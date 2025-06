Sellners Remigrationskonzept ist verfassungskonform

Ent­schei­den­de dar­an ist zunächst: Es gibt nicht den gerings­ten Streit dar­über, daß es die­ses deut­sche Volk – im eth­ni­schen Sinn des Wor­tes – gibt; im Gegen­teil, die­ser Streit, den es tat­säch­lich in der Ver­gan­gen­heit gab, ist erle­digt. Die Dis­kus­si­on geht aus­schließ­lich dar­über, wie die­ses deut­sche Volk am bes­ten geschützt und in die Zukunft gelei­tet wer­den kann.

Bei allem über­schie­ßen­den Furor und trotz aller Kol­la­te­ral­schä­den über­wiegt bei wei­tem das Posi­ti­ve. Die­se Debat­te war und ist rich­tig und wird die Rech­te weiterbringen.

Wor­um geht der Streit? Vor einem Jahr leg­te Mar­tin Sell­ner mit sei­nem Buch Remi­gra­ti­on. Ein Vor­schlag ein aus­ge­feil­tes Kon­zept dafür vor, wie der Mas­sen­im­mi­gra­ti­on Ein­halt gebo­ten und die mil­lio­nen­fach nach Deutsch­land geström­ten Frem­den zurück in ihre Hei­mat geschickt wer­den kön­nen. Sell­ner legt aus­führ­lich und dif­fe­ren­ziert nach dem recht­li­chen Sta­tus der Betrof­fe­nen dar, wie inner­halb von 25 bis 30 Jah­ren wie­der eine rela­ti­ve eth­ni­sche Homo­ge­ni­tät des deut­schen Staats­volks und der Bevöl­ke­rung ins­ge­samt her­ge­stellt wer­den kann. Das Buch avan­cier­te rasch zum Stan­dard­werk, zur Basis jeder sub­stan­zi­el­len Dis­kus­si­on über das Thema.

Maxi­mi­li­an Krah, der sich in sei­nem kurz zuvor erschie­ne­nen Buch Poli­tik von rechts noch ganz ähn­lich wie Sell­ner geäu­ßert hat­te, rück­te in der Fol­ge­zeit immer wei­ter von die­sem Kon­zept ab und ver­tritt seit eini­gen Mona­ten zunächst vage, inzwi­schen aber mit erkenn­ba­ren Kon­tu­ren ein Gegen­kon­zept, das Remi­gra­ti­on strikt auf Aus­län­der begrenzt, Assi­mi­la­ti­on als Ziel ablehnt und als Ant­wort auf die Her­aus­for­de­rung durch die mul­ti­eth­ni­sche Gesell­schaft einen „Bin­nen-Eth­no­plu­ra­lis­mus“ vor­schlägt.

Die Män­gel von Krahs Ent­wurf lie­gen offen zuta­ge: Der – im Ver­gleich zu dem Sell­ners – weit­ge­hen­de Ver­zicht auf Rück­ab­wick­lung des Gro­ßen Aus­tau­sches stellt inso­weit die Hin­nah­me eines Ver­bre­chens dar; und den Deut­schen die Auf­split­te­rung des deut­schen Natio­nal­staa­tes in ein Sied­lungs­ge­biet mit eth­ni­schen Zonen für belie­big vie­le frem­de Völ­ker als Anknüp­fung an den alten Reichs­ge­dan­ken zu ver­kau­fen, läßt sich zivi­li­siert nur sehr unzu­rei­chend als gro­be Ver­äp­pe­lung kennzeichnen.

Das immer wie­der von Krah vor­ge­brach­te Haupt­ar­gu­ment für sein und gegen Sell­ners Modell ist ein recht­li­ches: Remi­gra­ti­on in dem Umfang, wie Sell­ner sie vor­schlägt, sei ver­fas­sungs­wid­rig; und wenn die AfD sich die­sen Vor­schlag zu eigen mache, wer­de sie ver­bo­ten wer­den. An die­sem Argu­ment Krahs hängt sein gesam­ter Gegen­vor­schlag; denn wenn es unzu­tref­fend ist, gibt es kei­nen Grund, sei­nem Modell den Vor­zug gegen­über dem Sell­ners zu geben. Ich wer­de mich daher im fol­gen­den aus­führ­lich damit befassen.

