18. August 2025

Wie weiter mit Rußland?

von Filipp Fomitschow -- Dieser Text ist die gekürzte und autorisierte Fassung eines Vortrags, den der Autor auf Einladung der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg hielt. Gedruckt ist er in der jüngsten Sezession zu finden: hier einsehen und bestellen.

Der aus einer deut­schen Sicht gestell­ten Fra­ge »Wie wei­ter mit Ruß­land?« nähe­re ich mich mit dem not­wen­di­gen Maß an Skep­sis, mit Zwei­feln, mit ent­ro­man­ti­sie­ren­der Kri­tik, die auch für mich unan­ge­nehm ist. Mit einem Wort – mit Ver­ant­wor­tung und Ver­nunft, wor­an es bei vie­len der­je­ni­gen man­gelt, die in den Haupt­städ­ten Euro­pas – und Mos­kau gehört dazu – die Ent­schei­dun­gen treffen.

Ver­ant­wor­tung und Ver­nunft zwin­gen jedoch nicht zu küh­ler Neu­tra­li­tät. Was in den letz­ten Jah­ren gesche­hen ist und was gera­de geschieht – sowohl in Ruß­land als auch in den Län­dern des soge­nann­ten Wes­tens –, hat den Cha­rak­ter tek­to­ni­scher, wenn nicht gar schick­sal­haf­ter Ereig­nis­se. Welt­weit wird die Außen­po­li­tik immer spür­ba­rer auf das Recht des Stär­ke­ren redu­ziert, wäh­rend die Innen­po­li­tik zuneh­mend auto­ri­tä­re Züge annimmt. Kein Wun­der, weil die Situa­ti­on einen Kri­sen­punkt erreicht. Wir leben also in den Jah­ren der Entscheidungen.

Für Euro­pa ins­ge­samt und für Deutsch­land im beson­de­ren sind zwei Pro­ble­me von zen­tra­ler Bedeu­tung. Es han­delt sich ers­tens um die Gefahr eines gro­ßen Krie­ges in Euro­pa und zwei­tens um eine Aus­tausch­mi­gra­ti­on, gepaart mit einer nega­ti­ven demo­gra­phi­schen Ent­wick­lung im Inland. Die­se Pro­ble­me betref­fen alle Län­der des »Gro­ßen Euro­pas«, eines Euro­pas also, zu dem selbst­ver­ständ­lich auch Ruß­land gehört. Eine Ant­wort auf die Fra­ge »Wie wei­ter mit Ruß­land?« wird das zu berück­sich­ti­gen haben. Gehen wir also auf bei­de Punk­te ein.

Die Bezie­hun­gen zwi­schen unse­ren Län­dern sind so ange­spannt wie nie zuvor seit dem Kal­ten, viel­leicht sogar seit dem Zwei­ten Welt­krieg. Die Lage wird von Monat zu Monat alar­mie­ren­der. Wenn Kanz­ler Merz beschlos­sen hat, inter­ne Pro­ble­me dadurch zu lösen, daß er die Wirt­schafts­kri­se durch Rüs­tungs­in­ves­ti­tio­nen und die poli­ti­sche Insta­bi­li­tät durch die Andro­hung eines Krie­ges zu über­win­den ver­sucht und auf die­se Wei­se Deutsch­land in die Eska­la­ti­on des Krie­ges in der Ukrai­ne stellt, dann spielt er ein äußerst gefähr­li­ches Spiel.

Denn alles wird zweit­ran­gig ange­sichts der Per­spek­ti­ve eines gro­ßen Krie­ges, an dem die Armeen der EU-Län­der direkt betei­ligt sein werden.

Die Bedin­gun­gen, Poli­tik im Inter­es­se der deut­schen, rus­si­schen, pol­ni­schen, unga­ri­schen, ukrai­ni­schen – wel­cher Nati­on auch immer zu trei­ben, wer­den besei­tigt durch einen Krieg, in dem es kei­nen Sie­ger geben kann. Des­halb soll­te die Haupt­auf­ga­be unse­rer Zeit – auch wenn es banal klingt – der Frie­den sein, der Frie­den in Groß-Euro­pa, die Ver­hin­de­rung eines Krie­ges zwi­schen den EU-Län­dern und Ruß­land. Es wäre ein Krieg, für des­sen »Unver­meid­bar­keit« kein ein­zi­ges Argu­ment gefun­den wer­den kann. Ein wei­te­rer Euro­pa-Krieg wäre eine ech­te, fata­le Kata­stro­phe – ein Ader­laß, den unse­re Völ­ker und Kul­tu­ren nicht über­le­ben würden.

Von allen poli­ti­schen Kräf­ten in Euro­pa ver­ste­hen dies am klars­ten die­je­ni­gen, die man als rechts, kon­ser­va­tiv, sou­ve­rä­nis­tisch bezeich­net. Es sind poli­ti­sche Kräf­te, deren Han­deln nicht auf ideo­lo­gi­scher Gesin­nungs­ethik beruht, son­dern auf Ver­ant­wor­tungs­ethik, mit­hin auf der oft unan­ge­neh­men Rea­li­tät. Frie­den und Sicher­heit im euro­päi­schen Raum sind unmög­lich, wenn die­ser Raum von Front­li­ni­en durch­zo­gen ist.

