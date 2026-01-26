Das ist Wahnsinn! Wahnsinn? Das ist Metapolitik!

Es sind ereignisreiche Tage für das, was man gemeinhin als den vorpolitischen Raum bezeichnet. Kurz aufgelistet: Sellner in Brandenburg, ich selbst bei Kosubek, Winterakademie in Schnellroda, Sellner im Thüringer Landtag.

Jeder die­ser vier Punk­te ist ein Bei­spiel für das, was Publi­zis­ten, Autoren, Akti­vis­ten, Pro­vo­ka­teu­re, Ver­le­ger Woche für Woche tun und zu tun ver­su­chen: Pro­jek­te sta­bi­li­sie­ren, Vor­trä­ge hal­ten, Gesprä­che öffent­lich füh­ren, Spiel­räu­me aus­lo­ten, die eige­ne Über­zeu­gung und Begriff­lich­keit in den media­len Raum tra­gen, Heim­spie­le besu­chen, unter Gleich­ge­sinn­ten sein, den Geg­ner vor den Kopf sto­ßen und mit ihm spielen.

Es geht dabei stets auch dar­um, den Raum des Sag­ba­ren zu erwei­tern: den nächs­ten Schritt gehen, die Reak­ti­on abwar­ten, Tat­sa­chen schaf­fen, den Fuß ein wenig zurück­zie­hen (wenn es sein muß), den gewon­nen Raum hal­ten, den nächs­ten Schritt vorbereiten.

Das ist nichts, was nur im vor­po­li­ti­schen Raum so abläuft. Jeder Selbst­stän­di­ge mit Aus­wei­tungs­ehr­geiz kennt es, jeder Poli­ti­ker, der mehr sein will als nur ein Hin­ter­bänk­ler, kennt es auch. Es ist eine Form von Kar­rie­re­pla­nung, auch ein Geschäfts­mo­dell, schlicht eine Metho­de. Man nimmt, wenn man sie anwen­det, wenig Rück­sicht auf die­je­ni­gen, denen man den Rang ablau­fen könn­te – und man setzt Leu­te unter Zug­zwang, die ande­re Schwer­punk­te set­zen und sich mit ande­rem beschäf­ti­gen wollten.

Sell­ner ist Pro­fi in die­ser meta­po­li­ti­schen Dis­zi­plin. Er ist uner­müd­lich, er ist ein Tau­send­sas­sa. Er hat­te am Don­ners­tag­abend hun­dert Teil­neh­mer zu einer Dis­kus­si­on über die Not­wen­dig­keit umfas­sen­der Remi­gra­ti­ons­maß­nah­men ver­sam­melt und zugleich 20 Jour­na­lis­ten dort­hin gelockt.

War­um die ins süd­bran­den­bur­gi­sche Vet­schau fuh­ren? Um über Sell­ner – nein: um über den Umstand, daß eine Land­tags­ab­ge­ord­ne­te sich mit Sell­ner auf ein Podi­um setz­te, Mate­ri­al gegen die AfD zusam­men­zu­tra­gen – nein: Mate­ri­al für Fra­gen zusam­men­zu­tra­gen, die man wenig sta­bi­len AfD-Grö­ßen zum Zwe­cke der Distan­zie­rung und der inne­ren Spal­tung stel­len könnte.

Die­se Fra­gen sind gestellt wor­den – und spä­tes­tens ges­tern, mit Sell­ners Besuch im Thü­rin­ger Land­tag (auf Ein­la­dung des Gene­ral­se­kre­tärs der dor­ti­gen AfD), ist aus den schril­len Fra­gen jene “Fas­sungs­lo­sig­keit” gewor­den, mit der die Geg­ner der AfD ihren Gemüts­zu­stand bereits des Öfte­ren mit abneh­men­der Glaub­wür­dig­keit beschrie­ben haben.

Sell­ner hat mit sei­nen Auf­trit­ten vor allem der AfD eine Auf­ga­be gestellt: Sie muß das, was Gerich­te am Kon­zept der Remi­gra­ti­on mit Ver­weis auf Sell­ner für ver­fas­sungs­wid­rig erklär­ten, als das Ergeb­nis poli­ti­scher Jus­tiz zurück­wei­sen (also: igno­rie­ren) oder das tun, was vor allem juris­ti­sche Bera­ter emp­feh­len, die ihr Fach mit Poli­tik ver­wech­seln: jede ver­meint­lich gerichts­fest gezo­ge­ne rote Linie zu respek­tie­ren, obwohl sie heu­te so und mor­gen ein Stück wei­ter vorn gezo­gen oder wie­der zurück­ver­legt wird.

In sol­chen Fäl­len kann es das bes­te sein, wenn man sich für nicht zustän­dig erklärt und den Schwar­zen Peter in die­sem auf­ge­zwun­ge­nen Kar­ten­spiel so lan­ge hin und her schiebt, bis die Sen­de­zeit abge­lau­fen ist. Nie­mand muß sich fest­na­geln las­sen, nie­mand ist ver­pflich­tet, eine belast­ba­re Ant­wort zu geben, jeder kann tun, was Sell­ner sowie­so schon emp­fahl: Ja zur Remi­gra­ti­on; aber in wel­chem Umfang und in wel­cher Form – dar­über wird zu dis­ku­tie­ren sein, bloß nicht gera­de jetzt und nicht heu­te und schon gar nicht mit Spie­gel, Tages­pie­gel, t‑online und Moral­ka­no­nen min­de­rer Reichweite.

