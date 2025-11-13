Andere Politik, anderer Staat – ein Dilemma

Das Wesentliche steht nicht in Parteiprogrammen. Die mögen wichtig sein, solange die Politik in ruhigen Gewässern unterwegs ist, aber selbst dann formulieren Programme primär in manipulativer Absicht.

Deutsch­land befin­det sich aber nicht mehr in ruhi­gen Gewäs­sern, son­dern längst in schwe­rer See, selbst wenn das auf dem kom­for­ta­blen Mit­tel- und dem luxu­riö­sen Ober­deck kaum bemerkt wird. Man müß­te dazu aufs Vor­schiff und in den Maschi­nen­raum. Oder in die Migrantenkajüten.

Wich­ti­ger als Pro­gram­me im Sti­le poli­tisch ein­gän­gi­ger Begleit­mu­sik sind Ent­schei­dun­gen kraft errun­ge­ner Macht. Mit Blick auf den Staat und die Demo­kra­tie der Ber­li­ner Repu­blik heißt das:

Die AfD, an der Macht par­ti­zi­pie­rend oder die­se da und dort in Bun­des­län­dern über­neh­mend, hät­te in der Füh­rung des Staats­schif­fes nur Erfolg, wenn sie mit soge­nann­ten Grund­ver­ein­ba­run­gen brä­che, den Staat umbau­te und die pro­ze­du­ra­len Abläu­fe der Demo­kra­tie, mit­hin zual­ler­erst das gel­ten­de Recht, veränderte.

Es ist kei­ne neben­säch­li­che Fra­ge, ob man sich dar­über freu­en oder genau das nicht viel­mehr fürch­ten soll­te. Also: Kann man, darf man tat­säch­lich wol­len, daß Staat und Ber­li­ner-Repu­blik-Demo­kra­tie, wie man sie wohl oder übel seit Jahr­zehn­ten kennt, ent­schei­dend ver­än­dert wer­den? – Jedenfalls:

Blie­be die AfD bei der Zusi­che­rung Alex­an­der Gau­lands, sie wol­le eine ande­re Poli­tik, aber eben kei­nen ande­ren Staat, wird sie es im Sin­ne ihrer Ziel­stel­lun­gen, der offen ver­kün­de­ten wie der still inten­dier­ten, schwer haben, min­des­tens aber eine Zustim­mung ein­bü­ßen, die ihr mitt­ler­wei­le all­zu selbst­ver­ständ­lich gewor­den ist.

Inner­halb einer Koali­ti­ons­re­gie­rung wäre sie gezwun­gen, Kom­pro­mis­se ein­zu­ge­hen, die ihren eigent­li­chen Anlie­gen ent­ge­gen­stün­den; allein­re­gie­rend wäre sie an das höhe­re Bun­des- und Euro­pa­recht gebun­den, das so kurz­fris­tig, wie sie es ver­än­dern möch­te, nicht umzu­ge­stal­ten ist. Einer­seits soll Recht aus gutem Grund ja bestän­dig sein, ande­rer­seits ist der Gesetz­ge­ber auf dem Feld der Migra­ti­on bis­lang die Euro­päi­sche Union.

Mög­lich, daß die AfD den­noch in der Migra­ti­ons­fra­ge mit Effekt zu admi­nis­trie­ren ver­stün­de, min­des­tens sym­bol­po­li­tisch, etwa mit man­chem Pilot­pro­jekt. Aber jen­seits ihres Haupt­the­mas wür­de bald offen­sicht­lich, daß sie zur Klä­rung der desas­trö­sen finan­zi­el­len, wirt­schaft­li­chen und sozia­len Lage ihrer eige­nen Kli­en­tel erheb­li­che Ein­schrän­kun­gen zumu­ten müßte.

Wenn näm­lich wirk­lich saniert wer­den soll, und ja, es muß saniert wer­den!, dann trifft es gera­de jene, die gegen­wär­tig laut über Miß­stän­de mot­zen, zuerst all die Maul­hel­den und Wut­bür­ger, die sich dem Repro­duk­ti­ons­pro­zeß weit­ge­hend in Rich­tung betreu­tes und ali­men­tier­tes Dasein ent­zo­gen haben.

Auch dar­in liegt übri­gens eine Ähn­lich­keit zum Wen­de­ver­lauf 1989/90: Sehr vie­le, die damals nach Wie­der­ver­ei­ni­gung rie­fen, pro­tes­tier­ten bald so ver­zwei­felt wie ergeb­nis­los gegen die Treu­hand und zogen sich spä­ter ver­gnatzt in ihre Holz­mi­chel-Ost­al­gie zurück.

