28. Dezember 2025

Es brodelt

Ellen Kositza / 15 Kommentare

Ich sprach neulich mit einer sehr sympathischen Akademikerin, einer in ihrem Gebiet äußerst kompetenten Frau in deren Arbeitszimmer. Sie: fachlich auf den Punkt, ich als zufriedene Kundin, Klientin, wie auch immer. Als sie mich in der Tür verabschiedete, sagte sie zu ihrem Sekretär: „Sie können die nächste hereinrufen.“

Ellen Kositza

Ellen Kositza ist Literatur-Redakteurin und Mutter von sieben Kindern.

„Die Nächs­te“, viel­leicht fünf Meter ent­fernt sit­zend, stand dann gleich, noch bevor der Sekre­tär rief, parat und sag­te fröhlich-jovial:

Hab schon gehört, daß die Nächs­te hereindarf!

Die sym­pa­thi­sche Fach­frau sag­te sprö­de „gleich“ und schloß die Tür vor der Nase der Nächsten:

 Sehen Sie, Frau Kositza. Die Frech­heit der Leu­te heu­te kennt kei­ne Gren­zen. Ich glau­be, da ver­ste­hen Sie mich genau.

Was ich sofort ver­stand: Frau. Dünn­häu­tig. Popu­lä­res Phä­no­men, seit ich den­ken kann. Oft war dabei ich die Nächs­te. Die, die anstieß. „Die Nächs­te“ hier in die­sem Fall hat­te es doch erkenn­bar nicht bös gemeint!

Ich wur­de dann mit einer kul­tur­pes­si­mis­ti­schen Rede über­schüt­tet. Wie alles ein­fach den Bach run­ter­gin­ge! Man mer­ke es doch an allen Ecken und Enden! Über­all nur Unver­schämt­heit! Sie erzähl­te ein hal­bes Dut­zend Bei­spie­le („die da drau­ßen kann ruhig war­ten!“). Die Hälf­te davon war schla­gend, die ande­re Hälf­te nicht; die ver­wies nur auf ihre eige­ne Über­emp­find­lich­keit. Erwart­bar ende­te der Ser­mon damit, daß man heu­te „nur blau“ wäh­len könne.

Ich glau­be, ich habe dort ein ech­tes „Outing“ erlebt. Zuhau­se habe ich 77 Goog­le-Bewer­tun­gen die­ser Fach­frau durch­ge­stö­bert, vier­ein­halb von 5 Punk­ten, kein Hin­weis auf „rechts“.

Ich habe län­ger über die­se Begeg­nung nach­ge­dacht, es hat mich auch ein wenig zer­ris­sen: Jemand steht also wort­wört­lich mit bei­den Bei­nen auf dem Boden. Drei wohl­ge­ra­te­ne Kin­der, beruf­lich top auf­ge­stellt, und den­noch bro­delt es der­ma­ßen. Es gibt da eine Unzu­frie­den­heit, die man weder benen­nen noch bezif­fern kann.

Frau Kositza, für die da oben sind wir doch der letz­te Arsch.

Da ging es um die Besteue­rung der Gut­ver­die­nen­den, die aber weit ent­fernt davon sind, über ein Mil­lio­närs­gut­ha­ben zu verfügen.

Ich ste­he jeden Mor­gen um sie­ben auf und bin bis sieb­zehn Uhr auf den Bei­nen. Mit­tags­pau­se habe ich fast nie, weil mein Seni­or­chef so ein wei­tes Herz hat. Er winkt dann Leu­te durch, die weder einen Ter­min haben noch zah­len kön­nen.  Und knapp die Hälf­te mei­nes Ver­diens­tes geht dann an… na, Sie wis­sen es doch genau.

Main­stream-Exper­ten sagen häu­fig, der Rechts­ruck resul­tie­re aus einem dif­fu­sen Unwohl­sein. Das schmeckt uns (Rech­ten) nicht, weil es ja durch­aus ein kon­kre­tes, über­aus begrün­de­tes Miß­be­ha­gen gibt.

Es ist wohl so, daß das „dif­fu­se“ Unwohl­sein Was­ser zusätz­lich auf unse­re Müh­len treibt. „Let it flow“? Laßt alle Unzu­frie­de­nen, Zukurz­ge­kom­me­nen, Getrig­ger­tern zu uns kommen?

Von Orts­bü­ros der Par­tei weiß ich, daß dies ein erheb­li­ches Pro­blem ist. Die Leu­te kom­men mit ihrem oft büro­kra­ti­schen Klein­kram (im Ver­zug mit Hun­de­steu­er, „dabei ist er mir zuge­lau­fen“; Nach­bar­schafts­streit; Belei­di­gungs­kla­ge wur­de abge­wie­sen etc.pp) und sind vol­ler Hoff­nung, daß „einer von der Par­tei mal ordent­lich auf den Tisch haut“ und sich für das jewei­li­ge Anlie­gen in die Bre­sche schlägt.

