21. Oktober 2025

Welches Stadtbild soll es sein?

Heino Bosselmann / 28 Kommentare

Mitunter liegen Gegner richtig, selbst entgegen ihrer eigenen Intention:

Heino Bosselmann

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Wenn etwa Fried­rich Merz mit Blick auf die AfD jüngst mein­te, sie wäre kei­ne „Alter­na­ti­ve für Deutsch­land“, son­dern sei viel­mehr eine Par­tei für ein ande­res Deutsch­land, so darf man sich wün­schen, er hät­te damit recht, muß aber befürch­ten, daß er die AfD viel­leicht überschätzt.

So, wie es jetzt aus­sieht, und zwar nicht nur im „Stadt­bild“, bräuch­te es tat­säch­lich ein ande­res Deutsch­land. Unser Deutsch­land – mit Blick auf unser Volk und sein so rei­ches wie schick­sals­schwe­res Erbe – ist die­ses Deutsch­land schon lan­ge nicht mehr, weder für Ost noch West. Soll­te man sich gar an den Gedan­ken gewöh­nen, daß es unwie­der­bring­lich ver­lo­ren ist?

Im Hin­ter­grund blie­be immer­hin zu fra­gen: Ist auf ein ande­res Deutsch­land zu hof­fen – oder wäre das eher zu fürch­ten? Wir hören, daß nur die Ber­li­ner Repu­blik in der­zei­ti­ger Gestalt akzep­ta­bel ist; alles ande­re wäre kreuz­ge­fähr­lich, ja gera­de­zu hakenkreuzgefährlich.

Also Sta­tik statt Dyna­mik und als Argu­men­ta­ti­ons­hil­fe die frag­wür­digs­te The­se der Sozio­lo­gie der letz­ten Jah­re, es gäbe doch über­haupt kei­ne gesell­schaft­li­che Pola­ri­sie­rung. Offen­bar doch! Und genau die­se Span­nung treibt ja Ver­än­de­rungs­pro­zes­se an, hier­zu­lan­de wie anderswo.

Ob die AfD aber tat­säch­lich für ein ande­res Deutsch­land steht oder ob sie meint, inner­halb des jet­zi­gen wären nur ein paar Akzen­te und vor allem die par­la­men­ta­ri­sche Sitz­ord­nung zu ändern, erscheint frag­lich. Die Demo­kra­tie in bis­he­ri­ger Gestalt lädt eher zum Beset­zen von wohl­do­tier­ten Ver­sor­gungs­pos­ten als zu ech­ter Aus­ein­an­der­set­zung mit dem Ziel wesent­li­cher Ver­än­de­run­gen ein.

So weit, wie die Ver­än­de­run­gen seit spä­tes­tens 2015 gekom­men sind, unter Ver­ant­wor­tung ja ins­be­son­de­re der CDU, erscheint es zudem immer unwahr­schein­li­cher, ob und inwie­weit sich die schwie­rigs­ten zu klä­ren­den Umstän­de über­haupt noch im Zuge der „pro­ze­du­ra­len Pro­zes­se“ der Demo­kra­tie und inner­halb bestehen­den Rechts kor­ri­gie­ren las­sen. Die­se pro­ble­ma­ti­schen Umstän­de schei­nen irrever­si­bel erstarrt.

Mag gut sein, es geht mitt­ler­wei­le objek­tiv gar nicht mehr um evo­lu­tio­när zu betrei­ben­de Refor­men, die im Wider­streit der Kräf­te irgend­wann mal mehr oder weni­ger fried­voll-koope­ra­tiv glü­cken mögen oder eben nicht, son­dern dring­lich um prin­zi­pi­el­le Kor­rek­tu­ren von Staat und Recht, mit­hin um Macht­po­li­tik im Sin­ne macht­po­li­ti­scher Klä­rung der Verhältnisse.

Erweis­lich scheint bis­lang nur, daß die Demo­kra­tie der Ber­li­ner Repu­blik die­se Ver­än­de­run­gen nicht zu leis­ten ver­mag. Spür­bar ver­schleißt sich das schwarz-rote Kri­sen­bünd­nis von Sta­gna­teu­ren gera­de genau dar­an – migra­ti­ons­po­li­tisch eben­so wie im Öko­no­mi­schen, in der Finanz­po­li­tik und damit auch im Sozia­len. Nichts da mit Blut, Schweiß und Tränen.

Wie enorm die Rea­li­täts­ver­wei­ge­rung auch in den Län­dern ist, offen­bart eine aktu­el­le Pres­se­mit­tei­lung des Finanz­mi­nis­ters des heil­los über­schul­de­ten Lan­des Meck­len­burg-Vor­pom­mern, das auf Kos­ten ande­rer Bun­des­län­der lebt, ein jähr­li­ches Defi­zit von einer Mil­li­ar­de Euro anhäuft und nur mit einem phan­tas­ti­schen Wirt­schafts­wachs­tum aus sei­ner Mise­re käme, auf das nicht ansatz­wei­se zu hof­fen ist. Vor die­sem Hin­ter­grund erdreis­tet sich der zustän­di­ge Minis­ter zu verlautbaren:

Alle zen­tra­len Kenn­zif­fern lie­gen klar in den vor­ge­ge­be­nen Schwel­len­wer­ten des Sta­bi­li­täts­ra­tes. Eine dro­hen­de Haus­halts­not­la­ge ist nicht erkenn­bar. Meck­len­burg-Vor­pom­mern hält zudem die Schul­den­brem­se gemäß Arti­kel 65 der Lan­des­ver­fas­sung voll­um­fäng­lich ein.

