4. März 2026

Jeffrey Epstein: Mythos und Wirklichkeit (3)

Martin Lichtmesz

Täglich scheint ein neuer Kopf zu rollen, dessen Name in den Epstein-Akten aufgetaucht ist.

Auf­grund von Kon­takt­schuld tra­ten von öffent­li­chen Pos­ten unter ande­rem zurück: Mor­gan McS­weeney, Stabs­chef von Pre­mier­mi­nis­ter Star­mer; Bør­ge Bren­de, Chef des World Eco­no­mic Forum; der slo­wa­ki­sche Poli­ti­ker Miros­lav Lajčák; der fran­zö­si­sche Poli­ti­ker Jack Lang; die Gold­man-Sachs-Juris­tin Kathy Ruemm­ler und Hyatt-Chef Tho­mas Pritzker.

Streß ohne wei­te­re ernst­haf­ten Kon­se­quen­zen beka­men unter ande­rem die nor­we­gi­sche Kron­prin­zes­sin und Epstein-Intim­freun­din Met­te-Marit und die Clin­tons, die vor dem US-Kon­greß aus­sa­gen muß­ten (komi­scher­wei­se aber nicht Donald Trump, der einst sehr dicke mit Epstein war und des­sen Name unzäh­li­ge Male in den Akten auftaucht).

Es lau­fen nun auch eini­ge poli­zei­li­che Ermitt­lun­gen: Etwa gegen den ehe­ma­li­gen bri­ti­schen Prin­zen Andrew Mount­bat­ten-Wind­sor und den ehe­ma­li­gen bri­ti­schen Han­dels­mi­nis­ter Peter Man­dels­on wegen Ver­dacht auf Amts­miß­brauch. Ermitt­lun­gen wegen “schwe­rer Kor­rup­ti­on” lau­fen in Nor­we­gen gegen den ehe­ma­li­gen Pre­mier­mi­nis­ter Thorb­jørn Jagland und die Diplo­ma­ten Mona Juul und Ter­je Rød-Larsen.

Kei­nem der Genann­ten wird vor­ge­wor­fen, Kin­der oder Min­der­jäh­ri­ge miß­braucht oder Babies geges­sen zu haben.

Greg John­son hat ange­sichts die­ser “Säu­be­run­gen”, wenn man sie wirk­lich so nen­nen kann, einen Arti­kel dar­über geschrie­ben, “war­um die Wahr­heit über Epstein kei­ne Rol­le spielt”. Er spot­tet dar­in über Leu­te wie Micha­el Tracey, Richard Hana­nia, Patrick Casey und Nick Fuen­tes, die Was­ser ins Feu­er der “moral panic” und der wüs­ten Spe­ku­la­tio­nen gießen.

Denn die­ses Feu­er, so John­son, sei nütz­lich, gro­ße Tei­le der herr­schen­den Eli­ten zu dis­kre­di­tie­ren, einen popu­lis­ti­schen Zorn zu ent­fa­chen, Dis­si­den­ten, die das Sys­tem radi­kal ver­än­dern wol­len, mit pole­mi­schem Brenn­stoff zu versorgen.

Sein “Gedan­ken­ex­pe­ri­ment” lau­tet so:

Ich hal­te einen USB-Stick in der Hand, der Infor­ma­tio­nen ent­hält, die bewei­sen, daß die ein­zi­gen Per­so­nen, die laut den Epstein-Akten in kri­mi­nel­le Akti­vi­tä­ten ver­wi­ckelt sind, Jef­frey Epstein und Gis­lai­ne Max­well sind.

Wür­de ich die­se Bewei­se der Welt zugäng­lich machen? Schließ­lich wäre es eine gro­ße Erleich­te­rung für Leu­te wie Bill Clin­ton, Bill Gates, Ehud Barak, Les Wex­ner, Noam Chom­sky, Woo­dy Allen und ande­re Pro­mi­nen­te, da sie so ihre guten Wer­ke unge­stört fort­set­zen könn­ten, ohne von zor­ni­gen Bau­ern gestört zu wer­den, die Fackeln und Mist­ga­beln schwin­gen, weil sie von eifern­den Online-„Verschwörungstheoretikern” in mora­li­sche Panik ver­setzt wurden.

