Das Volk im multi-ethnischen Staat

Der Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah ist Verfasser des folgenden Textes. Er hat in den vergangenen Wochen durch einen Zukunftsentwurf, der das Konzept relativer Homogenität des Staatsvolks in Deutschland aufgibt und Parallelgesellschaften mit libertärer Grundhaltung vorsieht, eine Debatte ausgelöst, in der sich Autoren meines Verlags gegenüberstehen: Krah hat Martin Sellners umfassendes Remigrationskonzept als Denkblockade kritisiert, obwohl er selbst Remigration bis an die Grenze des gesetzlich Möglichen für unabdingbar hält.

Mei­ne Auf­ga­be als Ver­le­ger ist es, dafür zu sor­gen, daß die­se Debat­te kon­struk­tiv geführt wird und nicht von Unter­stel­lun­gen und Miß­ver­ständ­nis­sen lebt. Sie ist schon auf der Sach­ebe­ne bri­sant genug, und wir alle dür­fen davon aus­ge­hen, daß es jeder Posi­ti­on dar­um geht, poli­ti­schen Hand­lungs­spiel­raum zu gewinnen.

Die Debat­te hat längst die Auf­merk­sam­keit des Main­streams gefun­den. Wir müs­sen sie prä­zi­se füh­ren. Ich wer­de des­halb die Kom­men­ta­re zu die­sem Text gründ­lich fil­tern und der Dis­kus­si­on kei­nen frei­en Lauf las­sen. Aus­führ­li­che­re Ein­rei­chun­gen sind will­kom­men und kön­nen an redaktion(at)sezession.de geschickt werden.

Götz Kubit­schek, Ver­le­ger und Redakteur

– – –

Das Volk im mul­ti-eth­ni­schen Staat

Ein Gast­bei­trag von Maxi­mi­li­an Krah, MdB

Die poli­ti­sche Rech­te läuft Gefahr, aus­ge­rech­net an ihrem Leib-und-Magen-The­ma zu strau­cheln: dem Volk. Es sind die Unschär­fen und Unklar­hei­ten beim Volks­be­griff, die poli­ti­sche Geg­ner wie Ver­fas­sungs­schutz nut­zen, um repres­siv gegen die AfD vor­zu­ge­hen. Die intel­lek­tu­el­le Durch­drin­gung und dar­auf auf­bau­en­de Klä­rung des Volks­be­grif­fes ist des­halb uner­läss­lich, soll das Pro­jekt einer demo­kra­ti­schen Rechts­par­tei Bestand haben.

Das Pro­blem beginnt damit, es zu erken­nen. Denn his­to­risch, bis etwa noch vor 20 Jah­ren, bestand das deut­sche Staats­volk nahe­zu aus­schließ­lich aus eth­ni­schen Deut­schen. Und wer ein­ge­bür­gert war, bemüh­te sich in aller Regel, sich kul­tu­rell anzu­pas­sen. „Volk“ bezeich­net in der deut­schen Spra­che sowohl das Staats­volk, den Demos, wie die Abstam­mungs­ge­mein­schaft, den Ethnos.

Nicht recht­lich, aber sehr wohl fak­tisch fie­len bei­de zusam­men. Das prägt bis heu­te das Nach­den­ken über das Volk, gera­de bei Rech­ten. Die mil­lio­nen­fa­che Ein­wan­de­rung der letz­ten Jahr­zehn­te und die ihr fol­gen­de laxe Ein­wan­de­rungs­pra­xis, Dop­pel­pass inklu­si­ve, haben das geän­dert. Die­se Ände­rung muss nun intel­lek­tu­ell nach­voll­zo­gen wer­den, was gera­de für Rech­te umso schwe­rer ist, als dass sowohl Ein­wan­de­rung wie Ein­bür­ge­rung gegen sie durch­ge­setzt wurden.

