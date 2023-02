Unsichtbare Gegner: Das Konspirationistische Manifest

Das legen­dä­re anar­chis­ti­sche Pam­phlet Der k0mmende Auf­stand (L’insur­rec­tion qui vient), 2007 im fran­zö­si­schen Ori­gi­nal erschie­nen und 2010 ins Deut­sche über­setzt, hat offen­bar einen Nach­fol­ger aus zumin­dest teil­wei­se der­sel­ben Feder (oder den­sel­ben Federn) gefun­den: Das kon­spi­ra­tio­nis­ti­sche Mani­fest (Mani­fest con­spi­ra­ti­onnis­te), eben erschie­nen in Len­zens Ver­lag Soden­kamp & Lenz.

Erst­ma­lig publi­ziert bei den renom­mier­ten Édi­ti­ons du Seuil Anfang 2022, han­delt es sich um eine zor­ni­ge Abrech­nung mit den “Coro­na-Maß­nah­men”, inklu­si­ve der Kol­la­bo­ra­ti­on des über­wie­gen­den Tei­les der Lin­ken, die mit ätzen­der Kri­tik über­zo­gen wird. Die Schrift beginnt mit der Pro­vo­ka­ti­on, sich ein Schimpf- und Bann­wort zu eigen zu machen, das vom poli­tisch-media­len Macht­kom­plex benutzt wird, um Kri­ti­ker lächer­lich zu machen und zu diskreditieren:

Wir sind Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker, wie von nun an alle ver­nünf­ti­gen Men­schen. Seit zwei Jah­ren, in denen man uns an der Nase her­um­führt, haben wir uns infor­miert, wir haben den gewünsch­ten Abstand, um das Wah­re vom Fal­schen zu unter­schei­den. Die lächer­li­chen Selbst­be­schei­ni­gun­gen, von denen sie ver­lang­ten, dass wir sie machen müss­ten, soll­ten uns dazu brin­gen, unse­rer eige­nen Ein­sper­rung auch noch zuzu­stim­men und uns zu unse­ren eige­nen Gefäng­nis­wär­tern zu machen. (…) Die mör­de­ri­sche welt­wei­te Pan­de­mie – »schlim­mer als die Spa­ni­sche Grip­pe von 1918« – war in der Tat eine Insze­nie­rung. Doku­men­te, die dies bewei­sen, sind seit­her durch­ge­si­ckert, wie man im Fol­gen­den sehen wird. Wir wer­den die­se zei­gen. Alle angst­ein­flö­ßen­den Model­lie­run­gen waren falsch. Auch dass das Gesund­heits­sys­tem »zusam­men­bre­chen« wür­de, dien­te nur der Erpressung. (…) Die wüten­de Ver­bis­sen­heit, jede Behand­lung abzu­schaf­fen, die nicht auf das Expe­ri­men­tie­ren mit Bio­tech­no­lo­gien an gan­zen Völ­kern abziel­te – die damit auf den Sta­tus von Ver­suchs­ka­nin­chen redu­ziert wur­den –, war von Beginn an verdächtig. (…) Ohne Zwei­fel die ers­te töd­li­che Epi­de­mie, von der die Men­schen über­zeugt wer­den müs­sen, dass es sie gibt. Das Unge­heu­er, das uns seit zwei Jah­ren auf den Leib rückt, ist zur Stun­de kein mit Pro­te­in gekrön­ter Virus, son­dern eine tech­no­lo­gi­sche Beschleu­ni­gung – mit einem berech­ne­ten Ent­wur­ze­lungs­ver­mö­gen. Mit jedem Tag wer­den wir Zeu­gen des Ver­suchs, das wahn­sin­ni­ge trans­hu­ma­nis­ti­sche Pro­jekt der »Kon­ver­genz von NBIC-Tech­no­lo­gien« zu ver­wirk­li­chen, die Zusam­men­füh­rung von Nano‑, Bio‑, Infor­ma­ti­ons- und Kognitionstechnik.

