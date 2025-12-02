Weihnachten? – Jörg Seidel empfiehlt

Nach den Empfehlungen Ellen Kositzas empfiehlt nun Jörg Seidel lesend, lernend und schauend drei Bücher für unter den Weihnachtsbaum. Hier sind sie:
– –
Lesen – Seit Jahr und Tag macht sich der Guggolz-Verlag durch die Veröffentlichung großartiger nordischer Literatur verdient. Ob Tom Kristensens unerreichter Trinkerroman oder Tarjej Vesaas‘ feinselige „Vögel“ oder das einzigartige und wundersame „Straumēni“ des Letten Edvarts Virza …: alles Meisterwerke, alle feinfühlig übersetzt, alles perfekte Weihnachtsbeschenkungen, die einen Unterschied machen.
Nun also William Heinesen, der färöische Nationalschriftsteller, der auf Dänisch schrieb. Sein zweiter Roman Noatun ist auch so ein Unikum, selbst innerhalb seines Werkes. Er führt einen heimlichen Dialog mit Hamsun – dessen Sujet er nutzt – und mit seinem Freund Hans Kirk, dessen Kollektivroman-Technik er variiert und manche Figurenidee gebraucht. Der Kollektivroman schaffte der Prosa ganz neue Möglichkeiten.
Hier wird das Schicksal einer Menschengruppe beschrieben, die sich in unwegsamer Gegend ein neues Leben aufbauen will. Fels, Eis, Regen, Sturm, Fluten … die Natur ist unbarmherzig. Die Menschen passen sich dem an, Heinesens Figuren leben ganz nah an ihren Trieben, Instinkten und Affekten. Hunger, Not, Tod und Geburt, Kämpfe mit- und gegeneinander und immer wieder gegen die widrigen Umstände, aber auch die Zeit. Wo Kirk mit seinen Tagelöhnern unübertroffen den Erzählstrom fließen und pralle und typische Figuren erscheinen läßt, da setzt Heinesen auf expressionistische und naturalistische Mittel und schafft ein schroffes, rauhes, abgründiges Werk. Wie durch eine starke Brandung muß man sich zu Beginn hindurchkämpfen, aber wenn man die Wirbel und Strömungen dieses Erzählens einmal begriffen hat, sich getragen fühlt, dann schwimmt man in einem wild wogenden Meer und spürt die unheimliche Tiefe unter sich …
Ist es zu stark, bist du zu schwach!
William Heinesen: Noatun. Guggolz-Verlag. Berlin 2025, 380 Seiten, 26 € – hier bestellen
– –
Lernen – Die Kritik des Feuilletons war absehbar: unterkomplex, emotional manipulativ, politisch ambivalent, zu wenig Distanzierung, „rechte Narrative“ werden bedient usw. Klingt in unseren Ohren nach Werbung. Strauß versucht und sucht das Große im Kleinen, die deutsche Maladie in der ostdeutschen Provinz. Weil er mit einer gespaltenen Ost-West-Identität das uckermärkische Prenzlau kennt, so muß also diese Stadt herhalten, als Symbol.
Das ist mehrfach eine gute Wahl, denn neben dem typischen, dem typisch Deutschen, dem typisch Ostdeutschen gibt es auch Alleinstellungsmerkmale, die ein grelles Licht auf unsere Geschichte werfen. Etwa daß Prenzlau von den Russen nahezu komplett zerstört wurde und dort eine fürchterliche Gewalt- und Vergewaltigungsorgie stattgefunden hatte, die auch nach 80 Jahren kaum zu ertragen ist. Ironie der Geschichte: die Sowjets wurden wenig später zu Befreiern ernannt, ihren „Helden“ Ehrenmäler gewidmet, die die Prenzlauer Nachfahren mit Blumen zu bestücken hatten. Das ist vielleicht die größte Wunde, die den Menschen zugefügt wurde, über die man aber nicht sprechen konnte.
