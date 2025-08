Neubürgertum, Stagnation und rechte Resonanz

These: Die enormen haushaltsfinanziellen, die ökonomischen und sozialen Probleme der Bundesrepublik sind nicht ihre politisch entzündlichsten. Vielmehr ergeht es der vulnerablen Berliner Republik in einer Hinsicht tatsächlich wie der DDR in deren Endzeit:

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Tief krankt sie an ideo­lo­gi­schen Lebens­lü­gen, die ihr Selbst­ver­ständ­nis zwar sta­bi­li­sie­ren sol­len, es aber mitt­ler­wei­le spür­bar spren­gen. Ver­trau­en, Auto­ri­tät und Legi­ti­mi­tät ste­hen in Fra­ge, um so deut­li­cher sogar, je pene­tran­ter die Vor­zü­ge der Demo­kra­tie beschwo­ren wer­den. Weit­ge­hend zer­stört scheint die „sozia­le Gram­ma­tik“, wie Nor­bert Eli­as ein wich­ti­ges Kri­te­ri­um für Iden­ti­fi­ka­ti­on bezeichnete.

So wie die End-DDR ste­reo­typ von der „Stei­ge­rung des mate­ri­el­len und kul­tu­rel­len Lebens­ni­veaus“ oder der „unver­brüch­li­chen Freund­schaft zum Lan­de Lenins“ sprach und davon, daß der Mar­xis­mus-Leni­nis­mus all­mäch­tig sei, weil er wahr wäre, kün­det der Pro­pa­gan­da­ap­pa­rat der gegen­wär­ti­gen Herr­schaft selbst­ge­fäl­lig von „Viel­falt“ und „Welt­of­fen­heit“, von „Tole­ranz“ und „Demo­kra­tie“.

Die Ahnung vom Abstieg unse­rer Form der Demo­kra­tie ist längst deutlich:

Demo­kra­tien ster­ben, aber sie wer­den nicht getö­tet, son­dern bege­hen Selbst­mord – so die domi­nan­te Deu­tung unse­rer gegen­wär­ti­gen Lage,

schrieb Phil­ip Manow bereits vor zwei Jah­ren im „Mer­kur“.

Und so wie Kri­ti­kern in der DDR-End­zeit zur Argu­men­ta­ti­ons­ver­mei­dung ulti­ma­tiv die rhe­to­ri­sche Fra­ge ent­ge­gen­ge­hal­ten wur­de „Seid ihr etwa nicht für den Frie­den?“, wird der Oppo­nent heu­te ver­zwei­felt erpreßt mit „Wollt ihr denn den Rück­fall in Natio­nal­so­zia­lis­mus und Auschwitz?“

Erwar­tet wird, daß der Wohl­ge­sinn­te betrof­fen den Kopf zum Nacken­biß beugt und beschwört:

Nein, nur das nicht! In der Haupt­sa­che – Demo­kra­tie jetzt, Welt­frie­den damals – ist dank klu­ger Poli­tik und Füh­rung ja alles bes­tens. Ich beken­ne, ich ste­he dazu!

Daher die ver­ord­ne­ten Pflicht-Wall­fahr­ten zum Besuch eins­ti­ger Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger und des Gedenk­stät­ten­kom­ple­xes, daher all die Betrof­fen­heits­in­sze­nie­run­gen und die dar­an anschlie­ßen­de For­de­rung, in das Man­tra einer von Men­schen­recht und Men­schen­wür­de bestimm­ten Ide­al­welt ein­zu­stim­men, vor der sich jeder zu ver­nei­gen hat wie vorm Himm­li­schen Jeru­sa­lem.

Nur: Eben­so, wie die DDR-Bür­ger die Agi­ta­ti­ons­ver­ren­kun­gen ihrer Staats­füh­rung als ver­zwei­fel­tes Bemü­hen um die Kaschie­rung augen­fäl­li­gen Schei­terns erkann­ten, wis­sen oder erspü­ren die meis­ten Bun­des­bür­ger, daß das immer pene­tran­te­re Beschwö­ren der immer glei­chen frag­wür­di­gen For­meln und Phra­sen nicht auf deren Rele­vanz, son­dern, ganz im Gegen­teil, auf deren Impo­tenz deu­tet, gera­de wenn unterm Eti­kett der Demo­kra­tie­för­de­rung immer mehr Mit­tel für „poli­ti­sche Bil­dung“ – also Indok­tri­nie­rung – und „zivil­ge­sell­schaft­li­che“ Agit­Prop-Ver­ei­ne ein­ge­setzt wer­den und gera­de­zu gro­tesk eine rechts­extre­mis­ti­sche Gefähr­dung auf­ge­bla­sen wird.

