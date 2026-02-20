20. Februar 2026

Restore Britain – eine Eruption

Gastbeitrag

von Wiggo Mann -- Das mediale Attentat auf Nigel Farage, den Chef der Partei „Reform UK“, jährte sich in diesen Tagen. Die Botschaft auf der sozialen Plattform X am 5. Januar 25 lautete: „Farage doesn’t have what it takes“.

Elon Musks Nach­richt an die Bri­ten mar­kier­te viel­leicht den Anfang vom Ende des unge­bro­che­nen Erfolgs der Brexit-Par­tei „Reform UK“.

Im Hin­ter­grund wur­den neue Kraft­schlüs­se ver­han­delt. Die Num­mer 2 in der Füh­rung von „Reform UK“, der stein­rei­che Finanz­pro­fi und Par­la­men­ta­ri­er Rupert Lowe, reagier­te im Janu­ar 2025 zunächst stra­te­gisch sou­ve­rän. Mit der öffent­li­chen Aus­sa­ge „Nigel is the lea­der“ stell­te er sich anfangs hin­ter Fara­ge, ergänz­te aber, sich zukünf­tig aus­schließ­lich um die Inter­es­se der Bür­ger zu küm­mern. Was zwi­schen den Zei­len bereits den Bruch andeutete.

Zwei Mona­te spä­ter folg­te die Eska­la­ti­on. Lowe und „Reform UK“ trenn­ten sich unter tur­bu­len­ten Vor­wür­fen, Gegen­vor­wür­fen und einer Exit-Sto­ry für Rupert Lowe: Die Kon­struk­ti­on einer neu­en Bewe­gung zur Ret­tung Groß­bri­tan­ni­ens sei eine zwin­gen­de Not­wehr­maß­nah­me gegen die jüngs­te Alt­par­tei „Reform UK“, wel­che immer­hin ein Drit­tel der bri­ti­schen Wäh­ler auf sich ver­eint. Am 30. Juni star­te­te die Abspal­tung „Res­to­re Bri­tain“ als Ver­ein, um den ver­deck­ten Auf­bau sta­bi­ler Struk­tu­ren außer­halb des klas­si­schen Poli­tik­be­triebs im Eil­tem­po voranzutreiben.

Die neue Orga­ni­sa­ti­on „Res­to­re Bri­tain“ nutz­te das zwei­te Halb­jahr 2025, um Tat­kraft zu bewei­sen. Rund 600 000 Pfund wur­den über Crowd­fun­ding für Unter­su­chun­gen zu Ver­ge­wal­ti­gun­gen durch über­wie­gend migran­ti­sche Täter ein­ge­sam­melt. In klu­gen regio­na­len Ver­net­zun­gen wur­den ers­te Man­da­te über­nom­men und Bünd­nis­se mit gut ver­an­ker­ten loka­len Grup­pen geschlossen.

Spä­tes­tens das Inter­view von Rupert Lowe mit dem welt­weit reich­wei­ten­stärks­ten Jour­na­lis­ten Tucker Carlson am 7. Dezem­ber 2025 mach­te deut­lich, dass Gro­ßes bevor­steht. Ein pri­vat abge­si­cher­ter und publi­kums­wirk­sa­mer Mann wie Lowe zieht sei­ne Befrie­di­gung nicht aus halb­ga­ren Dro­hun­gen, son­dern aus der knall­har­ten Umset­zung sei­ner Ideen. Kei­ne acht Wochen spä­ter star­te­te Eng­lands neue rech­te Par­tei „Res­to­re Bri­tain“ am Frei­tag, den 13. Febru­ar. Was wir seit­dem erle­ben, muss sich für das bri­ti­sche Estab­lish­ment tat­säch­lich anfüh­len wie der Hor­ror­film­klas­si­ker mit dem spe­zi­fi­schen Datum.

„Res­to­re Bri­tain“ darf wohl als der erfolg­reichs­te Par­tei­start der jün­ge­ren euro­päi­schen Geschich­te gel­ten. Umfra­gen schät­zen ihr Wäh­ler­po­ten­ti­al bereits zwei­stel­lig. Inner­halb von nur einer Woche hat die Par­tei nach eige­nen Anga­ben über 50.000 Mit­glie­der gewon­nen. Das ist mehr, als die AfD in der ers­ten Deka­de akqui­rie­ren konn­te. Dabei hat das United King­dom nur rund 70 Mil­lio­nen Ein­woh­ner – also weni­ger als die Bundesrepublik.