“Trotz der enor­men finan­zi­el­len Her­aus­for­de­run­gen bleibt unser Land für die Zukunft finan­zi­ell soli­de auf­ge­stellt. Der Sta­bi­li­täts­be­richt belegt, daß die Spar­maß­nah­men und der Abbau von Schul­den durch das Land zur Sta­bi­li­tät bei­tra­gen”, betont Finanz- und Digi­ta­li­sie­rungs­mi­nis­ter Dr. Hei­ko Geue.

Der Sta­bi­li­täts­be­richt weist für den gesam­ten Berichts­zeit­raum kei­ne Auf­fäl­lig­kei­ten auf.

Soli­de auf­ge­stellt? Kei­ne Auf­fäl­lig­kei­ten? Wenn nach Auf­fas­sung des eige­nen Lan­des­rech­nungs­ho­fes ab 2028 die lau­fen­den Ein­nah­men nicht mehr zur Deckung der Aus­ga­ben rei­chen und ein „Hand­lungs­be­darf“ von rund 1,1 Mil­li­ar­den Euro pro Jahr besteht?

Die Per­so­nal­aus­ga­ben 2027 betra­gen in Meck­len­burg-Vor­pom­mern über drei Mil­li­ar­den Euro jähr­lich, mit einer Quo­te von 26,6 Pro­zent. Die Alters­struk­tur erhöht die Bei­hil­fe- und Ver­sor­gungs­kos­ten. So sum­mie­ren sich die Sozi­al­aus­ga­ben, bei bestän­dig sin­ken­der Inves­ti­ti­ons­quo­te, bis 2030 auf etwa ein Vier­tel der Gesamt­aus­ga­ben. Sozi­al- und Ein­glie­de­rungs­hil­fe belau­fen sich 2026 auf 736 Mil­lio­nen, 2027 wer­den es 809 Mil­lio­nen Euro sein.

Zudem leis­tet sich das finanz­schwa­che Land ein luxu­riö­sen Kin­der­för­de­rungs­ge­setz von über 580 Mil­lio­nen Euro jähr­lich, wobei die Eltern durch die rot-rote Regie­rung von allen Kita-Kos­ten befreit sind, die Kom­mu­nen aber, wie­der­um genau des­we­gen, vor der Plei­te ste­hen. Kei­ne Ret­tung in Sicht!

Zum poli­ti­schen Soft­ware­scha­den kam also längst ein wirt­schaft­lich-finan­zi­el­ler Hard­ware­scha­den, aber es bleibt beim Moral­spek­ta­kel und faden Phra­sen, wes­halb zu fra­gen wäre, ob, da es demo­kra­tisch statt Neu­re­ge­lun­gen nur Still­stand gibt, nicht „illi­be­ral“ in Rich­tung kla­re­ren Dezi­sio­nis­mus umzu­schal­ten wäre.

Von etwas ande­rem als „Demo­kra­tie“ und „Viel­falt“ darf in unse­rem Lan­de zwar nicht mehr straf­frei die Rede sein, aber den­noch drängt sich die Fra­ge auf, was sich inner­halb die­ser „Grund­ver­ein­ba­run­gen“ und mit wei­te­rer Dämo­ni­sie­rung der AfD über­haupt noch bewe­gen läßt?

Die „Demo­kra­tie“ will ja offen­bar wei­ter­hin in Kauf neh­men, daß die zahl­rei­che Wäh­ler- und Anhän­ger­schaft der AfD sowie mehr noch die Oppo­si­ti­on von rechts dämo­ni­siert und aus­ge­schlos­sen blei­ben. Aber selbst wenn prin­zi­pi­el­le Fra­gen im poli­ti­schen Rest­dis­kurs tabui­siert sind, stel­len sie sich im rea­len Leben doch mit wach­sen­der Dring­lich­keit und wer­den gera­de nicht von blo­ßen Beschwö­rungs­for­meln geklärt. Banal: Die Gesell­schaft heilt nicht spon­tan, und kri­ti­sche Gedan­ken schwei­gen nicht ein­fach kraft Verbots.

Die Lin­ke als nicht nur ange­paß­ter, son­dern eher hege­mo­nia­ler Teil des Füh­rungs­estab­lish­ments der Repu­blik und in Bre­men sowie Meck­len­burg-Vor­pom­mern direkt mit­re­gie­rend, kommt zwar nicht von Carl Schmitt, wohl aber von Wla­di­mir Iljitsch Lenin her und weiß mit des­sen Staat und Revo­lu­ti­on (1917) um radi­ka­le Möglichkeiten:

Alle frü­he­ren Revo­lu­tio­nen haben die Staats­ma­schi­ne­rie ver­voll­komm­net, aber man muß sie zer­schla­gen, zer­bre­chen. (…) Der Marx­sche Gedan­ke besteht gera­de dar­in, daß die Arbei­ter­klas­se ‚die fer­ti­ge Staats­ma­schi­ne‘ zer­schla­gen, zer­bre­chen muss und sich nicht ein­fach auf ihre Besitz­ergrei­fung beschrän­ken darf.

Mehr als die „Arbei­ter­klas­se“ war von der radi­ka­len Lin­ken immer ihre eige­ne Par­tei, ihr schlag­kräf­ti­ges Instru­ment gemeint, als „Par­tei neu­en Typs“. Heu­te gleich­falls ein Tabu-The­ma, inso­fern es unde­mo­kra­tisch ver­faß­te, also effi­zi­ent han­deln­de Kader­par­tei­en nicht geben darf.