Seht her, wie ich die­sen USB-Stick in eines von Epsteins Fäs­sern mit Schwe­fel­säu­re werfe.

War­um?

Ich bin ein Dis­si­dent. Ich begrü­ße alles, was die der­zei­ti­ge Macht­struk­tur stört. Ich begrü­ße die Dele­gi­ti­mie­rung. Ich begrü­ße das Cha­os. Jede Minu­te, die das Estab­lish­ment mit Scha­dens­be­gren­zung im Fall Epstein ver­bringt, ist eine Minu­te, in der es kei­nen wei­te­ren Scha­den an Wei­ßen anrichtet.

Dar­über hin­aus gibt der Fall Epstein einen Ein­blick, wie eine feind­se­li­ge jüdi­sche Eli­te wei­ße Eli­ten durch ihre Las­ter unter­wan­dert und kon­trol­liert. Ich möch­te Eis­was­ser in die­se kusche­li­gen Bezie­hun­gen gie­ßen. Ich möch­te, daß ehr­gei­zi­ge Wei­ße Angst davor haben, sich mit Leu­ten wie Epstein bli­cken zu las­sen, statt um ihre Gunst zu buh­len. Wenn Bill Ack­man, Miri­am Adel­son oder Paul Sin­ger das nächs­te Mal einen poli­ti­schen Auf­stei­ger zum Abend­essen ein­la­den, möch­te ich, daß er sich fragt: „Wer­de ich des­we­gen eines Tages beschul­digt wer­den, Babys zum Früh­stück zu essen?“

Man neh­me dies als ein Bei­spiel, wie man­che Enthu­si­as­ten der Epstein-Bom­be sich auf “machia­vel­lis­ti­sche” Posi­tio­nen die­ser Art zurück­zie­hen, nun, da das Ergeb­nis des bis­her ver­öf­fent­lich­ten Mate­ri­als eher mager aus­ge­fal­len ist (wobei offen­bar eine gro­ße Men­ge Mate­ri­al immer noch unter Ver­schluß steht).

Ich bin davon ganz und gar nicht über­zeugt, wofür John­son hier plä­diert. Die Wahr­heit spielt immer eine Rol­le, und wer sei­ne poli­ti­sche Agen­da auf Lügen, Unsinn und Des­in­for­ma­ti­on auf­baut, weil er die Affek­te braucht, die Gift die­ser Art in den Mas­sen, Medi­en und Mas­sen­me­di­en aus­löst, schä­digt am Ende unwei­ger­lich nur sich selbst, oder erringt nur kor­rum­pier­te Sie­ge, die eine schlech­te zukünf­ti­ge Saat in sich tragen.

Was tat­säch­lich her­aus­ge­kom­men zu sein scheint, wird von Micha­el Shel­len­ber­ger so zusam­men­ge­faßt. Hier ein paar wich­ti­ge Stel­len sei­ner Analyse:

Nach­dem wir meh­re­re Wochen damit ver­bracht haben, die Akten und die damit ver­bun­de­nen Ermitt­lun­gen durch­zu­le­sen, ist für uns klar, daß die Gesamt­heit der ver­füg­ba­ren Bewei­se nicht das Bild einer von einer Regie­rung gesteu­er­ten sexu­el­len Erpres­sungs­ope­ra­ti­on stützt. Viel­mehr deu­tet alles dar­auf hin, daß Epstein in ers­ter Linie sei­nen eige­nen Inter­es­sen dien­te. Wenn Epstein über­haupt jeman­des Skla­ve war, dann sei­ner eige­nen Lei­den­schaf­ten und Perversionen.

Vicky Wards Behaup­tung, Epstein „war ein Geheim­dienst­mann“, ist nicht zuver­läs­sig. Sie sag­te, sie habe dies aus drit­ter Hand von einer anony­men Quel­le erfah­ren. Ihr ehe­ma­li­ger Redak­teur bei Vani­ty Fair und ihre Kol­le­gen sag­ten gegen­über dem New Yor­ker, daß ihre Bericht­erstat­tung nicht ver­trau­ens­wür­dig sei und daß sie schon in der Ver­gan­gen­heit unge­naue Zita­te gelie­fert habe.

