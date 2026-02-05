Die Verschwörungslogik im Fall Epstein

Vorweg: Ich werde nicht auf die Geschichte, auf Personalien und Perversionen und auch nicht auf politische Folgen eingehen. Ich werde nur versuchen, die Logik der Verschwörungstheorie (im Folgenden VT) in diesem Fall zu skizzieren. VT sind mein Beobachtungsobjekt (“So funktioniert diese VT”), mein Ansatz ist aber auch selbst eine Theorie über reale Verschwörungen. Ob VT ein Feindbegriff ist oder analytisch brauchbar, diskutiere ich nicht hier, sondern tat das in meinem Buch zum Thema. Vollständigkeit beanspruche ich ebensowenig, freue mich also über weitere Elemente.
Also, welche Bausteine braucht es für eine so vielschichtige VT wie den “Fall Epstein”?
1.) Die Mutter aller VT – Die “jüdische Weltverschwörung” ist der größte Bauklotz. Auch dazu findet sich Grundlegendes in meinem Buch Verschwörungstheorien. Was machen sie mit uns?. Hier ist wichtig, daß Epstein die Spinne im Netz realexistierender Hintergrundstrukturen ist. Auf der Ebene der “offenen Verschwörung” kann man ein Organigramm seiner Kontakte und Vermittlungstätigkeiten aufmalen.
Beispiel (wofür ich wie für alle Beispiele, die Telegramfunde sind, keine Beweise erbringen kann): Epstein-Hintermann Lex Wexner ist zusammen mit Kevin Warsh, den Trump aktuell zum CEO der FED gemacht hat und der der Schwiegersohn von Ronald Lauder, Präsident des Jewish World Congress, ist, Mitglied der ultrazionistischen Mega Group.
Daß Jeffrey Epstein Jude war und ein offiziöses Netzwerk aufgebaut hat, dessen hintergründiger Umfang noch nicht vollständig erschlossen ist, ist keine “antisemitische VT” mehr, sondern Realität. Interessant wird es, wenn die Mutter aller VT im Großzusammenhang mit der Palästina-Israel-Frage und der Islamisierung Europas in den Mainstream rüberfettet. Plötzlich kann selbst ein stramm philosemitisches Portal wie die WELT Epstein nicht mehr decken, der Versuch, ihn als “perversen Sexualstraftäter” zu framen oder als psychotischen Satanisten funktioniert nimmermehr, wenn eine erkleckliche Zahl von Epsteins Volksgenossen ins Spiel kommt.
Die Behauptung der politisch ähnlich gelagerten New York Post, Epsteins Kindersexring sei eine russische (!) Operation gewesen, führt in deren Kommentarbereich zu der trockenen Bemerkung:
Jeffry Epstein is Jewish, Ghislaine Maxwell is Jewish, his financiers are Jewish, most of his clients are Jewish, his entire operation is tied to espionage on behalf of the Israeli state.
Jüdische Weltverschwörung goes mainstream? Wir werden sehen.
2.) Mainstreaming – Mein Öffi-Bildschirm-Beispiel zeigt, daß VT in den Mainstream eingeführt werden, wenn zwei Aufgaben zu erfüllen sind:
a.) Beide Seiten in einem Spiel füttern, klassisches divide et impera. Den US-Demokraten und hiesigen Linken ist alles recht, was gegen Trump geht, auch solcher Stoff, der sonst für ihre Faktenchecker “krude VT” ist bzw. war. Wenn Trump von Epstein mit Melania verkuppelt wurde, auf Lolita Island Dauergast war und Immobilien-Deals mit dort akquirierten Kontakten abgewickelt hat, suhlen sich seine linken Feinde in verschwörungstheoretikertypischer Immer-schon-Rechthaberei.
b.) “Qualitätsmedien” als Torwächter: So viel Informationen in den Mainstream einsickern lassen, daß das psychologische Interesse aller Medienkonsumenten an VT befriedigt wird – aber bitte nicht die ganze Wahrheit preisgeben. Epsteins Sexualverhalten, sein sagenumwobener Selbstmord, Aussteigerberichte wie der von Melinda Gates, die Trump-connection und der Zusammenhang von Jeffrey Epstein mit Elon Musk und Peter Thiel dürfen breitgetreten werden, aber “die ganze Wahrheit” bleibt zugedeckt.