Das ist Klein­kram und Hin­ter­grund­rau­schen, das schafft es nicht in die gro­ße Pres­se. Das (und das dürf­te für alle Par­tei­en gel­ten) ist die Kärr­ner­ar­beit, von der man wenig hört.

Mei­ne Fach­frau nun, und das dürf­te nicht unüb­lich sein, hat in ihrer offen­her­zi­gen Beschwer­de Klein­kram und Groß­kram mit­ein­an­der ver­wischt. Von unhöf­li­chen Mit­bür­gern ging es zu dreis­ten Ukrai­nern, von prä­po­ten­ten Kli­en­ten zum abson­der­li­chen Zugriff der Steu­er­be­hör­de, von der Hun­de­schei­ße auf dem Geh­weg zum Qua­li­täts­ver­lust der Lokal­pres­se. Aus­ge­rech­net ich fun­gier­te dabei als Beichtmutter.

Aber wis­sen Sie was: Ich hab ein Herz für Kul­tur­pes­si­mis­tin­nen. Ich kann das bloß nicht immer so aus­drü­cken. Mag sein, daß die Fach­frau her­nach ihrem Seni­or­chef sagte:

Die Frau Kositza ist schon biß­chen arrogant.

Kommentare (15)

Laurenz

28. Dezember 2025 12:47

@EK ... hoffe, Sie hatten ein schönes Weihnachtsfest. Mir kam auch gleich wieder der Schalk in den Sinn. "Die Frau Kositza ist schon bißchen arrogant." ... & ich wollte schon antworten, "wie die Katholiken halt so sind." Ist natürlich Quatsch, bei den Katholiken gibt es solche & solche, wie überall. Die Beschwerden Ihrer weiblichen Fachkraft:in, deren Kunde Sie sind, basieren auf 2 Divergenzen. 1. Es gibt kaum noch Fachkräft:innen in Ämtern vom Landkreis aufwärts, nur noch 5. klassige Amateure. 2. Der persönliche Mangel Ihres Dienstleisters an politischer Artikulation & Bereitschaft, aus der eigenen Beschwerde, aus dem eigenen Unwohlsein Konsequenzen zu ziehen. Der Schmerz scheint noch nicht groß genug zu sein, wenn schon eine kleine Beichte Erleichterung verschafft.

Joerg

28. Dezember 2025 13:33

Liebe Frau Kositza, ich mag Ihre Texte sehr. Sie helfen mir durch Ihre Vorbildfunktion, das richtige Leben im falschen zu führen.
Gibt es vielleicht irgendwann wieder ein Buch mit Ihren gesammelten Berichten?
"Sie können die nächste hereinrufen." finde ich schon sehr unsympathisch, weil es die persönliche Sichtweise der Fachfrau verdeutlicht: Austauschbare Bestandteile einer abzuarbeitenden Warteschlange. Nichts mehr mit "Der Kunde ist König". Leider oft selbst erlebt und leider keine Möglichkeit, mich wirkungsvoll zu revanchieren. Die Masseneinwanderung hat dazu geführt, dass es genug Kunden, Patienten, Mandanten, Konsumenten gibt und man den einzelnen nicht mehr braucht.

Mitleser2

28. Dezember 2025 13:57

Ja, es brodelt. Auch hier in Südbayern. Aber noch nicht so offen. Dazu geht es den meisten hier noch zu gut. Aber jedes Dorf hat seine Migrantencontainer. Und es fällt einiges schon auf. Zum Beispiel, dass Straßen nicht mehr ordentlich geflickt werden. Oder dass kein Geld für Fahrradwege da ist, in "reichen" Landkreisen. Oder was aus dem ehemaligen Franz-Josef-Strauß Haussender Bayerischer Rundfunkt geworden ist. Die Kommunalwahlen in Bayern am 8. März könnten spannend werden, wenn die Wirtschaft weiter kippt. Und nur daran hängt es, da bin ich bei Laurenz.

Ein gebuertiger Hesse

28. Dezember 2025 14:48

Toller Aufsatz. Und was die anderen "arrogant" finden an unsereinem, ist ein solch niedlicher Ausdruck der Unbeholfenheit, daß man ihnen sozusagen einen ernstgemeinten Mini-Kuß auf die Stirn geben möchte.

