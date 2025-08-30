30. August 2025

Der Geschichtsrevisionismus des Christoph Hein

Erik Lehnert

Das Narrenschiff, der neue Roman von Christoph Hein (hier bestellen), gehört literarisch sicherlich nicht zu seinen stärksten Arbeiten - das hat Dirk Brockschmidt in seiner Besprechung hier mitgeteilt. Mir geht es an dieser Stelle nur um eine Behauptung, die Hein in seinem Roman zum wiederholten Male aufstellt.

Sie lau­tet in aller Kür­ze: Die poli­ti­sche Füh­rung der SBZ und spä­te­ren DDR, dar­un­ter Ulb­richt und Pieck, woll­te bis Anfang der 1950er Jah­re die Ost­ge­bie­te zurück. Bene­dikt Kai­ser hat die Äuße­run­gen von Hein, die dem übli­chen Bild der dama­li­gen Außen­po­li­tik völ­lig ent­ge­gen­ste­hen, in der August-Aus­ga­be des Eck­art zusam­men­ge­stellt, so daß ich mich hier kurz fas­sen kann.

In einem Band mit Anek­do­ten aus sei­nem Leben, Gegen­lausch­an­griff, hat Hein 2019 sei­ne Ver­wun­de­rung geschil­dert, mit der er Doku­men­te zur Kennt­nis nahm, aus denen her­vor­ge­he, daß sich der Dich­ter und kom­mu­nis­ti­sche Kul­tur­funk­tio­när Johan­nes R. Becher 1948 wei­ger­te, an einen Intel­lek­tu­el­len­kon­greß in Bres­lau teil­zu­neh­men, weil er die pol­ni­sche Okku­pa­ti­on Schle­si­ens ablehnte.

Das sei aus einem Zeit­schrif­ten­ar­ti­kel des Jah­res her­vor­ge­gan­gen. Lei­der ver­rät uns Hein nicht, um wel­chen Arti­kel es sich han­delt. Er unter­stell­te, daß Becher sich damit gegen die offi­zi­el­le Linie der SBZ gestellt habe, konn­te aber eini­ge Jah­re spä­ter sei­nen „Irr­tum“ aufklären:

Kei­nes­wegs dis­si­dier­te Becher damals, sei­ne Hal­tung ent­sprach viel­mehr voll­kom­men der Poli­tik der ost­deut­schen Regie­rung und all­mäch­ti­gen Staatspartei.

Die sei sogar noch über Becher hin­aus­ge­gan­gen, die Rück­kehr von Pom­mern und Schle­si­en wäre gefor­dert worden.

Star­ker Tobak, der damals, wie Kai­ser anmerkt, völ­lig unbe­ach­tet blieb, und der dem gewohn­ten Bild der Oder-Nei­ße-Frie­dens­gren­ze wider­spricht. Hein hat die­se The­se nun auch in sei­nem Nar­ren­schiff ein­ge­baut und die­se For­de­run­gen eini­ge DDR-Funk­tio­nä­ren in den Mund gelegt. Die Ber­li­ner Zei­tung hat nach Erschei­nen des Romans im März ein Inter­view mit ihm geführt und ihn auch zu sei­nen revi­sio­nis­ti­schen Ansich­ten befragt:

In Ihrem Buch erzäh­len Sie Ereig­nis­se der DDR-Geschich­te neu. Zum Bei­spiel soll sich Wal­ter Ulb­richt nach dem Krieg dafür ein­ge­setzt haben, Pom­mern und Schle­si­en zurück­zu­be­kom­men, die Gebie­te soll­ten Teil der DDR wer­den. Ist das Fik­ti­on oder wahr?

Die­se Geschich­te stimmt. Ulb­richt hat­te erkannt, dass die­ses klei­ne ost­deut­sche Land nicht über­le­ben konn­te. Die gro­ße Indus­trie war in West­deutsch­land, in Ham­burg und im Ruhr­ge­biet. Ost­deutsch­land war ein Agrar­staat, aber es fehl­ten die bei­den gro­ßen Agrar­flä­chen, Schle­si­en und Pom­mern. Die Hoff­nung war, sie zum Grün­dungs­tag der DDR 1949 zurück­zu­be­kom­men. Sta­lin wei­ger­te sich. Ulb­richt beharr­te dar­auf. 1951 schlug Sta­lin auf den Tisch, Ulb­richt muss­te ein­len­ken. Und es pas­sier­te, was in sol­chen Situa­tio­nen immer pas­siert: Man dreht sich um 180 Grad, und die Zeit davor wird tot­ge­schwie­gen. In der DDR-Geschich­te tauch­te Ulb­richts For­de­rung, Pom­mern und Schle­si­en wie­der ein­zu­glie­dern, nie mehr auf. […]

Woher wis­sen Sie das alles?

