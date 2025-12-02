Weihnachten? – Jörg Seidel empfiehlt

Nach den Empfehlungen Ellen Kositzas empfiehlt nun Jörg Seidel lesend, lernend und schauend drei Bücher für unter den Weihnachtsbaum. Hier sind sie:

Nach den Emp­feh­lun­gen Ellen Kositz­as emp­fiehlt nun Jörg Sei­del lesend, ler­nend und schau­end drei Bücher für unter den Weih­nachts­baum. Hier sind sie:

– –

Lesen – Seit Jahr und Tag macht sich der Gug­golz-Ver­lag durch die Ver­öf­fent­li­chung groß­ar­ti­ger nor­di­scher Lite­ra­tur ver­dient. Ob Tom Kris­ten­sens uner­reich­ter Trin­ker­ro­man oder Tar­jej Vesaas‘ fein­se­li­ge „Vögel“ oder das ein­zig­ar­ti­ge und wun­der­sa­me „Straumē­ni“ des Let­ten Edv­arts Vir­za …: alles Meis­ter­wer­ke, alle fein­füh­lig über­setzt, alles per­fek­te Weih­nachts­be­schen­kun­gen, die einen Unter­schied machen.

Nun also Wil­liam Hei­ne­sen, der färöi­sche Natio­nal­schrift­stel­ler, der auf Dänisch schrieb. Sein zwei­ter Roman Noa­tun ist auch so ein Uni­kum, selbst inner­halb sei­nes Wer­kes. Er führt einen heim­li­chen Dia­log mit Ham­sun – des­sen Sujet er nutzt – und mit sei­nem Freund Hans Kirk, des­sen Kol­lek­tiv­ro­man-Tech­nik er vari­iert und man­che Figu­ren­idee gebraucht. Der Kol­lek­tiv­ro­man schaff­te der Pro­sa ganz neue Möglichkeiten.

Hier wird das Schick­sal einer Men­schen­grup­pe beschrie­ben, die sich in unweg­sa­mer Gegend ein neu­es Leben auf­bau­en will. Fels, Eis, Regen, Sturm, Flu­ten … die Natur ist unbarm­her­zig. Die Men­schen pas­sen sich dem an, Hei­ne­sens Figu­ren leben ganz nah an ihren Trie­ben, Instink­ten und Affek­ten. Hun­ger, Not, Tod und Geburt, Kämp­fe mit- und gegen­ein­an­der und immer wie­der gegen die wid­ri­gen Umstän­de, aber auch die Zeit. Wo Kirk mit sei­nen Tage­löh­nern unüber­trof­fen den Erzähl­strom flie­ßen und pral­le und typi­sche Figu­ren erschei­nen läßt, da setzt Hei­ne­sen auf expres­sio­nis­ti­sche und natu­ra­lis­ti­sche Mit­tel und schafft ein schrof­fes, rau­hes, abgrün­di­ges Werk. Wie durch eine star­ke Bran­dung muß man sich zu Beginn hin­durch­kämp­fen, aber wenn man die Wir­bel und Strö­mun­gen die­ses Erzäh­lens ein­mal begrif­fen hat, sich getra­gen fühlt, dann schwimmt man in einem wild wogen­den Meer und spürt die unheim­li­che Tie­fe unter sich …

Ist es zu stark, bist du zu schwach!

Wil­liam Hei­ne­sen: Noa­tun. Gug­golz-Ver­lag. Ber­lin 2025, 380 Sei­ten, 26 € – hier bestel­len

– –

Ler­nen – Die Kri­tik des Feuil­le­tons war abseh­bar: unter­kom­plex, emo­tio­nal mani­pu­la­tiv, poli­tisch ambi­va­lent, zu wenig Distan­zie­rung, „rech­te Nar­ra­ti­ve“ wer­den bedient usw. Klingt in unse­ren Ohren nach Wer­bung. Strauß ver­sucht und sucht das Gro­ße im Klei­nen, die deut­sche Mala­die in der ost­deut­schen Pro­vinz. Weil er mit einer gespal­te­nen Ost-West-Iden­ti­tät das ucker­mär­ki­sche Prenz­lau kennt, so muß also die­se Stadt her­hal­ten, als Symbol.

Das ist mehr­fach eine gute Wahl, denn neben dem typi­schen, dem typisch Deut­schen, dem typisch Ost­deut­schen gibt es auch Allein­stel­lungs­merk­ma­le, die ein grel­les Licht auf unse­re Geschich­te wer­fen. Etwa daß Prenz­lau von den Rus­sen nahe­zu kom­plett zer­stört wur­de und dort eine fürch­ter­li­che Gewalt- und Ver­ge­wal­ti­gungs­or­gie statt­ge­fun­den hat­te, die auch nach 80 Jah­ren kaum zu ertra­gen ist. Iro­nie der Geschich­te: die Sowjets wur­den wenig spä­ter zu Befrei­ern ernannt, ihren „Hel­den“ Ehren­mä­ler gewid­met, die die Prenz­lau­er Nach­fah­ren mit Blu­men zu bestü­cken hat­ten. Das ist viel­leicht die größ­te Wun­de, die den Men­schen zuge­fügt wur­de, über die man aber nicht spre­chen konnte.

