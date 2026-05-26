Die AfD-Umfragerekorde – Eine (Zwischen) Bilanz

Die AfD jagt aktuell einen Umfragerekord nach dem nächsten. In den jüngsten Erhebungen liegt sie im Bund nahe an der 30%-Marke. Inzwischen weisen alle Umfrageinstitute die AfD im Bund als stärkste Kraft aus, teils mit deutlichem Abstand zur Union. In den ostdeutschen Ländern Sachsen und Sachsen-Anhalt ist bereits die 40%-Marke klar erreicht.

Bei den Land­tags­wah­len in Sach­sen-Anhalt und Meck­len­burg-Vor­pom­mern hat sich die Wett­be­werbs­kon­stel­la­ti­on längst auf die Fra­ge ver­engt, ob es zu einer All­par­tei­en­ko­ali­ti­on gegen die AfD oder zu einer AfD-Allein­re­gie­rung kommt. Dabei wird auch die CDU nicht mehr um ihre Schick­sals­fra­ge her­um­kom­men, ob sie sich durch offe­ne Koali­tio­nen oder pas­si­ve Tole­rie­rungs­mo­del­le nach links oder rechts öff­net. Mit der jüngs­ten „Auf­klä­rungs­bro­schü­re“ scheint sich das Kon­rad-Ade­nau­er-Haus jedoch kom­mu­ni­ka­ti­ons­stra­te­gisch vor­sich­tig an die Alli­anz mit der Links­par­tei heranzutasten.

Ich bin davon über­zeugt, daß sich die Uni­on auf die Zusam­men­ar­beit mit der Links­par­tei bereits vor­be­rei­tet. Die ost­deut­schen Län­der sind für die Uni­on struk­tu­rell und stra­te­gisch viel zu unbe­deu­tend, als dass man die gro­ßen poli­ti­schen Tank­schif­fe im Wes­ten in unru­hi­ge See bringt, nur um die ten­den­zi­ell mit­glie­der­schwa­chen CDU-Ost­ver­bän­de vor einem lang­sa­men Siech­tum ret­ten zu wollen.

Die CDU ist in ers­ter Linie eine risi­ko­aver­se Par­tei. Das Ein­rei­ßen ihrer eige­nen Brand­mau­er nach links wird viel­leicht kei­nen unmit­tel­ba­ren Wäh­ler­ex­odus nach sich zie­hen, aber die Par­tei mit­tel­fris­tig unter 20% im Bund drü­cken. Mög­li­cher­wei­se ist dies auch das Sze­na­rio, das den fina­len Spalt­keil in die Par­tei treibt und eine struk­tu­rel­le Reor­ga­ni­sa­ti­on nach sich zieht (eine Art „ost­deut­sches CSU-Modell“). Ein Ein­rei­ßen der AfD-Brand­mau­er bevor man das Ver­hält­nis zur Links­par­tei neu ver­han­delt hat, ist auf jeden Fall nichts wor­auf man gro­ße Wett­ein­sät­ze legen sollte.

Unzu­frie­den­heit als poli­ti­scher Treibstoff

Die all­ge­mei­ne poli­ti­sche Unzu­frie­den­heit bleibt wei­ter­hin der gro­ße Mobi­li­sie­rungs­trei­ber der AfD. Bemer­kens­wert ist dabei zumin­dest, dass die­se Dyna­mik in ihrer the­ma­ti­schen Sali­enz und Pro­blem­wahr­neh­mung nicht mehr aus­schließ­lich vom Migra­ti­ons­ge­sche­hen getrie­ben ist. Es ist viel­mehr eine Kon­ver­genz aus unter­schied­li­chen Kri­sen­phä­no­me­nen, die in ihrer Sum­me die poli­ti­schen Dis­rup­ti­ons­pro­zes­se wech­sel­sei­tig verstärken.

Die Unzu­frie­den­heit in der Bevöl­ke­rung hat mit 86% einen his­to­ri­schen Nega­tiv­re­kord erreicht. Fried­rich Merz und die Bun­des­re­gie­rung sind momen­tan unbe­lieb­ter als die rot-grü­ne Koali­ti­on in ihrer schwers­ten Kri­se der Jah­re 2002 bis 2003 und als die Ampel in ihrer End­pha­se 2024. Selbst unter Anhän­gern von SPD und CDU sind knapp zwei Drit­tel unzu­frie­den mit der aktu­el­len Bun­des­re­gie­rung. Demo­sko­pen wie unter ande­rem der For­sa-Chef Peter Matu­schek beto­nen bereits die his­to­ri­schen Dimen­sio­nen die­ses Abstur­zes, der vor allem nicht nur in sei­ner gene­rel­len Qua­li­tät, son­dern auch in sei­ner Geschwin­dig­keit nach nur einem Jahr ein­ma­lig ist.