Mir fiel das vor etwa zehn Jah­ren auf. Da las ich, dass Johan­nes R. Becher, der DDR-Kul­tur­mi­nis­ter, sich in den 1950er-Jah­ren wei­ger­te, an der Welt­kul­tur­kon­fe­renz in Wro­claw teil­zu­neh­men. Er sag­te, er wür­de in Bres­lau teil­neh­men. Es erstaun­te mich, dass es ein rela­tiv klei­ner Minis­ter wag­te, gegen die Staats­dok­trin vor­zu­ge­hen und die pol­ni­sche Stadt beim alten deut­schen Namen zu nen­nen. Bis ich beim Nach­for­schen merk­te: Das war damals die Staats­dok­trin, die Stadt soll­te Bres­lau, also deutsch blei­ben. In DDR-Zei­tun­gen vom Anfang der 1950er konn­te man das nach­le­sen. Für Ulb­richt wäre das ein Rie­sen­punkt gewe­sen. Ost­deutsch­land wäre fast so groß wie West­deutsch­land gewe­sen. Und es wären Hun­dert­tau­sen­de, wenn nicht gar Mil­lio­nen Deut­sche zurück­ge­kom­men, um wie­der ihre alten Höfe, Gehöf­te und Fel­der zu übernehmen.

Folgt man die­sen Aus­sa­gen, muß die Geschich­te der frü­hen DDR in wei­ten Tei­len neu geschrie­ben wer­den. Aber wie das so oft mit ver­blüf­fen­den Behaup­tun­gen ist: Oft sind sie falsch, nur teil­wei­se rich­tig oder gar nicht beson­ders neu. Aber der Rei­he nach.

Für Bechers Wei­ge­rung 1948 (die im Inter­view genann­te Jah­res­an­ga­be „in den 1950er Jah­ren“ ist falsch; nicht nur, weil der Kon­greß 1948 statt­fand, son­dern weil im Juli 1950 mit dem Gör­lit­zer Abkom­men von der DDR die Oder-Nei­ße-Linie als Staats­gren­ze aner­kannt wor­den war) gibt es mei­nes Wis­sens nach nur eine Quel­le, die Erin­ne­run­gen des Ger­ma­nis­ten Hans May­er (Der Turm von Babel. Erin­ne­run­gen an eine Deut­sche Demo­kra­ti­sche Repu­blik, Frank­furt am Main 1991, S. 110), der mit Becher befreun­det war und selbst an dem Kon­greß teil­ge­nom­men hatte.

Selbst in der dicken Becher-Bio­gra­phie von Jens-Fiet­je Dwars (Abgrund des Wider­spruchs. Das Leben des Johan­nes R. Becher, Ber­lin 1998, S. 568) fin­det sich dazu kei­ne ande­re Quel­le. Für die Trag­wei­te der Ent­schei­dung von Becher, der aus­weis­lich sei­ner Hei­mat­dich­tung durch­aus ein natio­nal geson­ne­ner Kom­mu­nist war, wäre es ent­schei­dend, inwie­weit die Wei­ge­rung, dort teil­zu­neh­men, damals öffent­lich wurde.

Daß sie in der SBZ öffent­lich ver­brei­tet wur­de, ist nicht anzu­neh­men, da Heins Behaup­tung, die Rück­ga­be der Ost­ge­bie­te sei Staats­rai­son gewe­sen und man hät­te das damals in den Zei­tun­gen lesen kön­nen, nicht stimmt. Jeden­falls ist mir bei ober­fläch­li­cher Durch­sicht des Neu­en Deutsch­lands nichts der­ar­ti­ges auf­ge­fal­len. Falls jemand über der­ar­ti­ge Quel­len ver­fügt: her damit.