Die­sem ful­mi­nan­ten Auf­takt fol­gen über 300 Sei­ten Ana­ly­se und Pole­mik, die zum Teil in tie­fe Laby­rin­the (und Sack­gas­sen) lin­ker Theo­rie­bil­dung füh­ren. Nur weni­ge Leser wer­den den Autoren in alle Win­kel fol­gen und allen ihren The­sen zustim­men. Unge­wöhn­lich für einen Trak­tat aus die­ser Rich­tung ist die Ver­knüp­fung radi­kal macht‑, staats- und gesell­schafts­kri­ti­schen Den­kens mit der Atta­cke auf spe­zi­fi­sche­re Akteu­re und Ope­ra­tio­nen (MK-Ultra wird aus­führ­lich behan­delt), wie man sie eher aus der rechts­las­ti­gen “Verschwörungs”-Literatur kennt.

Dabei sind die Schwer­punk­te jedoch anders ver­teilt und die Begrif­fe anders gesetzt: So wird man in dem Text eben­so ver­geb­lich nach dem Namen Geor­ge Sor­os wie nach dem Begriff des “Glo­ba­lis­mus” suchen. Es tau­chen “Ver­schwö­rungs­theo­rien” auf, die mir in die­ser Schrift zum ers­ten Mal begeg­net sind, etwa die Behaup­tung, die “Pan­de­mie” von 2020 sei eine gezielt in Gang gesetz­te “Kon­ter­re­vo­lu­ti­on” gewe­sen, die einen dro­hen­den Kon­troll­ver­lust durch “die Auf­stän­de von 2019” auf dras­ti­sche Wei­se zu ver­hin­dern suchte.

“Ver­set­zen wir uns nun in die Lage einer die­ser Mäch­te am Ende des Jah­res 2019, sagen wir im Okto­ber”, schrei­ben die Autoren, “Wie könn­te man da nicht in Panik gera­ten?”. Als Bei­spie­le wer­den nun Pro­test­be­we­gun­gen genannt, die größ­ten­teils außer­halb Euro­pas statt­fan­den, und im rech­ten Spek­trum wenig Beach­tung fan­den: Hong­kong (Febru­ar 2019), Liba­non (Okto­ber 2019), Kata­lo­ni­en (Okto­ber 2019), Chi­le (Okto­ber 2019), Kolum­bi­en (Novem­ber 2019). Ende 2019 sahen sich also nach Mei­nung der Ver­fas­ser die Herr­schen­den gezwun­gen, einzuschreiten:

Man darf nicht zulas­sen, dass sich unter den am wenigs­ten »poli­ti­sier­ten« Völ­kern eine der­art unver­schäm­te Revol­te gegen die Herr­schen­den und die »Eli­ten« aus­brei­tet. Das Gan­ze ist inak­zep­ta­bel. Dies gilt umso mehr, als die sich abzeich­nen­de Beschleu­ni­gung der Kli­ma- und Umwelt­ka­ta­stro­phe, die »Dis­rup­ti­on« des Arbeits­mark­tes durch neue Tech­no­lo­gien und die Migra­ti­on gan­zer Bevöl­ke­rungs­grup­pen kei­ne Ruhe am Hori­zont erwar­ten las­sen. Das Gan­ze geht zu weit. Das Pack hat genug getanzt. Man muss fünf Züge im Vor­aus spie­len, wenn man Herr der Lage blei­ben will. Es ist Zeit für einen Gre­at Reset, wie Klaus Schwab, der Prä­si­dent des WEF, sagen würde.

Unbe­ach­tet bleibt hin­ge­gen jenes west­li­che Phä­no­men, das uns Rech­te weit­aus mehr inter­es­siert hat, und das man als “popu­lis­ti­sche Revol­te” bezeich­nen könn­te. Sie ent­zün­de­te sich 2015 an der “Flücht­lings­kri­se”, führ­te unter ande­rem zu Trump und Brexit, und hat den Mäch­ti­gen (so hat­te es zumin­dest den Anschein) einen gehö­ri­gen Schre­cken ein­ge­jagt. Sie war aller­dings Ende 2019 bereits weit­ge­hend nie­der­ge­schla­gen wor­den. Über eini­ge Fäden mit ihr ver­bun­den war der Auf­stand der Gelb­wes­ten (Novem­ber 2018), des­sen “bes­tia­li­sche Nie­der­schla­gung” durch eine “sadis­ti­sche” Poli­zei die Autoren des Kon­spi­ra­tio­nis­ti­schen Mani­fests anprangern.

