13. November 2025

Andere Politik, anderer Staat – ein Dilemma

Heino Bosselmann / 3 Kommentare

Das Wesentliche steht nicht in Parteiprogrammen. Die mögen wichtig sein, solange die Politik in ruhigen Gewässern unterwegs ist, aber selbst dann formulieren Programme primär in manipulativer Absicht.

Heino Bosselmann

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Deutsch­land befin­det sich aber nicht mehr in ruhi­gen Gewäs­sern, son­dern längst in schwe­rer See, selbst wenn das auf dem kom­for­ta­blen Mit­tel- und dem luxu­riö­sen Ober­deck kaum bemerkt wird. Man müß­te dazu aufs Vor­schiff und in den Maschi­nen­raum. Oder in die Migrantenkajüten.

Wich­ti­ger als Pro­gram­me im Sti­le poli­tisch ein­gän­gi­ger Begleit­mu­sik sind Ent­schei­dun­gen kraft errun­ge­ner Macht. Mit Blick auf den Staat und die Demo­kra­tie der Ber­li­ner Repu­blik heißt das:

Die AfD, an der Macht par­ti­zi­pie­rend oder die­se da und dort in Bun­des­län­dern über­neh­mend, hät­te in der Füh­rung des Staats­schif­fes nur Erfolg, wenn sie mit soge­nann­ten Grund­ver­ein­ba­run­gen brä­che, den Staat umbau­te und die pro­ze­du­ra­len Abläu­fe der Demo­kra­tie, mit­hin zual­ler­erst das gel­ten­de Recht, veränderte.

Es ist kei­ne neben­säch­li­che Fra­ge, ob man sich dar­über freu­en oder genau das nicht viel­mehr fürch­ten soll­te. Also: Kann man, darf man tat­säch­lich wol­len, daß Staat und Ber­li­ner-Repu­blik-Demo­kra­tie, wie man sie wohl oder übel seit Jahr­zehn­ten kennt, ent­schei­dend ver­än­dert wer­den? – Jedenfalls:

Blie­be die AfD bei der Zusi­che­rung Alex­an­der Gau­lands, sie wol­le eine ande­re Poli­tik, aber eben kei­nen ande­ren Staat, wird sie es im Sin­ne ihrer Ziel­stel­lun­gen, der offen ver­kün­de­ten wie der still inten­dier­ten, schwer haben, min­des­tens aber eine Zustim­mung ein­bü­ßen, die ihr mitt­ler­wei­le all­zu selbst­ver­ständ­lich gewor­den ist.

Inner­halb einer Koali­ti­ons­re­gie­rung wäre sie gezwun­gen, Kom­pro­mis­se ein­zu­ge­hen, die ihren eigent­li­chen Anlie­gen ent­ge­gen­stün­den; allein­re­gie­rend wäre sie an das höhe­re Bun­des- und Euro­pa­recht gebun­den, das so kurz­fris­tig, wie sie es ver­än­dern möch­te, nicht umzu­ge­stal­ten ist. Einer­seits soll Recht aus gutem Grund ja bestän­dig sein, ande­rer­seits ist der Gesetz­ge­ber auf dem Feld der Migra­ti­on bis­lang die Euro­päi­sche Union.

Mög­lich, daß die AfD den­noch in der Migra­ti­ons­fra­ge mit Effekt zu admi­nis­trie­ren ver­stün­de, min­des­tens sym­bol­po­li­tisch, etwa mit man­chem Pilot­pro­jekt. Aber jen­seits ihres Haupt­the­mas wür­de bald offen­sicht­lich, daß sie zur Klä­rung der desas­trö­sen finan­zi­el­len, wirt­schaft­li­chen und sozia­len Lage ihrer eige­nen Kli­en­tel erheb­li­che Ein­schrän­kun­gen zumu­ten müßte.

Wenn näm­lich wirk­lich saniert wer­den soll, und ja, es muß saniert wer­den!, dann trifft es gera­de jene, die gegen­wär­tig laut über Miß­stän­de mot­zen, zuerst all die Maul­hel­den und Wut­bür­ger, die sich dem Repro­duk­ti­ons­pro­zeß weit­ge­hend in Rich­tung betreu­tes und ali­men­tier­tes Dasein ent­zo­gen haben.