Einen Ein­stieg hier­zu mag Arti­kel 5 der Säch­si­schen Ver­fas­sung geben: „Dem Volk des Frei­staa­tes Sach­sen gehö­ren Bür­ger deut­scher, sor­bi­scher und ande­rer Volks­zu­ge­hö­rig­keit an.“ Die­se Unter­schei­dung ist der Schlüs­sel zu einem Volks­ver­ständ­nis, das auf der Höhe der Zeit ist, der Ver­fas­sung genügt, ohne eige­ne Grund­wer­te auf­zu­ge­ben. Es gilt zu erken­nen: Dem Staats­volk der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land gehö­ren nun­mehr Bür­ger deut­scher und ande­rer Volks­zu­ge­hö­rig­keit an – und zwar egal, ob es gefällt oder nicht.

Und die Staats­an­ge­hö­rig­keit steht nicht zur Dis­po­si­ti­on. Natür­lich ist jede Kri­tik an der laxen Ein­bür­ge­rungs­pra­xis mehr als berech­tigt. Der Fall eines ara­bisch-stäm­mi­gen Sexu­al­straf­tä­ters deut­scher Staats­an­ge­hö­rig­keit, dem in Ber­lin nur mit­hil­fe eines Dol­met­schers der Pro­zess gemacht wer­den konn­te, illus­triert den Irr­sinn der gegen­wär­ti­gen Rechtslage.

Und den­noch: Staats­an­ge­hö­ri­ger ist Staats­an­ge­hö­ri­ger. Hier geht es um abso­lu­te Grund­la­gen des Rechts­staats. Zum einen um die Ver­bind­lich­keit recht­li­cher Titel. Wenn die Staats­an­ge­hö­rig­keit nicht mehr sicher sein soll – wie­so dann Grund­buch­ein­tra­gun­gen oder Gerichts­ur­tei­le? Grund­le­gend für jeden Rechts­staat ist das Ver­trau­en in sei­ne Ver­fah­ren. Recht­li­che Ver­fah­ren füh­ren zu ver­bind­li­chen Ergeb­nis­sen. Die­se Ver­bind­lich­keit basiert auf der for­ma­len Durch­füh­rung des Ver­fah­rens, nicht einer – von wem eigent­lich zu beur­tei­len­den? – Rich­tig­keit. Wenn also ein Aus­län­der ein for­mal kor­rek­tes Ver­wal­tungs­ver­fah­ren durch­läuft, an des­sen Ende ihm die deut­sche Staats­an­ge­hö­rig­keit ver­lie­hen wird, dann gilt das­sel­be wie bei einem Gerichts­ver­fah­ren mit einem rechts­kräf­ti­gen Urteil oder einer Grund­buch­ein­tra­gung: cau­sa fini­ta, selbst wenn das Ergeb­nis jedem bil­lig und gerecht

Den­ken­den absurd erschei­nen mag.

Die zwei­te Grund­la­ge des Rechts, die bei einer Infra­ge­stel­lung von erfolg­ten Ein­bür­ge­run­gen ver­letzt wür­de, ist die für jeden neu­zeit­li­chen Staat fun­da­men­ta­le Gleich­heit der Staats­bür­ger vor dem Gesetz. Wer dar­an rüt­telt, soll sich über recht­li­che Ver­fol­gung nicht wun­dern. Ich war­ne auch vor juris­ti­schen Spitz­fin­dig­kei­ten. Ja, es wäre recht­lich unter Umstän­den mög­lich, Dop­pel­staat­ler zu zwin­gen, sich bin­nen einer Frist zu ent­schei­den und für den Fall, dass das nicht geschieht, die deut­sche Staats­an­ge­hö­rig­keit abzu­er­ken­nen. Die­ser Ansatz über­sieht, dass die über­wie­gen­de Zahl von Dop­pel­staat­lern ent­we­der eth­nisch Deut­sche oder poli­tisch unpro­ble­ma­ti­sche EU-Bür­ger sind, dass die Exis­tenz einer zwei­ten Staats­an­ge­hö­rig­keit oft nicht akten­kun­dig ist, dass es Staa­ten gibt, die ihre Staats­an­ge­hö­ri­gen nicht ent­las­sen, dass die frem­de Staats­an­ge­hö­rig­keit unter Umstän­den spä­ter wie­der heim­lich erwor­ben wer­den kann und dass die­ses Vor­ge­hen einen mas­si­ven Unfrie­den stif­ten wür­de, der ange­sichts der admi­nis­tra­ti­ven Schwie­rig­kei­ten außer Ver­hält­nis zum erstreb­ten Nut­zen stün­de. Viel­mehr soll­te die poli­ti­sche Rech­te das Instru­ment der dop­pel­ten Staats­an­ge­hö­rig­keit nut­zen, um Aus­lands­deut­sche wie­der an das his­to­ri­sche Hei­mat­land zu bin­den; eine Pra­xis, die etwa Ungarn, Ita­li­en, auch Japan erfolg­reich anwenden.