Rupert Lowe gelang es, die 30%-Partei „Reform UK“ als unzu­ver­läs­si­ge Sys­tem­lin­ge dar­zu­stel­len. Gleich­zei­tig wur­de die im rech­ten Lager typi­sche Distan­ze­ri­tis weit­ge­hend auf­ge­ho­ben, sodass mehr oder min­der seriö­se Orga­ni­sa­tio­nen und Klein­par­tei­en mit der neu­en Bewe­gung ver­schmel­zen kön­nen. Ben Habib von „Advan­ce UK“ hat sei­ne Mit­glie­der dazu auf­ge­ru­fen, dar­über nach­zu­den­ken. Paul Gol­ding von „Bri­tain First“ flir­tet eben­falls mit dem Gedanken.

Im Ergeb­nis könn­te sich unter Rupert Lowe eine neue Par­tei­platt­form ent­wi­ckeln, die inner­halb kür­zes­ter Zeit Rele­vanz im Ren­nen um regio­na­le und natio­na­le Macht gewinnt. Wenn gerüch­te­wei­se noch „Natio­nal­hei­li­ge“ wie der mas­sen­wirk­sam un-woke Auto­jour­na­list, Emmy-Preis­trä­ger und Autor Jere­my Clark­son der Par­tei bei­tre­ten soll­ten, wäre die Schock­star­re des Estab­lish­ments komplett.

Was auf vie­le ver­zwei­fel­te Kämp­fer im euro­päi­schen rech­ten Lager wie ein klei­nes Wun­der wir­ken mag, ist nicht nur durch klu­ge Vor­be­rei­tung und Fleiß hin­ter den Kulis­sen einer ver­äs­tel­ten Demo­kra­tie ent­stan­den, son­dern auch Ergeb­nis prä­zi­ser Mar­ken­füh­rung. Besucht man die Par­tei im Web, wird die zen­tra­le Bot­schaft in knap­pen sechs Zei­len erklärt:

Res­to­re Bri­tain ist eine poli­ti­sche Par­tei für all jene, die glau­ben, dass unser Land durch schwa­che Füh­rung, dys­funk­tio­na­le Insti­tu­tio­nen und eine poli­ti­sche Klas­se aus­ge­höhlt wur­de, die den Men­schen nicht län­ger dient. Wenn Sie an nied­ri­ge Steu­ern, einen schlan­ken Staat, siche­re Gren­zen, natio­na­len Stolz, tra­di­tio­nel­le christ­li­che Wer­te, Mei­nungs­frei­heit und direk­te Demo­kra­tie glau­ben, sind Sie hier genau richtig.

Das sitzt. Das moti­viert (oder erschreckt – je nach Stand­punkt). Das ist aus­rei­chend höf­lich, lässt aber wenig Inter­pre­ta­ti­ons­spiel­raum. Es geht noch dra­ma­ti­scher: Die Par­tei feu­ert im Stun­den­rhyth­mus Bot­schaf­ten in den sozia­len Medi­en, die übli­cher­wei­se Anlass zu poli­zei­li­chen Maß­nah­men gegen den Absen­der geben könnten.

Ille­ga­le Migran­ten? Tschüss. Alle. Kei­ne Aus­re­de. Jeder Mann, jede Frau. Sie wer­den alle remigriert.

Jeder Leh­rer, Medi­zi­ner, jede Auto­ri­täts­per­son, die Kin­der zur Selbst­ver­stüm­me­lung anstif­tet, wür­de unter unse­rer Regie­rung straf­recht­lich ver­folgt. Sie wür­den ins Gefäng­nis kommen.

Wir been­den die schlei­chen­de Isla­mi­fi­zie­rung Großbritanniens.

Halal und kosche­res Schlach­ten wür­de unter unse­rer Regie­rung verboten.

Es gibt Män­ner. Es gibt Frau­en. Män­ner kön­nen nicht Frau­en wer­den und Frau­en nicht Män­ner. Das steht nicht zur Debatte.

Exakt so lau­ten öffent­li­che Bot­schaf­ten der Par­tei. Mal als fröh­li­ches Meme, mal staats­tra­gend gestal­tet und – in eng­li­scher Tra­di­ti­on – hübsch typografiert.

