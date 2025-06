Debatte mit Krah (2): dreifacher Konsensbruch

Bruch 1: Abschied von Leit­kul­tur und Assi­mi­la­ti­ons­druck – Krah kehrt der Idee von Leit­kul­tur und kul­tu­rel­lem Druck auf Par­al­lel­ge­sell­schaf­ten den Rücken. Das Pro­blem der nicht-assi­mi­lier­ten „Paß­deut­schen“ war lan­ge, auch bei Krah, ein Kernthema.

Wie damit umzu­ge­hen ist, war strit­tig – aber nicht, daß man es the­ma­ti­sie­ren muß. Der „Bin­nen-Eth­no­plu­ra­lis­mus“, den Krah nun vor­schlägt, wen­det sich davon ab. Krah for­dert das Ende staat­li­cher Kul­tur- und Assi­mi­la­ti­ons­po­li­tik. Das wider­spricht klar sei­nen frü­he­ren Posi­tio­nen. Wenn er die­sen Gesin­nungs­wan­del ver­ständ­li­cher erklä­ren wür­de, wäre das ein neu­er Stand­punkt, über den man sach­lich debat­tie­ren kann

Bruch 2: Hin­nah­me der Ver­recht­li­chung des Poli­ti­schen – Krah gibt den Kampf gegen die juris­ti­sche Aus­höh­lung rech­ter Poli­tik nicht nur auf, er recht­fer­tigt sie. Selbst unse­re Geg­ner im rech­ten Lager kri­ti­sie­ren bis­her stets die immer extre­me­re Inter­pre­ta­ti­on des Grundgesetzes.

2023 spot­te­te Krah noch über die „Rechtsstaat“-Fraktion, die mit juris­ti­schen Argu­men­ten kommt, wenn es um Poli­tik geht. Nun macht er genau das. Gerichts­ur­tei­le wer­den nicht pri­mär inhalt­lich ana­ly­siert, son­dern als Argu­men­te gegen bin­nen­rech­te Geg­ner gewen­det. Es ist ein stra­te­gi­scher Rück­zug, getarnt als juris­ti­sche Klug­heit. Das Signal an die poli­ti­schen Geg­ner ist: Ihre Droh­ku­lis­se wirkt.

Krahs Auf­ga­be als Voll­ju­rist wäre es mei­ner Mei­nung nach, unser gemein­sa­mes Remi­gra­ti­ons­kon­zept aus dem Jahr 2023 und 2024 juris­tisch zu ver­tei­di­gen, selbst wenn er es stra­te­gisch nicht mehr ver­tritt. Doch um sei­ne neue Stra­te­gie zu stär­ken, macht er sich in mei­nen Augen zum Ver­tre­ter der Gegen­sei­te. Das ist der drit­te Bruch.

Bruch 3: Angriff auf die eige­nen Rei­hen – Das unüber­sicht­li­che Hin und Her auf X, wo Krah im Zusam­men­hang mit mei­nem Remi­gra­ti­ons­kon­zept von „Staats­feind­lich­keit“ sprach, hät­te man noch als Miß­ver­ständ­nis ent­schul­di­gen kön­nen. In einem Inter­view mit T‑Online stell­te Krah aber unwi­der­ruf­lich klar, was er vor­hat. Er unter­stellt jenen, die sich für sein bis­he­ri­ges Kon­zept von Remi­gra­ti­on ein­set­zen, nicht nur eine fal­sche Stra­te­gie, son­dern eine ver­bo­te­ne Gesin­nung. Er nennt Remi­gra­ti­on einen „Kult“, der ihm bei der Wer­bung um tür­ki­sche Wäh­ler­stim­men in die Que­re komme.