Ich für mei­nen Teil bin von die­ser The­se der “Kon­ter­re­vo­lu­ti­on” wenig über­zeugt, räu­me jedoch ein, daß sie auf eine rich­ti­ge Fähr­te füh­ren könn­te. Aus rech­ter Sicht sind die blin­den Fle­cken der Autoren des Mani­fests offen­sicht­lich; kön­nen sie uns hel­fen, eini­ge unse­rer blin­den Fle­cken zu erkennen?

Inhalt­lich wäre zu die­sem Buch eine Men­ge zu sagen. Wo ist sein ideo­lo­gi­scher Hin­ter­grund zu ver­or­ten? Wer es tat­säch­lich geschrie­ben hat, bleibt eben­so ein Geheim­nis wie die Zusam­men­set­zung des “Unsicht­ba­ren Komi­tees”, das für den Kom­men­den Auf­stand und die Nach­fol­ge-Trak­ta­te An unse­re Freun­de (2015) und Jetzt (2017) ver­ant­wort­lich zeichnet.

Als das Kon­spi­ra­tio­nis­ti­sche Mani­fest in Frank­reich erschien, und eini­ge Medi­en auf die Ähn­lich­keit mit dem Kom­men­den Auf­stand hin­wie­sen, schrieb das “Komi­tee” in einem (sel­te­nen) Tweet (20. Janu­ar 2022):

Les écrits du comi­té invi­si­ble sont signés comi­té invi­si­ble. – Die Schrif­ten des Unsicht­ba­ren Komi­tees wer­den mit Unsicht­ba­res Komi­tee unterzeichnet.

Dies trifft auf den vor­lie­gen­den anony­men Text nicht zu. Damit ist aller­dings kei­nes­wegs der Ver­dacht wider­legt, daß hier zumin­dest teil­wei­se die­sel­ben Autoren am Werk waren. Man kann sich viel­leicht eine Band vor­stel­len, die sich auf­löst, und deren ver­blie­be­ne oder abge­spal­te­ne Mit­glie­der ein neu­es Pro­jekt gegrün­det haben; oder auch Epi­go­nen, die an Vor­bil­der anknüp­fen. Stil, Ton­fall und Argu­men­ta­ti­ons­mus­ter haben jeden­falls frap­pan­te Ähn­lich­kei­ten mit der älte­ren Schrift.

Ich habe sie auf die­sem Blog im Novem­ber 2010 aus­führ­lich bespro­chen (eins, zwei, drei). Sie fand damals in den deut­schen Feuil­le­tons brei­te Beach­tung, wobei die Reak­tio­nen von woh­li­gem Gru­sel über bla­sier­te Igno­ranz bis hin zu schrof­fer Zurück­wei­sung reich­ten. Die stärks­ten Pas­sa­gen des Mani­fests atta­ckier­ten die Auf­lö­sung mensch­li­cher Bin­dun­gen und Ver­wur­ze­lun­gen durch die moder­ne, durch­ra­tio­na­li­sier­te Mas­sen- und Kon­sum­ge­sell­schaft, ihre berüch­tigs­ten roman­ti­sier­ten Gewalt, Auf­ruhr, Plün­de­rung und Sabotageakte.

Anlaß ihrer Ent­ste­hung waren in der Tat die lan­des­wei­ten Unru­hen in fran­zö­si­schen Ban­lieues im Okto­ber und Novem­ber 2005, getra­gen vor allem von migran­ti­schen Jugend­li­chen. Von rechts wur­den sie natür­lich als erschre­cken­de Mene­te­kel der “mul­ti­kul­tu­rel­len Gesell­schaft”, als Vor­ge­schmack des eth­ni­schen Bür­ger­kriegs und “Ende der Inte­gra­ti­ons­lü­ge” gedeu­tet (Jun­ge Frei­heit, 11. 11. 2005).