Auch dar­in liegt übri­gens eine Ähn­lich­keit zum Wen­de­ver­lauf 1989/90: Sehr vie­le, die damals nach Wie­der­ver­ei­ni­gung rie­fen, pro­tes­tier­ten bald so ver­zwei­felt wie ergeb­nis­los gegen die Treu­hand und zogen sich spä­ter ver­gnatzt in ihre Holz­mi­chel-Ost­al­gie zurück.

Der Ver­weis einer künf­ti­gen AfD-Regie­rung dar­auf, daß die tie­fen Schä­den ja nicht von ihr ver­ur­sacht wor­den sind, wird ihr nicht lan­ge hel­fen – schon gar nicht all den Sim­peln gegen­über, die immer mein­ten, es wäre doch alles ganz ein­fach, wenn es nur end­lich einen „Wech­sel“ gäbe.

Daß Men­schen meist fina­lis­tisch aus­ge­rich­tet sind und an ein beglü­cken­des End­ziel glau­ben wol­len, das es weder his­to­risch noch lebens­bio­gra­phisch je gibt, ist ein tücki­sches anthro­po­lo­gi­sches Pro­blem. Vor­sicht mit Heils­er­war­tun­gen; die wer­den immer ent­täuscht. Vor­sicht mit zu beseel­ter Hoffnung.

Wenn die AfD ihre Ver­hei­ßun­gen wirk­sam umset­zen will, dann bräuch­te es, ganz im Gegen­satz zu der Ver­si­che­rung Gau­lands und sei­ner Nach­spre­cher, eben wohl doch einen ande­ren Staat. Aber nochmals:

Will man sich das, ein­dring­lich gefragt, tat­säch­lich wün­schen? Brä­che das nicht wesent­lich mit Odo Mar­quards Plä­doy­er für das Unvoll­kom­me­ne, für das nun mal die Demo­kra­tie der poli­ti­sche Aus­druck wäre, wäh­rend eine Dik­ta­tur und ten­den­zi­ell auch die „illi­be­ra­le Demo­kra­tie“ all­zu rigo­ro­se und dann zemen­tier­te Ver­än­de­run­gen vor­näh­me, die nur schwer zu revi­die­ren wären?

Die Mit­te-Stu­die, her­aus­ge­ge­ben für die Fried­rich-Ebert-Stif­tung, ergab gera­de, daß sie­ben Pro­zent der Deut­schen der Aus­sa­ge zustim­men, im natio­na­len Inter­es­se wäre unter bestimm­ten Umstän­den eine Dik­ta­tur die bes­se­re Staatsform.

Acht Pro­zent bestä­tig­ten den Satz: „Wir soll­ten einen Füh­rer haben, der Deutsch­land zum Woh­le aller mit har­ter Hand regiert.“ Das ist auf­fäl­lig: Eine Dik­ta­tur hat in Deutsch­land unter sech­zig Mil­lio­nen Wahl­be­rech­tig­ten also fünf Mil­lio­nen Unter­stüt­zer. Das sind eine Menge.

In der „Frank­fur­ter All­ge­mei­nen Sonn­tags­zei­tung“ vom 2. Novem­ber ana­ly­sier­te Jus­tus Bender:

Man weiß, wer die­se Leu­te sind. Oder genau­er: unter wel­chen Bevöl­ke­rungs­grup­pen die Zustim­mung am höchs­ten ist. Einen Dik­ta­tor wün­schen sich beson­ders ein­kom­mens­schwa­che ost­deut­sche Arbei­ter, die AfD wäh­len. Unter AfD-Wäh­lern befür­wor­ten 17 Pro­zent eine Dik­ta­tur. So vie­le stimm­ten laut der Mit­te-Stu­die den fol­gen­den Aus­sa­gen zu: daß eine Dik­ta­tur manch­mal bes­ser ist; daß Deutsch­land eine Ein­par­tei­en­herr­schaft gut­tun wür­de und ein Füh­rer, der mit star­ker Hand regiert, auch. Das bedeu­tet nicht, daß es unter west­deut­schen wohl­ha­ben­den Aka­de­mi­kern, die Grü­ne wäh­len, sol­che Strö­mun­gen gar nicht gibt, aber sie sind dort viel seltener.

Man beden­ke: Sieb­zehn Pro­zent der AfD-Wäh­ler ste­hen also nicht nur einer Haupt­aus­sa­ge des AfD-Wahl­pro­gramms ent­ge­gen, son­dern eben­so Gau­lands Maxi­me, zwar eine ande­re Poli­tik zu wol­len, nicht aber einen ande­ren Staat. Die­se sieb­zehn Pro­zent wol­len genau das.

