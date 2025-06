Debatte mit Krah (1): Was bisher galt

Krah schlägt neue Dinge vor und neue Wege ein. Bevor ich darauf eingehen werde, will ich den bisherigen Konsens des neurechten Lagers bis 2024 skizzieren, so wie ich ihn verstand:

1. Assi­mi­la­ti­on und Remi­gra­ti­on – Ein Bevöl­ke­rungs­aus­tausch fin­det statt. Mas­sen­ein­bür­ge­rung und eth­ni­sche Wahl zer­stö­ren die Demo­kra­tie und neh­men den Deut­schen ihr Selbst­be­stim­mungs­recht. Des­halb braucht es eine radi­ka­le Wen­de in der Migra­ti­ons­po­li­tik: Asyl­cha­os been­den, Gren­zen sichern, Mas­sen­ein­bür­ge­rung stoppen.

Kri­mi­nel­le und öko­no­misch belas­ten­de Aus­län­der sol­len kurz- bis mit­tel­fris­tig gehen. Par­al­lel­ge­sell­schaf­ten von Aus­län­dern und nicht-assi­mi­lier­ten Ein­ge­bür­ger­ten sol­len durch eine strik­te Poli­tik der deut­schen Leit­kul­tur ver­hin­dert wer­den. Die Umkeh­rung der Push- und Pull­fak­to­ren soll Anpas­sungs­druck aus­üben. Zugleicht gibt es frei­wil­li­ge Heimkehranreize.

In mei­nem Buch Remi­gra­ti­on wie in Krahs Poli­tik von rechts wur­de die­ser Kon­sens geteilt. Wir beton­ten bei­de: Es gibt kei­ne Bür­ger zwei­ter Klas­se. Anpas­sungs­druck trifft alle gleich. Krah schrieb dazu folgendes:

Aber selbst, wenn sich eine restrik­ti­ve und dif­fe­ren­zie­ren­de Ein­wan­de­rungs­po­li­tik in zehn Jah­ren poli­tisch durch­set­zen lie­ße – was ange­sichts der anste­hen­den öko­no­mi­schen, sozia­len und poli­ti­schen Ver­wer­fun­gen zumin­dest vor­stell­bar ist -, bleibt die Fra­ge, was mit den dann im Land befind­li­chen Men­schen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund gesche­hen soll. Das wer­den in Deutsch­land pro­gnos­tisch über 25 Mil­lio­nen Men­schen sein, davon deut­lich über 15 Mil­lio­nen deut­sche Staatsangehörige.

Sei­ne Ant­wort im Buch:

Es geht um einen Weg, das patrio­ti­sche Bewußt­sein der Auto­chtho­nen wie­der zu heben und die Migran­ten dazu zu bewe­gen, sich ent­we­der zu assi­mi­lie­ren oder aber zu remigrieren.

Dazu emp­fiehlt Krah eine knall­har­te Assimilationspolitik:

In immer mehr urba­nen Gebie­ten besteht kei­ne kul­tu­rell deut­sche öffent­li­che Ord­nung mehr. Wird sie aber wie­der­her­ge­stellt und durch­ge­setzt, müs­sen sich die Migran­ten ent­schei­den: Akzep­tie­ren sie die­se Ord­nung und assi­mi­lie­ren sich in sie, was ein Pro­zeß von zwei, drei Gene­ra­ti­on ist, oder ver­las­sen sie das Land wie­der und suchen sich eine Hei­mat, die ihren Vor­stel­lun­gen von öffent­li­chem Zusam­men­le­ben ent­spricht. Ein wirk­sa­mes Ver­hin­dern der Hei­rat von »Import­bräu­ten«, ein kon­se­quen­tes Durch­set­zen deut­scher sozia­ler Nor­men, etwa in der Schu­le von Schul­uni­for­men bis zum Schwimm­un­ter­richt, und eine Rechts­ord­nung, die Ver­stö­ße kon­se­quent ahn­det, ver­gäl­len dem Inte­gra­ti­ons­un­wil­li­gen den wei­te­ren Aufenthalt.

2. Recht und Poli­tik – Ein wei­te­rer Kon­sens, den Krah bis vor Kur­zem teil­te: Wider­stand gegen die Ver­recht­li­chung des Poli­ti­schen. Mit einer extre­men Aus­le­gung des Gleich­heits­grund­sat­zes wird ver­sucht, die Ver­fas­sung gegen das Volk zu instru­men­ta­li­sie­ren. Der Streit um einen rea­lis­ti­schen, eth­no­kul­tu­rel­len Volks­be­griff war lan­ge vor Krahs Auf­tritt zen­tra­les The­ma der Neu­en Rechten.

Auch hier war klar: Es kann selbst­ver­ständ­lich Staats­bür­ger mit unter­schied­li­chen eth­ni­schen Hin­ter­grund geben. Ziel war stets, die kul­tu­rel­le Kon­ti­nui­tät der Ein­hei­mi­schen in ihrer Hei­mat zu wah­ren. Schon damals war aber klar: Die juris­ti­sche Axt wird an den Volks­be­griff gelegt. NPD-Urteil, VS-Berich­te und Ein­schät­zun­gen zei­gen: Der zen­tra­le Kul­tur­kampf des 21. Jahr­hun­derts dreht sich um das Volk.