Will sagen: Die Lin­ke ver­stand sich ein­drucks­voll auf die Ergrei­fung von Macht inner­halb eines bür­ger­lich-libe­ra­len oder demo­kra­ti­schen Staats­we­sens. Nur war die­ser Zugriff im Nach­wen­de­deutsch­land gar nicht nötig, inso­fern nicht nur das gegen­wär­ti­ge Deutsch­land, son­dern schon die Alt-BRD ab 1968 im Zuge eines ful­mi­nan­ten Wand­lungs­pro­zes­ses eigen­dy­na­misch nach links gedrif­tet war und sich die grü­ne, rote und neu­er­dings woke Lin­ke, stets mit bür­ger­li­chem Life­style, auf völ­lig demo­kra­ti­schem Wege längst koop­tiert fand und so die Geschi­cke des Lan­des ganz maß­geb­lich bestimmt – am ein­deu­tigs­ten direkt die Bildungspolitik.

Dort übri­gens mit dem Neben­ef­fekt, daß bereits die drit­te Gene­ra­ti­on immer unzu­rei­chen­der auf demo­kra­ti­sche Grund­be­fä­hi­gun­gen vor­be­rei­tet ist, schon allein wegen der schu­lisch beding­ten Defi­zi­te im sinn­ent­neh­men­den Lesen und argu­men­ta­ti­ven Schrei­ben, ganz zu schwei­gen vom Mathe­ma­ti­schen, mit dem sich min­des­tens das Abs­trak­ti­ons­ver­mö­gen und sach­li­che Pro­blem­lö­sun­gen üben. Apro­pos: Der Unter­schied zwi­schen Zins­kos­ten und Til­gung scheint ja nicht mal mehr Finanz­mi­nis­ter zu interessieren.

Einer rech­ten Oppo­si­ti­on wird eine demo­kra­ti­sche Kor­rek­tur der durch­weg ein­ge­üb­ten Links­dre­hung kaum gelin­gen, eben weil sämt­li­che Par­tei­en links der AfD bereits so links­ge­wen­det wie staats­be­stim­mend sind. Klar, auch die CDU. Selbst die Kir­chen doch: die EKD sogar soweit, daß sie sich als eine Art Filia­le der Bun­des­zen­tra­le für poli­ti­sche Bil­dung begreift und dezi­diert lin­ke Pro­pa­gan­da betreibt.

Was aber lehrt das? Daß die Rech­te und die AfD sich min­des­tens kei­ner­lei Illu­sio­nen hin­ge­ben soll­ten, sie könn­ten inner­halb der Demo­kra­tie – so, wie sie gegen­wär­tig ver­faßt ist – auch nur irgend­was in ihrem Sin­ne bewegen.

Letzt­lich: Gibt es denn über­haupt rech­te Kräf­te, die über Arti­ku­la­ti­ons­ver­su­che und Selbst­ver­ge­wis­se­run­gen hin­aus in der Lage sind, mut­voll ris­kant durch­grei­fen­de­re Ver­än­de­run­gen anzugehen?

Oder hofft nicht min­des­tens die AfD (wie­der­um im Zuge der pro­ze­du­ra­len Pro­zes­se des Demo­kra­ti­schen) ganz zahm und domes­ti­ziert in die Exe­ku­ti­ve hin­ein­zu­wach­sen, über­aus dank­bar dafür, wenn ihr CDU-Gran­den doch mal end­lich die Hän­de schüt­teln mögen, viel­leicht in Ergeb­nis von Koali­ti­ons­ver­hand­lun­gen in der ost­deut­schen Provinz?

Die lin­ke „Frank­fur­ter Rund­schau“ warn­te am 21. Oktober:

Die deut­sche Poli­tik wür­de sich fatal ver­än­dern, wenn die AfD mit­re­gie­ren könnte.

Wäre dem tat­säch­lich so? Unterm Stich­wort „Stadt­bild“ wei­ter­ge­blät­tert zur „Stutt­gar­ter Zeitung”:

Wor­auf der Kanz­ler offen­kun­dig anspie­len woll­te, sind Zonen der Unsi­cher­heit, in denen sexu­el­le Über­grif­fe und Delik­te der Stra­ßen­kri­mi­na­li­tät über­hand neh­men. Unter den ein­schlä­gig Tat­ver­däch­ti­gen sind Migran­ten man­cher Her­kunfts­län­der weit­aus häu­fi­ger ver­tre­ten, als es ihrem Bevöl­ke­rungs­an­teil ent­spre­chen wür­de. Es ist kei­nes­wegs ras­sis­tisch, das zu benen­nen, wie Merz vor­ge­wor­fen wur­de. Es wäre viel­mehr igno­rant und fahr­läs­sig, davor die Augen zu verschließen.

Nur reicht eben das Benen­nen nicht. Und es fehlt an Handhabe.

Zurück zur AfD: Ord­nungs­ru­fe zu kas­sie­ren stellt noch kei­nen Akt des schöp­fe­ri­schen Wider­stan­des dar. Und Mas­se stei­gert nicht unbe­dingt Klas­se. Wenn man sich zudem gezwun­gen sieht, nicht nur um Hinz, son­dern auch noch um Kunz zu wer­ben, um mit wach­sen­der Mit­glie­der­zahl zu mehr Mit­glieds­bei­trä­gen zu kom­men, mag das mit der Ver­brei­te­rung des Stro­mes zu sei­ner Ver­wäs­se­rung führen.

Aber die Eli­ten, die Leis­tungs- und Ent­schei­dungs­trä­ger ste­hen, ihr Kar­rie­re­en­de fürch­tend, nun mal nicht bei der AfD Schlan­ge. Vie­le aber von denen, die man heu­ern konn­te, wür­den selbst kaum ver­kraf­ten, was die Par­tei der Gesell­schaft schon heu­te zuzu­mu­ten hätte.