Die Autoren des Kom­men­den Auf­stands hin­ge­gen erblick­ten dar­in “die ers­ten Freu­denfeuer”, “die Tau­fe eines Jahr­zehnts vol­ler Ver­spre­chun­gen”. Über­zeugt, daß die west­li­che Zivi­li­sa­ti­on auf ihren kli­ni­schen Tod zusteu­ert und ohne­hin nicht mehr zu ret­ten ist, gefie­len sie sich in einem Ges­tus der Zer­stö­rung des­sen, was ohne­hin fällt und nicht mehr zu hal­ten ist. Dar­aus folg­te auch eine radi­ka­le Absa­ge an die Main­stream-Lin­ke, wie auch über­haupt an jede Art von par­ti­zi­pie­ren­der Ein­wir­kung (etwa durch Par­tei­en, Ver­ei­ne, Wah­len usw.) auf das poli­ti­sche Sys­tem, das rest­los ver­wor­fen wurde:

Es geht nicht mehr dar­um zu war­ten – auf einen Licht­blick, die Revo­lu­ti­on, die ato­ma­re Apo­ka­lyp­se oder eine sozia­le Bewe­gung. Noch zu war­ten ist Wahn­sinn. Die Kata­stro­phe ist nicht das, was kommt, son­dern das, was da ist. Wir befin­den uns bereits jetzt in der Unter­gangs­be­we­gung einer Zivi­li­sa­ti­on. Das ist der Punkt, an dem man Par­tei ergrei­fen muss.

Damit ein­her ging auch eine poin­tier­te Zurück­wei­sung jener Fra­ge, die für die Rech­te von beson­de­rer Bedeu­tung ist, argu­men­ta­tiv offen­sicht­lich auf den Spu­ren von Guy Debord, ver­bun­den mit einer vehe­men­ten Ableh­nung des auf­klä­re­ri­schen, zen­tra­lis­ti­schen Erzie­hungs­staa­tes, auf den die Fran­zo­sen so stolz zu sein pfleg­ten (war er doch das wich­tigs­te Instru­ment, ihren moder­nen repu­bli­ka­ni­schen Natio­nal­staat zu erschaffen):

Es gibt kei­ne »Ein­wan­de­rungs­fra­ge«. Wer wächst noch da auf, wo er gebo­ren wur­de? Wer wohnt da, wo er auf­ge­wach­sen ist? Wer arbei­tet da, wo er wohnt? Wer lebt da, wo sei­ne Vor­fah­ren wohn­te? Und die Kin­der die­ser Epo­che, wes­sen Kin­der sind sie, die des Fern­se­hens oder die ihrer Eltern? Die Wahr­heit ist, dass wir in Mas­sen von jeder Zuge­hö­rig­keit los­ge­ris­sen wur­den, dass wir von nir­gend­wo mehr her sind, und dass dar­aus, gleich­zei­tig mit einer ganz neu­en Bereit­schaft zum Tou­ris­mus, ein unleug­ba­res Lei­den folgt. Unse­re Geschich­te ist die der Kolo­ni­sie­run­gen, der Migra­tio­nen, der Krie­ge, der Exi­le, der Zer­stö­rung aller Ver­wur­ze­lun­gen. Es ist die Geschich­te all des­sen, was aus uns Frem­de in die­ser Welt, Gäs­te in unse­rer eige­nen Fami­lie gemacht hat.

Beson­ders die­se Beto­nung der “Ent­wur­ze­lung” war man­chen lin­ken Rezi­pi­en­ten nicht geheu­er. “Links ist das nicht!”, pro­tes­tier­te Johan­nes Thumf­art in der taz und Jungle World, und wit­ter­te hin­ter der Bezug­nah­me auf Agam­ben und Fou­cault den unheil­vol­len Ein­fluß von Heid­eg­ger und Schmitt:

Gera­de bei die­sen Kern­the­sen des Buches muss die Sym­pa­thie auf­hö­ren (…). Denn die­se Gedan­ken sind zu eng mit der deut­schen Ideen­ge­schich­te ver­wo­ben, als dass man sie auch nur in Erwä­gung zie­hen könn­te. Schon die Rede von »sech­zig Jah­ren Befrie­dung, sech­zig Jah­ren demo­kra­ti­scher Anäs­the­sie« hat in Deutsch­land einen ande­ren Klang als in Frank­reich. Die­ser rech­te Unter­ton kommt nicht von unge­fähr. Dies­seits des Rheins ist das Res­sen­ti­ment gegen Inter­na­tio­na­lis­mus, Demo­kra­tie und Tech­nik ein fes­ter Bestand­teil des Revi­sio­nis­mus der Nach­kriegs­zeit. Der Text ist eine Art Reimport. Er schul­det vie­les natio­nal­so­zia­lis­tisch gefärb­ten Theo­re­ti­kern, die von der post­mo­der­nen Lin­ken immer noch zu unkri­tisch rezi­piert wer­den: Mar­tin Heid­eg­ger und eben Carl Schmitt, dem Kron­ju­ris­ten des Drit­ten Reiches.