Auch der neue Eiser­ne Vor­hang ist eine sol­che Front­li­nie. Ein dau­er­haf­ter Frie­den für Euro­pa und Ruß­land kann aber nie­mals gegen­ein­an­der, son­dern nur mit­ein­an­der erreicht wer­den. Nur eine tief­grün­di­ge Zusam­men­ar­beit zwi­schen den füh­ren­den EU-Län­dern (allen vor­an Deutsch­land) und Ruß­land kann ihn sichern. Dies ist unter der Bedin­gung gegen­sei­ti­ger Öff­nung, gegen­sei­ti­ger Zuge­ständ­nis­se, der Rück­sicht­nah­me auf die jewei­li­gen Inter­es­sen und im Rah­men eines ruhi­gen und respekt­vol­len Dia­logs mög­lich. Die Grund­la­gen dafür zu schaf­fen erfor­dert in der gegen­wär­ti­gen Lage Anstren­gungs­be­reit­schaft und Mut – einen grö­ße­ren wohl als den, mit zwei­fel­haf­ten Moti­ven für einen Krieg zu rüsten.

Natür­lich ist die Fra­ge berech­tigt: Auf wel­cher Grund­la­ge ist ein »Wei­ter mit Ruß­land« mög­lich? Drei­ein­halb Jah­re Ukrai­ne­krieg sind ein rie­si­ger Gra­ben, und die an Ruß­land angren­zen­den NATO-Län­der sichern ihre Sei­te mit Minen und Sta­chel­draht. Fast alle Bezie­hun­gen zwi­schen Mos­kau und Ber­lin sind von Poli­ti­kern zer­stört wor­den, die sich jeder­zeit aus der Ver­ant­wor­tung steh­len kön­nen, indem sie ein­fach aus dem Amt gehen oder aus Alters­grün­den ver­schwin­den und der nächs­ten Gene­ra­ti­on die bren­nen­de Zünd­schnur zu einem rie­si­gen Pul­ver­faß in die Hand drücken.

Deutsch­land, durch­ideologisiert, hat geflüch­te­te rus­si­sche Oppo­si­tio­nel­le behei­ma­tet, denen die rus­si­sche Rea­li­tät fremd ist und die sich nun bes­ten­falls naiv-mora­lisch pro­du­zie­ren, viel­leicht aber sogar einen Bom­ben­ha­gel auf die Köp­fe ihrer eige­nen Lands­leu­te for­dern. Auf der ande­ren Sei­te unter­stützt die plum­pe und pri­mi­ti­ve rus­si­sche Pro­pa­gan­da eine absur­de DDR-Nost­al­gie im Osten Deutsch­lands. Sie wird von Leu­ten gemacht, die selbst nicht an das glau­ben, was sie sagen: die Hul­di­gung Sta­lins und der sowje­ti­schen Fah­ne am 9. Mai in Ber­lin, die Idee eines gott­ge­seg­ne­ten Ruß­lands als »Arche des Heils« – was soll die­ses Niveau einer kul­tu­rel­len und poli­ti­schen Kom­mu­ni­ka­ti­on austragen?

Wir müs­sen neu und anders den­ken. Denn, und das wird der äuße­re Rah­men mei­ner Über­le­gun­gen sein, es ist sehr wahr­schein­lich, daß Ruß­land und die EU-Län­der nach dem Ende des Ukrai­ne­krie­ges geo­po­li­tisch zweit­ran­gig sein wer­den. Das ist eine ziem­lich muti­ge Hypothese.

Was mei­ne ich damit? Geo­po­li­ti­sche Zweit­ran­gig­keit in einer pos­tu­ni­po­la­ren Welt (längst eine Tat­sa­che!) bedeu­tet die Redu­zie­rung der außen­po­li­ti­schen Rol­le auf die einer Regio­nal­macht in wirt­schaft­li­cher, mili­tä­ri­scher, demo­gra­phi­scher und welt­an­schau­li­cher Hin­sicht. Wie es in Krei­sen füh­ren­der rus­si­scher Poli­tik­wis­sen­schaft­ler heißt, mar­kiert Ruß­land in der Ukrai­ne sei­ne Gren­zen und stoppt den Pro­zeß der Ver­rin­ge­rung und Ver­klei­ne­rung sei­nes Ein­fluß­be­reichs, der mit dem Zusam­men­bruch der UdSSR begann.

In gewis­sem Sin­ne ist das tat­säch­lich so, und dies sagt viel aus. Denn inwie­weit ein Land in der Lage ist, in jeder Ecke der Welt Ord­nung zu schaf­fen oder zu zer­stö­ren, oder nur bei sei­nen Nach­barn, oder nur inner­halb sei­ner eige­nen Gren­zen – dar­in liegt die Ant­wort auf die Fra­ge, über wel­ches tat­säch­li­che Poten­ti­al das Land verfügt.