Epstein mag für Regie­run­gen als „Ver­mitt­ler“ oder Finanz­be­ra­ter gear­bei­tet haben, auf­grund sei­ner ein­zig­ar­ti­gen Fähig­keit, Ver­trau­en zu gewin­nen und zu bewah­ren, wäh­rend er kom­ple­xe recht­li­che Manö­ver beauf­sich­tig­te. Das bedeu­tet jedoch nicht, daß eine Regie­rung sei­ne Hand­lun­gen kon­trol­lier­te. Es gibt kei­ne aus­rei­chen­den Bewei­se für die Behaup­tung, daß sei­ne sexu­el­le Aus­beu­tung von Mäd­chen und Frau­en für die CIA oder den israe­li­schen Geheim­dienst erfolgte. (…)

Epsteins E‑Mails über die Instal­la­ti­on von Kame­ras und sei­ne E‑Mail mit kom­pro­mit­tie­ren­den Infor­ma­tio­nen über Gates las­sen eher auf ama­teur­haf­te Metho­den schlie­ßen als auf aus­ge­klü­gel­te Geheim­dienst­ope­ra­tio­nen. Wenn Epstein sei­ne Gäs­te heim­lich beim Sex film­te, dann ver­mut­lich, um sei­nen gro­ßen Appe­tit auf Por­no­gra­phie zu stil­len. Er könn­te sie auch ein­fach nur des­we­gen pho­to­gra­fiert haben, um sich Ein­fluß für sei­ne eige­nen Zwe­cke zu verschaffen.

Und wenn irgend­et­was, was Epstein tat, tat­säch­lich im Auf­trag des IC geschah, dann wür­de sei­ne E‑Mail, in der er einen Bera­ter bat, Kame­ras in Kleenex-Boxen zu instal­lie­ren, weit unter den Stan­dards des IC für ope­ra­ti­ve Sicher­heit lie­gen. Und es ist auch nicht so, daß alle Fotos von Epstein sexu­el­le Erpres­sung impli­zie­ren. Epsteins Foto von Man­dels­on, der in Unter­wä­sche neben einer Frau steht, ist zum Bei­spiel wahr­schein­lich kein sexu­el­les Kom­pro­mat, da Man­dels­on offen schwul ist. (…)

Die der­zeit ver­füg­ba­ren Bewei­se deu­ten dar­auf hin, daß Epstein der Strip­pen­zie­her und nicht die Mario­net­te war. Epsteins E‑Mails zei­gen, daß er ein außer­or­dent­lich begab­ter Mani­pu­la­tor war. Er stell­te sich in den Dienst mäch­ti­ger Men­schen, um ihnen dabei zu hel­fen, ihre sozia­len, sexu­el­len, finan­zi­el­len, beruf­li­chen, intel­lek­tu­el­len und sons­ti­gen Bedürf­nis­se zu befriedigen.

Epstein half dem ehe­ma­li­gen israe­li­schen Pre­mier­mi­nis­ter Ehud Barak beim Über­gang ins zivi­le Leben im Aus­tausch für den Zugang zum Ver­kauf von Cyber­si­cher­heit an die israe­li­sche Regie­rung; es gibt kei­ne Hin­wei­se auf einen Ein­fluß des Mos­sad auf die­sen Austausch.

Epstein arran­gier­te, daß Kath­ryn Ruemm­ler ihr Wis­sen und ihre Bezie­hun­gen im Jus­tiz­mi­nis­te­ri­um nutz­te, um einen gegen Aria­ne de Roth­schild ange­streng­ten Pro­zeß bei­zu­le­gen. Es gibt kei­ne Hin­wei­se dar­auf, daß die CIA Epstein über Ruemm­ler kon­trol­lier­te. Und Epstein stell­te Roth­schild 25 Mil­lio­nen Dol­lar für sei­ne Diens­te und 10 Mil­lio­nen Dol­lar für die Diens­te Ruemm­lers in Rechnung.

Was den “Sex­han­del” angeht, so scheint er vor­ran­gig Epsteins eige­nen Begier­den gedient zu haben:

Im Jahr 2007 wur­de Epstein wegen Miß­brauchs von Teen­ager-Mäd­chen ange­klagt, die er unter dem Vor­wand, ihm „Mas­sa­gen” zu geben, ange­wor­ben hat­te. Er ver­büß­te 13 Mona­te im Gefäng­nis, wäh­rend­des­sen er Frei­gang zur Arbeit erhielt. Epsteins Kom­pli­zen waren Ange­stell­te und Geschäfts­part­ner wie Ghis­lai­ne Max­well, die Mäd­chen für ihn aus­fin­dig mach­te, ihnen Geschen­ke und Gefäl­lig­kei­ten ver­sprach und „Massage“-Sitzungen arrangierte.