Wie steht es um den Wahr­heits­ge­halt der Behaup­tung, Ulb­richt habe bis 1951 auf der Rück­ga­be der Ost­ge­bie­te bestan­den? Auch das scheint Fik­ti­on zu sein. Nicht nur, daß die DDR bereits im Juli 1950 die Oder-Nei­ße-Gren­ze aner­kann­te, Ulb­richt gehör­te zu den­je­ni­gen, die von Anfang an die Ost­ge­bie­te als ver­lo­ren erklär­ten. Alles ande­re wäre bei einem der­ar­tig treu­en Gefolgs­mann Sta­lins tat­säch­lich ein Wunder.

Ich habe, um die­se Fra­ge zu beant­wor­ten, kei­ne Archi­ve auf­ge­sucht, aller­dings die mir bekann­te wis­sen­schaft­li­che Lite­ra­tur zu die­sem The­ma dar­auf­hin durch­ge­schaut. Da mich Bran­den­burg ganz beson­ders inter­es­siert, sind es Ver­öf­fent­li­chun­gen zur Geschich­te Bran­den­burgs, die sich aller­dings in die­ser Fra­ge nicht von der Meck­len­burg-Vor­pom­merns und Sach­sens unter­schei­den dürf­te. Denn alle drei Län­der waren von der neu­en Grenz­zie­hung 1945 unmit­tel­bar betroffen.

In allen drei Län­dern war die Aus­gangs­la­ge durch die unein­deu­ti­gen Oder-Nei­ße-Fest­le­gun­gen des Pots­da­mer Abkom­mens (Lau­sit­zer oder Glat­zer Nei­ße, wel­cher Oder­arm?), die viel wei­ter­ge­hen­den For­de­run­gen der Polen (Stet­tin, Lau­sitz und 5–50-km-Sicherheitsstreifen west­lich der Oder), das Feh­len des ange­kün­dig­ten Frie­dens­ver­trags und das Elend der Ver­trie­be­nen, die auf Rück­kehr hoff­ten und sich daher nicht in der SBZ ein­rich­ten woll­ten. Die SBZ-Par­tei­en betrach­te­ten daher die Grenz­fra­ge als offen, ohne expli­zi­te Rück­ga­be­for­de­run­gen zu erheben.

Der ein­zi­ge Poli­ti­ker, der von Anfang an die Dau­er­haf­tig­keit der nach Kriegs­en­de ein­ge­tre­te­nen Oder-Nei­ße-Lösung akzep­tiert hat­te, war Ulb­richt, obwohl weder er noch Pieck in die Vor­be­rei­tung von Grenz­ent­schei­dun­gen ein­be­zo­gen wor­den waren.

Ulb­richt hat­te bereits auf der 1. Funk­tio­närs­kon­fe­renz der KPD Groß-Ber­lins am 25. Juni 1945 betont, die Gebie­te öst­lich von Oder und Nei­ße sei­en für immer ver­spielt, und am 11. Juli 1945 erklärt: „Die frü­he­ren Bewoh­ner aus den Gebie­ten öst­lich der Oder kön­nen sich nur in dem Gebiet, wo sie gegen­wär­tig leben, ansäs­sig machen, da eine Rück­kehr in das Gebiet öst­lich der Oder nicht mög­lich ist …“ Der Nazis­mus habe „die Gebie­te öst­lich der Oder verspielt“.

Er bekräf­tig­te die­se Hal­tung im August des­sel­ben Jah­res. Es hat den Anschein, daß beab­sich­tigt wor­den ist, die­se Linie über bestimm­te Kanä­le zu pro­pa­gie­ren und schließ­lich durch­zu­set­zen. Dar­auf jeden­falls deu­tet ein Ver­merk des Infor­ma­ti­ons­diens­tes der Kreis­ver­wal­tung Guben vom Mai 1946 hin. Danach war die­ser ange­wie­sen wor­den, der Bevöl­ke­rung kei­ne Hoff­nung auf eine Revi­si­on der Ost­gren­ze zu machen.