RMH

28. Dezember 2025 15:22

"Erwartbar endete der Sermon damit, daß man heute „nur blau“ wählen könne."
So erwartbar ist das leider nachwievor nicht überall, aber es ist doch schön, wenn sich die ansonsten noch weitverbreitet zu findende kognitive Dissonanz (= großes Herumgemaule über die Zustände, aber DIE, kann man doch nicht ernsthaft wählen, bla, bla, bla ... etc.) in diesem Fall schon einmal zu Gunsten der konsequenten Wahlentscheidung aufgelöst hat (@Laurenz, mal wieder: Lesen Sie die Texte genauer! Die Fachkraft zieht doch schon politische Konsequenzen).
 

RMH

28. Dezember 2025 15:35

@Joerg, "Die Masseneinwanderung hat dazu geführt, dass es genug Kunden, Patienten, Mandanten, Konsumenten gibt und man den einzelnen nicht mehr braucht."
Da ist m. M. n. ein gedanklicher Fehler in ihrer Betrachtung: Die Kausalkette ist eher so, dass die Masseneinw. Massen an nicht ausr. Beiträge zahlenden Patienten bringt, was wiederum dazu führt, dass Ärzte immer weniger pro Patient bekommen & daher eben auf Massengeschäft umgestellt haben. Selbiges gilt auch demogr.: Immer älter werdende Menschen mit geringen Renten zahlen zu wenig in die Kassen, brauchen aber häufiger den Arzt. Damit wird das ökon. Minimalprinzip ausgelöst. Gegebener Ertrag durch Kassenzuweisung, der nicht mehr nach oben durch Besserleistung gesteigert werden kann, da diese keinen Mehrertrag generiert, ist durch möglichst wenig Zeitaufwand zu optimieren. Beim Anwalt bekommen Sie übrigens nach wie vor einen gute, individuelle Leistung, wenn Sie bereit sind, 350.- Euro netto die Stunde zu bezahlen oder ein Mandat mit einem gewissen Gegenstandswert mitbringen. Noch höhere Stundensätze müssten normalerweise Ärzte aufrufen, da ist das System aber gekippt. KFZ Betriebe kommen übrigens auch auf über 200.- Euro die Stunde (lt GDV) + Gewinn am Verkauf der eingebauten Ersatzteile. Nicht ohne Grund hat der Staat die größten Steuereinnahmen aller Zeiten, kann damit aber nicht umgehen.

Diogenes

28. Dezember 2025 15:44

"....Mainstream-Experten sagen häufig, der Rechtsruck resultiere aus einem diffusen Unwohlsein. Das schmeckt uns (Rechten) nicht, weil es ja durchaus ein konkretes, überaus begründetes Mißbehagen gibt." EK"
 
'Wenidgo' = Kapitalismus - Nur nehmen, niemals geben, führt zum Tod bzw. Volkstod, den wir gerade im "Kapitalismus" lebend, ver-erbt bekommen. Nicht das ich damit dem Marxismus und seiner dummen Gleichmacherei das Wort rede (es gibt nur eine Formel und das ist "der Mensch", basta!), logische Fehleinschätzungen in Wortrede beruhen darauf. Der Logos geht (heute) von "dem" Menschen" (als Universalformel) aus, auf dem alles Handeln beruhen müsse. Gibt es nicht, egal wie tief das bereits in das Sprachbild eindrang - Es gibt nicht den "Weltbürger" und es gibt nicht die "Menschheitsfamilie", sondern es gibt die Menschenvölker und Menschenrassen (!) und es gibt deren interne Systeme und es gibt jene (außergewöhnlichen) Menschen darin (die erst daraus geformt werden!). 
 
Ich kann dieses dumme Formel "Wir Menschen oder die Menschheit" nicht leiden, weil sie schlicht falsch ist. Sie schließt alle ein und ist deshalb fehlerhaft! "Mensch" ohne Zuordnung ist Abstraktum für die herrschende Plutokratie (um Staatsgelder zu veruntreuen). 

Diogenes

28. Dezember 2025 16:44

Mich widert das an, dieses "Honig ums Maul" schmieren. Ellen. Nehmen Sie sich für Kommentatoren in Acht, die es nicht ehrlich meinen. Ich hasse diese Falschleute genauso wie ich die Falschkirchen hasse! Und mit Hass ist muss genauso wie mit Liebe leben lernen! Das einige ist kaum denkbar, ohne das andere, außer man lebt in einem Bunker. 