Es sei die The­se gewagt, daß die AfD, so sie tat­säch­lich an exe­ku­ti­ve, also Ent­schei­dungs­funk­tio­nen gelang­te, nur in dem Maße erfolg­reich wäre, wie sie bestehen­de Macht­struk­tu­ren umzu­bau­en und Rechts­ver­hält­nis­se zu ver­än­dern verstünde.

Und: Selbst wenn sie der­zeit in Deutsch­land irgend­wo Ent­schei­dun­gen tref­fen könn­te, wür­de sie erle­ben, daß sie einen maro­den Betrieb zu sanie­ren hat und daher der Beleg­schaft sehr, sehr unlieb­sa­me Ver­än­de­run­gen ver­kün­den müß­te, die viel­fach über­haupt nicht deren Bei­fall fänden.

Heino Bosselmann

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Nichts schreibt sich
von allein!

Das Blog der Zeitschrift Sezession ist die wichtigste rechtsintellektuelle Stimme im Netz. Es lebt vom Fleiß, von der Lesewut und von der Sprachkraft seiner Autoren. Wenn Sie diesen Federn Zeit und Ruhe verschaffen möchten, können Sie das mit einem Betrag Ihrer Wahl tun.

Sezession
 DE58 8005 3762 1894 1405 98
NOLADE21HAL

Kommentare (28)

Mitleser2

21. Oktober 2025 20:13

Das schreibe ich schon seit langem, was Bosselmann am Schluß artikuliert. Die notwendigen "Maßnahmen" wären in einem sog. "demokratischen" System zwar möglich, würden aber exakt zu einem massiven Rückschlag bei der nächsten Wahl führen. Das System ist praktisch nicht mehr reformierbar, weil zu viele finanzielle Stellschrauben nicht mehr weiter verschärft werden können. Auch wenn man es schaffen würde, Deutsche zu bevorzugen. Was gegenüber nicht-Passdeutschen natürlich möglich sein müsste. Aber eben nur mit begrenzter Wirkung. Und auch der (N)GO Sumpf etc. macht das Kraut nicht fett. Lösung: fehlt mir derzeit.

Gracchus

21. Oktober 2025 20:56

Wieder so ein geblackpillter Artikel. Der Abstieg geht weiter und im finsteren Tal wirds weitergehen, aber das wird nicht das Ende, und es wird daher hoffnungslos sein. 
Das "deutsche Wesen" scheint tief, tief daran zu kranken, dass es sich von Ideen affizieren und besetzen lässt und diese für die eigentliche Wirklichkeit hält - wie ein übergeschnappter Platoniker. 
Die AfD wird - falls regierend - natürlich kupiert sein durch andere staatliche Gewalten, Koalitionspartner, EU etc.
 
 
 
 

Gracchus

21. Oktober 2025 21:03

Wo ich freilich nicht übereinstimme: Ich bin kein VWler, aber eine Volkswirtschaft ist kein Privatunternehmen, und ich frage mich, wie man aus der Rezession rauswill, ohne die "Belegschaft" = Bürger zu entlasten und die Nachfrage anzukurbeln. 

ofeliaa

21. Oktober 2025 22:00

Der größte Grund, wieso Menschen die AfD wählen und die Maßnahmen mittragen werden, ist, weil sie die AfD als ehrlich empfinden. Alice Weidel darf ruhig, wenn die AfD regieren sollte, und nicht alles so umsetzbar sein wird wie versprochen, schildern, wie sehr ihr die Hände gebunden sind. Betonen, dass sie aber gleichzeitig Tag und Nacht arbeitet, um das Leben der Deutschen besser zu machen. Immer betonen, dass es nicht leicht ist, die Schäden der Vergangenheit auszugleichen. Immer schön sachlich bleiben, sodass die Leute das Gefühl haben, dass die Partei vernünftig ist. Und falls man überhaupt irgendwelche dieser harten Maßnahmen durchführen kann, dann möglichst immer, ohne es an die große Glocke zu hängen und zudem immer betonen, wie sehr uns diese Methode als Volk voranbringen wird. Es geht ums Reden. Es geht darum, wie man Maßnahmen kommuniziert und was die Leute mit einer Person und Partei verbinden. Es geht stark um Bilder. Aber eben in richtigem Maße. Auch nicht unbedingt übertrieben, sondern vernünftig auftreten, stets bemüht, kämpfend, menschlich. 

RMH

21. Oktober 2025 22:04

Ich werde immer gleichgültiger, was die sog. "Deutschen" betrifft. Die tägliche Propaganda - da schaltet man weg.  Das Land geht pleite und wir werden gemolken? Gut, dann wird man bescheiden. Was mich dennoch jedesmal ernsthaft schmerzt, ist, wenn mal wieder eine/r gemessert wird, stirbt, verschwindet und es im Alltag einfach so weiterläuft. Und angeblich "alternative" Zeitungen wie die "Junge Freiheit" freuen sich über Mikro-Triumphe wie eine verhinderte BVerfG-Richterin und jetzt, dass sie eine Kampagne gegen eine politische Nullnummer wie Weimer fahren können.
Das Blut auf den Straßen juckt das inoffizielle Presseorgan der AfD nicht mehr, die AfD auch nicht mehr, also ran an die Pfründe. Die Union wird bis zum Ende der Legislaturperiode den alten Knaben Merz ausscheiden und dann kommen die Deal-Maker. Wohl bekomms.

Franz Bettinger

21. Oktober 2025 22:22

@Gracchus schreibt "Das deutsche Wesen scheint daran zu kranken, dass es sich von Ideen affizieren lässt ...". Herrlich, dachte ich und war über Ihre vermeintliche Wort-Neuschöpfung begeistert. Ich dachte, Sie meinten: sich zum Affen machen lassen. Dann fand ich heraus: Das Wort „affizieren“ stammt vom lat. afficere („versehen mit“, „einwirken auf“) und bedeutet: jemanden beeinflussen. Ha, ich aber werde es von nun an „verfranzelt“ in meinen Wortschatz aufnehmen und ihm meine neue Bedeutung geben. Danke für die Inspiration! 