Epstein mani­pu­lier­te auch vie­le jun­ge Frau­en aus Ost­eu­ro­pa, indem er ihnen Model­jobs anbot, bevor er sie zu sexu­el­len Hand­lun­gen dräng­te. Jean-Luc Bru­nel, ein fran­zö­si­scher Model­agent, half ihm dabei, jun­ge Models zu rekru­tie­ren. Nach einer Unter­su­chung wur­de Bru­nel in Frank­reich wegen sexu­el­ler Über­grif­fe, dar­un­ter auch auf Min­der­jäh­ri­ge, ange­klagt, die sich aus Beschwer­den über Hand­lun­gen unab­hän­gig von Epstein erga­ben. Er beging 2022 im Gefäng­nis Selbstmord.

Es scheint, daß Epstein Frau­en an ande­re Män­ner wei­ter­reich­te, um bei die­sen Män­nern ein Gefühl der Freund­schaft und Ver­pflich­tung ihm gegen­über zu erzeu­gen. Aber Sex war nicht sein ein­zi­ges Mit­tel, um Loya­li­tät zu gewin­nen. Mit ver­schie­de­nen Mit­teln pfleg­te Epstein Bezie­hun­gen zu mäch­ti­gen Per­so­nen, um an Infor­ma­tio­nen zu gelan­gen, die für sei­ne Inves­ti­tio­nen nütz­lich waren.

Die sexu­el­len Gefäl­lig­kei­ten und ande­re Arten des “vice bon­ding”, wie ich es nen­ne, waren dem­nach also nur ein Teil von Epsteins Sys­tem der Ein­fluß­nah­me und Mani­pu­la­ti­on, kei­nes­wegs die Haupt­sa­che oder gar das Zen­trum sei­nes “Unter­neh­mens”.

Auch die Fra­ge, war­um die­se Eli­ten­men­schen so weni­ge Hem­mun­gen hat­ten, mit Epstein in Kon­takt zu tre­ten, ist für Shel­len­ber­ger nicht all­zu schwer zu beantworten.

Libe­ra­le und welt­ge­wand­te Men­schen wie Ruemm­ler hal­ten es für nor­mal, daß mäch­ti­ge Män­ner wie Epstein pro­mis­kui­tiv sind. 150 Per­so­nen unter­schrie­ben sein Buch zum 50. Geburts­tag, wobei vie­le Kom­men­ta­re hin­ter­lie­ßen, die dar­auf hin­deu­ten, daß sie Epsteins Pro­mis­kui­tät als harm­los betrach­te­ten. „An Epsteins Per­ver­sio­nen war nichts Unge­wöhn­li­ches“, schreibt Kath­le­en Stock in UnHerd. „Er hat­te ein­fach die Mit­tel, sie in vol­len Zügen aus­zu­le­ben.“ Und selbst wenn Epsteins Freun­de und Kol­le­gen wuss­ten, daß er Pro­sti­tu­ier­te enga­gier­te, ist es kei­nes­wegs klar, daß sie dage­gen Ein­wän­de gehabt hätten. (…)

Die meis­ten Frau­en, die sich nach 2008 um Epstein her­um auf­hiel­ten, waren offi­zi­ell kei­ne Escorts oder Pro­sti­tu­ier­te. Vie­le waren ange­hen­de Models und Schau­spie­le­rin­nen, denen Zuwen­dun­gen und Chan­cen ange­bo­ten wur­den. Es ist daher nicht ver­wun­der­lich, daß nur weni­ge in Epsteins Umfeld glaub­ten, sein Ver­hal­ten ver­sto­ße gegen das Gesetz oder gegen gesell­schaft­li­che Normen.

Epstein wur­de also nicht als “Pädo­phi­ler” wahr­ge­nom­men, son­dern als rei­cher, mäch­ti­ger, pro­mis­kui­ti­ver Mann, der sich mit attrak­ti­ven jun­gen Frau­en umgab und gele­gent­lich etwas über die Strän­ge schlug. Das ist kon­sis­tent mit dem Inhalt des gro­ßen Arti­kels über Epstein aus dem Jahr 2002, den ich im zwei­ten Teil aus­führ­lich zitiert habe.

