28. Juli 2026

Christopher Nolans “Odyssee”

Martin Lichtmesz / 45 Kommentare

Endlich habe ich meine Pflicht als Lichtspielführer erfüllt und mir Christopher Nolans dreistündige Odysee angesehen. Es war eine Tortur von Anfang bis Ende.

Martin Lichtmesz

Martin Lichtmesz ist freier Publizist und Übersetzer.

Der Film ist genau so woke, wie wir es alle befürch­tet hat­ten, als wir erfuh­ren, daß Hele­na von einer 43jährigen raben­schwar­zen Kenia­ne­rin dar­ge­stellt wird, auch wenn uns Legio­nen von Kom­men­ta­to­ren, berauscht von ihrem eige­nen “vir­tue signal­ling”, schon im vor­aus gas­lich­tern woll­ten, daß die­se Annah­me völ­li­ger “Quatsch” sei.

Ich rede hier wohl­ge­merkt nicht nur vom “Diver­si­ty, Equi­ty and Inclusion”-Casting, das weit über die derb iko­no­klas­ti­sche Beset­zung der mythi­schen “schöns­ten Frau” der Anti­ke hin­aus­geht. Reden wir also zuerst über den größ­ten Ele­fan­ten im Raum. Ich will dabei wohl begrün­den, war­um er für die Beur­tei­lung des Films signi­fi­kant ist, obwohl das eigent­lich auf der Hand lie­gen sollte.

Buch­stäb­lich die ers­te Ein­stel­lung des Films zeigt einen Schwar­zen mit lan­gen Ras­ta­zöp­fen, gespielt von einem Rap­per namens Tra­vis Scott, der einen anti­ken Bar­den reprä­sen­tie­ren soll, offen­bar weil Chris­to­pher Nolan der inter­es­san­ten Mei­nung ist, Rap­per wären das zeit­ge­nös­si­sche Äqui­va­lent zu den home­ri­schen Rhapsoden.

Singt der aus uner­find­li­chen Grün­den in Itha­ka anwe­sen­de, voll­in­te­grier­te Mohr nun mit der Lyra im Hexa­me­ter von den “Taten des viel­ge­wan­der­ten Man­nes, wel­cher so weit geirrt, nach der hei­li­gen Tro­ja Zer­stö­rung”? Das hät­te die Sze­ne wohl voll­ends der Lächer­lich­keit preis­ge­ge­ben, wes­halb Tra­vis nur ein biß­chen mit sei­nem Spre­cher­stab Bumm-Bumm-Bumm macht und Sub­stan­ti­ve dekla­miert: “Eine Stadt! Ein Krieg! Ein Mann!” (Man ver­zei­he mir, wenn ich ein paar Zita­te nur unge­nau aus der Erin­ne­rung wiedergebe.)

In der nächs­ten Ein­stel­lung sieht man das Publi­kum, Pene­lo­pes Frei­er, und unter ihnen, ins Zen­trum des Bil­des gerückt, damit man ihn bloß nicht über­sieht, einen ost­asia­ti­schen (chi­ne­si­schen, korea­ni­schen?) Mann. Gleich als nächs­tes folgt eine Rück­blen­de, in der Ellen bzw. Eli­ot Page auf­taucht, eine trans­se­xu­el­le Schau­spie­le­rin, die ihren Kör­per ver­stüm­meln ließ, um ihn einer männ­li­chen Form anzugleichen.

Damit sind wir ab Minu­te Eins mit­ten im Diver­si­ty Land ange­langt. Die mul­t­iras­si­sche Bevöl­ke­rung, die etwa einem ame­ri­ka­ni­schen Mall ent­spricht, wird als gege­ben und selbst­ver­ständ­lich vor­aus­ge­setzt. Es gibt kei­ner­lei Hin­ter­grund­ge­schich­ten, wie die­se gan­zen Leu­te aus Schwarz­afri­ka, Asi­en und Indi­en ins anti­ke Grie­chen­land gelangt sind.

Zwar ist die Crew von Odys­seus mehr­heit­lich weiß, aber in Zwi­schen­schnit­ten und Reak­ti­ons­auf­nah­men wird stän­dig her­vor­ge­ho­ben, daß sich auf sei­nem Schiff auch ein gel­ber und ein schwar­zer Mann befin­den, Figu­ren, die buch­stäb­lich nichts wei­ter zu tun haben als anwe­send zu sein. Lei­der nicht sagen kann man dies von dem Steu­er­mann Eury­loch­os, in der Bord­hier­ar­chie der zwei­te Mann nach Odys­seus, der von einem rot­brau­nen Inder namens Hime­sh Patel gespielt wird.

Aus­ge­rech­net ihm wird der Satz “Wir sind Grie­chen aus Itha­ka” in dem Mund gelegt, wäh­rend neben ihm ein behelm­ter Schwarz­afri­ka­ner aus Odys­seus Mann­schaft steht, offen­bar eben­falls ein “Grie­che aus Itha­ka”. In sol­chen unfrei­wil­lig selbst­par­odis­ti­schen Momen­ten wähnt man sich in einem Mel-Brooks-Film.

Athe­ne, die Schutz­göt­tin des Odys­seus, erscheint in der äußerst ungött­li­chen Gestalt der äußerst unat­trak­ti­ven halb­schwar­zen Schau­pie­le­rin Zen­da­ya, die aus­sieht wie ein schlecht gelaun­ter mexi­ka­ni­scher Last­wa­gen­fah­rer. Jede Minu­te, die sie auf der Lein­wand zu sehen war, war pure Fol­ter, nicht nur, weil die Rol­le nicht zu ihrem eth­ni­schen Typus paßt, son­dern auch weil sie völ­lig bar jeg­li­chen Cha­ris­mas ist.

Zen­da­yas Kar­rie­re ist mir gene­rell völ­lig uner­klär­lich. Sie hat fast schon Psy-Op-Cha­rak­ter. Vor der Pro­jek­ti­on der Odys­see lief ein kur­zes Show­re­el, in dem Zen­da­ya als der tolls­te, schöns­te, talen­tier­tes­te, popu­lärs­te Star ihrer Gene­ra­ti­on prä­sen­tiert wur­de. Ich habe so etwas noch nie gese­hen. Hat man der­glei­chen mit Michel­le Pfeif­fer, Dia­ne Kru­ger oder Scar­lett Johans­son auch nötig gehabt?

Was nun Lupi­ta Nyong’o in der Dop­pel­rol­le Hele­na-Kly­taim­nes­tra angeht, so han­delt es sich auch hier um einen nack­ten iko­no­klas­ti­schen Akt, der genau das und nichts wei­ter ist, was er zu sein hat. Mir kann nie­mand erzäh­len, daß die woken, lin­ken oder sich heuch­le­risch “far­ben­blind” stel­len­den Ver­tei­di­ger die­ser Beset­zung nicht ganz genau wis­sen und nicht genau das abfei­ern, was Nolan hier gemacht, vor Kri­tik geschützt durch die herr­schen­den Ras­sen­ta­bus und Gleichheitsdogmen.

Die alten Grie­chen waren wei­ße, euro­päi­sche Men­schen. Wir wis­sen es aus über­lie­fer­ten DNA-Ana­ly­sen, wir wis­sen es aus Homers Beschrei­bun­gen, wir wis­sen es vor allem aus der Kunst der Grie­chen, die das euro­päi­sche Schön­heits­ide­al bis auf den heu­ti­gen Tag maß­geb­lich geprägt hat. Lupi­ta Nyong’o ent­spricht nicht die­sem Schön­heits­ide­al, allein schon des­we­gen, weil sie eine Schwarz­afri­ka­ne­rin ist.

Und allein des­we­gen ist es unglaub­wür­dig, daß anti­ke Grie­chen die­se Frau für der­art begeh­rens­wert hal­ten, um einen zehn­jäh­ri­gen Krieg um sie zu füh­ren. Das gilt sogar dann, wenn der Raub der Hele­na nur ein Vor­wand für geo­po­li­ti­sche Inter­ven­tio­nen ist, wie eine Dia­log­zei­le des Films expli­zit nahe­legt, denn auch Vor­wän­de müs­sen glaub­wür­dig sein.

Ich weiß nicht, wie ein ent­spre­chen­des schwar­zes Schön­heits­ide­al, eine schwar­ze Venus aus­se­hen wür­de (wie Grace Jones?). Aber ich weiß, daß es irre­füh­rend ist, Äpfel und Bir­nen zu ver­glei­chen, und ich weiß auch, was jeder Mensch weiß, daß die aller­meis­ten wei­ßen Män­ner Nico­le Kid­man jeder noch so voll­kom­me­nen schwar­zen Frau vor­zie­hen wür­den. Auch ich bin ein wei­ßer Mann und wenig emp­fäng­lich für afri­ka­ni­sche weib­li­che Schön­heit. Wozu also die­se Scha­ra­de? Zu recht inkri­mi­nie­rend ist der auf Xit­ter viel­fach gepos­te­te Sze­nen­aus­schnitt, in dem Kly­taim­nes­tra (nicht Hele­na, wie oft fälsch­lich behaup­tet wird) Aga­mem­non ermor­det und dabei aus­sieht wie ein brül­len­der Gorilla.

Das Diver­si­ty-Pro­blem ist sogar noch in der Figur des Die­ners Eumai­os spür­bar, gespielt von John Leguiz­a­mo, der exor­bi­tant latein­ame­ri­ka­nisch aus­sieht, obwohl er eine der bes­se­ren schau­spie­le­ri­schen Leis­tun­gen in die­sem durch­weg leb­los und vor­her­seh­bar insze­nier­ten Film liefert.

Abge­se­hen von den ras­sisch-eth­ni­schen Unglaub­wür­dig­kei­ten ist natür­lich auch Eli­ot-Ellen Page ein mas­si­ves Pro­blem. Obwohl alle Welt so tun muß als ob, sieht Page nicht aus wie ein Mann, son­dern wie ein fal­ti­ger, ver­grei­sen­der Vier­zehn­jäh­ri­ger. Eine win­zi­ge Figur mit Spa­ghet­ti-Armen und Stimm­bruch­stim­me wird dem Zuschau­er als anti­ker grie­chi­scher Krie­ger ser­viert. Es ist die glei­che Art ideo­lo­gi­scher Zumu­tung, die auch alle ande­ren “divers” besetz­ten Rol­len kenn­zeich­net. Auch wenn Page nur ein paar Minu­ten im Film auf­taucht, so hat ihre Figur doch eine zen­tra­le Rol­le, auf die ich noch zu spre­chen kom­men werde.

