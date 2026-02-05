5. Februar 2026

Die Verschwörungslogik im Fall Epstein

Caroline Sommerfeld / 10 Kommentare

Wenn ich in der Wiener Straßenbahn auf "Infoscreens" lese, nun seien die Clintons (Sie erinnern sich an "oral office", "Killary", "pizzagate"?) bereit, vor dem Epstein-Ausschuß auszusagen, dann laufen da Mechanismen ab, die verschwörungstheoretisch zu analysieren sich lohnt.

Vor­weg: Ich wer­de nicht auf die Geschich­te, auf Per­so­na­li­en und Per­ver­sio­nen und auch nicht auf poli­ti­sche Fol­gen ein­ge­hen. Ich wer­de nur ver­su­chen, die Logik der Ver­schwö­rungs­theo­rie (im Fol­gen­den VT) in die­sem Fall zu skiz­zie­ren. VT sind mein Beob­ach­tungs­ob­jekt (“So funk­tio­niert die­se VT”), mein Ansatz ist aber auch selbst eine Theo­rie über rea­le Ver­schwö­run­gen. Ob VT ein Feind­be­griff ist oder ana­ly­tisch brauch­bar, dis­ku­tie­re ich nicht hier, son­dern tat das in mei­nem Buch zum The­ma. Voll­stän­dig­keit bean­spru­che ich eben­so­we­nig, freue mich also über wei­te­re Elemente.

Also, wel­che Bau­stei­ne braucht es für eine so viel­schich­ti­ge VT wie den “Fall Epstein”?

1.) Die Mut­ter aller VT – Die “jüdi­sche Welt­ver­schwö­rung” ist der größ­te Bau­klotz. Auch dazu fin­det sich Grund­le­gen­des in mei­nem Buch Ver­schwö­rungs­theo­rien. Was machen sie mit uns?. Hier ist wich­tig, daß Epstein die Spin­ne im Netz real­exis­tie­ren­der Hin­ter­grund­struk­tu­ren ist. Auf der Ebe­ne der “offe­nen Ver­schwö­rung” kann man ein Orga­ni­gramm sei­ner Kon­tak­te und Ver­mitt­lungs­tä­tig­kei­ten aufmalen.

Bei­spiel (wofür ich wie für alle Bei­spie­le, die Tele­gram­fun­de sind, kei­ne Bewei­se erbrin­gen kann): Epstein-Hin­ter­mann Lex Wex­ner ist zusam­men mit Kevin Warsh, den Trump aktu­ell zum CEO der FED gemacht hat und der der Schwie­ger­sohn von Ronald Lau­der, Prä­si­dent des Jewish World Con­gress, ist, Mit­glied der ultra­zio­nis­ti­schen Mega Group.

Daß Jef­frey Epstein Jude war und ein offi­ziö­ses Netz­werk auf­ge­baut hat, des­sen hin­ter­grün­di­ger Umfang noch nicht voll­stän­dig erschlos­sen ist, ist kei­ne “anti­se­mi­ti­sche VT” mehr, son­dern Rea­li­tät. Inter­es­sant wird es, wenn die Mut­ter aller VT im Groß­zu­sam­men­hang mit der Paläs­ti­na-Isra­el-Fra­ge und der Isla­mi­sie­rung Euro­pas in den Main­stream rüber­fet­tet. Plötz­lich kann selbst ein stramm phi­lo­se­mi­ti­sches Por­tal wie die WELT Epstein nicht mehr decken, der Ver­such, ihn als “per­ver­sen Sexu­al­straf­tä­ter” zu framen oder als psy­cho­ti­schen Sata­nis­ten funk­tio­niert nim­mer­mehr, wenn eine erkleck­li­che Zahl von Epsteins Volks­ge­nos­sen ins Spiel kommt.

Die Behaup­tung der poli­tisch ähn­lich gela­ger­ten New York Post, Epsteins Kin­der­sex­ring sei eine rus­si­sche (!) Ope­ra­ti­on gewe­sen, führt in deren Kom­men­tar­be­reich zu der tro­cke­nen Bemerkung:

Jef­fry Epstein is Jewish, Ghis­lai­ne Max­well is Jewish, his finan­ciers are Jewish, most of his cli­ents are Jewish, his enti­re ope­ra­ti­on is tied to espio­na­ge on behalf of the Israe­li state.

