Europäische Notizen (10): Neues aus Tschechien

In bundesdeutschen Qualitätsmedien liebt man seit jeher die Analogien zu dunklen Zeiten: Und so heißt es in der Wochenzeitung Die Zeit (v. 9.10.2025) in bezug auf den Wahlsieg von Andrej Babiš, wohl in Reminiszenz an einen deutschen TV-Kassenschlager rund um die Inkarnation Adolf Hitlers: "Er ist wieder da".

Wird das Babiš gerecht, ist er der Hit­ler von der Mol­dau, der Dik­ta­tor-in-spe? Mit­nich­ten. Der slo­wa­kisch­stäm­mi­ge Mil­li­ar­där und Par­tei­chef sei­ner For­ma­ti­on ANO – einer­seits tsche­chisch für “Ja”, ande­rer­seits die tsche­chi­sche Abkür­zung für die Akti­on Unzu­frie­de­ner Bür­ger – ist ein klas­si­scher Popu­list, der schon ein­mal, von 2017 bis 2021, in Prag regierte.

Babiš gewann die Wahl nun aus der Oppo­si­ti­on her­aus klar: 34,5 Pro­zent der Stim­men sind ein star­kes Ergeb­nis, zumal dann, wenn man es in Rela­ti­on zum christ­lich-libe­ra­len Drei­er­bünd­nis SPOLU von Petr Fia­la setzt: Die For­ma­ti­on des amtie­ren­den Pre­mier­mi­nis­ters kam ledig­lich auf 23,4 Pro­zent. In Prag sieg­te man, in Brünn parier­te man; ansons­ten blieb man chan­cen­los. Auf dem Land, ob in Böh­men, Mäh­ren oder im tsche­chi­schen Teil Schle­si­ens, blie­ben die Mit­te- und Links­par­tei­en gene­rell chan­cen­los, wohin­ge­gen alle Par­tei­en rechts der Mit­te zusam­men in man­chen Regio­nen auf Zwei-Drit­tel-Mehr­hei­ten kommen.

Die Par­tei­en links der Mit­te leben bzw. über­le­ben vor allem dank der urba­nen Zen­tren Prag, Brünn, Pil­sen und Mäh­risch-Ostrau. So reüs­sier­ten STAN (Bür­ger­meis­ter und Unab­hän­gi­ge) und die Pira­ten­par­tei, die jeweils leicht zuleg­ten und auf 11,2 bzw. 9 Pro­zent kamen. Aber die ehe­ma­li­gen Arbei­ter­par­tei­en der Sozi­al­de­mo­kra­tie und der Kom­mu­nis­ten, die dies­mal als Ein­heits­lis­te Stači­lo! (Genug!) antra­ten, pack­ten es gar nicht: Auch in Tsche­chi­en exis­tiert die umstrit­te­ne Fünf­pro­zent­hür­de, und mit 4,3 Pro­zent heißt das eben, daß man leer ausgeht.

Das kann man von den Rechts­par­tei­en nicht behaup­ten. Die Ein-The­men-Grup­pe der Moto­ris­té (Auto­fah­rer), die sich haupt­säch­lich gegen den Green Deal der EU und für “freie Fahrt für freie Bür­ger” enga­giert, und in lau­ni­gen Momen­ten schon ein­mal die Strei­chung aller Rad­we­ge in Groß­städ­ten ein­for­dert, kam aus dem Stand auf 6,8 Pro­zent und damit auf 13 Mandate.

Inter­es­san­ter ist die Lage der Par­tei Frei­heit und direk­te Demo­kra­tie (SPD), die mit der AfD in der ESN-Frak­ti­on und der ent­spre­chen­den Par­tei euro­pa­weit orga­ni­siert ist. Sie ist, für Tsche­chi­ens popu­lis­ti­sche und natio­na­le Rech­te durch­aus neu­ar­tig und des­halb über­aus posi­tiv zu bewer­ten, expli­zit deutsch­freund­lich, his­to­risch völ­lig unbe­las­tet und – über­dies – an euro­päi­schen Begeg­nun­gen und Annä­he­run­gen interessiert.

Die SPD ist zudem die ein­zi­ge “wirk­li­che” Rechts­par­tei im Par­la­ment, da Babiš sehr cha­mä­le­on­haft agiert und die Auto­fah­rer sich vor allem fürs Auto­fah­ren inter­es­sie­ren. Die SPD, bei der Poli­ti­ker klei­ne­rer Rechts­par­tei­en, dar­un­ter der natio­nal­kon­ser­va­ti­ven Tri­ko­lo­ra (Tri­ko­lo­re) und der liber­tä­ren Svo­bod­ní (Freie), antra­ten, fiel um 4,8 Pro­zent­punk­te auf nun­mehr 7,8 Pro­zent. Das ergibt einen Ver­lust von fünf Par­la­ments­sit­zen und damit noch 15 Mandatare.

Und damit wur­de es span­nend: Andrej Babiš hat­te die Wahl zwi­schen einer Regie­rungs­bil­dung mit dem libe­ra­len Bünd­nis SPOLU oder mit der SPD und den Auto­fah­rern. Er ent­schied sich für letz­te­re Vari­an­te – wohl auch des­halb, da die SPD ange­schla­gen und die Auto­fah­rer­par­tei uner­fah­ren ist. So läßt sich leich­ter koalie­ren und entscheiden.

