2. Dezember 2025

Weihnachten? – Jörg Seidel empfiehlt

Gastbeitrag

Nach den Empfehlungen Ellen Kositzas empfiehlt nun Jörg Seidel lesend, lernend und schauend drei Bücher für unter den Weihnachtsbaum. Hier sind sie:

Nach den Emp­feh­lun­gen Ellen Kositz­as emp­fiehlt nun Jörg Sei­del lesend, ler­nend und schau­end drei Bücher für unter den Weih­nachts­baum. Hier sind sie:

– –

Lesen – Seit Jahr und Tag macht sich der Gug­golz-Ver­lag durch die Ver­öf­fent­li­chung groß­ar­ti­ger nor­di­scher Lite­ra­tur ver­dient. Ob Tom Kris­ten­sens uner­reich­ter Trin­ker­ro­man oder Tar­jej Vesaas‘ fein­se­li­ge „Vögel“ oder das ein­zig­ar­ti­ge und wun­der­sa­me „Straumē­ni“ des Let­ten Edv­arts Vir­za …: alles Meis­ter­wer­ke, alle fein­füh­lig über­setzt, alles per­fek­te Weih­nachts­be­schen­kun­gen, die einen Unter­schied machen.

Nun also Wil­liam Hei­ne­sen, der färöi­sche Natio­nal­schrift­stel­ler, der auf Dänisch schrieb. Sein zwei­ter Roman Noa­tun ist auch so ein Uni­kum, selbst inner­halb sei­nes Wer­kes. Er führt einen heim­li­chen Dia­log mit Ham­sun – des­sen Sujet er nutzt – und mit sei­nem Freund Hans Kirk, des­sen Kol­lek­tiv­ro­man-Tech­nik er vari­iert und man­che Figu­ren­idee gebraucht. Der Kol­lek­tiv­ro­man schaff­te der Pro­sa ganz neue Möglichkeiten.

Hier wird das Schick­sal einer Men­schen­grup­pe beschrie­ben, die sich in unweg­sa­mer Gegend ein neu­es Leben auf­bau­en will. Fels, Eis, Regen, Sturm, Flu­ten … die Natur ist unbarm­her­zig. Die Men­schen pas­sen sich dem an, Hei­ne­sens Figu­ren leben ganz nah an ihren Trie­ben, Instink­ten und Affek­ten. Hun­ger, Not, Tod und Geburt, Kämp­fe mit- und gegen­ein­an­der und immer wie­der gegen die wid­ri­gen Umstän­de, aber auch die Zeit. Wo Kirk mit sei­nen Tage­löh­nern unüber­trof­fen den Erzähl­strom flie­ßen und pral­le und typi­sche Figu­ren erschei­nen läßt, da setzt Hei­ne­sen auf expres­sio­nis­ti­sche und natu­ra­lis­ti­sche Mit­tel und schafft ein schrof­fes, rau­hes, abgrün­di­ges Werk. Wie durch eine star­ke Bran­dung muß man sich zu Beginn hin­durch­kämp­fen, aber wenn man die Wir­bel und Strö­mun­gen die­ses Erzäh­lens ein­mal begrif­fen hat, sich getra­gen fühlt, dann schwimmt man in einem wild wogen­den Meer und spürt die unheim­li­che Tie­fe unter sich …

Ist es zu stark, bist du zu schwach!

Wil­liam Hei­ne­sen: Noa­tun. Gug­golz-Ver­lag. Ber­lin 2025, 380 Sei­ten, 26 € – hier bestel­len

– –

Ler­nen – Die Kri­tik des Feuil­le­tons war abseh­bar: unter­kom­plex, emo­tio­nal mani­pu­la­tiv, poli­tisch ambi­va­lent, zu wenig Distan­zie­rung, „rech­te Nar­ra­ti­ve“ wer­den bedient usw. Klingt in unse­ren Ohren nach Wer­bung. Strauß ver­sucht und sucht das Gro­ße im Klei­nen, die deut­sche Mala­die in der ost­deut­schen Pro­vinz. Weil er mit einer gespal­te­nen Ost-West-Iden­ti­tät das ucker­mär­ki­sche Prenz­lau kennt, so muß also die­se Stadt her­hal­ten, als Symbol.

Das ist mehr­fach eine gute Wahl, denn neben dem typi­schen, dem typisch Deut­schen, dem typisch Ost­deut­schen gibt es auch Allein­stel­lungs­merk­ma­le, die ein grel­les Licht auf unse­re Geschich­te wer­fen. Etwa daß Prenz­lau von den Rus­sen nahe­zu kom­plett zer­stört wur­de und dort eine fürch­ter­li­che Gewalt- und Ver­ge­wal­ti­gungs­or­gie statt­ge­fun­den hat­te, die auch nach 80 Jah­ren kaum zu ertra­gen ist. Iro­nie der Geschich­te: die Sowjets wur­den wenig spä­ter zu Befrei­ern ernannt, ihren „Hel­den“ Ehren­mä­ler gewid­met, die die Prenz­lau­er Nach­fah­ren mit Blu­men zu bestü­cken hat­ten. Das ist viel­leicht die größ­te Wun­de, die den Men­schen zuge­fügt wur­de, über die man aber nicht spre­chen konnte.