Von wem geht das aus? Wer genau ist hier Agens und Hege­mon der Abläu­fe? Wes­sen frag­wür­di­ges Selbst­ver­ständ­nis ver­ur­sacht die fort­schrei­ten­de Neu­ro­ti­sie­rung der Gesellschaft? –

Nach wie vor ist dafür, mar­xis­tisch gespro­chen, die Bour­geoi­sie ver­ant­wort­lich, das Bür­ger­tum also, nur eben im Sin­ne einer neu­en Eli­te, gewis­ser­ma­ßen also eine Neo­bour­geoi­sie, die die Geschi­cke des Lan­des lenkt und sich den Par­la­men­ta­ris­mus bis­lang noch dienst­bar zu machen versteht.

Die­se links­grü­ne bzw. links­li­be­ra­le Bour­geoi­sie 2.0 mag äußer­lich nichts mehr gemein haben mit dem Besitz- und Bil­dungs­bür­ger­tum des Indus­trie­zeit­al­ters, sie trägt nicht Smo­king und raucht kei­ne Zigar­ren, son­dern kommt fit und cool im Habeck-Hoo­die daher, gefällt sich woke, divers und „bunt“, aber sie ist doch ihrem sozia­len und kul­tu­rel­len Platz nach – die Bour­geoi­sie: neu­er­dings rosa oder grün anstatt auf erns­te Wei­se schwarz gewan­det, gern „zuge­wandt“, „acht­sam“ und „empa­thisch“, sowie­so vegan und ver­meint­lich nach­hal­tig lebend, dabei aber hedo­nis­tisch maß­los wie eh und je und im Poli­ti­schen dann doch auf schmit­tia­ni­sche Wei­se knall­hart gemäß Freund-Feind-Zuschrei­bun­gen handelnd.

Ja, das Öko­no­mi­sche ist wesent­lich. Kri­selt es, krankt die Gesell­schaft an der Basis. Die FDP schei­ter­te gera­de famos, weil sie das kor­ri­gie­ren woll­te. Not­wen­digs­te Ver­än­de­run­gen wer­den wei­ter­hin aus­ge­ses­sen, weil dar­über Wah­len ver­lo­ren wür­den. Mit einer Bil­li­on Schul­den aber kann ja jeder regie­ren. Vor­erst jedenfalls.

Die „Freie Pres­se“ aus Chem­nitz am 31. Juli treff­lich zur finan­zi­el­len Situation:

Mit der rea­li­täts­ver­wei­gern­den Ruhe des Diri­gen­ten der Tanz­ka­pel­le auf der Tita­nic prä­sen­tiert Bun­des­fi­nanz­mi­nis­ter Lars Kling­beil sei­nen Haus­halts­ent­wurf für das Jahr 2026. Und wäh­rend unter Deck das ein­drin­gen­de Was­ser schon sei­ne Ver­wüs­tun­gen anrich­tet, preist der obers­te Takt­ge­ber der Finanz­po­li­tik sei­nen Etat in unan­ge­brach­ter Fröh­lich­keit als ‚Mei­len­stein‘. Viel­leicht ist er das in gewis­ser Wei­se sogar. Lars Kling­beil wird bis zum Ende der Wahl­pe­ri­ode so vie­le Schul­den auf­neh­men wie alle Bun­des­fi­nanz­mi­nis­ter vor ihm. Und trotz der beträcht­li­chen Aus­wei­tung der Schul­den­last klafft in die­ser Vor­pla­nung bis 2029 noch immer eine atem­be­rau­ben­de Finan­zie­rungs­lü­cke von 172 Mil­li­ar­den Euro.

