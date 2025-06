Krah war in einer Doppelrolle unterwegs

WALLASCH: Ihr lan­ges Gespräch mit dem MdB Maxi­mi­li­an Krah (AfD) hat für eini­ges an Gesprächs­stoff gesorgt. Inhalt­lich haben sich die Gesprächs­part­ner nah ans Feu­er gewagt: Es ging ein­mal mehr um die alte Fra­ge, was am Deut­schen noch schüt­zens­wert ist, was das deut­sche Volk aus­macht und ob es über­haupt eines gibt. Ich hat­te zu Beginn das Gefühl, die Gesprächs­part­ner haben ver­passt, die unter­schied­li­chen Aus­gangs­la­gen kon­kre­ter zu benen­nen. Zu klä­ren wäre gewe­sen, dass Krah hier in einer Dop­pel­rol­le unter­wegs war: als Autor/Denker und als Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ter. Richtig?

KUBITSCHEK: Ja, Krah war in einer Dop­pel­rol­le unter­wegs. Er ist erfolg­rei­cher Autor mei­nes Ver­lags und zugleich jemand, der auf sei­ne Rol­le als bekann­tes Gesicht der AfD bedacht ist – also auch zu ach­ten hat auf das, was mit sei­ner Par­tei geschieht. Ich will die Gesprächs­rol­len aber auch noch anders benen­nen. Es gibt in sol­chen Gesprä­chen ein Spre­chen nach Innen und eines nach Außen. Nach Innen spricht man mit dem Ziel, begriff­lich und gedank­lich wei­ter­zu­kom­men und den gemein­sa­men Weg fort­zu­set­zen. Nach außen spricht man, um eine Bot­schaft zu plat­zie­ren und zu gewin­nen. In die­ser Außen­rol­le ist Krah meist über­le­gen. Ich bin in Gesprä­chen oft nicht beson­ders ehr­gei­zig, und ich will Ihnen einen Grund dafür nen­nen: Ich habe ein sol­ches Inter­es­se am Men­schen an sich, daß ich in sol­chen Situa­tio­nen gedank­lich immer wie­der abschwei­fe, weil ich in jeman­dem wie Krah auch eine Roman­fi­gur sehe, ein Pracht­ex­em­plar, reichs­tes Anschau­ungs­ma­te­ri­al für jeden, der beschrei­ben und schil­dern kann. Ver­ste­hen Sie das?

WALLASCH: Sie ken­nen mei­nen Blick auf Maxi­mi­li­an Krah, ich stim­me gern zu, dass er weni­ge unbe­rührt läßt. Aber zum Gegen­stand der Debat­te: Wer sich den aktu­el­len poli­ti­schen Ver­fas­sungs­schutz­be­richt anschaut, weiß, wor­um es kon­kret gegen die AfD geht. Offen­bar las­sen die­se Anwür­fe Krah nicht mehr kalt. Oder dür­fen ihn nicht kalt­las­sen! Und beim Ver­such der Eta­blier­ten, die Oppo­si­ti­on zu bekämp­fen, wird exakt ins Feld geführt, was in Schnell­ro­da dis­ku­tiert wur­de. Schon der ers­te Satz im Ver­fas­sungs­schutz­be­richt lau­tet: „In den Ver­laut­ba­run­gen der AfD und ihrer Reprä­sen­tan­ten kommt viel­fach ein eth­nisch-abstam­mungs­mä­ßig gepräg­tes Volks­ver­ständ­nis zum Aus­druck, das im Wider­spruch zum Volks­ver­ständ­nis des Grund­ge­set­zes steht.“ Ist das so?

KUBITSCHEK: Krah hat in unse­rem Gespräch sehr deut­lich gemacht, daß das, was der Ver­fas­sungs­schutz kopiert, gebün­delt und hin­ge­wor­fen hat, das Ergeb­nis einer unter­be­lich­te­ten Sam­mel­wut sei. Er nimmt die­se Behör­de nicht ernst, sehr wohl aber das Ober­ver­wal­tungs­ge­richt in Müns­ter, das über die Kla­ge der AfD gegen ihre VS-Ein­stu­fung befand. In der Urteils­be­grün­dung wird aus­drück­lich dar­auf hin­ge­wie­sen, daß der eth­ni­sche Volks­be­griff, also das Abstam­mungs­prin­zip, nicht gegen das Volks­ver­ständ­nis des Grund­ge­set­zes ver­sto­ße. Die rote Linie ver­lau­fe dort, wo aus dem Abstam­mungs­prin­zip eine Abwer­tung jener Staats­bür­ger erfolgt, die nicht von Deut­schen abstam­men, son­dern den deut­schen Paß erwor­ben haben. Schon das Wort „Paß­deut­sche“ kann so kon­no­tiert sein. Die­sen Umstand hat Krah in den Satz gebün­delt, der moder­ne Natio­nal­staat habe auf dem „eth­ni­schen Auge“ blind zu sein, far­ben­blind sozu­sa­gen. Das ist wohl so, und es soll­te die­sem far­ben­blin­den Staat nahe­le­gen, mit der Ver­ga­be von Päs­sen äußert spar­sam zu sein.

