Bauhaus, Appeasement, Fehdehandschuh

von Claus M. Wolfschlag -- Im konservativen / rechten Bereich existieren Tendenzen, in der Frage der Architektur eine "Appeasement"-Politik gegenüber dem Modernismus anzustreben. Dieses "Appeasement" geschieht ohne Not. Über die Motive kann nur gerätselt werden.

Ist es Kon­flikt­scheu? Ist es der Wunsch nach Anschluß­fä­hig­keit, der Wunsch, “auch mal modern” zu erschei­nen? Ist es der Abset­zungs­ver­such von der ohne­hin nur mar­gi­na­len kon­ser­va­ti­ven Architekturkritik?

In einem 2024 ver­öf­fent­lich­ten “Jungeuropa”-Podcast zeig­te ein Jörg Dit­tus viel Wohl­wol­len gegen­über den sogar klar als inter­na­tio­na­lis­tisch benann­ten Absich­ten der Bau­haus-Schü­ler. Der Bruch mit der euro­päi­schen Tra­di­ti­on scheint dem­nach kein Pro­blem zu sein ange­sichts der (behaup­te­ten) Zweck­mä­ßig­keit und sozia­len Kon­zep­ti­on der Bau­haus-Vil­len mit ihren bis­wei­len toten Grund­riß-Win­keln und Dienstmädchenzimmern.

Aus moder­nen Bau­ma­te­ria­li­en wird ein Deter­mi­nis­mus der ästhe­ti­schen Form her­ge­lei­tet. Gar­niert mit Pole­mik gegen Reli­gi­on und Feu­da­lis­mus kön­nen so rasch Begrün­dun­gen for­mu­liert wer­den, nach denen der Weg zum Bau­haus, zur Plat­te und der heu­ti­gen Schuh­schach­tel­ar­chi­tek­tur eigent­lich zwang­läu­fig, logisch und zu akzep­tie­ren ist.

“Nun sind sie halt da”, könn­te man mit den Wor­ten der eins­ti­gen Kanz­le­rin die wei­ßen Wür­fel unse­rer Neu­bau­ge­bie­te recht­fer­ti­gen. Bei You­tube brach ein Leser­kom­men­tar die­se Argu­men­ta­ti­ons­li­nie auf das Niveau lin­ker Moder­nis­ten herunter:

Echt, der Rech­te sitzt lie­ber im Dun­keln hin­ter But­zen­schei­ben als dass er durch gro­ße Fens­ter in die schö­ne Natur schaut und die Son­ne ins Wohn­zim­mer einlädt?

Der “Disneyland”-Rechte also hin­ter den bereits seit dem 18. Jahr­hun­dert nicht mehr gebräuch­li­chen “dunk­len” But­zen­schei­ben wird gegen “gro­ße Fens­ter”, “Natur” und “Son­ne” als angeb­li­che Merk­ma­le der moder­nis­ti­schen Archi­tek­tur geframed.

In der “Jun­gen Frei­heit” kri­ti­sier­te Thors­ten Hinz nun, daß sich die AfD in Sach­sen-Anhalt einen Kul­tur­kampf auf die Fah­nen geschrie­ben habe, der auch die Archi­tek­tur umfas­se. Er bemüh­te dabei die Selbst­recht­fer­ti­gung der Moder­nis­ten, daß der Bau­haus-Gedan­ke doch von “huma­nen” Bestre­bun­gen gelei­tet gewe­sen sei und heu­te zum “rei­chen kul­tu­rel­len Erbe” des Lan­des gehöre.

Der­lei “Appease­ment” ange­sichts einer fak­tisch 100-pro­zen­ti­gen Domi­nanz der moder­nis­ti­schen Bau­haus-Apo­lo­ge­ten in Feuil­le­ton, Lehr­an­stal­ten und Insti­tu­tio­nen erscheint bizarr, da es für Anhän­ger alter­na­ti­ver tra­di­tio­nel­ler Wege der Stadt­ge­stal­tung eigent­lich nichts mehr zu ver­lie­ren, son­dern nur etwas zu gewin­nen gibt. Eini­ge möch­ten aber in die­sem Seg­ment den Kul­tur­kampf offen­bar nicht füh­ren – dabei wird er von der Gegen­sei­te auch in die­sem Bereich seit lan­gem betrieben.