Die Über­zeu­gungs­wir­kung, die Krah mit sei­nem Argu­ment erzielt, liegt – neben sei­ner rhe­to­ri­schen Bril­lanz – vor allem an sei­ner damit ver­bun­de­nen Ori­gi­na­li­täts­be­haup­tung: Er, Krah, habe als ers­ter und ein­zi­ger unter uns Rech­ten erkannt, daß es eine recht­li­che Dif­fe­renz zwi­schen eth­ni­schem Volk und Staats­volk gebe, daß alle Staats­bür­ger glei­che Rech­te genie­ßen wür­den und daß also ein Kon­flikt zwi­schen dem Ziel eines eth­nisch rela­tiv homo­ge­nen Staats­volks und den staats­bür­ger­li­chen Rech­ten nicht assi­mi­lier­ter, auch nicht assi­mi­la­ti­ons­fä­hi­ger oder ‑wil­li­ger Ein­ge­bür­ger­ter bestehe.

Die­se Ori­gi­na­li­tät mag im Ver­hält­nis zu vie­len mit der Mate­rie nicht näher Ver­trau­ten tat­säch­lich bestehen; im Ver­hält­nis zu denen, die an dem The­ma Remi­gra­ti­on ernst­haft gear­bei­tet haben, allen vor­an Mar­tin Sell­ner, ist sie eine Selbst­zu­schrei­bung Krahs. Denn selbst­ver­ständ­lich war der neu­en Rech­ten die ver­fas­sungs­recht­li­che Pro­ble­ma­tik stets bewußt. In der End­pha­se der For­mu­lie­rung sei­nes Vor­schlags habe ich lan­ge und inten­si­ve Gesprä­che mit Sell­ner geführt, die vor allem die­se Pro­ble­ma­tik betra­fen. Ich brauch­te sie ihm nicht zu erklä­ren, es ging ledig­lich noch um Details.

Anders als von Krah öffent­lich behaup­tet, sieht das Kon­zept Sell­ners kei­ne Dis­kri­mi­nie­run­gen deut­scher Staats­bür­ger nach eth­ni­schen Kri­te­ri­en vor. Alle Vor­schlä­ge, die dar­auf zie­len, nicht assi­mi­lier­te Staats­bür­ger zur Remi­gra­ti­on zu ver­an­las­sen, sind gene­rell-abs­trakt und eth­nisch neu­tral. Sie bestehen vor allem in der strik­ten Eta­blie­rung einer kul­tu­rell deut­schen Leit­kul­tur, einer rigo­ro­sen Kri­mi­na­li­täts­be­kämp­fung und der Gewäh­rung von Rück­kehr­an­rei­zen. Alle die­se poten­ti­el­len Maß­nah­men haben den Charme, zwar abs­trakt alle Staats­bür­ger glei­cher­ma­ßen zu adres­sie­ren, kon­kret aber prä­zi­se die Ziel­grup­pe zu treffen.

Das alles kann, so Sell­ner, ohne auch nur indi­rek­te Dis­kri­mi­nie­rung ablau­fen. Denn die Nicht­as­si­mi­lier­ten wer­den von den Maß­nah­men ledig­lich des­we­gen beson­ders getrof­fen, weil sie die legi­ti­men Erwar­tun­gen der Gemein­schaft an die ein­zel­nen beson­ders schlecht erfül­len: die Erwar­tung der Ein­hal­tung der Geset­ze und die Erwar­tung der Ein­fü­gung in die deut­sche Kultur.

Auch die Rück­kehr­an­rei­ze sind in Sell­ners Vor­schlag so gestal­tet, daß sie an Auto­chtho­ne und Frem­de glei­cher­ma­ßen gerich­tet sind, aber trotz­dem nahe­zu aus­schließ­lich von den letz­te­ren in Anspruch genom­men wer­den dürf­ten – weil sie nur für die Haupt­her­kunfts­län­der als Remi­gra­ti­ons­zie­le gelten.

Dar­über hin­aus dis­ku­tiert Sell­ner selbst­ver­ständ­lich Mög­lich­kei­ten gesetz­li­cher Rege­lun­gen, die die Vor­aus­set­zun­gen eines Ver­lusts der deut­schen Staats­an­ge­hö­rig­keit betref­fen; aber hier bewegt er sich in dem Bereich, der auch von Poli­ti­kern der Sys­tem­par­tei­en als recht­lich zuläs­sig betrach­tet wird (schwe­re Kri­mi­na­li­tät, Mehr­fach­staat­ler). Auch hier also kei­ne Spur von Verfassungswidrigkeit.