Ich war ehr­lich bestürzt zu sehen, daß Krah typi­sche Metho­den des Geg­ners anwen­det: Die Unter­stel­lung gehei­mer Absich­ten hin­ter dem, was wir sagen. Ich zitie­re aus dem Artikel:

Zwar sei nie der weit­ge­fass­te Begriff “Remi­gra­ti­on” von Sell­ner Par­tei­pro­gramm der AfD gewe­sen. Des­sen Inten­ti­on über­setzt Krah so: “Sie sagen, sie wol­len nicht aus­bür­gern. Aber sie wol­len natür­lich dis­kri­mi­nie­ren – und das ent­lang der eth­ni­schen Gren­zen.” Es gebe zuläs­si­ge und unzu­läs­si­ge Dis­kri­mi­nie­rung, so der Jurist Krah. “Aber ich wür­de sagen, es riecht stark nach unzulässig.

Krah warnt nicht vor juris­ti­schen Angrif­fen auf den bis­he­ri­gen Kon­sens. Er führt die­se Atta­cken selbst. Er erklärt der Main­stream­pres­se: Remi­gra­ti­on, wie er und ich sie 2023 ver­tra­ten, sei rechts­wid­rig, selbst wenn wir etwas ande­res behaupteten.

Das geht über jede Distan­zie­rung hin­aus. Selbst libe­ral-kon­ser­va­ti­ve Kri­ti­ker haben die­se rote Linie bis­her nie überschritten.

Krahs Neu­po­si­tio­nie­rung – War­um der plötz­li­che Bruch? War­um die geziel­te Eska­la­ti­on in den Medi­en? Der Grund ist aus mei­ner Sicht sim­pel: Krah will mit­spie­len. Er will Macht. Er erkennt den Zeit­geist und posi­tio­niert sich nach sei­ner neu­rech­ten Epi­so­de nun als „gemä­ßig­ter Rea­lo“. Dabei nutzt er frü­he­re Weg­ge­fähr­ten als Prell­bock, um genau die­se Schlag­zei­len zu pro­du­zie­ren: „Krah bekämpft Sell­ners Remi­gra­ti­on.“ (T‑Online) Mei­ne Dämo­ni­sie­rung wird damit zu sei­nem poli­ti­schen Kapi­tal. Dazu kommt ein wei­te­rer, mög­li­cher Grund, der sich hin­ter sei­ner neu­en The­se versteckt.

Zum Bin­nen-Eth­no­plu­ra­lis­mus – Der „Bin­nen-Eth­no­plu­ra­lis­mus“, den er als neue Stra­te­gie vor­schlägt, ist für mich der­zeit kein über­zeu­gen­des Kon­zept. Was bis­her vor­liegt, ist vol­ler Wider­sprü­che. Ein Viel­völ­ker­staat ist kein bun­ter Gar­ten, in dem „alle glück­lich werden“.

Ja, eine „Aste­rix-Opti­on“ (Höcke) oder eine „Stra­te­gie der Samm­lung“ wird dann rele­vant, wenn wir zur Min­der­heit im eige­nen Land gewor­den sind. Doch Krah roman­ti­siert die­ses „liba­ne­si­sche Sze­na­rio“ – und wirft die Flin­te ins Korn, obwohl die Lage noch lan­ge nicht aus­sichts­los ist. Im Gegen­satz zu Simon Kieß­ling (Das neue Volk) und Fre­de­rik Höfer (Feind­bild Islam als Sack­gas­se) argu­men­tiert er dabei nicht mit Demo­gra­fie, son­dern mit Gerichts­ur­tei­len. Obwohl noch eine kri­ti­sche Mas­se für Remi­gra­ti­on exis­tiert, will er schon vor den ent­schei­den­den Urtei­len, Ver­fah­ren und Ver­bo­ten den Viel­völ­ker­staat als neue Nor­ma­li­tät hinnehmen.

Was die migran­ti­schen „selbst­ver­wal­te­ten Räu­me“, für die er ein­tritt, kon­kret sein sol­len (laut T‑Online „klei­ne Par­al­lel­ge­sell­schaf­ten“) ist mir nicht klar. Was wäre die Posi­ti­on des Bin­nen-Eth­no­plu­ra­lis­mus etwa bei den ara­bisch-deut­schen Stra­ßen­schil­dern in Düs­sel­dorf? Wenn selbst­ver­wal­te­te Migran­ten neben der Amts­spra­che ihre Mut­ter­spra­che sicht­bar machen wol­len: Was hät­te Krahs Kon­zept dage­gen einzuwenden?

