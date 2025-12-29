De profundis …

Liegt eine Lebens­leis­tung dar­in lie­gen, die­se Ein­sicht ohne Trau­er ertra­gen zu kön­nen – sowohl mit Blick auf sich selbst wie auf die Menschheit?

Kei­ne Fra­ge, daß das Sein fas­zi­nie­rend ist – weil es über­haupt etwas gibt, weil es aus toter Mate­rie her­aus sogar das Leben gibt, und zudem die­sem Leben ein­ge­schrie­ben ein Bewußt­sein, das die Man­nig­fal­tig­keit rund­um und sich selbst wie all die ande­ren Wesen zu spie­geln vermag.

Allein mit die­sem Fas­zi­no­sum wird man nicht fer­tig, wenn man es als sol­ches bemerkt hat. Die meis­ten aller­dings dürf­ten es hin­neh­men wie ihren selbst­tä­tig ablau­fen­den Stoff­wech­sel, der ihnen als redu­ziert bio­lo­gi­sches Dasein Zweck genug ist und über ihren Ego­is­mus die Rich­tung angibt.

Der Mensch, tat­säch­lich das Eben­bild Got­tes? Wel­che Ver­mes­sen­heit, meint man skep­tisch, gera­de dies von sich anzu­neh­men. Läge es doch kraft Erfah­rung weit näher, den homo sapi­ens als eine Art Soll­bruch­stel­le der Schöp­fung auf­zu­fas­sen, wenn man schon von einer Schöp­fung und also von einem Schöp­fer aus­ge­hen möchte.

Der Riß geht ja nicht nur – jedem spür­bar – durch uns selbst, son­dern mit uns mit­ten durch die Welt, ein Riß, von dem man wün­schen möch­te, daß er sich irgend­wann wie­der ver­wächst. Daß dies aller­dings durch mensch­li­ches Wir­ken selbst geschä­he, dürf­te nach allem, was war, nicht zu hof­fen sein.

Wer hof­fen kann, hofft auf Jesus Chris­tus, des­sen Kreuz vor die­sem Riß auf­ge­rich­tet ist, wie um ihn zu ver­schlie­ßen, gefer­tigt aus dem Baum des Para­die­ses, von dem die Erb­sün­de, der Riß, doch ausging.

An unse­rem Wesen jeden­falls genas die Welt bis­lang nicht, im Gegenteil:

All­zu viel von ihr starb bereits für uns weg und aus. So ver­hee­rend, daß es nie gut­zu­ma­chen sein wird. Anders aber ist unser Dasein nicht zu haben als um den Preis des Ver­brauchs der Res­sour­cen. Dies hin­zu­neh­men, dazu bedarf es einer Ein­sicht, die jedem füh­len­den Wesen weh­tun muß.

Oder auch nicht. Denn der Mensch beklagt sich nach wie vor weit mehr über sein eige­nes Leid als über jenes des Pla­ne­ten. Daß es – im erwei­ter­ten Sin­ne – eines glo­ba­len und längst indus­tri­ell arbei­ten­den Schlacht­hau­ses bedarf, um den Men­schen wei­ter durch­zu­brin­gen, ist für ihn eine not­wen­di­ge, mit­hin legi­ti­me Zwangsläufigkeit.

Selbst­ver­ständ­lich sogar, not­ge­drun­gen, daß in die­sem Schlacht­haus nicht nur die Mit­ge­schöp­fe, son­dern die eige­nen Brü­der und Schwes­tern geop­fert wer­den – mitt­ler­wei­le höchst effek­tiv und bere­chen­bar dank der digi­ta­len Mathe­ma­ti­sie­rung und Algo­rith­mi­sie­rung von Welt und Gesell­schaft. Mit­tels Ras­te­rung und Ska­lie­rung kann end­lich voll durch­ge­grif­fen werden.

Aus der öko­lo­gi­schen Kata­stro­phe etwa wird es, nach allem, was wir dazu erken­nen, kei­nen Aus­weg geben. Glück­lich allein jene tum­ben Igno­ran­ten, die mei­nen, es gäbe gar kein öko­lo­gi­sches Problem.