Die Klä­rung des Volks­be­grif­fes endet aber nicht mit der Unter­schei­dung von Demos und Eth­nos. Sie stellt sich auch bei der Fra­ge, was von Ein­ge­bür­ger­ten an „Inte­gra­ti­on“ zu ver­lan­gen ist. Übli­cher­wei­se wird, beson­ders auf der rech­ten Sei­te des poli­ti­schen Spek­trums, eine kul­tu­rel­le Ein­glie­de­rung in das deut­sche Volk ver­langt. Die Ein­wan­de­rer sol­len also, ähn­lich dem US-ame­ri­ka­ni­schen mel­ting pot, im deut­schen Eth­nos aufgehen.

Das ist sowohl recht­lich wie kul­tu­rell pro­ble­ma­tisch. Hin­ter der Vor­stel­lung ver­birgt sich zunächst erneut das Ver­ständ­nis einer Ein­heit von Demos und Eth­nos, die aber fak­tisch nicht mehr besteht. Es wird die Kul­tur der deut­schen Eth­nie unre­flek­tiert als Maß­stab ver­stan­den. Dies kol­li­diert aber mit dem eth­nisch blin­den und indi­vi­dua­lis­ti­schen Ansatz des Grund­ge­set­zes. Denn zur Wür­de des Ein­wan­dern­den gehört auch sei­ne eige­ne eth­nisch-kul­tu­rel­le Prä­gung. Es kann von ihm erwar­tet wer­den, sich im öffent­li­chen Leben der her­ge­brach­ten, kul­tu­rell deut­schen Ord­nung ein­zu­pas­sen, also die Spra­che zu beherr­schen, die Sit­ten und Gebräu­che zu respek­tie­ren – aber indi­vi­du­ell darf er blei­ben, was er ist.

Reli­giö­ses Bekennt­nis, Fami­li­en­ver­ständ­nis, Wahl des Ehe­part­ners, Spra­che etc. gehö­ren zum urei­gens­ten Per­sön­lich­keits­be­reich und dür­fen nicht ein­mal zum Gegen­stand des Ein­bür­ge­rungs­ver­fah­rens gemacht wer­den. „Leit­kul­tur“ ist das Maxi­mum des­sen, was das Grund­ge­setz zulässt, also eine kul­tu­rell deut­sche Ord­nung im Öffent­li­chen – das Ein­for­dern einer pri­va­ten „Ein­deut­schung“ hin­ge­gen wäre wie­der­um verfassungswidrig.

Jen­seits die­ses recht­li­chen Befun­des erscheint mir die Idee der Assi­mi­la­ti­on auch kul­tu­rell frag­wür­dig. Zum einen blen­det es die Fra­ge aus, inwie­weit Kul­tur belie­big auf Men­schen aus voll­kom­men ver­schie­de­nen Kul­tur­krei­sen über­trag­bar ist. Tem­pe­ra­ment, Nei­gun­gen, Vor­lie­ben sind dem Men­schen eigen und kön­nen nicht belie­big ange­passt und geän­dert wer­den; war­um soll­ten sie auch?