Nun wird so man­cher Schlau­mei­er ein­wen­den: Wenn Lupi­ta Nyong’o und Hime­sh Patel nicht pas­sen, war­um dann ein nord­west­eu­ro­päi­scher Ang­lo-Typ wie Matt Damon oder eine blon­de und blau­äu­gi­ge Afri­ka­a­ner-Schön­heit wie Char­li­ze The­ron? Die Fra­ge ist meis­tens mala fide gestellt, die Ant­wort sehr ein­fach: Eben­so wie die Bibel hat das Homer zuge­schrie­be­ne Werk eine jahr­hun­der­te­al­te iko­no­gra­phi­sche Dar­stel­lungs­ge­schich­te hin­ter sich, die man nicht ein­fach so igno­rie­ren kann. Die Vor­stel­lung, man müß­te ent­spre­chen­de Ver­fil­mun­gen nun “akku­rat” mit nah­öst­li­chen oder medi­ter­ra­nen Men­schen beset­zen, ist ziem­lich neu und Bestand­teil der anti­wei­ßen Trends, die den Wes­ten zerwurmen.

Das heißt, daß im Rah­men der eta­blier­ten Iko­no­gra­phie wei­ße Dar­stel­ler im all­ge­mei­nen natür­lich völ­lig legi­ti­miert sind, anti­ke Grie­chen zu spie­len. Die Wer­ke Homers gehö­ren nicht bloß den Grie­chen allein, son­dern sind ein Fun­da­ment der gesam­ten euro­päi­schen Zivi­li­sa­ti­on. Jeder weiß das, jeder ver­steht das. Man muß die Dar­stel­ler nicht unbe­dingt “grie­chisch” her­rich­ten, wie es etwa mit Gerard But­ler in 300 geschah (kurz zuvor hat­te er Beowulf gespielt).

Kein Mensch, kein Grie­che und kein Ita­lie­ner, hat sich 1954 beschwert, daß in einer ita­lie­ni­schen Pro­duk­ti­on Odys­seus von einem ukrai­ni­schen Juden mit “nor­di­schen” Zügen und kei­nem Grie­chen, Ita­lie­ner oder Alba­ner gespielt wur­de. Das sah bei Brad Pitt 2004 in Troy schon anders aus – aber nicht, weil sein Achil­les wie von Homer beschrie­ben blon­des Haar trug, son­dern weil er so aus­sah und sich so benahm wie ein jun­ger Ame­ri­ka­ner namens Brad.

Ich hof­fe, daß spä­tes­tens hier ver­stan­den wird, daß ich von einem epi­schen Film kei­ne “his­to­ri­sche Genau­ig­keit” ver­lan­ge (ohne­hin ein wacke­li­ger Boden, wie ich in mei­nem Buch Besetz­tes Gelän­de aus­ge­führt habe) und von einer Klas­si­ker-Adap­ti­on kei­ne skla­vi­sche Vor­la­gen­treue. Im Gegen­teil habe ich im Kapi­tel über Mythen, Sagen und Legen­den im Film auch und sogar vor allem “revi­sio­nis­ti­sche” Wer­ke wie Paso­li­nis Medea (1969) oder Bres­sons Lan­ce­lot du Lac (1974) hoch bewertet.

Wor­um es hier geht, ist viel­mehr die Stim­mig­keit der Ent­schei­dun­gen eines Regis­seurs. Ist er imstan­de, eine in sich glaub­wür­di­ge Welt zu schaf­fen, in der man als Zuschau­er “ver­sin­ken” kann (oder auch nicht, wenn er dezi­diert wünscht, “brech­tisch” zu insze­nie­ren)? Inso­fern habe ich nie das Argu­ment ver­stan­den, man kön­ne zum Bei­spiel über eine schlech­tes oder gar idio­ti­sches Cas­ting hin­weg­se­hen, wenn der Film “ansons­ten gelun­gen ist”. Die Mona Lisa ist auch nicht “ansons­ten gelun­gen”, wenn man ihr wie Mar­cel Duch­amp einen Schnurr­bart malt und sie mit die­ser ein­fa­chen Ges­te rui­niert. Man trinkt auch kei­nen noch so edlen und teu­ren Wein, wenn ein dar­in ein Stück­chen Schei­ße her­um­schwimmt, und sei es noch so winzig.

Kei­ne ein­zi­ge von Nolans Cas­ting-Ent­schei­dun­gen trägt etwas zum Gelin­gen oder zur Stim­mig­keit des Films bei. Sie sind stö­ren­de Miß­klän­ge, die die Glaub­wür­dig­keit der Welt unter­mi­nie­ren, die der Film beschwö­ren will. Sie beru­hen auf rei­ner Ideo­lo­gie und ver­ber­gen das nicht ein­mal. Kei­ne die­ser Rol­len ist besetzt wor­den, weil es kei­ne ande­ren, optisch pas­sen­de­ren Schau­spie­ler gäbe, die sie nicht über­neh­men könnten.

Von Anfang an belei­digt Nolan die Intel­li­genz des Zuschau­ers und mutet ihm zu, eine dümm­li­che, selbst­zweck­haft ser­vier­te Pro­pa­gan­da zu schlu­cken. Die­se Unver­schämt­heit wird noch gar­niert durch Dia­log­zei­len, die ein­fach gera­de­aus behaup­ten, was man nicht sehen kann: Hele­na wird als “die schöns­te Frau der Welt” ange­spro­chen, Inder und Afri­ka­ner nen­nen sich sel­ber “Grie­chen aus Itha­ka”, der von Page gespiel­te Cha­rak­ter Sinon wird als “einer der tap­fers­ten Krie­ger, die ich je kann­te” cha­rak­te­ri­siert (so Odys­seus zu Anti­no­os, der sich sei­ner­zeit vom Kriegs­dienst frei­ge­kauft hat und Sinon an sei­ne Stel­le tre­ten ließ). Das ist alles lächer­lich schlecht geschrie­ben: Ein Film soll Din­ge zei­gen und nicht durch Wor­te bloß behaup­ten.

Ich habe nun eini­ge Ver­su­che gese­hen, die­ses Cas­ting auch aus kon­ser­va­ti­ver Sicht zu recht­fer­ti­gen. Hier hat zum Bei­spiel ein You­tuber namens Jona­than Pigeau ver­sucht, es als eine Art “tro­ja­ni­sches Pferd” hin­zu­stel­len, ein lis­tig über­ge­wor­fe­nes wokes Gewand, das es Nolan erlaubt, die eher “rech­te” mytho­poe­ti­sche Struk­tur der Geschich­te gleich­sam vor­bei­zu­schmug­geln und zu universalisieren.

Nun: Wenn heu­te jemand mit einem undi­ver­sen Cas­ting davon­ge­kom­men wäre, dann Nolan (er hat das immer­hin auch in Oppen­hei­mer eini­ger­ma­ßen hin­be­kom­men). Und falls das Cas­ting wirk­lich eine Art Stra­te­gie war, wie Pigeau glaubt, dann wäre das ein Zei­chen, daß Nolan bereit ist, erheb­li­che Kon­zes­sio­nen gegen­über der herr­schen­den Ideo­lo­gie zu machen, also sei­ne künst­le­ri­sche Inte­gri­tät zu kom­pro­mit­tie­ren. Und falls es ihm um “Uni­ver­sa­li­sie­rung” ging, dann ist das eine ziem­lich ober­fläch­li­che Auf­fas­sung, wie man der­glei­chen bewerk­stel­ligt (sicher nicht mit­hil­fe des­sen, was ich mal “Smar­ties-Dog­ma” genannt habe).

Das sind alles unnö­ti­ge Ver­ren­kun­gen, die nach tie­fe­ren Bedeu­tun­gen suchen, wo kei­ne sind. Die ein­fa­che­re Erklä­rung ist, daß Nolan ein “true belie­ver” ist und die Wert­vor­stel­lun­gen sei­nes links­li­be­ra­len Milieus, das ihn als Genie fei­ert und über­schätzt, unge­bro­chen teilt. Das wird auch in Inter­views deut­lich, wo er mit aller­lei Platt­hei­ten um sich wirft, etwa, daß die mora­li­sche Kern­aus­sa­ge sei­nes Films sei, eine Gesell­schaft kön­ne nur funk­tio­nie­ren, wenn sie “Respekt vor Frem­den” habe.

Die­se “Gol­de­ne Regel” stellt er nun allen Erns­tes ins Zen­trum sei­nes Films und nennt sie dar­in “Gesetz des Zeus” (Zeus’ Law). Dies exem­pli­fi­ziert er nun nicht an der im Epos in der Tat eine gro­ße Rol­le spie­len­den Sit­te der Gast­freund­schaft, die von den Frei­ern so fre­vel­haft miß­braucht wird, son­dern weni­ger ein­leuch­tend an dem Schuld­ge­fühl, von dem sein Odys­seus geplagt wird, weil er die Tro­ja­ner mit einem mie­sen Trick in die Pfan­ne gehau­en hat und somit den zivi­li­sa­to­ri­schen Ver­fall des “Bron­ze­zeit­al­ters” (das im Film in einem Dia­log tat­säch­lich so bezeich­net wird) beschleu­nigt hat.

Nolan inji­ziert in den Stoff also eine fla­che post-christ­li­che, poli­tisch kor­rek­te, zeit­geis­ti­ge Moral, die den home­ri­schen Hel­den völ­lig fremd ist. Noch mehr als das: Er höhlt sys­te­ma­tisch aus, was an Odys­seus home­risch, hel­den­haft und “ody­see­isch” ist. Wir sehen ihn, stumpf­sin­nig und lang­wei­lig gespielt von Matt Damon, als stän­dig bedrück­ten, melan­cho­li­schen Kriegs­ve­te­ran, der den gesam­ten Film hin­durch in einer ein­zi­gen Stim­mung und Gemüts­la­ge schwelgt, ohne eine erkenn­ba­re Charakterentwicklung.