Wo lie­gen also die Gren­zen, die Ruß­land als sei­ne Ein­fluß­zo­ne mar­kiert? Die wich­tigs­te Fol­ge des Ukrai­ne­krie­ges, die sich bereits heu­te fest­stel­len läßt, ist die Ero­si­on der stra­te­gi­schen Tie­fe Ruß­lands. Die­se Tie­fe beschränkt ihren direk­ten Ein­fluß auf den »Rus­sisch-Bela­rus­si­schen Uni­ons­staat« (also die tat­säch­li­chen Gren­zen der Rus­si­schen Föde­ra­ti­on und Weißrußlands).

In drei­ein­halb Jah­ren hat sich die Sicher­heits­ar­chi­tek­tur in Eura­si­en radi­kal ver­än­dert. Mit dem Ein­marsch in die Ukrai­ne und dem Über­gang des Ver­laufs in einen Stel­lungs­krieg begann das geo­po­li­ti­sche Gewicht Ruß­lands zu schwin­den. Der ver­lust­rei­che Gra­ben- und Häu­ser­kampf bringt selbst die­ses rie­si­ge Land an den Rand sei­ner Kraft und bin­det wich­ti­ge Res­sour­cen – von den mensch­li­chen Tra­gö­di­en, die der Füh­rung vor­ge­rech­net wer­den, gar nicht zu reden.

Die Län­der, die Ruß­land umge­ben, haben sich in einer zen­tri­pe­ta­len Logik für ande­re Macht­zen­tren ent­schie­den – Kasach­stan wie auch Geor­gi­en im gro­ßen und gan­zen ent­wi­ckeln ihre eige­ne Sicher­heits­stra­te­gie und nähern sich der NATO an. Noch im Janu­ar 2022 sorg­te Ruß­land durch die Ein­füh­rung von OVKS-Trup­pen für poli­ti­sche Ord­nung in Kasach­stan, und was nun?

Aser­bai­dschan, das sich auf die Tür­kei stützt, hat end­gül­tig die Berg-Kara­bach-Fra­ge gelöst, ver­stärkt offen die Zusam­men­ar­beit mit der Ukrai­ne und sucht offen­sicht­lich nach einer Kon­fron­ta­ti­on mit Mos­kau; Arme­ni­en hat den rus­si­schen Orbit fak­tisch ver­las­sen – sein Schick­sal liegt ange­sichts der schwä­cheln­den Posi­ti­on Irans ganz in den Hän­den sei­ner tür­ki­schen Nachbarn.

Usbe­ki­stan, Tadschi­ki­stan und ande­re zen­tral­asia­ti­sche Län­der drän­gen ihre eige­nen isla­mis­ti­schen Radi­ka­len nach Ruß­land, ver­sor­gen Mos­kau mit Mil­lio­nen von Gast­ar­bei­tern und gera­ten gleich­zei­tig immer stär­ker in den Ein­fluß­be­reich Chi­nas. Die Fra­ge nach der Abhän­gig­keit Ruß­lands von Chi­na – ob in Zukunft oder schon jetzt – ist offen. Dies alles geschieht vor dem Hin­ter­grund, daß Ruß­land von die­sen Staa­ten nicht als Ver­bün­de­ter, son­dern als poten­ti­el­le Bedro­hung ange­se­hen wird.

Ruß­lands Ein­fluß im Nahen Osten ist gleich Null, im Nor­den hat Ruß­land es statt mit einem neu­tra­len Finn­land nun mit einer mehr als tau­send Kilo­me­ter lan­gen NATO-Gren­ze zu tun, und ganz Euro­pa ver­wan­delt sich in eine anti­rus­si­sche Mili­tär­ko­ali­ti­on mit Deutsch­land als deren mili­tä­risch-indus­tri­el­lem Herz.

Zwi­schen den Ein­fluß­sphä­ren Ruß­lands und der NATO gibt es de fac­to kei­nen Puf­fer mehr: Das hat das Risi­ko eines gro­ßen Kon­flikts erhöht – eines Kon­flikts, an dem Ruß­land auf­grund des gera­de Gesag­ten kein Inter­es­se haben kann. Aber eine eska­lie­ren­de halb­ir­ra­tio­na­le Reak­ti­on ist natür­lich nicht ausgeschlossen.

Die EU-Staats- und Regie­rungs­chefs, die von der Wer­te­kon­fron­ta­ti­on, der dämo­ni­sier­ten Vor­stel­lung gren­zen­lo­ser impe­ria­ler Ambi­tio­nen Ruß­lands und dem Wunsch getrie­ben wer­den, die innen­po­li­ti­sche und wirt­schaft­li­che Kri­se zuguns­ten der euro­bü­ro­kra­ti­schen Eli­ten zu lösen, könn­ten ein sol­ches krie­ge­ri­sches Bestre­ben haben. Die Rol­le Groß­bri­tan­ni­ens (nicht mehr in der EU, aber in der NATO) bei der Zusam­men­füh­rung der Län­der an der NATO-Ost­flan­ke soll­te dabei her­vor­ge­ho­ben werden.

Ange­sichts der schwin­den­den Bedeu­tung Ruß­lands und der wach­sen­den mili­tä­ri­schen und poli­ti­schen Auto­no­mie Euro­pas auf­grund der Trump-Poli­tik ist ein gro­ßer Krieg zur rea­len Per­spek­ti­ve gewor­den. Doch fast über­all steht die Fra­ge des Eli­ten­wech­sels auf der Tagesordnung.

