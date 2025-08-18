Wie weiter mit Rußland?

von Filipp Fomitschow -- Dieser Text ist die gekürzte und autorisierte Fassung eines Vortrags, den der Autor auf Einladung der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg hielt. Gedruckt ist er in der jüngsten Sezession zu finden: hier einsehen und bestellen .

Der aus einer deut­schen Sicht gestell­ten Fra­ge »Wie wei­ter mit Ruß­land?« nähe­re ich mich mit dem not­wen­di­gen Maß an Skep­sis, mit Zwei­feln, mit ent­ro­man­ti­sie­ren­der Kri­tik, die auch für mich unan­ge­nehm ist. Mit einem Wort – mit Ver­ant­wor­tung und Ver­nunft, wor­an es bei vie­len der­je­ni­gen man­gelt, die in den Haupt­städ­ten Euro­pas – und Mos­kau gehört dazu – die Ent­schei­dun­gen treffen.

Ver­ant­wor­tung und Ver­nunft zwin­gen jedoch nicht zu küh­ler Neu­tra­li­tät. Was in den letz­ten Jah­ren gesche­hen ist und was gera­de geschieht – sowohl in Ruß­land als auch in den Län­dern des soge­nann­ten Wes­tens –, hat den Cha­rak­ter tek­to­ni­scher, wenn nicht gar schick­sal­haf­ter Ereig­nis­se. Welt­weit wird die Außen­po­li­tik immer spür­ba­rer auf das Recht des Stär­ke­ren redu­ziert, wäh­rend die Innen­po­li­tik zuneh­mend auto­ri­tä­re Züge annimmt. Kein Wun­der, weil die Situa­ti­on einen Kri­sen­punkt erreicht. Wir leben also in den Jah­ren der Entscheidungen.

Für Euro­pa ins­ge­samt und für Deutsch­land im beson­de­ren sind zwei Pro­ble­me von zen­tra­ler Bedeu­tung. Es han­delt sich ers­tens um die Gefahr eines gro­ßen Krie­ges in Euro­pa und zwei­tens um eine Aus­tausch­mi­gra­ti­on, gepaart mit einer nega­ti­ven demo­gra­phi­schen Ent­wick­lung im Inland. Die­se Pro­ble­me betref­fen alle Län­der des »Gro­ßen Euro­pas«, eines Euro­pas also, zu dem selbst­ver­ständ­lich auch Ruß­land gehört. Eine Ant­wort auf die Fra­ge »Wie wei­ter mit Ruß­land?« wird das zu berück­sich­ti­gen haben. Gehen wir also auf bei­de Punk­te ein.

Die Bezie­hun­gen zwi­schen unse­ren Län­dern sind so ange­spannt wie nie zuvor seit dem Kal­ten, viel­leicht sogar seit dem Zwei­ten Welt­krieg. Die Lage wird von Monat zu Monat alar­mie­ren­der. Wenn Kanz­ler Merz beschlos­sen hat, inter­ne Pro­ble­me dadurch zu lösen, daß er die Wirt­schafts­kri­se durch Rüs­tungs­in­ves­ti­tio­nen und die poli­ti­sche Insta­bi­li­tät durch die Andro­hung eines Krie­ges zu über­win­den ver­sucht und auf die­se Wei­se Deutsch­land in die Eska­la­ti­on des Krie­ges in der Ukrai­ne stellt, dann spielt er ein äußerst gefähr­li­ches Spiel.

Denn alles wird zweit­ran­gig ange­sichts der Per­spek­ti­ve eines gro­ßen Krie­ges, an dem die Armeen der EU-Län­der direkt betei­ligt sein werden.

Die Bedin­gun­gen, Poli­tik im Inter­es­se der deut­schen, rus­si­schen, pol­ni­schen, unga­ri­schen, ukrai­ni­schen – wel­cher Nati­on auch immer zu trei­ben, wer­den besei­tigt durch einen Krieg, in dem es kei­nen Sie­ger geben kann. Des­halb soll­te die Haupt­auf­ga­be unse­rer Zeit – auch wenn es banal klingt – der Frie­den sein, der Frie­den in Groß-Euro­pa, die Ver­hin­de­rung eines Krie­ges zwi­schen den EU-Län­dern und Ruß­land. Es wäre ein Krieg, für des­sen »Unver­meid­bar­keit« kein ein­zi­ges Argu­ment gefun­den wer­den kann. Ein wei­te­rer Euro­pa-Krieg wäre eine ech­te, fata­le Kata­stro­phe – ein Ader­laß, den unse­re Völ­ker und Kul­tu­ren nicht über­le­ben würden.