Wenn immer mehr Hinweise auf Epsteins Stammesangehörigkeit oder die seiner Leute publik werden, lehnen sich die einen VTler so rechthaberisch wie ihre linken Pendants zurück – und die anderen gieren nach mehr.
Denn daß Epstein Jude war, ist nur die Oberfläche, historisch ist darunter alles verborgen, was die Welt seit dem babylonischen Taldmud, spätestens seit Entstehung der Kabbalah und des Kapitalismus, im Innersten zusammenhält.
Die Logik der “ganzen Wahrheit” ist verführerisch: Es trifft zu, sogar logisch, daß sie noch nicht offenliegt, denn das kann sie allein schon begrifflich nicht. Wahr ist ein Satz, wenn er mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Die Wirklichkeit ist für den menschlichen Verstand nicht vollständig erkennbar, nur für Gott ist sie es.
Uns bleibt permanenter Aufdeckungsbedarf und der Hinweis übrig, xy sei noch nicht “die ganze Wahrheit”. Hier gibt es nichts zu spotten über VTler, die sich verhalten wie der Esel hinter der Karotte, das ist einfach Wahrheitstheorie. Problematisch wird es, wenn die Unerreichbarkeit der Wahrheit zu psychologischen und politischen Konsequenzen führt.
3.) Feed the truther – Kommen wir zum dritten Baustein der VT-Logik unseres Falls: Die Epstein-Akten auf der Website des US-Justizministeriums ließen es offensichtlich technisch zu, geschwärzten Text zu markieren, zu kopieren und in ein anderes Dokument einzufügen, wodurch die verborgenen Informationen sichtbar werden konnten.
Als diese Information die Alternativkanäle erreichte, hauten sich viele Wahrheitsbewegte zuerst an die Stirn und dann in die Tasten. Verborgene Informationen als erster aufzudecken und diese dann zu veröffentlichen ist ein völlig normales journalistisches Verhalten. Drollig wird es, wenn “geschwärzte Stellen” ins Spiel kommen. Die Old-school-Verschwörungsliteratur ist voll von kopierten Beweisdokumenten mit entschwärzten Textpassagen.
VT funktionieren so, daß man immer von einer oder mehreren Ebenen höher aus blicken muß auf einen imaginären Strippenzieher: Wenn ich die kritische Öffentlichkeit einlullen will, muß ich sie bei ihren Trieben packen und beschäftigt halten. Selber einzusteigen in die Veröffentlichung der Epstein-files ist die perfekte Karotte für jeden VT-Anhänger.
Was wäre der Zweck dieser Operation? Zum einen, einen einzelnen Sündenbock zu kreieren, mithin die Personalisierung der Verschwörung auf eine Horrorgestalt (klappte auch bei Bill Gates und George Soros schon prima). Zum anderen ist der Do-it-yourself-Faktor nicht zu vernachlässigen: VT zum Mitmachen, und hier sogar noch altmodischer als nächtelang die “Pandemiemacher”-Netzwerke zu ergooglen. Die VT-Szene ist mit dem aktuellen Lieblingsjuden beschäftigt, sodaß eine Ebene höher eifrig weitergewerkelt werden kann an der Neuen Weltordnung.
4.) Trust the plan
Was viele für Chaos halten, ist in Wahrheit ein perfekt abgestimmtes Manöver: Trump und Elon Musk spielen nicht ‘Mensch ärgere dich nicht’ – sie beherrschen Sun Tzu.Der vermeintliche Streit zwischen ihnen? Reine Ablenkung. Während die Massen über Tweets diskutieren, wird im Hintergrund das eigentliche Ziel vorbereitet: die kontrollierte, vollständige Offenlegung der Epstein-Akten.
Diese Sätze entnahm ich einer Telegram-Nachricht, sie verweisen auf die 4D-Schach-Theorie und die noch immer lebendigen Vorstellungen der QAnon-PsyOp aus der “Corona”-Inszenierungs-Zeit, denen zufolge Trump alles im Griff habe und wir nur dem Plan vertrauen müßten, mit dem er die Welt von den globalistischen Eliten befreien wird. Das Epstein-mainstreaming hat geklappt, weil die Globalisten den geschickt plazierten Köder geschluckt haben, in den Akten käme belastendes Material gegen Trump vor, doch in Wahrheit wären sie nun erledigt, wenn – die ganze Wahrheit ans Licht kommt und die Massenverhaftungen losgehen.