Die Annah­me, daß die­ses Mani­fest “rechts” sei, wies ich in mei­ner Bespre­chung damals expli­zit zurück. Nichts­des­to­trotz gab es hier den­noch Ver­bin­den­des, allem vor­an die Wahr­neh­mung, im Bauch eines ent­wur­zeln­den, im Kern nihi­lis­ti­schen, tota­li­tä­ren Levia­than gefan­gen zu sein, der kein Anders­wo und Anders­wie mehr zulas­sen will. Der wich­tigs­te Leit­stern der Rech­ten ange­sichts die­ser Pro­ble­ma­tik ist natür­lich Ernst Jün­ger mit sei­nem Wald­gang.

Er ist aber bei­lei­be nicht der ein­zi­ge Autor, bei dem man fün­dig wird, ob nun von “links” oder “rechts”. Mit­ten im Coro­na-Spuk fand ich fol­gen­de Stel­le bei Jac­ques Ellul (geschrie­ben in den spä­ten acht­zi­ger Jahren):

Unser Par­la­ments- und Wahl­sys­tem und unse­re poli­ti­schen Par­tei­en sind eben­so nutz­los wie Dik­ta­tu­ren uner­träg­lich sind. Nichts ist übrig­ge­blie­ben. Und die­ses Nichts ist zuneh­mend aggres­siv, tota­li­tär und all­ge­gen­wär­tig. Wir machen heu­te die selt­sa­me Erfah­rung, daß wir vor aus­ge­höhl­ten poli­ti­schen Insti­tu­tio­nen ste­hen, in die nie­mand mehr Ver­trau­en hat; vor einem Regie­rungs­sys­tem, das allein den Inter­es­sen einer poli­ti­schen Klas­se und einem fast unend­li­chen Macht­zu­wachs dient; und vor einer sozia­len Kon­trol­le, die sämt­li­che unse­rer Demo­kra­tien zu einem auto­ri­tä­re­ren Mecha­nis­mus gemacht hat, als es der napo­leo­ni­sche Staat jemals war.

Was die Fra­ge der Autor­schaft des Kom­men­den Auf­stands angeht, so füh­ren etli­che Spu­ren zum links­ra­di­ka­len Autoren­kol­lek­tiv Tiq­qun, das von 1999 bis 2009 aktiv war. Die Ver­bin­dung zwi­schen dem Unsicht­ba­ren Komi­tee und die­ser Grup­pe ist nicht bewie­sen, wird aber in zahl­rei­chen Arti­keln über deren Schrift­gut als gege­ben ange­nom­men. Einer ihrer zen­tra­len Köp­fe, der 1974 gebo­re­ne Juli­en Cou­pat, gilt vie­len bis heu­te als Haupt­ver­däch­ti­ger, der Ver­fas­ser des Auf­stands (und des Kon­spi­ra­tio­nis­ti­schen Mani­fests) zu sein.

Cou­pat, sei­ne Lebens­ge­fähr­tin Yld­une Lévy und etli­che sei­ner Freun­de, die in einem klei­nen fran­zö­si­schen Schnell­ro­da namens Tar­nac (Ein­woh­ner­zahl um die 350) eine Art Bio­bau­ern­kom­mu­ne betrei­ben, wur­den 2008 der Sabo­ta­ge der Hoch­lei­tung einer Eisen­bahn­stre­cke beschul­digt und erst 2018 frei­ge­spro­chen. Im Zuge des far­cen­haf­ten Pro­zes­ses (der in man­cher Hin­sicht an die Hexen­jagd auf die öster­rei­chi­schen Iden­ti­tä­ren erin­nert) wur­de Cou­pat unter­stellt, Autor des Kom­men­den Auf­stands zu sein, der gleich­zei­tig auch als “Beweis­stück” für sei­ne “ter­ro­ris­ti­schen” Absich­ten her­hal­ten muß­te. Cou­pat selbst hat die Autor­schaft beharr­lich verneint.

