10. Februar 2026

Lex Sellner

Martin Sellner / 19 Kommentare

Auf Druck der linken Medien und Justiz gibt es in der AfD nun eine "Lex Sellner", die das Zusammentreffen zwischen mir und Parteimitgliedern per Beschluß regelt. Auch das muß man erst einmal schaffen.

Martin Sellner ist Kopf der österreichischen Identitären Bewegung.


Ich dan­ke allen, die mir in den letz­ten Stun­den soli­da­ri­sche Nach­rich­ten geschrie­ben oder offen ihre Soli­da­ri­tät bekun­det haben. Ich kann an die­ser Stel­le ver­si­chern, daß ich mir die­se Lex Sell­ner nicht wirk­lich zu Her­zen nehme.

Ich ver­ste­he die poli­ti­sche Lage in mei­nem Nach­bar­land, der der­zeit dys­funk­tio­nals­ten Demo­kra­tie in West­eu­ro­pa. Die AfD hat den Colt des Par­tei­ver­bots an der Schlä­fe. Wie vie­le ande­re ver­mu­te auch ich, daß er nur mit Platz­pa­tro­nen gela­den ist. Aber die­se Lage macht es dem Flü­gel der Distan­zie­rer, den es in jeder Rechts­par­tei Euro­pas gibt, beson­ders leicht.

Dabei zeigt unter ande­rem ein Blick in die Geschich­te vor allem der Hofer-FPÖ des Jah­res 2019, daß die­ser Weg das Gegen­teil von dem bewirkt, was er errei­chen möch­te. Er signa­li­siert nach außen eine Schwach­stel­le und offe­ne Flan­ke. Das ist das Para­dox der Distan­ze­ri­tis: Indem man sich distan­ziert, erzeugt man noch mehr Druck, noch mehr Fokus auf soge­nann­te Ver­bin­dun­gen und wird das The­ma nicht mehr los.

Weder die Auf­lö­sung des Flü­gels noch die Abschal­tung der Jun­gen Alter­na­ti­ve befrie­dig­ten das Estab­lish­ment. Soll­te man also die inter­na­tio­na­le Iden­ti­tä­re Bewe­gung iso­lie­ren und kalt­stel­len, wür­de sich der Druck rasch auf die Gene­ra­ti­on Deutsch­land, wie die Jugend­or­ga­ni­sa­ti­on der AfD nun heißt, verlagern.

Doch nun ein Wort zum Beschluß, also zur “Lex Sell­ner”: Man darf mich nicht zu offi­zi­el­len Par­tei­ver­an­stal­tun­gen ein­la­den. Ehr­lich gesagt, weiß ich gar nicht, ob ich auf Ein­la­dung kom­men wür­de. Wer mich kennt, weiß, daß Par­tei­ver­an­stal­tun­gen nicht mein Bier sind.

Mein Büro war in den letz­ten Jah­ren die Stra­ße. Ich habe ges­tern Nach­mit­tag mei­nen Kalen­der durch­fors­tet und nichts gefun­den. Ich glau­be tat­säch­lich, daß die ein­zi­ge offi­zi­el­le Par­tei­ver­an­stal­tung der AfD, an der ich teil­ge­nom­men habe, die 2021 ver­an­stal­te­te Trau­er­kund­ge­bung in Chem­nitz war. Soll­te der Beschluß mich von sol­chen Demons­tra­tio­nen aus­schlie­ßen, dann täte mir das in der Tat leid. Aller­dings hat die AfD schon lan­ge kei­ne Demons­tra­tio­nen mehr ver­an­stal­tet, und ich den­ke nicht, daß man mich in einem sol­chen Fall des Plat­zes ver­wei­sen würde.

Tat­säch­lich traf ich AfD-Poli­ti­ker in den letz­ten Jah­ren vor allem auf Kund­ge­bun­gen von PEGIDA, auf Kon­fe­ren­zen von COMPACT und AUF1, auf Aka­de­mien in Schnell­ro­da, auf Vor­trä­gen und ein­fach pri­vat. Auch die Tref­fen im Janu­ar (mit Lena Kotré, und in Erfurt mit Robert Tes­ke und Dani­el Hasel­off) sind offen­bar nicht von die­sem Beschluß betrof­fen. Und den AfD-Poli­ti­kern dro­hen kei­ne Konsequenzen.