Bei den gro­ßen Poli­cy-Blö­cken wie der Begren­zung der Migra­ti­on, Wirt­schafts­kom­pe­tenz und sozia­le Sicher­heit gibt es kaum noch Zutrau­en. In dem Punkt „Wirt­schaft vor­an­brin­gen“ ver­zeich­net die Bun­des­re­gie­rung ein Ver­trau­ens­ver­lust von ‑31% im Ver­gleich zu Juni 2025. Das war zum Amts­an­tritt von Fried­rich Merz noch die ein­zi­ge Trumpf­kar­te wo es damals noch mehr Zutrau­en als Miss­trau­en gab. Die­ser Trend ist inzwi­schen völ­lig umgekehrt.

Bei Infra­test-Dimap erwar­tet die Hälf­te der Befrag­ten ein vor­zei­ti­ges Ende der Koali­ti­on. In den INSA-Daten wün­schen sich inzwi­schen bereits 59% Neu­wah­len, obwohl die Mehr­heits­bil­dung gegen die AfD auch im Deut­schen Bun­des­tag dann erheb­lich schwie­ri­ger wird.

Der Poli­to­lo­ge Chris­ti­an Ste­cker hat in sei­nem jüngs­ten Buch Ohne Koali­ti­ons­kor­sett und Brand­mau­ern. Wie fle­xi­ble Mehr­hei­ten die Demo­kra­tie stär­ken in der poli­ti­schen Mit­te einen Debat­ten­auf­schlag gemacht, der die kon­ven­tio­nel­len Gewiss­hei­ten der bun­des­deut­schen Koali­ti­ons­de­mo­kra­tie in Fra­ge stellt.

Ste­cker appel­liert an eine eigent­lich recht tra­di­tio­nell-ideel­le Vor­stel­lung des Par­la­men­ta­ris­mus, wonach poli­ti­sche Ent­schei­dungs­fin­dun­gen nicht nur von Frak­ti­ons­zwang und Koali­ti­ons­dis­zi­plin abhän­gen müs­sen, son­dern stär­ker in die Sach­ebe­ne zurück­ge­führt wer­den. Es wäre aus Sicht der poli­ti­schen Mit­te gewiss ein prag­ma­ti­scher Kom­pro­miss, doch er ver­kennt die tat­säch­li­che Dimen­si­on des Poli­ti­schen und die gegen­wär­ti­ge par­tei­po­li­ti­sche Macht- und Sys­tem­kon­fi­gu­ra­ti­on, die gar nicht nur auf den Par­la­men­ta­ris­mus fixiert ist, son­dern gene­rell den poli­tisch-hege­mo­nia­len Raum von links­li­be­ra­ler Sei­te domi­nie­ren möchte.

Somit ist es durch­aus ein Indiz der poli­ti­schen Rat­lo­sig­keit der Mit­te, wenn sie Ste­ckers Idee der fle­xi­blen Mehr­hei­ten zumin­dest andis­ku­tiert. Die rea­le Umset­zung wür­de man ver­mut­lich jedoch als poli­ti­schen Gelän­de­ver­lust anse­hen. Es ist jeden­falls auch fol­ge­rich­tig, dass mit der der­zei­ti­gen AfD-Stär­ke auch neue poli­ti­sche Exe­ku­tiv­mo­del­le ins Blick­feld kom­men. Die AfD-Stär­ke ver­än­dert also bereits die stra­te­gi­schen Kal­kü­le der übri­gen Par­tei­en, ver­schiebt Koali­ti­ons­de­bat­ten und zwingt die poli­ti­sche Mit­te zu Über­le­gun­gen, die noch vor weni­gen Jah­ren kaum ernst­haft dis­ku­tiert wor­den wären.