Was wir nicht sehen, ist die arche­ty­pi­sche Figur des Odys­seus: Poly­tro­pos und poly­me­tis, der “viel­ge­wan­der­te” und “viel­klu­ge”, der “lis­ten­rei­che”, wie es in der Über­set­zung von Voß heißt, der Tricks­ter, Auf­schnei­der und Lüg­ner, des­sen Geschich­ten womög­lich nur See­manns­garn sind, stolz, neu­gie­rig, mer­ku­risch. Die Essenz die­ser Figur wur­de viel bes­ser von Sean Bean in dem ansons­ten eher miß­ra­te­nen Film Troy ein­ge­fan­gen.

Die reduk­tio­nis­ti­sche Dar­stel­lung des Odys­seus führt dazu, daß eine Epi­so­de nach der ande­ren ihres erzäh­le­ri­schen Sin­nes beraubt oder gar ver­kehrt wird. Das Aben­teu­er mit dem Zyklo­pen Poly­phem (hier hät­te Nolan eine Figur gehabt, die das Gast­recht ver­höhnt) dient in der ori­gi­na­len Erzäh­lung dazu, die Lis­tig­keit des Odys­seus zu zei­gen: Er seift den Men­schen­fres­ser mit schmei­chel­haf­ten Wor­ten ein, bin­det ihm den kin­di­schen Bären auf, er hei­ße “Nie­mand”, macht ihn betrun­ken, blen­det ihn, sobald er ein­ge­schla­fen ist, ent­kommt mit sei­nen Män­nern unter dem Rücken der Scha­fe, die der Erblin­de­te abtas­tet. Am Ende wird ihm sein Stolz auf sei­ne Klug­heit zum Ver­häng­nis, als er dem geprell­ten Unge­heu­er sei­nen wah­ren Namen zuruft, und die­ser nun sei­nen Vater Posei­don um Rache anfle­hen kann.

Bei Nolan legt sich Poly­phem (der zumin­dest optisch gelun­gen ist) ein­fach schla­fen, nach­dem er einen von Odys­seus Män­nern zer­kaut hat und wird von dann von den Grie­chen geblen­det. Dann gibt es ein paar rou­ti­nier­te Action-Sze­nen, und am Ende inter­pre­tie­ren die Män­ner ein paar unver­ständ­li­che Wor­te, die der Zyklop geäu­ßert hat, als Ver­weis auf Poseidon.

Das ist alles.  War­um ist die Epi­so­de über­haupt im Film? Um ein biß­chen Action- und Fan­ta­sy-Gedöns hin­ein­zu­brin­gen? Nicht ein­mal die Nicht­be­fol­gung des omi­nö­sen “Zeus’s Law” wird von Nolan thematisiert.

Die bei wei­tem übels­te Epi­so­de des Films ist die Begeg­nung mit der Zau­be­rin Kir­ke. Sie war so uner­träg­lich dumm, daß ich bei­nah aus dem Kino­saal geflüch­tet wäre. Lei­der war zu die­sem Zeit­punkt erst ein Drit­tel der Lauf­zeit ver­gan­gen, und ich woll­te kei­ne vor­zei­ti­ge Fah­nen­flucht begehen.

In die­ser Sequenz lie­gen Nolans revi­sio­nis­ti­sche und woke Inten­tio­nen offen zuta­ge. Kir­ke, Arche­typ der dunk­len, exo­ti­schen Ver­füh­re­rin, wird von einer fünf­zig­jäh­ri­gen, rund­li­chen, ver­hut­zel­ten, gezielt reiz­los her­ge­rich­ten (wei­ßen) Schau­spie­le­rin dar­ge­stellt. Sie bricht in krei­schen­de Panik aus, als Eury­loch­os sie anspricht, ganz offen­sicht­lich ein trau­ma­ti­sier­tes Ver­ge­wal­ti­gungs­op­fer, das üble Erfah­run­gen mit Män­nern gemacht hat.

Von die­sem Punkt an wird die Insze­nie­rung plat­ter und plat­ter: Die Män­ner schlin­gen das von Kir­ke ser­vier­te Essen unma­nier­lich schmat­zend in sich hin­ein, beneh­men sich buch­stäb­lich “wie Schwei­ne”, ein Motiv, das zu die­sem Zeit­punkt zum ers­ten Mal und wie aus dem Nichts auf­taucht (und nach­her wie­der völ­lig aus dem Film ver­schwin­det). Nun offen­bart die unschein­ba­re, so hilf­los wir­ken­de Frau ihre Zau­ber­kräf­te und “kne­tet” gleich­sam Odys­seus Gefähr­ten zu tat­säch­li­chen Schweinen.

Der Grund dafür wird gleich im Anschluß in einem der vie­len schlech­ten, weil gna­den­los pla­ka­ti­ven Dia­lo­ge des Films unsub­til erklärt: Bers­tend vor Bit­ter­keit und Res­sen­ti­ment erklärt Kir­ke Odys­seus, daß Män­ner nun­mal Schwei­ne wären und sie ledig­lich ihre wah­re Gestalt sicht­bar gemacht habe.

Bei Homer bannt Odys­seus Kir­kes Zau­ber­kräf­te mit einem von Her­mes über­reich­ten magi­schen Kraut und macht sie sich mit Waf­fen­ge­walt gefü­gig. Bei Nolan über­re­det er sie irgend­wie, sei­ne Män­ner wie­der in Men­schen zurück­zu­ver­wan­deln, war­um sie das dann auch wirk­lich tut, habe ich nicht so recht ver­stan­den. Jeden­falls hat das Gela­ber des Odys­seus ausgereicht.

Es ist aber nicht nur die auf die Nase gedrück­te femi­nis­ti­sche “MeToo”-Message, die die­se Sequenz miß­glü­cken läßt, son­dern ihre inne­re Unstim­mig­keit. Kir­ke ist einer­seits ein ver­wund­ba­res, ängst­li­ches, phy­sisch unter­le­ge­nes Wesen, ande­rer­seits hat sie erstaun­li­che magi­sche Fähig­kei­ten. Einer­seits ist sie bar jeg­li­chen weib­li­chen Rei­zes (ich ver­ste­he schon, daß anti­ke see­fah­ren­de Krie­ger wahr­schein­lich nicht sehr wäh­le­risch waren, wenn sie die Brunst über­kam), ande­rer­seits ist sie umge­ben von exo­ti­schen Raub­kat­zen wie Löwen, Tiger, Leo­par­den, bei Homer und in der tra­dier­ten Iko­no­gra­phie Insi­gni­en einer gefähr­li­chen Ero­tik. Es paßt hier nichts zusam­men, es will kei­ne Atmo­sphä­re auf­kom­men, weder eine ero­ti­sche noch eine magi­sche. Wie wird aus dem Opfer Kir­ke die Zau­be­rin Kir­ke? Ihre Kräf­te wer­den ein­fach behaup­tet statt über­zeu­gend evo­ziert. Erneut begeg­nen wir dem Mus­ter, daß Nolan Moti­ve aus der Odys­see ein­fach abfilmt, ohne ihren Sinn zu erfassen.

Und hier haben wir gleich zwei wei­te­re Din­ge, die in die­ser Ver­si­on der Odys­see bei­na­he völ­lig abwe­send sind: die Magie und die Sinn­lich­keit. Sinn­li­che, jun­ge, gött­li­che Frau­en, die bei Homer eine gro­ße Rol­le spie­len (Kir­ke, Kalyp­so, Nau­si­kaa) tau­chen bei Nolan nicht auf. Es ist 2026 offen­bar poli­tisch unkor­rekt und undenk­bar, Odys­seus in einer “age gap” Bezie­hung zu zei­gen. Alle Frau­en, mit denen er ero­tisch ver­bun­den ist, sind in ihren Fünf­zi­gern, brav sei­nem eige­nen Alter angepaßt.

Auch sein Ver­hält­nis zu Kal­py­so ist so gut wie jeder Sinn­lich­keit beraubt. Man spürt nicht, daß sie die­sen Mann fleisch­lich begehrt und dar­um durch einen Zau­ber auf ihrer Insel fest­hält. Eines der stärks­ten und bewe­gends­ten Moti­ve bei Homer wird igno­riert: Odys­seus schlägt das Ange­bot der Nym­phe aus, ihn unsterb­lich zu machen, und zieht es statt­des­sen vor, zu sei­ner geal­ter­ten Frau zurück­zu­keh­ren, von der er noch nicht ein­mal weiß, ob sie lebt. Bei Nolan gibt es statt­des­sen nur moder­nes, the­ra­peu­ti­sches Gela­ber, an des­sen Ende sich das Paar ein­ver­nehm­lich trennt und Odys­seus lernt, “auf Frau­en zu hören”.

Die Odys­see beginnt mit dem Titel “In a time of appa­rent magic”, aber sehr “appa­rent” ist die­se “magic” nicht gera­de. Völ­lig abwe­send sind die Göt­ter. Nicht ein­mal ihr Wir­ken in der Natur ist zu spü­ren, etwa in der “hei­li­gen Meers­flut” oder in der berühm­ten “rosen­fing­ri­gen” Morgenröte.

Man ver­glei­che Nolans Welt mit den Wel­ten, die Robert Eggers (mit dem ich frei­lich auch so mei­ne Pro­ble­me habe) zu gestal­ten ver­steht. Sein North­man nimmt nicht nur die Welt und Moral der Wikin­ger auf ver­stö­ren­de Wei­se ernst, son­dern zeigt sie durch­wirkt von magi­schen, gött­li­chen Kräf­ten, die bei ihm frei­lich immer eine über­wie­gend düs­te­re und dämo­ni­sche Note haben.

Klar, es gibt bei Nolan eine Hand­voll über­na­tür­li­cher Erschei­nun­gen: der Zyklop, ein rät­sel­haf­tes Rie­sen­volk, das die Mann­schaft des Odys­seus abschlach­tet, die Zau­ber­kraft der Kir­ke. Es gibt das See­unge­heu­er Scyl­la und es gibt eine Sze­ne, in der Odys­seus die Toten mit dem Blut eines Scha­fes beschwört. Auch hier trifft Nolan eine eher unglück­li­che Wahl, die das von ihr behan­del­te Motiv nicht zu ver­ste­hen scheint: Anstel­le der Sche­men und Schat­ten Homers, die erst durch das Trin­ken des Blu­tes an Kraft und Kon­tur gewin­nen, kom­men sehr fleisch­li­che, blu­ti­ge Kör­per wie Zom­bies buch­stäb­lich aus der Erde gekrochen.