Nun wird die AfD nicht in der Lage sein, in Deutsch­land eine Dik­ta­tur zu errich­ten, die Mehr­zahl der Par­tei­gän­ger wol­len das offen­bar ja nicht, aber: Ein­ge­bun­den in demo­kra­ti­sche und recht­li­che Regu­la­ri­en, die wir alle bis­lang für selbst­ver­ständ­lich hal­ten, wird die AfD ihre Ziel­stel­lun­gen nicht nur nicht ver­wirk­li­chen kön­nen, schon gar nicht kurz­fris­tig, sie wird sich dar­an eher so ver­schlei­ßen, daß sie im Ergeb­nis ihres Regie­rens nicht mehr auf so star­ke Umfra­ge­wer­te hof­fen darf wie vor dem Regie­ren, als sie ihre Kri­tik den Regie­run­gen nur laut­stark zurief.

Fuß­ball­spie­le leh­ren: Vom Spiel­feld­rand aus ist leicht Rufen. Mit Alfred Preiß­ler: „Wich­tig is auf’m Platz.“ Nur: Auf‘m Platz gibt es bis­lang Spiel­re­geln, vor allem sol­che, die Regie­rungs­han­deln recht­lich und legis­la­tiv ein­schrän­ken und nicht alles ermög­li­chen, was viel­leicht wün­schens­wert wäre, weil selbst das Kon­se­quen­zen nach sich zöge, die nicht immer abseh­bar und bis­wei­len sogar gemein­ge­fähr­lich sind. Wahl­wer­bung mag ganz nett über Tik­Tok lau­fen, das Regie­ren selbst weniger.

Über­haupt über­näh­me die AfD alles ande­re als eine Leis­tungs­ge­sell­schaft. Die mag es in Wirt­schafts­wun­der­jah­ren wohl gege­ben haben, aber schon seit den Sieb­zi­gern ist das im sozi­al­de­mo­kra­tisch durch­grun­dier­ten Land vorbei.

Peter Graf Kiel­man­segg in der FAZ vom 10. Novem­ber 2025 dazu:

Umfra­gen machen in gro­ßer Dich­te und Ein­deu­tig­keit sicht­bar, daß der über­wie­gen­de Teil der Bür­ger der Poli­tik mit einer erschre­cken­den Inkon­se­quenz des Den­kens begeg­net. Sie erwar­ten von der Poli­tik grund­le­gen­de Refor­men, leh­nen aber Ein­grif­fe in ihre Besitz­stän­de ent­schie­den ab, ohne die es doch kei­ne Reform geben kann. Sie sind beun­ru­higt, weil sie die wach­sen­de Schwä­che im inter­na­tio­na­len Wett­be­werb wahr­neh­men, aber sie ver­wei­gern sich dem, was den Wirt­schafts­stand­ort Deutsch­land stär­ken könn­te, sobald es zu ihren Las­ten geht.

Damit ringt die Merz-Regie­rung, damit rän­ge um so mehr eine AfD-Wen­de­re­gie­rung. Sehr vie­le sind mitt­ler­wei­le dar­an gewöhnt, „Bedar­fe“ anzu­mel­den, anstatt Leis­tung zu zei­gen und auch mal Ein­schrän­kun­gen hin­zu­neh­men. Über­haupt dürf­te ein gro­ßer Teil der AfD-Wäh­ler­schaft gar nicht zu den aus­ge­wie­se­nen Leis­tungs­trä­gern gehören.

Frag­los gibt es intel­lek­tu­el­les Poten­ti­al, aber wie steht es mit per­sön­li­cher Hal­tung, ethi­scher Inte­gri­tät und mora­li­scher Glaub­wür­dig­keit? Wie steht es mit den viel­be­schwo­re­nen kon­ser­va­ti­ven Wer­ten, wenn man die end­lich auf sich selbst bezieht?

Woll­te man Gau­lands Maß­ga­be fol­gen, wäre zual­ler­erst genau das die not­wen­di­ge Bedin­gung, um sich inner­halb der Demo­kra­tie vor­bild­lich zu bewäh­ren, gera­de im posi­ti­ven Kon­trast zu der­zei­ti­gen Regie­run­gen. Darf man des­sen sicher sein? Wird sich die AfD inte­grer als die ande­ren prä­sen­tie­ren, gar weit­ge­hend frei von machia­vel­lis­ti­schen Ränken?