Von allen poli­ti­schen Kräf­ten in Euro­pa ver­ste­hen dies am klars­ten die­je­ni­gen, die man als rechts, kon­ser­va­tiv, sou­ve­rä­nis­tisch bezeich­net. Es sind poli­ti­sche Kräf­te, deren Han­deln nicht auf ideo­lo­gi­scher Gesin­nungs­ethik beruht, son­dern auf Ver­ant­wor­tungs­ethik, mit­hin auf der oft unan­ge­neh­men Rea­li­tät. Frie­den und Sicher­heit im euro­päi­schen Raum sind unmög­lich, wenn die­ser Raum von Front­li­ni­en durch­zo­gen ist.

Auch der neue Eiser­ne Vor­hang ist eine sol­che Front­li­nie. Ein dau­er­haf­ter Frie­den für Euro­pa und Ruß­land kann aber nie­mals gegen­ein­an­der, son­dern nur mit­ein­an­der erreicht wer­den. Nur eine tief­grün­di­ge Zusam­men­ar­beit zwi­schen den füh­ren­den EU-Län­dern (allen vor­an Deutsch­land) und Ruß­land kann ihn sichern. Dies ist unter der Bedin­gung gegen­sei­ti­ger Öff­nung, gegen­sei­ti­ger Zuge­ständ­nis­se, der Rück­sicht­nah­me auf die jewei­li­gen Inter­es­sen und im Rah­men eines ruhi­gen und respekt­vol­len Dia­logs mög­lich. Die Grund­la­gen dafür zu schaf­fen erfor­dert in der gegen­wär­ti­gen Lage Anstren­gungs­be­reit­schaft und Mut – einen grö­ße­ren wohl als den, mit zwei­fel­haf­ten Moti­ven für einen Krieg zu rüsten.

Natür­lich ist die Fra­ge berech­tigt: Auf wel­cher Grund­la­ge ist ein »Wei­ter mit Ruß­land« mög­lich? Drei­ein­halb Jah­re Ukrai­ne­krieg sind ein rie­si­ger Gra­ben, und die an Ruß­land angren­zen­den NATO-Län­der sichern ihre Sei­te mit Minen und Sta­chel­draht. Fast alle Bezie­hun­gen zwi­schen Mos­kau und Ber­lin sind von Poli­ti­kern zer­stört wor­den, die sich jeder­zeit aus der Ver­ant­wor­tung steh­len kön­nen, indem sie ein­fach aus dem Amt gehen oder aus Alters­grün­den ver­schwin­den und der nächs­ten Gene­ra­ti­on die bren­nen­de Zünd­schnur zu einem rie­si­gen Pul­ver­faß in die Hand drücken.

Deutsch­land, durch­ideologisiert, hat geflüch­te­te rus­si­sche Oppo­si­tio­nel­le behei­ma­tet, denen die rus­si­sche Rea­li­tät fremd ist und die sich nun bes­ten­falls naiv-mora­lisch pro­du­zie­ren, viel­leicht aber sogar einen Bom­ben­ha­gel auf die Köp­fe ihrer eige­nen Lands­leu­te for­dern. Auf der ande­ren Sei­te unter­stützt die plum­pe und pri­mi­ti­ve rus­si­sche Pro­pa­gan­da eine absur­de DDR-Nost­al­gie im Osten Deutsch­lands. Sie wird von Leu­ten gemacht, die selbst nicht an das glau­ben, was sie sagen: die Hul­di­gung Sta­lins und der sowje­ti­schen Fah­ne am 9. Mai in Ber­lin, die Idee eines gott­ge­seg­ne­ten Ruß­lands als »Arche des Heils« – was soll die­ses Niveau einer kul­tu­rel­len und poli­ti­schen Kom­mu­ni­ka­ti­on austragen?

Wir müs­sen neu und anders den­ken. Denn, und das wird der äuße­re Rah­men mei­ner Über­le­gun­gen sein, es ist sehr wahr­schein­lich, daß Ruß­land und die EU-Län­der nach dem Ende des Ukrai­ne­krie­ges geo­po­li­tisch zweit­ran­gig sein wer­den. Das ist eine ziem­lich muti­ge Hypothese.

Was mei­ne ich damit? Geo­po­li­ti­sche Zweit­ran­gig­keit in einer pos­tu­ni­po­la­ren Welt (längst eine Tat­sa­che!) bedeu­tet die Redu­zie­rung der außen­po­li­ti­schen Rol­le auf die einer Regio­nal­macht in wirt­schaft­li­cher, mili­tä­ri­scher, demo­gra­phi­scher und welt­an­schau­li­cher Hin­sicht. Wie es in Krei­sen füh­ren­der rus­si­scher Poli­tik­wis­sen­schaft­ler heißt, mar­kiert Ruß­land in der Ukrai­ne sei­ne Gren­zen und stoppt den Pro­zeß der Ver­rin­ge­rung und Ver­klei­ne­rung sei­nes Ein­fluß­be­reichs, der mit dem Zusam­men­bruch der UdSSR begann.