Was sagt die neue The­se zum Mue­zin­ruf in einem migran­tisch selbst­ver­wal­te­ten Vier­tel? Gilt auch hier das neue Dik­tum „Mut zur Hete­ro­ge­ni­tät“? Die Idee erin­nert mich stark an Ulri­ke Gué­rots Kon­zept, von dem sie sich spä­ter distanzierte:

Die Flücht­lin­ge sol­len die Städ­te aus ihrem Hei­mat­land nach­bau­en. Unweit von Mün­chen, Ber­lin oder Köln soll es also bald ein Neu-Bag­dad, ein Neu-Damas­kus oder ein Neu-Kabul geben.

Neben allen Unklar­hei­ten ist ein­deu­tig, daß Krah staat­li­che Kul­tur­po­li­tik ablehnt. Migran­ten sol­len ihre Iden­ti­tät behal­ten dür­fen, oder wie Erdo­gan sag­te: „Assi­mi­la­ton ist ein Ver­bre­chen“. Krah setzt auf klein­tei­li­ge kul­tu­rel­le Netz­wer­ke, die das Über­le­ben der Ein­hei­mi­schen sichern sol­len. Wenn er von Mär­chen­ver­ei­nen, Goe­the-Thea­tern und Volks­lied­chö­ren spricht, klingt das nett. Mich es erin­nert es lei­der stark an Mer­kel im Jahr 2016. In einer berühmt gewor­de­nen Aus­sa­ge reagier­te sie auf Sor­gen über die Isla­mi­sie­rung wie folgt:

Wie vie­le christ­li­che Weih­nachts­lie­der ken­nen wir denn noch, und wie vie­le brin­gen wir denn unse­ren Kin­dern und Enkeln noch bei? Dann muss man eben mal ein paar Lie­der­zet­tel kopie­ren und jeman­den, der noch Block­flö­te spie­len kann, bitten.

Das klingt lieb, ret­tet aber kein Volk. Es gibt es kei­nen Grund, war­um eine kul­tur­po­li­ti­sche Erneue­rung und Re-Eth­ni­sie­rung die bis­he­ri­ge Linie der Remi­gra­ti­on und Leit­kul­tur erset­zen sol­len. Bei­de Ansät­ze wider­spre­chen sich nicht. Sie ergän­zen sich. Leit­kul­tur und Assi­mi­la­ti­ons­druck füh­ren auch nicht auto­ma­tisch zum „Mel­ting Pot“, son­dern wir­ken vor allem als Push-Fak­tor, gegen Ersetzungsmigration.

Selbst­ver­wal­te­te migran­ti­sche Räu­me, in denen isla­mi­sche Sied­ler frei wal­ten könn­ten, wären dage­gen ein mas­si­ver Pull-Fak­tor. Ein klei­nes Kali­fat plus Bür­ger­geld ist der Traum von Mil­lio­nen aus­wan­de­rungs­wil­li­ger Muslime.

Wie Krah in einem ger­ma­no­ara­bi­schen Viel­völ­ker­staat Abschie­bun­gen, Grenz­schlie­ßun­gen und Ein­bür­ge­rungs­stopps durch­set­zen will, bleibt mir daher ein Rät­sel. Auto­no­me Migran­ten-Com­mu­ni­ties wer­den rasch eige­ne Par­tei­en grün­den und alles tun, um zu wach­sen. Sie wer­den sich natur­ge­mäß wei­ter für Ket­ten­mi­gra­ti­on und Mas­sen­ein­bür­ge­rung ihrer Lands­leu­te einsetzen.

Krah könn­te tür­ki­sche Wäh­ler viel­leicht für Syrer-Abschie­bun­gen gewin­nen und umge­kehrt. Aber tür­ki­sche Natio­na­lis­ten wer­den kaum gegen Visa­frei­heit mit ihrer Hei­mat stim­men. Ob das „tei­le und herr­sche“ hier auf­geht, darf bezwei­felt werden.

