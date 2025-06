Europäische Notizen (9): Polen wählte, BSW und AfD gratulierten

Um Miß­ver­ständ­nis­sen gleich vor­zu­beu­gen: Eine erschöp­fen­de Wahl­ana­ly­se liegt nicht in mei­nem Sin­ne. Auch die Fra­ge, ob nun für die pol­ni­sche Innen­po­li­tik “Zer­set­zungs­ef­fek­te”, Neu­wah­len und chro­ni­sches Durch­ein­an­der fol­gen, wie Piotr Buras, der Chef des War­schau­er Büros des Think Tanks Euro­pean Coun­cil on For­eign Rela­ti­ons (ECFR), arg­wöhn­te, ist nicht Gegen­stand die­ses Textes.

Es geht mir viel­mehr dar­um, all­ge­mei­ne Rück­schlüs­se zu skiz­zie­ren, die die pol­ni­schen Beson­der­hei­ten mit der deut­schen Lage verbinden.

Zunächst den­noch eini­ge weni­ge har­te Fak­ten für alle Leser, die die Stich­wahl am ver­gan­ge­nen Sonn­tag nicht ver­folg­ten: Der Kan­di­dat der natio­nal­kon­ser­va­ti­ven Par­tei Recht und Gerech­tig­keit (PiS), Karol Naw­ro­cki, gewann gegen den Kan­di­da­ten der libe­ral­kon­ser­va­ti­ven Bür­ger­platt­form (PO), Rafał Trz­as­kow­ski, mit 50,89 zu 49,11 Prozent.

Eine sol­che Stich­wahl wirkt natur­ge­mäß wie eine Ver­ewi­gung des in Polen so genann­ten POPiS, also des Duo­pols aus PO und PiS. Daß das hete­ro­ge­ne Rechts­bünd­nis Kon­fe­derac­ja die­ses eher­ne Kon­strukt zuneh­mend auf­bricht und über den extre­men Zuspruch jun­ger Men­schen zum neu­en smar­ten Fak­tor in der pol­ni­schen Poli­tik gewor­den ist, mach­te einer­seits jedoch der ers­te Wahl­gang deut­lich und wird ande­rer­seits in Bäl­de vom Autor die­ser Zei­len (an sel­bi­ger Stel­le) sepa­rat betrachtet.

Die Stich­wahl nun wur­de jeden­falls objek­tiv in Dör­fern und Klein­städ­ten ent­schie­den; in den pol­ni­schen Dör­fern unter­lag Trz­as­kow­ski mit beach­tens­wer­ten 35,8 zu 64,2 Pro­zent; nur in den weni­gen Städ­ten über 500.000 Ein­woh­nern (War­schau, Kra­kau, Bres­lau, Lodz und Posen) gewann Trz­as­kow­ski mit 66,8 zu 33,2 Pro­zent. Zu wenig.

Bei der Jugend ist ein mode­ra­ter Rechts­trend anhal­tend: Dort hieß es in der Alters­grup­pe 18 bis 29 ca. 52 zu 48 Pro­zent für den rech­ten Kan­di­da­ten; bei den pol­ni­schen Wäh­lern über 60 hin­ge­gen 49 zu 51 für den Libe­ral­kon­ser­va­ti­ven. Ist die­ses Ver­hält­nis in Bezug auf Alters­ko­hor­ten also recht aus­ge­gli­chen, fällt bei den Geschlech­tern eine Kluft auf. Denn Frau­en wähl­ten mit 52,8 zu 47,2 den Libe­ral­kon­ser­va­ti­ven – aber Män­ner wähl­ten zu 55,5 Pro­zent ver­sus 44,5 Pro­zent den Nationalkonservativen.

Das hat gewiß etwas mit dem euro­pa­weit zu kon­sta­tie­ren­den Rechts­ruck der Män­ner­wel­ten zu tun, aber auch viel mit dem kon­kre­ten PiS-Kan­di­da­ten Naw­ro­cki, der kein PiS-Mit­glied ist, aber aus deren Kos­mos geför­dert und auf­ge­baut wur­de. Es war dem­nach kei­nes­wegs, wie Ali­ce Bota in der Zeit (v. 5. Juni 2025) titelt, ein “Tri­umph aus dem Nichts”.