In gewis­sem Sin­ne ist das tat­säch­lich so, und dies sagt viel aus. Denn inwie­weit ein Land in der Lage ist, in jeder Ecke der Welt Ord­nung zu schaf­fen oder zu zer­stö­ren, oder nur bei sei­nen Nach­barn, oder nur inner­halb sei­ner eige­nen Gren­zen – dar­in liegt die Ant­wort auf die Fra­ge, über wel­ches tat­säch­li­che Poten­ti­al das Land verfügt.

Wo lie­gen also die Gren­zen, die Ruß­land als sei­ne Ein­fluß­zo­ne mar­kiert? Die wich­tigs­te Fol­ge des Ukrai­ne­krie­ges, die sich bereits heu­te fest­stel­len läßt, ist die Ero­si­on der stra­te­gi­schen Tie­fe Ruß­lands. Die­se Tie­fe beschränkt ihren direk­ten Ein­fluß auf den »Rus­sisch-Bela­rus­si­schen Uni­ons­staat« (also die tat­säch­li­chen Gren­zen der Rus­si­schen Föde­ra­ti­on und Weißrußlands).

In drei­ein­halb Jah­ren hat sich die Sicher­heits­ar­chi­tek­tur in Eura­si­en radi­kal ver­än­dert. Mit dem Ein­marsch in die Ukrai­ne und dem Über­gang des Ver­laufs in einen Stel­lungs­krieg begann das geo­po­li­ti­sche Gewicht Ruß­lands zu schwin­den. Der ver­lust­rei­che Gra­ben- und Häu­ser­kampf bringt selbst die­ses rie­si­ge Land an den Rand sei­ner Kraft und bin­det wich­ti­ge Res­sour­cen – von den mensch­li­chen Tra­gö­di­en, die der Füh­rung vor­ge­rech­net wer­den, gar nicht zu reden.

Die Län­der, die Ruß­land umge­ben, haben sich in einer zen­tri­pe­ta­len Logik für ande­re Macht­zen­tren ent­schie­den – Kasach­stan wie auch Geor­gi­en im gro­ßen und gan­zen ent­wi­ckeln ihre eige­ne Sicher­heits­stra­te­gie und nähern sich der NATO an. Noch im Janu­ar 2022 sorg­te Ruß­land durch die Ein­füh­rung von OVKS-Trup­pen für poli­ti­sche Ord­nung in Kasach­stan, und was nun?

Aser­bai­dschan, das sich auf die Tür­kei stützt, hat end­gül­tig die Berg-Kara­bach-Fra­ge gelöst, ver­stärkt offen die Zusam­men­ar­beit mit der Ukrai­ne und sucht offen­sicht­lich nach einer Kon­fron­ta­ti­on mit Mos­kau; Arme­ni­en hat den rus­si­schen Orbit fak­tisch ver­las­sen – sein Schick­sal liegt ange­sichts der schwä­cheln­den Posi­ti­on Irans ganz in den Hän­den sei­ner tür­ki­schen Nachbarn.

Usbe­ki­stan, Tadschi­ki­stan und ande­re zen­tral­asia­ti­sche Län­der drän­gen ihre eige­nen isla­mis­ti­schen Radi­ka­len nach Ruß­land, ver­sor­gen Mos­kau mit Mil­lio­nen von Gast­ar­bei­tern und gera­ten gleich­zei­tig immer stär­ker in den Ein­fluß­be­reich Chi­nas. Die Fra­ge nach der Abhän­gig­keit Ruß­lands von Chi­na – ob in Zukunft oder schon jetzt – ist offen. Dies alles geschieht vor dem Hin­ter­grund, daß Ruß­land von die­sen Staa­ten nicht als Ver­bün­de­ter, son­dern als poten­ti­el­le Bedro­hung ange­se­hen wird.

Ruß­lands Ein­fluß im Nahen Osten ist gleich Null, im Nor­den hat Ruß­land es statt mit einem neu­tra­len Finn­land nun mit einer mehr als tau­send Kilo­me­ter lan­gen NATO-Gren­ze zu tun, und ganz Euro­pa ver­wan­delt sich in eine anti­rus­si­sche Mili­tär­ko­ali­ti­on mit Deutsch­land als deren mili­tä­risch-indus­tri­el­lem Herz.

Zwi­schen den Ein­fluß­sphä­ren Ruß­lands und der NATO gibt es de fac­to kei­nen Puf­fer mehr: Das hat das Risi­ko eines gro­ßen Kon­flikts erhöht – eines Kon­flikts, an dem Ruß­land auf­grund des gera­de Gesag­ten kein Inter­es­se haben kann. Aber eine eska­lie­ren­de halb­ir­ra­tio­na­le Reak­ti­on ist natür­lich nicht ausgeschlossen.

