Der Geschichtsrevisionismus des Christoph Hein

Das Narrenschiff, der neue Roman von Christoph Hein ( hier bestellen ), gehört literarisch sicherlich nicht zu seinen stärksten Arbeiten - das hat Dirk Brockschmidt in seiner Besprechung hier mitgeteilt . Mir geht es an dieser Stelle nur um eine Behauptung, die Hein in seinem Roman zum wiederholten Male aufstellt.

Sie lau­tet in aller Kür­ze: Die poli­ti­sche Füh­rung der SBZ und spä­te­ren DDR, dar­un­ter Ulb­richt und Pieck, woll­te bis Anfang der 1950er Jah­re die Ost­ge­bie­te zurück. Bene­dikt Kai­ser hat die Äuße­run­gen von Hein, die dem übli­chen Bild der dama­li­gen Außen­po­li­tik völ­lig ent­ge­gen­ste­hen, in der August-Aus­ga­be des Eck­art zusam­men­ge­stellt, so daß ich mich hier kurz fas­sen kann.

In einem Band mit Anek­do­ten aus sei­nem Leben, Gegen­lausch­an­griff, hat Hein 2019 sei­ne Ver­wun­de­rung geschil­dert, mit der er Doku­men­te zur Kennt­nis nahm, aus denen her­vor­ge­he, daß sich der Dich­ter und kom­mu­nis­ti­sche Kul­tur­funk­tio­när Johan­nes R. Becher 1948 wei­ger­te, an einen Intel­lek­tu­el­len­kon­greß in Bres­lau teil­zu­neh­men, weil er die pol­ni­sche Okku­pa­ti­on Schle­si­ens ablehnte.

Das sei aus einem Zeit­schrif­ten­ar­ti­kel des Jah­res her­vor­ge­gan­gen. Lei­der ver­rät uns Hein nicht, um wel­chen Arti­kel es sich han­delt. Er unter­stell­te, daß Becher sich damit gegen die offi­zi­el­le Linie der SBZ gestellt habe, konn­te aber eini­ge Jah­re spä­ter sei­nen „Irr­tum“ aufklären:

Kei­nes­wegs dis­si­dier­te Becher damals, sei­ne Hal­tung ent­sprach viel­mehr voll­kom­men der Poli­tik der ost­deut­schen Regie­rung und all­mäch­ti­gen Staatspartei.

Die sei sogar noch über Becher hin­aus­ge­gan­gen, die Rück­kehr von Pom­mern und Schle­si­en wäre gefor­dert worden.

Star­ker Tobak, der damals, wie Kai­ser anmerkt, völ­lig unbe­ach­tet blieb, und der dem gewohn­ten Bild der Oder-Nei­ße-Frie­dens­gren­ze wider­spricht. Hein hat die­se The­se nun auch in sei­nem Nar­ren­schiff ein­ge­baut und die­se For­de­run­gen eini­ge DDR-Funk­tio­nä­ren in den Mund gelegt. Die Ber­li­ner Zei­tung hat nach Erschei­nen des Romans im März ein Inter­view mit ihm geführt und ihn auch zu sei­nen revi­sio­nis­ti­schen Ansich­ten befragt:

In Ihrem Buch erzäh­len Sie Ereig­nis­se der DDR-Geschich­te neu. Zum Bei­spiel soll sich Wal­ter Ulb­richt nach dem Krieg dafür ein­ge­setzt haben, Pom­mern und Schle­si­en zurück­zu­be­kom­men, die Gebie­te soll­ten Teil der DDR wer­den. Ist das Fik­ti­on oder wahr? Die­se Geschich­te stimmt. Ulb­richt hat­te erkannt, dass die­ses klei­ne ost­deut­sche Land nicht über­le­ben konn­te. Die gro­ße Indus­trie war in West­deutsch­land, in Ham­burg und im Ruhr­ge­biet. Ost­deutsch­land war ein Agrar­staat, aber es fehl­ten die bei­den gro­ßen Agrar­flä­chen, Schle­si­en und Pom­mern. Die Hoff­nung war, sie zum Grün­dungs­tag der DDR 1949 zurück­zu­be­kom­men. Sta­lin wei­ger­te sich. Ulb­richt beharr­te dar­auf. 1951 schlug Sta­lin auf den Tisch, Ulb­richt muss­te ein­len­ken. Und es pas­sier­te, was in sol­chen Situa­tio­nen immer pas­siert: Man dreht sich um 180 Grad, und die Zeit davor wird tot­ge­schwie­gen. In der DDR-Geschich­te tauch­te Ulb­richts For­de­rung, Pom­mern und Schle­si­en wie­der ein­zu­glie­dern, nie mehr auf. […] Woher wis­sen Sie das alles? Mir fiel das vor etwa zehn Jah­ren auf. Da las ich, dass Johan­nes R. Becher, der DDR-Kul­tur­mi­nis­ter, sich in den 1950er-Jah­ren wei­ger­te, an der Welt­kul­tur­kon­fe­renz in Wro­claw teil­zu­neh­men. Er sag­te, er wür­de in Bres­lau teil­neh­men. Es erstaun­te mich, dass es ein rela­tiv klei­ner Minis­ter wag­te, gegen die Staats­dok­trin vor­zu­ge­hen und die pol­ni­sche Stadt beim alten deut­schen Namen zu nen­nen. Bis ich beim Nach­for­schen merk­te: Das war damals die Staats­dok­trin, die Stadt soll­te Bres­lau, also deutsch blei­ben. In DDR-Zei­tun­gen vom Anfang der 1950er konn­te man das nach­le­sen. Für Ulb­richt wäre das ein Rie­sen­punkt gewe­sen. Ost­deutsch­land wäre fast so groß wie West­deutsch­land gewe­sen. Und es wären Hun­dert­tau­sen­de, wenn nicht gar Mil­lio­nen Deut­sche zurück­ge­kom­men, um wie­der ihre alten Höfe, Gehöf­te und Fel­der zu übernehmen.

Folgt man die­sen Aus­sa­gen, muß die Geschich­te der frü­hen DDR in wei­ten Tei­len neu geschrie­ben wer­den. Aber wie das so oft mit ver­blüf­fen­den Behaup­tun­gen ist: Oft sind sie falsch, nur teil­wei­se rich­tig oder gar nicht beson­ders neu. Aber der Rei­he nach.

Für Bechers Wei­ge­rung 1948 (die im Inter­view genann­te Jah­res­an­ga­be „in den 1950er Jah­ren“ ist falsch; nicht nur, weil der Kon­greß 1948 statt­fand, son­dern weil im Juli 1950 mit dem Gör­lit­zer Abkom­men von der DDR die Oder-Nei­ße-Linie als Staats­gren­ze aner­kannt wor­den war) gibt es mei­nes Wis­sens nach nur eine Quel­le, die Erin­ne­run­gen des Ger­ma­nis­ten Hans May­er (Der Turm von Babel. Erin­ne­run­gen an eine Deut­sche Demo­kra­ti­sche Repu­blik, Frank­furt am Main 1991, S. 110), der mit Becher befreun­det war und selbst an dem Kon­greß teil­ge­nom­men hatte.

Selbst in der dicken Becher-Bio­gra­phie von Jens-Fiet­je Dwars (Abgrund des Wider­spruchs. Das Leben des Johan­nes R. Becher, Ber­lin 1998, S. 568) fin­det sich dazu kei­ne ande­re Quel­le. Für die Trag­wei­te der Ent­schei­dung von Becher, der aus­weis­lich sei­ner Hei­mat­dich­tung durch­aus ein natio­nal geson­ne­ner Kom­mu­nist war, wäre es ent­schei­dend, inwie­weit die Wei­ge­rung, dort teil­zu­neh­men, damals öffent­lich wurde.

Daß sie in der SBZ öffent­lich ver­brei­tet wur­de, ist nicht anzu­neh­men, da Heins Behaup­tung, die Rück­ga­be der Ost­ge­bie­te sei Staats­rai­son gewe­sen und man hät­te das damals in den Zei­tun­gen lesen kön­nen, nicht stimmt. Jeden­falls ist mir bei ober­fläch­li­cher Durch­sicht des Neu­en Deutsch­lands nichts der­ar­ti­ges auf­ge­fal­len. Falls jemand über der­ar­ti­ge Quel­len ver­fügt: her damit.

