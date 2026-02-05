Die Verschwörungslogik im Fall Epstein

Wenn ich in der Wiener Straßenbahn auf "Infoscreens" lese, nun seien die Clintons (Sie erinnern sich an "oral office", "Killary", "pizzagate"?) bereit, vor dem Epstein-Ausschuß auszusagen, dann laufen da Mechanismen ab, die verschwörungstheoretisch zu analysieren sich lohnt.

Vor­weg: Ich wer­de nicht auf die Geschich­te, auf Per­so­na­li­en und Per­ver­sio­nen und auch nicht auf poli­ti­sche Fol­gen ein­ge­hen. Ich wer­de nur ver­su­chen, die Logik der Ver­schwö­rungs­theo­rie (im Fol­gen­den VT) in die­sem Fall zu skiz­zie­ren. VT sind mein Beob­ach­tungs­ob­jekt (“So funk­tio­niert die­se VT”), mein Ansatz ist aber auch selbst eine Theo­rie über rea­le Ver­schwö­run­gen. Ob VT ein Feind­be­griff ist oder ana­ly­tisch brauch­bar, dis­ku­tie­re ich nicht hier, son­dern tat das in mei­nem Buch zum The­ma. Voll­stän­dig­keit bean­spru­che ich eben­so­we­nig, freue mich also über wei­te­re Elemente.

Also, wel­che Bau­stei­ne braucht es für eine so viel­schich­ti­ge VT wie den “Fall Epstein”?

1.) Die Mut­ter aller VT – Die “jüdi­sche Welt­ver­schwö­rung” ist der größ­te Bau­klotz. Auch dazu fin­det sich Grund­le­gen­des in mei­nem Buch Ver­schwö­rungs­theo­rien. Was machen sie mit uns?. Hier ist wich­tig, daß Epstein die Spin­ne im Netz real­exis­tie­ren­der Hin­ter­grund­struk­tu­ren ist. Auf der Ebe­ne der “offe­nen Ver­schwö­rung” kann man ein Orga­ni­gramm sei­ner Kon­tak­te und Ver­mitt­lungs­tä­tig­kei­ten aufmalen.

Bei­spiel (wofür ich wie für alle Bei­spie­le, die Tele­gram­fun­de sind, kei­ne Bewei­se erbrin­gen kann): Epstein-Hin­ter­mann Lex Wex­ner ist zusam­men mit Kevin Warsh, den Trump aktu­ell zum CEO der FED gemacht hat und der der Schwie­ger­sohn von Ronald Lau­der, Prä­si­dent des Jewish World Con­gress, ist, Mit­glied der ultra­zio­nis­ti­schen Mega Group.

Daß Jef­frey Epstein Jude war und ein offi­ziö­ses Netz­werk auf­ge­baut hat, des­sen hin­ter­grün­di­ger Umfang noch nicht voll­stän­dig erschlos­sen ist, ist kei­ne “anti­se­mi­ti­sche VT” mehr, son­dern Rea­li­tät. Inter­es­sant wird es, wenn die Mut­ter aller VT im Groß­zu­sam­men­hang mit der Paläs­ti­na-Isra­el-Fra­ge und der Isla­mi­sie­rung Euro­pas in den Main­stream rüber­fet­tet. Plötz­lich kann selbst ein stramm phi­lo­se­mi­ti­sches Por­tal wie die WELT Epstein nicht mehr decken, der Ver­such, ihn als “per­ver­sen Sexu­al­straf­tä­ter” zu framen oder als psy­cho­ti­schen Sata­nis­ten funk­tio­niert nim­mer­mehr, wenn eine erkleck­li­che Zahl von Epsteins Volks­ge­nos­sen ins Spiel kommt.

Die Behaup­tung der poli­tisch ähn­lich gela­ger­ten New York Post, Epsteins Kin­der­sex­ring sei eine rus­si­sche (!) Ope­ra­ti­on gewe­sen, führt in deren Kom­men­tar­be­reich zu der tro­cke­nen Bemerkung:

Jef­fry Epstein is Jewish, Ghis­lai­ne Max­well is Jewish, his finan­ciers are Jewish, most of his cli­ents are Jewish, his enti­re ope­ra­ti­on is tied to espio­na­ge on behalf of the Israe­li state.

Jüdi­sche Welt­ver­schwö­rung goes main­stream? Wir wer­den sehen.

