Remigration – juristisch und politisch

War­um rich­tet sich der Fokus des poli­ti­schen Geg­ners auf die Remi­gra­ti­on? Weil er weiß: Sie ist mehr als eine poli­ti­sche Posi­ti­on. Sie könn­te zu einem Mythos werden.

Laut Geor­ges Sor­el ist ein Mythos „kei­ne Beschrei­bung der Din­ge, son­dern ein Aus­druck des Wil­lens, mit dem sich ein Mann oder eine Grup­pe dazu ent­schließt zu han­deln.“ Anders gesagt: Mythen erklä­ren die Welt nicht – sie moti­vie­ren Men­schen, sie zu ver­än­dern. Fak­ten über Demo­gra­fie oder Gewalt­vi­de­os von Migran­ten mögen scho­ckie­ren, doch nur Mythen wie die Remi­gra­ti­on geben Mil­lio­nen Hoff­nung. So inspi­rie­ren sie zum Han­deln. Remi­gra­ti­on ist die bestehen­de Hoff­nung auf ein deut­sche­res Deutsch­land. Was dem Land ange­tan wur­de, ist nicht irreversibel.

Es gibt zahl­rei­che Kon­zep­te zur Remi­gra­ti­on, die in einem pro­duk­ti­ven Aus­tausch ste­hen. Gera­de dadurch wur­de der Mythos zur Ach­se des patrio­ti­schen Lagers. Wel­cher Begriff wird glei­cher­ma­ßen von Akti­vis­ten und Poli­ti­kern ver­wen­det? Wel­che For­de­rung eint „Boo­mer“ und „Zoo­mer“, Män­ner und Frau­en? Was ver­bin­det Liber­tä­re und Sozia­lis­ten, Chris­ten und Hei­den, Ukrai­ne- wie Ruß­land­freun­de, Par­tei und Vorfeld?

Es ist die Visi­on der Remi­gra­ti­on. Ohne die­se gemein­sa­me Ach­se könn­te das patrio­ti­sche Lager ver­mut­lich rasch an die­sen inne­ren Bruch­li­ni­en zerfallen.

Bis­lang waren es vor allem die pau­scha­len Angrif­fe des Geg­ners, die für Zusam­men­halt sorg­ten. Nun geht man geziel­ter vor und ver­sucht bewußt zu spal­ten. Doch alle inne­ren Que­re­len und Frak­ti­ons­kämp­fe blei­ben fol­gen­los, solan­ge der Kampf gegen den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch und für Remi­gra­ti­on Kon­sens und Mythos bleiben.

Zur Debat­te – Krah will lie­ber heu­te als mor­gen den Toten­schein für die Remi­gra­ti­on aus­stel­len. Sein alter­na­ti­ver Mythos wirkt aber unaus­ge­reift, ver­früht und damit wenig überzeugend.

Bereits 2023 leg­te ich im Buch Stra­te­gie der Samm­lung dar, wann und wie eine „Völ­ker­wan­de­rung nach innen“ zu einem neu­en Mythos wer­den könn­te. Krahs ideo­lo­gi­scher Aktio­nis­mus wirkt dage­gen zum jet­zi­gen Zeit­punkt demo­bi­li­sie­rend und poten­zi­ell spal­tend. Lan­ge Zeit lehn­te er eine Debat­te über die­se The­men mit mir ab. Jetzt drängt er auf ein Gespräch, aber aus­schließ­lich in Schnell­ro­da. Ich ver­mu­te, es geht ihm nicht um Aus­tausch, son­dern um Schlagzeilen.

Schnell­ro­da ist für mich ein bedeut­sa­mer Ort und ein poli­ti­sches Sym­bol. Es ist kei­ne Büh­ne für poli­ti­sches Thea­ter, son­dern steht für Grad­li­nig­keit, Glaub­wür­dig­keit und gewis­se Wer­te. Kein ande­rer Ort ver­kör­pert so stark unse­re welt­an­schau­li­che Tra­di­ti­on, die von Moh­ler über Jün­ger bis zur Kon­ser­va­ti­ven Revo­lu­ti­on zurück­reicht. Je mehr die Debat­te auf X ent­gleis­te (auch selbst­kri­tisch gesagt) und die Fron­ten sich ver­här­te­ten, des­to deut­li­cher wur­de mir: Das ist nicht der rich­ti­ge Ort für die­se Auseinandersetzung.