Das ist sehr gut. Ich begrei­fe die gan­ze Auf­re­gung daher als Chan­ce und nut­ze die Auf­merk­sam­keit, um das zu tun, was mei­ne Auf­ga­be im patrio­ti­schen Mosa­ik ist: die Bevöl­ke­rung mil­lio­nen­fach über Remi­gra­ti­on auf­zu­klä­ren, damit mil­lio­nen­fa­che Remi­gra­ti­on mög­lich wird.

Die Tak­tik des poli­ti­schen Geg­ners, ver­tre­ten durch die lin­ke Pres­se, ist durch­schau­bar. Er ver­sucht, einen Krieg zwi­schen Par­tei und Vor­feld anzu­zet­teln. Wir sol­len dabei als Bil­lard­ku­geln gegen die AfD gespielt wer­den. Aber wir sind eben kei­ne pas­si­ven Objek­te geg­ne­ri­scher Rän­ke­spie­le, son­dern set­zen unse­re eige­nen Schrit­te mit Bedacht.

Ich habe Erfah­rung in die­sem Spiel. 2018/19 hat man das­sel­be in Öster­reich mit der FPÖ pro­biert und ist geschei­tert. Ich gehe davon aus, daß die AfD sich ab jetzt auf die wich­ti­gen Wahl­kämp­fe in Baden-Würt­tem­berg, Rhein­land-Pfalz und im Osten fokus­sie­ren und media­le Stör­ver­su­che links lie­gen las­sen wird.

Ich bin mei­ner­seits voll mit der Grün­dung einer inter­na­tio­na­len NGO beschäf­tigt: dem Insti­tut für Remi­gra­ti­on. Es wird das das neue gro­ße Pro­jekt und der nächs­te Schritt in mei­nem poli­ti­schen Leben.

Par­tei und Bewe­gung, Gegen­öf­fent­lich­keit, Ver­la­ge, NGOs und Thinktanks – wir alle haben das­sel­be Ziel, und mein Fokus liegt auf Mei­nungs­frei­heit und Remi­gra­ti­on. Nach wie vor liegt dafür mein Vor­schlag auf dem Tisch, das zwan­zig­tau­sends­te Exem­plar mei­nes Buches kommt Anfang März aus der Druckerei.

Ich bin über­zeugt davon, daß es im Jahr 2026 zu einer respekt­vol­len Koexis­tenz zwi­schen patrio­ti­schen NGOs und patrio­ti­schen Par­tei­en kom­men wird.

Kommentare (19)

Joerg

10. Februar 2026 09:34

Volle Solidarität mit Martin Sellner.
Wer distanziert, verliert.

Karl Otto

10. Februar 2026 09:54

Martin, niemand der halbwegs klar im Kopf ist, kann bezweifeln, dass es eine massive Remigration geben muss (nicht nur in Deutschland), wenn Europa eine Zukunft haben soll. Diese Millionen von Migranten, die Leistungen beziehen aber nichts zum Erhalt des Gemeinwesens beitragen, müssen wir irgend wie los werden.
Auf der anderen Seite machen Sie sich durch den famosen "Ethnokulturellen Volksbegriff" unnötig angreifbar, sie sollten den aufgeben. Man kann daraus immer eine Form von Rassismus konstruieren, auch wenn das nicht ihren Absichten entspricht.

RMH

10. Februar 2026 10:01

"Die AfD hat den Colt des Parteiverbots an der Schläfe. Wie viele andere vermute auch ich, daß er nur mit Platzpatronen geladen ist."
Schönes Bild, aber bitte dieses zu Ende denken: Ein an der Schläfe aufgesetzter Schuss kann verheerende, bis tödliche Folgen haben - insbesondere, wenn dann erst der EGMR darüber am Ende zu entscheiden hat. Beim Zustand der Rechtswissenschaft in Deutschland, mit ihren "LTO", "Verfassungsblog" & anderen Gratis-Mut-Profilierungseinrichtungen bis hin zu "wissenschaftlichen Zeitschriften", im Verbund mit gehorsam die "Demokratie schützenden" Rechtsanwaltskammer-PräsidentInnen und Anwaltsvereinen mit entsprechenden VorständInnnen, ist die Platzpatrone ausreichend für den finalen, aufgesetzten Schuss.
Im Übrigen sollte man schon die Autonomie einer Partei, für sich Unvereinbarkeiten zu bestimmen, respektieren. Die Frage ist am Ende, was ist "übergriffiger", dass stete sich rein- und aufdrängen oder das Türe schließen. Für M.S. gilt das natürlich nur sehr begrenzt, er hat das mit dem getrennt marschieren für ein gemeinsames Ziel gut verstanden. Aber andere eben vielfach nicht.
PS: Gendern war hier ein Stilmittel der Ironie.