Die „Wun­de“ ist eine der Meta­phern, die Strauß immer wie­der anführt. Die Wen­de war auch so eine, das Ver­scher­beln der ansäs­si­gen Indus­trie, die Zer­stö­rung von Lebens­wer­ken und vie­les mehr. Strauß macht das per­sön­lich, spricht mit den Leu­ten, macht es greif­bar. Er redet mit allen, auch mit dem ört­li­chen AfD-Mann und mit dem beson­ders ausführlich.

Die unge­wöhn­li­che Viel­falt der Sicht­wei­sen, die Mul­ti­per­spek­ti­vi­tät sind die größ­te Stär­ke des Buches, sie macht man­che Phra­se oder gele­gent­li­ches Pathos wett. Es ist kein Zustim­mungs­buch, son­dern eines, das Rei­bun­gen erzeugt, Gemü­ter erhitzt. Das Plä­doy­er für Nähe, für das Loka­le oder auch das Kön­nens-Bewußt­sein bis hin zum Ost-Stolz sor­gen dafür, daß es in kei­ner Fami­lie zwei glei­che Mei­nun­gen dazu geben wird. Aber nicht pri­mär der Streit, son­dern das Zusam­men­kom­men, das Mit­ein­an­der-Reden wird sich bei die­ser sehr inten­si­ven Lek­tü­re ein­stel­len oder das indi­vi­du­el­le Nach­den­ken, Ver­ste­hen, Ein­füh­len. Ver­söh­nen­des Geschen­ke­buch, wo es Wun­den und Ris­se gibt!

Simon Strauß: In der Nähe. Vom poli­ti­schen Wert einer ost­deut­schen Sehn­sucht. Klett-Cot­ta. Stutt­gart 2025, 240 Sei­ten, 24 € – hier bestel­len

– –

Schau­en – Der Goe­the­sche Blick, ganz­heit­lich, teil­neh­mend, gedul­di­ges, beweg­li­ches Ver­wei­len bei der Erschei­nung, bis die­se selbst zu spre­chen beginnt, das Ein­zel­ne als Offen­ba­rung des Gan­zen anse­hen, „nicht erst die Tran­szen­denz, son­dern schon die Imma­nenz der Welt als geis­ter­füllt“ wahr­neh­men … das ist eine Kunst, die nur weni­ge beherrschen.

Der Evo­lu­ti­ons­bio­lo­ge, Päd­ago­ge und Anthro­po­soph Wolf­gang Schad († 2022) war einer der ganz weni­gen, die das bis zur Voll­kom­men­heit konn­ten. Sei­ne Schrif­ten sind welt­bil­der­schüt­ternd. Sei­ne Gesam­mel­ten Schrif­ten sind auf 12 Bän­de ver­an­schlagt – soeben sind sei­ne Arbei­ten zur Zoo­lo­gie erschie­nen. Dar­in ist ein gutes Dut­zend  Auf­sät­ze ver­sam­melt, üppig bebil­dert, die das Wesen der Natur im Zusam­men­spiel ihrer Mate­ria­li­tät und Geis­tig­keit zu ergrün­den ver­su­chen. Was ober­fläch­lich wie wil­de Gedan­ken­sprün­ge vom Kleins­ten zum Größ­ten und zurück aus­schaut, sind in der Tie­fe orga­ni­sche Ent­wick­lun­gen, Bezü­ge und Ent­spre­chun­gen – für einen kur­zen Evi­denz­mo­ment faß­bar gemacht.

Schad schlägt man auf wie ein Mär­chen­buch; aber alles ist real! Man kann das nicht lesen, ohne über die „Wun­der der Natur“ ent­zückt und über Schads ori­gi­nel­les Den­ken und Schau­en erschüt­tert zu sein. Ob orni­tho­lo­gi­sches, ento­mo­lo­gi­sches, myko­lo­gi­sches, kris­tal­lo­gra­phi­sches, kos­mo­lo­gi­sches oder ganz bana­les anthro­po­lo­gi­sches Inter­es­se, nie­mand geht unbe­lehrt, aber man­cher erleuch­tet aus die­ser Lek­tü­re her­aus. Kon­kre­te empi­ri­sche Wis­sen­schaft, Evo­lu­ti­on, Spi­ri­tua­li­tät bis hin zur Eso­te­rik wer­den nach der Drei­glie­de­rung von Kör­per, See­le, Geist natur­ge­mäß zusam­men­ge­webt und im Einen wird stets das Gan­ze sichtbar.

Wolf­gang Schads Schrif­ten sind ein Augen­öff­ner und wer noch opu­len­ter beschenkt wer­den will, der greift auch noch nach dem Dop­pel­band Säu­ge­tie­re und Mensch. Ihre Gestalt­bio­lo­gie in Raum und Zeit. Zu sehen gibt es hier und dort die Fülle.

Aber das ist mehr als Bil­der-Schau­en, das ist genui­ne Schau.

Wolf­gang Schad: Vom Mensch­li­chen in der Natur. Gesam­mel­te Schrif­ten, Band 5. Zoo­lo­gie. Ver­lag Frei­es Geis­tes­le­ben. Stutt­gart 2025, 431 Sei­ten, 39 € – hier bestel­len.

Nichts schreibt sich
von allein!

Das Blog der Zeitschrift Sezession ist die wichtigste rechtsintellektuelle Stimme im Netz. Es lebt vom Fleiß, von der Lesewut und von der Sprachkraft seiner Autoren. Wenn Sie diesen Federn Zeit und Ruhe verschaffen möchten, können Sie das mit einem Betrag Ihrer Wahl tun.

Sezession
 DE58 8005 3762 1894 1405 98
NOLADE21HAL

Kommentare (0)