In Deutsch­land, in fast allen EU-Län­dern, sind ver­nünf­ti­ge poli­ti­sche Kräf­te kurz davor, die Macht zu über­neh­men. In Ruß­land den­ken ver­schie­de­ne Ein­fluß­grup­pen, dar­un­ter auch euro­pä­isch ori­en­tier­te kon­ser­va­ti­ve Intel­lek­tu­el­le, über ein Modell ideo­lo­gi­scher und außen­po­li­ti­scher Ein­stel­lun­gen nach: Aus­tausch und Wett­be­werb kön­nen mit der bevor­ste­hen­den Erneue­rung des poli­ti­schen Appa­ra­tes auf allen Mach­t­ebe­nen beginnen.

Das ist ein Schlüs­sel­mo­ment. Ob die Kriegs- oder die Frie­dens­par­tei in Ber­lin und Mos­kau gewinnt, hängt in hohem Maße davon ab, wem es gelingt, ein über­zeu­gen­des Bild von der Zukunft des Zusam­men­le­bens von Ruß­land und Euro­pa zu ent­wi­ckeln. Auf wel­cher Grund­la­ge ist also ein »Wei­ter mit Ruß­land« möglich?

Jede Per­spek­ti­ve von einer geschlos­se­nen Ideo­lo­gie im gegen­wär­ti­gen Sys­tem der Rus­si­schen Föde­ra­ti­on ist uto­pisch. Der kon­trol­lier­te, for­ma­le Loya­lis­mus ermög­licht nicht nur die Schaf­fung einer plas­ti­schen und eklek­ti­zis­ti­schen Erzäh­lung, son­dern auch ihre belie­bi­ge Ände­rung – über Nacht wer­den Hel­den zu Ver­rä­tern und Fein­de zu Partnern.

In den 35 Jah­ren moder­ner rus­si­scher Staat­lich­keit ist kei­ne leben­di­ge Sozi­al­phi­lo­so­phie, Ideo­lo­gie oder poli­ti­sche Anschau­ung gebo­ren wor­den. Das Land lebt in einer fast post­mo­der­nen Poly­pho­nie von Frag­men­ten sich gegen­sei­tig aus­schlie­ßen­der Sym­bo­le und Bedeu­tun­gen. Daher soll­te man ein­zel­nen Signa­len und Phra­sen (ob sym­pa­thisch oder erschre­ckend), die in den öffent­li­chen Raum ein­drin­gen, nicht zu viel Bedeu­tung bei­mes­sen. Die der­zei­ti­ge Rah­men­ideo­lo­gie ist bequem, ihre Anwen­dung, vor allem in den letz­ten Jah­ren, ist ver­ständ­lich und gut nach­voll­zieh­bar. Sie bie­tet jedoch kei­ne Lösun­gen für vie­le grund­le­gen­de Pro­ble­me, sie ver­mit­telt kein kla­res Zukunfts­bild, ohne wel­ches das Land ein­fach strom­ab­wärts trei­ben wird. Und das ist ein Strom, der zu nichts Gutem führt.

Die Fra­ge nach einem ernst­haf­ten Ideo­lo­gie- oder Wer­te­ex­port ist mehr als ange­bracht. Alles, was Ruß­land und vor allem eini­ge sei­ner lei­der bekann­ten Ver­tre­ter heu­te ver­brei­ten, hat kei­ne Ori­gi­na­li­tät, ist inhalt­lich leer und rich­tet sich sogar gegen sich selbst. Ruß­land ist ein poten­ti­el­les Opfer des »Glo­ba­len Südens«, nicht weni­ger als die EU-Län­der. Von der recht­zei­ti­gen Erkennt­nis die­ser Bedro­hung und der Ent­wick­lung geeig­ne­ter poli­ti­scher Maß­nah­men hängt die Exis­tenz der tra­di­tio­nel­len eth­nisch-kul­tu­rel­len Gemein­schaf­ten des Gro­ßen Euro­pas ab, zu dem sowohl Deutsch­land als auch Ruß­land gehören.

Des­halb liegt die Ant­wort auf die Fra­ge »Wie wei­ter mit Ruß­land?« in einem gemein­sa­men Ansatz für gemein­sa­me Pro­ble­me. Von Mos­kau­er Sei­te aus kann dies nicht allen Kräf­ten in der EU ange­bo­ten wer­den, son­dern nur den rechts­kon­ser­va­ti­ven Par­tei­en – so wie das, was gebo­ten ist, auch nicht zu jeder poli­ti­schen Kraft in Ruß­land paßt. Es geht um die Her­aus­for­de­run­gen des eth­no­kul­tu­rel­len Drucks vom »Süden« und die damit ver­bun­de­ne Ver­schär­fung der demo­gra­phi­schen Krise.