Es wäre nun fatal, wenn Krah aus die­ser Far­ben­blind­heit ablei­ten wür­de, es gäbe kei­nen Unter­schied zwi­schen denen, die Abstam­mungs- und denen, die Paß­deut­sche sind. Sein Kon­zept von Par­al­lel­ge­sell­schaf­ten auf deut­schem Boden geht ja genau von die­ser Unter­schei­dung aus. Ich will es so sagen: Der Staat mag blind sein, die Lebens­wirk­lich­keit ist es nicht.

WALLASCH: Ich dach­te nach einer hal­ben Stun­de Ihres Gesprächs mit Krah: War­um so umständ­lich und lan­ge? Es geht doch kon­kret um eine ein­zi­ge Fra­ge: Glau­ben die Dis­ku­tan­ten dar­an, daß es etwas in der DNA der Deut­schen gibt, das schüt­zens­wert ist? Die alte Fra­ge nach der Gewich­tung zwi­schen Erb­schaft und Sozia­li­sa­ti­on. Oder gar nach Marx: Bestimmt das Sein das Bewußt­sein oder umge­kehrt? Dar­an hängt sich doch alles auf. Richtig?

KUBITSCHEK: In die­ser Fra­ge gibt es zwi­schen Krah und mir kei­nen Dis­sens. Wir gehen bei­de davon aus, daß Abstam­mung, also Erb­gut, grund­le­gend für die Bezeich­nung „Volk“ sei, und mehr: daß dar­aus bestimm­te Zugriffs­wei­sen auf Welt, Umge­bung, Tun, Den­ken, Emp­fin­den abge­lei­tet wer­den kön­nen. Wäre es nicht so, wür­den sich der sicht­ba­re und der imma­te­ri­el­le Aus­druck der Län­der kaum von­ein­an­der unterscheiden.

War­um ist deut­sche Bau­sub­stanz, Kunst, Lite­ra­tur, Musik, Inge­nieurs­leis­tung, Rechts­ord­nung selbst vom ver­gleich­ba­ren Bestand so nahe­lie­gen­der Völ­ker wie den Dänen, Polen, Fran­zo­sen und Tsche­chen unter­schie­den, von den Tür­ken und den Ägyp­tern gar nicht zu reden?

WALLASCH: Klei­ner Ein­wand: Was wären die Kir­chen und Bau­wer­ke des Barocks und der Renais­sance ohne die Ita­lie­ner? Das war doch ein euro­päi­sches Gesamtwerk.

KUBITSCHEK: Das ist doch klar. Man befruch­te­te sich, die Eli­te war weit über die Gren­zen hin­aus ver­netzt und gebil­det, auch Hand­wer­ker wan­der­ten und brach­ten Neu­es mit. Den­noch ist die deut­sche Gotik die deut­sche und nicht die fran­zö­si­sche, und das Barock auf unse­rer Sei­te der Alpen ist ein wenig anders als das in Italien.

Aber zum Kern Ihrer Fra­ge: Wenn man das wahr­nimmt und aner­kennt, kann man dar­über befin­den, ob es schüt­zens­wert sei oder nicht, ob es also „das Deut­sche in der Welt“ brau­che oder ob es egal ist, daß es vor­han­den bleibt. Ich kann mich in die Auf­fas­sung, daß Völ­ker aus­ge­dient hät­ten, sogar hin­ein­den­ken: Mit der glo­ba­li­sier­ten Mas­sen­ge­sell­schaft ist etwas auf den Plan getre­ten, das sich von Land zu Land kaum mehr unter­schei­det, bes­ser: in das sich jeder Korea­ner, der nach Deutsch­land kommt oder nach Dubai oder in die USA, spie­lend ein­pas­sen kann. Benn wür­de sagen: „Die Mensch­heit schickt einen neu­en Typus vor“. Ich mag das Benn’sche Pathos, sei­nen Gegen­warts­gru­sel, sei­ne Gegen­warts­er­war­tung. Über­tra­gen Sie das mal auf Krah: Etwas von die­ser Hin­nah­me steckt in sei­nen Ant­wor­ten. Bloß will er nun gestal­ten. Das unter­schei­det den Poli­ti­ker von der Wahrnehmungselite.