Zum zwei­ten ver­kennt die­se Idee, dass kul­tu­rel­le Ein­pas­sung nie ein ein­sei­ti­ger Pro­zess ist. Im mel­ting pot wird immer wie­der neu ver­schmol­zen. Wol­len wir tat­säch­lich die deut­sche Kul­tur einem durch Ein­wan­de­rung und der dadurch mit ein­wan­dern­den Kul­tur getrie­be­nen per­ma­nen­ten Ver­än­de­rungs­pro­zess aus­set­zen? Und das alles ohne Anse­hen der jewei­li­gen Her­kunfts­kul­tur, die da ein­ge­schmol­zen wird?

Mein Ansatz lau­tet des­halb Dif­fe­ren­zie­rung. Die Unter­schei­dung mit und ohne Migra­ti­ons­hin­ter­grund, eth­nisch Deut­scher oder nicht eth­nisch Deut­scher ist erkenn­bar zu unter­kom­plex, um die Rea­li­tät zu erfas­sen. Schon bei Ein­wan­de­rung von tür­ki­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen macht es einen Unter­schied, ob es sich um eth­ni­sche Tür­ken oder Kur­den han­delt: bei­de Grup­pen orga­ni­sie­ren sich öko­no­misch, poli­tisch, sozi­al und reli­gi­ös in Deutsch­land getrennt und oft­mals inhalt­lich entgegengesetzt.

Bei Ein­wan­de­rung aus Euro­pa und Russ­land wird die Ein­pas­sung in die deut­sche Eth­nie der Regel­fall sein und in der zwei­ten Gene­ra­ti­on weit­ge­hend ihren Abschluss fin­den. Die kul­tu­rel­len Ähn­lich­kei­ten sind hier so groß, dass ein Ver­schmel­zen unpro­ble­ma­tisch, ja gewinn­brin­gend ist, mehr noch, es wird von den Ein­wan­dern­den oft erstrebt wer­den. Ähn­li­ches gilt bei Ein­wan­de­rung aus Südostasien.

Bei Ein­wan­de­rung aus dem Mitt­le­ren Osten und Afri­ka sind die Erfah­run­gen hin­ge­gen anders. Weder wird eine Assi­mi­la­ti­on erstrebt, noch ist sie ohne wei­te­res mög­lich, und nicht immer ist ein Ver­schmel­zen auch aus eth­nisch deut­scher Sicht wün­schens­wert. Sol­che Grup­pen wer­den sich in der für sie frem­den kul­tu­rel­len Umge­bung selbst orga­ni­sie­ren, oft um reli­giö­se oder kul­tu­rel­le Zen­tren gemein­sam ansie­deln, dabei Ver­eins­struk­tu­ren bil­den, oft­mals über­la­gert durch fami­liä­re Bin­dun­gen. Die Paläs­ti­nen­ser-Clans in West­ber­lin sind hier das nega­ti­ve Bei­spiel, die Jesi­den das bessere.

Typisch ist, dass nicht der Ein­zel­ne poli­tisch in Erschei­nung tritt, son­dern die poli­ti­sche Par­ti­zi­pa­ti­on als Grup­pe erfolgt. Die Grup­pe sam­melt die Mit­spa­che­mög­lich­kei­ten ihrer Mit­glie­der, um so mehr Ein­fluss zu gene­rie­ren. Dem­entspre­chend muss sich die poli­ti­sche Anspra­che auch an die Grup­pe rich­ten und nicht an die Ein­zel­nen. Hier­bei wird es kon­struk­ti­ve und weni­ger kon­struk­ti­ve Grup­pen geben. Es wird Ein­wan­de­rer­com­mu­ni­ties geben, deren Hei­mat­staa­ten auch außen- und han­dels­po­li­tisch mit Deutsch­land koope­rie­ren, und sol­che, bei denen das nicht der Fall ist.

Es gibt Grup­pen, die gar in ihren jewei­li­gen Her­kunfts­län­dern in Oppo­si­ti­on zu den Staats­füh­run­gen ste­hen, wobei die­se Oppo­si­ti­on sel­ten poli­tisch und oft eth­nisch begrün­det ist, wie etwa bei den Kur­den in der Türkei.