Laurenz

10. Februar 2026 10:52

Man darf festhalten, der bisherige Remigrationspapst im Westen ist Barack Obama. An den kommt Trump noch lange nicht ran. Das wird in den System-Medien gerne weggelassen, auch seitens der politischen Gegner Trumps. Das Problem bei den westlichen Weichlingen sind die unschönen Bilder, die Migration, wie Remigration verursacht. Die Wirkung unschöner Bilder läßt nur dann nach, wenn man selbst zum Objekt in unschönen Bildern wird, wenn man zB tot von den Gleisen gekratzt wird.

Monika

10. Februar 2026 11:35

Werter Herr Sellner ! Man muß weder ein Linker, noch ein LibCon, noch der Klischee-Boomer sein, um Ihrem Remigrationskonzept nicht (nicht mehr) folgen zu können. Durchaus auch im digitalen Sinne. Ich bin zwar politisch interessiert, aber kein ausschließlich politischer Mensch. Ich bemühe mich, die Wirklichkeit von Welt und Mensch in einem größeren Zusammenhang und sub specie aeternitatis zu sehen. Ich erwarte mir insgesamt nicht allzu viel vom rein Politischen, außer, daß die Politiker aller Parteien ihr Bestes für ihr Volk tun, was leider heute schon zu viel erwartet ist. Weshalb es Druck braucht. Auch darf Arbeit, Politik, Konsum nicht der Wertmaßstab des gesamten Lebens sein. Es soll Zeit für "Muße und Kult" (Josef Pieper) bleiben. Nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für das Volk ! Der desolate Zustand unseres Volkes rührt m.E. auch aus dieser Muße- und Kultvergessenheit her. Im ethnischen Sinne müssen Sie das deutsche Volk nicht retten. Das ist vermessen. Im tieferen und eigentlichen Sinne soll jeder seinen Beitrag leisten, ob in der Politik oder außerhalb. Ich wünsche Ihnen vor allem Muße, Entschleunigung, Selbstannahme statt Selbstoptimierung. Beste Grüße Monika R. 

Maiordomus

10. Februar 2026 11:48

Es war und bleibt unbestritten, dass Herr MS eine andere Glaubwürdigkeitsliga darstellt als seinerzeit Herr Strache, und auch, dass Norbert Hofer ein schwacher Parteiführer war im Gegensatz zu Kickl, der aber keinerlei Beratung von aussen benötigt, so wie es niemandem in den Sinn käme, MS an der Albisgüetlitagung der SVP CH sprechen zu lassen, wo schon Köppel nur Gleichgesinnte überzeugt. 
 Dass die Parteiführung via TC, AW und Baumann konkret genug sagt, was mit unerwünschten Einwanderern zu machen ist, erfordert keine Verstärkung durch Chefideologen aus "Vorfeld" ,ein undifferenziertes Schlagwort. Dass es eine theoretische Zeitschrift der deutschen Rechten gibt, darüber hinaus die Junge Freiheit, ist hinlänglich bekannt. "Compact" geschah zwar Unrecht, bleibt aber sektiererisch angehaucht. Noch weniger ist man auf das Geschäft des "digitalen Chronisten" angewiesen. Die besten privaten Digitalmedien vermitteln allenfalls "gesunden Menschenverstand". Distanzeritis ist insofern nicht nötig. 
 
 
  

Le Chasseur

10. Februar 2026 12:27

@Laurenz"Man darf festhalten, der bisherige Remigrationspapst im Westen ist Barack Obama. An den kommt Trump noch lange nicht ran."
Trump will ja auch gar nicht an Obama rankommen. Es geht darum, die Einwanderer noch mehr in den Untergrund zu treiben, dann kann man sie als rechtlose billige Arbeitssklaven noch besser ausbeuten.

Majestyk

10. Februar 2026 13:28

Ein Messer nützt nur, wenn die Klinge scharf ist. Wer distanziert stumpft die Klinge ab und macht das Messer wertlos.
Ich weiß nicht, warum so viele Angst vor einem Verbotsverfahren haben oder eventuell wirklich vor einem Verbot. Die Partei ist doch nicht der Heilige Gral, sondern das von der AfD vertretene politische Objekt - Deutschland.
Unschön braucht es gar nicht werden, ist es schon, wie Laurenz perfekt beschreibt.
Die Schwester vom Leichtsinn ist die Zögerlichkeit. Manche Schlacht ging verloren, weil ein General zum Hasenfuß mutierte. Kostet manchmal sogar mehr Opfer. Wer nur verteidigen will, hat schon verloren. Die AfD sollte lieber Ihrerseits zum Konter ausholen und Anträge auf Parteiverbotsverfahren für Grüne und SPD vorbereiten, um das System vorzuführen. Es ist ganz schön schräg, daß die AfD nun nicht mehr mit Martin Sellner sprechen soll, deren Vorsitzender aber in jede Talkshow rennt, statt sich mal ein Beispiel an Kickl zu nehmen. Nicht Martin Sellner ist ein Problem für die AfD, sondern deren Führung. In Zeiten wo es um alles oder nichts geht, braucht es einen Kriegshäuptling an der Spitze und keine Bedenkenträger.
Die AfD Spitze agiert nach dem Motto, mag das Land auch verfallen, Hauptsache unser Vorgarten bleibt schön.