WALLASCH: Da kann ich ein viel­leicht pas­sen­des Zitat von Benn ein­streu­en: „Am Anfang war das Wort und nicht das Geschwätz, und am Ende wird nicht die Pro­pa­gan­da sein, son­dern wie­der das Wort.“

Aber zurück zum Gespräch: Das waren nun drei Fra­gen auf der Meta­ebe­ne. Aber kom­men wir zur kon­kre­ten Tages­po­li­tik. Intel­lek­tu­el­ler Aus­tausch ist hilf­reich, aber man muß, glau­be ich, kon­kre­ter wer­den, sonst ver­hed­dert man sich. Zu kurz kam etwa die Tat­sa­che, daß die ille­ga­le Mas­sen­zu­wan­de­rung kei­ne natür­li­che Ent­wick­lung war! Am Anfang stand doch 2015 die Ent­schei­dung, die Grenz­si­che­rung nicht hoch­zu­fah­ren, Mer­kels huma­ni­tä­rer Impe­ra­tiv und das, was Vosgerau/Seehofer „Herr­schaft des Unrechts“ nann­ten. Schär­fer for­mu­liert: Die tur­bo­mä­ßi­ge Ver­ga­be von deut­schen Päs­sen allein an über 200.000 Syrer schafft Fak­ten. Die Orga­ni­sa­to­ren die­ser ille­ga­len Mas­sen­zu­wan­de­rung haben per­ver­se­wei­se das natür­li­che Mit­ge­fühl ihrer Geg­ner ein­ge­plant und wuß­ten um die Unum­kehr­bar­keit nach nun­mehr zehn Jah­ren: Nur lan­ge genug war­ten, dann kön­nen sie nichts mehr dage­gen tun. War es nicht das, was Krah sagen wollte?

KUBITSCHEK: Ja, das sagt Krah. Er nimmt die Gege­ben­hei­ten hin, nimmt das, was gesetz­lich fest­ge­legt wor­den ist und rät, daß man sich unbe­dingt dar­an hal­ten und von die­sen Bedin­gun­gen aus das Bes­te aus der Lage machen müs­se. Er sagt das, weil er weiß, wo für ihn und sei­ne Par­tei, ich zitie­re Ernst Jün­ger, „die Zone der Kopf­schüs­se“ beginnt. Er sagt es aber auch, weil er die Grund­fes­ten des libe­ra­len Natio­nal­staats für belast­bar hält – die unmit­tel­ba­re Bezie­hung des Ein­zel­nen zum Gemein­we­sen, die nichts Gege­be­nes sein muß, son­dern auf einer Ent­schei­dung beru­hen kann.

Sie müß­ten nun mit Krah spre­chen; ich lie­ge aber ganz sicher nicht falsch, wenn ich sage, daß auch er die der­zei­ti­ge Grö­ßen­ord­nung der Ein­bür­ge­run­gen strikt ablehnt und für ein rie­si­ges Pro­blem hält. Auch die bil­li­ge Ver­ga­be der deut­schen Päs­se ist etwas, das er sofort unter­bin­den wür­de. Ich selbst habe natür­lich auch kei­ne Phan­ta­sie und Vor­stel­lung von abso­lu­ter Homo­ge­ni­tät, sprach und spre­che aber immer von rela­ti­ver Homo­ge­ni­tät, also davon, daß die Her­kunfts­deut­schen in Deutsch­land stets die über­ra­gen­de Mehr­heit bil­den müs­sen. Man kann aus­wan­dern, und es gibt Ein­wan­de­rung, das ist so banal, daß man nicht dar­über spre­chen muß.

Das rich­ti­ge Maß ist aller­dings längst ver­lo­ren­ge­gan­gen. Die gan­ze dif­fe­ren­zier­te Dis­kus­si­on über kul­tu­rel­le Nähe und Distanz, Kom­pa­ti­bi­li­tät, Bedarf, Inte­gra­ti­ons­kraft und­so­wei­ter – das ist alles begriff­lich vor­han­den, muß poli­tisch über­setzt und zur Anwen­dung gebracht werden.