Maxi­mi­li­an Krah geht aller­dings in sei­ner Kri­tik noch wei­ter. In sei­nem eben­falls vor weni­gen Tagen ver­öf­fent­lich­ten X‑Artikel Alle sind glück­lich schreibt er, wer den Staat dazu in Anspruch neh­men wol­le, die Homo­ge­ni­sie­rung am Maß­stab der Eth­nie anstatt an Wer­ten der Ver­fas­sung durch­zu­füh­ren, grei­fe den Staat in sei­ner Grund­la­ge an und bewir­ke staat­li­che Repres­si­on. Die­ses Dilem­ma sei unauflösbar.

Krah nimmt dem­nach an, nicht nur eine Stra­te­gie, die Homo­ge­ni­tät durch recht­li­che Dis­kri­mi­nie­rung von Staats­bür­gern errei­chen will, son­dern jede Poli­tik, die auf eine (rela­ti­ve) eth­nisch-kul­tu­rell deut­sche Homo­ge­ni­tät des deut­schen Staats­vol­kes abzielt, sei ver­fas­sungs­wid­rig. Damit irrt er jedoch.

Ich bin mit Krah einer Mei­nung dar­in, daß das Beru­fungs­ur­teil des Ober­ver­wal­tungs­ge­richts für das Land Nord­rhein-West­fa­len zur Recht­mä­ßig­keit der Beob­ach­tung der AfD durch das Bun­des­amt für Ver­fas­sungs­schutz vom 13. Mai 2024 ein sehr gut begrün­de­tes und auch für die AfD akzep­ta­bles Urteil ist (denn es weist ihr den Weg, ohne Abstri­che an ihren poli­ti­schen Zie­len das Odi­um des Ver­dachts extre­mis­ti­scher Bestre­bun­gen los­zu­wer­den). Aber Krah scheint es nicht sorg­fäl­tig genug gele­sen zu haben. Denn in die­sem Urteil steht wört­lich folgendes:

Die For­mu­lie­run­gen [in der Erklä­rung zum deut­schen Staats­volk und zur deut­schen Iden­ti­tät der AfD] „eth­nisch-kul­tu­rel­ler Hin­ter­grund“ und „Abkömm­ling einer seit Jahr­hun­der­ten in Deutsch­land leben­den Fami­lie“ machen dabei deut­lich, dass für die Klä­ge­rin nicht nur die kul­tu­rel­le Prä­gung, son­dern auch die Abstam­mung von maß­geb­li­cher Bedeu­tung für die „eth­nisch-kul­tu­rel­le Iden­ti­tät“ ist. Ins­be­son­de­re Björn Höcke verknüpft die­se Zuord­nung mit dem Begriff „Volk“, das er als „dyna­mi­sche Ein­heit aus Abstam­mung, Spra­che, Kul­tur und gemein­sam erleb­ter Geschich­te“ beschreibt, und for­dert, „die Völ­ker [zu] bewah­ren“ […]. Dabei hält er nach eige­nen Anga­ben nicht jeg­li­che Ver­än­de­rung für pro­ble­ma­tisch, son­dern sieht vor allem eine „Mas­sen­ein­wan­de­rung“ kri­tisch […]. In ähn­li­cher Wei­se for­mu­lier­te im Febru­ar 2019 auch Alex­an­der Gau­land, damals Bun­des­spre­cher und heu­te Ehren­vor­sit­zen­der der Klä­ge­rin, „[d]as ele­men­ta­re Bedürfnis eines Vol­kes besteh[e] dar­in, sich im Dasein zu erhal­ten“, und erklär­te dazu, dass es nicht um eine „eth­ni­sche Rein­heit“ gehe, gegen eine all­mäh­li­che Ver­än­de­rung des Vol­kes nichts zu sagen sei, aber eine übermäßige Migra­ti­on die eige­ne Iden­ti­tät bedrohe […]. Die­se Aus­sa­gen stel­len für sich genom­men kei­ne Anhalts­punk­te für ver­fas­sungs­feind­li­che Bestre­bun­gen dar. [RN 220 f.; Her­vor­he­bung nicht im Original.]

Das bedeu­tet: Das poli­ti­sche Ziel, die rela­ti­ve eth­nisch-kul­tu­rell deut­sche Homo­ge­ni­tät des deut­schen Staats­vol­kes wie­der­her­zu­stel­len und zu bewah­ren, und eine Poli­tik, die die­ses Ziel mit nicht-dis­kri­mi­na­ti­ven Mit­teln ver­folgt, sind mit dem Grund­ge­setz ver­ein­bar. Mar­tin Sell­ner hat einen Vor­schlag zur Remi­gra­ti­on gemacht, der die­sen Bedin­gun­gen ent­spricht. Wir soll­ten ihn annehmen.