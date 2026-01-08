Hard Power! Große Korrektur?

Machia­vel­li statt Kon­sens, auto­ri­tär und kon­flikt­be­reit, weni­ger Kom­pro­mis­se. Innen­po­li­tisch wird eine Art „roll back“ gegen­über dem bis­he­ri­gen Ver­ständ­nis von „Demo­kra­tie“ und „Grund­wer­ten“ zu erwar­ten oder zu befürch­ten sein – zunächst anders­wo, spä­ter, aber unwei­ger­lich auch hier.

Gera­de hier. Denn ist nicht die Kom­mu­ni­ka­ti­on hier­zu­lan­de noch phra­si­ger, also noch unwahr­haf­ti­ger, ja ver­lo­ge­ner als bei den euro­päi­schen Nach­barn? Wer den all­zu gän­gi­gen, also ver­brauch­ten und längst nur­mehr in mani­pu­la­ti­ver Absicht pla­zier­ten Leit­be­grif­fen noch folg­te, war ent­we­der über­an­ge­paßt oder ließ ein Mini­mum an kri­ti­scher Urteils­kraft vermissen.

Phy­sio­gno­mie und Rhe­to­rik des Bun­des­prä­si­den­ten Frank-Wal­ter Stein­mei­er per­so­ni­fi­zie­ren das behä­bi­ge Selbst­ver­ständ­nis der blo­ckier­ten Repu­blik in einer Wei­se, daß man sich erstaunt fragt, war­um jede Epo­che tat­säch­lich die sie ver­kör­pern­de Leit­fi­gur hervorbringt.

In Anschau­ung des Groß­funk­tio­närs im Schloß Bel­le­vue scheint alles nur­mehr ledig­lich Rol­le, Mas­ke, ver­brauch­tes Sym­bol zu sein. Man weiß, daß man die pas­to­ral anmu­ten­den Ver­laut­ba­run­gen beja­hen soll, aber man ver­mag sich mit ihnen nicht zu ver­bin­den; sie durch­que­ren einen so reso­nanz­frei wie ein Neutrino-Schwarm.

Apro­pos Demokratie:

Es geht weni­ger um deren Revi­si­on als um die Infra­ge­stel­lung der inner­halb die­ser Demo­kra­tie zur Herr­schaft gelang­ten Kräf­te, die über Jahr­zehn­te poli­tisch exe­ku­tiv und kul­tu­rell hege­mo­ni­al wirk­ten, einen spe­zi­el­len Hof­staat mit Anci­en-Regime-Anmu­tung aus­bil­de­ten und mit der soge­nann­ten Zivil­ge­sell­schaft, also öffent­lich ali­men­tier­ten „NGOs“, einen „deep sta­te“ zur Selbst­ver­sor­gung und Fremd­be­ein­flus­sung ausbildeten.

Die Panik­stim­mung gegen­über der AfD und das hys­te­ri­sche Abwehr­ver­hal­ten erklärt sich maß­geb­lich aus der Furcht der bis­lang Pri­vi­le­gier­ten vor ihrem Kom­fort­ver­lust. Das von ihnen „demo­kra­tisch“ eta­blier­te Sys­tem scheint in bis­he­ri­ger Vari­an­te abge­braucht. Es wird auf vita­len Wider­stand kaum vital reagie­ren kön­nen. Nichts illus­triert die unfrei­wil­li­ge Tra­gi­ko­mik so treff­lich wie die „Omas gegen Rechts“.

Die letz­ten Jahr­zehn­te waren gekenn­zeich­net durch gera­de­zu irre Wunsch­vor­stel­lun­gen und sug­ge­riert selbst­er­fül­len­de Pro­phe­zei­un­gen – mit Blick auf das Men­schen­bild, die Welt­ord­nung und das Recht, sei­ne „Bedar­fe“ ein­zu­for­dern, ohne ein Mini­mum an Eigen­ver­ant­wor­tung wahr­zu­neh­men oder auch nur ein Ein­se­hen dar­in zu haben, daß eige­nes Lebens­ver­sa­gen nun mal Man­gel- und Not­si­tua­tio­nen verursacht.

In einem Deutsch­land­funk-Inter­view über sei­ne Auf­fas­sung zur Wehr­pflicht befragt, äußer­te kürz­lich ein ver­schnö­sel­ter Ber­li­ner Abitu­ri­ent und Leis­tungs­kurs­ler im Fach Sozi­al­kun­de, daß er „ver­wei­gern“ wer­de. Er for­mu­lier­te das so selbst­be­wußt, als sähe er dar­in eine cou­ra­gier­te Hand­lung, obwohl doch dazu nur irgend­ein Wisch zu unter­schrei­ben, jeden­falls über­haupt kein Mut auf­zu­wen­den ist.

Ange­spro­chen dann auf einen sozia­len Wehr­ersatz­dienst, ver­nein­te er eben­falls. Ha, ha, dazu wäre er doch viel zu faul, das wüß­te er ein­fach. Rund­um wur­de im „Leis­tungs­kurs“ über die ver­meint­li­che Cool­ness geki­chert. Genau die­ser Leis­tungs­kurs kann ins­ge­samt für Deutsch­land und mehr noch für des­sen nar­ziß­ti­sche Jugend stehen.

Eine Klä­rung war not­wen­dig, weil durch­weg Kon­tu­ren fehl­ten, die nun neu ein­zu­zeich­nen sind, auf daß viel­leicht sogar wie­der kla­re Rede mög­lich ist.

