Dynamik und Persistenz des Volkes

Die Gret­chen­fra­ge für die Rech­te lau­tet aber: In wel­chem Ver­hält­nis sieht sie die­se Seins­for­men? Selbst die coo­len Kids bei der Boo­mer- und Beam­ten­pos­til­le kön­nen nicht weghören.

Offen­sicht­lich lie­gen zwi­schen Abstam­mung, Spra­che und Kul­tur Trenn­li­ni­en. Daß Spra­che noch kei­ne gemein­sa­me Kul­tur bedeu­tet, weiß außer Aydan Özoğuz jeder Fremd­spra­chen­schü­ler, der sich im Dekli­na­ti­ons-Dickicht verliert.

Die Geburt bestimmt einen Zugang, aber nur ein vages, vor­re­flek­tier­tes Dasein. Kul­tur dage­gen heißt geis­tig reges Machen, Bau­en, Pfle­gen. Trotz ihrer essen­zi­el­len Tren­nung sind die­se Seins­for­men zwei­fels­oh­ne von­ein­an­der abhän­gig: Reli­gi­on und Kul­tur prä­gen Spra­che, man den­ke bloß an Luthers Bibel­über­set­zung. Umge­kehrt eröff­net Spra­che gan­ze Intui­ti­ons­räu­me, wer woll­te das verleugnen.

In der reli­giö­sen Kul­tur wird ver­han­delt, was für Völ­ker als rele­van­te Abstam­mung gilt: ob von Vater oder Mut­ter, durch Adop­ti­on oder gar Trans­ak­ti­on. Bei aller Abhän­gig­keit von­ein­an­der sind die­se Seins­for­men aber nicht auf­ein­an­der redu­zier­bar. “Volk” ist weder sprach­lich-mäch­ti­ges Fiat, wie die Post­mo­der­ne sug­ge­rie­ren mag. Es ist nicht aus­schließ­lich kul­tu­rel­le, halb-fik­ti­ve Pra­xis, denn die steht jedem offen. Aber auch die Abfol­ge ani­ma­li­scher Gene­ra­tio­nen ent­hält für sich genom­men so viel Kul­tur­gut wie das Zwit­schern eines Vogels neben dem Kon­zert-Orches­ter im Park.

Götz Kubit­schek hat zuletzt die Abstam­mung zum Ober­be­griff eines rech­ten Ver­ständ­nis­ses vom Volk gemacht. Aus ihr erfolg­ten “Zugriffs­wei­sen auf Welt, Umge­bung, Tun, Den­ken, Emp­fin­den”, sag­te er im Inter­view mit Wal­l­asch. Auch Maxi­mi­li­an Krah scheint d’accord. Abstam­mung gilt hier als Aus­gangs­punkt für eine Teil­ha­be an deut­scher Kul­tur­fül­le: ein Bay­er wür­de, bei allem Aus­tausch über die Alpen hin­weg, eben einen bay­ri­schen Barock pflegen.

So erwei­tert die Rech­te aber den Abstam­mungs­be­griff auf die ande­ren Seins­for­men und über­dehnt ihn. Sie stürzt in die­sel­be Reduk­ti­ons-Fal­le wie ihre Geg­ner, für die „Volk“ nur Sprach­ges­te oder prak­ti­zier­te Fik­ti­on ist – aller­dings mit ungleich schwer­wie­gen­de­ren Kon­se­quen­zen. Aus dem über­dehn­ten Begriff der Abstam­mung wird ein voll­ge­stopf­tes Unge­tüm. Dar­aus läßt sich ein for­mi­da­bler Strick dre­hen, der sich je nach Pole­mik-Bedarf mal mehr oder weni­ger faschis­to­id bie­gen läßt. (“Jetzt wol­len die auch noch einen Kulturarier-Nachweis!”)