Wie steht es um den Wahr­heits­ge­halt der Behaup­tung, Ulb­richt habe bis 1951 auf der Rück­ga­be der Ost­ge­bie­te bestan­den? Auch das scheint Fik­ti­on zu sein. Nicht nur, daß die DDR bereits im Juli 1950 die Oder-Nei­ße-Gren­ze aner­kann­te, Ulb­richt gehör­te zu den­je­ni­gen, die von Anfang an die Ost­ge­bie­te als ver­lo­ren erklär­ten. Alles ande­re wäre bei einem der­ar­tig treu­en Gefolgs­mann Sta­lins tat­säch­lich ein Wunder.

Ich habe, um die­se Fra­ge zu beant­wor­ten, kei­ne Archi­ve auf­ge­sucht, aller­dings die mir bekann­te wis­sen­schaft­li­che Lite­ra­tur zu die­sem The­ma dar­auf­hin durch­ge­schaut. Da mich Bran­den­burg ganz beson­ders inter­es­siert, sind es Ver­öf­fent­li­chun­gen zur Geschich­te Bran­den­burgs, die sich aller­dings in die­ser Fra­ge nicht von der Meck­len­burg-Vor­pom­merns und Sach­sens unter­schei­den dürf­te. Denn alle drei Län­der waren von der neu­en Grenz­zie­hung 1945 unmit­tel­bar betroffen.

In allen drei Län­dern war die Aus­gangs­la­ge durch die unein­deu­ti­gen Oder-Nei­ße-Fest­le­gun­gen des Pots­da­mer Abkom­mens (Lau­sit­zer oder Glat­zer Nei­ße, wel­cher Oder­arm?), die viel wei­ter­ge­hen­den For­de­run­gen der Polen (Stet­tin, Lau­sitz und 5–50-km-Sicherheitsstreifen west­lich der Oder), das Feh­len des ange­kün­dig­ten Frie­dens­ver­trags und das Elend der Ver­trie­be­nen, die auf Rück­kehr hoff­ten und sich daher nicht in der SBZ ein­rich­ten woll­ten. Die SBZ-Par­tei­en betrach­te­ten daher die Grenz­fra­ge als offen, ohne expli­zi­te Rück­ga­be­for­de­run­gen zu erheben.

Der ein­zi­ge Poli­ti­ker, der von Anfang an die Dau­er­haf­tig­keit der nach Kriegs­en­de ein­ge­tre­te­nen Oder-Nei­ße-Lösung akzep­tiert hat­te, war Ulb­richt, obwohl weder er noch Pieck in die Vor­be­rei­tung von Grenz­ent­schei­dun­gen ein­be­zo­gen wor­den waren. Ulb­richt hat­te bereits auf der 1. Funk­tio­närs­kon­fe­renz der KPD Groß-Ber­lins am 25. Juni 1945 betont, die Gebie­te öst­lich von Oder und Nei­ße sei­en für immer ver­spielt, und am 11. Juli 1945 erklärt: „Die frü­he­ren Bewoh­ner aus den Gebie­ten öst­lich der Oder kön­nen sich nur in dem Gebiet, wo sie gegen­wär­tig leben, ansäs­sig machen, da eine Rück­kehr in das Gebiet öst­lich der Oder nicht mög­lich ist …“ Der Nazis­mus habe „die Gebie­te öst­lich der Oder verspielt“. Er bekräf­tig­te die­se Hal­tung im August des­sel­ben Jah­res. Es hat den Anschein, daß beab­sich­tigt wor­den ist, die­se Linie über bestimm­te Kanä­le zu pro­pa­gie­ren und schließ­lich durch­zu­set­zen. Dar­auf jeden­falls deu­tet ein Ver­merk des Infor­ma­ti­ons­diens­tes der Kreis­ver­wal­tung Guben vom Mai 1946 hin. Danach war die­ser ange­wie­sen wor­den, der Bevöl­ke­rung kei­ne Hoff­nung auf eine Revi­si­on der Ost­gren­ze zu machen. (Wolf­gang Blöß: Gren­zen und Refor­men in einer Umbruch­ge­sell­schaft. Vom Land Bran­den­burg zu den Bezir­ken 1945 –1952, Ber­lin 2014, S. 62)

Ande­re Poli­ti­ker, dar­un­ter Pieck und Gro­te­wohl, haben durch­aus Revi­sio­nen zuguns­ten Deutsch­lands gefor­dert, aller­dings in sehr begrenz­tem Rah­men, bevor sie schließ­lich auf die Ulb­richt-Linie ein­schwenk­ten. Bekannt gewor­den ist vor allem die Rede, die Wil­helm Pieck, damals SED-Vor­sit­zen­der und spä­ter ers­ter und ein­zi­ger Prä­si­dent der DDR, im Mai 1946 in sei­ner Hei­mat­stadt Guben hielt, die durch die neue Gren­ze geteilt wor­den war.