Was immer man etwa zu Trump­scher Innen- oder Außer­po­li­tik mei­nen mag:

Im Gegen­satz zur oben skiz­zier­ten Vari­an­te Stein­mei­er ist man wenigs­tens gezwun­gen, sich dazu zu ver­hal­ten. Man kann dem nicht neu­tral gegen­über­ste­hen, wäh­rend man hier­zu­lan­de doch bei­na­he allem, was man hört und erlebt, lei­den­schafts­los gegen­über­steht. Sobald man über­haupt auf Puls kommt, ist man ten­den­zi­ell schon Staats­feind, inso­fern man die grund­ver­ord­ne­te laue Seicht­heit zu erfri­schen droht.

Der Begriff „Zei­ten­wen­de“ war gleich­falls nicht ernst­zu­neh­men, denn in Deutsch­land wen­de­te sich außer ein paar vor­ge­spiel­te Ges­ten gar nichts. Der Staat stärk­te sich nicht, er pump­te sich neu­es Geld, das er eben­so frag­wür­dig ver­senkt wie frü­he­re Kre­di­te. Der Fit­neß­grad und der Body­m­aß­in­dex des Home­of­fice-Durch­schnitts­bür­gers schei­nen für eine neu­er­li­che „Wen­de“ über­haupt nicht auszureichen.

Um die Büro-Bour­geoi­sie mit all ihren staat­lich gewähr­ten Fest­tags- und Urlaubs­zu­la­ge geht es zu sehr, um jene, die früh an der Stra­ßen­bahn ste­hen, um eine har­te Schicht zu begin­nen, viel zu wenig. Auch das erklärt die Ener­gie der antie­li­tä­ren Bewegung.

Mag aber wohl sein, daß die Vor­ga­be „Zei­ten­wen­de“ von der Tat­sa­che „Gro­ße Kor­rek­tur“ abge­löst wird. Das eine blieb sub­jek­tiv Wunsch­vor­stel­lung, das ande­re ist objek­tiv not­wen­dig. Dringlichst.

Wir wer­den sehen, wie weit sie geht, und wir wer­den ihre Kon­se­quen­zen ver­mut­lich gar zu fürch­ten haben. Schlägt „hard power” künf­tig „moral visi­on”, weil die­se über­trie­ben, jene aber ver­nach­läs­sigt wur­de? Nicht nur in inter­na­tio­na­len Gewäs­sern holen die USA weit aus. Wir haben abzu­war­ten, wo sie noch über­all drein­schla­gen, wäh­rend Mini-Mäch­te wie Deutsch­land ver­druckst zuse­hen und um neue Phra­sen rin­gen, bevor der Kopf dann zum Nacken­biß geneigt wird.

Der von Ijo­ma Man­gold gepräg­te Begriff einer gera­de statt­fin­den­den „kul­tu­rel­len Schub­um­kehr“ scheint die tref­fen­de Ent­spre­chung für Niall Fer­gu­sons „vibe-shift“ zu sein – als Aus­druck für den bit­ter not­wen­di­gen, längst über­fäl­li­gen Gesin­nungs­wan­del, der das von den „woken“ Kräf­ten mäch­tig ange­sto­ße­ne Pen­del nun mit gewal­ti­ger Gegen­kraft zurück­schwin­gen läßt.

Man wird sich selbst kaum bemü­hen müs­sen, die­sem Gegen­schlag noch mehr Ener­gie zu ver­lei­hen, denn dies erfolgt bereits eigen­dy­na­misch – außen­po­li­tisch sowie­so, innen­po­li­tisch dann die­sem Impuls unwei­ger­lich fol­gend. Mag gar sein, es gibt bald wie­der eine Gro­ße Koali­ti­on, dann aber von CDU und AfD. Nur so wäre sie „groß“ denkbar.

Man soll­te eher kri­tisch dar­auf zu ach­ten begin­nen, inwie­weit mit der not­wen­di­gen „Dis­rup­ti­on“ bereits eine „Des­truc­tion“ zu dro­hen beginnt, der – wie­der­um hier­zu­lan­de – weder die Struk­tu­ren noch die schwä­cheln­den und ver­zär­tel­ten Bür­ger vom Stam­me Stein­mei­er gewach­sen sind.

Vor­ding­lich nun, das zu bewah­ren, was KI gera­de nach­wach­sen­den Gene­ra­tio­nen abgewöhnt:

Auto­nom blei­ben! In sich ent­wi­ckeln, was Unter­richt und Erzie­hung nicht mehr ent­wi­ckeln woll­ten – das Ver­mö­gen, sich tief nach­den­kend und beson­nen zu ori­en­tie­ren, die Quel­len zu fin­den, aus denen sich unse­re Iden­ti­tät einst speiste.

Dafür aller­dings sind wei­te Wege zu gehen und bei­na­he mär­chen­haft auf­wen­di­ge Pro­ben zu bestehen. Wer sich mög­lichst wenig durch exter­ne Maschi­nen ent­las­ten läßt, son­dern sei­ne Bord­mit­tel ent­wi­ckelt, dürf­te nicht nur bes­ser zurecht­kom­men, son­dern hoff­nungs­voll unter­wegs sein – wenn nicht als Akteur, so als kühl inter­es­sier­ter Beob­ach­ter eines Schau­spiels, das hof­fent­lich nicht kata­stro­phal ausartet.