Und auch hier feh­len zwei gewal­ti­ge Moti­ve, aus denen ein guter Regis­seur eine Men­ge machen hät­te kön­nen: Die erschüt­tern­de Erschei­nung von Odys­seus Mut­ter, von der er gar nicht wuß­te, daß sie bereits gestor­ben ist, und der Auf­tritt Achills, der Odys­seus mit­teilt, daß er lie­ber ein leben­di­ger Skla­ve auf Erden als ein toter Held im Hades wäre.

Ver­mut­lich hat letz­te­re Sze­ne zum Gerücht geführt, daß Ellen-Elli­ot Page Achil­les spie­len wür­de. Tat­säch­lich hat sie hier einen zen­tra­len Auf­tritt als der tote Krie­ger Sinon (eine Figur, die nicht bei Homer, wohl aber bei Ver­gil auf­taucht), der die Auf­ga­be hat­te, den Tro­ja­nern das höl­zer­ne Pferd zu über­ge­ben und dabei getö­tet wur­de. Es ist Sinon, der die zen­tra­le Ankla­ge­re­de gegen Odys­seus hält. Die­ser hat­te ihm erzählt, daß es sich bei dem höl­zer­nen Pferd um ein genui­nes Geschenk und kei­ne Fal­le gehan­delt hat­te, hat ihn also durch eine Lüge dazu gebracht, sich für den End­sieg der Grie­chen aufzufopfern.

Die Sire­nen, die man nur aus wei­ter Fer­ne sieht, könn­ten auch nur eine Sin­nes­täu­schung sein. Die “Göt­tin” Athe­ne, völ­lig ungött­lich gespielt von der unse­li­gen Zen­da­ya, wird gegen Ende des Films als psy­chi­scher Kom­plex ent­hüllt, das Trau­ma und die Schuld­ge­füh­le des Odys­seus per­so­ni­fi­zie­rend: Sie trägt das Gesicht eines Mäd­chens, viel­leicht einer Pries­te­rin der Athe­ne, die im Zuge der Plün­de­rung Tro­jas von den Grie­chen getö­tet wurde.

Was nun das zen­tra­le von Nolan ein­ge­führ­te Motiv angeht, das so ung­rie­chi­sche Schuld­ge­fühl über die Zer­stö­rung Tro­jas und die unlau­te­ren Mit­tel, die dazu nötig waren, so ist auch die­ses ohne jeg­li­che Kühn­heit und Ori­gi­na­li­tät aus­ge­führt wor­den. Erneut ver­läßt sich Nolan auf pseu­do-tief­sin­ni­ges Gere­de, Gere­de, Gere­de über den “Kol­laps der Zivi­li­sa­ti­on” und Odys­seus Mit­schuld an sel­bi­ger, anstel­le zu zei­gen.

Und da hät­te ich gesagt: Wenn schon, denn schon. Nolan hät­te sich hier erneut Robert Eggers zum Vor­bild neh­men kön­nen, ins­be­son­de­re die berüch­tig­te Sequenz aus The North­man, in der die Wikin­ger ein Dorf in der heu­ti­gen Ukrai­ne platt­ma­chen, alles tot­schla­gen, was ihnen in die Que­re kommt, Frau­en ver­ge­wal­ti­gen und Kin­der ver­schlep­pen, ohne dabei mit der Wim­per zu zucken.

Dem­ge­gen­über ist die Brand­schat­zung Tro­jas in Nolans Film ver­gleichs­wei­se zahm aus­ge­fal­len. Klar, es gibt Feu­er, Lärm und Gekrei­sche, ab und zu wird eine Frau in eine Ecke gezerrt oder ein tro­ja­ni­scher Krie­ger erschla­gen, des­sen Gesicht von einem sand­far­be­nen Helm ver­deckt ist.

War­um es aber nicht rich­tig, radi­kal und ver­stö­rend machen? Etwa so, wie es Micha­el Köhl­mei­er in sei­nem Sagen­buch des klas­si­schen Alter­tums beschrie­ben hat:

Die Sol­da­ten mar­schier­ten in die Stadt und met­zel­ten alles nie­der, was leben­dig war. Sie ver­schon­ten weder Frau­en noch Kin­der noch alte Män­ner, sie töte­ten die Hun­de und die Kat­zen, die hüb­schen Vögel in den hüb­schen Käfi­gen, das Vieh, alles. Frau­en, die hübsch genug waren, den grie­chi­schen Sol­da­ten als Dir­nen und Skla­ven zu die­nen, blie­ben am Leben. Sie wur­den auf­ge­teilt. Aga­memm­non nahm sich die Kas­san­dra. Neop­to­le­mos, der Sohn des Achill, nahm sich die Gat­tin des Hek­tor. Odys­seus, heißt es, bekam die alte Heka­be. Aber es heißt auch, er ließ sie ziehen.

Man hät­te es ohne wei­te­res machen kön­nen: zuerst Odys­seus’ Freu­de über sei­ne eige­ne Schlau­heit und Kühn­heit, mit der er die­sem “fuck­ing war” (Ori­gi­nal­zi­tat aus dem Film) end­lich ein Ende setzt, dann sei­nen fre­ne­ti­schen Blut­rausch wäh­rend der Erobe­rung Tro­jas, dann sei­ne Ernüch­te­rung und wach­sen­de Scham über das Aus­maß der sinn­lo­sen Zer­stö­rung, die er mit­ver­ant­wor­tet hat, und schließ­lich die Ver­klä­rung die­ses Grau­ens in den Lie­dern der fah­ren­den Sän­ger, denen er unter Trä­nen uner­kannt als Gast am Hof des Alki­no­os lauscht.

Dafür hät­te man den durch­weg anony­men und gesichts­lo­sen Tro­ja­nern mensch­li­che Kon­tu­ren ver­lei­hen kön­nen, hät­te in der Neky­ia-Sze­ne wie bei Homer Frau­en, Kin­der, Grei­se auf­tre­ten las­sen kön­nen, die in Tro­ja geschlach­tet wur­den, anstel­le aus­schließ­lich gefal­le­ner Krieger.

Und man hät­te auch bei Kir­ke ähn­lich vor­ge­hen kön­nen, wenn es denn schon unbe­dingt sein muß: Zei­gen, daß sich Odys­seus und sei­ne Män­ner wie Schwei­ne ver­hal­ten, und den Zuschau­er für intel­li­gent genug hal­ten, es sel­ber zu bemerken.

Ich hof­fe, all­mäh­lich wird klar, wie safe und flach und ein­falls­los das alles von Nolan durch­de­kli­niert wird. Aber die­se 250 Mil­lio­nen Dol­lar teu­re Odys­see soll ja auch ein Block­bus­ter für den Mas­sen­ge­schmack sein, der sein Geld ein­spie­len muß und kein guter, kein kom­ple­xer, kein wirk­lich muti­ger Film.

Eini­ger­ma­ßen erträg­lich ist der letz­te Teil, in dem Odys­seus zurück­kehrt und sein König­reich wie­der in Besitz nimmt, nicht zuletzt durch die Prä­senz des Schur­ken Anti­no­os, her­vor­ra­gend gespielt von Robert Patt­in­son, der schon Nolans Tenet vor der tota­len Lang­wei­le geret­tet hat. Aber auch hier wird nach Kräf­ten geschwä­chelt, ver­wäs­sert und Poten­ti­al ver­sem­melt (ich den­ke hier beson­ders an den ster­ben­den alten Hund Argos). Gelun­gen ist die berühm­te Sze­ne, in der Odys­seus sei­nen Bogen spannt, ihn erklin­gen läßt wie die Sai­te einer Har­fe und die Löcher der auf­ge­reih­ten Äxte durch­schießt. Weni­ger inter­es­sant ist das dar­an anschlie­ßen­de Mas­sa­ker, das sich wie­der im Bereich der Action-Rou­ti­ne bewegt.

Hier haben wir mei­net­we­gen ein mythi­sches, auch heu­te wie­der rele­van­tes und durch­aus rechts­co­dier­tes Motiv vor uns: Der König kehrt zurück und säu­bert sein ver­fal­le­nes Reich von den schma­rot­zen­den Fremd­lin­gen. Aber auch die­ses Motiv wird unter­mi­niert, indem er am Schluß abdankt und mit Pene­lo­pe ins Exil geht. Signi­fi­kant erscheint mir auch, daß sich Tele­mach im Gegen­satz zu Homer nicht am Mas­sa­ker betei­ligt (ein initia­ti­scher Moment der Mann­bar­keit), son­dern sich am dre­cki­gen Kampf nicht betei­li­gen, son­dern sau­ber blei­ben soll.

Es gibt noch unzäh­li­ge ande­re Din­ge, die in die­sem Film schief­ge­gan­gen sind. Die schlech­ten Kos­tü­me (Agam­menon sieht aus wie Bat­man), der schlam­pi­ge Schnitt, die gene­ri­sche Bumm-Bumm-Gong-Gong-Musik, die plat­ten, vor­her­sag­ba­ren Dia­lo­ge im moder­nen ame­ri­ka­ni­schen Slang (Tele­mach spricht von Odys­seus als sei­nem “Dad”).

Die zer­split­ter­te, non-linea­re Erzähl­wei­se läßt kein Gefühl für Raum und Zeit auf­kom­men, das für die­se Geschich­te so essen­ti­ell ist. Die Heim­kehr des Odys­seus, immer­hin ein zen­tra­les Motiv des Epos, ver­liert dadurch stark an emo­tio­na­ler und kathar­ti­scher Wir­kung. Über­haupt will sich zu kei­nem Zeit­punkt eine wahr­haft epi­sche Stim­mung ein­stel­len; es han­delt sich weni­ger um ein Epos, als um einen lan­gen, lan­gen Film.

Nolan ist einer der letz­ten Regis­seu­re, der immer noch auf Film dreht. Das wäre an sich erfreu­lich, wenn er mehr dar­aus machen wür­de. Die Optik sei­ner Odys­see ist durch­ge­hend gut und kino­wirk­sam, aber nur sel­ten gelin­gen ihm wirk­lich ein­drucks­vol­le und außer­ge­wöhn­li­che Bil­der (ich den­ke bei­spiels­wei­se an die tro­ja­ni­schen Rei­ter auf wei­ßen Pfer­den, die auf das am Strand zurück­ge­las­se­ne “Geschenk” zuga­lop­pie­ren; oder an das zufäl­li­ge Auf­tau­chen von Del­phi­nen, die das Schiff des Odys­seus beglei­ten). Das 70mm-For­mat ist hier ver­geb­li­che Lie­bes­müh: Was man auf der Lein­wand sieht, ist net­flix­kom­pa­ti­bel und hät­te genau­so gut digi­tal gedreht wer­den können.