Auch Karol Naw­ro­cki kam nicht aus dem Nichts. Der einem Arbei­ter­vier­tel ent­stam­men­de Naw­ro­cki erfuhr Sozia­li­sie­run­gen in Dan­zigs poten­ter Misch­sze­ne aus Tür­ste­her­fir­men, Lechia-Hoo­li­gans und Rot­licht-Grö­ßen. Das wur­de ihm im Wahl­kampf, ins­be­son­de­re von Medi­en aus dem in Polen stark prä­sen­ten Axel-Sprin­ger-Impe­ri­um, vor­ge­hal­ten – tat aber sei­nen Sym­pa­thie­wer­ten nicht nur kei­nen Abbruch, son­dern sorg­te gera­de unter jün­ge­ren Polen für die Inau­gu­ra­ti­on eines Kultfaktors.

Naw­ro­cki, so denun­zier­ten ihn Jour­na­lis­ten, habe an Acker­mat­ches teil­ge­nom­men, also an Hoo­li­gan-Kämp­fen auf der grü­nen Wie­se. Ja, na und?, so der Kan­di­dat. Er ent­stam­me einem Milieu, das als “rechts­ra­di­kal, anti­deutsch und anti­kom­mu­nis­tisch” gilt, habe zudem unter Pseud­onym ein bemer­kens­wert insi­de­ri­sches Buch über die pol­ni­sche Unter­welt ver­faßt? Ja, na und?, so der Kan­di­dat. Selbst, als man Naw­ro­cki vor­warf, einen wohl alko­hol­ab­hän­gi­gen Rent­ner aus sei­ner Woh­nung ver­trie­ben zu haben, unter Anwen­dung eini­ger mora­lisch frag­wür­di­ger Tricks, prall­te das ab.

Es dürf­te so sein, wie Phil­ipp Fritz in der Welt (v. 3. Juni 2025) for­mu­lier­te, daß näm­lich in Polen (wie in den USA) zwei “poli­ti­sche Lager” vor­han­den seien,

die sich kaum noch etwas zu sagen haben und die in unter­schied­li­chen poli­ti­schen Rea­li­tä­ten zu Hau­se sind.

Man glaubt den “ande­ren” dann schlicht­weg gar nichts – oder affir­miert etwa­ige Anwür­fe aus dem jeweils gegen­über­lie­gen­den Lager aus Trotz.

Dies­be­züg­lich ver­hält es sich im über­aus stark pola­ri­sier­ten Polen wie im stark pola­ri­sier­ten Deutsch­land: Wer sich recht­fer­tigt, wer sich erklärt, wer schwimmt, wer sich geniert – der ver­liert. Wer das nicht tut, sie­he Naw­ro­cki, sym­bo­li­siert Stär­ke und Selbst­be­wußt­sein – ist also (wahl-)attraktiv.

Hin­zu kommt, daß Naw­ro­cki frei­lich nicht nur die­se “trü­be Ver­gan­gen­heit” (Ali­ce Bota) mit sich schlepp­te, son­dern auch eine jün­ge­re Ver­gan­gen­heit sein eigen nennt, die ihn zum PiS-nahen Kan­di­da­ten kür­te. Er gilt, so Phil­ipp Fritz, als “Erfin­dung” des PiS-Über­va­ters Jaros­law Kac­zyn­ski, der im Wahl­kampf indes kaum in Erschei­nung trat – zu vie­le Durch­schnitts­wäh­ler sto­ßen sich an dem alten Vete­ran der pol­ni­schen Uraltrechten.