(Wolf­gang Blöß: Gren­zen und Refor­men in einer Umbruch­ge­sell­schaft. Vom Land Bran­den­burg zu den Bezir­ken 1945 –1952, Ber­lin 2014, S. 62)

Ande­re Poli­ti­ker, dar­un­ter Pieck und Gro­te­wohl, haben durch­aus Revi­sio­nen zuguns­ten Deutsch­lands gefor­dert, aller­dings in sehr begrenz­tem Rah­men, bevor sie schließ­lich auf die Ulb­richt-Linie ein­schwenk­ten. Bekannt gewor­den ist vor allem die Rede, die Wil­helm Pieck, damals SED-Vor­sit­zen­der und spä­ter ers­ter und ein­zi­ger Prä­si­dent der DDR, im Mai 1946 in sei­ner Hei­mat­stadt Guben hielt, die durch die neue Gren­ze geteilt wor­den war.

Im Neu­en Deutsch­land wur­de wie folgt berichtet:

Im Ver­lauf der Kund­ge­bung ergriff Genos­se Wil­helm Pieck das Wort zu bedeut­sa­men Aus­füh­run­gen […]: „Von der Aus­rot­tung des Mili­ta­ris­mus und der Reak­ti­on, vom Auf­bau der Demo­kra­tie, von der gesam­ten Ent­wick­lung in Deutsch­land wer­de es abhän­gen, in wel­chem Umfang bei der Fest­le­gung der Frie­dens­be­din­gun­gen die Lebens­in­ter­es­sen des deut­schen Vol­kes Berück­sich­ti­gung fin­den wer­den, auch hin­sicht­lich der Grenz­fra­ge: So kön­nen auch die Werk­tä­ti­gen Gubens, wenn sie im Geis­te strik­tes­ter Demo­kra­tie mit aller Kraft am Auf­bau arbei­ten, die Hoff­nung haben, daß eines Tages auch jen­seits der Nei­ße lie­gen­de Teil der Stadt Guben wie­der unter deut­sche Ver­wal­tung gestellt wird […].“

(Peter Bahl: Belas­tung und Berei­che­rung. Ver­trie­be­nen­in­te­gra­ti­on in Bran­den­burg ab 1945, Ber­lin 2020, S. 349)

Die­se und ähn­li­che Äuße­run­gen fal­len aus­schließ­lich in die Zeit vor dem 20. Okto­ber 1946, denn an die­sem Tag fan­den in der SBZ die Wah­len zu den Land­ta­gen statt. Die SED muß­te um jede Stim­me kämp­fen, auch die der Ver­trie­be­nen. Nach dem Wahl­sieg der SED waren sol­che Rück­sicht­nah­men immer weni­ger notwendig.

Hin­zu kamen Ver­än­de­run­gen der Welt­la­ge. Der Kal­te Krieg ver­schärf­te sich, die Ame­ri­ka­ner rück­ten von ihrer Unter­stüt­zung der Oder-Nei­ße-Linie ab und die Lon­do­ner Kon­fe­renz der Sie­ger­mäch­te been­de­te Ende 1947 alle Hoff­nun­gen auf Grenzrevisionen.

Ein Jahr spä­ter sorg­te Ulb­richt dafür, daß sich auch in der SBZ die pol­ni­sche Bezeich­nung „Frie­dens­gren­ze“ für die Oder-Nei­ße-Linie durch­setz­te. Daß das bei den Mil­lio­nen Ver­trie­be­nen nicht auf Zustim­mung stieß, ist klar, aller­dings begann die SED zeit­gleich damit, Ver­trie­be­nen­ver­ei­ne zu ver­bie­ten. Und die SED ver­schlei­er­te erfolg­reich die Unsi­cher­heit, mit der man bis Herbst 1946 die Grenz­fra­ge behan­delt hat­te. (vgl. Blöß: Gren­zen und Refor­men, S. 64f)

Um auf Heins Behaup­tun­gen zurück­zu­kom­men: Bechers Wei­ge­rung 1948 Bres­lau zu besu­chen, ist vor die­sem Hin­ter­grund tat­säch­lich bemer­kens­wert. Offen bleibt die Fra­ge, ob die Bewoh­ner der SBZ etwas davon mit­be­kom­men haben. Die SED klit­ter­te tat­säch­lich ihre Geschich­te, um den Ein­druck zu erwe­cken, schon immer geschlos­sen hin­ter der Oder-Nei­ße-Gren­ze gestan­den zu haben.

Aller­dings betraf das Schwan­ken ledig­lich die Zeit bis zum Herbst 1946, um die Wäh­ler­stim­men der Ver­trie­be­nen zu bekom­men. Und Ulb­richt war in die­ser Fra­ge nie­mals schwan­kend gewe­sen, er muß­te nichts vertuschen.