Ein Detail aus dem Pro­zeß weck­te mei­ne Auf­merk­sam­keit (Jungle World, 19. 4. 2018):

Die höchs­te ver­häng­te Stra­fe für einen der wei­te­ren Ange­klag­ten beläuft sich auf 500 Euro Geld­stra­fe und vier Mona­te Haft auf Bewäh­rung, weil er einen fal­schen Aus­weis benutzt und sich gewei­gert hat­te, sich eine Spei­chel­pro­be zwecks DNA-Ana­ly­se abneh­men zu lassen.

Offen­bar haben auch Cou­pat, Lévy und vier wei­te­re Ange­klag­te die­se Spei­chel­pro­be ver­wei­gert. Wie wer­den sie wohl Jah­re spä­ter auf die Zumu­tung der erzwun­ge­nen PCR-Tests reagiert haben?

Es gibt etli­che wei­te­re Lini­en, die vom Wider­stand gegen die “Coro­na­maß­nah­men” zu den Posi­tio­nen und Denk­fi­gu­ren von Tiq­qun füh­ren, die sich auch im Kom­men­den Auf­stand wie­der­fin­den, bis hin zu dem eigen­tüm­lich “lite­ra­ri­schen”, poe­ti­sie­ren­den Stil. Als Spi­ri­tus Rec­tor der Grup­pe gilt Gior­gio Agam­ben, der sich als einer der weni­gen gro­ßen lin­ken Intel­lek­tu­el­len gegen das “Pandemie”-Regime aus­ge­spro­chen hat. Der bereits zitier­te Johan­nes Thumf­art nann­te als ihre “wich­tigs­te Idee”:

den Gedan­ken einer kyber­ne­ti­schen Ver­fas­sung der Macht im 21. Jahr­hun­dert – das heißt einer »dezen­tra­li­sier­ten Macht«, die sich in Verkehrs‑, Ener­gie- und Com­pu­ter-Netz­wer­ken orga­ni­siert, wie es in »Der kom­men­de Auf­stand« heißt: ein Tota­li­ta­ris­mus der blan­ken Tech­nik, ein »Impe­ria­lis­mus des Relativen«.



Auf der eng­li­schen Wiki­pe­dia-Sei­te zu Tiq­qun fin­det sich ein auf­schluß­rei­ches Glos­sar von zen­tra­len Begrif­fen der Grup­pe, u. a.:

Bio­po­li­tik: Pro­zes­se, mit denen Regie­run­gen und Unter­neh­men die phy­si­schen Bedürf­nis­se einer Bevöl­ke­rung steu­ern, um ihre eige­ne Macht zu erhal­ten. Der Begriff wur­de ursprüng­lich von dem Phi­lo­so­phen Michel Fou­cault ein­ge­führt. Er wird als effi­zi­en­ter Mecha­nis­mus der sozia­len Kon­trol­le beschrie­ben, weil die Akteu­re frei­wil­lig dar­an teil­neh­men, um ihr eige­nes Leben zu erhal­ten, ohne Zwang aus­üben zu müs­sen (z. B. wenn eine kran­ke Per­son medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung in Anspruch nimmt) und wird zusam­men mit dem Spek­ta­kel als einer der bei­den wich­tigs­ten Mecha­nis­men der sozia­len Kon­trol­le diskutiert. Kyber­ne­ti­sche Hypo­the­se: Die Prä­mis­se, dass tech­no­lo­gi­sche Kon­troll­me­cha­nis­men für die Gesell­schaft von Vor­teil sind, eine Ansicht, die nach dem Ende des Zwei­ten Welt­kriegs vor­herr­schend wur­de. Die kyber­ne­ti­sche Hypo­the­se ist eine Theo­rie zur Pra­xis der sozia­len Orga­ni­sa­ti­on, die die libe­ra­le Hypo­the­se ablöste.

Dies paßt natür­lich in voll­kom­me­ner Wei­se als ana­ly­ti­scher Schlüs­sel zu den Ent­wick­lun­gen, deren Zeu­gen wir seit 2020 gewor­den sind.

Nun aber die alte, lei­di­ge Fra­ge: Was tun? Wel­che Wege des alter­na­ti­ven Lebens und Zusam­men­le­bens abseits des tech­no­kra­ti­schen Unge­heu­ers zei­gen uns die Ver­fas­ser der bei­den Mani­fes­te, und inwie­fern sind sie gang­bar und auch für eine rech­te Rezep­ti­on rele­vant? Mehr dar­über im nächs­ten Teil die­ses Beitrags.