Nur gera­ten selbst öko­no­misch kri­seln­de Gesell­schaf­ten nicht zwin­gend in eine poli­ti­sche Tur­bu­lenz. Die stellt sich erst ein, wenn kei­ne kla­re Rede mehr mög­lich ist, wenn sich zwi­schen ent­schei­den­den Grup­pen eine umfas­sen­de Kom­mu­ni­ka­ti­ons­stö­rung ergibt, wenn die eigent­lich exis­ten­ti­el­len Pro­ble­me von einer dreis­ten Pro­pa­gan­da-Rhe­to­rik ver­deckt wer­den und sich jene aus­ge­schlos­sen oder ver­folgt sehen, die Fehl­stel­lun­gen klar anspre­chen, um sie zu kor­ri­gie­ren. Wenn also die Dis­kurs­ge­sell­schaft selbst zur lee­ren Phra­se geschrumpft ist, weil ins­be­son­de­re doch der Dis­kurs sogar von Staats wegen ver­hin­dert und Kor­rek­ti­ve ver­un­glimpft oder kri­mi­na­li­siert werden.

Der Sozio­lo­ge Andre­as Reck­witz sieht die heu­ti­ge Gesell­schaft in vier Klas­sen geglie­dert, die sich nach sozia­ler Stel­lung, kul­tu­rel­lem Kapi­tal und ver­än­der­tem Lebens­stil deut­lich unter­schei­den.

An der Spit­ze iden­ti­fi­ziert er eine klei­ne Ober­schicht, die mit ihrem öko­no­mi­schen und kul­tu­rel­len Ein­fluß die gesell­schaft­li­chen Ent­wick­lun­gen prägt. Dar­un­ter gestaf­felt zwei Frak­tio­nen der Bour­geoi­sie, zum einen die neue Mit­tel­schicht, als ein­fluß­reichs­te Grup­pe im Wan­del der Indus­trie- zur Dienst­leis­tungs­ge­sell­schaft und über die Bil­dungs­expan­si­on seit den sieb­zi­ger Jah­ren entstanden.

Sie gibt seit den nuller Jah­ren den Ton an, folgt den in ihrer Schul- und Hoch­schul­aus­bil­dung erwor­be­nen Illu­sio­nen hin­sicht­lich Men­schen- und Welt­bild und schuf sich mit aller­lei Abs­trak­ta um Men­schen­recht und Men­schen­wür­de eine Uto­pie, der mitt­ler­wei­le nicht nur in den USA eine star­ke Reak­ti­on vital ent­ge­gen­tritt. Poli­tisch. – Phi­lo­so­phisch möch­te man mit Nico­lai Hart­mann anmerken:

Wer die Augen ver­schließt vor der Welt, wie sie ist, ver­schließt sie auch vor dem Wesen der eige­nen Akti­vi­tät und des eige­nen Kön­nens. Denn dem Geis­te ist kei­ne All­macht gege­ben, son­dern begrenz­te Macht; und eben­so begrenzt ist die Frei­heit – über­all gebun­den an Bedin­gun­gen der Ver­wirk­li­chung, die nicht er erschaf­fen hat …

Allein daß Woke­neß und irrs­te Umwer­tun­gen bewähr­ter Wer­te von ame­ri­ka­ni­schen Eli­te-Uni­vers­tä­ten, also von den Rich-Kids aus­gin­gen, zeigt ja, inwie­fern es die neue Bour­geoi­sie ist, deren in die Fal­le des Idea­lis­mus lau­fen­de Heils- und Erlö­sungs­er­war­tun­gen die Gesell­schaft domi­nie­ren konn­ten und den pes­si­mis­ti­schen Lebens­ernst rea­lis­ti­scher Poli­tik zuguns­ten ver­häng­nis­vol­ler Uto­pien auflösten.

Die Rich Kids wuch­sen in einer All­tags­welt enor­mer kul­tu­rel­ler und insti­tu­tio­nel­ler Ent­las­tung auf, die sie fata­ler­wei­se für selbst­ver­ständ­lich hiel­ten – eine Gefahr, auf die maß­geb­lich Arnold Geh­len verwies.

Noch dra­ma­ti­scher in der Fol­ge: Die in den neun­zi­ger und nuller Jah­ren wohl­stän­dig Auf­ge­wach­se­nen, von ihren post­acht­und­sech­zi­ger Leh­rern zu Nar­ziß­ten erzo­gen, sehen sich per se und leis­tungs­frei als jene guten Men­schen an, an deren Wesen die Welt gene­sen wür­de, hiel­te die sich end­lich an ein ver­meint­lich grund­ver­ord­ne­tes Men­schen­bild. Über­haupt wäre der Mensch ur-gut, rich­te­te man ihm dazu nur die bes­ten Bedin­gun­gen ein – von früh­kind­li­cher För­de­rung bis zu all­um­fas­sen­der Inklu­si­on und Teilhabegarantie.