Auf Naw­ro­cki kam Kac­zyn­ski als Typ spä­tes­tens 2017. In dem Jahr wur­de der mitt­ler­wei­le pro­mo­vier­te His­to­ri­ker durch PiS-Inter­ven­tio­nen zum Direk­tor des Muse­ums des Zwei­ten Welt­kriegs gemacht – und ent­ließ prompt cir­ca 60 unbot­mä­ßi­ge Mit­ar­bei­ter, denen man vor­warf, der pol­ni­schen Sache auf die­sem so schick­sals­träch­ti­gen geschichts­po­li­ti­schen Ter­rain nicht genug zu dienen:

Was der PiS zu wenig pol­nisch erschien, flog raus,

heißt es lapi­dar in der Zeit.

Die neu­en Mit­ar­bei­ter kamen, pas­send, aus Dan­zi­ger Sport- und Intel­lek­tu­el­len­krei­sen; über­spitzt gesagt könn­te man die­se Liai­son aus Hoo­li­ga­nis­mus und Intel­lek­tua­lis­mus als Cha­rak­te­ris­ti­kum Naw­ro­ckis ver­bu­chen, der als Natio­na­list fort­an für eine natio­na­lis­ti­sche Geschichts­schrei­bung im Muse­ums­kom­plex ver­ant­wort­lich zeichnete.

Das führ­te ihn, sie­ben Jah­re spä­ter, in die Pole Posi­ti­on als PiS-naher Prä­si­dent­schafts­kan­di­dat. Sei­ne Geg­ner, die libe­ral­kon­ser­va­ti­ve Bür­ger­platt­form samt libe­ra­ler Ver­bün­de­ter jeder Prä­gung, zeich­ne­te man in rech­ten Medi­en als anti­pol­nisch und unpa­trio­tisch, als EU-devot und deutsch­land­hö­rig – was gewiß über­zeich­net war.

Eher scheint zutref­fend, was Dirk Schü­mer in sei­nem Essay “Die EU, ein Papier­ti­ger” in der Welt am Sonn­tag (v. 18. Mai 2025) kon­ze­dier­te, näm­lich, daß sich die Tusk-PO samt Bündnispartner

durch einen soli­den Natio­na­lis­mus aus(zeichne), ohne den in Polen kei­ne Mehr­heit zu haben ist.

Die­se natio­na­le Hege­mo­nie kann wert­frei kon­sta­tiert wer­den, und gera­de des­halb wirk­te es mobi­li­sie­rend in den gro­ßen Milieus rechts der Mit­te, wie Naw­ro­cki gegen die woke EU und volks­fer­ne Poli­ti­ker aus­teil­te, vor allem aber gegen “Deutsch­land, das er im Wahl­kampf in der Tra­di­ti­on der pol­ni­schen Rechts­na­tio­na­len aus­gie­big atta­ckier­te”, wie selbst die kaum deutsch­be­wuß­te Welt (v. 3. Juni 2025) in Per­son von Klaus Gei­ger hervorhob.

Gei­ger macht über­dies deut­lich, daß auch Tusk und Trz­as­kow­ski – also jene PO-Köp­fe, die die PiS-Medi­en als lasche Links­li­be­ra­le abta­ten – “für eine stren­ge Migra­ti­ons­po­li­tik und har­ten Grenz­schutz” ste­hen und “kon­ser­va­ti­ve Wer­te wie Gemein­schaft, Tra­di­ti­on und Sicher­heit” beto­nen: Polens Maß­stä­be sind eben nicht die deut­schen, und das ist, min­des­tens für Polen, auch gut so.

Und auch im Rah­men der EU-Poli­tik kann man durch­aus posi­tiv ver­bu­chen, daß die links­li­be­ra­len Hege­mo­ni­al­kräf­te wütend ob des Naw­ro­cki-Sie­ges sind. Zaklin Nastic, ehe­ma­li­ge Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te des BSW, bringt es tref­fend auf den Punkt. Die Außen­po­li­tik­ex­per­tin spricht von einer “Rie­sen-Schlap­pe” für die “EU-Eli­te”:

Die Libe­ra­len haben den glei­chen Feh­ler gemacht wie die ehe­ma­li­ge Ampel hierzulande.