  • Zum Ghet­to gewor­de­ne Bezir­ke deut­scher Groß­städ­te? Das gehört auch zur rus­si­schen Realität.
  • Schu­len, in denen kaum ein ein­hei­mi­sches Kind mehr zu fin­den ist? Das gehört auch zur Rea­li­tät der rus­si­schen Schulen.
  • Eth­no­ma­fia, die nicht den deut­schen Geset­zen unter­wor­fen ist? Das gehört auch zur Rea­li­tät des rus­si­schen Rechtsraums.
  • Das Schlach­ten von Scha­fen auf den Stra­ßen der deut­schen Städ­te? Das gehört auch zur Rea­li­tät auf den rus­si­schen Straßen.
  • Die sicht­ba­re Isla­mi­sie­rung der Bun­des­po­li­zei und ande­rer staat­li­cher Stel­len? Das gehört auch zur Rea­li­tät rus­si­scher Sicherheit.
  • Das Vor­an­trei­ben der Mul­ti­kul­tu­ra­li­sie­rung des mehr­heit­lich homo­ge­nen deut­schen Vol­kes? Das gehört auch zur Rea­li­tät der rus­si­schen Identitätspolitik.
  • Die Unzu­läs­sig­keit des Remi­gra­ti­ons-Gedan­kens und der Schlie­ßung der deut­schen Gren­zen? Das gehört auch zur Rea­li­tät der zen­tral­asia­ti­schen Gren­zen Rußlands.
  • Akti­ve Bewaff­nung von Migran­ten, Netz­wer­ke von Unter­grund­kampf­clubs, sich radi­ka­li­sie­ren­der reli­giö­ser Fun­da­men­ta­lis­mus – das ist Deutsch­land. Das wis­sen wir alle. Nicht über­all, aber schon sehr deut­lich zu sehen. Aber das ist auch Ruß­land – nicht über­all, aber schon sehr deut­lich zu sehen.

Die­se Auf­zäh­lung läßt sich noch lan­ge fort­set­zen. Offi­zi­el­len Anga­ben zufol­ge kamen allein im Jahr 2024 6,3 Mil­lio­nen Migran­ten nach Ruß­land, vor allem aus Zen­tral­asi­en, die Hälf­te von ihnen zum Arbei­ten, wie es heißt. Mehr als eine hal­be Mil­li­on von ihnen hat sich bereits im Land nie­der­ge­las­sen. Und die­se Mas­se der zen­tral­asia­ti­schen Migran­ten liegt nicht para­si­tär dem Sozi­al­staat auf der Tasche, son­dern ist in das Wirt­schafts­sys­tem ein­ge­bun­den – vor allem im Dienst­leis­tungs­sek­tor (von Kon­sum und Unter­hal­tung bis hin zu Medi­zin und Bildung).

Das moder­ne Ruß­land ist im Ver­gleich zu Euro­pa viel weni­ger ideo­lo­gi­siert. Daher wird die Migra­ti­ons- und Demo­gra­phie­fra­ge unter rein tech­ni­schen Aspek­ten betrach­tet: Wer wird wann auf­grund wel­cher Wirt­schafts- und Bevöl­ke­rungs­pla­nung benö­tigt? Denn Ruß­land stirbt mit einer rekord­ver­däch­ti­gen Inten­si­tät aus:

Der natür­li­che Bevöl­ke­rungs­rück­gang betrug im Jahr 2024 fast sechs­hun­dert­tau­send Men­schen. Was die Zahl der Neu­ge­bo­re­nen betrifft, war das ers­te Quar­tal 2025 nach vor­läu­fi­gen Schät­zun­gen das schlech­tes­te seit dem Ende des 18. Jahr­hun­derts. Ein unklu­ger und gegen­über eth­nisch-kul­tu­rel­len Fra­gen blin­der Ansatz zur Lösung des demo­gra­phi­schen Pro­blems führt dazu, daß die Pro­fi­teu­re von Sozi­al­leis­tun­gen haupt­säch­lich Migran­ten aus Zen­tral­asi­en sind.

Letzt­lich führt dies zu einem eth­nisch-kul­tu­rel­len Kip­punkt. In Mos­kau zum Bei­spiel hat der Anteil der Migran­ten­el­tern fast die 50-Pro­zent-Mar­ke erreicht – ich erin­ne­re dar­an, daß hier nur die Staats­an­ge­hö­rig­keit, nicht aber deren ­eth­ni­sche Her­kunft berück­sich­tigt wird, das heißt, eine Per­son mit rus­si­schem Paß geht als »Rus­se« in die Sta­tis­tik ein.

In St. Peters­burg wur­de die 50-Pro­zent-Mar­ke bereits über­schrit­ten. Die Gesamt­be­völ­ke­rung Ruß­lands wird sich, wenn sich die der­zei­ti­gen Ten­den­zen fort­set­zen und die Migra­ti­on nicht berück­sich­tigt wird, bis zum Jahr 2100 fast hal­bie­ren. Um dies rein quan­ti­ta­tiv zu ver­hin­dern, ist eine Ersatz­mi­gra­ti­on in Höhe von 1,1 Mil­lio­nen Men­schen jähr­lich erforderlich.

Ruß­land ist dabei eben­falls Wunschort für die Län­der des »Glo­ba­len Südens«, und die Leu­te, die über die­se Situa­ti­on ent­schei­den, sind blind für die eth­nisch-kul­tu­rel­le Kom­po­nen­te des Volks­ver­ständ­nis­ses als Grund­la­ge von Staat und Kultur.