Ich bin wie Krah der Auf­fas­sung, daß wir von dem aus­ge­hen müs­sen, was uns die Poli­tik und die Zeit auf­la­den. Es waren und sind unse­re Lands­leu­te, die das so für unser Volk und Land ent­schie­den haben. Aber wir müs­sen nicht „damit leben“, son­dern soll­ten dafür sor­gen, daß es sich wen­det, ändert, ver­bes­sert. Man­ches wird nicht revi­dier­bar sein, die­sen Punkt müs­sen wir aus­lo­ten. Und nun lie­gen da zwei Stra­te­gien bereit: Die Stra­te­gie der Remi­gra­ti­on will den Aus­tausch der Bevöl­ke­rung stop­pen und so weit rück­gän­gig machen, wie es irgend geht; Krahs Stra­te­gie einer Par­al­lel­ge­sell­schaft will den Zuzug eben­falls stop­pen, jedoch nicht mehr viel Kraft und Zeit dar­auf ver­wen­den, ein umfas­sen­des Remi­gra­ti­ons­kon­zept und damit eine rela­ti­ve Homo­ge­ni­tät ins Auge zu fas­sen: Bei­des ist aus sei­ner Sicht uto­pisch und unter den jet­zi­gen poli­ti­schen Rah­men­be­din­gun­gen gefähr­lich für den Bestand sei­ner Partei.

Es gibt nun sehr viel zum uto­pi­schen Kern zu sagen, der im Kon­zept von Par­al­lel­ge­sell­schaf­ten steckt: Es ist ein Rück­zugs­kon­zept, in unse­rem Zustand fast ein Bet­teln um geschütz­te Räu­me, vor denen bit­te halt­zu­ma­chen habe, wer an der Gren­ze natür­lich auch kei­nen Halt mach­te, nicht vor dem nicht für ihn gedach­ten Sozi­al­staat, nicht vor dem ver­tei­di­gungs­schwa­chen deut­schen Rest in Schul­klas­sen und auf Dom­plat­ten. Auch auf den aso­zia­len Aspekt von Krahs Vor­schlag will ich drin­gend hin­wei­sen: Par­al­lel­ge­sell­schaft – das läuft auf geschütz­te Räu­me für jene hin­aus, die es sich leis­ten kön­nen. Der deut­lich grö­ße­re Teil unse­res Vol­kes wür­de im Stich gelassen.

Außer­dem stellt sich die Fra­ge, ob das, was heu­te an Rah­men­be­din­gun­gen schei­tert, über­mor­gen auf ande­re Rah­men­be­din­gun­gen tref­fen könn­te. Denn so war und kommt es in der Geschich­te immer wie­der: daß sich Zeit­fens­ter öff­nen und ent­schlos­se­ne Men­schen hin­durch­ge­hen. Kein Kom­mu­nist von 1925 hat sich vor­stel­len kön­nen, daß hun­dert Jah­re spä­ter Arbeits­lo­se Auto fah­ren, Kühl­schrän­ke betrei­ben und auf ein Ein­kom­men zurück­grei­fen wür­den, das nur knapp unter dem eines Fri­seur­ge­hil­fen liegt. Was wis­sen wir, unter wel­chem Druck und wel­chen Mehr­heits­ver­hält­nis­sen in fünf­zehn, zwan­zig Jah­ren Geset­ze ver­schärft oder ver­wor­fen werden?

WALLASCH: Pro­gno­se: Ein paar Gene­ra­tio­nen wei­ter wer­den die par­al­lel ver­lau­fen­den Fami­li­en­ge­schich­ten auch sol­che sein, zwi­schen Fami­li­en, die schon län­ger hier leb­ten, und sol­chen, die dann eben­falls „schon län­ger hier leben“. Nie­mand wird dann noch fra­gen, ob das anfangs erzwun­gen wur­de oder nicht. Viel­leicht für Sie als Katho­li­ken ein Bei­spiel: Nie­mand beklagt heu­te, daß das Chris­ten­tum hier mit dem Schwert durch­ge­setzt wur­de. Aber sicher­lich wur­de ein paar Gene­ra­tio­nen lang um Donar und Thor getrau­ert. Kön­nen Sie nicht los­las­sen von den über­lie­fer­ten Geschichten?