Man den­ke nur an die Wider­stän­de und wider­wär­ti­gen Anwür­fe, die fast jedem klei­nen Rekon­struk­ti­ons-Pro­jekt der letz­ten Jahr­zehn­te ent­ge­gen­hall­ten. Als Haupt-Kul­tur­kämp­fer haben sich in den letz­ten Jah­ren zwei Pro­fes­so­ren aus Stutt­gart und Kas­sel beson­ders her­vor­ge­tan, Ste­fan Trüby und Phil­ipp Oswalt, einst Lei­ter der Stif­tung Bau­haus Dessau.

Ihnen ste­hen die Tore der “Leit­me­di­en” sperr­an­gel­weit offen, so daß sie von Deutsch­land­funk bis FAZ ihre von “deut­scher Schuld” und “Anti­fa­schis­mus” gesät­tig­ten Anschul­di­gun­gen stän­dig neu ver­brei­ten kön­nen. In der zwei­ten Rei­he ste­hen dann die, die die Auf­ga­be gewählt haben, Oswalts und Trübys The­sen wie alte Sem­meln regel­mä­ßig neu auf­zu­ba­cken, um das kul­tur­kämp­fe­ri­sche Ofen­feu­er am Lodern zu halten.

Einer ist Mat­thi­as War­kus, Lehr­be­auf­trag­ter in Jena, Wei­mar und Hal­le an der Saa­le, der – exem­pla­risch her­aus­ge­grif­fen – unlängst in der links­li­be­ra­len “Zeit” zur Ehren­ret­tung moder­nis­ti­scher Archi­tek­tur und zum pflicht­schul­di­gen AfD-Bas­hing zur Feder griff. Dabei wird natür­lich der ästhe­ti­sche Geg­ner regel­mä­ßig ein­fach zum “Rechts­extre­men” erklärt.

Wie die­ser Kul­tur­kampf der zwei­ten Rei­he aus­sieht, soll anhand von ein paar The­sen und Kom­men­ta­ren kurz dar­ge­legt wer­den. Zitat Warkus:

Bei­de Gebäu­de haben gemein­sam, dass sie in den Nuller­jah­ren errich­tet wur­den und dass die AfD sie hasst. In ihrem »Regie­rungs­pro­gramm« für Sach­sen-Anhalt, beschlos­sen vom Par­tei­tag in Mag­de­burg am 11. April (iro­ni­scher­wei­se in der frisch sanier­ten Hypar­scha­le, einer Iko­ne der DDR-Moder­ne), ste­hen unter der Über­schrift »Schö­ner bau­en!« fol­gen­de Sät­ze: “Öffent­li­che Gebäu­de, die nach 1990 in Sach­sen-Anhalt errich­tet wur­den, sind oft von einer außer­or­dent­li­chen Häss­lich­keit. Für sehr viel Geld wer­den nichts­sa­gen­de Klöt­ze oder ande­re kalt wir­ken­de, tra­di­ti­ons­lo­se geo­me­tri­sche For­men in die Welt gesetzt.”

Hier fin­den wir klas­si­sche Mani­pu­la­ti­on durch Wort­wahl. Denn daß die AfD moder­nis­ti­sche Archi­tek­tur nicht kri­ti­siert, son­dern “has­se”, bedient das offi­zi­el­le Nar­ra­tiv von “Haß und Het­ze”, die immer von rechts, aber nie von links oder moder­nis­ti­scher Sei­te käme. Und selbst­ver­ständ­lich ist in der “Zeit” nicht zu lesen, daß das lin­ke Estab­lish­ment das Ber­li­ner Schloß, Rekon­struk­tio­nen oder tra­di­tio­nel­le Archi­tek­tur “has­sen” wür­de. Wei­ter Warkus:

Ansons­ten aber scheint das Pro­gramm klar über­trag­bar: Die öffent­li­che Hand soll nichts mehr bau­en, was nicht zumin­dest vage his­to­ris­tisch ist. Zudem hält die AfD fest: »Öffent­li­che Gebäu­de müs­sen von der Mehr­heit der Bevöl­ke­rung als schön emp­fun­den wer­den und müs­sen his­to­ri­sche Iden­ti­tät widerspiegeln.« In die­sen bei­den For­de­run­gen steckt eine Unter­stel­lung, die man auch bei kon­ser­va­ti­ven bis radi­kal rech­ten Archi­tek­tur­theo­re­ti­kern wie etwa Léon Krier liest: Die brei­te Mas­se wol­le his­to­ris­ti­sche Gebäu­de, weil sie »moder­nis­ti­sche« Gebäu­de schlicht nicht schön fin­de. In Online­dis­kus­sio­nen begeg­net einem die­se The­se immer wie­der. Es gibt mitt­ler­wei­le orga­ni­sier­te Inter­es­sen­ver­ei­ni­gun­gen wie Stadt­bild Deutsch­land oder Archi­tek­tur-Rebel­li­on, die »tra­di­tio­nel­les und regio­nal­ty­pi­sches Bau­en« mit dem Argu­ment der Schön­heit einfordern. Doch stimmt die Annah­me über­haupt? Ver­ei­ni­gun­gen wie Archi­tek­tur-Rebel­li­on gene­rie­ren mit ver­hält­nis­mä­ßig weni­gen Mit­glie­dern einen enor­men Social-Media-Lärm. Dass im kul­tu­rel­len Umfeld rech­ter Poli­tik Nischen­mei­nun­gen zur Posi­ti­on einer angeb­li­chen stil­len Mehr­heit erklärt wer­den, wäre nichts Neues.