Mora­li­scher Hoch­mut statt Bürgernähe.

Ergeb­nis: Die Wäh­ler sind weg – vor allem im Osten Polens.

Naw­ro­cki will immerhin

🚫 kei­ne pol­ni­schen Sol­da­ten in die Ukrai­ne entsenden

🚫 kein NATO-Bei­tritt für Kiew,

🚫 kei­ne Macht­ver­schie­bung Rich­tung EU. Die­se Wahl war mehr als ein Denk­zet­tel. Sie war ein Stopp-Schild – für wei­te­re Kriegs­fort­set­zung in der Ukrai­ne, für Brüs­se­ler Zen­tra­lis­mus und mora­li­sche Arro­ganz der Eliten.

Auch Tomasz Froelich, AfD-Euro­pa­ab­ge­ord­ne­ter und pol­nisch­stäm­mi­ger Mul­ti­pli­ka­tor auf inter­na­tio­na­ler Büh­ne, for­mu­lier­te Rich­ti­ges zur Wahl. Er zog eine Par­al­le­le zur EU-Hatz auf Orbáns Ungarn und kri­ti­sier­te die Dro­hun­gen libe­ra­ler Poli­ti­ker gegen­über Warschau:

Die EU erpresst freie Völ­ker für ihre ideo­lo­gi­schen Zwe­cke. Ins­be­son­de­re in Gesell­schaf­ten, die lan­ge Zeit unter sowje­ti­scher Knu­te stan­den, weckt das böse Erinnerungen. (…) Nicht in Polen wer­den Wahl­er­geb­nis­se rück­gän­gig gemacht, wenn das Ergeb­nis den Herr­schen­den nicht passt, wie etwa vor eini­gen Jah­ren bei der Minis­ter­prä­si­den­ten­wahl in Thü­rin­gen der Fall, oder zuletzt in Rumä­ni­en. Nicht in Polen gibt es eine gewalt­be­rei­te und in Tei­len staats­na­he Anti­fa, die Oppo­si­tio­nel­le ein­schüch­tert, ver­prü­gelt oder deren Eigen­tum zerstört. (…) Und im Gegen­satz zu Deutsch­land wird der Prä­si­dent in Polen immer noch vom Volk gewählt. Wer hat hier also ein Pro­blem mit sei­ner Demo­kra­tie? Polen? Oder viel­leicht doch eher Deutschland?

Froelich, von dem auch eine recht aus­ge­wo­ge­ne Gra­tu­la­ti­on an Naw­ro­cki stammt, trifft den rich­ti­gen Ton. Von die­ser War­te aus ist alles richtig.

Ver­kürz­ter gedacht sieht das dann so aus, etwa bei Bea­trix von Storch:

Wenn ich sehe, wer jetzt wie rum­jam­mert wegen der Wahl in Polen, wer die „Demo­kra­tie“ gefähr­det sieht und „Euro­pa“, dann weiß ich: Das war ein guter Tag für die Demo­kra­tie und für Europa.

Doch war das ein guter Tag auch für Deutsch­land im All­ge­mei­nen und für die Deut­schen in Polen im Beson­de­ren? Es ist frap­pie­rend bis ver­stö­rend, daß die­se Fra­ge im AfD-Kon­text nir­gends auf­taucht und nir­gends gestellt wird, nicht ein­mal ver­klau­su­liert oder auch nur bei­läu­fig, gewis­ser­ma­ßen als klei­nes Adden­dum (“Gra­tu­la­ti­on, aber …”).