Beson­ders gra­vie­rend: Der Eng­län­der Nolan bringt es fer­tig, am Mit­tel­meer zu dre­hen, und es fast durch­ge­hend grau, düs­ter und neb­lig erschei­nen zu las­sen, sei­ne Far­ben und sei­ne sinn­li­chen Zau­ber weit­ge­hend her­un­ter­zu­dim­men, obwohl sich gera­de die­ser treff­lich mit der Gewalt und der Tra­gik der Hand­lung kon­tras­tie­ren ließe.

Das kann man als bewuß­te Ent­schei­dung des Regis­seurs akzep­tie­ren oder gut­hei­ßen, aber auch als eine haar­sträu­bend ver­ge­be­ne Chan­ce sehen. Ich den­ke, daß nie­mand, der Homer kennt und liebt, mit die­sem Film sehr glück­lich sein wird, da er gesäumt ist mit Ver­fla­chun­gen, Ver­dre­hun­gen und Spiel­ver­der­be­rei­en, die kein geschlos­se­nes künst­le­ri­sches Gan­zes erge­ben und all­zu offen dem Zeit­geist huldigen.

Mit all dem schei­ne ich mich in einer Min­der­hei­ten­mei­nung zu befin­den, da der Film bereits jetzt – von wegen “go woke, go bro­ke”! – zu einem gigan­ti­schen Kas­sen­schla­ger gewor­den ist und enorm posi­ti­ven Kri­ti­ker­zu­spruch bekom­men hat. Chris­to­pher Nolan, der auch das mise­ra­ble Dreh­buch ver­zapft hat, und den Jah­re des über­mä­ßi­gen Lobes faul, selbst­ge­fäl­lig und prä­ten­ti­ös gemacht haben, ist also einst­wei­len nicht von den Göt­tern für sei­ne mul­ti­plen Fre­vel bestraft wor­den. Im Gegen­teil darf er sich ein­mal mehr in dem Gefühl son­nen, alles rich­tig gemacht zu haben.

Man muß den Film wohl vor allem als Sym­ptom unse­rer Zeit lesen, wie es Mar­vin T. Neu­mann hier ver­sucht hat. Ein selbst­si­che­rer, fröh­li­cher Odys­seus wie Anno 1954 paßt nicht zu den Selbst­zwei­feln, die heu­te die See­le des wei­ßen Man­nes heimsuchen.

War­um ich Fil­me die­ser Art für kul­tu­rell signif­kant und aus rech­ter Sicht rele­vant hal­te, kann man in dem Kapi­tel “Mythen und Sagen” mei­nes Licht­spiel­füh­rers nach­le­sen – hier bestell­bar. Dar­in gehe ich auch kurz auf die bis­he­ri­gen Ver­fil­mun­gen der Odys­see ein, und äuße­re den nun­mehr voll­auf bestä­tig­ten Ver­dacht, daß Nolans Cas­tin­gent­schei­dun­gen nichts Gutes verheißen.

Wer noch nicht genug hat von mei­ner Kri­tik an die­sem Film, kann sich hier mein Gespräch dar­über mit Mil­len­ni­al Woes anhö­ren, auf­ge­nom­men unmit­tel­bar nach­dem ich dem Kino ent­flo­hen bin.

Martin Lichtmesz

Martin Lichtmesz ist freier Publizist und Übersetzer.

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Kommentare (45)

Maiordomus

28. Juli 2026 14:05

ML wirkt unheimlich glaubhaft. Immerhin vernimmt man, dass da und dort ein Motiv dennoch gelungen ins Bild gesetzt zu sein scheint Es gibt Filme, die sich wegen einer einzigen Sequenz lohnen. Persönlich grösstes Kinoerlebnis dieses Jahr war für mich "Satantango" von Bela Tarr. Kann mir nicht vorstellen, dass Nolan ausser über mehr Geld über ähnliche Begabung verfügt, zu schweigen von Kubrick, dem man diese Geschichte um ihrer Brutalität willen durchaus zugetraut hätte. Aber auch sowas muss man können, siehe "Full metal jacket". Ohne das Homerische Gelächter der Götter muss man, falls ML es nicht übersah, den Film mutmasslich abschreiben.

dojon86

28. Juli 2026 14:47

Die amerikanische Filmindustrie war nie besonders gut darin, Menschen anderer Zeiten und Kulturen darzustellen. Eine dominante Kultur kann das in der Regel nur schlecht. Obwohl deren Menschen meist die Mittel haben, andere Kulturen kennenzulernen fehlt ihnen jedes Verständnis dafür, dass Menschen anderer Kulturen und Zeiten anders denken und anders gedacht haben. Ein weiteres Problem liegt darin, dass Filme eine Menge Geld kosten. Damit sie das wieder einspielen m, dürfen die Experimente nicht all zu gewagt sein. Kurz gefasst, um den ökonomischen Erfolg zu gewährleisten, hat man sich an den Mainstream anzupassen.

Der Gehenkte

28. Juli 2026 14:51

Danke! Daß ich endlich begreifen durfte, was da in einem passiert, wenn diese Wand auf einen zurennt und man spürt - ohne es im Moment zu begreifen - warum einen das alles stört.
Diese und Neumanns Rezension haben mich aufgeklärt, sehend gemacht ... und auch in der Meinung bestärkt, Kino und TV weiterhin vor allem zu meiden. 

paterfamilias

28. Juli 2026 14:57

"Athene, die Schutzgöttin des Odysseus, erscheint in der äußerst ungöttlichen Gestalt der äußerst unattraktiven halbschwarzen Schaupielerin Zendaya, die aussieht wie ein schlecht gelaunter mexikanischer Lastwagenfahrer."
Man schreibt das oft so dahin, aber hier stimmt es einmal: Ich musste losbrüllen vor Lachen!
Danke aus tiefestem Herzen, dass Sie diese gequirlte Scheiße angeschaut und auch noch verarbeitet haben, sodass wir das nicht tun müssen.
Ich hoffe, Sie mussten die Kinokarte nicht aus eigener Tasche oder der des Verlags bezahlen. Schade um jeden Cent.
 

Majestyk

28. Juli 2026 16:02

Griechische Sagen ohne Götter sind sinnfrei. Daran scheiterte schon Petersens Troja. Man stelle sich Die 10 Gebote mit Charlton Heston ohne Gott vor. Sagenverfilmungen benötigen die Legende. Gilt auch für Western, weswegen es nach Lonesome Dove oder Open Range nie wieder einen echten Western geben wird. Wenn man sich dann noch dem Zeitgeist anbiedert, siehe schwarze Helena, ist so ein Projekt vollends gescheitert. Mal abgesehen davon, daß ein Milchbubi Matt Damon als Haudegen Odysseus unglaubwürdig wirken muß. Kirk Douglas war hingegen ein Mann. Odysseus hätte man lieber mit einem Typ wie Gerald Butler besetzt. Ich selber habe seit den Batmanfilmen keinen Nolan mehr im Kino gesehen (und fand auch die durchwachsen), meiner unmaßgeblichen Meinung nach kann Nolan zwar Filme drehen, die gut ausschauen, kein Wunder bei den Budgets, ist aber ein Taschenspieler, wie seine Hauptfiguren in The Prestige. Überwiegend produziert Nolan heiße Luft, wie in Interstellar oder Dunkirk. Oppenheimer habe ich sogar nach einer Stunde ausgemacht, Nolans Filme sind zudem unerträglich in die Länge gezogen, heute leider oft Standard. Als Filmemacher paßt Nolan perfekt in unsere Zeit, viel Stil ohne Substanz.
@ dojon86: 
"Die amerikanische Filmindustrie war nie besonders gut darin, Menschen anderer Zeiten und Kulturen darzustellen."
Also ich fand Filme wie Ben Hur oder Hawaii gut. Ich erwarte aber auch keine Geschichtsstunde, sondern Unterhaltung. Wessen Filmindustrie kann es denn besser?
 

ML: Stimme allem zu.

Le Chasseur

28. Juli 2026 16:13

Was sagt die Altphilologin Emily Wilson über den Film, deren Odyssee-Übersetzung laut Nolan großen Einfluss auf seine Adaption des Werks hatte?
"[Nolans Odyssee] hat nichts Überzeugendes über Zeit, Erinnerung, Geschichte, Krieg oder über die Beziehung zwischen der glorreichen Rückkehr eines Kriegers und dem Leben seiner Familie, seiner Gegner, Kameraden, Freunde und Nachbarn zu sagen. Es fehlt ihm an psychologischer, emotionaler, politischer und ethischer Tiefe. Seine Erzählstruktur ist effekthascherisch. Der Schreibstil ist miserabel. Keine der Figuren hat eine überzeugende Motivation für ihre Handlungen oder Worte. Es gibt keine Sexszenen, und das Essen sieht durchweg furchtbar aus.
Ich würde mich schämen, auch nur einen Teil dieses Drehbuchs geschrieben zu haben."
Quelle
Autsch! XD
 
 
 

Adler und Drache

28. Juli 2026 16:19

Zwei Dinge scheinen mir offensichtlich: 1. will Nolan durch das Casting den Stoff von einem Klassiker der europäischen Identität zu einem Klassiker der Weltidentität upgraden. Dem Multikultiensemble als äußerlichem Gewand hat dabei 2. der moralische Kern zu entsprechen: die Todsünde der "Xenophobie", die, wenn man sie einmal begangen hat, keinerlei Erlösung, sondern nur den Untergang nach sich ziehen kann. 
Nolan benutzt also (übertrieben gesagt) den "Gründungsmythos des Westens", um mittels "rewriting" den Untergang des Westens zu erklären (in der Doppelbedeutung des Worts) und den Nachfolgenden eine moralische Warnung und Weisung auf den Weg zu geben. Er führt das Ende auf den Anfang zurück und deckt dabei die bisher verschwiegene, unterdrückte Schuld auf. Das ist in sich schon konsistent. 
Zur künstlerischen Form nur soviel: Auch Houellebecq ist ein Vertreter des "hässlichen Stils". Es war sicher Nolans Absicht, dass kein episches, erhebendes oder gar erhabenes Gefühl aufkommt, das würde ja auch die Botschaft sabotieren.
Ich denke, Nolan sieht sich selbst in der Rolle des Offenbarers und Propheten, der hier sozusagen das "Testament des westlichen Liberalismus" abgeliefert hat. Auch das sagt viel.  
Das Ende einer Epoche sehen wir wohl alle, und zu einer Kunst des "neuen Aufbruchs" hat sich bislang noch keiner durchringen können. 
 