Jüdi­sche Welt­ver­schwö­rung goes main­stream? Wir wer­den sehen.

2.) Main­strea­ming – Mein Öffi-Bild­schirm-Bei­spiel zeigt, daß VT in den Main­stream ein­ge­führt wer­den, wenn zwei Auf­ga­ben zu erfül­len sind:

a.) Bei­de Sei­ten in einem Spiel füt­tern, klas­si­sches divi­de et impe­ra. Den US-Demo­kra­ten und hie­si­gen Lin­ken ist alles recht, was gegen Trump geht, auch sol­cher Stoff, der sonst für ihre Fak­ten­che­cker “kru­de VT” ist bzw. war. Wenn Trump von Epstein mit Mela­nia ver­kup­pelt wur­de, auf Loli­ta Island Dau­er­gast war und Immo­bi­li­en-Deals mit dort akqui­rier­ten Kon­tak­ten abge­wi­ckelt hat, suh­len sich sei­ne lin­ken Fein­de in ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker­ty­pi­scher Immer-schon-Rechthaberei.

b.) “Qua­li­täts­me­di­en” als Tor­wäch­ter: So viel Infor­ma­tio­nen in den Main­stream ein­si­ckern las­sen, daß das psy­cho­lo­gi­sche Inter­es­se aller Medi­en­kon­su­men­ten an VT befrie­digt wird – aber bit­te nicht die gan­ze Wahr­heit preis­ge­ben. Epsteins Sexu­al­ver­hal­ten, sein sagen­um­wo­be­ner Selbst­mord, Aus­stei­ger­be­rich­te wie der von Melin­da Gates, die Trump-con­nec­tion und der Zusam­men­hang von Jef­frey Epstein mit Elon Musk und Peter Thiel dür­fen breit­ge­tre­ten wer­den, aber “die gan­ze Wahr­heit” bleibt zugedeckt.

Wenn immer mehr Hin­wei­se auf Epsteins Stam­mes­an­ge­hö­rig­keit oder die sei­ner Leu­te publik wer­den, leh­nen sich die einen VTler so recht­ha­be­risch wie ihre lin­ken Pen­dants zurück – und die ande­ren gie­ren nach mehr.

Denn daß Epstein Jude war, ist nur die Ober­flä­che, his­to­risch ist dar­un­ter alles ver­bor­gen, was die Welt seit dem baby­lo­ni­schen Tald­mud, spä­tes­tens seit Ent­ste­hung der Kab­ba­lah und des Kapi­ta­lis­mus, im Inners­ten zusammenhält.

Die Logik der “gan­zen Wahr­heit” ist ver­füh­re­risch: Es trifft zu, sogar logisch, daß sie noch nicht offen­liegt, denn das kann sie allein schon begriff­lich nicht. Wahr ist ein Satz, wenn er mit der Wirk­lich­keit über­ein­stimmt. Die Wirk­lich­keit ist für den mensch­li­chen Ver­stand nicht voll­stän­dig erkenn­bar, nur für Gott ist sie es.

Uns bleibt per­ma­nen­ter Auf­de­ckungs­be­darf und der Hin­weis übrig, xy sei noch nicht “die gan­ze Wahr­heit”. Hier gibt es nichts zu spot­ten über VTler, die sich ver­hal­ten wie der Esel hin­ter der Karot­te, das ist ein­fach Wahr­heits­theo­rie. Pro­ble­ma­tisch wird es, wenn die Uner­reich­bar­keit der Wahr­heit zu psy­cho­lo­gi­schen und poli­ti­schen Kon­se­quen­zen führt.

3.) Feed the truther – Kom­men wir zum drit­ten Bau­stein der VT-Logik unse­res Falls: Die Epstein-Akten auf der Web­site des US-Jus­tiz­mi­nis­te­ri­ums lie­ßen es offen­sicht­lich tech­nisch zu, geschwärz­ten Text zu mar­kie­ren, zu kopie­ren und in ein ande­res Doku­ment ein­zu­fü­gen, wodurch die ver­bor­ge­nen Infor­ma­tio­nen sicht­bar wer­den konnten.