(“Wahn­sinn”, schrieb mir einer, der den Betrieb etwas ruhi­ger und modell­haft bespie­len will. “War­um stört Sell­ner immer, auf Teu­fel komm raus? Das ist Wahn­sinn!” – “Wahn­sinn?”, schrieb ich zurück, hof­fend, er wer­de die Anspie­lung erken­nen: “Nein: Das ist Metapolitik!”)

Zu Sell­ner im übri­gen noch zwei Sät­ze: Ers­tens geht schon wie­der die nächs­te Auf­la­ge von Remi­gra­ti­on. Ein Vor­schlag in den Druck, und ich plau­de­re jetzt mal aus dem Näh­käst­chen und ver­kün­de, daß wir damit das zwan­zig­tau­sends­te Exem­plar errei­chen wer­den. Das klingt nach viel, ist es aber nicht, wenn man bedenkt, wie sehr die­ser Begriff die poli­ti­sche media­le Bericht­erstat­tung seit zwei Jah­ren prägt. Jour­na­lis­ten, die ich schät­zen ließ, schätz­ten stets das Dop­pel­te und Dreifache.

Jedoch: Der Ver­le­ger klagt nicht, er kon­sta­tiert. Zwan­zig­tau­send ist schon ordent­lich, und Antai­os kann bis heu­te nur drei Titel vor­wei­sen, die sich häu­fi­ger ver­kauf­ten. (Wel­che das waren? Finis Ger­ma­nia ist klar – unein­hol­bar, den­ke ich. Aber die ande­ren bei­den? Auf Insta­gram wür­de man sagen: Schreibt’s in die Kom­men­ta­re. Von der jet­zi­gen Auf­la­ge Remi­gra­ti­on sind gera­de noch unter zwei­hun­dert vor­rä­tig, und ein alter Fuchs hat Sell­ner am Wochen­en­de in die Biblio­thek gesperrt: Dort muß­te er 150 Exem­pla­re signie­ren – und das bedeu­tet, daß die nächs­ten 150 Leser, die hier bestel­len, ein signier­tes Exem­plar erhal­ten werden!)

Zwei­tens: Nach Bran­den­burg und vor Thü­rin­gen war Sell­ner Refe­rent auf der Win­ter­aka­de­mie in Schnell­ro­da. Er sprach über “Libe­ra­le Selbst­op­ti­mie­rung vs. rech­te Selbst­dis­zi­plin” und betei­lig­te sich fun­diert an den Dis­kus­sio­nen, die auf die ande­ren Vor­trä­ge folgten.

War­um beto­ne ich das? Ich beto­ne es, weil mich fas­zi­niert, wie Sell­ner umschal­ten kann vom elek­trisch auf­ge­la­de­nen Pro­vo­ka­teur und Akti­vist zum nach­denk­li­chen, bele­se­nen und viel­sei­ti­gen Intel­lek­tu­el­len. Er ist auch inhalt­lich eine Berei­che­rung, ist hell­wach, prä­sent und rein gar nicht kapriziös.

(Wenn ich beden­ke, daß ich ihn 2013 auf einem Hügel über Oran­ge bei Avi­gnon ken­nen­lern­te, vor­ge­stellt von Mar­tin Licht­mesz, und es gab Weiß­brot­stan­ge mit Rot­wein – wäre ein auto­bio­gra­phi­sches Kapi­tel­chen wert …)

Jeden­falls: Die Aka­de­mie war gut – für uns Hau­de­gen atmo­sphä­risch und orga­ni­sa­to­risch Rou­ti­ne, aber für die vie­len jun­gen, teil­wei­se neu­en Teil­neh­mer ein Erleb­nis: lehr­reich, meta­po­li­tisch auf­ge­la­den, ein biß­chen Initia­ti­on. Denn bit­te – wo gibt es das sonst: Vor­trä­ge mit wis­sen­schaft­li­chem Gehalt und mit Wis­sens­räu­men, die ver­schlos­sen blie­ben, öff­ne­ten wir sie nicht; abend­li­che Lyrik-Lesun­gen und stun­den­lan­ge Dis­kus­sio­nen über die Fra­ge “Gibt es ein Selbst, und hat es ein Opti­mum?”; Eis­ba­den um sie­ben Uhr und Zech­ge­la­ge bei bün­di­schem Gesang bis halb drei? Eben.

Wäh­rend Sell­ner in Süd­bran­den­burg einen Hot­spot bil­de­te und der Schat­ten­ma­cher sein Kapla­ken­bänd­chen mit dem schö­nen Titel Anar­cho­ty­ran­nei frei­gab, glüh­te ich am Hacke­schen Markt mit einem Bier vor und such­te am Abend Jas­min Kosu­b­ek in ihrem Stu­dio auf, um von den Tech­ni­kern ver­ka­belt und danach von der Betrei­be­rin eines sehr erfolg­rei­chen Inter­view-Kanals andert­halb Stun­den lang befragt zu werden.