Es drängt sich so der Ver­dacht auf, daß frem­de Staa­ten – Isra­el und USA, Ruß­land und die Ukrai­ne – alle­samt mehr Lob­by­is­ten für ihre Zie­le und Inter­es­sen in der AfD vor­fin­den, als die deut­schen Min­der­hei­ten im Aus­land. Einer patrio­ti­schen Samm­lungs­par­tei steht das nicht gut zu Gesicht. Ers­te rech­te Bericht­erstat­ter, etwa Bru­no Wol­ters vom Frei­lich-Maga­zin, fürch­ten in die­sem Kon­text gar, daß Tei­le der AfD-Bun­des­tags­frak­ti­on durch ihre Nach­ah­mung des har­ten Netan­ja­hu-Kur­ses “in ein fremd­na­tio­na­lis­ti­sches Extrem” kip­pen. Anlaß dazu boten tat­säch­lich zuletzt bizar­re Stel­lung­nah­men von ein­zel­nen Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten wie Alex­an­der Wolf aus Hamburg.

Doch zurück zur pol­ni­schen Wahl: Die Deut­schen in Polen, die sla­wi­schen Schle­si­er in Ober­schle­si­en: Was den­ken sie über die Wahl in Polen? Sie haben das aus­zu­ba­den, was der stark anti­deutsch beein­fluß­te Naw­ro­cki nun tun wird. Man ver­ste­he mich nicht falsch: Auch ich wün­sche dem pol­ni­schen Staat und Volk kei­ne “Auf­lö­sung aller Din­ge” (H.-D. San­der), die aller Empi­rie zufol­ge bei fort­schrei­ten­dem Libe­ra­lis­mus und bei fort­schrei­ten­der West­bin­dung jedem euro­päi­schen Staat und Volk droht.

Doch ins­be­son­de­re beim schwie­ri­gen Ver­hält­nis Natio­na­lis­mus und Min­der­hei­ten (dazu mehr in der August-Sezes­si­on) wäre es die Pflicht der ein­zig ver­blie­be­nen volks­ver­bun­de­nen deut­schen par­la­men­ta­ri­schen Kraft, also der AfD, als Anwalt der cir­ca 300.000 ins­be­son­de­re in Ober­schle­si­en zwi­schen Oppeln und Rati­bor ver­blie­be­nen auto­chtho­nen Deut­schen auf­zu­tre­ten. Gera­de dort agiert die PiS – just in die­sen Tagen, in der sie von AfD-Grö­ßen umschwärmt wird – aggres­siv gegen Deut­sche, Deutsch­stäm­mi­ge und sla­wi­sche Schle­si­er (“Schlon­zaken”). Allein, dazu schweigt man bei den zustän­di­gen Fach­po­li­ti­kern aus mitt­ler­wei­le ver­trau­ter Rou­ti­ne (oder, bei­na­he noch schlim­mer, Unkennt­nis?) heraus.

Die dies­be­züg­li­che Auf­ga­be der Zukunft wird es sein, die Inter­es­sen der Deut­schen in Polen nicht zu igno­rie­ren und zu ver­leug­nen, son­dern zu sei­ner natür­li­chen eige­nen Sache zu machen – und gleich­zei­tig mit allen pol­ni­schen Rech­ten, die gesprächs­be­reit und nicht rein repa­ra­ti­ons­zah­lungs­ori­en­tiert agie­ren (und sol­che gibt es, erfreu­li­cher­wei­se), ein unver­krampf­tes neu­es Ver­hält­nis zu fin­den, das Tren­nen­des suk­zes­si­ve über­win­det, weil es um das gemein­sa­me deutsch-pol­ni­sche Mor­gen geht.

Eine sol­che zu for­cie­ren­de Koope­ra­ti­on und Annä­he­rung darf aber nicht auf Kos­ten unse­rer Lands­leu­te voll­zo­gen wer­den. Wer die­se igno­riert, weil er etwas Gla­mour vom Wahl­sie­ger Naw­ro­cki abbe­kom­men will und gefäl­li­ge EU-Eli­ten­kri­tik über die aku­ten PiS-Nöte der deut­schen Min­der­heit stellt, scheint ver­ges­sen zu haben, daß die AfD bei aller inne­ren Viel­falt am Ende des Tages doch eine deut­sche patrio­ti­sche Par­tei sein soll­te. Als sol­che wird sie jeden­falls gewählt.