Was ist nun mit der Ent­zif­fe­rung der Lebensmittel-“Codes” in den Epstein-Akten, die angeb­lich Han­del mit Kin­der­fleisch – auf sexu­el­le oder gar kan­ni­ba­lis­ti­sche oder sonst­wie per­ver­se Wei­se – ver­de­cken sol­len? In der Tat gibt es wie auch schon in den Podes­ta-Leaks etli­che Fund­stü­cke, die sehr merk­wür­dig klin­gen und deren Kon­text dun­kel ist. Im Gegen­satz zu Greg John­son glau­be ich jedoch sehr wohl, daß die Wahr­heit über die­se Din­ge eine Rol­le spielt.

Aller­dings hat die “Pizzagate”-Brille, die den Blick auf Epstein seit 2019 bestimmt, die Wahr­neh­mung der Spür­hun­de mit einer erheb­li­chen Vor­ein­ge­nom­men­heit ver­se­hen. Schon eine ober­fläch­li­che Prü­fung, etwa die Suche nach dem Wort “Piz­za”, zeigt, daß die meis­ten Erwäh­nun­gen im Kon­text von Ein­kaufs­lis­ten, Essens­ver­ab­re­dun­gen und ähn­li­chem erfolgt sind.

Nun hat sich Eugyp­pi­us, von Haus aus Phi­lo­lo­ge, die­ser Behaup­tun­gen ange­nom­men und drei Bei­spie­le her­aus­ge­sucht, die als Kron­zeu­gen für den kodier­ten Cha­rak­ter man­cher Kor­re­spon­den­zen gehan­delt werden.

Ich könn­te es nicht bes­ser machen, als er es gemacht hat, und gebe im fol­gen­den sei­ne Betrach­tun­gen wie­der. Er schickt eini­ge Über­le­gun­gen vor­aus, etwa daß es unglaub­lich dumm wäre, der­art gra­vie­ren­de kri­mi­nel­le Tätig­kei­ten via Email über simp­le Sprach­codes zu kom­mu­ni­zie­ren, deren Bedeu­tung aus dem Kon­text erra­ten wer­den kann. Und er gibt zu bedenken:

Epsteins E‑Mail-Kor­re­spon­denz ist umfang­reich, lose, vol­ler Recht­schreib­feh­ler, schlecht for­ma­tiert und über­wie­gend neben­säch­lich und unin­ter­es­sant. Ein Groß­teil davon besteht aus Kom­men­ta­ren zu lang­wei­li­gen Nach­rich­ten, Gesprä­chen von Mit­ar­bei­tern über dum­me logis­ti­sche Ange­le­gen­hei­ten, Gruß­for­meln und all dem ande­ren Unsinn, der wahr­schein­lich auch Ihren Post­ein­gang und sicher­lich auch mei­nen füllt. Es sieht ganz so aus, daß auch rei­che und berühm­te Men­schen ger­ne aus­führ­lich und ohne ersicht­li­chen Grund ihre Lieb­lings­spei­sen und Frei­zeit­be­schäf­ti­gun­gen dis­ku­tie­ren. Wir soll­ten kei­ne Geheim­nis­se sehen, wo kei­ne sind.

Da wäre etwa die sechs­ma­li­ge Erwäh­nung von “Piz­za and Gra­pe Soda”, die auch der New York Times auf­ge­fal­len ist. Wesent­lich ist, daß sie im Zuge einer ein­zi­gen Kor­re­spon­denz mit einem ein­zi­gen Kor­re­spon­den­ten benutzt wird, näm­lich Epsteins Uro­lo­gen Har­ry Fish.

Er wird auf­grund die­ses Aus­tauschs aus dem April 2018 als sexu­ell kon­no­tiert ange­se­hen, in dem Epstein Fish bit­tet, sein Rezept für Sten­dra (ein Medi­ka­ment gegen erek­ti­le Dys­funk­ti­on) in einer Apo­the­ke ein­zu­lö­sen, wor­auf­hin Fish Epstein mit­teilt, daß er dies getan habe und daß sich die bei­den, nach­dem Epstein das Medi­ka­ment ein­ge­nom­men habe, „Piz­za und Trau­ben­saft holen“ sollten.