2.) Main­strea­ming – Mein Öffi-Bild­schirm-Bei­spiel zeigt, daß VT in den Main­stream ein­ge­führt wer­den, wenn zwei Auf­ga­ben zu erfül­len sind:

a.) Bei­de Sei­ten in einem Spiel füt­tern, klas­si­sches divi­de et impe­ra. Den US-Demo­kra­ten und hie­si­gen Lin­ken ist alles recht, was gegen Trump geht, auch sol­cher Stoff, der sonst für ihre Fak­ten­che­cker “kru­de VT” ist bzw. war. Wenn Trump von Epstein mit Mela­nia ver­kup­pelt wur­de, auf Loli­ta Island Dau­er­gast war und Immo­bi­li­en-Deals mit dort akqui­rier­ten Kon­tak­ten abge­wi­ckelt hat, suh­len sich sei­ne lin­ken Fein­de in ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker­ty­pi­scher Immer-schon-Rechthaberei.

b.) “Qua­li­täts­me­di­en” als Tor­wäch­ter: So viel Infor­ma­tio­nen in den Main­stream ein­si­ckern las­sen, daß das psy­cho­lo­gi­sche Inter­es­se aller Medi­en­kon­su­men­ten an VT befrie­digt wird – aber bit­te nicht die gan­ze Wahr­heit preis­ge­ben. Epsteins Sexu­al­ver­hal­ten, sein sagen­um­wo­be­ner Selbst­mord, Aus­stei­ger­be­rich­te wie der von Melin­da Gates, die Trump-con­nec­tion und der Zusam­men­hang von Jef­frey Epstein mit Elon Musk und Peter Thiel dür­fen breit­ge­tre­ten wer­den, aber “die gan­ze Wahr­heit” bleibt zugedeckt.

Wenn immer mehr Hin­wei­se auf Epsteins Stam­mes­an­ge­hö­rig­keit oder die sei­ner Leu­te publik wer­den, leh­nen sich die einen VTler so recht­ha­be­risch wie ihre lin­ken Pen­dants zurück – und die ande­ren gie­ren nach mehr.

Denn daß Epstein Jude war, ist nur die Ober­flä­che, his­to­risch ist dar­un­ter alles ver­bor­gen, was die Welt seit dem baby­lo­ni­schen Tald­mud, spä­tes­tens seit Ent­ste­hung der Kab­ba­lah und des Kapi­ta­lis­mus, im Inners­ten zusammenhält.

Die Logik der “gan­zen Wahr­heit” ist ver­füh­re­risch: Es trifft zu, sogar logisch, daß sie noch nicht offen­liegt, denn das kann sie allein schon begriff­lich nicht. Wahr ist ein Satz, wenn er mit der Wirk­lich­keit über­ein­stimmt. Die Wirk­lich­keit ist für den mensch­li­chen Ver­stand nicht voll­stän­dig erkenn­bar, nur für Gott ist sie es.

Uns bleibt per­ma­nen­ter Auf­de­ckungs­be­darf und der Hin­weis übrig, xy sei noch nicht “die gan­ze Wahr­heit”. Hier gibt es nichts zu spot­ten über VTler, die sich ver­hal­ten wie der Esel hin­ter der Karot­te, das ist ein­fach Wahr­heits­theo­rie. Pro­ble­ma­tisch wird es, wenn die Uner­reich­bar­keit der Wahr­heit zu psy­cho­lo­gi­schen und poli­ti­schen Kon­se­quen­zen führt.

3.) Feed the truther – Kom­men wir zum drit­ten Bau­stein der VT-Logik unse­res Falls: Die Epstein-Akten auf der Web­site des US-Jus­tiz­mi­nis­te­ri­ums lie­ßen es offen­sicht­lich tech­nisch zu, geschwärz­ten Text zu mar­kie­ren, zu kopie­ren und in ein ande­res Doku­ment ein­zu­fü­gen, wodurch die ver­bor­ge­nen Infor­ma­tio­nen sicht­bar wer­den konnten.

Als die­se Infor­ma­ti­on die Alter­na­tiv­ka­nä­le erreich­te, hau­ten sich vie­le Wahr­heits­be­weg­te zuerst an die Stirn und dann in die Tas­ten. Ver­bor­ge­ne Infor­ma­tio­nen als ers­ter auf­zu­de­cken und die­se dann zu ver­öf­fent­li­chen ist ein völ­lig nor­ma­les jour­na­lis­ti­sches Ver­hal­ten. Drol­lig wird es, wenn “geschwärz­te Stel­len” ins Spiel kom­men. Die Old-school-Ver­schwö­rungs­li­te­ra­tur ist voll von kopier­ten Beweis­do­ku­men­ten mit ent­schwärz­ten Textpassagen.

VT funk­tio­nie­ren so, daß man immer von einer oder meh­re­ren Ebe­nen höher aus bli­cken muß auf einen ima­gi­nä­ren Strip­pen­zie­her: Wenn ich die kri­ti­sche Öffent­lich­keit ein­lul­len will, muß ich sie bei ihren Trie­ben packen und beschäf­tigt hal­ten. Sel­ber ein­zu­stei­gen in die Ver­öf­fent­li­chung der Epstein-files ist die per­fek­te Karot­te für jeden VT-Anhänger.

Was wäre der Zweck die­ser Ope­ra­ti­on? Zum einen, einen ein­zel­nen Sün­den­bock zu kre­ieren, mit­hin die Per­so­na­li­sie­rung der Ver­schwö­rung auf eine Hor­ror­ge­stalt (klapp­te auch bei Bill Gates und Geor­ge Sor­os schon pri­ma). Zum ande­ren ist der Do-it-yours­elf-Fak­tor nicht zu ver­nach­läs­si­gen: VT zum Mit­ma­chen, und hier sogar noch alt­mo­di­scher als näch­te­lang die “Pandemiemacher”-Netzwerke zu ergoog­len. Die VT-Sze­ne ist mit dem aktu­el­len Lieb­lings­ju­den beschäf­tigt, sodaß eine Ebe­ne höher eif­rig wei­ter­ge­wer­kelt wer­den kann an der Neu­en Weltordnung.