Monika

28. Dezember 2025 16:48

Eine sehr sympathische Fachfrau, die Kleinkram und Großkram verwischt ? Wie geht das zusammen ? 1. Vielleicht ist die Frau doch nicht so sympathisch wie es scheint ? 2. Oder sie hat einen schlechten Tag, ist dünnhäutig oder überempfindlich. ( Vielleicht sind die drei Kinder nicht so wohlgeraten und der Beruf nicht so toll. Das können wir nicht wissen. ) 3. Oder sie denkt, bei der rechten Frau Kositza kann ich mal abledern und meine rechten Ressentiments rauslassen. Dem kann man entgegentreten und das hat mit Arroganz überhaupt nichts zu tun. Was andere über einen denken, sollte einem eh egal sein. Ich sage bei solchen Gelegenheiten: "Was für ein schöner Tag, die Sonne scheint, sie haben drei tolle Kinder und einen interessanten Job." Was war jetzt eigentlich das Thema? 

Le Chasseur

28. Dezember 2025 16:52

@Mitleser2
"Die Kommunalwahlen in Bayern am 8. März könnten spannend werden, wenn die Wirtschaft weiter kippt."
Davon, dass die Wirtschaft weiter kippen wird, ist auszugehen. Inwiefern die AfD davon bei den Kommunalwahlen in Bayern profitieren wird, bleibt abzuwarten. Persönlich finde ich das Führungspersonal der Bayern AfD wenig überzeugend, um's mal zurückhaltend zu formulieren. Die Partei macht auch einen zerstrittenen Eindruck. Das kann auf der kommunalen Ebene natürlich wieder ganz anders aussehen. Dass wir einen AfD-Bürgermeister in einer Großstadt oder einen AfD-Landrat sehen werden, glaube ich aber nicht.

Mitleser2

28. Dezember 2025 17:43

@Chasseur: Klar, die Bayern AfD ist eine der Schwächeren. Ich werde die Listen trotzdem ankreuzen, was bleibt einem übrig. Und Bürgermeister und Landräte wird es natürlich nicht geben, klappt ja selbst im Osten noch nicht richtig. Wie wird sich ein diffuses Unbehagen äußern? Die Bayern SPD ist tot. FW haben m.E. als Gesamtpartei (Landtag) den Höhepunkt überschritten, könnten aber kommunal punktuell stärker werden. Die Grünen werden im reichen Bayern nicht so abstürzen, Klientel und Profiteure gibt es genug. Es wird alles davon abhängen wie unbeliebt die Söder-CSU ist. We shall see ...

Majestyk

28. Dezember 2025 18:59

Ja, die Unzufriedenheit wächst. Kann aber nicht feststellen, daß sich die Mentalität ändert. Vielleicht saugt die AfD tatsächlich all die Unzufriedenen auf, dann aber auch deren Sichtweisen und Überzeugungen und dann? Sozialdemokratie in Blau? Ich weiß nicht, was sich ändern soll, wenn niemand sein Denken ändert.
So wie Linke sich gern als Easy Rider Verschnitt sehen und dann doch nur Helmpflicht einführen und das Motorradfahren dem Emissionsschutz opfern, höre ich zwar von rechts viel über Liebe zum Volk, leider wenig darüber, wovon jenes leben soll. Wenn es am Ende heißt "There are nine million bicycles in Berlin" will es keiner gewesen sein.

Joerg

28. Dezember 2025 19:00

@RMH müsste man sich nicht trotzdem um die "Kunden" bemühen? Oder tut man es nicht mehr, weil man es aufgrund der ständig nachrückenden Massen ohne Alternative nicht mehr nötig hat? 
Ich vergleiche das gern mit McDonalds: Ist im Gegensatz zu früher viel teurer, Tische immer dreckig, Wartezeiten usw. Aber die Konsumenten kaufen trotzdem ungebremst. Warum sollte man also etwas ändern? 
Ich erlebe übrigens auch oft Menschen, die mir gegenüber richtig vom Leder ziehen. Aber nach den Wahlen erzählen, dass die Wahl der CDU die drastischste Entscheidung war, zu der sie sich haben durchringen können. Daher bin ich gegenüber positiven Prognosen sehr skeptisch.

Majestyk

28. Dezember 2025 19:19

@ RMH:
"daß man heute „nur blau“ wählen könne."
Klingt weder nach Begeisterung, noch danach, daß die Frau es tatsächlich auch tut. Mein theoretischer "Beinahe" Schwiegervater war an dem Punkt schon vor 6 Jahren, hat den Schritt aber nie vollzogen, immerhin sei die AfD ja rechts. Übrigens kein Wessi, sondern Thüringer. In meinem dortigen Umfeld bin ich das schwarze Schaf, bzw. das blaue. Nach dem Hoch der Wahlumfrage kommt bekanntlich das Tief bei der Stimmenzählung. 

Laurenz

28. Dezember 2025 19:30

@RMH @L. ... bin ein Ungläubiger. Es würde meinen Glauben wachsen & meinen Unglauben schrumpfen lassen, wenn die Umfragewerte der Blauen bundesweit bei 40% liegen würden.