Die EU-Staats- und Regie­rungs­chefs, die von der Wer­te­kon­fron­ta­ti­on, der dämo­ni­sier­ten Vor­stel­lung gren­zen­lo­ser impe­ria­ler Ambi­tio­nen Ruß­lands und dem Wunsch getrie­ben wer­den, die innen­po­li­ti­sche und wirt­schaft­li­che Kri­se zuguns­ten der euro­bü­ro­kra­ti­schen Eli­ten zu lösen, könn­ten ein sol­ches krie­ge­ri­sches Bestre­ben haben. Die Rol­le Groß­bri­tan­ni­ens (nicht mehr in der EU, aber in der NATO) bei der Zusam­men­füh­rung der Län­der an der NATO-Ost­flan­ke soll­te dabei her­vor­ge­ho­ben werden.

Ange­sichts der schwin­den­den Bedeu­tung Ruß­lands und der wach­sen­den mili­tä­ri­schen und poli­ti­schen Auto­no­mie Euro­pas auf­grund der Trump-Poli­tik ist ein gro­ßer Krieg zur rea­len Per­spek­ti­ve gewor­den. Doch fast über­all steht die Fra­ge des Eli­ten­wech­sels auf der Tagesordnung.

In Deutsch­land, in fast allen EU-Län­dern, sind ver­nünf­ti­ge poli­ti­sche Kräf­te kurz davor, die Macht zu über­neh­men. In Ruß­land den­ken ver­schie­de­ne Ein­fluß­grup­pen, dar­un­ter auch euro­pä­isch ori­en­tier­te kon­ser­va­ti­ve Intel­lek­tu­el­le, über ein Modell ideo­lo­gi­scher und außen­po­li­ti­scher Ein­stel­lun­gen nach: Aus­tausch und Wett­be­werb kön­nen mit der bevor­ste­hen­den Erneue­rung des poli­ti­schen Appa­ra­tes auf allen Mach­t­ebe­nen beginnen.

Das ist ein Schlüs­sel­mo­ment. Ob die Kriegs- oder die Frie­dens­par­tei in Ber­lin und Mos­kau gewinnt, hängt in hohem Maße davon ab, wem es gelingt, ein über­zeu­gen­des Bild von der Zukunft des Zusam­men­le­bens von Ruß­land und Euro­pa zu ent­wi­ckeln. Auf wel­cher Grund­la­ge ist also ein »Wei­ter mit Ruß­land« möglich?

Jede Per­spek­ti­ve von einer geschlos­se­nen Ideo­lo­gie im gegen­wär­ti­gen Sys­tem der Rus­si­schen Föde­ra­ti­on ist uto­pisch. Der kon­trol­lier­te, for­ma­le Loya­lis­mus ermög­licht nicht nur die Schaf­fung einer plas­ti­schen und eklek­ti­zis­ti­schen Erzäh­lung, son­dern auch ihre belie­bi­ge Ände­rung – über Nacht wer­den Hel­den zu Ver­rä­tern und Fein­de zu Partnern.

In den 35 Jah­ren moder­ner rus­si­scher Staat­lich­keit ist kei­ne leben­di­ge Sozi­al­phi­lo­so­phie, Ideo­lo­gie oder poli­ti­sche Anschau­ung gebo­ren wor­den. Das Land lebt in einer fast post­mo­der­nen Poly­pho­nie von Frag­men­ten sich gegen­sei­tig aus­schlie­ßen­der Sym­bo­le und Bedeu­tun­gen. Daher soll­te man ein­zel­nen Signa­len und Phra­sen (ob sym­pa­thisch oder erschre­ckend), die in den öffent­li­chen Raum ein­drin­gen, nicht zu viel Bedeu­tung bei­mes­sen. Die der­zei­ti­ge Rah­men­ideo­lo­gie ist bequem, ihre Anwen­dung, vor allem in den letz­ten Jah­ren, ist ver­ständ­lich und gut nach­voll­zieh­bar. Sie bie­tet jedoch kei­ne Lösun­gen für vie­le grund­le­gen­de Pro­ble­me, sie ver­mit­telt kein kla­res Zukunfts­bild, ohne wel­ches das Land ein­fach strom­ab­wärts trei­ben wird. Und das ist ein Strom, der zu nichts Gutem führt.

Die Fra­ge nach einem ernst­haf­ten Ideo­lo­gie- oder Wer­te­ex­port ist mehr als ange­bracht. Alles, was Ruß­land und vor allem eini­ge sei­ner lei­der bekann­ten Ver­tre­ter heu­te ver­brei­ten, hat kei­ne Ori­gi­na­li­tät, ist inhalt­lich leer und rich­tet sich sogar gegen sich selbst. Ruß­land ist ein poten­ti­el­les Opfer des »Glo­ba­len Südens«, nicht weni­ger als die EU-Län­der. Von der recht­zei­ti­gen Erkennt­nis die­ser Bedro­hung und der Ent­wick­lung geeig­ne­ter poli­ti­scher Maß­nah­men hängt die Exis­tenz der tra­di­tio­nel­len eth­nisch-kul­tu­rel­len Gemein­schaf­ten des Gro­ßen Euro­pas ab, zu dem sowohl Deutsch­land als auch Ruß­land gehören.