Als die­se Infor­ma­ti­on die Alter­na­tiv­ka­nä­le erreich­te, hau­ten sich vie­le Wahr­heits­be­weg­te zuerst an die Stirn und dann in die Tas­ten. Ver­bor­ge­ne Infor­ma­tio­nen als ers­ter auf­zu­de­cken und die­se dann zu ver­öf­fent­li­chen ist ein völ­lig nor­ma­les jour­na­lis­ti­sches Ver­hal­ten. Drol­lig wird es, wenn “geschwärz­te Stel­len” ins Spiel kom­men. Die Old-school-Ver­schwö­rungs­li­te­ra­tur ist voll von kopier­ten Beweis­do­ku­men­ten mit ent­schwärz­ten Textpassagen.

VT funk­tio­nie­ren so, daß man immer von einer oder meh­re­ren Ebe­nen höher aus bli­cken muß auf einen ima­gi­nä­ren Strip­pen­zie­her: Wenn ich die kri­ti­sche Öffent­lich­keit ein­lul­len will, muß ich sie bei ihren Trie­ben packen und beschäf­tigt hal­ten. Sel­ber ein­zu­stei­gen in die Ver­öf­fent­li­chung der Epstein-files ist die per­fek­te Karot­te für jeden VT-Anhänger.

Was wäre der Zweck die­ser Ope­ra­ti­on? Zum einen, einen ein­zel­nen Sün­den­bock zu kre­ieren, mit­hin die Per­so­na­li­sie­rung der Ver­schwö­rung auf eine Hor­ror­ge­stalt (klapp­te auch bei Bill Gates und Geor­ge Sor­os schon pri­ma). Zum ande­ren ist der Do-it-yours­elf-Fak­tor nicht zu ver­nach­läs­si­gen: VT zum Mit­ma­chen, und hier sogar noch alt­mo­di­scher als näch­te­lang die “Pandemiemacher”-Netzwerke zu ergoog­len. Die VT-Sze­ne ist mit dem aktu­el­len Lieb­lings­ju­den beschäf­tigt, sodaß eine Ebe­ne höher eif­rig wei­ter­ge­wer­kelt wer­den kann an der Neu­en Weltordnung.

4.) Trust the plan

Was vie­le für Cha­os hal­ten, ist in Wahr­heit ein per­fekt abge­stimm­tes Manö­ver: Trump und Elon Musk spie­len nicht ‘Mensch ärge­re dich nicht’ – sie beherr­schen Sun Tzu.Der ver­meint­li­che Streit zwi­schen ihnen? Rei­ne Ablen­kung. Wäh­rend die Mas­sen über Tweets dis­ku­tie­ren, wird im Hin­ter­grund das eigent­li­che Ziel vor­be­rei­tet: die kon­trol­lier­te, voll­stän­di­ge Offen­le­gung der Epstein-Akten.

Die­se Sät­ze ent­nahm ich einer Tele­gram-Nach­richt, sie ver­wei­sen auf die 4D-Schach-Theo­rie und die noch immer leben­di­gen Vor­stel­lun­gen der QAnon-PsyOp aus der “Corona”-Inszenierungs-Zeit, denen zufol­ge Trump alles im Griff habe und wir nur dem Plan ver­trau­en müß­ten, mit dem er die Welt von den glo­ba­lis­ti­schen Eli­ten befrei­en wird. Das Epstein-main­strea­ming hat geklappt, weil die Glo­ba­lis­ten den geschickt pla­zier­ten Köder geschluckt haben, in den Akten käme belas­ten­des Mate­ri­al gegen Trump vor, doch in Wahr­heit wären sie nun erle­digt, wenn – die gan­ze Wahr­heit ans Licht kommt und die Mas­sen­ver­haf­tun­gen losgehen.

Hier habe ich damals ein wenig über den “Plan” nach­ge­dacht. Das Wirk­prin­zip der “Illu­si­on von Kon­trol­le” wirkt auch im aktu­el­len Fall. Damals schrieb ich:

Gelingt es nun einer Hin­ter­grund­macht, gleich auf wel­cher Ebe­ne, Sys­tem­kri­ti­kern den Ein­druck ihrer eige­nen Wirk­sam­keit zu ver­mit­teln, hat sie die­se über die Illu­si­on von Kon­trol­le zumin­dest teil­wei­se unter Kontrolle.