Was unglaub­lich klingt, basiert auf einer Stra­te­gie, die bis­lang in der poli­ti­schen Geschich­te vor allem von lin­ker Sei­te erfolg­reich genutzt wur­de. Die aktu­el­le „Res­to­re Britain“-Propaganda ist eine No-Com­pli­ance-Cam­paign: Der impli­zi­te Auf­ruf zu mas­sen­haf­tem zivi­len Unge­hor­sam. Viel­leicht die radi­kals­te, weil ein­fachs­te Ant­wort auf die Fra­ge, was zu tun sei, um die Frei­l­auf­zo­ne in einer gelenk­ten Demo­kra­tie zu ver­las­sen und ein Sys­tem in sinn­vol­le Schran­ken zurückzuführen?

Absol­viert man im Inter­net den „Auf­fri­schungs-Kurs Radi­ka­li­sie­rung“ für Staats­be­diens­te­te der bri­ti­schen Regie­rung, dann fällt dort die simp­le For­de­rung nach Remi­gra­ti­on unter den Tat­be­stand des Ter­ro­ris­mus. 2023 wur­den rund 12.000 Bür­ger in Groß­bri­tan­ni­en im Zusam­men­hang mit Online-Posts fest­ge­nom­men. Die Haft­grün­de waren meist tri­via­ler als vie­les was „Res­to­re Bri­tain“ veröffentlicht.

Was soll die Exe­ku­ti­ve jetzt tun? „Res­to­re Bri­tain“ alle Mög­lich­kei­ten zur Ver­öf­fent­li­chung ent­zie­hen? Rupert Lowe ver­haf­ten? Oder nichts tun und zuse­hen, wie Hun­dert­tau­sen­de sich die sel­be Mei­nungs­frei­heit neh­men? Aus­wir­kun­gen von mas­sen­haf­tem zivi­lem Unge­hor­sam wer­den seit vie­len Jahr­zehn­ten in der Sozi­al­for­schung und in poli­zei­li­chen Stu­di­en diskutiert.

Eine Über­las­tungs­stra­te­gie, oder kurz „Dilem­ma Action“, bringt die Exe­ku­ti­ve in eine „Lose-Lose-Situa­ti­on“. Schon zu Zei­ten der Anti-Viet­nam­kriegs-Demos, des Black-Power-Move­ment und der US-Bür­ger­rechts­be­we­gung ver­such­ten Juris­ten und Kri­mi­no­lo­gen sol­che Sze­na­ri­en des Wider­stands zu bewer­ten. Nach­zu­le­sen unter ande­rem im Jour­nal of Cri­mi­nal Law and Cri­mi­no­lo­gy des Jah­res 1968.

Noch läßt sich nicht sagen, wohin der Ansturm von „Res­to­re Bri­tain“ führt und wel­che Gefah­ren lau­ern. Was poli­ti­sche Leit­fi­gu­ren in Deutsch­land aber jetzt schon ler­nen kön­nen, ist, dass dra­ma­ti­sche, unüber­sicht­li­che, radi­ka­le Bot­schaf­ten in der poli­ti­schen Pro­pa­gan­da kein Zufall sein müs­sen und nicht immer ein schlin­gern­des Schiff zeigen.

Gera­de die Insze­nie­rung von ver­meint­li­chen Extrem­si­tua­tio­nen kann das Ergeb­nis prä­zi­sen Mar­ke­tings sein. Es erfor­dert para­do­xer­wei­se Ruhe, Vor­be­rei­tung und hand­werk­li­che Dis­zi­plin. „Viva la libert­ad, cara­jo!“ und eine Ket­ten­sä­ge wir­ken wild und situa­tiv. Tat­säch­lich hat Kari­na Milei, die Bera­te­rin im Hin­ter­grund, die­se fröh­li­chen Kom­po­nen­ten für ihren Bru­der Javier instrumentalisiert.

Man muss sich also nicht wun­dern, dass der zen­tra­le Slo­gan von Rupert Lowe dicht an einem Run­ning Gag des belieb­ten eng­li­schen Come­di­ans Ricky Ger­vais liegt. Bei sei­nem legen­dä­ren Eröff­nungs­mo­no­log zu den Gol­den Glo­bes des Jah­res 2020 belei­dig­te Ger­vais die kom­plet­te anwe­sen­de Hol­ly­wood-Pro­mi­nenz und ver­si­cher­te, ihre Reak­tio­nen sei­en ihm egal. In leicht ange­paß­ter Form bringt Rupert Lowe, der Vor­sit­zen­de von „Res­to­re Bri­tain“ die­se Phra­se heu­te nahe­zu täg­lich als Ant­wort auf Beden­ken­trä­ger und Angrei­fer: „I. Do. Not. Care.“