Die Geburt als blo­ßer Daseins-Zugang bestimmt natür­lich nicht, ob man ita­lie­ni­schen oder bay­ri­schen Barock gou­tiert. Offen­sicht­lich geht es Kubit­schek aus­schließ­lich um ein kul­tu­rel­les Ver­ständ­nis von Volk, wobei er sich einer Natur-Meta­pho­rik bedient. Das Wach­sen von Völ­kern ruft Bil­der alter Wäl­der auf: wehen­de geis­ti­ge Saat, kul­tu­rel­le Befruch­tung, ver­erb­te Tra­di­tio­nen. (Diakoniewissenschaftsstudent:innen ken­nen sol­che Bil­der von dem noch nicht gesi­chert rechts­extre­men Johann Hin­rich Wichern, einem „Vater“ des christ­li­chen Sozialstaats.)

Es sind die genea­lo­gi­schen Bil­der von Denk­schu­len und apos­to­li­scher Geist­lich­keit. Die­se Meta­pho­rik für Völ­ker als Kul­tur­ge­mein­schaf­ten muß aber getrennt blei­ben von der bana­len bio­lo­gi­schen Her­kunft, will man letz­te­re – im Erbrecht oder ius san­gui­nis – noch für bare Mün­ze nehmen.

Als Ana­lo­gon für die­sen Volks­be­griff mag Hegels Ver­ständ­nis der Ehe die­nen. Sie bewegt sich immer irgend­wie zwi­schen Lie­be, Ver­trag und Geschlechts­ver­bin­dung. Für Hegel ist die Ehe aber kei­ne ver­trag­li­che Ver­bin­dung „zum lebens­wie­ri­gen, wech­sel­sei­ti­gen Besitz [der] Geschlechts­ei­gen­schaf­ten“ wie beim knor­zi­gen Kant. Sie ist aus­schließ­lich eine Form der Sitt­lich­keit, also Kul­tur, über deren gleich­för­mi­gen Trott er durch­aus frei­mü­tig refe­riert. Nach­kom­men mögen ein Resul­tat sein, aber kein not­wen­di­ges. Und als Rechts­sub­jek­te tre­ten Part­ner sogar nur in Erschei­nung, wenn die Ehe zerfällt.

Eine ande­re, auch erhel­len­de Mög­lich­keit ist, das „Volk“ genau als die Dyna­mik aus Abstam­mung, Spra­che und Kul­tur zu ver­ste­hen. Chris­ten und alle, die ihren Unglau­ben kurz sus­pen­die­ren, kön­nen dabei auf das Volk Isra­el zurück­grei­fen. Es ist der instruk­ti­ve her­me­neu­ti­sche Schlüs­sel zur Poli­tik im theo­lo­gi­schen Den­ken. Dazu gehört, beson­ders im christ­li­chen Wei­ter­gang, das strahl­kräf­ti­ge Ver­spre­chen einer uni­ver­sa­len Polis.

Das bibli­sche Volk Isra­el und in einer Fort­set­zung das moder­ne Juden­tum, hat sich wahr­schein­lich wie kein ande­res Volk durch sei­ne Reli­gi­on mit­samt Kul­tur, Spra­che und Abstam­mungs­ko­hä­renz bewahrt. In der Gewiß­heit des gött­li­chen Erwählt­s­eins wur­den alle drei Seins­for­men sorg­fäl­tig gepflegt, auch dank nie ver­sie­gen­der Quel­len des Tros­tes unter Bedin­gun­gen radi­ka­ler Ver­nich­tung. Von Isra­el darf sich nun jedes Volk eine Schei­be abschnei­den und kann es vor dem Hin­ter­grund sei­ner Universalität.

Auch, wenn eine der drei Seins­for­men — noch­mal: Abstam­mung, Spra­che, Religion/Kultur — abhan­den kommt, wächst erfah­rungs­ge­mäß das drit­te mit der Zeit nach. Wie ost­preu­ßisch ist heu­te noch ein Mil­le­ni­al in Han­no­ver? So sind auch sprach­lich meist wen­di­ge Chris­ten aus ehe­ma­li­gen afri­ka­ni­schen Kolo­nien in Groß­bri­tan­ni­en de fac­to inte­griert. Dazu trug die Idee des Com­mon­wealth, einer „impe­ria­len Fami­lie“ bei.