Neben dem Leid immer­hin beklagt der Mensch sei­ne Schuld. Bei­des – glei­cher­ma­ßen? – mag das reli­giö­se Bedürf­nis wecken, min­des­tens die meta­phy­si­sche Sehn­sucht und das inne­re Ver­lan­gen nach Tran­szen­denz. Wäh­rend das Leid natur­ge­mäß nicht los­zu­wer­den ist und nicht erst seit Hiob eines per­ma­nen­ten Sor­gen- und Ver­zweif­lungs­tros­tes bedarf, wird Schuld über beson­de­re Ritua­le vergeben.

Einer­lei, ob für die erfleh­te Ver­ge­bung nun etwas zu leis­ten wäre oder nicht, gehen die­se Ritua­le doch immer von der Ein­sicht aus: Du kannst nicht han­deln, ohne schul­dig zu wer­den, dein „Betriebs­sys­tem“ läßt es nicht zu.

Schö­ner und trost­rei­cher Gedan­ke der Gno­sis, es könn­te in einer ande­ren Welt, also mit ande­rem Bios, auf ande­rem Mother­board, ein bes­se­res Betriebs­sys­tem viel har­mo­ni­scher lau­fen, ohne all die Bugs, die uns die Sache hie­nie­den so schwie­rig gestalten.

Was die Reli­gi­on uns den­noch oder des­we­gen ver­spricht und ver­heißt, das muß man – glauben.

Aber was für eine Leis­tung gera­de das! Man gehe nur das Apos­to­li­sche Glau­bens­be­kennt­nis gründ­lich Zei­le für Zei­le durch, ins­be­son­de­re wenn man mein­te, es bereits beja­hend able­gen zu kön­nen. Es wird dort vie­les bekannt, was, nun ja, so sim­pel doch kaum zu beken­nen ist. Oder anders: Man ließ sich da auf min­des­tens Unwäg­ba­res ein. Glück­lich der­je­ni­ge, der es wie selbst­ver­ständ­lich nach­sprach. Sanc­ta simplicitas?

Was ver­ständ­lich erscheint, inso­fern im Wäg­ba­ren, im Ver­füg­ba­ren eben kei­ne Erlö­sung denk­bar ist. Aber allein die Auf­er­ste­hung: Wel­che Erlö­sung ist, und zwar im Sin­ne eines guten Endes, nun genau davon zu erwarten?

Das Mys­te­ri­um von Gol­ga­tha, als christ­li­ches Zen­tral­ereig­nis, ist, wohl­wol­lend for­mu­liert, selbst durch jene Erwähl­ten, die es in irgend­ei­ner Wei­se als Tat­sa­che beken­nen und also bewun­dern, schwer­lich zu fas­sen. Nicht zuletzt in rela­ti­ver Kon­kur­renz zu aller­lei ande­ren Mys­te­ri­en, die, blas­phe­misch aus­ge­drückt, seit Jahr­tau­sen­den und immer mal neu so im Ange­bot sind.

An der Stel­le darf, ja muß man per­sön­lich werden:

Ich selbst, des­sen aben­teu­er­li­che Lebens­rei­se in ihr letz­tes Drit­tel führt, so sie nicht infol­ge der alles durch­zie­hen­den Kon­tin­genz mor­gen bereits vor­bei ist, ich selbst also habe mich red­lich bemüht, Mys­te­ri­en und Ver­hei­ßun­gen, von denen ich erfuhr, nach­zu­spü­ren und sie nach­denk­lich zu prü­fen, soweit ich’s ver­moch­te. Was im Ver­füg­ba­ren nicht zu erlan­gen ist, dafür bleibt nur das Unverfügbare …

Pfar­rer übri­gens, mit denen ich zu den schwe­ren Glau­bens­ker­nen ins Gespräch zu kom­men ver­such­te, erschie­nen mir, ruhig ange­spro­chen auf die essen­ti­ells­te Reli­gi­ons­be­stän­de, eher ver­druckst bis gera­de­zu pein­lich berührt. Sie waren bereit, sehr beredt über alles mög­li­che zu reden, über die wich­tigs­ten und letz­ten Din­ge eher nicht. Seltsam.