JungspundF

28. Juli 2026 16:22

Jean-François Gariépy hat eine hervorragende Interpretation zum Film Odyssee (2026) auf YouTube (JFGT #1505) abgeliefert. Wer sich darüber echauffiert, dass der Film nicht das antike (noch-nicht-) Griechenland abbildet, der hat nicht verstanden, dass die alte europäische Mythologie nur als Aufhänger für aktuelle Gesellschaftskritik der USA verwendet wird. Es wäre geradezu reflexhaft-reaktionär, sich an der dargestellten Diversität der Personen im FIlm zu reiben. Wie deutlich muss es dem Zuschauer noch gemacht werden, dass es sich nicht um das alte (noch-nicht-) Griechenland handelt, sondern um das Los Angeles der heutigen USA? Auch die Themen Onlinepornografie, unwillkommene Gäste, Sozialstaat, Schwächen des Christentums, Incels und inhärente Komplexe heutiger Feministinnen werden im Film behandelt. Muss man natürlich auch wahrnehmen wollen, anstatt sich nur an der Diversität zu stoßen.
Grüße
JungspundF

ML: Selten eine derart schiefe Argumentation gehört.

Majestyk

28. Juli 2026 16:22

"Mit all dem scheine ich mich in einer Minderheitenmeinung zu befinden, da der Film bereits jetzt – von wegen “go woke, go broke”! – zu einem gigantischen Kassenschlager geworden ist und enorm positiven Kritikerzuspruch bekommen hat."
Wundert Sie das? Die meisten Zuschauer haben es verlernt Bilder zu interpretieren. Schauen Sie mal mit jüngeren Leuten The Searchers oder The Birds, Sie werden Ihr blaues Wunder erleben. Ich habe beides getan, auch mal mit einer Freundin Alien, die hat mir den kompletten Film auf ewig vermiest. Filmkritik fand ich schon immer oft komisch, aber Filmkritiker bei Mainstreammedien können gar nicht anders als Zeitgeistprodukte toll zu finden. 
Der durchschnittliche Kinogänger, bzw. ja wohl eher Streamingnutzer wurde von Tarantino, Star Wars oder Marvel konditioniert. Da kann sich kein vernünftiger Geschmack entwickeln. 
Einen Abgleich zum Text kann keiner mehr vornehmen, weil sowas heute keiner mehr liest und die Jugend schaut auch nicht den Odysseus von 1954, obwohl der recht oft im Fernsehen läuft. 
Ich wundere mich über gar nichts, höchstens darüber, daß Sie und andere sich wundern und nach wie vor hoffen, daß es mal wieder grundlegend besser wird, im Kino und außerhalb. 
"Was man auf der Leinwand sieht, ist netflixkompatibel und hätte genauso gut digital gedreht werden können."
Eben. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Weswegen ich finde, daß man sowas auch nicht mehr Kino nennen sollte.
Danke für Ihre Kritik.

Adler und Drache

28. Juli 2026 16:28

@ dojon86
Die amerikanische Filmindustrie war nie besonders gut darin, Menschen anderer Zeiten und Kulturen darzustellen.
Da ist was dran. Mir ist das besonders bei den Filmen "Kind 44" und "The Death of Stalin" aufgefallen. Sie spielen beide im tiefsten Sozialismus, vermitteln aber wirklich nicht das geringste Gefühl, wie sich das Leben hinter dem "eisernen Vorhang" angefühlt hat. Das führt zu dem starken Eindruck eines "als ob" - als hätten sich die Charaktere nur verkleidet und würden eine Geschichte aus dem Ostblock spielen. Null Immersion. Das wurde mit "1984" viel besser gemacht. 

Rabenkaiser

28. Juli 2026 16:31

Vielen Dank! Das ist hervorragend ausformuliert, was ich persönlich nur 'gefühlt' habe, als ich aus dem Kino kam.

Adler und Drache

28. Juli 2026 16:34

@ Le Chasseur
Es gibt keine Sexszenen
Na, das ist ja dann ein Pluspunkt. Nichts ist dröger als die Pflichtsexszene!

MARCEL

28. Juli 2026 16:46

Dicitur Homerus caecus fuisse...
Kino, Internet, Unterhaltung ist in woker Hand, war auch beim Napoleon-Film mit dem dauernd etwa 50jährigen Napoleon (J. Phoenix) zu bestaunen oder bei diversen Gladiatoren-Machwerken. Dazu die notorisch anti-deutschen Tom Hanks-Kriegsgemälde.
Kino ist Erziehung, Angriff auf das Bewusstsein und "Platonische Höhle". Manchmal aber auch notwendige Katharsis.
Letzte Hoffnung: Mel Gibsons The Passion-Fortsetzung? 
War Spaß

das kapital

28. Juli 2026 16:54

Sollen sie doch N.märchen verfilmen, statt die griechischen Sagen und Mythen zu verunreinigen. Es ist aber nun leider der neue Kult, alles einzukoten, worauf die westliche und abendländische Kultur aufgebaut ist. Es reicht immer nur dazu, den kulturellen Standard zu fäkalisieren. Es reicht nicht dafür neuen zukunftsträchtigen Kult zu schaffen. No mater if you´re black or white. No mater if you´re boy or girl. No mater if you are 800 b.C. or 2026. Aristoteles Platon Sokrates alles Afrikaner. Afrika war immer schon der Leuchtturm der Weltkultur. Ja wussten Sie das etwa nicht. Alexander der Große war ein Sohn von Kunta Kinte. Kants Mutter stammte von der Elfenbeinküste und war Professorin für Afrikanistik in Königsberg. Merkwürdige Geschichtsschreibung. Bin doch leicht angewidert und weiss noch nicht ganz, wieso. /// Ähnlich angewidert bin ich von der kulturellen Zersetzung der christlichen Ästhetik durch die Besteuerungskirchen selbst. Gott ist queer. Christus ist, siehe Christmesse Stuttgart 2025, eine schleimige Kröte. Der Heiland wird jetzt in Paderborn zum Grillhähnchen in Windeln, das artgerecht durch die Kirche gewirbelt wird. Und in Wien stürzt sich ein 12jähriges Mädchen wegen eines leicht satanistisch veranlagten Pflegechefs aus dem Fenster. Dekonstruktion wird zum neuen Normal.

Diogenes

28. Juli 2026 17:24

Armer Nolan. Wie Scott (Alien, Gladiator) hat er seinen Nimbus verspielt (Scott bei Gladiator 2) Nolan mit Odysee. Strafe jene, die dich anwidern mit Nichtachtung. Lass sie an sich selbst zugrunde gehen und scheitern. 

Diogenes

28. Juli 2026 17:34

Muss man natürlich auch wahrnehmen wollen, anstatt sich nur an der Diversität zu stoßen.
 
Ach, muss man ein die Odysee als Aufhänger nehmen und verfälschen um Kritik üben zu können? Lächerliches Argument. Für eine eigene Kreativgeschichte hat es nicht gereicht, also muss wieder der VSA-"Liberator" ran und diabolisch-durcheinanderbringend wirken. Natürlich war auch Kleopatra negrid... Und als nächste Verfälschung wird Cäsar schwul gemacht und Siegfried läuft durch den Wald und sing: "Ein Männlein steht im Walde...", dann wird er vom Drachen gefressen und die Essenz von der Geschichte: Wahrheit ist Lüge! 

Ein gebuertiger Hesse

28. Juli 2026 17:37

Nolan ist stets so falsch wie nur was. Der hat es im schlechten Sinn sogar hinbekommen, Robin Williams in einer 08/15-Deppen-Killer-Rolle unterhalb jeglich angemessenen Niveau zu besetzen. Von Al Pacino im gleichen Film mal abgesehen. Von DEM zu rden hier, und zwar auf DIESER Plattform, das wäre es Wert. ML, how about it?

dojon86

28. Juli 2026 18:12

@Majestyk Ihre Frage, welche Filmindustrie es besser kann, fremde Zeiten und Kulturen darzustellen, ist natürlich berechtigt. So gut wie keine. Meiner Meinung haben die Franzosen manchmal bei historischen Filmen ihrer eigenen Geschichte manchmal etwas zusammengebracht. Aber auch eher selten. Aber um ehrlich zu sein, bin ich nicht berufen, darüber zu urteilen. Der letzte Film, den ich sah, hat mich dermaßen verärgert, dass ich keine Filme mehr anschaue. Und das ist jetzt schon gute 15 Jahre her. Somit fehlen mir Kenntnisse des Genres. ML's Filmkritik hat mich nicht wirklich überrascht. 

Ein gebuertiger Hesse

28. Juli 2026 18:14

Es gibt im US-Besatzertum, da wie dort, nicht DIE anderen, sondern, den nächstbeste Döner - wird dir immer nur reingereicht bekommst was auf der Karte steht. Alles andere machste selbst. Heißt nicht, daß der Döner nicht schmeckt.

dojon86

28. Juli 2026 18:32

@JungspundF Wenn ich etwas über das moderne LA erfahren will, dann sehe ich mir LA Crash (oder Los Angeles Crash) an. Hat mir damals trotz durchwachsener Kritiken ganz gut gefallen. Nicht aber die Odyssee. Wer für sein Thema unbedingt alte europäische Mythen völlig verfremden will, beweist damit nur, dass er es nicht schafft, eigene Mythen zu schaffen. Es gäbe in der Geschichte der Afrikaner und ihrer unfreiwillig an andere Punkten des Globus transferierte Stammesgenossen gewiss manches lohnenswertes zu erzählen. Das wird aber nicht geschehen, weil die in der Kulturindustrie dominanten europäischen woken Universalisten in Wahrheit die schlimmsten Eurozentriker sind.