Die jüngs­ten AfD-Höhen­flü­ge in den Umfra­gen laden natür­lich zu einer Rei­he von Inter­pre­ta­tio­nen und ent­spre­chen­den Schluss­fol­ge­run­gen ein. Da poli­ti­scher Wett­be­werb in einer Medi­en­de­mo­kra­tie wie der BRD vom Spek­ta­kel lebt, wer­den schließ­lich auch Umfra­gen zuwei­len zu einer Art Sport­be­richt­erstat­tung dar­über, wer wo gera­de vor­ne liegt oder ein neu­er Rekord gebro­chen wurde.

Das ver­stellt ger­ne den Blick auf die inne­re Kon­zen­tra­ti­on, dass gewon­ne­ne, flui­de Zustim­mung über­haupt erst in lang­fris­ti­ge Bin­dung und Stamm­wäh­ler­schaft trans­fe­riert wer­den muss. Alles schaut der­zeit gespannt auf das Momen­tum, wann die AfD end­lich im Bund die 30%-Schallmauer durch­bro­chen hat.

Man­chen geht dies ange­sichts der hohen Gesamtun­zu­frie­den­heit gene­rell nicht ein­mal schnell genug. Daß ein stim­mungs­ge­trie­be­nes poli­ti­sches Grund­rau­schen nicht voll­stän­dig mit der Par­tei­prä­fe­renz und Wahl­ent­schei­dung zusam­men ver­läuft, soll­te ana­ly­tisch nicht über­ra­schen – zumal sich die­se Unzu­frie­den­heit auch nicht nur aus­schließ­lich als rech­te Pro­test­for­ma­ti­on ausdrückt.

Die stra­te­gi­sche Fra­ge der Verstetigung

Ich habe schon in frü­he­ren Bei­trä­gen häu­fi­ger betont, dass die Erfolgs­ver­ste­ti­gung und ‑ver­dich­tung für die AfD das ver­mut­lich wert­vol­le­re stra­te­gi­sche Asset ist als die durch­ge­hen­de Ska­lie­rung in neue Umfra­ge­hö­hen. Die Ana­to­mie der fes­ten AfD-Wäh­ler­bin­dung offen­bart nach wie vor eini­ge Wider­sprü­che. Sowohl die Wäh­ler­wan­de­run­gen der Bun­des­tags­wahl 2025 als auch wei­te­re Nach­wahl­be­fra­gun­gen zei­gen die außer­or­dent­li­che Stär­ke der AfD-Wählerbindung.

Bei der letz­ten Bun­des­tags­wahl konn­te die Par­tei 86% ihrer Wäh­ler hal­ten. Zugleich kamen 62% ihrer Wäh­ler­schaft von 2025 aus ande­ren Quel­len als dem eige­nen 2021er Bestand. Die Par­tei konn­te also breit expan­die­ren, ohne ihre eigent­li­che Basis zu ver­lie­ren. Mit sogar 95% Wäh­ler­bin­dung ist die AfD laut Ipsos-Insti­tut die Par­tei mit dem sta­bils­ten Wäh­ler­kern, der zusätz­lich vor allem von wei­te­ren Nicht­wäh­lern, dem BSW und ehe­ma­li­gen CDU-Wäh­lern hinzugewinnt.

94% der Per­so­nen, die bereits im Novem­ber 2024 die AfD favo­ri­sier­ten, wähl­ten sie am Ende auch tat­säch­lich. Für 59% der AfD-Wäh­ler kam zudem über­haupt kei­ne ande­re Par­tei als Alter­na­ti­ve in Fra­ge. Das ist der mit Abstand höchs­te Wert im Ver­gleich zu allen ande­ren Par­tei­en. Flan­kiert wird die­se dich­te Wäh­ler­bin­dung durch recht nied­ri­ge Absto­ßungs­ra­ten und eine erfolg­rei­che Milieu­aus­wei­tung. Wäh­rend jeder fünf­te ehe­ma­li­ge Wäh­ler von SPD oder CDU angibt, heu­te „nie wie­der“ für die­se Par­tei­en stim­men zu wol­len, liegt die­se har­te Ableh­nungs­front bei der AfD bei gera­de ein­mal 5%.

Eine tief­grün­di­ge Unter­su­chung der Kon­rad-Ade­nau­er-Stif­tung aus dem April hat in einer reprä­sen­ta­ti­ven Umfra­ge die gene­rel­le Bin­dung und Affi­ni­tät zu den Par­tei­en in Deutsch­land unter­sucht. Dem­nach ver­fügt die AfD über die mit Abstand inten­sivs­te emo­tio­na­le Bin­dung im gesam­ten Par­tei­en­sys­tem. 42% der AfD-Gebun­de­nen nei­gen ihrer Par­tei „sehr stark“ zu.