Ordoliberal

21. Oktober 2025 22:43

@Gracchus: "Eine Volkswirtschaft ist kein Privatunternehmen und ich frage mich, wie man aus der Rezession raus will, ohne die "Belegschaft" = Bürger zu entlasten und die Nachfrage anzukurbeln."
Die Nachfrage ist immer da und muss daher auch nie "angekurbelt" werden. So reden nur Sozis.
Aber wenn der Staat die Unternehmen zur Herstellung von Gütern zwingt, für die es keine Nachfrage gibt, wird eben irgendwann entlassen und dann beginnt der Teufelskreis nach unten.
Noch alle Wirtschaftskrisen sind durch Fehlinvestitionen entstanden. Und immer hatte der Staat seine korrupten Finger im Spiel. (Naturkatastrophen natürlich ausgenommen.) Der Staat fördert Unbildung, Faulheit und Verschwendung mit Steuermitteln. Was erwartet man?
Richtig ist, dass die AfD sehr tief und schmerzhaft ins Sozialrecht, Steuerrecht, Wirtschaftsrecht und Bildungsrecht eingreifen müsste, um Abhilfe zu schaffen. Dafür bräuchte sie einen Koalitionspartner, der dazu bereit wäre. Ich sehe weit und breit keinen.

Rabenkaiser

21. Oktober 2025 23:07

Sie beschreiben eine Demokratie, die, so wie sie gerade verfasst ist, ihre Gestaltungskraft verloren hat. Liegt darin nicht eine Chance?
Sollte die AfD eines Tages Regierungsverantwortung übernehmen, wäre sie gezwungen, das System nicht länger nur zu kritisieren, sondern praktisch zu nutzen. Sie könnte zeigen, dass klare Haltung und demokratische Verfahren keine Gegensätze sind. Sie hätte die Möglichkeit, politische Entscheidungen wieder stärker an Sachfragen, Leistung und Bürgernähe zu orientieren – statt an moralischer Überhöhung wie durch linke Medien und Parteien oder an rein parteitaktischen Routinen wie im Überlebenskampf der CDU/CSU. Der wahre Prüfstein wäre, ob sie die Energie des Protests in verantwortliches Handeln überführen kann. Gelingt ihr das – wenn sie also den demokratischen Wettbewerb ernst nimmt, Institutionen achtet, realistische Reformen mutig angeht und v.a., wie GK in der Sezession schreibt, „die Umerziehung der Nation zur Selbstbehauptung“ mehr als nur initiieren kann –, dann könnte gerade sie helfen, die Demokratie wieder auf den Boden von Vernunft, Streitkultur und Verantwortungsbewusstsein (Politik in Anerkennung der Realität) zu stellen. Darin läge ihre eigentliche Bewährungsprobe – und vielleicht ihr größter Beitrag.
Ob Deutschland dadurch tatsächlich wieder auf die richtige Spur kommt (und auch das deutsche Volk), wird sich zeigen. Spekulieren hilft wenig, solange der Berg nicht vollends bestiegen ist und der anschließende Weg sowieso noch im Nebel liegt.

Ordoliberal

21. Oktober 2025 23:08

@RMH: "Ich werde immer gleichgültiger, was die sog. "Deutschen" betrifft."
Geht mir genauso. Die deutschen Institutionen, die man bewundert, sind ja alle schon Museumsexponate: Musik, Literatur, Philosophie, Wissenschaft, Technik. Das geistige Deutschtum beruhte auf einem hohen Maß an Disziplin und einer frommen Neigung zur Erkenntnis und zur Perfektion. In der liberalen Ära vor dem ersten Weltkrieg war das Deutschtum noch fruchtbringend. Aber schon damals war die dunkle Seite deutlich zu erkennen: Der Tugendstolz, die Hybris, das Vereinsmeierische, die Staatsfrömmigkeit. Nach 1918 ebnete die SPD dann den Weg für den Sozialismus.
Seitdem ist der Deutsche links - sozialdemokratisch, christsozial, sozialliberal oder sozialpatriotisch, wenn er moderat ist. Das sind vielleicht vierzig Prozent. Weitere vierzig Prozent wählen Salonkommunisten wie die Grünen, die Sozen und die SED. Der Islam wird ein leichtes Spiel mit ihnen haben.

Rosenkranz

22. Oktober 2025 00:11

Es ist sehr schwer und unpopulär, die Staatsfinanzen zu sanieren. Auch erzeugt das eine Menge Widerstand, was selbst das Jahrhundertgenie Elon Musk als US-Berater erleben durfte. Leider bleibt derzeit wohl nur die Flucht nach vorn und zu hoffen, dass Fortschritte beim Erklimmen der Kardaschow-Skala den Abrutsch in den Staatsbankrott und hohe Inflationsraten verhindern. Die Geschichte ist offen. Selbst im größten Elend, wie nach dem 30-jährigen Krieg, konnte eine respektable Macht wie Preußen auferstehen. Jüngste Beispiele wie El-Salvador zeigen, dass durch kluge und harte Maßnahmen übelster Kriminalität begegnet werden kann. Auf einmal ist einer da und schafft das scheinbar Unmögliche. Das macht mir Hoffnung.
 