Der Staat mag blind sein (und wir wis­sen sehr wohl, daß der Staat der Moder­ne als sol­cher genau so ist), die Wirk­lich­keit des Lebens ist es jedoch nicht. Die Demo­gra­phie wird im 21. Jahr­hun­dert zur wich­tigs­ten, weil exis­ten­ti­el­len Her­aus­for­de­rung für alle euro­päi­schen Natio­nen, und es gibt kei­nen Aus­weg aus die­ser Rea­li­tät. Die euro­päi­sche Zivi­li­sa­ti­on ist also heu­te durch die Kon­fron­ta­ti­on zwi­schen West und Ost gespal­ten, aber durch gemein­sa­me Pro­ble­me mit­ein­an­der verbunden.

Gleich­zei­tig ist klar, daß es nicht wie bis­her wei­ter­ge­hen kann, denn die Fra­ge »Wie, mit wem und wohin wei­ter?« stellt sich anders. Die lau­ten Wor­te über »jahr­hun­der­te­al­te tra­di­tio­nel­le Wer­te« und zivi­li­sa­to­ri­sche Stan­dards der rus­si­schen Staat­lich­keit sind eine spa­ni­sche Wand, hin­ter der das Land in eine bestimm­te Rich­tung drif­ten wird. Euro­pa? Chi­na? Glo­ba­ler Süden / Islam? Glo­ba­ler Nor­den? Die Beant­wor­tung der Fra­ge »Wie wei­ter mit Ruß­land?« hängt davon ab, zu wel­chem Pol Mos­kau schließ­lich ten­die­ren wird.

Mit vor­sich­ti­gem Opti­mis­mus kann man behaup­ten, daß die meis­ten Ver­tre­ter der neu­en poli­ti­schen Gene­ra­ti­on, die jetzt auf­kommt, die­ser Ein­schät­zung zustim­men dürf­ten: Es kann nur um eine ech­te kon­ser­va­ti­ve Wen­de gehen, die wie­der­um nur euro­pä­isch sein kann – voll­zo­gen gemein­sam mit den füh­ren­den euro­päi­schen Län­dern oder ohne sie, eine Wen­de jeden­falls, die mit einer umfas­sen­den Moder­ni­sie­rung und Neu­ge­stal­tung des Lan­des ein­her­geht, mög­lich nur auf der Grund­la­ge von Ver­än­de­run­gen im poli­ti­schen Leben und im Massenbewußtsein.

Die Not­wen­dig­keit dafür wird durch eine kon­ser­va­tiv-intel­lek­tu­el­le Agen­da unter­füt­tert, die in den poli­ti­schen Krei­sen der zwei­ten Rei­he, also bei den poten­ti­el­len Macht­ha­bern von mor­gen, auf gro­ßes Inter­es­se und Sym­pa­thie stößt. Die­se Agen­da fin­det in der Öffent­lich­keit kaum Gehör, sie wird vom ver­ant­wor­tungs­lo­sen Lärm ver­schie­de­ner »Patrio­ten« über­tönt. Das soll­te jedoch nicht ver­wir­ren – vie­le von ihnen erlau­ben sich sol­che apo­ka­lyp­ti­schen Eska­pa­den, weil die einen glau­ben, daß ihre Wor­te wert­los sind, und ande­re nie­mals in die Nähe ech­ter Ent­schei­dun­gen kom­men werden.

Ich sprach vor andert­halb Jah­ren in Schnell­ro­da über fünf Typen des moder­nen rus­si­schen Kon­ser­va­tis­mus – über die links-kon­ser­va­ti­ve / links-patrio­ti­sche Bewe­gung, über die Neo-Mon­ar­chis­ten, die eura­si­schen Tra­di­tio­na­lis­ten und über die natio­nal-demo­kra­ti­sche Rich­tung. Seit­dem hat es kei­ne grund­le­gen­den Ver­än­de­run­gen gege­ben, und es ist nicht nötig, jetzt im Detail dar­auf einzugehen.

Ernst zu neh­men ist eine fünf­te Grup­pe. Sie ist am wenigs­ten auf­fäl­lig, wie es fast aus­nahms­los in Staa­ten der Fall ist, in denen der Ein­fluß auf die Poli­tik nicht durch Wah­len und Medi­en, son­dern im Hin­ter­zim­mer und durch per­sön­li­che Bezie­hun­gen aus­ge­übt wird. Die Kunst ist, die rich­ti­ge Idee auf die rich­ti­ge Art und Wei­se zur rich­ti­gen Zeit an die rich­ti­ge Per­son zu bringen.