Die Koali­ti­on ent­spricht dabei auch dem Mehr­heits­wil­len der Tsche­chen. Gemäß einer Umfra­ge der Agen­tur NMS für das Nach­rich­ten­por­tal Novin­ky wünsch­ten sich knapp vor der Wahl 52 Pro­zent der Befrag­ten eine sol­che Mit­te-Rechts-Vari­an­te. Die Alter­na­ti­ve, eine all­mit­ti­ge Regie­rung aus ANO und SPOLU, favo­ri­sier­ten ledig­lich 19 Prozent.

Babiš tat also, wie ihm befoh­len, und berief SPD und AUTO zu Gesprä­chen ein, die in die­ser Woche posi­tiv been­det wur­den: jeden­falls für ANO und die Auto­fah­rer, die acht bzw. vier Minis­te­ri­en erhal­ten. Die SPD unter Tomio Oka­mu­ra, ange­schla­gen durch die Wahl­ver­lus­te und von der Medi­en­land­schaft pau­schal bekämpft, erhält trotz ihres bes­se­ren Ergeb­nis­ses als die Auto­fah­rer nur drei Res­sorts, und nicht ein­mal jene, die man sich wünsch­te. Man besetzt Land­wirt­schaft, Ver­kehr und Ver­tei­di­gung, geht aber beim Innen‑, Außen- und Wirt­schafts­mi­nis­te­ri­um voll­kom­men leer aus.

Erschwe­rend kommt hin­zu, daß man sich von Babiš auf­drän­gen ließ, daß man nicht sein eige­nes Spit­zen­per­so­nal in die Minis­ter­pos­ten hievt – son­dern “unab­hän­gi­ge Exper­ten”. Die SPD-Füh­rung, betei­ligt an der Regie­rung – ein zahn­lo­ser Tiger, der für Regie­rungs­pos­ten alles tut und auf vie­les ver­zich­tet, oder als opti­mis­ti­scher Spie­ler ein cle­ve­rer Tak­tie­rer, der zunächst Krei­de frißt, um spä­ter suk­zes­si­ve den orga­ni­sier­ten Rechts­ruck von neu erober­ten Schlüs­sel­stel­len aus zu forcieren?

Argu­men­te gibt es für bei­de Les­ar­ten der jüngs­ten SPD-Ent­wick­lun­gen. Für die Nega­tiv­les­art sprä­che indes, daß man sich die ent­schei­den­den eige­nen “roten Lini­en” bereits in kür­zes­ter Zeit abrin­gen ließ. Der tsche­chi­sche Prä­si­dent Petr Pavel, der jeden Minis­ter ein­zeln akzep­tie­ren und ver­ei­di­gen muß, hat­te näm­lich bereits ange­kün­digt, eini­ge der grund­sätz­li­chen SPD-Posi­tio­nen nicht zu dulden.

In der Zeit heißt es ent­spre­chend im Arti­kel von Mar­tin Nejezchleba:

Der ehe­ma­li­ge Nato-Gene­ral macht kei­nen Hehl aus sei­nen roten Lini­en: Tsche­chi­ens kon­struk­ti­ve Rol­le im Mili­tär­bünd­nis und in der EU – und als ver­läss­li­cher Part­ner der Ukraine.

Die SPD reagier­te, indem sie den Ver­zicht auf das stets gefor­der­te EU-Aus­tritts-Refe­ren­dum erklär­te. Auch im Ukrai­ne-Krieg will man zwar für Neu­tra­li­tät wer­ben, der tsche­chi­schen Rüs­tung aber nicht mehr, wie bis­her pro­gram­ma­tisch ver­tre­ten, Expor­te gen Kiew erschwe­ren. Auch die NATO-Mit­glied­schaft, tra­di­tio­nell von der SPD kri­tisch beäugt, wird nicht mehr thematisiert.

Es scheint, daß die SPD sehr hoch pokert: Ihr Spit­zen­per­so­nal ist ange­schla­gen, wird juris­tisch befeh­det und hat medi­al kei­ne eige­nen Pro­jek­te jen­seits der sozia­len Medi­en. Dar­aus folgt: Man ist Getrie­be­ner des Polit‑, Wirt­schafts- und Medi­en­pro­fis Andrej Babiš und der auf­stre­ben­den Kon­kur­renz der Auto­fah­rer, die aller­dings nun selbst medi­al in den Fokus gera­ten – man wit­tert alte Hit­ler­vor­lie­ben bei einem der desi­gnier­ten Minister.

Ob die SPD den der­zei­ti­gen Abwärts­trend aus­ge­rech­net stop­pen kann, indem sie ihre welt­an­schau­li­chen Schwer­punk­te schleift und sym­pa­thi­sie­ren­de Unab­hän­gi­ge mit Minis­ter­pos­ten belohnt, wohl­ge­merkt auf Druck ande­rer, und eben anstel­le eige­ner ver­dien­ter Kader, bleibt abzu­war­ten. Viel­leicht zeigt die Schwes­ter­par­tei der AfD auch auf, wie man sich selbst – unnö­tig, vor­ei­lig, umfas­send? – ver­zwergt und damit den Sta­tus als wider­stän­di­ge Pro­test­par­tei beim eige­nen Stamm­pu­bli­kum vor­ei­lig ver­spielt. Und das für geringst­mög­li­che Gegenleistungen.

Es bleibt zu hof­fen, daß es nicht so kommt, wie es zu kom­men droht.