Die poli­ti­sche Kunst besteht nun dar­in, die­se Grup­pen ein­zeln und unter Berück­sich­ti­gung der außen­po­li­ti­schen Lage maß­ge­schnei­dert anzu­spre­chen. Grund­la­ge muss immer die Aner­ken­nung der kul­tu­rell deut­schen Ord­nung des öffent­li­chen Lebens sein: die deut­sche Leit­kul­tur – aber eben nicht mehr. Das grup­pen­in­ter­ne Leben, gar das pri­va­te, blei­ben außen vor. Eine Ver­schmel­zung fin­det nicht statt. Jede die­ser Grup­pen wird eige­ne Inter­es­sen haben, die oft genug im Wider­spruch zu Inter­es­sen ande­rer Grup­pen ste­hen. Anstatt nun also alle nicht-euro­päi­schen Ein­wan­de­rer gegen die eth­nisch deut­sche Mehr­heit zu eini­gen, geht es um ein klu­ges „Tei­le und

Herr­sche“, das auf Koali­tio­nen mit Grup­pen bei gro­ßer Inter­es­sen­kon­gru­enz – innen- wie außen­po­li­tisch – aufbaut.

Poli­tisch ist und bleibt dabei das Ziel, dass die eth­nisch Deut­schen im zuneh­mend mul­ti­eth­ni­schen deut­schen Staat ton­an­ge­bend blei­ben, dass die deut­sche Kul­tur die Leit­kul­tur des öffent­li­chen Lebens bleibt, dass deut­sche Sit­ten und Gebräu­che das öffent­li­che Zusam­men­le­ben prä­gen. Das setzt vor­aus, dass es eine abgrenz­ba­re deut­sche Kul­tur auch wei­ter­hin gibt, wes­halb gera­de eine unbe­grenz­te und undif­fe­ren­zier­te Ver­schmel­zung nicht erstre­bens­wert ist.

Es ist wei­ter unver­zicht­bar, dass die Mas­sen­ein­wan­de­rung gestoppt wird, um die rapi­de Ver­än­de­rung der eth­ni­schen Zusam­men­set­zung des Staats­volks zu been­den. Die heu­ti­ge Ein­bür­ge­rungs­pra­xis muss grund­le­gend kor­ri­giert wer­den. Es bedarf sti­mu­lie­ren­der Fami­li­en­po­li­tik, um die Gebur­ten­ra­te auch der Auto­chtho­nen zu erhö­hen sowie, ita­lie­ni­schem und japa­ni­schem Bei­spiel fol­gend, ein Augen­merk auf die eth­nisch deut­schen Gemein­schaf­ten im Ausland.

Für all das wird es Ver­bün­de­te unter den Ein­wan­dern geben, und zwar sowohl bei jenen, die sich tat­säch­lich eth­nisch ein­glie­dern – was immer mög­lich sein muss! – wie bei jenen, die es vor­zie­hen, als eth­ni­sche Eigen­grup­pe in Frie­den und Ver­bun­den­heit mit der Mehr­heits­be­völ­ke­rung in Deutsch­land zu leben. Genau des­halb wen­det sich die AfD an alle deut­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen, und zwar unge­ach­tet ihrer Volks­zu­ge­hö­rig­keit. Die­se poli­ti­schen Zie­le sind solan­ge recht­lich unpro­ble­ma­tisch, wie die staats­bür­ger­li­chen Rech­te der Ein­ge­bür­ger­ten unan­ge­tas­tet sind und kein staat­li­cher Druck mit dem Ziel einer kul­tu­rel­len Assi­mi­la­ti­on ent­fal­tet wird. Die poli­ti­sche Rech­te ist nicht eth­nisch blind, son­dern erkennt an, dass der Staat es ist, wes­halb die Eth­nie eine sozia­le Tat­sa­che ist und kei­ne nor­ma­ti­ve Kate­go­rie sein darf.