Des­halb liegt die Ant­wort auf die Fra­ge »Wie wei­ter mit Ruß­land?« in einem gemein­sa­men Ansatz für gemein­sa­me Pro­ble­me. Von Mos­kau­er Sei­te aus kann dies nicht allen Kräf­ten in der EU ange­bo­ten wer­den, son­dern nur den rechts­kon­ser­va­ti­ven Par­tei­en – so wie das, was gebo­ten ist, auch nicht zu jeder poli­ti­schen Kraft in Ruß­land paßt. Es geht um die Her­aus­for­de­run­gen des eth­no­kul­tu­rel­len Drucks vom »Süden« und die damit ver­bun­de­ne Ver­schär­fung der demo­gra­phi­schen Krise.

Zum Ghet­to gewor­de­ne Bezir­ke deut­scher Groß­städ­te? Das gehört auch zur rus­si­schen Realität.

Schu­len, in denen kaum ein ein­hei­mi­sches Kind mehr zu fin­den ist? Das gehört auch zur Rea­li­tät der rus­si­schen Schulen.

Eth­no­ma­fia, die nicht den deut­schen Geset­zen unter­wor­fen ist? Das gehört auch zur Rea­li­tät des rus­si­schen Rechtsraums.

Das Schlach­ten von Scha­fen auf den Stra­ßen der deut­schen Städ­te? Das gehört auch zur Rea­li­tät auf den rus­si­schen Straßen.

Die sicht­ba­re Isla­mi­sie­rung der Bun­des­po­li­zei und ande­rer staat­li­cher Stel­len? Das gehört auch zur Rea­li­tät rus­si­scher Sicherheit.

Das Vor­an­trei­ben der Mul­ti­kul­tu­ra­li­sie­rung des mehr­heit­lich homo­ge­nen deut­schen Vol­kes? Das gehört auch zur Rea­li­tät der rus­si­schen Identitätspolitik.

Die Unzu­läs­sig­keit des Remi­gra­ti­ons-Gedan­kens und der Schlie­ßung der deut­schen Gren­zen? Das gehört auch zur Rea­li­tät der zen­tral­asia­ti­schen Gren­zen Rußlands.

Akti­ve Bewaff­nung von Migran­ten, Netz­wer­ke von Unter­grund­kampf­clubs, sich radi­ka­li­sie­ren­der reli­giö­ser Fun­da­men­ta­lis­mus – das ist Deutsch­land. Das wis­sen wir alle. Nicht über­all, aber schon sehr deut­lich zu sehen. Aber das ist auch Ruß­land – nicht über­all, aber schon sehr deut­lich zu sehen.

Die­se Auf­zäh­lung läßt sich noch lan­ge fort­set­zen. Offi­zi­el­len Anga­ben zufol­ge kamen allein im Jahr 2024 6,3 Mil­lio­nen Migran­ten nach Ruß­land, vor allem aus Zen­tral­asi­en, die Hälf­te von ihnen zum Arbei­ten, wie es heißt. Mehr als eine hal­be Mil­li­on von ihnen hat sich bereits im Land nie­der­ge­las­sen. Und die­se Mas­se der zen­tral­asia­ti­schen Migran­ten liegt nicht para­si­tär dem Sozi­al­staat auf der Tasche, son­dern ist in das Wirt­schafts­sys­tem ein­ge­bun­den – vor allem im Dienst­leis­tungs­sek­tor (von Kon­sum und Unter­hal­tung bis hin zu Medi­zin und Bildung).

Das moder­ne Ruß­land ist im Ver­gleich zu Euro­pa viel weni­ger ideo­lo­gi­siert. Daher wird die Migra­ti­ons- und Demo­gra­phie­fra­ge unter rein tech­ni­schen Aspek­ten betrach­tet: Wer wird wann auf­grund wel­cher Wirt­schafts- und Bevöl­ke­rungs­pla­nung benö­tigt? Denn Ruß­land stirbt mit einer rekord­ver­däch­ti­gen Inten­si­tät aus:

Der natür­li­che Bevöl­ke­rungs­rück­gang betrug im Jahr 2024 fast sechs­hun­dert­tau­send Men­schen. Was die Zahl der Neu­ge­bo­re­nen betrifft, war das ers­te Quar­tal 2025 nach vor­läu­fi­gen Schät­zun­gen das schlech­tes­te seit dem Ende des 18. Jahr­hun­derts. Ein unklu­ger und gegen­über eth­nisch-kul­tu­rel­len Fra­gen blin­der Ansatz zur Lösung des demo­gra­phi­schen Pro­blems führt dazu, daß die Pro­fi­teu­re von Sozi­al­leis­tun­gen haupt­säch­lich Migran­ten aus Zen­tral­asi­en sind.

Letzt­lich führt dies zu einem eth­nisch-kul­tu­rel­len Kip­punkt. In Mos­kau zum Bei­spiel hat der Anteil der Migran­ten­el­tern fast die 50-Pro­zent-Mar­ke erreicht – ich erin­ne­re dar­an, daß hier nur die Staats­an­ge­hö­rig­keit, nicht aber deren ­eth­ni­sche Her­kunft berück­sich­tigt wird, das heißt, eine Per­son mit rus­si­schem Paß geht als »Rus­se« in die Sta­tis­tik ein.

