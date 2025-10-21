Welches Stadtbild soll es sein?

Wenn etwa Fried­rich Merz mit Blick auf die AfD jüngst mein­te, sie wäre kei­ne „Alter­na­ti­ve für Deutsch­land“, son­dern sei viel­mehr eine Par­tei für ein ande­res Deutsch­land, so darf man sich wün­schen, er hät­te damit recht, muß aber befürch­ten, daß er die AfD viel­leicht überschätzt.

So, wie es jetzt aus­sieht, und zwar nicht nur im „Stadt­bild“, bräuch­te es tat­säch­lich ein ande­res Deutsch­land. Unser Deutsch­land – mit Blick auf unser Volk und sein so rei­ches wie schick­sals­schwe­res Erbe – ist die­ses Deutsch­land schon lan­ge nicht mehr, weder für Ost noch West. Soll­te man sich gar an den Gedan­ken gewöh­nen, daß es unwie­der­bring­lich ver­lo­ren ist?

Im Hin­ter­grund blie­be immer­hin zu fra­gen: Ist auf ein ande­res Deutsch­land zu hof­fen – oder wäre das eher zu fürch­ten? Wir hören, daß nur die Ber­li­ner Repu­blik in der­zei­ti­ger Gestalt akzep­ta­bel ist; alles ande­re wäre kreuz­ge­fähr­lich, ja gera­de­zu hakenkreuzgefährlich.

Also Sta­tik statt Dyna­mik und als Argu­men­ta­ti­ons­hil­fe die frag­wür­digs­te The­se der Sozio­lo­gie der letz­ten Jah­re, es gäbe doch über­haupt kei­ne gesell­schaft­li­che Pola­ri­sie­rung. Offen­bar doch! Und genau die­se Span­nung treibt ja Ver­än­de­rungs­pro­zes­se an, hier­zu­lan­de wie anderswo.

Ob die AfD aber tat­säch­lich für ein ande­res Deutsch­land steht oder ob sie meint, inner­halb des jet­zi­gen wären nur ein paar Akzen­te und vor allem die par­la­men­ta­ri­sche Sitz­ord­nung zu ändern, erscheint frag­lich. Die Demo­kra­tie in bis­he­ri­ger Gestalt lädt eher zum Beset­zen von wohl­do­tier­ten Ver­sor­gungs­pos­ten als zu ech­ter Aus­ein­an­der­set­zung mit dem Ziel wesent­li­cher Ver­än­de­run­gen ein.

So weit, wie die Ver­än­de­run­gen seit spä­tes­tens 2015 gekom­men sind, unter Ver­ant­wor­tung ja ins­be­son­de­re der CDU, erscheint es zudem immer unwahr­schein­li­cher, ob und inwie­weit sich die schwie­rigs­ten zu klä­ren­den Umstän­de über­haupt noch im Zuge der „pro­ze­du­ra­len Pro­zes­se“ der Demo­kra­tie und inner­halb bestehen­den Rechts kor­ri­gie­ren las­sen. Die­se pro­ble­ma­ti­schen Umstän­de schei­nen irrever­si­bel erstarrt.

Mag gut sein, es geht mitt­ler­wei­le objek­tiv gar nicht mehr um evo­lu­tio­när zu betrei­ben­de Refor­men, die im Wider­streit der Kräf­te irgend­wann mal mehr oder weni­ger fried­voll-koope­ra­tiv glü­cken mögen oder eben nicht, son­dern dring­lich um prin­zi­pi­el­le Kor­rek­tu­ren von Staat und Recht, mit­hin um Macht­po­li­tik im Sin­ne macht­po­li­ti­scher Klä­rung der Verhältnisse.

Erweis­lich scheint bis­lang nur, daß die Demo­kra­tie der Ber­li­ner Repu­blik die­se Ver­än­de­run­gen nicht zu leis­ten ver­mag. Spür­bar ver­schleißt sich das schwarz-rote Kri­sen­bünd­nis von Sta­gna­teu­ren gera­de genau dar­an – migra­ti­ons­po­li­tisch eben­so wie im Öko­no­mi­schen, in der Finanz­po­li­tik und damit auch im Sozia­len. Nichts da mit Blut, Schweiß und Tränen.

