben. Es ist auch kein Hit­le­ris­mus, das Leid ab Janu­ar 1945 zur Kennt­nis zu neh­men: den unheim­li­chen Ver­lust von allem, was die­sen vie­len Mil­lio­nen in Schle­si­en oder Pom­mern ver­wur­zel­ten Men­schen lebens- und lie­bens­wert erschien. Wohl­ge­merkt: Damit leug­net man nicht ande­res Leid, ande­re Ver­bre­chen, ande­re Ver­lus­te, die dem chro­no­lo­gisch vorangingen.

Doch so zu tun, als ob Deutsch­land immer noch Repa­ra­tio­nen zu zah­len hät­te, ohne auch nur mit­zu­den­ken, was unser Volk unwie­der­bring­lich ver­lo­ren hat, scheint igno­rant und bis­wei­len latent natio­nal­chau­vi­nis­tisch. Der frü­he­re Anti­sla­wis­mus in Deutsch­land und das blei­ben­de Anti­deutsch­tum in Polen sind denn auch zwei Sei­ten einer Medail­le, die uns nicht wei­ter­brach­ten, geschwei­ge denn im Jahr 2025 weiterbringen.

Unver­stan­den und irri­tiert ste­hen sich nicht zuletzt des­halb pol­ni­sche und deut­sche Patrio­ten und Rech­te gegen­über; die Koope­ra­ti­on mit einem klei­ne­ren Teil der Kon­fe­derac­ja durch die AfD im Euro­pa­par­la­ment ist dabei – bis­her – nur ein klei­ner Aus­bruch aus der gro­ßen Malaise.

In einem kürz­lich ver­öf­fent­lich­ten Inter­view in der klei­nen, aber fei­nen pol­ni­schen Zeit­schrift der dor­ti­gen »Neu­en Rech­ten«, Temp­lum Novum, hat­te ich zu die­sem The­men­kom­plex ausgeführt:

An die Leser rich­te ich den herz­li­chen Appell, mehr für die deutsch-pol­ni­sche Begeg­nung zu tun. Wo sind eigent­lich intel­lek­tu­el­le Platt­for­men „von rechts“, die die deutsch-pol­ni­sche Situa­ti­on bear­bei­ten und ver­bes­sern: auf Kon­fe­ren­zen, Vor­trags­ver­an­stal­tun­gen, Semi­na­ren? Wo blei­ben wech­sel­sei­ti­ge Über­set­zun­gen von Den­kern und Schrift­stel­lern? Wie­so über­las­sen wir das deutsch-pol­ni­sche Ver­hält­nis den Libe­ra­len und Linken? Domi­ni­que Ven­ner sag­te einst, der ers­te Schritt für ein euro­päi­sches Bewusst­sein wären euro­päi­sche Begeg­nun­gen und Ver­net­zun­gen. Ich kon­kre­ti­sie­re: Für ein ver­nünf­ti­ges Ver­hält­nis zwi­schen deut­schen und pol­ni­schen Non­kon­for­mis­ten wäre der ers­te Schritt, sich wenigs­tens kennenzulernen.

Wür­de das helfen?

Man müß­te es ver­su­chen, ohne die eige­nen Stand­punk­te poli­tisch-his­to­ri­scher Art aus­zu­blen­den, ohne sie zu ver­ab­so­lu­tie­ren. Vor allem aber: ohne die schwie­ri­ge Lage der wei­ter­hin exis­ten­ten deut­schen und sla­wisch-schle­si­schen auto­chtho­nen Min­der­hei­ten im zeit­ge­nös­si­schen Polen aus­zu­blen­den. Zumal die­se von einem kom­men­den Prä­si­den­ten Naw­ro­cki wenig bis nichts Posi­ti­ves zu erwar­ten haben. (Doch dazu in Bäl­de mehr.)