In St. Peters­burg wur­de die 50-Pro­zent-Mar­ke bereits über­schrit­ten. Die Gesamt­be­völ­ke­rung Ruß­lands wird sich, wenn sich die der­zei­ti­gen Ten­den­zen fort­set­zen und die Migra­ti­on nicht berück­sich­tigt wird, bis zum Jahr 2100 fast hal­bie­ren. Um dies rein quan­ti­ta­tiv zu ver­hin­dern, ist eine Ersatz­mi­gra­ti­on in Höhe von 1,1 Mil­lio­nen Men­schen jähr­lich erforderlich.

Ruß­land ist dabei eben­falls Wunschort für die Län­der des »Glo­ba­len Südens«, und die Leu­te, die über die­se Situa­ti­on ent­schei­den, sind blind für die eth­nisch-kul­tu­rel­le Kom­po­nen­te des Volks­ver­ständ­nis­ses als Grund­la­ge von Staat und Kultur.

Der Staat mag blind sein (und wir wis­sen sehr wohl, daß der Staat der Moder­ne als sol­cher genau so ist), die Wirk­lich­keit des Lebens ist es jedoch nicht. Die Demo­gra­phie wird im 21. Jahr­hun­dert zur wich­tigs­ten, weil exis­ten­ti­el­len Her­aus­for­de­rung für alle euro­päi­schen Natio­nen, und es gibt kei­nen Aus­weg aus die­ser Rea­li­tät. Die euro­päi­sche Zivi­li­sa­ti­on ist also heu­te durch die Kon­fron­ta­ti­on zwi­schen West und Ost gespal­ten, aber durch gemein­sa­me Pro­ble­me mit­ein­an­der verbunden.

Gleich­zei­tig ist klar, daß es nicht wie bis­her wei­ter­ge­hen kann, denn die Fra­ge »Wie, mit wem und wohin wei­ter?« stellt sich anders. Die lau­ten Wor­te über »jahr­hun­der­te­al­te tra­di­tio­nel­le Wer­te« und zivi­li­sa­to­ri­sche Stan­dards der rus­si­schen Staat­lich­keit sind eine spa­ni­sche Wand, hin­ter der das Land in eine bestimm­te Rich­tung drif­ten wird. Euro­pa? Chi­na? Glo­ba­ler Süden / Islam? Glo­ba­ler Nor­den? Die Beant­wor­tung der Fra­ge »Wie wei­ter mit Ruß­land?« hängt davon ab, zu wel­chem Pol Mos­kau schließ­lich ten­die­ren wird.

Mit vor­sich­ti­gem Opti­mis­mus kann man behaup­ten, daß die meis­ten Ver­tre­ter der neu­en poli­ti­schen Gene­ra­ti­on, die jetzt auf­kommt, die­ser Ein­schät­zung zustim­men dürf­ten: Es kann nur um eine ech­te kon­ser­va­ti­ve Wen­de gehen, die wie­der­um nur euro­pä­isch sein kann – voll­zo­gen gemein­sam mit den füh­ren­den euro­päi­schen Län­dern oder ohne sie, eine Wen­de jeden­falls, die mit einer umfas­sen­den Moder­ni­sie­rung und Neu­ge­stal­tung des Lan­des ein­her­geht, mög­lich nur auf der Grund­la­ge von Ver­än­de­run­gen im poli­ti­schen Leben und im Massenbewußtsein.

Die Not­wen­dig­keit dafür wird durch eine kon­ser­va­tiv-intel­lek­tu­el­le Agen­da unter­füt­tert, die in den poli­ti­schen Krei­sen der zwei­ten Rei­he, also bei den poten­ti­el­len Macht­ha­bern von mor­gen, auf gro­ßes Inter­es­se und Sym­pa­thie stößt. Die­se Agen­da fin­det in der Öffent­lich­keit kaum Gehör, sie wird vom ver­ant­wor­tungs­lo­sen Lärm ver­schie­de­ner »Patrio­ten« über­tönt. Das soll­te jedoch nicht ver­wir­ren – vie­le von ihnen erlau­ben sich sol­che apo­ka­lyp­ti­schen Eska­pa­den, weil die einen glau­ben, daß ihre Wor­te wert­los sind, und ande­re nie­mals in die Nähe ech­ter Ent­schei­dun­gen kom­men werden.

Ich sprach vor andert­halb Jah­ren in Schnell­ro­da über fünf Typen des moder­nen rus­si­schen Kon­ser­va­tis­mus – über die links-kon­ser­va­ti­ve / links-patrio­ti­sche Bewe­gung, über die Neo-Mon­ar­chis­ten, die eura­si­schen Tra­di­tio­na­lis­ten und über die natio­nal-demo­kra­ti­sche Rich­tung. Seit­dem hat es kei­ne grund­le­gen­den Ver­än­de­run­gen gege­ben, und es ist nicht nötig, jetzt im Detail dar­auf einzugehen.