Wo mir allein je eine Art unio mysi­ca wider­fuhr (Und ja, das geschah.), erleb­te ich die­se ohne reli­giö­se Glo­rio­le und gänz­lich bar pas­to­ra­ler Ver­mitt­lung. Mir schwer vor­stell­bar, daß die Kom­mu­ni­on in einem rou­ti­niert durch­lau­fen­den Got­tes­dienst mir je zu einem inne­ren Ereig­nis gewor­den wäre.

Über­haupt ver­lie­fen mei­ne bewußt gründ­li­chen Son­die­run­gen zum Reli­giö­sen und Theo­lo­gi­schen mit gerin­ge­rem Ertrag als das, was, weni­ger mys­te­ri­ös und mira­kel­haft, in Büchern der Phy­sik, der Phi­lo­so­phie und Lite­ra­tur so zu lesen ist.

Es geht dar­in durch­aus um die zu Beginn die­ses Bei­trags auf­ge­wor­fe­nen The­men. Und es sind hier und da bestechen­de Ange­bo­te und sogar Ant­wor­ten zu erle­sen – alle­samt aber um einen Preis, den nach­voll­zieh­bar das reli­giö­se Bewußt­sein min­des­tens so ein­fach nicht zu ent­rich­ten bereit ist, nämlich:

Es gibt dar­in trotz der Arbeit an Erkennt­nis eben kein Ver­spre­chen von Trost. Min­des­tens kei­ne ein­fach zu erlan­gen­de Trös­tung, kei­ne jeden­falls, die erlöst.

Und gera­de das, ehr­lich gesagt, paßt mir. Nein, es beschwert nicht, es befreit, wenn man erst mutig den Schritt geht, der eben nicht auf ein Erlö­sungs­ver­spre­chen hofft, son­dern den Mumm zur fata­len Ein­sicht auf­bringt, uner­löst leben zu müs­sen. Was das Leben, Den­ken, Füh­len und Han­deln gera­de nicht ver­wirft, son­dern ihm erst recht alles abverlangt.

Wie denn soll ich mir und mög­lichst den ande­ren, auch den Mit­ge­schöp­fen gegen­über gut leben, wenn es jen­seits des dra­ma­ti­schen Dies­seits und mit mei­nen gerin­gen Fähig­kei­ten kei­ne ech­te Hoff­nung, schon gar nicht sol­che auf Erlö­sung geben soll­te? Oje. Wenn ich also unterm lee­ren Him­mel selbst dafür ver­ant­wort­lich bin und mir die Zei­chen für den Weg durch den meist naß­kal­ten Daseins­ne­bel selbst ein­schla­gen muß?

Das läßt sich bei Arthur Scho­pen­hau­er, Sören Kier­ke­gaard und mei­net­we­gen Emil Cioran lesen, um nur mal drei zu nen­nen, die ich nicht allein für Phi­lo­so­phen, son­dern für ver­zwei­fel­te Gott­su­cher hal­te, wobei der Erst­ge­nann­te noch die gelas­sens­ten und tiefs­ten Ant­wor­ten zu geben ver­stand. – Lese­pro­be, auf daß es hier nicht zu trost­los werde?

„Um so weni­ger darf es uns in den Sinn kom­men, das Auf­hö­ren des Lebens für die Ver­nich­tung des bele­ben­den Prin­cips, mit­hin den Tod für den gänz­li­chen Unter­gang des Men­schen zu hal­ten. Weil der kräf­ti­ge Arm, der, vor drei­tau­send Jah­ren, den Bogen des Odys­seus spann­te, nicht mehr ist, wird kein nach­den­ken­der oder wohl­ge­re­gel­ter Ver­stand die Kraft, wel­che in dem­sel­ben so ener­gisch wirk­te, für gänz­lich ver­nich­tet hal­ten, aber daher, bei fer­ne­rem Nach­den­ken, auch nicht anneh­men, daß die Kraft, wel­che heu­te den Bogen spannt, erst mit die­sem Arm zu existi­ren ange­fan­gen habe. Viel näher liegt der Gedan­ke, daß die Kraft, wel­che frü­her ein nun­mehr ent­wi­che­nes Leben aktuir­te, die sel­be sei, wel­che in dem jetzt blü­hen­den thä­tig ist: ja, die­ser ist fast unabweisbar.“