Wie enorm die Rea­li­täts­ver­wei­ge­rung auch in den Län­dern ist, offen­bart eine aktu­el­le Pres­se­mit­tei­lung des Finanz­mi­nis­ters des heil­los über­schul­de­ten Lan­des Meck­len­burg-Vor­pom­mern, das auf Kos­ten ande­rer Bun­des­län­der lebt, ein jähr­li­ches Defi­zit von einer Mil­li­ar­de Euro anhäuft und nur mit einem phan­tas­ti­schen Wirt­schafts­wachs­tum aus sei­ner Mise­re käme, auf das nicht ansatz­wei­se zu hof­fen ist. Vor die­sem Hin­ter­grund erdreis­tet sich der zustän­di­ge Minis­ter zu verlautbaren:

Alle zen­tra­len Kenn­zif­fern lie­gen klar in den vor­ge­ge­be­nen Schwel­len­wer­ten des Sta­bi­li­täts­ra­tes. Eine dro­hen­de Haus­halts­not­la­ge ist nicht erkenn­bar. Meck­len­burg-Vor­pom­mern hält zudem die Schul­den­brem­se gemäß Arti­kel 65 der Lan­des­ver­fas­sung voll­um­fäng­lich ein. “Trotz der enor­men finan­zi­el­len Her­aus­for­de­run­gen bleibt unser Land für die Zukunft finan­zi­ell soli­de auf­ge­stellt. Der Sta­bi­li­täts­be­richt belegt, daß die Spar­maß­nah­men und der Abbau von Schul­den durch das Land zur Sta­bi­li­tät bei­tra­gen”, betont Finanz- und Digi­ta­li­sie­rungs­mi­nis­ter Dr. Hei­ko Geue. Der Sta­bi­li­täts­be­richt weist für den gesam­ten Berichts­zeit­raum kei­ne Auf­fäl­lig­kei­ten auf.

Soli­de auf­ge­stellt? Kei­ne Auf­fäl­lig­kei­ten? Wenn nach Auf­fas­sung des eige­nen Lan­des­rech­nungs­ho­fes ab 2028 die lau­fen­den Ein­nah­men nicht mehr zur Deckung der Aus­ga­ben rei­chen und ein „Hand­lungs­be­darf“ von rund 1,1 Mil­li­ar­den Euro pro Jahr besteht?

Die Per­so­nal­aus­ga­ben 2027 betra­gen in Meck­len­burg-Vor­pom­mern über drei Mil­li­ar­den Euro jähr­lich, mit einer Quo­te von 26,6 Pro­zent. Die Alters­struk­tur erhöht die Bei­hil­fe- und Ver­sor­gungs­kos­ten. So sum­mie­ren sich die Sozi­al­aus­ga­ben, bei bestän­dig sin­ken­der Inves­ti­ti­ons­quo­te, bis 2030 auf etwa ein Vier­tel der Gesamt­aus­ga­ben. Sozi­al- und Ein­glie­de­rungs­hil­fe belau­fen sich 2026 auf 736 Mil­lio­nen, 2027 wer­den es 809 Mil­lio­nen Euro sein.

Zudem leis­tet sich das finanz­schwa­che Land ein luxu­riö­sen Kin­der­för­de­rungs­ge­setz von über 580 Mil­lio­nen Euro jähr­lich, wobei die Eltern durch die rot-rote Regie­rung von allen Kita-Kos­ten befreit sind, die Kom­mu­nen aber, wie­der­um genau des­we­gen, vor der Plei­te ste­hen. Kei­ne Ret­tung in Sicht!

Zum poli­ti­schen Soft­ware­scha­den kam also längst ein wirt­schaft­lich-finan­zi­el­ler Hard­ware­scha­den, aber es bleibt beim Moral­spek­ta­kel und faden Phra­sen, wes­halb zu fra­gen wäre, ob, da es demo­kra­tisch statt Neu­re­ge­lun­gen nur Still­stand gibt, nicht „illi­be­ral“ in Rich­tung kla­re­ren Dezi­sio­nis­mus umzu­schal­ten wäre.

Von etwas ande­rem als „Demo­kra­tie“ und „Viel­falt“ darf in unse­rem Lan­de zwar nicht mehr straf­frei die Rede sein, aber den­noch drängt sich die Fra­ge auf, was sich inner­halb die­ser „Grund­ver­ein­ba­run­gen“ und mit wei­te­rer Dämo­ni­sie­rung der AfD über­haupt noch bewe­gen läßt?