Weit hin­aus über roya­les Kichern bei blu­mig-ozea­ni­schen Tän­zen wohn­te die­ser Idee auch eine inte­grie­ren­de Kraft inne. Im post­ko­lo­nia­len Zer­bre­chen, für das es ja gute Grün­de gibt, lie­gen in die­sem Äther die Mög­lich­kei­ten zukünf­ti­ger Ver­söh­nung. Das heißt: Nagelt man Völ­ker nicht auf Spra­che, Kul­tur oder Abstam­mung fest, sieht man ihre bestän­di­ge Kraft zur Absorp­ti­on und Generation.

Wo hin­ge­gen nur noch eine Seins­form vor­han­den ist, zer­stiebt ein Volk. Abstam­mung ohne Kul­tur wird zur blo­ßen Gene­tik, extra­hiert aus Blut- und Spu­cke-Röhr­chen. Spra­che ver­fliegt im bild­lo­sen Phra­sen-Eng­lisch kos­mo­po­li­ti­scher Pro­vin­zei­er. Kul­tur­gü­ter wer­den glo­ba­les Über­all oder Objekt stän­di­ger Kämpfe.

Doch selbst in sol­chen Situa­tio­nen gibt es Über­ra­schun­gen, Exis­tenz­sprün­ge durch Ein­zel­ne. Die ein­sa­men, psy­cho­ti­schen Visio­nen des Pro­phe­ten Hese­kiel vom Unheil und Wie­der­erste­hen Isra­els sind dafür bei­spiel­haft. Zugleich deu­ten sie, sie­he oben, weit über jedes kon­kre­te „Volk“ hinaus.

Dekli­niert man anders­her­um die drei Seins­for­men durch, könn­te man ernst­haft dis­ku­tie­ren, ob z. B. Afro-Ame­ri­ka­ner oder die Ost­deut­schen ein eige­nes Volk sind. Es gibt offen­sicht­lich auch Zwi­schen-Sta­di­en, die über län­ge­re Zeit bestehen blei­ben und in die eine oder ande­re Rich­tung kip­pen kön­nen (man den­ke an die einst sepa­ra­tis­ti­sche, aber klei­ne Nati­on of Islam oder die Umris­se der ehe­ma­li­gen DDR auf Kar­ten nach der Wahl).

Es sticht her­vor, wie sehr jen­seits von Pro­gram­ma­ti­ken, über die sich die Rech­te momen­tan strei­tet, his­to­ri­sche Ereig­nis­se die Exis­tenz von Völ­kern prä­gen, sie über­haupt erst hervorbringen.

Was heißt die­se tria­di­sche Dyna­mik aber für die Per­sis­tenz eines, sogar die­ses Vol­kes? Es wäre ein Irr­sinn, woll­te man es zu einem Social Engi­nee­ring-Pro­jekt dekla­rie­ren. Selbst für glü­hen­de EU-Euro­pä­er taucht die Fra­ge nach einem „euro­päi­schen Volk“ nur in Kreuz­wort­rät­seln auf.

Alle­mal lie­gen unse­re schät­zens­wer­ten Kul­tur­gü­ter rechts und links für uns alle da. Sie wer­den ste­tig ver­wal­tet und müh­sam restau­riert, sie quil­len über vor Trost und Witz. Sprach­pfle­ge ist Sache eige­ner Dis­zi­plin; hier möge jeder sein Scherf­lein beitragen.

Ein kul­tur­krie­ge­ri­scher Nata­lis­mus, en vogue unter man­chen Kon­ser­va­ti­ven, rich­tet Kin­dern als Gabe und Geschenk (Ps. 127,3) ernst­haft Scha­den an. Gera­de an letz­te­ren sieht man: Mög­lich­keits­räu­me eröff­nen sich, sie wer­den gege­ben. Aber Dyna­mik – die Kraft – impli­ziert auch Arbeit. Man darf in die Hän­de spucken.