Auf Druck der linken Medien und Justiz gibt es in der AfD nun eine "Lex Sellner", die das Zusammentreffen zwischen mir und Parteimitgliedern per Beschluß regelt. Auch das muß man erst einmal schaffen.



Ich dan­ke allen, die mir in den letz­ten Stun­den soli­da­ri­sche Nach­rich­ten geschrie­ben oder offen ihre Soli­da­ri­tät bekun­det haben. Ich kann an die­ser Stel­le ver­si­chern, daß ich mir die­se Lex Sell­ner nicht wirk­lich zu Her­zen nehme.

Ich ver­ste­he die poli­ti­sche Lage in mei­nem Nach­bar­land, der der­zeit dys­funk­tio­nals­ten Demo­kra­tie in West­eu­ro­pa. Die AfD hat den Colt des Par­tei­ver­bots an der Schlä­fe. Wie vie­le ande­re ver­mu­te auch ich, daß er nur mit Platz­pa­tro­nen gela­den ist. Aber die­se Lage macht es dem Flü­gel der Distan­zie­rer, den es in jeder Rechts­par­tei Euro­pas gibt, beson­ders leicht.

Dabei zeigt unter ande­rem ein Blick in die Geschich­te vor allem der Hofer-FPÖ des Jah­res 2019, daß die­ser Weg das Gegen­teil von dem bewirkt, was er errei­chen möch­te. Er signa­li­siert nach außen eine Schwach­stel­le und offe­ne Flan­ke. Das ist das Para­dox der Distan­ze­ri­tis: Indem man sich distan­ziert, erzeugt man noch mehr Druck, noch mehr Fokus auf soge­nann­te Ver­bin­dun­gen und wird das The­ma nicht mehr los.

Weder die Auf­lö­sung des Flü­gels noch die Abschal­tung der Jun­gen Alter­na­ti­ve befrie­dig­ten das Estab­lish­ment. Soll­te man also die inter­na­tio­na­le Iden­ti­tä­re Bewe­gung iso­lie­ren und kalt­stel­len, wür­de sich der Druck rasch auf die Gene­ra­ti­on Deutsch­land, wie die Jugend­or­ga­ni­sa­ti­on der AfD nun heißt, verlagern.

Doch nun ein Wort zum Beschluß, also zur “Lex Sell­ner”: Man darf mich nicht zu offi­zi­el­len Par­tei­ver­an­stal­tun­gen ein­la­den. Ehr­lich gesagt, weiß ich gar nicht, ob ich auf Ein­la­dung kom­men wür­de. Wer mich kennt, weiß, daß Par­tei­ver­an­stal­tun­gen nicht mein Bier sind.

Mein Büro war in den letz­ten Jah­ren die Stra­ße. Ich habe ges­tern Nach­mit­tag mei­nen Kalen­der durch­fors­tet und nichts gefun­den. Ich glau­be tat­säch­lich, daß die ein­zi­ge offi­zi­el­le Par­tei­ver­an­stal­tung der AfD, an der ich teil­ge­nom­men habe, die 2021 ver­an­stal­te­te Trau­er­kund­ge­bung in Chem­nitz war. Soll­te der Beschluß mich von sol­chen Demons­tra­tio­nen aus­schlie­ßen, dann täte mir das in der Tat leid. Aller­dings hat die AfD schon lan­ge kei­ne Demons­tra­tio­nen mehr ver­an­stal­tet, und ich den­ke nicht, daß man mich in einem sol­chen Fall des Plat­zes ver­wei­sen würde.

Tat­säch­lich traf ich AfD-Poli­ti­ker in den letz­ten Jah­ren vor allem auf Kund­ge­bun­gen von PEGIDA, auf Kon­fe­ren­zen von COMPACT und AUF1, auf Aka­de­mien in Schnell­ro­da, auf Vor­trä­gen und ein­fach pri­vat. Auch die Tref­fen im Janu­ar (mit Lena Kotré, und in Erfurt mit Robert Tes­ke und Dani­el Hasel­off) sind offen­bar nicht von die­sem Beschluß betrof­fen. Und den AfD-Poli­ti­kern dro­hen kei­ne Konsequenzen.

Das ist sehr gut. Ich begrei­fe die gan­ze Auf­re­gung daher als Chan­ce und nut­ze die Auf­merk­sam­keit, um das zu tun, was mei­ne Auf­ga­be im patrio­ti­schen Mosa­ik ist: die Bevöl­ke­rung mil­lio­nen­fach über Remi­gra­ti­on auf­zu­klä­ren, damit mil­lio­nen­fa­che Remi­gra­ti­on mög­lich wird.

Die Tak­tik des poli­ti­schen Geg­ners, ver­tre­ten durch die lin­ke Pres­se, ist durch­schau­bar. Er ver­sucht, einen Krieg zwi­schen Par­tei und Vor­feld anzu­zet­teln. Wir sol­len dabei als Bil­lard­ku­geln gegen die AfD gespielt wer­den. Aber wir sind eben kei­ne pas­si­ven Objek­te geg­ne­ri­scher Rän­ke­spie­le, son­dern set­zen unse­re eige­nen Schrit­te mit Bedacht.

Ich habe Erfah­rung in die­sem Spiel. 2018/19 hat man das­sel­be in Öster­reich mit der FPÖ pro­biert und ist geschei­tert. Ich gehe davon aus, daß die AfD sich ab jetzt auf die wich­ti­gen Wahl­kämp­fe in Baden-Würt­tem­berg, Rhein­land-Pfalz und im Osten fokus­sie­ren und media­le Stör­ver­su­che links lie­gen las­sen wird.

Ich bin mei­ner­seits voll mit der Grün­dung einer inter­na­tio­na­len NGO beschäf­tigt: dem Insti­tut für Remi­gra­ti­on. Es wird das das neue gro­ße Pro­jekt und der nächs­te Schritt in mei­nem poli­ti­schen Leben.

Par­tei und Bewe­gung, Gegen­öf­fent­lich­keit, Ver­la­ge, NGOs und Thinktanks – wir alle haben das­sel­be Ziel, und mein Fokus liegt auf Mei­nungs­frei­heit und Remi­gra­ti­on. Nach wie vor liegt dafür mein Vor­schlag auf dem Tisch, das zwan­zig­tau­sends­te Exem­plar mei­nes Buches kommt Anfang März aus der Druckerei.

Ich bin über­zeugt davon, daß es im Jahr 2026 zu einer respekt­vol­len Koexis­tenz zwi­schen patrio­ti­schen NGOs und patrio­ti­schen Par­tei­en kom­men wird.