Ich bin also grund­sätz­lich ande­rer Mei­nung: Selbst wenn man Krahs resi­gna­ti­ve Posi­ti­on akzep­tiert und Remi­gra­ti­on im gro­ßen Stil für geschei­tert hält, wäre die Kon­se­quenz eine ande­re. Die AfD müß­te in einem liba­ne­si­schen Sze­na­rio zu einer Volks­grup­pen­par­tei wer­den, die eine räum­li­che Samm­lung der Rest­deut­schen organisiert.

Krahs mög­li­che Agen­da – Den „Bin­nen-Eth­no­plu­ra­lis­mus“ hat Krah (mei­ner Ver­mu­tung nach) has­tig nach­ge­scho­ben, um eine Pra­xis zu legi­ti­mie­ren, die er längst ver­folgt: Er sucht aktiv den Schul­ter­schluß mit nicht­as­si­mi­lier­ten Migran­ten. Beim Bar­bier lobt er Erdo­gan, anders­wo wirbt er offen um Staats­bür­ger, die sich als Tür­ken identifizieren.

Pole­misch könn­te man sagen: Krah will der CDU die Stim­men der grau­en Wöl­fe abja­gen. Will er sich als gen­der­kri­ti­scher, islam­freund­li­cher und Erdog­an­fan posi­tio­nie­ren, um mit den Stim­men ein­ge­bür­ger­ter Tür­ken eine neue Macht­ba­sis zu schaf­fen? Schafft er das, was etwa Dani­el Fiß bezwei­felt, wür­de er wirk­lich zur Macht­fi­gur inner­halb der AfD: ohne Vor­feld und Lan­des­ver­band, aber als Bro­ker der eth­ni­schen Wahl.

Man unter­schät­ze hier nie den Oppor­tu­nis­mus der Poli­tik: Soll­te Krah wirk­lich signi­fi­kant Migran­ten­stim­men mobi­li­sie­ren, wür­de er, vor allem im Wes­ten, zu einer gefrag­ten Schlüs­sel­fi­gur. Daß die­ser Kurs der Par­tei scha­det, ist aus mei­ner Sicht offen­sicht­lich. Aber für Krah könn­te er den Durch­bruch bedeu­ten. Das ist, wie gesagt, nur mei­ne per­sön­li­che Ver­mu­tung. Das kom­men­de Ver­hal­ten von Krah wird zei­gen, ob sie zutref­fend ist.

Wie wei­ter? – Maxi­mi­li­an Krah ver­wirft das Werk­zeug der Leit­kul­tur und Assi­mi­la­ti­on, akzep­tiert den Viel­völ­ker­staat und legi­ti­miert die Ver­recht­li­chung der Debat­te durch die Jus­tiz. Er will sich radi­kal neu posi­tio­nie­ren, distan­ziert sich dafür von Mit­strei­tern und wirft ihnen ten­den­zi­ell „Staats­feind­lich­keit“ vor. Ich neh­me das zur Kennt­nis und wer­de per­sön­li­che Schlüs­se dar­aus zie­hen, solan­ge Krah die­ses Ver­hal­ten nicht ein­stellt und sei­ne Feh­ler und Mei­nungs­wech­sel ver­ständ­lich macht.

Unab­hän­gig davon blei­ben aber die bren­nen­den poli­ti­schen Fra­gen: Wann tritt der demo­gra­fi­sche Kipp­punkt ein? Wie reagie­ren wir auf Repres­si­on und neue „rote Lini­en“, die von Gerich­ten gezo­gen wer­den? Wie wägt man zwi­schen Stra­te­gie und Welt­an­schau­ung ab? Dafür braucht es tak­ti­sche Klug­heit, poli­ti­schen Mut und welt­an­schau­li­che Gerad­li­nig­keit. Ob die Krah das glaub­wür­dig ver­tritt, mag jeder selbst beurteilen.