4.) Trust the plan

Was vie­le für Cha­os hal­ten, ist in Wahr­heit ein per­fekt abge­stimm­tes Manö­ver: Trump und Elon Musk spie­len nicht ‘Mensch ärge­re dich nicht’ – sie beherr­schen Sun Tzu.Der ver­meint­li­che Streit zwi­schen ihnen? Rei­ne Ablen­kung. Wäh­rend die Mas­sen über Tweets dis­ku­tie­ren, wird im Hin­ter­grund das eigent­li­che Ziel vor­be­rei­tet: die kon­trol­lier­te, voll­stän­di­ge Offen­le­gung der Epstein-Akten.

Die­se Sät­ze ent­nahm ich einer Tele­gram-Nach­richt, sie ver­wei­sen auf die 4D-Schach-Theo­rie und die noch immer leben­di­gen Vor­stel­lun­gen der QAnon-PsyOp aus der “Corona”-Inszenierungs-Zeit, denen zufol­ge Trump alles im Griff habe und wir nur dem Plan ver­trau­en müß­ten, mit dem er die Welt von den glo­ba­lis­ti­schen Eli­ten befrei­en wird. Das Epstein-main­strea­ming hat geklappt, weil die Glo­ba­lis­ten den geschickt pla­zier­ten Köder geschluckt haben, in den Akten käme belas­ten­des Mate­ri­al gegen Trump vor, doch in Wahr­heit wären sie nun erle­digt, wenn – die gan­ze Wahr­heit ans Licht kommt und die Mas­sen­ver­haf­tun­gen losgehen.

Hier habe ich damals ein wenig über den “Plan” nach­ge­dacht. Das Wirk­prin­zip der “Illu­si­on von Kon­trol­le” wirkt auch im aktu­el­len Fall. Damals schrieb ich:

Gelingt es nun einer Hin­ter­grund­macht, gleich auf wel­cher Ebe­ne, Sys­tem­kri­ti­kern den Ein­druck ihrer eige­nen Wirk­sam­keit zu ver­mit­teln, hat sie die­se über die Illu­si­on von Kon­trol­le zumin­dest teil­wei­se unter Kontrolle.

Der Haupt­vor­wurf gegen QAnon war sei­ner­zeit, die­ses Den­ken in per­fekt abrol­len­den Plä­nen sedie­re die poli­ti­sche Alter­na­ti­vöf­fent­lich­keit, die dem Spek­ta­kel nur noch zuzu­gu­cken braucht mit der Pop­corn­tü­te in der Hand.

Ich schrieb damals weiter:

Glau­ben wir jedoch, es läge an uns selbst, daß die glo­ba­lis­ti­sche Revo­lu­ti­on der Ord­nung auf­ge­hal­ten oder umge­kehrt wer­den könn­te, unter­lie­gen wir der oben geschil­der­ten Kon­troll­il­lu­si­on. Wer an die­ser Stel­le ein­wen­det, daß ich doch gar nicht wis­sen kön­ne, ob der “ver­schwö­rungs­theo­re­ti­sche” oder rech­te Wider­stand illu­sio­när sei oder irgend­wann doch noch fruch­te, der ver­kennt das Wirk­prin­zip: gera­de die Mög­lich­keit, immer wie­der neu zu hof­fen, das eige­ne Han­deln sei womög­lich aus­schlag­ge­bend, ist der Köder.

Der Köder liegt nicht auf der Ebe­ne des “Kom­pro­mats”, also des kom­pro­mit­tie­ren­den Mate­ri­als in den Epstein-Akten, son­dern sei­ne Wirk­sam­keit ist beson­ders groß bei Men­schen, die dem Sys­tem­zu­sam­men­bruch ent­ge­gen­fie­bern. Die­se reagie­ren ent­we­der sediert oder auf­ge­putscht, je nach Cha­rak­ter­typ und bevor­zug­ter alter­na­tiv­me­dia­ler Filterblase.

Was VT “mit uns machen” ist auch im gegen­ständ­li­chen Fall von ent­schei­den­der Bedeu­tung. Wer wird auf­grund wel­cher poli­ti­schen Vor­an­nah­men, Haß­pro­jek­tio­nen, uner­sätt­li­cher Bestä­ti­gungs­feh­ler und Erlö­sungs­phan­ta­sien womit gezielt gefüt­tert? Und sei es – so wie ich – mit Meta-VT über psy­cho­lo­gi­sche Mecha­nis­men und noch höhe­re Ebe­nen … mehr als des­sen ein­ge­denk sein kön­nen wir Medi­en­kon­su­men­ten nicht. Und das ist schon viel ange­sichts der immer offe­ner zuta­ge­tre­ten­den und dabei immer gefin­kel­te­ren Hintergrundoperationen.