Nach Pots­dam war ein­deu­tig: Der poli­ti­sche Geg­ner ver­zerrt den neu­rech­ten Remi­gra­ti­ons­an­satz bewußt. Cor­rec­tiv schrieb von einer „Ver­trei­bung von Staats­bür­gern“. Behör­den folg­ten, indem sie struk­tu­rel­len Anpas­sungs­druck als rechts­wid­ri­ge Dis­kri­mi­nie­rung deu­te­ten. In mei­nem Buch steht aber auf S. 66 unmißverständlich:

Eine alter­na­ti­ve Migra­ti­ons­po­li­tik schlägt nicht vor, Staats­bür­ger will­kür­lich ungleich zu behan­deln. Kei­nes­falls sol­len auf kul­tu­rel­ler, reli­giö­ser oder eth­ni­scher Basis Staats­bür­ger­schaf­ten ent­zo­gen wer­den. Es darf und wird auch kei­ne Staats­bür­ger zwei­ter Klas­se geben. Sol­che Maß­nah­men sind nicht nur juris­tisch untrag­bar, da sie mit dem Grund­ge­setz nicht ver­ein­bar sind. Sie wür­den die Rechts­treue und das Ver­trau­en in die Iso­no­mie, die Gleich­heit vor dem Gesetz, unheil­bar zerrütten.

Struk­tu­rel­ler Anpas­sungs­druck trifft alle Bür­ger. Das Bur­ka­ver­bot in Öster­reich 2021 galt für alle – ob mit oder ohne Migra­ti­ons­hin­ter­grund. Trotz­dem wirk­te es vor allem auf fun­da­men­ta­lis­ti­sche Mus­li­me. Obwohl nur halb­her­zig durch­ge­setzt, führ­te es dazu, dass eini­ge frei­wil­lig aus­reis­ten. Auch Anrei­ze zur Remi­gra­ti­on gel­ten für alle – unab­hän­gig von Her­kunft oder Ethnie.

Eth­ni­sche Ungleich­be­hand­lung zwi­schen Staats­bür­gern ist dazu All­tag in der poli­ti­schen Debat­te: etwa bei Migran­ten­quo­ten im Staats­dienst oder bei För­der­pro­gram­men. Wür­de man jede Maß­nah­me, die eine bestimm­te Grup­pen stär­ker betrifft, als grund­ge­setz­wid­rig wer­ten, müß­te man wei­te Tei­le des AfD-Pro­gramms strei­chen: Deutsch­pflicht in Schu­len, Kopf­tuch­ver­bot, Stopp von Kin­der­geld ins Aus­land: Das alles wäre ten­den­zi­ell unzulässig.

Die Kri­mi­na­li­sie­rung mei­nes gemä­ßig­ten und rechts­staat­li­chen Remi­gra­ti­ons­kon­zepts treibt die Debat­te ins Absur­de. Das kann man aber auch als Chan­ce begrei­fen: Das COM­PACT-Urteil, des­sen Aus­fer­ti­gung noch aus­steht, kri­ti­siert Remi­gra­ti­on nur bei­läu­fig. Das bezieht sich aber auf einen Arti­kel, nicht auf mein Buch. Ich wur­de nicht befragt, konn­te mein Kon­zept nicht erklä­ren. Das Urteil kann also kaum als abschlie­ßend über die juris­ti­sche Bewer­tung der Idee gel­ten. Der Rechts­streit ist noch nicht ent­schie­den, wie Vier­fuß in sei­nem wich­ti­gen Arti­kel belegt.

Auch Krah war 2023 noch die­ser Meinung:

Weil eine Ver­fas­sung belie­big änder­bar und auch sehr weit­ge­hend inter­pre­tier­bar ist – bis ins Gegen­teil des his­to­risch Gemein­ten -, muß die poli­ti­sche Rech­te den Staat als natür­li­che und vor­recht­li­che Ord­nung zu ihrem zen­tra­len Argu­ment machen, nicht die ver­än­der­ba­re Ver­fas­sung. Ob Ein­wan­de­rung, EU- Kom­pe­ten­zen, Fami­li­en­be­griff – es sind poli­ti­sche, kei­ne juris­ti­schen Debat­ten. (..) Haben die Gerich­te ent­schie­den, ist die juris­ti­sche Debat­te abge­schlos­sen und muß wie­der poli­tisch geführt wer­den, auf eine Ände­rung des Geset­zes hin gerich­tet. Lei­der scheu­en bür­ger­li­che Kon­ser­va­ti­ve zu oft die­se Konsequenz.

3. Rech­te Soli­da­ri­tät – Der drit­te Kon­sens lau­te­te: Exter­ne Angrif­fe auf die Remi­gra­ti­on wer­den nicht nach innen getra­gen. Das muß wei­ter­hin gel­ten: Man ver­tei­digt ent­we­der die Lega­li­tät ande­rer Kon­zep­te, ohne sie zu über­neh­men, oder man schweigt.

Nie­mand in der AfD muß mein Kon­zept ver­tei­di­gen – das war immer mein Stand­punkt. Unter­schied­li­che Posi­tio­nen zur Remi­gra­ti­on sind wich­tig. Der Wett­be­werb zwi­schen Idea­lis­mus und Rea­lis­mus belebt die Debat­te. Am Ende soll sich die bes­te Idee durch­set­zen, aber wir lie­fern uns nicht gegen­sei­tig dem Geg­ner aus. Selbst IB-Kri­ti­ker inner­halb der AfD hiel­ten sich meist an die­sen Grund­satz – bis Krah ihn brach.