Die­se fünf­te Grup­pe wur­de damals als »auf­ge­klär­te Kon­ser­va­ti­ve« bezeich­net. Es han­delt sich eher um eine bestimm­te Denk­wei­se, eine weit­ver­brei­te­te oder sogar domi­nan­te Posi­ti­on in aka­de­mi­schen, aka­de­mie­na­hen und poli­tik­na­hen intel­lek­tu­el­len Krei­sen, die nicht in irgend­wel­chen for­mel­len öffent­li­chen Orga­ni­sa­tio­nen ver­tre­ten sind und kei­ne direk­te poli­ti­sche Ver­tre­tung haben (in Form einer Par­tei etwa). Wenn man so will, geht es um eine Vari­an­te des­sen, was in Deutsch­land als Vor­feld bezeich­net wird, aus­ge­rich­tet an den Beson­der­hei­ten, nach denen das rus­si­sche poli­ti­sche Modell funktioniert.

Es han­delt sich um einen kon­ser­va­ti­ven und natio­nal ori­en­tier­ten Refor­mis­mus. Als Aus­weg aus der gegen­wär­ti­gen Kri­se wer­den eine Wie­der­her­stel­lung und eine Nor­ma­li­sie­rung der Kon­tak­te zu Euro­pa und den USA ange­se­hen. Trotz feh­len­der öffent­li­cher Orga­ni­sa­ti­ons­struk­tu­ren und gerin­ger Akti­vi­tät im gesell­schafts­po­li­ti­schen Raum haben Ver­tre­ter die­ser Denk­rich­tung den größ­ten Zugang zu admi­nis­tra­ti­ven Res­sour­cen und brei­te Ver­bin­dun­gen im poli­ti­schen Umfeld. Ihre Bereit­schaft, kul­tu­rell, intel­lek­tu­ell und lang­fris­tig auch poli­tisch mit kon­ser­va­ti­ven Kräf­ten in Euro­pa und den USA zu koope­rie­ren, kann die Ent­wick­lungs­rich­tung Ruß­lands in naher Zukunft wesent­lich mitbestimmen.

Bei die­sen Über­le­gun­gen müs­sen Euro­pa und die USA natür­lich getrennt betrach­tet wer­den. Mit Trumps Rück­kehr ins Wei­ße Haus und sei­ner exzen­tri­schen Rhe­to­rik sind vie­le Men­schen in Ruß­land an Trum­pophi­lie erkrankt. Die USA sei­en wie­der zu unse­ren Freun­den gewor­den, ­Putin und Trump hät­ten den Krieg in der Ukrai­ne zu für Mos­kau güns­ti­gen Bedin­gun­gen been­den oder gar Euro­pa neu auf­tei­len können.

Die­ser schi­zo­phre­ne Ansatz ging manch­mal in offe­ne, beschä­men­de For­men der Krie­che­rei über. Die­je­ni­gen aber, die Trumps USA eher zurück­hal­tend, aber posi­tiv gegen­über­ste­hen, sahen eine Chan­ce für die ame­ri­ka­nisch-rus­si­sche Kom­mu­ni­ka­ti­on. Man hät­te das ukrai­ni­sche Pro­blem, und vie­le ande­re, über den Kopf der EU hin­weg lösen können.

Die­ses Zeit­fens­ter ist noch nicht ganz geschlos­sen, aber die Rea­li­tät hat alle ernüch­tert. Die rus­sisch-ame­ri­ka­ni­sche Situa­ti­ons­al­li­anz, von der vie­le vor sechs Mona­ten ernst­haft spra­chen, wur­de nicht ver­wirk­licht. Und viel­leicht zum Glück: Denn für Ruß­land, das an Chi­na angrenzt, lohnt es sich ein­deu­tig nicht, sich in der Kon­fron­ta­ti­on zwi­schen den USA und Chi­na in den Selbst­mord zu stür­zen und für Chi­na das zu wer­den, was die Ukrai­ne für Ruß­land gewor­den ist.

Die rus­sisch-euro­päi­sche Zusam­men­ar­beit erschien mir – nicht nur aus einer Rei­he von per­sön­li­chen und all­ge­mei­nen Grün­den – immer sym­pa­thi­scher, son­dern auch objek­tiv viel­ver­spre­chend. Über­haupt schei­nen Euro­pa und Ruß­land in einem Zustand geo­po­li­ti­scher Zweit­ran­gig­keit mit­ein­an­der allein gelas­sen zu wer­den, wäh­rend Trump sei­ne gan­ze Auf­merk­sam­keit auf den Iran und Chi­na rich­tet. Zum ersten­mal seit dem Zwei­ten Welt­krieg kann es somit zu einer Situa­ti­on kom­men, in der Mos­kau und die euro­päi­schen Haupt­städ­te mit­ein­an­der über die Sicher­heit in Euro­pa reden müs­sen – und nicht Mos­kau und Washing­ton über die Köp­fe der Euro­pä­er hinweg.

Es ist eine prin­zi­pi­ell neue Lage, ein Risi­ko – und eine Chan­ce. Es ist eine Chan­ce für die rech­ten Kräf­te in den EU-Län­dern und für die ihnen freund­lich gesinn­ten Kräf­te in Ruß­land, aus die­sem Fast-Krieg-Zustand von heu­te die Ent­span­nung von mor­gen und die Zusam­men­ar­beit von über­mor­gen zu machen. Durch den poten­ti­el­len Ein­fluß der erwähn­ten intel­lek­tu­el­len Krei­se besteht die­se Chan­ce einer ernst­haf­ten Wen­de des rus­si­schen Kur­ses, auch durch eine Öff­nung hin zu den rech­ten Kräf­ten in Europa.