Der Haupt­vor­wurf gegen QAnon war sei­ner­zeit, die­ses Den­ken in per­fekt abrol­len­den Plä­nen sedie­re die poli­ti­sche Alter­na­ti­vöf­fent­lich­keit, die dem Spek­ta­kel nur noch zuzu­gu­cken braucht mit der Pop­corn­tü­te in der Hand.

Ich schrieb damals weiter:

Glau­ben wir jedoch, es läge an uns selbst, daß die glo­ba­lis­ti­sche Revo­lu­ti­on der Ord­nung auf­ge­hal­ten oder umge­kehrt wer­den könn­te, unter­lie­gen wir der oben geschil­der­ten Kon­troll­il­lu­si­on. Wer an die­ser Stel­le ein­wen­det, daß ich doch gar nicht wis­sen kön­ne, ob der “ver­schwö­rungs­theo­re­ti­sche” oder rech­te Wider­stand illu­sio­när sei oder irgend­wann doch noch fruch­te, der ver­kennt das Wirk­prin­zip: gera­de die Mög­lich­keit, immer wie­der neu zu hof­fen, das eige­ne Han­deln sei womög­lich aus­schlag­ge­bend, ist der Köder.

Der Köder liegt nicht auf der Ebe­ne des “Kom­pro­mats”, also des kom­pro­mit­tie­ren­den Mate­ri­als in den Epstein-Akten, son­dern sei­ne Wirk­sam­keit ist beson­ders groß bei Men­schen, die dem Sys­tem­zu­sam­men­bruch ent­ge­gen­fie­bern. Die­se reagie­ren ent­we­der sediert oder auf­ge­putscht, je nach Cha­rak­ter­typ und bevor­zug­ter alter­na­tiv­me­dia­ler Filterblase.

Was VT “mit uns machen” ist auch im gegen­ständ­li­chen Fall von ent­schei­den­der Bedeu­tung. Wer wird auf­grund wel­cher poli­ti­schen Vor­an­nah­men, Haß­pro­jek­tio­nen, uner­sätt­li­cher Bestä­ti­gungs­feh­ler und Erlö­sungs­phan­ta­sien womit gezielt gefüt­tert? Und sei es – so wie ich – mit Meta-VT über psy­cho­lo­gi­sche Mecha­nis­men und noch höhe­re Ebe­nen … mehr als des­sen ein­ge­denk sein kön­nen wir Medi­en­kon­su­men­ten nicht. Und das ist schon viel ange­sichts der immer offe­ner zuta­ge­tre­ten­den und dabei immer gefin­kel­te­ren Hintergrundoperationen.

Caroline Sommerfeld ist promovierte Philosophin und dreifache Mutter.

RMH

5. Februar 2026 13:01

Man muss m.M.n. schon ziemlich drin sein in dem Thema, mindestens C. Sommerfelds Buch gelesen haben & offenbar sich auch in einschlägigen Telegram & anderen Kanälen bewegen, um bei dem Text ansatzweise durchzusteigen. M.a.W.: Er setzt etwas voraus, was ich nicht mitbringe.
Daher nur folgende Anmerkungen meinerseits: 
1. Es ist immer noch nicht klar, was Epstein, außer dem Genuß, Spinne in mitten seines Netzes zu sein, mit all dem Kompromat, welches er erschuf, vor hatte. Die einfachste aller Erklärungen: Es diente seiner Eigenabsicherung & das ging daneben.
2. Zu was, welchem Zweck, welchem Ziel, hat sich hier wer mit wem verschworen?
3. Man sollte kulturgeschichtlich beachten, dass die "Enthüllung" & "Aufklärung" über die perverse, machtgeile, kriminelle "Oberschicht" & ihre Zuträger sowie dem Klerus uralter Boulevard-Stoff sind. Sei es die Empörung über die Päpste oder anderes. Auch die Werke von M. de Sade (man kann da mal in die Originaltexte reinlesen) haben so eine Art aufklärerischen Impetus, seht her, so pervers, kriminell, gotteslästerlich sind Adel & Klerus & passten daher perfekt ins vorrev. & revolutionäre Framing in FR & die Revolutionäre ware dann, später "enthüllt", auch alles Perverse. Oder ist die Menschheit schlicht "pervers"?