Im Neu­en Deutsch­land wur­de wie folgt berichtet:

Im Ver­lauf der Kund­ge­bung ergriff Genos­se Wil­helm Pieck das Wort zu bedeut­sa­men Aus­füh­run­gen […]: „Von der Aus­rot­tung des Mili­ta­ris­mus und der Reak­ti­on, vom Auf­bau der Demo­kra­tie, von der gesam­ten Ent­wick­lung in Deutsch­land wer­de es abhän­gen, in wel­chem Umfang bei der Fest­le­gung der Frie­dens­be­din­gun­gen die Lebens­in­ter­es­sen des deut­schen Vol­kes Berück­sich­ti­gung fin­den wer­den, auch hin­sicht­lich der Grenz­fra­ge: So kön­nen auch die Werk­tä­ti­gen Gubens, wenn sie im Geis­te strik­tes­ter Demo­kra­tie mit aller Kraft am Auf­bau arbei­ten, die Hoff­nung haben, daß eines Tages auch jen­seits der Nei­ße lie­gen­de Teil der Stadt Guben wie­der unter deut­sche Ver­wal­tung gestellt wird […].“ (Peter Bahl: Belas­tung und Berei­che­rung. Ver­trie­be­nen­in­te­gra­ti­on in Bran­den­burg ab 1945, Ber­lin 2020, S. 349)

Die­se und ähn­li­che Äuße­run­gen fal­len aus­schließ­lich in die Zeit vor dem 20. Okto­ber 1946, denn an die­sem Tag fan­den in der SBZ die Wah­len zu den Land­ta­gen statt. Die SED muß­te um jede Stim­me kämp­fen, auch die der Ver­trie­be­nen. Nach dem Wahl­sieg der SED waren sol­che Rück­sicht­nah­men immer weni­ger notwendig.

Hin­zu kamen Ver­än­de­run­gen der Welt­la­ge. Der Kal­te Krieg ver­schärf­te sich, die Ame­ri­ka­ner rück­ten von ihrer Unter­stüt­zung der Oder-Nei­ße-Linie ab und die Lon­do­ner Kon­fe­renz der Sie­ger­mäch­te been­de­te Ende 1947 alle Hoff­nun­gen auf Grenzrevisionen.

Ein Jahr spä­ter sorg­te Ulb­richt dafür, daß sich auch in der SBZ die pol­ni­sche Bezeich­nung „Frie­dens­gren­ze“ für die Oder-Nei­ße-Linie durch­setz­te. Daß das bei den Mil­lio­nen Ver­trie­be­nen nicht auf Zustim­mung stieß, ist klar, aller­dings begann die SED zeit­gleich damit, Ver­trie­be­nen­ver­ei­ne zu ver­bie­ten. Und die SED ver­schlei­er­te erfolg­reich die Unsi­cher­heit, mit der man bis Herbst 1946 die Grenz­fra­ge behan­delt hat­te. (vgl. Blöß: Gren­zen und Refor­men, S. 64f)

Um auf Heins Behaup­tun­gen zurück­zu­kom­men: Bechers Wei­ge­rung 1948 Bres­lau zu besu­chen, ist vor die­sem Hin­ter­grund tat­säch­lich bemer­kens­wert. Offen bleibt die Fra­ge, ob die Bewoh­ner der SBZ etwas davon mit­be­kom­men haben. Die SED klit­ter­te tat­säch­lich ihre Geschich­te, um den Ein­druck zu erwe­cken, schon immer geschlos­sen hin­ter der Oder-Nei­ße-Gren­ze gestan­den zu haben.

Aller­dings betraf das Schwan­ken ledig­lich die Zeit bis zum Herbst 1946, um die Wäh­ler­stim­men der Ver­trie­be­nen zu bekom­men. Und Ulb­richt war in die­ser Fra­ge nie­mals schwan­kend gewe­sen, er muß­te nichts vertuschen.