KUBITSCHEK: Ich weiß, wor­auf Sie hin­aus­wol­len. Natür­lich will man nicht nur den Auf­hal­ter spie­len. Natür­lich ist gestal­ten schö­ner als ver­hin­dern. Das ist sicher­lich das, was Krah antreibt: gestal­ten wol­len, einen Sprung nach vorn machen und sagen, daß dies, was wir vor­fin­den, das ist, wor­aus wir das Best­mög­li­che zu for­men haben. Aber: Remi­gra­ti­on ist eben­falls Gestal­tungs­po­li­tik und dabei viel ambi­tio­nier­ter als Krahs selt­sa­mer Fli­cken­tep­pich. Wer ist denn bereit, Ber­ge zu ver­set­zen, um Volk und Vater­land zu ret­ten? Ich weiß, wie rasch die For­mel „Nun ist es halt so“ her­hal­ten muß, wenn sich jemand nicht mehr anstren­gen, son­dern in die Fließ­rich­tung ein­stei­gen möch­te. Mit­schwim­men ist nicht: Gestalten.

Es ist ein Jahr­zehnt her, als ich schon ein­mal mei­ne Gedan­ken gegen einen Den­ker zu ver­tei­di­gen hat­te, der sich als Verist ver­stand. Ich bin kein poli­ti­scher Roman­ti­ker. Aber ich streue über mei­ne Lage­ein­schät­zung sehr gern etwas von dem, was ich damals den „roman­ti­schen Dün­ger“ nann­te. Sehen Sie: Woher bezie­hen wir über­haupt die Kraft, uns dem Gegen­wind und der Gegen­strö­mung so aus­zu­set­zen? Woher bezie­hen Sie Ihre Kraft? Aus den Hono­ra­ren? Aus der preu­ßi­schen Ein­ord­nung in einen Appa­rat, der vom treu­en Dienst lebt? Aus Über­zeu­gung? Schlicht dar­aus, daß Sie in die­se Rol­le gerie­ten, sie annah­men? Ich ken­ne für jeden die­ser Beweg­grün­de dut­zen­de Bei­spie­le, gute Leu­te oft.

Aber ich ken­ne auch etli­che, bei denen es ist wie bei mir: Der Antrieb kommt aus Bil­dern, Sze­nen, einer Art Büh­nen­auf­tritt, aus fast absei­ti­gen Begrif­fen wie nutz­los Die­nen, ver­lo­re­ner Pos­ten, ego non, Ver­dich­tungs­mo­ment, Freu­de am Kampf, Plas­ti­zi­tät, Form­for­de­rung, Man­gel an Ver­söh­nung. Wir sind damit wie­der am Anfang: Ich bin Ver­le­ger und lese das Leben auch (nicht nur, aber auch) wie einen Roman und über­tra­ge das auf mei­ne Arbeit.

Das ist der roman­ti­sche Dün­ger. Ich bin des­we­gen kein Poli­ti­ker gewor­den, weil ich ihn im Über­maß aus­tei­len und streu­en möch­te. Ein Poli­ti­ker darf das nicht, nicht so. Aber stel­len Sie sich vor, wir hät­ten es nur mit prag­ma­ti­schen Berufs­po­li­ti­kern zu tun, deren Gestal­tungs­drang sich am Bau ihrer Kar­rie­re und an der Funk­ti­ons­tüch­tig­keit in der all­ge­mei­nen Fließ­rich­tung erschöpf­te? Zum Glück ken­ne ich eini­ge, die von ande­rem Schla­ge sind. Mit ihnen kommt es zu frucht­ba­rer Zusammenarbeit.

WALLASCH: Sie und ich sind spä­tes­tens in ein paar Jahr­zehn­ten nicht mehr da. Wol­len Sie Ihren Nach­fah­ren als Don Qui­jo­te in Erin­ne­rung bleiben?

KUBITSCHEK: Ich mag Don Qui­jo­te nicht recht, hör­te sei­ne Aben­teu­er erst neu­lich als Hör­spiel bear­bei­tet auf einer lan­gen Auto­fahrt wie­der. Er ist mir fremd. Vor­schlag: Wir bei­de wer­den in Erin­ne­rung blei­ben als die­je­ni­gen, die eine Spur zogen. Grab­stein­spruch: Er zog eine Spur. Bes­ser als: Er hat sich bemüht. Oder?