Fish erwähnt „Piz­za und Trau­ben­saft“ noch fünf wei­te­re Male, alle in der ers­ten Hälf­te des Jah­res 2018. (…) Im April schrieb er eine E‑Mail an Epstein, in der er erklär­te, daß irgend­et­was (mög­li­cher­wei­se eine ange­häng­te PDF-Datei zu sei­nem Unter­neh­men Veru Equi­ty) „bes­ser als ein chi­ne­si­scher Glücks­keks“ sei, und lud Epstein ein, „wie­der Piz­za und Trau­ben­saft zu essen“, was „nie­mand sonst ver­ste­hen kann. Go kno.“

Im Mai bat Fish einen unge­nann­ten Kor­re­spon­den­ten (wie­der­um wahr­schein­lich Epstein), ihn am 4. Juni auf ein Pop-Tart in „Green­bergs Bäcke­rei“ zu beglei­ten, und sag­te: Zuerst holen wir uns ein Stück Piz­za mit Trau­ben­saft.“ Dann sag­te er, er kön­ne „es kaum erwar­ten“ und pos­te­te ein unschar­fes Foto von Piz­za und Trau­ben­saft, auf­ge­nom­men in einem Raum, der wie eine Büro­pau­sen­ecke aus­sieht, mit Auto­ma­ten im Hintergrund.

Am 3. Juni schick­te Fish eine wei­te­re E‑Mail an Epstein und frag­te: Wann möch­test du mor­gen Piz­za und Trau­ben­saft trin­ken?“ (ihr Ter­min war in dem oben genann­ten E‑Mail-Aus­tausch ver­ein­bart wor­den). Am 6. Juni lud Fish erneut jeman­den, bei dem es sich wahr­schein­lich um Epstein han­del­te, zu „Piz­za und Trau­ben­saft mor­gen zum Mit­tag­essen ein. Nach­dem Epstein die­ses trost­lo­se Mit­tag­essen 48 Stun­den zuvor gera­de hin­ter sich gebracht hat­te, sag­te er sei­nem Arzt, er sol­le statt­des­sen „Bar­ry fragen“.

Die Vor­stel­lung, daß die bei­den, und nur die bei­den, hier tat­säch­lich so bei­läu­fig über den Kon­sum von min­der­jäh­ri­gen Sex­skla­ven reden, ist mei­nes Erach­tens völ­lig absurd. Offen­sicht­lich han­delt es sich hier um Insi­der-Wit­ze, die tat­säch­lich mit Essen zu tun haben.

Eugyp­pi­us kommentiert:

Ich behaup­te nicht, die vol­le Bedeu­tung die­ser Unter­hal­tun­gen oder die Bedeu­tung von „Go kno” zu ver­ste­hen, aber es scheint offen­sicht­lich, daß Fish es buch­stäb­lich genos­sen hat, mit Epstein Piz­za zu essen und Trau­ben­saft zu trin­ken, und daß die bei­den dies in der ers­ten Hälf­te des Jah­res 2018 etwa ein­mal im Monat getan haben.

Bemer­kens­wert ist auch, daß Fish sei­ne Kom­men­ta­re zu Piz­za und Trau­ben­saft mit eben­so belang­lo­sen Bemer­kun­gen zu ande­ren Junk­food-Pro­duk­ten wie Kek­sen und Pop-Tarts ver­mischt, was kei­ne Art von Code sein kann, da er oft Bil­der die­ser Din­ge ver­schickt, wäh­rend er dar­über spricht. Das Ein­zi­ge, was ich hier zuge­ste­hen kann, ist, daß „Piz­za und Trau­ben­saft“ durch­aus ein Kür­zel für einen Ort sein könn­te, an den Fish Epstein ger­ne in sei­ner Mit­tags­pau­se einlud.

Ein viel­zi­tier­tes Stück ist auch der Aus­tausch über “Cream Cheese Baby” in einer ande­ren Kor­re­spon­denz mit einem unbe­kann­ten Emp­fän­ger im Juli 2009. Hier soll es nun nach Mei­nung man­cher um den buch­stäb­li­chen Ver­zehr von Babies gehen.