Der Ver­weis einer künf­ti­gen AfD-Regie­rung dar­auf, daß die tie­fen Schä­den ja nicht von ihr ver­ur­sacht wor­den sind, wird ihr nicht lan­ge hel­fen – schon gar nicht all den Sim­peln gegen­über, die immer mein­ten, es wäre doch alles ganz ein­fach, wenn es nur end­lich einen „Wech­sel“ gäbe.

Daß Men­schen meist fina­lis­tisch aus­ge­rich­tet sind und an ein beglü­cken­des End­ziel glau­ben wol­len, das es weder his­to­risch noch lebens­bio­gra­phisch je gibt, ist ein tücki­sches anthro­po­lo­gi­sches Pro­blem. Vor­sicht mit Heils­er­war­tun­gen; die wer­den immer ent­täuscht. Vor­sicht mit zu beseel­ter Hoffnung.

Wenn die AfD ihre Ver­hei­ßun­gen wirk­sam umset­zen will, dann bräuch­te es, ganz im Gegen­satz zu der Ver­si­che­rung Gau­lands und sei­ner Nach­spre­cher, eben wohl doch einen ande­ren Staat. Aber nochmals:

Will man sich das, ein­dring­lich gefragt, tat­säch­lich wün­schen? Brä­che das nicht wesent­lich mit Odo Mar­quards Plä­doy­er für das Unvoll­kom­me­ne, für das nun mal die Demo­kra­tie der poli­ti­sche Aus­druck wäre, wäh­rend eine Dik­ta­tur und ten­den­zi­ell auch die „illi­be­ra­le Demo­kra­tie“ all­zu rigo­ro­se und dann zemen­tier­te Ver­än­de­run­gen vor­näh­me, die nur schwer zu revi­die­ren wären?

Die Mit­te-Stu­die, her­aus­ge­ge­ben für die Fried­rich-Ebert-Stif­tung, ergab gera­de, daß sie­ben Pro­zent der Deut­schen der Aus­sa­ge zustim­men, im natio­na­len Inter­es­se wäre unter bestimm­ten Umstän­den eine Dik­ta­tur die bes­se­re Staatsform.

Acht Pro­zent bestä­tig­ten den Satz: „Wir soll­ten einen Füh­rer haben, der Deutsch­land zum Woh­le aller mit har­ter Hand regiert.“ Das ist auf­fäl­lig: Eine Dik­ta­tur hat in Deutsch­land unter sech­zig Mil­lio­nen Wahl­be­rech­tig­ten also fünf Mil­lio­nen Unter­stüt­zer. Das sind eine Menge.

In der „Frank­fur­ter All­ge­mei­nen Sonn­tags­zei­tung“ vom 2. Novem­ber ana­ly­sier­te Jus­tus Bender:

Man weiß, wer die­se Leu­te sind. Oder genau­er: unter wel­chen Bevöl­ke­rungs­grup­pen die Zustim­mung am höchs­ten ist. Einen Dik­ta­tor wün­schen sich beson­ders ein­kom­mens­schwa­che ost­deut­sche Arbei­ter, die AfD wäh­len. Unter AfD-Wäh­lern befür­wor­ten 17 Pro­zent eine Dik­ta­tur. So vie­le stimm­ten laut der Mit­te-Stu­die den fol­gen­den Aus­sa­gen zu: daß eine Dik­ta­tur manch­mal bes­ser ist; daß Deutsch­land eine Ein­par­tei­en­herr­schaft gut­tun wür­de und ein Füh­rer, der mit star­ker Hand regiert, auch. Das bedeu­tet nicht, daß es unter west­deut­schen wohl­ha­ben­den Aka­de­mi­kern, die Grü­ne wäh­len, sol­che Strö­mun­gen gar nicht gibt, aber sie sind dort viel seltener.

Man beden­ke: Sieb­zehn Pro­zent der AfD-Wäh­ler ste­hen also nicht nur einer Haupt­aus­sa­ge des AfD-Wahl­pro­gramms ent­ge­gen, son­dern eben­so Gau­lands Maxi­me, zwar eine ande­re Poli­tik zu wol­len, nicht aber einen ande­ren Staat. Die­se sieb­zehn Pro­zent wol­len genau das.