Zu den wich­tigs­ten die­ser Kräf­te gehört die AfD. Eine gewinn­brin­gen­de und sorg­los res­sour­cen­be­zo­ge­ne Zusam­men­ar­beit kann nicht mehr aus­rei­chen, auch wenn sie unter den der­zei­ti­gen Umstän­den der ers­te Schritt sein kann. Die Grund­la­ge für einen tie­fen Aus­tausch soll­te die Zusam­men­ar­beit auf der Vor­feld-Ebe­ne sein, auch wenn sich Vor­feld-Struk­tu­ren in Ruß­land und Deutsch­land aus objek­ti­ven Grün­den stark unter­schei­den. Über die­sen Raum ist es mög­lich, zu kom­mu­ni­zie­ren, gemein­sam nach Ant­wor­ten und Lösun­gen zu suchen, Kon­tak­te zu knüp­fen, wich­ti­ge und sach­li­che Infor­ma­tio­nen an poli­ti­sche Akteu­re zu liefern.

Die Wen­de, von der ich als Rus­se spre­che, ist auf der Grund­la­ge der patrio­ti­schen Gesin­nung jener neu­en Gene­ra­ti­on von Ver­tre­tern des rus­si­schen Kon­ser­va­tis­mus mög­lich. Der Kon­ser­va­tis­mus des 21. Jahr­hun­derts muß sich nicht nur mit den offen­sicht­li­chen außen­po­li­ti­schen Gefah­ren im Zusam­men­hang mit der NATO aus­ein­an­der­set­zen, son­dern auch mit der Bedro­hung durch den »Süden« und die Isla­mi­sie­rung, mit demo­gra­phi­schen Fra­gen, mit den Auf­ga­ben der wirt­schaft­li­chen Moder­ni­sie­rung und mit neu­en Ansät­zen im Bereich der natio­na­len Iden­ti­tät und der Geschichtspolitik.

All dies wird nach dem Ende des Ukrai­ne­krie­ges und der Erneue­rung der Regie­rungs­eli­ten zu einer weit­rei­chen­den inter­nen und exter­nen Umstruk­tu­rie­rung füh­ren. Und das weckt sowohl gro­ße Befürch­tun­gen als auch beschei­de­ne Hoffnungen.

Vor­läu­fig und bis sich eine ech­te Gele­gen­heit zum poli­ti­schen Han­deln ergibt, müs­sen wir auf einer infor­mel­len, intel­lek­tu­el­len Ebe­ne arbei­ten. Wir brau­chen eine qua­li­ta­ti­ve Exper­ti­se und ein gemein­sa­mes Nach­den­ken dar­über, wie es mit Ruß­land und wie es mit Deutsch­land wei­ter­ge­hen kann. Dazu muß Ruß­land »wei­ter mit Euro­pa« und »wei­ter mit Deutsch­land« wol­len – und auch das ist kei­ne ein­fa­che Frage.

Doch bei allem »Aber« ist die Hoff­nung auf die­se Zukunft ohne Alter­na­ti­ve: Die Bewah­rung der his­to­ri­schen und kul­tu­rel­len Gestalt unse­rer Völ­ker, die Bewah­rung des Frie­dens in Euro­pa – wer soll­te dar­an arbei­ten, wenn nicht wir? Und was soll­ten wir tun, wenn nicht das, was mög­lich ist?

Kommentare (2)

Umlautkombinat

18. August 2025 11:22

Ich sehe in der Analyse vieles wie der Autor, einen wesentlichen Punkt in der Loesung aber nicht. Er beschreibt - noch in der Analyse - einen Punkt, der dem Westen auch zu eigen ist:

In den 35 Jahren moderner russischer Staatlichkeit ist keine lebendige Sozialphilosophie, Ideologie oder politische Anschauung geboren worden.

Die konkreten Kategorien sind m.E. nicht die ganz Richtigen, aber die Quintessenz passt: Leere.
 
Zur Loesung - verkuerzt konservativ/rechte Umgestaltung - ein paar andere Zitate aus dem Artikel:

Die Frage nach einem ernsthaften Ideologie- oder Werteexport ist mehr als angebracht.

Offensichtlich soll der Westen hier der Exporteur sein. Das hat aber seine Limitierung, weil dasselbe Problem dort besteht. Das erhoffte Rechte/Konservative kann aber nach Eigendefinierung folgendes nicht bieten:

Sie bietet jedoch keine Lösungen für viele grundlegende Probleme, sie vermittelt kein klares Zukunftsbild, ohne welches das Land einfach stromabwärts treiben wird. 

Ich verzichte problemlos auf 'klar', aber solange Progression und jede inhaltliche Neuentwicklung Progressivismus oder anders vom Teufel ist, wird das alles nicht klappen. Aus meiner Sicht ist das auch genau die fehlende Luecke um letztlich politisch und anderweitig in Macht zu kommen.

Artabanus

18. August 2025 13:29

Sehr gute Analyse. Europa und Russland können sich eine gegenseitige Feindschaft nicht leisten. Warum läuft es leider trotzdem in die Richtung? Qui bono?