“Cream cheese baby” ist der Hea­der der Email. Der Kor­re­spon­dent schreibt: “LOL ich weiß nicht ob Frisch­kä­se und Baby auf dem­sel­ben Level sind.” Epstein ant­wor­tet: “Es gibt Mil­lio­nen von Babies, aber nur wenig guten Frisch­kä­se mit Gemü­se (vege­ta­ble cream cheese).”

 

Eugyp­pi­us kommentiert:

„Frisch­kä­se“ (cream cheese) kann hier kein Code für Babys sein, da Epstein „Babys“ und „Frisch­kä­se“ im sel­ben Satz ein­an­der gegen­über­stellt. Was tat­säch­lich vor sich geht, wird aus einer voll­stän­di­gen Über­sicht über den Aus­tausch deut­lich, der damit beginnt, daß Epstein sei­nen Kor­re­spon­den­ten dafür zurecht­weist, ihmeinen wert­lo­sen Bagel mit etwas Frisch­kä­se­auf­strich ser­viert zu haben, der wider­lich war. (….)

Der fol­gen­de Aus­tausch lässt kei­nen Zwei­fel dar­an, daß Epstein und sein Kor­re­spon­dent buch­stäb­lich dar­über dis­ku­tie­ren, wo man am bes­ten Frisch­kä­se mit Gemü­se ver­mischt kau­fen kann. Die Ant­wort lau­tet laut Epstein: TooJay’s Deli in Lake Worth – ein ech­tes Lokal mit 379 Bewer­tun­gen auf Trip Advi­sor.

In der Tat scheint mir nicht mehr an der Geschich­te dran zu sein als dies. Die Herr­schaf­ten reden tat­säch­lich über Frisch­kä­se und Bagels.

Ich habe dar­über neu­lich auf Xit­ter mit Shlo­mo dis­ku­tiert, zum Ver­gleich sei­ne Inter­pre­ta­ti­on:

Naja, so schrei­ben sie dann wei­ter, nach­dem Epstein ihm den Code für Babys (+ vege­ta­ble) ver­ra­ten hat. Der Anfang: “Ich weiß nicht, ob Cream Cheese wirk­lich mit Baby ver­gleich­bar ist” Epstein: “Es gibt Mil­lio­nen von Babys, sehr guter klei­ner VEGETABLE Cream Cheese. Willst du mor­gen Veggie Cream Cheese? Ich wür­de ihn jetzt besor­gen.” Mei­ne Les­art ist: Der Typ kann­te nur “Cream Cheese” für Mäd­chen, aber nicht “Veggie Cream Cheese” für weib­li­che Babys, des­halb buch­sta­biert er den Baby-Teil erst­mal aus. Epstein sagt ihm “Ja Babys sind kein Pro­blem, ich besorg dir VEGGIE Cream Cheese” und dann reden sie wei­ter, als wenns um Frisch­kä­se ginge.

Aber der “Anfang” (7 Uhr 41) ist eben die Beschwer­de über den schlech­ten Bage­lauf­strich, und das “cream cheese baby” kommt erst viel spä­ter (15:34). Was Shlo­mo, er sei geehrt, hier hin­ein­liest, ist pure Phantasie.

Und als letz­tes (es gibt noch ande­re ver­däch­tig­te Wör­ter wie “beef jer­ky”) sei noch die Bezug­nah­me auf “Shrimp” (Gar­ne­len) erwähnt. Eugyp­pi­us schreibt:

Die Epstein-Akten ent­hal­ten Hun­der­te von Ver­wei­sen auf Gar­ne­len. Die über­wie­gen­de Mehr­heit davon sind zwei­fel­los unver­schlüs­sel­te, all­täg­li­che Dis­kus­sio­nen über ein gän­gi­ges Lebens­mit­tel. In eini­gen weni­gen Fäl­len wird „Gar­ne­le“ mög­li­cher­wei­se oder sogar wahr­schein­lich ver­wen­det, um sich auf Frau­en zu bezie­hen, viel­leicht in sexu­el­len Kon­tex­ten, obwohl selbst das nicht immer ganz klar ist.