Eine Dik­ta­tur setz­te – wohl oder übel, meist jedoch übel – ihre eige­nen Maß­stä­be; sie stell­te die gro­ße Ver­ein­fa­chung, aber damit gleich­falls das höchs­te Risi­ko dar. In einer Demo­kra­tie mit umfas­sen­der Rechts­grund­la­ge aber muß man sich ans all­ge­mein Ver­ein­bar­te hal­ten. Man kann dann vie­les wün­schen und in Mei­nungs­frei­heit ver­tre­ten, aber eher wenig umset­zen. Und schon gar nicht mit revo­lu­tio­nä­rem Tempo.

Selbst wenn die AfD irgend­wo regiert, ist damit noch kein ein­zi­ges Pro­blem gelöst. Auch in Jah­res­frist noch nicht.

Über­näh­me sie exe­ku­tiv Ent­schei­dungs­ge­walt, wird ihr die Beam­ten­schaft und wer­den ihr die wich­ti­gen Tech­no­kra­ten mit Sach­ver­stand und Kom­pe­tenz nur enga­giert fol­gen, wenn der ihnen vor­ge­setz­te AfD-Minis­ter For­mat hat, mög­lichst von einer cha­rak­ter­li­chen Klas­se, die sich von sei­nen Vor­gän­gern unterscheidet.

Ver­fügt die AfD in hin­rei­chen­der Zahl und Qua­li­tät über die­se Leu­te? Bis­her sug­ge­riert sie sich das, ein Nach­weis steht aber aus. Ob Regie­rungs­ge­walt dann mit Regie­rungs­ver­ant­wor­tung ein­her­geht, ist eine sehr wich­ti­ge Frage …

Kurz: Demo­kra­ti­sche Macht­über­nah­me wäre ja – zum Glück – kei­ne dik­ta­to­ri­sche Macht­er­grei­fung. Ein Wahl­er­folg belas­tet schon am Tag nach der Wahl­par­ty mit Ver­ant­wor­tung. Ja, die Wäh­ler wol­len Erfol­ge sehen, und sie wol­len die­se, bereits lan­ge in Wün­schen ver­har­rend, all­zu schnell, näh­men also zwar neu­er­lich pöbelnd die Regie­ren­den in die Pflicht, bezö­gen Pflicht aber ungern auf sich selbst.

Gut, bis­her ist die AfD in der Offen­si­ve. Die Begrün­dung von Jür­gen Kau­be (FAZ, 04. 11. 25) erscheint sach­lich nachvollziehbar:

Die AfD (…) kann sich als Uto­pie von rechts eta­blie­ren. Je gegen­sätz­li­cher die Absich­ten in Koali­tio­nen sind, des­to mehr erschei­nen sie nur durch die Klam­mer der AfD-Geg­ner­schaft zusam­men­ge­hal­ten, was wie­der­um die Behaup­tung stützt, wir hät­ten es mit einem Unter­schied zwi­schen ‚Sys­tem­par­tei­en‘ und der ein­zi­gen gro­ßen Alter­na­ti­ve zu tun. (…) Die AfD ver­sam­melt Wün­sche von rechts, es las­se sich mit einem Schlag alles ändern, nicht unähn­lich der Lin­ken, die fast alle Finan­zie­rungs­pro­ble­me des Wohl­fahrts­staa­tes durch Ver­mö­gens- und Erb­schaft­steu­ern sowie umfas­sen­de Ver­staat­li­chun­gen (sogar der Bahn, die kom­plett in Staats­be­sitz ist) zu lösen ver­spricht. (…) Die­ses Her­um­rei­ten auf Prin­zi­pi­en – Brand­mau­er, Unver­ein­bar­keits­be­schluss etc. – kommt sich hier­zu­lan­de beson­ders geschichts­be­wusst vor. Dass die Ver­gan­gen­heit nicht durch die Behaup­tung wie­der­gut­ge­macht wer­den kann, sie sei gar nicht ver­gan­gen, wes­we­gen man sie heu­te noch bekämp­fen kön­ne und müs­se, bleibt außer Acht. Am Ende sind alle ihren Prin­zi­pi­en treu geblie­ben, aber die Repu­blik ist ruiniert.

Es sind mitt­ler­wei­le eine Men­ge Man­dats­trä­ger der AfD in den Par­la­ments­ses­seln ange­kom­men, an denen eine kri­ti­sche Betrach­tung ihre Regie­rungs­rei­fe und ‑fähig­keit prü­fen kann.