Nun wird die AfD nicht in der Lage sein, in Deutsch­land eine Dik­ta­tur zu errich­ten, die Mehr­zahl der Par­tei­gän­ger wol­len das offen­bar ja nicht, aber: Ein­ge­bun­den in demo­kra­ti­sche und recht­li­che Regu­la­ri­en, die wir alle bis­lang für selbst­ver­ständ­lich hal­ten, wird die AfD ihre Ziel­stel­lun­gen nicht nur nicht ver­wirk­li­chen kön­nen, schon gar nicht kurz­fris­tig, sie wird sich dar­an eher so ver­schlei­ßen, daß sie im Ergeb­nis ihres Regie­rens nicht mehr auf so star­ke Umfra­ge­wer­te hof­fen darf wie vor dem Regie­ren, als sie ihre Kri­tik den Regie­run­gen nur laut­stark zurief.

Fuß­ball­spie­le leh­ren: Vom Spiel­feld­rand aus ist leicht Rufen. Mit Alfred Preiß­ler: „Wich­tig is auf’m Platz.“ Nur: Auf‘m Platz gibt es bis­lang Spiel­re­geln, vor allem sol­che, die Regie­rungs­han­deln recht­lich und legis­la­tiv ein­schrän­ken und nicht alles ermög­li­chen, was viel­leicht wün­schens­wert wäre, weil selbst das Kon­se­quen­zen nach sich zöge, die nicht immer abseh­bar und bis­wei­len sogar gemein­ge­fähr­lich sind. Wahl­wer­bung mag ganz nett über Tik­Tok lau­fen, das Regie­ren selbst weniger.

Über­haupt über­näh­me die AfD alles ande­re als eine Leis­tungs­ge­sell­schaft. Die mag es in Wirt­schafts­wun­der­jah­ren wohl gege­ben haben, aber schon seit den Sieb­zi­gern ist das im sozi­al­de­mo­kra­tisch durch­grun­dier­ten Land vorbei.

Peter Graf Kiel­man­segg in der FAZ vom 10. Novem­ber 2025 dazu:

Umfra­gen machen in gro­ßer Dich­te und Ein­deu­tig­keit sicht­bar, daß der über­wie­gen­de Teil der Bür­ger der Poli­tik mit einer erschre­cken­den Inkon­se­quenz des Den­kens begeg­net. Sie erwar­ten von der Poli­tik grund­le­gen­de Refor­men, leh­nen aber Ein­grif­fe in ihre Besitz­stän­de ent­schie­den ab, ohne die es doch kei­ne Reform geben kann. Sie sind beun­ru­higt, weil sie die wach­sen­de Schwä­che im inter­na­tio­na­len Wett­be­werb wahr­neh­men, aber sie ver­wei­gern sich dem, was den Wirt­schafts­stand­ort Deutsch­land stär­ken könn­te, sobald es zu ihren Las­ten geht.

Damit ringt die Merz-Regie­rung, damit rän­ge um so mehr eine AfD-Wen­de­re­gie­rung. Sehr vie­le sind mitt­ler­wei­le dar­an gewöhnt, „Bedar­fe“ anzu­mel­den, anstatt Leis­tung zu zei­gen und auch mal Ein­schrän­kun­gen hin­zu­neh­men. Über­haupt dürf­te ein gro­ßer Teil der AfD-Wäh­ler­schaft gar nicht zu den aus­ge­wie­se­nen Leis­tungs­trä­gern gehören.

Frag­los gibt es intel­lek­tu­el­les Poten­ti­al, aber wie steht es mit per­sön­li­cher Hal­tung, ethi­scher Inte­gri­tät und mora­li­scher Glaub­wür­dig­keit? Wie steht es mit den viel­be­schwo­re­nen kon­ser­va­ti­ven Wer­ten, wenn man die end­lich auf sich selbst bezieht?

Woll­te man Gau­lands Maß­ga­be fol­gen, wäre zual­ler­erst genau das die not­wen­di­ge Bedin­gung, um sich inner­halb der Demo­kra­tie vor­bild­lich zu bewäh­ren, gera­de im posi­ti­ven Kon­trast zu der­zei­ti­gen Regie­run­gen. Darf man des­sen sicher sein? Wird sich die AfD inte­grer als die ande­ren prä­sen­tie­ren, gar weit­ge­hend frei von machia­vel­lis­ti­schen Ränken?