Kommentar Sommerfeld: Danke für den Baustein "Aufklärung/Enthüllung", der fehlte. Ansonsten ist sowas m.E. nicht vom rationalen Einzelsubjekt her zu verstehen, sondern so eine Figur wie Epstein steckt tief in (auch okkulten) Zirkeln, psychosexuellen und finanziellen Abhängigkeitsverhältnissen usw. drin, so daß er gar nicht souverän seine Deals machen kann. Er wurde höchstwahrscheinlich für diesen Job ausgewählt.

Majestyk

5. Februar 2026 13:43

Ich frage mich schon eine Weile, woher alle genau wissen wollen, was es mit Epstein wirklich auf sich hat oder was das für eine Insel war. Warum vertraut man auf einmal wieder Medien? 
Epstein-Island kann auch einfach ein Luxuspuff für Megareiche gewesen sein. Kann man moralisch verwerflich finden, wäre an sich aber noch nicht kriminell und Prominente können schlecht in Etablissements für jedermann. Es sollten eh nur jene Steine werfen, die frei von Sünde sind. Ob da wirklich Minderjährige waren oder Unfreiwillige, wäre noch zu klären. Wo viel Geld fließt, finden sich normalerweise ausreichend freiwillige Bewerber. In der ARD findet sich gerade eine Doku über eine Sportlerin, die sich freiwillig zumindest mal sehr frivol auf Onlyfans vermarktet. Sex sells.
Natürlich kann Epstein-Island auch ein Kompromatprojekt gewesen sein, betrieben früher auch MfS und KGB. 
Mir fallen zwei Dinge auf. Man versucht mit aller Macht Trump hineinzuziehen, schafft aber keine Verbindung herzustellen, die sich nicht durch normalen geschäftlichen Umgang erklären ließe, wie sie nun einmal in bestimmten Branchen üblich sind. Zweitens, nahezu alle Namen, die wirklich mit Epstein-Island in Verbindung stehen sind aus meiner Perspektive Linke. Wenn, dann war das ein linkes Projekt. 
Die kolportierten Namen Bill Gates oder Prinz Andrew sind übrigens nicht jüdisch. Wer von einem Juden gleich wieder hochrechnet erzählt viel über sich, nichts übers Judentum.

Le Chasseur

5. Februar 2026 13:47

@RMH
"Es ist immer noch nicht klar, was Epstein, außer dem Genuß, Spinne in mitten seines Netzes zu sein, mit all dem Kompromat, welches er erschuf, vor hatte."
Es an seine Hintermänner weiterzugeben?

Plus Ultra

5. Februar 2026 14:05

Nun, das ganze Thema stellt sich nüchtern betrachtet doch inetwa folgendermassen dar: Epstein hat offensichtlich im Auftrag Dritter gehandelt, um Kompromat über einflußreiche Persönlichkeiten zu sammeln. Netzwerke und Geldgeber scheinen einen markanten Bezug zu Lobbygruppen eines bestimmten Staates zu haben, der nicht umsonst im Ruf steht, maßgeblichen Einfluß auf die US Außenpolitik zu nehmen. Das dürfte glaube ich relativ unumstritten sein, und damit ist das wichtigste bereits gesagt. Aufgrund der Natur dieser Angelegenheit gibt es von keiner involvierten Seite ein Interesse, dass zuviel darüber an die Öffentlichkeit gelangt. Da eine komplette Vertuschung nicht möglich war, der öffentliche Druck auch zu groß wurde, fährt man eine Strategie kontrollierter Offenlegung von Teilen des vorhandenen Materials, möglicherweise gemischt mit gefaktem Material, flankiert durch ein bestimmtes Framing, und andere PsyOp Tricks. Dazu könnte man zählen, dass bereits kursierende VTs über angebliche okkultistische und satanistische Praktiken u.ä. Futter erhalten, um vom eigentlichen Sachverhalt abzulenken. Wenn man Ockhams Rasiermesser beherzt anwendet, lichtet sich selbst für den nur oberflächlich informierten Betrachter (sofern er kein Mainstream Normie ist) mit intaktem Hausverstand relatv einfach der Schleier... oder unterschätze ich etwa doch die Komplexität der Abläufe und Strukturen hinter der Bühne im Bereich des normalerweise nicht Sichtbaren?

Ekstroem

5. Februar 2026 14:24

Der Wind der Veränderung weht. Die "Epstein Bombe" ist ein kräftiger Windstoß. Werte CS, danke für Ihre "verschwörungstheoretische" Einordnung.