– –

Chris­toph Hein: Das Nar­ren­schiff, Suhr­kamp: Ber­lin 2025 – hier bestel­len.

Wuwwerboezer

30. August 2025 22:22

Pieck und Ulbricht sind zu den Feierlichkeiten der "Oder-Neisse-Friedensgrenze" resp. zur Vertragsunterzeichnung daheim geblieben, haben Grotewohl hingeschickt. Versteht man. Nun die Colombo-Frage: Warum hat dann die Post der DDR ein Jahr später diese Briefmarke editiert?

Laurenz

31. August 2025 04:50

@EL ... habe zu diesem Thema "Revision der illegalen Okkupation Deutscher Territorien durch Polen" im Sinne Heins nichts recherchiert, nur bei Ulbricht hatte ich kurz zum Detail nachgeschlagen. Die Nachkriegsordnung, im Sinne Stalins, muß ja bereits vor Kriegsende geplant gewesen sein. Im Hotel Lux überlebten ja im wesentlichen die Deutschen Kommunisten, welche einen sozialen Hintergrund mit Arbeiterschaft & Handwerk hatten, während die Intellektuellen mehr oder weniger alle draufgingen. Da die Sowjets die (Einsatz-)Gruppen Ulbricht, Ackermann & Sobottka bereits Ende April '45 nach Deutschland schickten, muß diesen Gruppen ja die staatspolitische Ordnung der SBZ bereits bekannt gewesen sein, obwohl Thüringen noch durch die Amis besetzt war. Schon zu diesem Zeitpunkt, hatte man sich gegen die Polnischen Kommunisten nicht durchsetzen können. Außerdem passierten die entscheidenden Meinungsverschiedenheiten zwischen Sowjets & den Westmächten bereits im Alliierten Kontrollrat vor der Londoner Außenministerkonferenz (25.11.-15.12.47). Bis zu diesem Zeitpunkt müssen wir davon ausgehen, daß Stalin, trotz der Meinungsverschiedenheiten mit den Westalliierten, noch bis zu seinem Tod (05.03.53) ein neutrales Gesamtdeutschland im Kopf hatte, was die Rückgabe der Polnisch okkupierten Gebiete ausschloß. Die Stalinnote wurde wurde am 10.03.52 den Westmächten übermittelt.

Laurenz

31. August 2025 04:51

@EL (2) ... Da Chruschtschow bereits im März 1953 die Macht in der Sowjetunion übernahm, hätten Grotewohl & Pieck durchaus, auch in Opposition zu Ulbricht, bei Chruschtschow vorstellig werden können, um die prekäre Situation der DDR (17.06.53 Volksaufstand in der jungen DDR, einzig wahrer Tag der Deutschen Einheit, die im Grunde am Westen scheiterte) zu schildern. Das wäre der plausibelste Zeitpunkt gewesen, um eine Revision der Grenzen anzudenken. Machtpolitisch & historisch entscheidende Fenster, so selten sie sind, öffnen sich nur kurz. Viel entscheidender war die Feigheit Kohls, die von der KI & Genscher angezweifelt wird.  https://www.spiegel.de/politik/bald-ist-uns-berlin-naeher-a-c35db750-0002-0001-0000-000014763877 & https://www.spiegel.de/politik/deutschland/wiedervereinigung-moskau-bot-verhandlungen-ueber-ostpreussen-an-a-695928.html Kein Deutscher Entscheidungsträger, weder Kohl, noch Genscher, wollte mit dem Kauf Russisch-Ostpreußens eine Debatte um die Rückgabe Deutscher Ostgebiete anleiern. Angeblich, weil Kohls Witwe das nicht wollte, bekam Kohl kein Staatsbegräbnis & wird von der NATO heute wohl abgrundtief gehaßt.

tearjerker

31. August 2025 07:38

Dass die politische Führung der Ostzone auf grössere Ländereien und damit mehr Einfluss schielte, klingt für die ersten Jahre nach Kriegsende nicht total unplausibel. Dass Ulbricht angeblich die industriellen Zentren im Westen sah, obwohl mit Berlin und den Handwerks- und Technik-Zentren in Sachsen und Thüringen zwei der bis in die frühen 30ger Jahre weltweit grössten Wirtschaftszentren im seinem Einflussbereich lagen, auch nicht.