RMH

28. Juli 2026 18:48

"dass es sich nicht um das alte (noch-nicht-) Griechenland handelt, sondern um das Los Angeles der heutigen USA?"
@JungspundJF,
vom Odysee-Stoff gibt es vermutlich tausende von Adaptionen (bis hin zu einer Folge bei den Simpsons). Wenn Nolan die aktuelle USA oder LA darstellen wollte, warum wählte er dann dennoch klassische Sandalen-Optik und antike Sujets? 
Das passt doch nicht - er hätte das Ganze durchaus aktualisiert mit allen aktuellen Ethnien dieser Welt drehen können, aber er wollte die Anknüpfung ans Alte, wo es das eben noch nicht so ausgeprägt gab, um eben dieses Alte umzudrehen und zu verändern.
Das der Film eine Dystopie ist, wurde mir von Freunden, die den Film schon gesehen haben, ebenfalls mitgeteilt.
Ich seh ihn mir privat an, wenn er im Streaming landet. Vorher nicht.

Monika

28. Juli 2026 19:48

Ich habe den Film nicht gesehen und auch keine Ahnung von Filmen, aber ich habe eine dumme Frage, auch wenn es heißt, es gibt keine dummen Fragen. Warum kann die schöne Helena nicht schwarz sein, wenn z.B. der Indianer Winnetou von einem Franzosen gespielt werden kann und Cleopatra von Elisabeth Taylor ? Das empfinde ich als mindestens genauso seltsam.

ML: Ernsthaft? Pierre Brice ist doch als Rothaut geschmninkt (auch wenn man das lächerlich finden kann), und wo nun das Problem mit Elizabeth Taylor liegen soll, finde ich nun eine ziemlich mysteriöse Frage.

Eine schwarze Frau kann wunderschön und königlich aussehen und das Gemeinte "transportieren".

ML: Und Lupita ist "wunderschön" und "transportiert das Gemeinte" Ihrer Meinung nach?

Wo genau liegt das Problem ?

ML: Ich kann es nicht mehr ernstnehmen, wenn Leute sich absichtlich so dumm stellen. Sorry.

Wie empfinden echte Indianer es, wenn sie Winnetoufilme sehen ? 🤔

Quantolino

28. Juli 2026 20:00

Ich sehe das Publikum im Kino. Es ist begeistert. Einfach von dem, was es sieht. Ob Helena schwarz oder weiß ist - egal. Die woke Botschaft kommt gar nicht an. Mir hat er gefallen.

Gracchus

28. Juli 2026 20:21

Wenn es nach mir ginge, könnte man Ilias/Odyssee in den biblischen Kanon aufnehmen. 
Ich stimme @Majestyk zu. Ich mag Nolans Kino nicht. Ich würde es so sagen: Nolan kann nicht erzählen. Wo ist der Glaube an die Kraft des Erzählens? Vielleicht hilft das ja auch gegen PBTS. An dem Trailer hat mich schon das typische Hollywood-Pathos angewidert. 
 

das kapital

28. Juli 2026 20:42

@ monika Winnetou ist kein indianischer Mythos sondern ein rein deutscher Mythos. Der muss den verbliebenen Ureinwohnern Amerikas rein gar nichts sagen. /// Wenn ich mal einen farbigen Mythos sehen will, dann schaue ich "der Prinz aus Zamunda". Saulustig. Und natürlich auch provokativ. Weil da superreiche Farbige geschildert werden,die ein ganzes Land beherrschen. Ein Gag mit Tiefgang. ///  Griechische Schönheit wächst blüht und gedeiht nicht in Schwarzafrika. Cleopatra übrigens entstammte der makedonisch-griechischen Dynastie der Ptolemäer. Nix Afrika. Die Weißen sind die Weißen sind die Weißen. Da irgendwo verbirgt sich das Problem. Die griechische Kultur war anderen Kulturen überlegen. Sogar die Römer, die militärisch gesiegt hatten, haben das anerkannt. Durch das "Blackfacing" der besonderen Art aber wird diese kulturelle Überlegenheit, die nicht eingebildet, sondern echt ist, eingeebnet. ///

dojon86

28. Juli 2026 20:49

@Monika Ich finde die Karl May Verfilmungen aus diesem und anderen Gründen ziemlich dämlich. Eine Fundgrube unfreiwilliger Komik. Ein Indianer sollte tatsächlich wie ein Indianer aussehen. Oder meinetwegen auch wie ein Nordostasiatischer Typ. Ein schwarz angemalter Othello ? Meine Sache ist das nicht. War vielleicht notwendig, als in der  europäischen Theaterlandschaft schwarze Schauspieler noch schwer zu finden waren.

Majestyk

28. Juli 2026 21:18

@ dojon86:
Stimmt, die Franzosen konnten gut historische Filme, aber meist deren Historie. Die Engländer waren auch oft gut, auch die Italiener. Ist aber alles lange her. Einer der besten Historienfilme übers Mittelalter ist tschechischen Ursprungs und heißt Marketa Lazarová
Grundsätzlich ist es unmöglich einen wirklich authentischen Film über die Vergangenheit zu drehen. Filme verraten mehr über ihre Entstehungszeit als über die Zeit, in der sie spielen. Und eine andere Kultur kann man nur mit den Augen des Fremden sehen. 
Vor Corona ging ich noch dann und wann ins Kino, meistens zu Besuch in Weimar am Nachmittag. Manchmal waren wir oder ich sogar ganz alleine. Dann und wann gibt es schon noch gute Filme, was mich aber schon sehr lange nervt, ist das Benehmen anderer Kinobesucher. Da ich bei Unverschämtheiten eine niedrige Toleranzschwelle habe, gehe ich potenziellen Konflikten lieber aus dem Weg.
Von den zwei Filmclubs die ich früher besucht habe, existiert einer nicht mehr und der andere kämpft gegen rechts. Programmkino gibt es für mich also auch nicht mehr. 

RWDS

28. Juli 2026 21:47

Es wirkt wie das letzte Aufbäumen der Wokeness.
Nochmal einen raushauen, bevor das Kapitel Woke und PC ad acta gelegt wird. Dass das natürlich eine rein anti-weiße Veranstaltung ist und nicht irgendeine verkappte Gesellschaftskritik erklärt sich schon dadurch, dass es umgedreht sehr wichtig ist, wer zb mystische Erzählungen aus dem Orient oder Ozeanien (Moana) darstellt oder sogar nur spricht.
Ich hätte ja gern Sydney Sweeney als Pocahontas.

Adler und Drache

28. Juli 2026 22:28

@ Monika
Ich stimme Ihnen zu. Ergänzend 1: Mir war der Hintergrundgedanke sofort klar: Wie besetzt man die "schönste Frau der Welt"? Egal wie man sie besetzt, wenn man sie nach den klassischen Kriterien besetzt, kommt sie niemals an den Mythos heran. Keine Schauspielerin kann das glaubhaft machen. Es gibt zu viele superschöne weiße Frauen, aber keine ist so besonders, dass man glauben würde, ihretwegen sei ein zehnjähriger Krieg ausgebrochen. Der Gedanke, diese Rolle mit einer schwarzen Frau, also mit einem Phänotyp zu besetzen, der den Vorstellungsrahmen komplett sprengt. weil sie intradiegetisch eben wirklich einzigartig ist, um somit den Krieg zu rechtfertigen, leuchtet mir schon ein. Das Problem ist aus meiner Sicht eigentlich nicht, dass die Darstellerin von Helena schwarz ist, sondern dass sie (bestenfalls) durchschnittlich schön ist. Das andere Problem ist, dass eben nicht nur sie schwarz ist, was ihr das ganz Besondere wieder wegnimmt.  
Ergänzend 2: Nolan hat in "Batman Begins" die Figur des R'as al Ghul eben auch nicht mit einem Araber oder Asiaten besetzt, sondern mit Liam Neeson.  

Gracchus

28. Juli 2026 23:20

@Majestyk: Danke. Marketa Lazarova werde ich mir ansehen. 
Gehe ebenfalls kaum mehr ins Kino. Ich war zuletzt in Pinocchio von del Torro. Fand ich auch verhunzt. Es stimmt natürlich, was Sie sagen, historische Filme sind nie authentisch. Müssen Sie auch nicht. Wenn man solche Stoffe verfilmt, erwarte ich, dass sie meiner Phantasie was hinzufügen. Insoweit konstatiere ich einen Mangel an Phantasie. Wokeness ist ein Feind der Phantasie. 

Gracchus

28. Juli 2026 23:27

@Monika/Adler und Drache: Tatsächlich stört mich ein multiethnischer Cast zumindest auf dem Papier nicht. Müsste ich mir ansehen.
Homer hat den Vorteil, dass er das Aussehen Helenas der Phantasie des Leser überlassen kann. Dieser kann einsetzen, wen er am schönsten findet. Also könnte man Helena auch nicht besetzen bzw. nicht zeigen. 
 

Majestyk

29. Juli 2026 00:25

@ Adler und Drache:
"Ergänzend 2: Nolan hat in "Batman Begins" die Figur des R'as al Ghul eben auch nicht mit einem Araber oder Asiaten besetzt, sondern mit Liam Neeson."
Paßt doch. Die Intention ist doch eindeutig. Das Schöne, alles nur nicht weiß. Das Böse stets weiß und nichts anderes. 

Rabenfeder

29. Juli 2026 03:42

 
Des Kraehens erster Teil:
RMH,
Sie schreiben: " Ich sehe ihn mir privat an, wenn er im Streaming landet. Vorher nicht."
So ist es. Ich begreife nicht warum so viele ins Kino stroemen, die sich vorher
massiv ueber den Film und seine Besetzung mokiert haben. Wer ihn unbedingt sehen will (wie ich) und nicht am finanziellen Erfolg mitwirken moechte, der  wartet wie Sie oder findet andere, leicht zugaengliche Optionen in passabler Qualitaet.
Dabei will ich gerne einraeumen, dass auf begrenztem Bildschirm der laute Bombast seine Wirkung nicht voll entfalten kann; manchmal ist Kino eben auch
schlicht das: Laut und wuchtig.
Nolan gelingt solche Wucht gelegentlich; so in "Interstellar" die ganze Sequenz vor
dem Eintritt in das schwarze Loch. 
In "The Odyssey" koennte das Oeffnen des Tores mit Darth Vader-Agamemnon
und der anschliessende Sturm in die Stadt unter draengender, klopfend hypnotischer Musik eine solche Szene sein, die im Kino einen mitnimmt, ob man will oder nicht.