Hier habe ich damals ein wenig über den “Plan” nachgedacht. Das Wirkprinzip der “Illusion von Kontrolle” wirkt auch im aktuellen Fall. Damals schrieb ich:
Gelingt es nun einer Hintergrundmacht, gleich auf welcher Ebene, Systemkritikern den Eindruck ihrer eigenen Wirksamkeit zu vermitteln, hat sie diese über die Illusion von Kontrolle zumindest teilweise unter Kontrolle.
Der Hauptvorwurf gegen QAnon war seinerzeit, dieses Denken in perfekt abrollenden Plänen sediere die politische Alternativöffentlichkeit, die dem Spektakel nur noch zuzugucken braucht mit der Popcorntüte in der Hand.
Ich schrieb damals weiter:
Glauben wir jedoch, es läge an uns selbst, daß die globalistische Revolution der Ordnung aufgehalten oder umgekehrt werden könnte, unterliegen wir der oben geschilderten Kontrollillusion. Wer an dieser Stelle einwendet, daß ich doch gar nicht wissen könne, ob der “verschwörungstheoretische” oder rechte Widerstand illusionär sei oder irgendwann doch noch fruchte, der verkennt das Wirkprinzip: gerade die Möglichkeit, immer wieder neu zu hoffen, das eigene Handeln sei womöglich ausschlaggebend, ist der Köder.
Der Köder liegt nicht auf der Ebene des “Kompromats”, also des kompromittierenden Materials in den Epstein-Akten, sondern seine Wirksamkeit ist besonders groß bei Menschen, die dem Systemzusammenbruch entgegenfiebern. Diese reagieren entweder sediert oder aufgeputscht, je nach Charaktertyp und bevorzugter alternativmedialer Filterblase.
Was VT “mit uns machen” ist auch im gegenständlichen Fall von entscheidender Bedeutung. Wer wird aufgrund welcher politischen Vorannahmen, Haßprojektionen, unersättlicher Bestätigungsfehler und Erlösungsphantasien womit gezielt gefüttert? Und sei es – so wie ich – mit Meta-VT über psychologische Mechanismen und noch höhere Ebenen … mehr als dessen eingedenk sein können wir Medienkonsumenten nicht. Und das ist schon viel angesichts der immer offener zutagetretenden und dabei immer gefinkelteren Hintergrundoperationen.
RMH
Man muss m.M.n. schon ziemlich drin sein in dem Thema, mindestens C. Sommerfelds Buch gelesen haben & offenbar sich auch in einschlägigen Telegram & anderen Kanälen bewegen, um bei dem Text ansatzweise durchzusteigen. M.a.W.: Er setzt etwas voraus, was ich nicht mitbringe.
Daher nur folgende Anmerkungen meinerseits:
1. Es ist immer noch nicht klar, was Epstein, außer dem Genuß, Spinne in mitten seines Netzes zu sein, mit all dem Kompromat, welches er erschuf, vor hatte. Die einfachste aller Erklärungen: Es diente seiner Eigenabsicherung & das ging daneben.
2. Zu was, welchem Zweck, welchem Ziel, hat sich hier wer mit wem verschworen?
3. Man sollte kulturgeschichtlich beachten, dass die "Enthüllung" & "Aufklärung" über die perverse, machtgeile, kriminelle "Oberschicht" & ihre Zuträger sowie dem Klerus uralter Boulevard-Stoff sind. Sei es die Empörung über die Päpste oder anderes. Auch die Werke von M. de Sade (man kann da mal in die Originaltexte reinlesen) haben so eine Art aufklärerischen Impetus, seht her, so pervers, kriminell, gotteslästerlich sind Adel & Klerus & passten daher perfekt ins vorrev. & revolutionäre Framing in FR & die Revolutionäre ware dann, später "enthüllt", auch alles Perverse. Oder ist die Menschheit schlicht "pervers"?
Kommentar Sommerfeld: Danke für den Baustein "Aufklärung/Enthüllung", der fehlte. Ansonsten ist sowas m.E. nicht vom rationalen Einzelsubjekt her zu verstehen, sondern so eine Figur wie Epstein steckt tief in (auch okkulten) Zirkeln, psychosexuellen und finanziellen Abhängigkeitsverhältnissen usw. drin, so daß er gar nicht souverän seine Deals machen kann. Er wurde höchstwahrscheinlich für diesen Job ausgewählt.