 

Gracchus

22. Oktober 2025 00:11

@Ordoliberal: Leider hat man bei Ihnen den Eindruck, dass Sie nicht wissen, wovon Sie sprechen. Eine Volkswirtschaft ist und funktioniert nunmal nicht wie ein Privatunternehmen. Da können Sie sich so ordoliberal verrenken, wie Sie wollen. Auch ein Staat funktioniert so nicht. 
Wenn die Leute weniger Geld haben oder aus welchen Gründen auch immer mehr sparen, sinkt die Nachfrage. Verraten Sie lieber mal, wie Sie aus der Rezession rauskommen wollen. Ich bin ehrlich interessiert. Bitte aber keine Phrasen und bitte unter den gegebenen Bedingungen.

Majestyk

22. Oktober 2025 00:51

@ Mitleser2:
"Das System ist praktisch nicht mehr reformierbar"
Es ist auch nicht erhaltenswert und aus sich selbst heraus ohnehin nicht erneuerbar. Es wird also abgerissen oder einstürzen und einem Neubau weichen müssen. Dann heißt der deutsche Staat vielleicht anders, daran mußten sich auch DDR-Bürger gewöhnen; vielleicht teilt es sich auch wieder, und es gibt nachher zwei oder mehr.
Die Impulse werden vermutlich nicht einmal von den Deutschen selber kommen, sondern von außen, Bruch des Finanzsystems, geopolitische Verwerfungen, eine Zwei- oder Dreiteilung der Welt, Bankrott der EU. 
Innerhalb des bestehenden Systems sind die Spielräume für die AfD oder oppositionelle Kreise natürlich eng; genau deswegen hat man doch diese engen Maschen gewoben. Irgendwer wird aber als politische Kraft den Neuaufbau betreiben müssen, und diesbezüglich fand ich es schön zu sehen, daß die AfD Sachsen sich nicht zu schade ist, sich mal anzuhören, was ein Markus Krall so zu sagen hat.
Deutschland, ich meine die Nation, nicht die rechtliche Konstruktion BRD, braucht den Systemcrash, anders lassen sich die schädlichen Verflechtungen nicht zerschlagen. Ob sich das Land vollständig sanieren läßt, da ist auch mein Optimismus gedämpft. Ohne Neustart und brutal harte Brüche, gibt es gar keine Chance, weder wirtschaftlich noch politisch oder kulturell. Wird für viele eine Katastrophe, aber jenseits des Tellerrands des eigenen Lebens ist das die einzige Chance, die bleibt.
 

Majestyk

22. Oktober 2025 01:12

@ Ordoliberal:
"Dafür bräuchte sie einen Koalitionspartner, der dazu bereit wäre. Ich sehe weit und breit keinen."
Spricht zwar keiner aus, ist als Aussage ja auch problematisch, aber eigentlich weiß doch jeder, daß Europa entweder einen größeren Krieg nach außen tragen oder von ähnlichen inneren Konflikten erschüttert werden wird. Alternativ kommt es zu einem wirtschaftlichen Kollaps, gegen den die Weltwirtschaftskrise von 1929 wie eine kurzfristige Unpäßlichkeit wirken wird. Gerade die führenden europäischen Länder haben jahrzehntelang über ihre Verhältnisse gelebt, sind fett und blöd geworden, und intellektuell auf dem Niveau von Schildbürgern.
Im Hier und Jetzt findet eine AfD, selbst in Topform, natürlich keine Koalitionspartner. Das wäre ja der GAU, wenn die AfD fähig wäre, sich Deutschlandabschaffern anzupassen. Das trennt doch die Lager auf beiden Seiten der Brandmauer: Hier diejenigen, die pro Deutschland sind, dort jene, die Deutschland, bzw. alle Nationen überwinden wollen. Die AfD steht für ein mittlerweile verbotenes Akronym, die Union stellt sich und ihre Klientelinteressen übers Land. Die Union ist eine Konstruktion westlicher Besatzungsmächte und steht für Fremdherrschaft, ob nun Alliierte oder globalistische Eliten. Beide Parteien sind unvereinbar und die Brandmauer für die AfD sogar ein Glücksfall; andernfalls würde sie vorzeitig deutlich mehr korrumpiert werden als ohnehin schon.

RMH

22. Oktober 2025 08:23

Das Interessante an der "Stadtbild"-Äußerung von Merz ist, dass sie offenbar einen wunden Punkt getroffen hat. Aus dem Kontext heraus war klar, was Merz mit "Stadtbild" meinte. Ich selber denke bei dem Begriff Stadtbild in erster Linie daran, wie alles herunterkommt, verschmuddelt, kaputte Straßen & der unaufhörliche Kritzel- & Wändebeschmierwahn, der euphemistisch als "Graffiti" bezeichnet wird. Dazu auflplatzende "gelbe Säcke", Müll, bereits am Tag sichtbare Ratten, leerstehende Läden; der Rest der Ladenfläche wird von ein paar überall in Europa mehr oder weniger gleichen Filialisten & Franchisenehmern bevölkert zzgl. des Heeres an Dönerläden & Asia-Imbissen, bei denen man sich fragt, wovon so viele davon am Ende leben. Hier werden offen Drogen konsumiert, dort liegt einer besoffen in der Ecke. Broken-Windows-Theorie lässt grüßen. Ziemlich als Letztes wäre ich dann auf die notorischen Jung-Männergruppen gekommen, die Merz meint & bei denen er die Kinderwagen als Streitwagen vor sich her schiebende Armee der Kopftuchfrauen unterschlägt. Evtl. sollte man, wie "Bild" es heute getan hat, einmal "die Frauen reden" lassen, als Mann hat man mit Alltagsübergriffen in der Tat eigentlich nichts groß zu tun, auch wenn die statistische Wahrscheinlickeit, sich ein Messer aus nichtigem Anlass zu fangen, schlicht da ist.