Majestyk

10. Februar 2026 13:30

@ Le Chasseur:
"Trump will ja auch gar nicht an Obama rankommen. Es geht darum, die Einwanderer noch mehr in den Untergrund zu treiben, dann kann man sie als rechtlose billige Arbeitssklaven noch besser ausbeuten."
Selbst wenn dem außerhalb Ihrer Phantasie in der Realität so wäre, diese Leute können ja zu Hause bleiben oder nach Hause zurückkehren.
Im Übrigen und das ist für jeden außerhalb Ihrer Sphäre offensichtlich, sind diese Leute keine Einwanderer, sondern Straftäter. Sie haben illegal eine Grenze überschritten. Der legale Einwanderer tut dies nicht, er bewirbt sich mit seinen Fähigkeiten. Aber Rechtsverständnis ist nicht jedermanns Sache.

Majestyk

10. Februar 2026 14:15

@ Maiordomus:
Was sagen denn Chrupalla oder Weidel konkret, abgesehen von Distanz zur amerikanischen Abschiebepraxis? Dass gerade diese beiden Syrer, Iraker, Afghanen oder Ukrainer komplett wieder nach Hause schicken glaubt doch kein Mensch. Und bei allem Respekt, Ihre Menschenkenntnis, auch bezüglich politischer Integrität haben Sie doch hinreichend bewiesen, als Sie hier Wolfram Weimar angepriesen haben. 
@ Karl Otto:
Der "Ethnokulturelle Volksbegriff" ist weltweit überwiegend unbestritten, siehe China, Japan, Slowakei oder Türkei. Selbst im Vielvölkerstaat Rußland hinterfragt niemand die russische Kulturdominanz. Russische Sprache, Kultur und Geschichte sind verbindender Kern aller ethnischen Gruppen. Das ethnische Staatsverständnis ist der Normalzustand. Nur Westeuropäer haben sich seit ca. 1968 von linken Kräften ihr Verständnis von Volk abschwatzen lassen.
Ihre ständigen Vergleiche mit Einwanderungsländern sind sinnfrei. Diese Länder waren bzw. sind fast leer, Westeuropa aber eh schon proppenvoll. In den USA leistet man sich zudem keinen Sozialstaat. Einwanderung nutzt vornehmlich den Einwanderern. Das ist falsch. Es müßte den Einheimischen nutzen. Wie viele echte Ingenieure sind konkret von außerhalb der EU eingewandert und wie viele deutsche Ingenieure aus Deutschland abgewandert? 
Wenn es an der Ausbildungsquote hapert, ändere ich doch nicht die Homogenität der Bevölkerung, sondern verbessere Ausbildung und Attraktivität des Arbeitsmarktes.

Majestyk

10. Februar 2026 14:38

@ RMH:
"Im Übrigen sollte man schon die Autonomie einer Partei, für sich Unvereinbarkeiten zu bestimmen, respektieren."
In Ordnung. Dann muß die Partei aber auch akzeptieren, wenn der Wähler ihr die Gefolgschaft kündigt, wenn es ihm zu bunt wird.
In Wirklichkeit ist es ja nicht so, daß man nur Sellner als Person die Tür weist, sondern seinen Ideen. Und dazu paßt dann ja auch, daß Krah auf türkisch um türkische Stimmen buhlt oder Weidel die Leistung von Ausländern hofiert.
Ich kann damit leben, wenn Siegmund seine Familie ins Boot holt. Ich habe eh wenig Hoffnungen, daß die AfD so regieren wird, wie ich es mir wünschen würde. Wer aber signalisiert, daß er nicht vorrangig die Interessen der Deutschen vertreten möchte ist für mich nicht mehr wählbar. Die ökonomische Wende kann ich auch weiter aussitzen, die kann theoretisch auch ein Söder moderieren. Gewählt wird die AfD überwiegend, weil es zu bunt geworden ist.
Wenn schon sonst nichts, so sollte zumindest die diesbezügliche Korrektur der kleinste gemeinsame Nenner sein. Diese ständige Debatte um Begriffe ist peinlich, spricht auch nicht für Standhaftigkeit. Fehlt noch, daß man ermahnt wird, weil man Negerkuß, Mohrenkopf oder Zigeunersoße sagt.