Die „Wunde“ ist eine der Metaphern, die Strauß immer wieder anführt. Die Wende war auch so eine, das Verscherbeln der ansässigen Industrie, die Zerstörung von Lebenswerken und vieles mehr. Strauß macht das persönlich, spricht mit den Leuten, macht es greifbar. Er redet mit allen, auch mit dem örtlichen AfD-Mann und mit dem besonders ausführlich.
Die ungewöhnliche Vielfalt der Sichtweisen, die Multiperspektivität sind die größte Stärke des Buches, sie macht manche Phrase oder gelegentliches Pathos wett. Es ist kein Zustimmungsbuch, sondern eines, das Reibungen erzeugt, Gemüter erhitzt. Das Plädoyer für Nähe, für das Lokale oder auch das Könnens-Bewußtsein bis hin zum Ost-Stolz sorgen dafür, daß es in keiner Familie zwei gleiche Meinungen dazu geben wird. Aber nicht primär der Streit, sondern das Zusammenkommen, das Miteinander-Reden wird sich bei dieser sehr intensiven Lektüre einstellen oder das individuelle Nachdenken, Verstehen, Einfühlen. Versöhnendes Geschenkebuch, wo es Wunden und Risse gibt!
Simon Strauß: In der Nähe. Vom politischen Wert einer ostdeutschen Sehnsucht. Klett-Cotta. Stuttgart 2025, 240 Seiten, 24 € – hier bestellen
– –
Schauen – Der Goethesche Blick, ganzheitlich, teilnehmend, geduldiges, bewegliches Verweilen bei der Erscheinung, bis diese selbst zu sprechen beginnt, das Einzelne als Offenbarung des Ganzen ansehen, „nicht erst die Transzendenz, sondern schon die Immanenz der Welt als geisterfüllt“ wahrnehmen … das ist eine Kunst, die nur wenige beherrschen.
Der Evolutionsbiologe, Pädagoge und Anthroposoph Wolfgang Schad († 2022) war einer der ganz wenigen, die das bis zur Vollkommenheit konnten. Seine Schriften sind weltbilderschütternd. Seine Gesammelten Schriften sind auf 12 Bände veranschlagt – soeben sind seine Arbeiten zur Zoologie erschienen. Darin ist ein gutes Dutzend Aufsätze versammelt, üppig bebildert, die das Wesen der Natur im Zusammenspiel ihrer Materialität und Geistigkeit zu ergründen versuchen. Was oberflächlich wie wilde Gedankensprünge vom Kleinsten zum Größten und zurück ausschaut, sind in der Tiefe organische Entwicklungen, Bezüge und Entsprechungen – für einen kurzen Evidenzmoment faßbar gemacht.
Schad schlägt man auf wie ein Märchenbuch; aber alles ist real! Man kann das nicht lesen, ohne über die „Wunder der Natur“ entzückt und über Schads originelles Denken und Schauen erschüttert zu sein. Ob ornithologisches, entomologisches, mykologisches, kristallographisches, kosmologisches oder ganz banales anthropologisches Interesse, niemand geht unbelehrt, aber mancher erleuchtet aus dieser Lektüre heraus. Konkrete empirische Wissenschaft, Evolution, Spiritualität bis hin zur Esoterik werden nach der Dreigliederung von Körper, Seele, Geist naturgemäß zusammengewebt und im Einen wird stets das Ganze sichtbar.
Wolfgang Schads Schriften sind ein Augenöffner und wer noch opulenter beschenkt werden will, der greift auch noch nach dem Doppelband Säugetiere und Mensch. Ihre Gestaltbiologie in Raum und Zeit. Zu sehen gibt es hier und dort die Fülle.
Aber das ist mehr als Bilder-Schauen, das ist genuine Schau.
Wolfgang Schad: Vom Menschlichen in der Natur. Gesammelte Schriften, Band 5. Zoologie. Verlag Freies Geistesleben. Stuttgart 2025, 431 Seiten, 39 € – hier bestellen.