Umlautkombinat

22. Oktober 2025 08:32

@Gracchus
 
Zu Bosselmann: Es gibt eine starke Korrelation seiner Aufnahme einer Taetigkeit bei einer AfD-Fraktion und der Meinung zu deren Faehigkeiten in seinen Texten. Realitaet trifft auf schon vorhandenen Pessimismus :).
 
Die Frage, ob die Aenderungen der Welt strukturbrechend auf den gewoehnlichen Gang der Dinge wie eben ein Parteiensystem wirken koennen, ist aber berechtigt. Gerade von jemand, der so etwas schon einmal fallen sah. Die westliche Demokratie ist eben auch kein irgendwie hoeher legitimierter Ausdruck von Naturzustand, der nur variiert wird.
 
Nehmen Sie den Sozi des Ordoliberalen nicht fuer den eigentlichen Inhalt. Natuerlich gibt es immer Nachfrage. Und wenn es die zum Herausarbeiten aus einer misslichen Lage ueberhaupt ist. Und dazu braucht man Randbedingungen, die im Moment zunehmend nicht nur nicht gegeben sind, sondern die aktiv als Unterdrueckung agieren. Der Kern des Liberalen ist keine Verengung auf rein wirtschaftliche Aussagen. Insofern hoffe ich auch nicht, dass Kubitscheks mehrfach geaeusserte Meinung zu einem vorgeblichen Erziehungsauftrag der AfD eine Rolle spielen wird.

Laurenz

22. Oktober 2025 09:13

Ehrlich gesagt, sind mir der Artikel & die meisten Kommentare viel zu Deutsch (ex RMH & Gracchus), der berühmte Wurf der Flinte ins Korn. Einerseits sind HB & Kommentatoren viel zu ungeduldig, andererseits rechnet niemand. Schauen Sie nach Frankreich. Gemäß Martin Sonneborn wird Macron nur noch durch LePen im Amt gehalten, warum auch immer. Man kann in etwa abschätzen, wann wir fiskalpolitisch auf dem Niveau Frankreichs landen. Da wäre es auch kontraproduktiv Deutschland mit einem ökonomischen Aufschwung abzufedern. Jetzt schon ist eine Mehrheit gegen das Bürgergeld für Ukrainer. Sobald der Mirganten-Geld-Staat das Migranten-Geld aufgeben muß, wird sich der Import-Pöbel Staaten suchen, wo mehr zu holen ist. Auch die Reise-Orgie des Lügenkanzlers bringt nichts mehr. Merz wird in die Pflanzen-Dekoration sortiert. Da sich der Lügenkanzler in die Stagnation begeben hat, werden die Umfragewerte der AfD weiter steigen. Nächstes Jahr sind 5 Landtagswahlen, Siegmund wird MP werden. Mit vielen Tricks wehrt man die Neuauszählung der BT-Wahl ab. Warten wir das alles doch erstmal ab, mehr Geduld HB, die Damen & Herren.

Umlautkombinat

22. Oktober 2025 10:37

"Warten wir das alles doch erstmal ab, mehr Geduld HB, die Damen & Herren."

Wie war das:

"Viel zu deutsch?"

Gewartet auf hoehere Wesen wird schon lange. Andere schaffen aber dummerweise die ganze Zeit Tatsachen. Die heben zwar zwangslaeufig die AfD. Was aber nicht heisst, dass sie die Loesung ist.

Gracchus

22. Oktober 2025 11:19

@Umlautkombinat: Ich finde bemerkenswert, dass mich ein Ordoliberaler angeht, wenn ich Steuerentlastungen für Bürger fordere. Es wäre ja nicht das einzige. In diesem Kontext habe ich mich darauf beschränkt, weil Bosselmann anscheinend - aus seinen asketischen Vorlieben(?) heraus - meint, dass die Bürger mehr belastet werden sollen. 
Diese "Blut, Schweiß und Tränen"- und "Crash"-Rhetorik wirkt auf mich auch verdächtig, es klingt, als fände man die miserable Lage in Wahrheit ziemlich geil. Oder: wie wenn jemand auf einer Pflanze rumtreten und "jetzt wachse, wachse doch endlich" rufen würde! Und im Übrigen: auch in einem failed state geht das Leben weiter. 

Gracchus

22. Oktober 2025 11:25

Die Stadtbild-Debatte ist wie üblich ins Infantile abgedriftet. Ich gebe dir, @RMH, da recht, und es müsste jeder bestätigen, wie's aussieht, wenn er statt mit seiner Ideologie mit seinen Augen im Kopf rumlaufen würde. 
Deshalb habe ich auch einen gewissen Überdruss und mir wird's immer gleichgültiger.

Karl Otto

22. Oktober 2025 11:39

Zu übermäßigem Pessimismus besteht kein Grund. Javier Milei ist gewählt worden von einer Mehrheit, die seine politischen Überzeugungen nicht teilte, und er hatte Erfolg. Er schaffte die Mietpreisbremse ab, und die Zahl der Wohnungen stieg bei gleichzeitg sinkenden Mieten. Warum sollte sowas bei uns nicht mglich sein?
Aus den USA reisen zahlreiche Migranten freiwilig aus, wei sie keine Perspektive mehr sehen dort.
Wenn sie auf einen entschiedenen Willen treffen, reagieren die Leute. Und ich denke, die Deutschen sind realistisch genug, keine umgehenden Wunder zu erwarten.

Umlautkombinat

22. Oktober 2025 11:48

Und im Übrigen: auch in einem failed state geht das Leben weiter. 