Valjean72

10. Februar 2026 15:15

@Majestyk: kann Ihnen heute betreffend Ihrer vier Beiträge zwischen 13:28 und 14:38 Uhr vollumfänglich zustimmen.

RMH

10. Februar 2026 15:22

"In Ordnung. Dann muß die Partei aber auch akzeptieren, wenn der Wähler ihr die Gefolgschaft kündigt, wenn es ihm zu bunt wird."
@Majestyk, vollkomen richtig. Eine Partei versucht ein Angebot zu machen, welches möglichst viele dazu bewegt, sie zu wählen. Selbst wenn Sie oder ich, alle Abonnenten der Sezession, ja auch die 20tsd Käufer des Buches von M.S. die AfD auf einmal nicht mehr wählen würden, wäre das bezogen auf alle Wahlberechtigten in D ziemlich unerheblich. Bei ca. 50.000.000 abgegebenen Stimmen braucht man schon 500.000 für nur 1%. Die AfD ist als Volkspartei "mittiger", als es allen hier lieb ist. Insofern macht M.S. das schon richtig, wenn er sein eigenes Ding macht. Und eine Entscheidung der AfD, "mit dem hier nicht mehr offiziell", ist auch zu respektieren. Ebenso ist es schon ziemlich anmaßend, einer Partei vorzuwerfen, dass sie das Thema Verbot ernst nimmt. Wenn Sie das als Mitglied der AfD (sind Sie das?) schreiben, dann ist es ok. Als Nichtmitglied hingegen kann man ab einem gewissen Punkt nur sagen, ok, Euch wähl ich halt nicht mehr, gibt genug Mitbewerber (auch rechts), was aber, wenn man damit keinen echten, massiven Trend generiert (& das können wir alle hier nicht), komplett irrelvant für eine Partei mit einer Stimmenzahl, wie sie die AfD hat, ist (s.o.). Nehmen wir uns doch bitte alle mal nicht so wichtig.

Le Chasseur

10. Februar 2026 15:26

@Majestyk
"Im Übrigen und das ist für jeden außerhalb Ihrer Sphäre offensichtlich, sind diese Leute keine Einwanderer, sondern Straftäter. Sie haben illegal eine Grenze überschritten."
No one is illegal on stolen land.

heinrichbrueck

10. Februar 2026 15:52

@ Majestyk
Wie sollen denn die Interessen der Deutschen umgesetzt werden, wenn, wie in vielen Kommentaren oft überdeutlich wird, das "Epstein-System" weithin akzeptiert ist? Die Tiefe und Tragweite der gegenwärtigen historischen Veränderungen sind noch lange nicht begriffen worden. Die gesamte "westliche Zivilisation" ist so gut wie tot. 

Gracchus

10. Februar 2026 16:05

Den Beschluss hätte man sich sparen können. Ein freier Mensch entscheidet selbst, mit wem er auf ein Podium steigt. Ganz allgemein: Diese Unterstellungen - sage mir, mit wem du sprichst, und ich sage dir, wer du bist - müssen aufhören, sie vergiften und verhindern die geistige Auseinandersetzung. 

Gracchus

10. Februar 2026 16:08

@RMH: Neulich ist mir auch so eine Kammer-Einladung reingeflattert, a la wie schützen wir das BVerfG vor der AfD; ich war peinlich berührt und kurz davor hinzugehen, um die Diskussion zu "beleben".

Gracchus

10. Februar 2026 16:21

@Karl Otto: Den ethno-kulturellen Volksbegriff kann man schlecht aufgeben, da er ja eine Realität beschreibt und, wenn auch nicht der einzige, so doch der originäre ist. Diesbezüglich müsste sich die Debatte ebenfalls entkrampfen und versachlichen.

Gracchus

10. Februar 2026 16:27

@Monika: Was Muße und Kult angeht, bin ich 100% bei Ihnen. Leider stoßen Sie damit sonst wohl eher auf taube Ohren. Ohnehin setze ich keine Heilserwartungen in eine Partei, aber die Krise, wenn man es so nennen will, geht über das Politische und somit über die Möglichkeiten einer Partei hinaus. 