Der am häu­figs­ten zitier­te, angeb­lich ver­schlüs­sel­te Shrimps-Aus­tausch stammt aus dem Juni 2013 und fand zwi­schen Epstein und dem ehe­ma­li­gen fran­zö­si­schen Diplo­ma­ten Oli­vi­er Colom statt. Man­che Leu­te glau­ben, daß die­se E‑Mails Ver­bre­chen wie Mord und Kan­ni­ba­lis­mus bele­gen, weil Epstein dar­in erklärt, daß eini­ge Mäd­chen „Shrimps“ sei­en, deren Köp­fe „man weg­wirft … und deren Kör­per man behält“.

Dies ist eine wil­de Fehl­in­ter­pre­ta­ti­on, die kaum zu recht­fer­ti­gen ist, da sie grund­le­gen­de Zusam­men­hän­ge ausblendet.

Der Shrimps-Aus­tausch beginnt damit, daß Colom Epstein fragt, wo er sich befin­det, und die­ser ant­wor­tet: „Auf mei­ner Insel in der Kari­bik, mit einem Aqua­ri­um vol­ler Mädchen”.

Man erkennt sofort, daß es sich hier kei­nes­wegs um einen ver­schlüs­sel­ten Aus­tausch han­delt, son­dern um einen meta­pho­ri­schen. Epstein genießt die Gesell­schaft von „Mäd­chen” (die Models oder Pro­sti­tu­ier­te oder was auch immer sein könn­ten) auf Litt­le St. James. Colom ant­wor­tet, daß „der König von Sau­di-Ara­bi­en ein paar wei­ße Haie in sei­nem [Aqua­ri­um] in sei­nem Palast in Jed­dah hat”, aber daß er – Colom – Epsteins Frau­en die­sen „abso­lut vor­zieht”. Epstein ant­wor­tet, daß auch sei­ne Mäd­chen  „wei­ße Haie“ sein könn­ten, da „zwei davon Rus­sin­nen sind“, und Colom ant­wor­tet, daß er „wei­ße Haie mag“, vor­aus­ge­setzt, es han­delt sich nicht um „Ham­mer­haie”.

Nun folgt Epsteins angeb­lich mör­de­ri­sche Antwort:

Nein, eini­ge sind wie Gar­ne­len, man schmeißt den Kopf weg und behält den Körper

No, some are like shrimp, you throw away the head and keep the body

Es ist völ­lig nahe­lie­gend: Epstein spricht nicht von buch­stäb­li­chen Ent­haup­tun­gen von Frau­en auf sei­ner Insel, son­dern macht einen der­ben Witz dar­über, daß in sei­nen Augen man­chen Frau­en zwar attrak­ti­ve Kör­per, aber unat­trak­ti­ve Gesich­ter haben.

Dem folgt ein Aus­tausch über ras­si­sche Prä­fe­ren­zen. Colom und Epstein sind einer Mei­nung, daß sie weiß “jeder ande­ren Far­be vor­zie­hen” und kei­ne “schwar­zen Gar­ne­len” mögen (Jef­frey wird “schon bei ihrem Geruch” schlecht).

Es gibt noch mehr Stel­len die­ser Art, die Fra­gen auf­kom­men las­sen könn­ten. Dar­un­ter ziem­lich merk­wür­di­ge, wenn etwa ein Kor­re­spon­dent Epstein bei­läu­fig mit­teilt, er hal­te sich in Chi­na auf, und die­ser dar­auf­hin eben­so bei­läu­fig ant­wor­tet “Wo bist du? Geht es dir gut, ich moch­te das Fol­ter­vi­deo”. Es gibt min­des­tens ein wei­te­res Doku­ment, das ich hier nicht ver­lin­ke, das etli­che por­no­gra­phi­sche Datei­en ent­hält, dar­un­ter auch ein paar offen­bar kin­der­por­no­gra­phi­sche, die jedoch alle­samt nicht “selbst­ge­macht” zu sein scheinen.

Wer also noch immer nach “Pizzagate”-Material sucht, mag Ver­däch­ti­ges fin­den und über­prü­fen. Aber ich den­ke, daß dies eine grund­sätz­lich fal­sche Fähr­te ist, die den Blick auf den tat­säch­li­chen Epstein und sei­ne “Geschäf­te” verstellt.

– –

Und das war der Abschluß mei­ner drei­tei­li­gen Serie. Nun kann kom­men­tiert werden!

Martin Lichtmesz

Martin Lichtmesz ist freier Publizist und Übersetzer.