Da zeigen Sie aber einen sehr eingeschraenkten Begriff von failed state. Wenn der richtig failed, dann gehen etliche Leben nicht mehr weiter. Buchstaeblich. Ohne Krieg sind damit v.a.D. Irrationalitaeten verschiedenster Art gemeint. Und die etablieren sich sowohl hausgemacht als auch als von aussen eingeschleppte Religion - ja, die Eine - real und schon geraume Zeit. Aber das wissen Sie eigentlich selbst.  
 

fw87

22. Oktober 2025 11:49

Eine positive Zukunftsvision, eben ein "anderes Deutschland", sollte doch das Ziel sein. Alles andere ergibt für mich aus einer politischen, pro-deutschen Perspektive keinen Sinn. Von den Älteren wollen ja viele einfach zurück in die 80er Jahre. Rein menschlich kann man das sicher verstehen. Aber wie sieht das Ganze aus einer politischen Sicht aus? Meiner Überzeugung nach war die Bundesrepublik seit ihrem Bestehens im Wesentlichen immer dieselbe: Nationales Selbsbewusstsein gleich null, Heinzelmännchenmentalität, Deutschland soll am besten in den Vereinigten Staaten von Europa aufgehen. Eigentlich nur Schieflagen als Staatsfundament. Man kann das schon in alten Fernsehdiskussionen aus den 60er Jahren sehen, das war schon damals die Mentalität. Ich habe hier das Gefühl, dass manche einer Vergangenheit hinterhertrauern, die es in der Form (zumindest politisch) nie gegeben hat. Die Parole "Zurück in die Vergangenheit" ist doch auch als politisches Ziel einfach nicht anziehend. Attraktiv und verheißungsvoll ist der Neubeginn, der Aufbruch. Davon geht ein Zauber aus.

Laurenz

22. Oktober 2025 12:22

@Umlautkombinat ... Sie haben einfach kein Geschichtsbewußtsein. Um das zu entwickeln, müssen Sie über Ihre Lebenszeit hinausdenken. In Portugal denkt man bereits über eine Halal-Steuer nach. 

Umlautkombinat

22. Oktober 2025 12:36

"müssen Sie über Ihre Lebenszeit hinausdenken."

Ich habe Kinder, Laurenz. Das tue ich so selbstverstaendlich, wie meinen Arm zu bewegen.

Mitleser2

22. Oktober 2025 12:37

@Laurenz: "Sobald der Mirganten-Geld-Staat das Migranten-Geld aufgeben muß, wird sich der Import-Pöbel Staaten suchen, wo mehr zu holen ist."
Das Geld mag hier tatsächlich ausgehen, aber wo soll in Europa mehr zu holen sein? In die Emirate werden sie jedenfalls nicht gehen, da wissen sie, was sie erwartet. Also werden sie hierbleiben, und sich nehmen, was sie meinen, das ihnen zusteht. Was macht dann die wehrlos gewordene deutsche "Zivilgesellschaft"?
 

Gracchus

22. Oktober 2025 12:58

@Umlautkombinat: Meine Aussage sollte nicht tröstlich, beschwichtigend oder gar zynisch klingen, sondern darauf aufmerksam machen, dass es, wenn irgendetwas gecrasht oder die Talsohle erreicht ist, nicht zwangsläufig besser oder aufwärts geht. Das Elend kann sich auch verstetigen, im Elend geht das Leben auch weiter, nicht gut, nicht wie gewohnt, nicht für alle, aber es geht weiter. 

Majestyk

22. Oktober 2025 13:09

@ Mitleser2:
"Also werden sie hierbleiben, und sich nehmen, was sie meinen, das ihnen zusteht."
Natürlich gehen die nicht freiwillig. Viele Teilnehmer glauben ernsthaft, die Mehrheit würde nur vom Bürgergeld leben. Klar schöpfen die das auch ab, ist doch kompatibel mit dem Koran. Wer aber beherrscht den Fast-Food Markt? In meiner Region gibt es z.B. keinen einzigen deutschen Gebrauchtwagenhändler mehr. Schauen Sie mal in diese Sonntagszeitungen. Überall diese Pelz-/Lederjackenaufkäufer, im Kleingedruckten der Hinweis "nur in Verbindung mit Gold". Die Mehrheit beschafft sich schon Geld, gleich auf welche Weise, die Sozialleistungen gibt es obendrauf.
Es ist naiv zu glauben, eine positive Entwicklung käme automatisch, man müsse sich nur in Geduld üben. Falls prodeutsche Kräfte es nicht in absehbarer Zeit schaffen, Gestaltungsmacht zu erringen, ist der Drops gelutscht. Es ist wirklich zum Mäuse melken, daß selbst hier viele den Ernst der Lage noch nicht begriffen haben. Diese Teilnehmer sollten Deutschland mal aus meiner Perspektive sehen. Ein Thema wird komplett ignoriert: Kommt die Wehrpflicht unter Kartellherrschaft, wird allein die zum Einbürgerungsturbo werden. Noch zehn solcher Jahre und man kann das Deutsch in Deutschland streichen.

Gracchus

22. Oktober 2025 13:12

@Karl Otto: Empfehle Ihnen, auch Stimmen außerhalb der Milei-Fanbase zu konsultieren (z. B. Flassbeck, Agitator der sozialen Marktwirtschaft, Höfgen). Danach sieht es alles andere als rosig für die argentinische Wirtschaft aus. Ich kann es letztlich nicht beurteilen; die Analyse der Kritiker erscheint mir wesentlich schlüssiger. Bezeichnend, dass der den Staat verteufelnde Libertäre bei einem fremden Staat (USA) um Dollar betteln geht, womit er Argentinien ja in Abhängigkeit bringt. Selbst für die "schuldenfreundliche" MMT ein fail.