Die „Demo­kra­tie“ will ja offen­bar wei­ter­hin in Kauf neh­men, daß die zahl­rei­che Wäh­ler- und Anhän­ger­schaft der AfD sowie mehr noch die Oppo­si­ti­on von rechts dämo­ni­siert und aus­ge­schlos­sen blei­ben. Aber selbst wenn prin­zi­pi­el­le Fra­gen im poli­ti­schen Rest­dis­kurs tabui­siert sind, stel­len sie sich im rea­len Leben doch mit wach­sen­der Dring­lich­keit und wer­den gera­de nicht von blo­ßen Beschwö­rungs­for­meln geklärt. Banal: Die Gesell­schaft heilt nicht spon­tan, und kri­ti­sche Gedan­ken schwei­gen nicht ein­fach kraft Verbots.

Die Lin­ke als nicht nur ange­paß­ter, son­dern eher hege­mo­nia­ler Teil des Füh­rungs­estab­lish­ments der Repu­blik und in Bre­men sowie Meck­len­burg-Vor­pom­mern direkt mit­re­gie­rend, kommt zwar nicht von Carl Schmitt, wohl aber von Wla­di­mir Iljitsch Lenin her und weiß mit des­sen Staat und Revo­lu­ti­on (1917) um radi­ka­le Möglichkeiten:

Alle frü­he­ren Revo­lu­tio­nen haben die Staats­ma­schi­ne­rie ver­voll­komm­net, aber man muß sie zer­schla­gen, zer­bre­chen. (…) Der Marx­sche Gedan­ke besteht gera­de dar­in, daß die Arbei­ter­klas­se ‚die fer­ti­ge Staats­ma­schi­ne‘ zer­schla­gen, zer­bre­chen muss und sich nicht ein­fach auf ihre Besitz­ergrei­fung beschrän­ken darf.

Mehr als die „Arbei­ter­klas­se“ war von der radi­ka­len Lin­ken immer ihre eige­ne Par­tei, ihr schlag­kräf­ti­ges Instru­ment gemeint, als „Par­tei neu­en Typs“. Heu­te gleich­falls ein Tabu-The­ma, inso­fern es unde­mo­kra­tisch ver­faß­te, also effi­zi­ent han­deln­de Kader­par­tei­en nicht geben darf.

Will sagen: Die Lin­ke ver­stand sich ein­drucks­voll auf die Ergrei­fung von Macht inner­halb eines bür­ger­lich-libe­ra­len oder demo­kra­ti­schen Staats­we­sens. Nur war die­ser Zugriff im Nach­wen­de­deutsch­land gar nicht nötig, inso­fern nicht nur das gegen­wär­ti­ge Deutsch­land, son­dern schon die Alt-BRD ab 1968 im Zuge eines ful­mi­nan­ten Wand­lungs­pro­zes­ses eigen­dy­na­misch nach links gedrif­tet war und sich die grü­ne, rote und neu­er­dings woke Lin­ke, stets mit bür­ger­li­chem Life­style, auf völ­lig demo­kra­ti­schem Wege längst koop­tiert fand und so die Geschi­cke des Lan­des ganz maß­geb­lich bestimmt – am ein­deu­tigs­ten direkt die Bildungspolitik.

Dort übri­gens mit dem Neben­ef­fekt, daß bereits die drit­te Gene­ra­ti­on immer unzu­rei­chen­der auf demo­kra­ti­sche Grund­be­fä­hi­gun­gen vor­be­rei­tet ist, schon allein wegen der schu­lisch beding­ten Defi­zi­te im sinn­ent­neh­men­den Lesen und argu­men­ta­ti­ven Schrei­ben, ganz zu schwei­gen vom Mathe­ma­ti­schen, mit dem sich min­des­tens das Abs­trak­ti­ons­ver­mö­gen und sach­li­che Pro­blem­lö­sun­gen üben. Apro­pos: Der Unter­schied zwi­schen Zins­kos­ten und Til­gung scheint ja nicht mal mehr Finanz­mi­nis­ter zu interessieren.

Einer rech­ten Oppo­si­ti­on wird eine demo­kra­ti­sche Kor­rek­tur der durch­weg ein­ge­üb­ten Links­dre­hung kaum gelin­gen, eben weil sämt­li­che Par­tei­en links der AfD bereits so links­ge­wen­det wie staats­be­stim­mend sind. Klar, auch die CDU. Selbst die Kir­chen doch: die EKD sogar soweit, daß sie sich als eine Art Filia­le der Bun­des­zen­tra­le für poli­ti­sche Bil­dung begreift und dezi­diert lin­ke Pro­pa­gan­da betreibt.