Ich ten­dier­te seit Krahs Äuße­run­gen bei t‑online dazu, die Debat­te nicht mehr zu füh­ren. Aus­schlag­ge­bend war für mich, daß Krah nicht klar zusi­cher­te, er wer­de mein Kon­zept nicht mehr als staats­feind­lich bezeich­nen. Eine hit­zi­ge Eska­la­ti­on des Gesprächs ist damit nicht aus­zu­schlie­ßen, und das will ich der Insti­tu­ti­on Schnell­ro­da schlicht erspa­ren. Daß Krah mir nun in Schul­hof­men­ta­li­tät „Knei­fen“ vor­wirft, ist nicht nur unse­ri­ös und platt. Es bestä­tigt im Nach­hin­ein die Rich­tig­keit die­ser Entscheidung.

Vom „Knei­fen“ – Ich habe kei­ne Scheu vor einem offe­nen Aus­tausch von Argu­men­ten – weder hier im Blog noch in einer Live-Debat­te auf X, die ich Krah sofort als Alter­na­ti­ve vor­ge­schla­gen habe. Er selbst behaup­tet ja, daß das Publi­kum und der Mode­ra­tor in Schnell­ro­da par­tei­isch wären. Auf X gäbe es für sol­che Vor­wür­fe kei­nen Anlaß: Das Gespräch wäre unge­schnit­ten, unzen­siert und für jeden in Echt­zeit zugäng­lich. Vor allem bie­tet die­se neu­tra­le­re Büh­ne der Pres­se weni­ger Stoff, die her­bei­ge­sehn­te „Spal­tung“ der Rech­ten zu verschlagzeilen.

Doch nun ver­wei­gert sich Krah der Dis­kus­si­on und ver­kün­det tri­um­phie­rend auf X den „Tod“ mei­nes Remi­gra­ti­ons­kon­zepts. Ich wer­fe ihm kein „Knei­fen“ vor, son­dern neh­me das gelas­sen zur Kennt­nis. Es wird sei­ne Grün­de haben. Womög­lich sucht er nicht die inhalt­li­che Aus­ein­an­der­set­zung, son­dern die Büh­ne. Es geht weni­ger um Aus­tausch, als um Auf­merk­sam­keit, denn Schlag­zei­len sind der Treib­stoff für Krahs poli­ti­sche Neuorientierung.

Das media­le Echo flacht längst ab. Vie­le, die sich kurz­zei­tig blen­den lie­ßen, erken­nen nun die gra­vie­ren­den Schwä­chen in Krahs neu­em Kon­zept. Er konn­te kaum Par­tei­kol­le­gen zur Distan­zie­rung von mir oder zur Unter­stüt­zung des Bin­nen­etho­plu­ra­lis­mus bewe­gen. Nach mei­nem per­sön­li­chen Ein­druck ist die Par­tei zuneh­mend genervt von der „Cau­sa“.

Wor­um es jetzt wirk­lich geht – Aber genug zu Krah und der Debat­te. Remi­gra­ti­on ist kei­ne „Cau­sa finita“.

Jetzt beginnt der ent­schei­den­de Abschnitt! In ver­schie­de­nen Urtei­len und Stel­lung­nah­men – vom OVG Müns­ter über das BVerwG bis hin zu einem Bescheid der Stadt Augs­burg – wird der Ver­such unter­nom­men, mein Kon­zept der Remi­gra­ti­on zu kriminalisieren.

Die ursprüng­li­che Cor­rec­tiv-Lüge von der „Ver­trei­bung von Staats­bür­gern“ wird inzwi­schen nicht mehr wie­der­holt. Statt­des­sen behaup­tet man nach einer ober­fläch­li­chen Lek­tü­re mei­nes Buches nun, Assi­mi­la­ti­ons­druck sei ver­fas­sungs­wid­rig. Dabei wird bewußt gegen den Text inter­pre­tiert. Der zen­tra­le Vor­wurf: Struk­tu­rel­le Maß­nah­men, die alle Staats­bür­ger betref­fen, aber Migran­ten de fac­to stär­ker berüh­ren, ver­sto­ßen gegen den Gleichheitsgrundsatz.

Hier soll­te man kurz inne­hal­ten: Was bedeu­tet das kon­kret? Was ist mit “unzu­läs­si­ger Dis­kri­mi­nie­rung” gemeint? Und was bedeu­tet es für die AfD (und womög­lich auch für die Uni­on), wenn die­se Inter­pre­ta­ti­on zur gel­ten­den Recht­spre­chung wird?