Eine Dik­ta­tur setz­te – wohl oder übel, meist jedoch übel – ihre eige­nen Maß­stä­be; sie stell­te die gro­ße Ver­ein­fa­chung, aber damit gleich­falls das höchs­te Risi­ko dar. In einer Demo­kra­tie mit umfas­sen­der Rechts­grund­la­ge aber muß man sich ans all­ge­mein Ver­ein­bar­te hal­ten. Man kann dann vie­les wün­schen und in Mei­nungs­frei­heit ver­tre­ten, aber eher wenig umset­zen. Und schon gar nicht mit revo­lu­tio­nä­rem Tempo.

Selbst wenn die AfD irgend­wo regiert, ist damit noch kein ein­zi­ges Pro­blem gelöst. Auch in Jah­res­frist noch nicht.

Über­näh­me sie exe­ku­tiv Ent­schei­dungs­ge­walt, wird ihr die Beam­ten­schaft und wer­den ihr die wich­ti­gen Tech­no­kra­ten mit Sach­ver­stand und Kom­pe­tenz nur enga­giert fol­gen, wenn der ihnen vor­ge­setz­te AfD-Minis­ter For­mat hat, mög­lichst von einer cha­rak­ter­li­chen Klas­se, die sich von sei­nen Vor­gän­gern unterscheidet.

Ver­fügt die AfD in hin­rei­chen­der Zahl und Qua­li­tät über die­se Leu­te? Bis­her sug­ge­riert sie sich das, ein Nach­weis steht aber aus. Ob Regie­rungs­ge­walt dann mit Regie­rungs­ver­ant­wor­tung ein­her­geht, ist eine sehr wich­ti­ge Frage …

Kurz: Demo­kra­ti­sche Macht­über­nah­me wäre ja – zum Glück – kei­ne dik­ta­to­ri­sche Macht­er­grei­fung. Ein Wahl­er­folg belas­tet schon am Tag nach der Wahl­par­ty mit Ver­ant­wor­tung. Ja, die Wäh­ler wol­len Erfol­ge sehen, und sie wol­len die­se, bereits lan­ge in Wün­schen ver­har­rend, all­zu schnell, näh­men also zwar neu­er­lich pöbelnd die Regie­ren­den in die Pflicht, bezö­gen Pflicht aber ungern auf sich selbst.

Gut, bis­her ist die AfD in der Offen­si­ve. Die Begrün­dung von Jür­gen Kau­be (FAZ, 04. 11. 25) erscheint sach­lich nachvollziehbar:

Die AfD (…) kann sich als Uto­pie von rechts eta­blie­ren. Je gegen­sätz­li­cher die Absich­ten in Koali­tio­nen sind, des­to mehr erschei­nen sie nur durch die Klam­mer der AfD-Geg­ner­schaft zusam­men­ge­hal­ten, was wie­der­um die Behaup­tung stützt, wir hät­ten es mit einem Unter­schied zwi­schen ‚Sys­tem­par­tei­en‘ und der ein­zi­gen gro­ßen Alter­na­ti­ve zu tun. (…) Die AfD ver­sam­melt Wün­sche von rechts, es las­se sich mit einem Schlag alles ändern, nicht unähn­lich der Lin­ken, die fast alle Finan­zie­rungs­pro­ble­me des Wohl­fahrts­staa­tes durch Ver­mö­gens- und Erb­schaft­steu­ern sowie umfas­sen­de Ver­staat­li­chun­gen (sogar der Bahn, die kom­plett in Staats­be­sitz ist) zu lösen ver­spricht. (…) Die­ses Her­um­rei­ten auf Prin­zi­pi­en – Brand­mau­er, Unver­ein­bar­keits­be­schluss etc. – kommt sich hier­zu­lan­de beson­ders geschichts­be­wusst vor. Dass die Ver­gan­gen­heit nicht durch die Behaup­tung wie­der­gut­ge­macht wer­den kann, sie sei gar nicht ver­gan­gen, wes­we­gen man sie heu­te noch bekämp­fen kön­ne und müs­se, bleibt außer Acht. Am Ende sind alle ihren Prin­zi­pi­en treu geblie­ben, aber die Repu­blik ist ruiniert.

Es sind mitt­ler­wei­le eine Men­ge Man­dats­trä­ger der AfD in den Par­la­ments­ses­seln ange­kom­men, an denen eine kri­ti­sche Betrach­tung ihre Regie­rungs­rei­fe und ‑fähig­keit prü­fen kann.