Was aber lehrt das? Daß die Rech­te und die AfD sich min­des­tens kei­ner­lei Illu­sio­nen hin­ge­ben soll­ten, sie könn­ten inner­halb der Demo­kra­tie – so, wie sie gegen­wär­tig ver­faßt ist – auch nur irgend­was in ihrem Sin­ne bewegen.

Letzt­lich: Gibt es denn über­haupt rech­te Kräf­te, die über Arti­ku­la­ti­ons­ver­su­che und Selbst­ver­ge­wis­se­run­gen hin­aus in der Lage sind, mut­voll ris­kant durch­grei­fen­de­re Ver­än­de­run­gen anzugehen?

Oder hofft nicht min­des­tens die AfD (wie­der­um im Zuge der pro­ze­du­ra­len Pro­zes­se des Demo­kra­ti­schen) ganz zahm und domes­ti­ziert in die Exe­ku­ti­ve hin­ein­zu­wach­sen, über­aus dank­bar dafür, wenn ihr CDU-Gran­den doch mal end­lich die Hän­de schüt­teln mögen, viel­leicht in Ergeb­nis von Koali­ti­ons­ver­hand­lun­gen in der ost­deut­schen Provinz?

Die lin­ke „Frank­fur­ter Rund­schau“ warn­te am 21. Oktober:

Die deut­sche Poli­tik wür­de sich fatal ver­än­dern, wenn die AfD mit­re­gie­ren könnte.

Wäre dem tat­säch­lich so? Unterm Stich­wort „Stadt­bild“ wei­ter­ge­blät­tert zur „Stutt­gar­ter Zeitung”:

Wor­auf der Kanz­ler offen­kun­dig anspie­len woll­te, sind Zonen der Unsi­cher­heit, in denen sexu­el­le Über­grif­fe und Delik­te der Stra­ßen­kri­mi­na­li­tät über­hand neh­men. Unter den ein­schlä­gig Tat­ver­däch­ti­gen sind Migran­ten man­cher Her­kunfts­län­der weit­aus häu­fi­ger ver­tre­ten, als es ihrem Bevöl­ke­rungs­an­teil ent­spre­chen wür­de. Es ist kei­nes­wegs ras­sis­tisch, das zu benen­nen, wie Merz vor­ge­wor­fen wur­de. Es wäre viel­mehr igno­rant und fahr­läs­sig, davor die Augen zu verschließen.

Nur reicht eben das Benen­nen nicht. Und es fehlt an Handhabe.

Zurück zur AfD: Ord­nungs­ru­fe zu kas­sie­ren stellt noch kei­nen Akt des schöp­fe­ri­schen Wider­stan­des dar. Und Mas­se stei­gert nicht unbe­dingt Klas­se. Wenn man sich zudem gezwun­gen sieht, nicht nur um Hinz, son­dern auch noch um Kunz zu wer­ben, um mit wach­sen­der Mit­glie­der­zahl zu mehr Mit­glieds­bei­trä­gen zu kom­men, mag das mit der Ver­brei­te­rung des Stro­mes zu sei­ner Ver­wäs­se­rung führen.

Aber die Eli­ten, die Leis­tungs- und Ent­schei­dungs­trä­ger ste­hen, ihr Kar­rie­re­en­de fürch­tend, nun mal nicht bei der AfD Schlan­ge. Vie­le aber von denen, die man heu­ern konn­te, wür­den selbst kaum ver­kraf­ten, was die Par­tei der Gesell­schaft schon heu­te zuzu­mu­ten hätte.

Es sei die The­se gewagt, daß die AfD, so sie tat­säch­lich an exe­ku­ti­ve, also Ent­schei­dungs­funk­tio­nen gelang­te, nur in dem Maße erfolg­reich wäre, wie sie bestehen­de Macht­struk­tu­ren umzu­bau­en und Rechts­ver­hält­nis­se zu ver­än­dern verstünde.

Und: Selbst wenn sie der­zeit in Deutsch­land irgend­wo Ent­schei­dun­gen tref­fen könn­te, wür­de sie erle­ben, daß sie einen maro­den Betrieb zu sanie­ren hat und daher der Beleg­schaft sehr, sehr unlieb­sa­me Ver­än­de­run­gen ver­kün­den müß­te, die viel­fach über­haupt nicht deren Bei­fall fänden.