Die neue Mit­tel­schicht besteht nach Reck­witz aus gut aus­ge­bil­de­ten Aka­de­mi­kern, die in wis­sens­in­ten­si­ven oder in soge­nann­ten krea­ti­ven Beru­fen tätig sind – in Medi­en, For­schung, Medi­zin und in der Finanz- oder Rechts­bran­che. Genau das sind die woken Multiplikatoren.

Die links­dre­hen­de Neo­bour­geoi­sie jeden­falls lebt urban, ver­steht sich als welt­of­fen, scheint risi­ko­be­rei­ter und ist am kos­mo­po­li­ti­schen Libe­ra­lis­mus der Any­whe­res ori­en­tiert. Der mit Wert­schöp­fung ver­bun­de­ne Dreck liegt nicht mehr vor der eige­nen Tür, son­dern längst irgend­wo im „glo­ba­len Süden“. Sie wol­len und müs­sen ihn nicht sehen und trös­ten sich mit Fair-Trade-Auf­kle­bern und Lie­fer­ket­ten­ge­setz über Zwei­fel hinweg.

Im lebens­kul­tu­rel­len Gegen­satz zur neu­en steht nach Reck­witz die alte, ten­den­zi­ell abstei­gen­de Mit­tel­schicht, einst her­vor­ge­gan­gen aus der tra­di­tio­nel­len Indus­trie­ar­bei­ter­schaft. Sie hat ihre frü­he­re Domi­nanz ver­lo­ren, mit der sie die alte Bun­des­re­pu­blik präg­te, wird im Klein­städ­ti­schen und Länd­li­chen ver­or­tet, hängt noch an tra­di­tio­nel­len Wer­ten wie Dis­zi­plin, Fleiß und loka­ler Ver­wur­ze­lung und zeigt sich von der Glo­ba­li­sie­rung verunsichert.

Obgleich nicht tren­dig, son­dern spür­bar auf der Ver­lie­rer­stre­cke, bewahrt sie doch Tugen­den, die lebens­prak­tisch über Jahr­hun­der­te gal­ten und sich in Rück­be­sin­nung als­bald als so hilf­reich wie not­wen­dig erwei­sen dürf­ten: Maß und Mit­te, Skep­sis und Selbst­kri­tik, gesun­der Men­schen­ver­stand, hier und da sogar Religiosität.

An der Basis der Gesell­schaft befin­det sich schließ­lich die Unter­schicht der Gering­qua­li­fi­zier­ten. Wäh­rend die­se Grup­pe bis in die spä­ten Neun­zi­gern noch von har­ter kör­per­li­cher Arbeit leben konn­te („Kanns­te Kar­re schie­ben, kanns­te Arbeit krie­gen.“), ist sie heu­te von pre­kä­ren Ver­hält­nis­sen betrof­fen und impro­vi­siert insta­bi­le Erwerbs- oder Maß­nah­me­bio­gra­phien. Bis­lang lebt sie von Trans­fers und Bür­ger­geld­zah­lun­gen und wird zah­len­mä­ßig durch die Mas­sen­mi­gra­ti­on verbreitert.

Reck­witz beschreibt ihre Lebens­la­ge als ein „Sich-Durch­wurs­teln“, da lang­fris­ti­ge Pla­nun­gen kaum mög­lich sind und schon das Bewäl­ti­gen des All­tags schwerfällt.

Die­se Grup­pe sieht sich durch die neue Mit­tel­schicht abge­wer­tet – eine Krän­kung, die sie nicht zuletzt zur sta­bi­len Wäh­ler­schaft der AfD wer­den ließ, wäh­rend sie frü­her eher der Lin­ken und deren Umver­tei­lungs­ver­hei­ßun­gen zuneig­te. Nur stie­gen maß­geb­lich einst Lin­ke eben zur Neu­bour­geoi­sie bzw. zu jener neu­en Mit­tel­schicht auf, die Reck­witz identifiziert.