Kommentare (3)

Laurenz

13. November 2025 12:33

Diesmal, HB, begeben Sie Sich auf ein Feld, auf Sie nur bedingt persönlich wahrnehmen können. Sofort sinkt der Grad Ihrer sonst gewohnten Plausibilität. EU-Recht interessiert keine Sau, außer man will das EU-Recht durchsetzen. Suchen Sie in Ihrer Suchmaschine nach Mülltrennung in Griechenland. Auch Schulden machen über 3% des BIPs/GDPs zieht nicht wirklich Konsequenzen nach sich. So, kann man auch sofort EU-Recht auch faktisch außer Kraft setzen oder man hält sich einfach nicht dran & setzt auch Urteile des EUGHs einfach nicht um, &? Man stellt einfach die Zahlungen an Brüssel ein, wenn Beschwerden kommen, dann kommt es sofort zum sogenannten EU-Shutdown, der nie mehr aufgehoben wird, wenn man das will. Die völkischen Beschwerdeführer unter den AfD-Wählern bilden doch die billigste informelle NGO überhaupt. Deren Alimentierung bezahlt man einfach damit, daß man unserer DOGE, dem Bundesrechnungshof Kompetenzen zuweist. Man schafft alle linken NGOs ab durch Einstellung der Finanzierung, löst Ämter auf, wie das Jobcenter (115k nutzlose Gehaltsempfänger), Mirgantengeld spart hier horrende Summen zum Ist-Zustand. & schon haben Sie einen anderen Staat ohne einen anderen Staat.

Maiordomus

13. November 2025 13:20

So wie mich Gauland enttäuschte, weil er im Ernst glaubt, man könne auf die "Wiedervereinigung" bürgerlicher Parteien hoffen, in der Meinung, die AfD und die CDU seien nur zufällig getrennte Parteien, so habe ich ebenfalls bei Bosselmann,  dem ich als Publizist hier noch und noch Wertschätzung entgegenbrachte, den Eindruck, dass  praktische Politik offenbar nicht als seine Stärke zu bezeichnen wäre, sogar noch weniger als bei Gauland. HB hat anscheinend nicht realisiert, dass die Grünen ihre immerhin stattgefundene erfolgreiche Phase mit Eintritten in Landesregierungen starteten, wo sie nun mal ihre Politik nur schrittweise und mit Kompromissen realisieren konnten. Doch haben sie mit Regierungsbeteiligungen nur schon auf Länderebene das Bewusstsein der Legitimität ihrer Ziele miterkämpft.  Was sie vertraten, galt als offiziell vertretbar, bis hin zum gesellschaftspolitischen Schaden, den sie nun mal angerichtet haben.  Für die Veränderung des Bewusstseins von Legitimität politischer Anliegen wäre eine Regierungsbeteiligung der AfD in selbst nur einem Bundesland  von nicht zu unterschätzender wegweisender Bedeutung. Das weiss der polit. Gegner übrigens ganz genau, darum wehrt er sich mit Händen und Füssen dagegen.   

Werner42

13. November 2025 14:40

Im Gegensatz zu meinen Vorrednern halte ich den Text von Heino Bosselmann für eine sehr kluge Analyse, die längst überfällig war. Ich kann überhaupt nicht erkennnen, dass H.B. nicht wüßte, was praktische Politik bedeutet - im Gegenteil.
Das Argument, dass die Grünen es auch verstanden hätten, den Staat aus der Minderheit heraus mit Kompromissen in Beachtung demokratischer Spielregeln gravierend zu verändern, hat natürlich etwas für sich und könnte bei entsprechender kluger Analyse durchaus eine Blaupause sein.
Aber: Die Grünen waren schon von Beginn an eine akademische Elitenpartei, die den Marsch durch die (Spitzen)institutionen antrat. Schon Ende der 80iger Jahre beherrschten sie den universitären Diskurs, in den Studentenparlamenten stellten sie locker mindestens 2/3 der Mehrheit, als RCDsler war man hoffnungslos unterlegen. In der Folge wurden Stück für Stück Schlüsselpostionen in den Professuren, Richterstellen, Beamtenschaft und im Journalismus besetzt.
Nichts gegen die AfD, aber wenn ich mir den Personalbestand so anschaue, glaube ich definitiv nicht, dass mit diesen Eliten ein ähnlicher erfolgreicher Marsch durch die "akademischen" Institutionen möglich sein wird wie bei den Grünen.