Die AfD könn­te wei­te Tei­le ihres Par­tei­pro­gramms ein­stamp­fen. Vom Mina­rett­ver­bot über die Kür­zung des Bür­ger­gelds bis hin zur Deutsch­pflicht – all das könn­te plötz­lich unter dem Ver­dacht der Ver­fas­sungs­feind­lich­keit ste­hen. Es han­delt sich um eine „Eska­la­ti­on von oben“: Was vor weni­gen Jah­ren noch als recht­lich zuläs­sig galt, wird nun zuneh­mend als ver­fas­sungs­wid­rig ausgelegt.

Die­ser Zustand ist unhalt­bar. Ohne Gele­gen­heit zur Stel­lung­nah­me und Gehör wer­de ich in juris­ti­schen Neben­sät­zen dif­fa­miert und kri­mi­na­li­siert. Die Fol­gen für mein Umfeld, Freun­de, Kon­tak­te und Geschäfts­part­ner, sind exis­tenz­be­dro­hend. Das beweist allein der COM­PACT-Pro­zeß. Der poli­ti­sche Geg­ner, der die Remi­gra­ti­on seit lan­gem tot sehen will, nutzt die­se Lage scham­los aus.

Was wir jetzt brau­chen, ist Klar­heit: Ist mein Buch erlaubt oder ver­bo­ten? Gel­ten Leit­kul­tur und Assi­mi­la­ti­on als ver­fas­sungs­feind­lich? Und wenn ja – wel­che Maß­nah­men genau wären betrof­fen? Müß­ten AfD und Uni­on wei­te Tei­le ihrer Pro­gram­me streichen?

Ich bera­te mich der­zeit mit Juris­ten, um einen Mus­ter­pro­zeß zur Remi­gra­ti­on anzu­sto­ßen. Das Ziel lau­tet, end­lich recht­li­che Klar­heit zu schaf­fen. Das Ter­rain dafür ist recht güns­tig. Die­se neue juris­ti­sche Eska­la­ti­on wider­spricht klar dem Rechts­emp­fin­den der Mehr­heit. Es geht weni­ger um kom­ple­xe Volks­be­grif­fe als kon­kre­te Poli­tik. Ein Angriff auf Leit­kul­tur und Assi­mi­la­ti­on wür­de dazu auch die Uni­on emp­find­lich tref­fen. Auch mein Buch, das vom Geg­ner teils ins Gegen­teil ver­dreht wird, könn­te sich als „Cor­pus delic­ti“ gegen die Anklä­ger selbst wen­den. Remi­gra­ti­on ist also nicht tot, son­dern bleibt im Zen­trum der Auseinandersetzung.

Bis dahin – kei­ne Panik – Noch ist unklar, in wel­cher Form der Mus­ter­pro­zeß ablau­fen wird. Aber er ist not­wen­dig, und es führt kein Weg dar­an vor­bei. Bis dahin gilt: kei­ne Flucht und kei­ne Panik. Aktu­ell ste­hen ledig­lich Behaup­tun­gen im Raum. Mein Buch und die Iden­ti­tä­re Bewe­gung sind nicht ver­bo­ten. Der COM­PACT-Frei­spruch zeigt zudem, daß mein Remi­gra­ti­ons­kon­zept sehr wohl öffent­lich dis­ku­tiert und publi­ziert wer­den darf.

Was man bis­lang getan hat, ist durch­schau­bar: Mit einer Droh­ku­lis­se will man die Wir­kung eines Ver­bots vor­weg­neh­men. So wie der ange­kün­dig­te Impf­zwang mög­lichst vie­le zur frei­wil­li­gen Imp­fung bewe­gen soll­te, will man mit die­sem „Angst­por­no“ Rech­te in die Flucht vor Remi­gra­ti­on trei­ben: Resi­gna­ti­on statt Remi­gra­ti­on, Akzep­tanz des Viel­völ­ker­staats und Öff­nung zur eth­ni­schen Wahl.

Ein Rück­zug ins „inne­re Exil“, eine Stra­te­gie der Samm­lung im gal­li­schen Dorf, könn­te eines Tages unser bit­te­res Schick­sal sein. Aber die­ser Tag ist nicht heu­te. Heu­te heißt es nicht flie­hen, son­dern kämp­fen: für unser Land, für kul­tu­rel­le Kon­ti­nui­tät und für die Remi­gra­ti­on als Ach­se und Mythos des patrio­ti­schen Lagers. Wer nicht mit­kämp­fen will, soll­te zumin­dest den Anstand besit­zen, uns nicht in den Rücken zu fallen.