Sie wird von den Ver­lie­rern als Geg­ner ange­se­hen, nicht zuletzt, weil von die­ser moder­nen „Bio­na­de-Bour­geoi­sie“ die von der Unter­schicht emp­fun­de­nen Her­ab­set­zun­gen ja aus­ge­hen. So beto­nen die Bes­ser­ge­stell­ten mit ein­deu­ti­ger Dis­kri­mi­nie­rungs­ab­sicht, die AfD wür­de vor­zugs­wei­se von Men­schen mit gerin­ge­ren Bil­dungs­ab­schlüs­sen gewählt.

Die Bot­schaft: Wer rechts wählt, ist dumm; der Dum­me wählt rechts. Nichts aber kränkt so sehr wie Über­heb­lich­keit und Arro­ganz, um so mehr, wenn die noch mora­li­sie­ren und erzie­hen will.

Daß sich die Unter­pri­vi­le­gier­ten in Sozi­al­kon­kur­renz zum bis­her wach­sen­den Migran­ten­zu­strom befin­den, ver­stärkt nach­voll­zieh­bar deren Res­sen­ti­ments gegen­über dem neu­lin­ken Estab­lish­ment einer­seits und die Affi­ni­tät zur AfD ande­rer­seits, wäh­rend sich die neue Mit­tel­schicht mit ver­blüf­fen­der Vehe­menz als gläu­bi­ge Für­spre­che­rin der Zuwan­de­rung pro­fi­liert – samt der zähen Legen­de, die­se wür­de die Gesell­schaft berei­chern und deut­schen Arbei­tern und Ange­stell­ten spä­ter die Ren­te bezahlen.

Wäh­rend doch gera­de „unten“ erleb­bar ist, daß „Zuwan­de­rer“ ent­ge­gen aller Polit­ro­man­tik mit hohem Pro­zent­satz ali­men­tiert wer­den müs­sen. Immer­hin sind laut Bun­des­agen­tur für Arbeit knapp 48 Pro­zent der Aus­län­der und 35 Pro­zent der Deut­schen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund Bür­ger­geld­be­zie­her, wäh­rend ledig­lich 17 Pro­zent der Bio-Deut­schen dazu­ge­hö­ren. Focus-online notiert: 63,5 Pro­zent der Bür­ger­geld­be­zie­her haben einen Migrationshintergrund.

Reck­witz weist zwar auf eine Dyna­mi­sie­rung von Auf- und Abstie­gen sowie damit ver­bun­de­ne kul­tu­rel­le Auf- und Abwer­tun­gen hin, aus­ge­löst von Ver­än­de­run­gen wie Post­in­dus­tria­li­sie­rung, Bil­dungs­expan­si­on und Wer­te­wan­del; aller­dings scheint die­se Dyna­mik ins­be­son­de­re für die Unter­schicht in Sta­tik und Ver­fes­ti­gung ein­ge­mün­det zu sein, wäh­rend die neue Mit­tel­schicht in ihrem Stre­ben nach Selbst­ver­wirk­li­chung an Ein­fluss in dem Maße gewinnt, wie die tra­di­tio­nel­le an kul­tu­rel­ler Domi­nanz verlor.

Die Wohl­mei­nen­den schockt – wenn­gleich zunächst noch halb­be­wußt – die Ahnung, daß Kri­tik nur­mehr noch von rechts mög­lich ist, ver­mut­lich gar mit beson­de­rem Esprit sogar von rechts der AfD oder aus dem vor­po­li­ti­schen Raum.

Das hat sys­te­mi­sche Grün­de, inso­fern ein erfri­schen­des Den­ken und Spre­chen out­si­te the box inner­halb der Gesell­schaft des lau­ten, aber an sich ver­zag­ten „Wir sind mehr!“, also unter den selbst­er­klärt Anstän­di­gen nicht mehr mög­lich ist. Zudem wis­sen auch die­se Ange­paß­ten, daß Kranken‑, Pflege‑, Ren­ten­kas­sen zu schei­tern dro­hen und das Sozi­al­sys­tem zerbricht.

Die intel­lek­tu­el­le Rech­te erzeugt spür­bar Reso­nanz, ables­bar aktu­ell an der Dyna­mik und dem beein­dru­cken­den Spek­trum des jüngs­ten Som­mer­fests in Schnell­ro­da, mehr noch aber an der Abwehr­hys­te­rie, die ihr ent­ge­gen­schlägt. Selbst Viel­falt, Tole­ranz und frei­mü­ti­gen Dis­kurs gibt es nur noch rechts – selbst für lin­ke Gäste.