Le Chasseur

5. Februar 2026 14:57

@Majestyk
"Ob da wirklich Minderjährige waren oder Unfreiwillige, wäre noch zu klären."
Das ist schon alles geklärt. Da waren Minderjährige. Das steht zweifelsfrei fest.
"Man versucht mit aller Macht Trump hineinzuziehen, schafft aber keine Verbindung herzustellen, die sich nicht durch normalen geschäftlichen Umgang erklären ließe, wie sie nun einmal in bestimmten Branchen üblich sind."
Hören Sie bitte auf, Sie machen sich lächerlich.
"nahezu alle Namen, die wirklich mit Epstein-Island in Verbindung stehen sind aus meiner Perspektive Linke. Wenn, dann war das ein linkes Projekt."
Trump hing mit den Clintons ab. Sie sollten noch andere Informationsquellen nutzen außer Trumps Social Media Account. In New York gibt es nur "Linke", wie Sie diese Leute betiteln. Es sind natürlich keine Linken.

Le Chasseur

5. Februar 2026 15:12

@Majestyk
"Die kolportierten Namen Bill Gates oder Prinz Andrew sind übrigens nicht jüdisch. Wer von einem Juden gleich wieder hochrechnet erzählt viel über sich, nichts übers Judentum."
Epstein, seine Partnerin Ghislaine Maxwell und ihre Hintermänner waren bzw. sind alle jüdisch. Niemand hat behauptet, dass die Männer, die sich an Minderjährigen vergingen und dabei filmen und fotografieren ließen, alle jüdisch sind. Ihre ständigen Unterstellungen erzählen viel über Sie, nicht über die Leute, die um Aufklärung bemüht sind.

Le Chasseur

5. Februar 2026 15:28

@Plus Ultra
"Da eine komplette Vertuschung nicht möglich war, der öffentliche Druck auch zu groß wurde, fährt man eine Strategie kontrollierter Offenlegung von Teilen des vorhandenen Materials, möglicherweise gemischt mit gefaktem Material, flankiert durch ein bestimmtes Framing, und andere PsyOp Tricks."
Naja, man versucht das Ganze jetzt den Russen anzuhängen . Die von Ihnen angesprochenen Mainstream Normies und die geistig Minderbemittelten werden's schlucken.

RMH

5. Februar 2026 15:39

"Wenn man Ockhams Rasiermesser beherzt anwendet,"
Sorry, dann kommt bei der aktuellen Info- Lage (es sei denn, einer der Aktenauswerter findet noch etwas wirklich Brisantes) nur dabei heraus, dass Epstein sein "Kompromat" eigengenutzt hat (Absicherung, Erpressung etc). Zumindest Andrew und vor allem "Fergie" scheinen ja mehr von Epstein bekommen zu haben, als sie geliefert haben, jetzt sind sie eben "geliefert". Komisch ist nur, dass es genau den "Randy Andy" erwischt, bei dem man das am ehesten vermutet und keinen anderen. Dass Epstein sein Wissen/ seine Parties für zionistische Kreise oder den KGB gemacht haben soll - alles noch nicht bewiesen. KGB Kontakte soll es gegeben haben, aber arbeitet jeder, der Kontakt zu einem Geheimdienst hat, gleich für diesen? Ist Epstein nicht eher eine Quelle, die JEDER Geheimdienst gerne abschöpfen will und damit 1. Ziel für eine Kontaktanbahnung? Und WER hat ihn tatsächlich abgeschöpft?

heinrichbrueck

5. Februar 2026 15:45

Mit dem Wort "Volksgenossen" bin ich eher nicht einverstanden. Es gibt im Hebräischen mehrere Wörter für „Volk“, wobei die zwei wichtigsten Am und Goj sind. Am: Bezeichnet eine Gemeinschaft, Leute oder ein Volk im Sinne einer sozialen Gruppe, oft im Kontext von „Volk Israel“ (Am Jisrael). Goj: Bezeichnet eine Nation, ein Volk oder Heiden. Im Plural Gojim bezeichnet es die Völker. Leom: Ein weiteres Wort, das eher „Nation“ oder „Volk“ im politisch-staatlichen Sinne bedeutet. - Die Juden sind eine Gruppe (kein Volk in der Bedeutung des deutschen Wortes "Volk"). 