„Par­tei­b­in­dung und Par­tei­af­fi­ni­tät im Ver­gleich“ – Kon­rad Ade­nau­er Stif­tung April 2026

Ande­rer­seits ver­zeich­net sie para­do­xer­wei­se den nied­rigs­ten Wert bei der lang­fris­ti­gen, grund­sätz­li­chen Bin­dung. 43% der Gebun­de­nen bevor­zu­gen die AfD ledig­lich „im Augen­blick“, nur 57% nei­gen ihr „grund­sätz­lich“ zu. Mög­li­che Erklä­run­gen lie­gen in der ver­gleichs­wei­se jun­gen Par­tei­ge­schich­te sowie in der beson­de­ren Stär­ke der AfD in Ost­deutsch­land (wo die Men­schen tra­di­tio­nell kei­ne engen poli­ti­schen Bin­dun­gen und Par­tei­iden­ti­fi­ka­tio­nen auf­wei­sen). Und auch die frü­he­re Mobi­li­sie­rung von zahl­rei­chen Nicht­wäh­lern zeigt, dass sich eine lang­fris­ti­ge Par­tei­loya­li­tät über­haupt erst noch auf­bau­en muss.

Nega­tiv­i­den­ti­tät als Bindungskitt

Ein wesent­li­cher Bau­stein die­ser para­do­xen Bin­dungs­ar­chi­tek­tur ist die aus­ge­präg­te „Nega­tiv­i­den­ti­tät“ der AfD-Wäh­ler­schaft. Die AfD-Wäh­ler hegen fast aus­schließ­lich für die eige­ne Par­tei Sym­pa­thien und gren­zen sich maxi­mal von allen ande­ren ab. Unter den fest AfD-Gebun­de­nen leh­nen 94% die Grü­nen vehe­ment ab, 78% die Lin­ke, 75% die SPD und 70% die CDU. Gleich­zei­tig ist die AfD jedoch auch mit nur 9% die Par­tei mit der gerings­ten Gleich­gül­tig­keits­quo­te im Gesamt­e­lek­to­rat (Ver­gleich zur SPD: 30% oder FDP: 31%).



„Par­tei­b­in­dung und Par­tei­af­fi­ni­tät im Ver­gleich“ – Kon­rad Ade­nau­er Stif­tung April 2026

Die­se schar­fe Abgren­zung zum poli­ti­schen Geg­ner wirkt stra­te­gisch als stärks­ter Bin­dungs­kitt und kom­pen­siert die bei vie­len noch feh­len­de, his­to­risch gewach­se­ne Par­tei­loya­li­tät. Es gibt laut KAS-Stu­die kaum par­tei­po­li­ti­sche Mehr­fach­sym­pa­thien oder Schnitt­stel­len in den Par­tei­iden­ti­fi­ka­tio­nen mit ande­ren Par­tei­en im AfD-Elek­to­rat. Ihr fehlt im Gegen­satz zu den ande­ren Par­tei­en das ten­den­zi­el­le Grund­rau­schen. Die Hal­tung zu ihr ist meist binär auf Zustim­mung oder Ableh­nung gepolt.

Dies erklärt schließ­lich auch die zumeist gerin­gen Wer­te bei den erwei­ter­ten Poten­ti­al­ana­ly­sen des INSA-Insti­tuts. Die fes­te Zustim­mung steigt deut­lich an, wäh­rend die Poten­tia­le und Zweit­wahl­prä­fe­ren­zen für die AfD immer im nied­ri­gen Bereich zwi­schen 5–7% schwan­ken. Die Bin­dungs­fä­hig­keit der AfD speist sich bis­lang weni­ger aus einer tie­fen pro­gram­ma­tisch-welt­an­schau­li­chen Iden­ti­fi­ka­ti­on mit der Par­tei als aus der fun­da­men­ta­len Ableh­nung der übri­gen Par­tei­en. Nur ist die­se Ableh­nung mitt­ler­wei­le so groß, dass das Pro­test­mo­tiv zu einer zen­tra­len poli­ti­schen Iden­ti­fi­ka­ti­ons­grö­ße wird.