Damit ist frei­lich nicht alles gesagt, schon gar nicht über die oben gestreif­ten The­men Schuld und Erlösung. –

Ich beglei­te­te vor einem Jahr das Ster­ben mei­ner Mut­ter, so auch die unmit­tel­bar letz­ten drei Tage ihres Lebens. Ich saß also an einem Bett des Kreis­kran­ken­hau­ses Pri­g­nitz, sprach der Ster­ben­den zu, ach­te­te dar­auf, daß die Kar­tu­sche in der Mor­phin-Pum­pe bloß nicht leer­lie­fe, habe noch nie so kon­zen­triert auf den Atem eines ande­ren Men­schen gehört, bis der am drit­ten Tag zu pras­seln begann wie Regen auf einem Dach.

Was an mei­ner Mut­ter in die­sen Tagen vor­bei­zog, weiß ich nicht. Wenn ihre Augen sich öff­ne­ten, frag­te ich nur: „Hast du Schmer­zen, Mut­ti?“ Sie sah mich klar an, offen­bar froh dar­über, daß ich da war und sag­te ver­blüf­fend leicht: „Nein, hab‘ ich nicht.“ – Ich dar­auf: „Dann schlaf mal noch ein biß­chen, Mut­ti. Schlaf dich ein­fach wei­ter gesund. Kei­ne Sor­ge, ich blei­be bei dir.“

Wobei abzu­se­hen war, daß es kei­nen ande­ren Weg mehr gab, als jenen, den sie gera­de ging, schon gar kei­nen Rück­weg ins Leben. Aber einen Heim­weg viel­leicht? Zum Schluß, bei den so selt­sam leich­ten wie schwa­chen Atem­zü­gen sag­te ich dann erst: „Gute Rei­se, lie­be Mut­ti!“ – Wohin aber?

Tie­fe Weis­heit, die bei Nova­lis durch­zu­klin­gen scheint: „Wo gehen wir denn hin? Immer nach Hause.“

Das immer­hin ist so eine Art Trost für mich. Dafür brau­che ich, viel­leicht all­zu keck, nicht mal ein Sakra­ment. Das Leben mei­ner Mut­ter zog, als sie starb, min­des­tens an mei­nem inne­ren Auge vor­bei, denn ich ken­ne ihr Leben glück­li­cher­wei­se recht genau, selbst des­sen Kapi­tel vor mei­ner Geburt.

Und ich ken­ne mei­nes. Um es mir bewußt zu machen und um wenigs­tens an einer Stel­le, gegen­über qua­si einem gedul­di­gen Zuhö­rer durch­weg ehr­lich und wahr­haf­tig zu sein, min­des­tens es zu ver­su­chen, schrei­be ich Tagebuch.

Es ist mein Ver­such nicht nur eines umfas­sen­den Pro­to­kolls, son­dern mehr noch einer inne­ren Revi­si­on und Rechen­schaft oder gar Ent­gif­tung. Ich las es jedoch nie auch nur eine ein­zi­ge Sei­te zurück. Ich leg­te all die Sei­ten und Hef­te nur ab, gewis­ser­ma­ßen als mei­ne säku­la­re Beichte.

Bis­he­ri­ges Resümee:

Die Hoff­nun­gen meist zu ver­mes­sen, die Schuld durch­aus immens, die Ver­hei­ßun­gen und Erlö­sungs­ver­spre­chen nach bis­he­ri­gem Emp­fin­den so nicht zu geben, obwohl die Men­schen offen­bar ihrer bedürfen.

In einem aller­dings lie­gen Reli­gi­on, Phi­lo­so­phie und All­tags­weis­heit glei­cher­ma­ßen rich­tig: Ein­zi­ge Pflicht­the­ra­pie ist tie­fe Demut, die des kri­tisch geprüf­ten Han­delns eher bedarf als einer Lebens­de­pres­si­on im Gram.