Der Vor­wurf, die AfD wol­le fest­le­gen, wie die öffent­li­che Hand zu bau­en habe, blen­det natür­lich den Ist-Zustand aus. Denn es wird im Gegen­zug nicht erwähnt, wie vie­le staat­li­che oder kom­mu­na­le Gebäu­de denn in Deutsch­land in den letz­ten Jahr­zehn­ten gebaut wur­den, die “vage his­to­ris­tisch” waren und wie vie­le im Gegen­satz dazu, die moder­nis­tisch bzw. in einer Bau­haus-Tra­di­ti­on standen?

Oder fal­len Ihnen Rat­häu­ser, Uni­ver­si­täts- und Schul­ge­bäu­de der letz­ten Jahr­zehn­te auch nur im ange­nä­her­ten Stil des Klas­si­zis­mus, der Hei­mat­schutz­ar­chi­tek­tur oder Jugend­stils ein? Sieht man mal von weni­gen Rekon­struk­tio­nen ab, die in der Regel auf der Initia­ti­ve aus der Bür­ger­schaft beruh­ten, dürf­te bei einer Gra­phik das gan­ze Ungleich­ge­wicht erkenn­bar sein.

Doch die­ses Ungleich­ge­wicht stört den Autor offen­bar gar nicht. Die AfD-For­de­rung indes stellt ange­sichts die­ser ästhe­ti­schen Ein­sei­tig­keit in Wirk­lich­keit nur einen Ansatz zu einem klei­nen Kor­rek­tiv dar.

Um die The­se zu bele­gen, es stim­me womög­lich nicht, daß eine Mehr­heit tra­di­tio­nel­le Archi­tek­tur bevor­zu­ge, führt War­kus Online-Rang­lis­ten auf. Es geht um die am meis­ten foto­gra­fier­ten Häu­sern in einer angeb­lich “reprä­sen­ta­ti­ven” Foto-Stich­pro­be des ame­ri­ka­ni­sche Archi­tek­ten­ver­ban­des AIA, außer­dem um eine durch das Soft­ware­un­ter­neh­men Ado­be anhand ver­schie­de­ner Mas­sen­be­wer­tungs­da­ten aus dem Inter­net (Tri­p­Ad­vi­sor-Bewer­tun­gen, Insta­gram-Hash­tags, Tik­Tok-Suchen und Ähn­li­chem) auf­ge­stell­ten Lis­te der “20 foto­gens­ten Wahr­zei­chen Deutsch­lands”. Dar­un­ter befän­den sich auch eini­ge moder­nis­ti­sche Gebäu­de wie das Kanz­ler­amt in Berlin.

Die­se ober­fläch­li­che Foto­sich­tung eini­ger skulp­tu­ra­ler Iko­nen unter Igno­rie­rung aller städ­te­bau­li­chen Zusam­men­hän­ge ver­lei­tet War­kus letzt­lich zu der Annah­me, moder­nis­ti­sche Archi­tek­tur sei bei Bür­gern eben­so beliebt (wenn nicht sogar belieb­ter?) als tra­di­tio­nel­le Archi­tek­tur. Noch ein­mal Warkus:

Ich habe 2024 bei der Recher­che für einen Vor­trag eini­ge Hun­dert abwer­ten­de Leser­kom­men­ta­re zu Archi­tek­tur­be­richt­erstat­tung in deut­schen Zei­tun­gen gesich­tet und hat­te den Ein­druck, dass es durch­aus eine gemein­sa­me Stoß­rich­tung der meis­ten nega­ti­ven Ein­schät­zun­gen gab: Pro­ble­ma­tisch wur­den vor allem »Beton­klöt­ze« und das »Zubau­en« von Flä­che gese­hen; ein Bau­en, das mit repe­ti­ti­ven recht­wink­li­gen For­men den Raum maxi­mal aus­nutzt. »Tra­di­ti­on« oder gar »Iden­ti­tät« als Kri­te­ri­um fan­den sich aller­dings kaum bis gar nicht, eben­so wenig das Ein­for­dern von Rekonstruktionen. Von ver­schie­de­nen gro­ßen Rekon­struk­ti­ons­pro­jek­ten ist bekannt, dass Spen­den­er­lö­se und Befra­gungs­er­geb­nis­se nicht dar­auf hin­deu­ten, dass die brei­te Bevöl­ke­rung sie enthu­si­as­tisch unter­stützt. Die ein­zi­ge Aus­nah­me ist der Wie­der­auf­bau der Dres­de­ner Frau­en­kir­che, der auch als ein­zi­ges sol­ches Pro­jekt aus einer brei­ten bür­ger­schaft­li­chen Initia­ti­ve her­vor­ge­gan­gen ist. Das Ber­li­ner Stadt­schloss bezie­hungs­wei­se Hum­boldt-Forum, die Neue Alt­stadt in Frank­furt am Main und die Pots­da­mer Gar­ni­son­kir­che als pro­fi­lier­tes­te Rekon­struk­ti­ons­vor­ha­ben ver­dan­ken ihre Ent­ste­hung maß­geb­lich Initia­ti­ven der poli­ti­schen Rech­ten. Archi­tek­tur­theo­re­ti­ker wie Phil­ipp Oswalt und Ste­phan Trüby haben in den letz­ten Jah­ren über­zeu­gend her­aus­ge­ar­bei­tet, wie dies geschieht: von der Eta­blie­rung frag­wür­di­ger Dis­kur­se um »Iden­ti­tät« und »Tra­di­ti­on« bis hin zu Groß­spen­den wie etwa jener des rech­ten Mil­lio­närs Ehr­hardt Böde­cker im Fall des Ber­li­ner Stadt­schlos­ses. Dies deu­tet mit dar­auf hin, dass der Archi­tek­tur­ge­schmack der »Mas­se« kei­nes­wegs not­wen­dig tra­di­tio­na­lis­tisch ist.

Hier sieht man dann, wel­che Stoß­rich­tung War­kus´ Kom­men­tar hat. Es ist das Wie­der­käu­en der The­sen Oswalts und Trübys, die – im Gegen­satz zu den “rech­ten” Rekon­struk­ti­ons­in­itia­ti­ven natür­lich nicht poli­tisch posi­tio­niert dar­ge­stellt wer­den. Sie hät­ten ihre The­sen “über­zeu­gend herausgearbeitet”.

War­kus kommt am Ende sei­ner Aus­füh­run­gen zum eigent­li­chen Anlie­gen, denn er bedient schließ­lich den im lin­ken Über­bau der­zeit viru­len­ten “Gegen-rechts”- Dis­kurs, indem er mit der gro­ben Keu­le gegen Trump, die “Völ­ki­schen”, die AfD und Roger Scrut­on ausholt.

In den “Zeit”-Leserkommentaren sieht man, daß das im ange­spro­che­nen Milieu Anklang fin­det, das sich in die Wagen­burg zur Ver­tei­di­gung des Beton-Bru­ta­lis­mus zurück­ge­zo­gen hat, um sich mit Atta­cken gegen die angeb­li­chen “Ent­ar­te­te Kunst”-Kampagnen der “Rech­ten” und die “Knall­tü­te­rei” der AfD gegen­sei­tig zu streicheln.

Die­ses Milieu hat Angst. Denn wer die hun­dert­pro­zen­ti­ge Macht hat, kann nur noch Macht ver­lie­ren. So wird bereits gegen 1 Pro­zent Ver­än­de­rung aus allen Roh­ren geschos­sen. Die Neue Rech­te kann sich also fra­gen, ob sie sich die­sem Milieu wirk­lich durch mög­lichst viel Ver­ständ­nis für das Bau­haus und “Appease­ment” andie­nen möch­te. Dann ist sie zufrie­den mit dem opti­schen Zustand unse­rer Städte.

So lan­ge die Haut­far­be der Pas­san­ten nur nicht wei­ter dun­kelt, kann dem­nach alles so wei­ter­lau­fen, wie es ist. Oder sie kann den schon lan­ge vor sie gewor­fe­nen Feh­de­hand­schuh auf­he­ben und nach neu­en ästhe­ti­schen Wegen suchen.

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Claus M. Wolf­schlag hat für die Rei­he Kapla­ken den Essay Lin­ke Räu­me. Bau und Poli­tik ver­faßt. Er ist in der 2. Auf­la­ge hier erhält­lich.