Dadurch blei­ben aber eini­ge unge­wis­se Varia­blen bestehen. Einer­seits erhöht sich durch die gestie­ge­ne AfD-Zustim­mung der Erwar­tungs­druck in einer mög­li­chen poli­ti­schen Gestal­tungs­op­ti­on (94% der eige­nen Anhän­ger wün­schen sich laut INSA-Befra­gung die Par­tei in einer kom­men­den Bun­des­re­gie­rung – bei Anhän­gern ande­ren Par­tei­en liegt die­ser Wert 10–15% nied­ri­ger) und zugleich bleibt der flui­de und augen­blick­li­che Cha­rak­ter der Par­tei­b­in­dung bestehen, der immer auch von der gene­rel­len Stim­mungs­la­ge getra­gen wird.

Typus­trans­for­ma­ti­on vom Pro­test- zur „Lager­par­tei“

Man kann die AfD in den beschrie­be­nen Kon­stel­la­tio­nen sicher nicht mehr nur als rei­ne Pro­test­par­tei defi­nie­ren, die ihre Stär­ke ledig­lich aus einem poli­ti­schen – und zumeist the­ma­ti­schen – Momen­tum speist. Sie ent­wi­ckelt sich von einer Pro­test­par­tei zu einer Art „Lager­par­tei“. Letz­te­re ist eine Art par­tei­po­li­ti­scher Kris­tal­li­sa­ti­ons­punkt eines zuneh­mend geschlos­se­nen gesell­schaft­li­chen Konfliktblocks.

Ihre Wäh­ler kom­men nicht mehr nur aus situa­ti­ver Ver­är­ge­rung, son­dern ord­nen sich einem poli­ti­schen Gegen­la­ger zu, das sich kul­tu­rell, sozi­al und emo­tio­nal von den eta­blier­ten Par­tei­en abgrenzt.

Die AfD kon­kur­riert nicht mehr nur um Wech­sel­wäh­ler am Rand der Uni­on oder um mobi­li­sier­te Nicht­wäh­ler, son­dern for­miert ein eige­nes Lager mit sta­bi­ler Selbst­be­schrei­bung, hoher Abgren­zungs­be­reit­schaft und wach­sen­dem Macht­an­spruch. Gera­de weil die­se Lager­bin­dung noch jung und teil­wei­se nur auf aktu­el­le Stim­mungs­trends reagiert ist, bleibt sie form­bar. Aber ihr poli­ti­scher Kern ist bereits sicht­bar. Rück­hol­ver­su­che der Kon­kur­renz grei­fen in die­sem Fal­le schwe­rer, weil der Wech­sel zur AfD nicht mehr als tem­po­rä­re Abwei­chung, son­dern als Bruch mit dem bis­he­ri­gen poli­ti­schen Koor­di­na­ten­sys­tem gese­hen wird.

Hin­zu kommt, dass die eta­blier­ten Par­tei­en weder kom­mu­ni­ka­tiv noch exe­ku­tiv-hand­werk­lich in der Lage sind, den Stim­mungs­trend in ihre Rich­tung zurück zu kip­pen. Nach den Land­tags­wah­len in Baden-Würt­tem­berg und Rhein­land-Pfalz kün­dig­te man die gro­ßen sozi­al­staat­li­chen Reform­pa­ke­te an, die das Ver­trau­en in die Hand­lungs­fä­hig­keit der Bun­des­re­gie­rung zurück­brin­gen soll­ten. Aber schon die Vor­be­rei­tung die­ser Pake­te war bereits ein ein­zi­ges kom­mu­ni­ka­ti­ves Desas­ter und auch die in Rede ste­hen­den Maß­nah­men bei der Kran­ken- oder Ren­ten­ver­si­che­rung sind trotz ihrer mög­li­chen Not­wen­dig­keit nichts, womit sich eine Regie­rung gro­ße Popu­la­ri­täts­wer­te erobern könnte.

Es wer­den näm­lich ent­we­der Mehr­be­las­tun­gen oder der Abbau von Pri­vi­le­gi­en im Sozi­al­staat fol­gen. Die tat­säch­li­che demo­sko­pi­sche und elek­to­ra­le Gewinn­mar­ge mit die­sen Refor­men dürf­te über­schau­bar blei­ben. Da ist nichts dabei wo die Bür­ger laut­stark „Hur­ra“ schrei­en kön­nen und somit kann die AfD vor­erst wei­ter­hin ihren Mobi­li­sie­rungs­kern in der Pro­test­dy­na­mik wei­ter stär­ken und verdichten.