Ernst zu neh­men ist eine fünf­te Grup­pe. Sie ist am wenigs­ten auf­fäl­lig, wie es fast aus­nahms­los in Staa­ten der Fall ist, in denen der Ein­fluß auf die Poli­tik nicht durch Wah­len und Medi­en, son­dern im Hin­ter­zim­mer und durch per­sön­li­che Bezie­hun­gen aus­ge­übt wird. Die Kunst ist, die rich­ti­ge Idee auf die rich­ti­ge Art und Wei­se zur rich­ti­gen Zeit an die rich­ti­ge Per­son zu bringen.

Die­se fünf­te Grup­pe wur­de damals als »auf­ge­klär­te Kon­ser­va­ti­ve« bezeich­net. Es han­delt sich eher um eine bestimm­te Denk­wei­se, eine weit­ver­brei­te­te oder sogar domi­nan­te Posi­ti­on in aka­de­mi­schen, aka­de­mie­na­hen und poli­tik­na­hen intel­lek­tu­el­len Krei­sen, die nicht in irgend­wel­chen for­mel­len öffent­li­chen Orga­ni­sa­tio­nen ver­tre­ten sind und kei­ne direk­te poli­ti­sche Ver­tre­tung haben (in Form einer Par­tei etwa). Wenn man so will, geht es um eine Vari­an­te des­sen, was in Deutsch­land als Vor­feld bezeich­net wird, aus­ge­rich­tet an den Beson­der­hei­ten, nach denen das rus­si­sche poli­ti­sche Modell funktioniert.

Es han­delt sich um einen kon­ser­va­ti­ven und natio­nal ori­en­tier­ten Refor­mis­mus. Als Aus­weg aus der gegen­wär­ti­gen Kri­se wer­den eine Wie­der­her­stel­lung und eine Nor­ma­li­sie­rung der Kon­tak­te zu Euro­pa und den USA ange­se­hen. Trotz feh­len­der öffent­li­cher Orga­ni­sa­ti­ons­struk­tu­ren und gerin­ger Akti­vi­tät im gesell­schafts­po­li­ti­schen Raum haben Ver­tre­ter die­ser Denk­rich­tung den größ­ten Zugang zu admi­nis­tra­ti­ven Res­sour­cen und brei­te Ver­bin­dun­gen im poli­ti­schen Umfeld. Ihre Bereit­schaft, kul­tu­rell, intel­lek­tu­ell und lang­fris­tig auch poli­tisch mit kon­ser­va­ti­ven Kräf­ten in Euro­pa und den USA zu koope­rie­ren, kann die Ent­wick­lungs­rich­tung Ruß­lands in naher Zukunft wesent­lich mitbestimmen.

Bei die­sen Über­le­gun­gen müs­sen Euro­pa und die USA natür­lich getrennt betrach­tet wer­den. Mit Trumps Rück­kehr ins Wei­ße Haus und sei­ner exzen­tri­schen Rhe­to­rik sind vie­le Men­schen in Ruß­land an Trum­pophi­lie erkrankt. Die USA sei­en wie­der zu unse­ren Freun­den gewor­den, ­Putin und Trump hät­ten den Krieg in der Ukrai­ne zu für Mos­kau güns­ti­gen Bedin­gun­gen been­den oder gar Euro­pa neu auf­tei­len können.

Die­ser schi­zo­phre­ne Ansatz ging manch­mal in offe­ne, beschä­men­de For­men der Krie­che­rei über. Die­je­ni­gen aber, die Trumps USA eher zurück­hal­tend, aber posi­tiv gegen­über­ste­hen, sahen eine Chan­ce für die ame­ri­ka­nisch-rus­si­sche Kom­mu­ni­ka­ti­on. Man hät­te das ukrai­ni­sche Pro­blem, und vie­le ande­re, über den Kopf der EU hin­weg lösen können.

Die­ses Zeit­fens­ter ist noch nicht ganz geschlos­sen, aber die Rea­li­tät hat alle ernüch­tert. Die rus­sisch-ame­ri­ka­ni­sche Situa­ti­ons­al­li­anz, von der vie­le vor sechs Mona­ten ernst­haft spra­chen, wur­de nicht ver­wirk­licht. Und viel­leicht zum Glück: Denn für Ruß­land, das an Chi­na angrenzt, lohnt es sich ein­deu­tig nicht, sich in der Kon­fron­ta­ti­on zwi­schen den USA und Chi­na in den Selbst­mord zu stür­zen und für Chi­na das zu wer­den, was die Ukrai­ne für Ruß­land gewor­den ist.