Die „Wun­de“ ist eine der Meta­phern, die Strauß immer wie­der anführt. Die Wen­de war auch so eine, das Ver­scher­beln der ansäs­si­gen Indus­trie, die Zer­stö­rung von Lebens­wer­ken und vie­les mehr. Strauß macht das per­sön­lich, spricht mit den Leu­ten, macht es greif­bar. Er redet mit allen, auch mit dem ört­li­chen AfD-Mann und mit dem beson­ders ausführlich.

Die unge­wöhn­li­che Viel­falt der Sicht­wei­sen, die Mul­ti­per­spek­ti­vi­tät sind die größ­te Stär­ke des Buches, sie macht man­che Phra­se oder gele­gent­li­ches Pathos wett. Es ist kein Zustim­mungs­buch, son­dern eines, das Rei­bun­gen erzeugt, Gemü­ter erhitzt. Das Plä­doy­er für Nähe, für das Loka­le oder auch das Kön­nens-Bewußt­sein bis hin zum Ost-Stolz sor­gen dafür, daß es in kei­ner Fami­lie zwei glei­che Mei­nun­gen dazu geben wird. Aber nicht pri­mär der Streit, son­dern das Zusam­men­kom­men, das Mit­ein­an­der-Reden wird sich bei die­ser sehr inten­si­ven Lek­tü­re ein­stel­len oder das indi­vi­du­el­le Nach­den­ken, Ver­ste­hen, Ein­füh­len. Ver­söh­nen­des Geschen­ke­buch, wo es Wun­den und Ris­se gibt!

Simon Strauß: In der Nähe. Vom poli­ti­schen Wert einer ost­deut­schen Sehn­sucht. Klett-Cot­ta. Stutt­gart 2025, 240 Sei­ten, 24 € – hier bestel­len

– –

Schau­en – Der Goe­the­sche Blick, ganz­heit­lich, teil­neh­mend, gedul­di­ges, beweg­li­ches Ver­wei­len bei der Erschei­nung, bis die­se selbst zu spre­chen beginnt, das Ein­zel­ne als Offen­ba­rung des Gan­zen anse­hen, „nicht erst die Tran­szen­denz, son­dern schon die Imma­nenz der Welt als geis­ter­füllt“ wahr­neh­men … das ist eine Kunst, die nur weni­ge beherrschen.

Der Evo­lu­ti­ons­bio­lo­ge, Päd­ago­ge und Anthro­po­soph Wolf­gang Schad († 2022) war einer der ganz weni­gen, die das bis zur Voll­kom­men­heit konn­ten. Sei­ne Schrif­ten sind welt­bil­der­schüt­ternd. Sei­ne Gesam­mel­ten Schrif­ten sind auf 12 Bän­de ver­an­schlagt – soeben sind sei­ne Arbei­ten zur Zoo­lo­gie erschie­nen. Dar­in ist ein gutes Dut­zend Auf­sät­ze ver­sam­melt, üppig bebil­dert, die das Wesen der Natur im Zusam­men­spiel ihrer Mate­ria­li­tät und Geis­tig­keit zu ergrün­den ver­su­chen. Was ober­fläch­lich wie wil­de Gedan­ken­sprün­ge vom Kleins­ten zum Größ­ten und zurück aus­schaut, sind in der Tie­fe orga­ni­sche Ent­wick­lun­gen, Bezü­ge und Ent­spre­chun­gen – für einen kur­zen Evi­denz­mo­ment faß­bar gemacht.

Schad schlägt man auf wie ein Mär­chen­buch; aber alles ist real! Man kann das nicht lesen, ohne über die „Wun­der der Natur“ ent­zückt und über Schads ori­gi­nel­les Den­ken und Schau­en erschüt­tert zu sein. Ob orni­tho­lo­gi­sches, ento­mo­lo­gi­sches, myko­lo­gi­sches, kris­tal­lo­gra­phi­sches, kos­mo­lo­gi­sches oder ganz bana­les anthro­po­lo­gi­sches Inter­es­se, nie­mand geht unbe­lehrt, aber man­cher erleuch­tet aus die­ser Lek­tü­re her­aus. Kon­kre­te empi­ri­sche Wis­sen­schaft, Evo­lu­ti­on, Spi­ri­tua­li­tät bis hin zur Eso­te­rik wer­den nach der Drei­glie­de­rung von Kör­per, See­le, Geist natur­ge­mäß zusam­men­ge­webt und im Einen wird stets das Gan­ze sichtbar.

Wolf­gang Schads Schrif­ten sind ein Augen­öff­ner und wer noch opu­len­ter beschenkt wer­den will, der greift auch noch nach dem Dop­pel­band Säu­ge­tie­re und Mensch. Ihre Gestalt­bio­lo­gie in Raum und Zeit. Zu sehen gibt es hier und dort die Fülle.

Aber das ist mehr als Bil­der-Schau­en, das ist genui­ne Schau.

Wolf­gang Schad: Vom Mensch­li­chen in der Natur. Gesam­mel­te Schrif­ten, Band 5. Zoo­lo­gie. Ver­lag Frei­es Geis­tes­le­ben. Stutt­gart 2025, 431 Sei­ten, 39 € – hier bestel­len.