Die rus­sisch-euro­päi­sche Zusam­men­ar­beit erschien mir – nicht nur aus einer Rei­he von per­sön­li­chen und all­ge­mei­nen Grün­den – immer sym­pa­thi­scher, son­dern auch objek­tiv viel­ver­spre­chend. Über­haupt schei­nen Euro­pa und Ruß­land in einem Zustand geo­po­li­ti­scher Zweit­ran­gig­keit mit­ein­an­der allein gelas­sen zu wer­den, wäh­rend Trump sei­ne gan­ze Auf­merk­sam­keit auf den Iran und Chi­na rich­tet. Zum ersten­mal seit dem Zwei­ten Welt­krieg kann es somit zu einer Situa­ti­on kom­men, in der Mos­kau und die euro­päi­schen Haupt­städ­te mit­ein­an­der über die Sicher­heit in Euro­pa reden müs­sen – und nicht Mos­kau und Washing­ton über die Köp­fe der Euro­pä­er hinweg.

Es ist eine prin­zi­pi­ell neue Lage, ein Risi­ko – und eine Chan­ce. Es ist eine Chan­ce für die rech­ten Kräf­te in den EU-Län­dern und für die ihnen freund­lich gesinn­ten Kräf­te in Ruß­land, aus die­sem Fast-Krieg-Zustand von heu­te die Ent­span­nung von mor­gen und die Zusam­men­ar­beit von über­mor­gen zu machen. Durch den poten­ti­el­len Ein­fluß der erwähn­ten intel­lek­tu­el­len Krei­se besteht die­se Chan­ce einer ernst­haf­ten Wen­de des rus­si­schen Kur­ses, auch durch eine Öff­nung hin zu den rech­ten Kräf­ten in Europa.

Zu den wich­tigs­ten die­ser Kräf­te gehört die AfD. Eine gewinn­brin­gen­de und sorg­los res­sour­cen­be­zo­ge­ne Zusam­men­ar­beit kann nicht mehr aus­rei­chen, auch wenn sie unter den der­zei­ti­gen Umstän­den der ers­te Schritt sein kann. Die Grund­la­ge für einen tie­fen Aus­tausch soll­te die Zusam­men­ar­beit auf der Vor­feld-Ebe­ne sein, auch wenn sich Vor­feld-Struk­tu­ren in Ruß­land und Deutsch­land aus objek­ti­ven Grün­den stark unter­schei­den. Über die­sen Raum ist es mög­lich, zu kom­mu­ni­zie­ren, gemein­sam nach Ant­wor­ten und Lösun­gen zu suchen, Kon­tak­te zu knüp­fen, wich­ti­ge und sach­li­che Infor­ma­tio­nen an poli­ti­sche Akteu­re zu liefern.

Die Wen­de, von der ich als Rus­se spre­che, ist auf der Grund­la­ge der patrio­ti­schen Gesin­nung jener neu­en Gene­ra­ti­on von Ver­tre­tern des rus­si­schen Kon­ser­va­tis­mus mög­lich. Der Kon­ser­va­tis­mus des 21. Jahr­hun­derts muß sich nicht nur mit den offen­sicht­li­chen außen­po­li­ti­schen Gefah­ren im Zusam­men­hang mit der NATO aus­ein­an­der­set­zen, son­dern auch mit der Bedro­hung durch den »Süden« und die Isla­mi­sie­rung, mit demo­gra­phi­schen Fra­gen, mit den Auf­ga­ben der wirt­schaft­li­chen Moder­ni­sie­rung und mit neu­en Ansät­zen im Bereich der natio­na­len Iden­ti­tät und der Geschichtspolitik.

All dies wird nach dem Ende des Ukrai­ne­krie­ges und der Erneue­rung der Regie­rungs­eli­ten zu einer weit­rei­chen­den inter­nen und exter­nen Umstruk­tu­rie­rung füh­ren. Und das weckt sowohl gro­ße Befürch­tun­gen als auch beschei­de­ne Hoffnungen.

Vor­läu­fig und bis sich eine ech­te Gele­gen­heit zum poli­ti­schen Han­deln ergibt, müs­sen wir auf einer infor­mel­len, intel­lek­tu­el­len Ebe­ne arbei­ten. Wir brau­chen eine qua­li­ta­ti­ve Exper­ti­se und ein gemein­sa­mes Nach­den­ken dar­über, wie es mit Ruß­land und wie es mit Deutsch­land wei­ter­ge­hen kann. Dazu muß Ruß­land »wei­ter mit Euro­pa« und »wei­ter mit Deutsch­land« wol­len – und auch das ist kei­ne ein­fa­che Frage.

Doch bei allem »Aber« ist die Hoff­nung auf die­se Zukunft ohne Alter­na­ti­ve: Die Bewah­rung der his­to­ri­schen und kul­tu­rel­len Gestalt unse­rer Völ­ker, die Bewah­rung des Frie­dens in Euro­pa – wer soll­te dar­an arbei­ten, wenn nicht wir? Und was soll­ten wir tun, wenn nicht das, was mög­lich ist?