Rabenfeder

29. Juli 2026 04:04

des Kraehens zweiter Teil:
Im Gegensatz zu vielen, die das Kostuem Agamemnons eher laecherlich finden, gefaellt mir Nolans Agamemnon. Das Gesicht weitgehend verborgen, eine machtvolle, mythische Gestalt, der nach der Rueckkehr ganz lapidar von seiner untreuen Gattin ermordet wird. Das war gut!
Aber leider war es das auch. Ist "Interstellar" abgesehen von vereinzelt guten Szenen ueberfrachtet und praetenzioes, so ist dieser Film schlicht schlecht erzaehlt, ganz abgesehen von allem woken und pseudo-feministischen Muell.
Eine Aneinanderreihung von Sequenzen in duesterem Anstrich mit modernem Schuldballast ohne jedes Abenteuer, jeden Charme, jeden Tiefgang.
Eigentlich nicht der Rede wert und deshalb soll es hier auch genuegen.
 
Herr Lichtmesz,
eine Bemerkung moechte ich noch machen in Bezug zu Nicole Kidmann in "The Northman":
Ich kann keinen Historienfilm schauen mit modernen operierten Botoxgesichtern; das ist kaum anders als die guten alten tuerkischen "Historienfilme" mit Cuneyt Arkin, der am Handgelenk seines das Schwert voller gerechtem Zorn schwingenden Armes eine Armbanduhr traegt, waehrend im Hintergrund ein Bus durch das Bild faehrt.
Da kann der Regisseur heissen wie er will...
 

Laurenz

29. Juli 2026 06:57

@ML ... war letzten Donnerstag eingeladen, Nolans Odyssee zu sehen. Stimme Ihrer Kritik in Dramaturgie & Erzählung vorbehaltlos 100% zu, der Film war auch Deutsch gesagt, reine Zeitverschwendung. Bei der Produktion widerspreche ich Ihnen. Der Film war nicht nur im mediterranen Umfeld dämlich düster, sondern der Hintergrund immer diffus, ähnlich wie bei "300". Das spart natürlich viel Geld beim Szenenbild & bei der Kostümierung der Komparsen. Bei "Braveheart" sieht man eben haarscharf, daß die Komparsen völlig lächerlich angezogen waren & Szenenbilder viel zu ärmlich gestaltet wurden. Ich könnte bei Nolan noch 100 weitere Fehler hinzufügen. ZB wenn Nolan schon personell Vergil zitiert, kann er im Drehbuch nicht Troja mit Mann & Maus umkommen lassen. Aeneas & Co. hauten ab. Politisch denke ich auch anders. Nolan war einer der letzten Regisseure,welche die Wokeria aufbieten konnte, um nicht den nächsten Pleite-Film zu liefern. Aber Nolans Ruf ist doch jetzt mit diesem fäkalen Scheißfilm völlig ruiniert. Als Historien-Freak kann mir natürlich kein Film authentisch genug produziert sein. Man kann aber im Film keine Perfektion erwarten, aber das Bemühen, die Tendenz sollte stimmen. Auch beim "Ring" oder der GoT-Serie kann man versuchen, die literarischen Welten einigermaßen authentisch einzufangen. Ein Drachenboot der Wikinger in der Bronzezeit auf dem Mittelmeer ist echt nur was für völlig verblödete Kuhtreiber.

Laurenz

29. Juli 2026 07:00

@ML (2) ... Der am besten produzierte Film aller Zeiten, was Authentizität betrifft, ist "Master & Commander". Der Film wurde aber zeitgleich mit dem Ring plaziert & brachte daher nicht genug Geld ein, so gab es nie einen II. Teil, obwohl die "lucky" Jack Aubrey Bücher Serien mehr hergegeben hätten. Wie man mit Homer umgeht, ist schwer zu sagen. Homer gleicht in der literarischen Systematik King Arthur oder dem Ninbelungenlied, erzählt wohl die Geschichte eines wahren Krieges, ein paar hundert Jahre später nach, allerdings im Zeitgeist Seiner Eigenen Epoche & wie Karl May nutzte Homer literarisch die Landschaft Seiner Eigenen Heimat, wohl aus Unkenntnis, nicht die Landschaft des originalen Trojas. Der Trojanische Krieg passierte zur Zeit des bronzezeitlichen Kollapses. Wir wissen auch nicht, ob es Archaische (also orientalische) Griechen waren, ob Mykene überhaupt noch existierte, & ob nicht vielleicht die aus Europa stammenden "Seevölker" Troja angriffen. Zu Lebzeiten Homers war der Seevölkersturm bereits gelaufen & das Hellenistische Griechenland beherrschte nach den Dorischen Wanderungen das Mittelmeer. Insofern sind in der Homerischen Darstellung die Griechischen Helden ursprüngliche Mitteleuropäer, die bereits mit dem aus Europa mitgebrachten & entscheidenden Naue-II-Schwert kämpften. Dramaturgisch sind die beiden Werke Homers Europäische Erzählungen.

Laurenz

29. Juli 2026 07:20

@Monika, Dojon86, Gracchus, Adler & Drache, wie sonstige Pierre-Brice-Basher ... Nur Leute, wie Sie regen sich über Karl Mays Winnetou im Film auf. Jene, die es betrifft, die heutigen Indianer nicht. Die würden alle gerne selbst gerne, wie Pierre Brice als Winnetou aussehen. Und alle wissen, Karl May hatte mehr für die Indianer geleistet, als sonstwer. Wenn der Film Zulu (1964), erneut produziert würde & die halbe Armee der Zulus aus halbnackten Weißen, Chinesen, Anden-Indianern & ein paar Eskimos/Inuit bestehen würde, die sich alle als Zulus identifizieren, wäre der woke Aufschrei vernichtend.

Monika

29. Juli 2026 07:29

#Adler und Drache Danke 
Wie besetzt man die schönste Frau der Welt ? Martin Lichtmesz kann sich keine schwarze Venus vorstellen. Grace Jones oder Nicole Kidman ? Weder noch! Nicole Kidman ist inzwischen dermaßen steril operiert und im letzten Film soll sie eine alternde Frau mit jungem Liebhaber spielen. Die schönste Frau, die ich je im echten Leben gesehen habe, war tatsächlich eine schwarze Frau. In afrikanischer Tracht, hier im Bus neben fetten, tätowierten Einheimischen. Wäre ich Annie Leibowitz, hätte ich sie gefragt, ob ich sie fotografieren darf. Eine königliche Schönheit mit klassischen Gesichtszügen. So viel zu Schönheit. Diese Art von Schönheit weckt zunächst kein erotisches Begehren, sondern eher Verehrung. "die Schönste von allen, von fürstlichem Stand..." heißt es in einem Marienlied. Aber, ich bin hoffnungslos altmodisch, was Schönheit betrifft. Und Schönheit ist tatsächlich in einen ethnischen Kontext ( Kultur, Tracht, usw.) eingebettet. 

Monika

29. Juli 2026 07:38

#Laurenz Ich rege mich nicht über Pierre Priece als Winnetou auf. Ich habe die Filme als Kind geliebt und gerne Cowboy und Indianer gespielt. Ich wollte lieber ein Indianer sein. Als ich dann mal ein Buch mit echten Indianern gesehen habe, war ich zunächst enttäuscht, daß richtige Indianer ganz anders aussehen als im Film. Warum soll dieses Phänomen nicht auch anders rum funktionieren? Daß eine weiße Frau von der Schönheit einer schwarzen Helena fasziniert ist ? Es geht eben um mehr als um Äußerlichkeiten.

Le Chasseur

29. Juli 2026 08:24

@Laurenz
"Aber Nolans Ruf ist doch jetzt mit diesem fäkalen Scheißfilm völlig ruiniert."
Definitiv. Der fäkale Scheißfilm ist zwar finanziell ein voller Erfolg , die aktuelle IMDB-Bewertung  liegt bei 8,5 von 10 möglichen Punkten, aber Nolan wird vermutlich von keinem Studio mehr als Regisseur verpflichtet werden.
P.S.: Nolans "The Odyssey" entfacht neues Interesse an Homer und griechischer Sprache
 
 
 
 

RMH

29. Juli 2026 08:40

Die Vergleich mit den Winnetou Filmen ist komplett ahistorisch & hinkt massiv. Der Kernbestand an W- Filmen wurde in den 60er Jahren vom Atze Brauner Konkurrenten Wendlandt in Europa für maßgeblich den dt & europ Markt produziert. Entsprechend castete man ohne vertiefte Überlegungen zur ethn. Korrektheit Schauspieler aber auch Drehorte (Jugoslawien). Gralshüter des lit. Erbes von K. May haben sich dann auch eher an Lex Barker - als urtypischen US-Amerikaner - in der Rolle des eigentlich dt Old Shatterhand gestört. Deren Stimmen waren aber leise & klein. Nolan hingegen castete ganz bewusst so, wie er gecastet hat, um damit den abendl. Stoff zu globalisieren. Wenn dann die aus der halben Welt zusammengecastete Gefolgschaft von Odysseus "wir sind Griechen" sagt, dann wird es eben albern. Auch das hätte man bei Beibhaltung des Casts korrekt erzählen können, aber Nolan ist eben kein guter Erzähler, sondern ein in dunklen Atmosphären zeichnender Filmemacher. Von den Batm,-Verfilm. habe ich die Dark Knight Reihe stets für überbewertet gehalten. Mein Favorit ist hier "Joker" (Regie Todd Philipps). Eine unpolitische, rein filmische Rezenssion, die Nolans Werk gründlich zerlegt, findet man bei YT im Kanal der MovieAmphs (>45Min, ich verlinke daher nicht).

Klaus Kunde

29. Juli 2026 08:54

Produktionskosten von 250 Millionen Dollar werden angegeben. Was machen Blockbuster oder solche, die es vorhaben zu werden, so verdammt teuer? Dreierlei. Wahnsinnig hohe Gagen für die Protagonisten, Special effects sowie die Promotion.
Christopher Nolan ist mir bislang nur mit einer respektablen Produktion aufgefallen, Dunkirk. Kostete 150 Millionen Dollar und ging mit Special effekts eher sparsam um. Genau das war es denn auch, das mein Gefallen fand.
Mein Spezialgebiet sind Krimis aus den siebziger und achtziger Jahren; oft sind die Erstlingswerke, noch Low Budget Produktionen, die besten Werke späterer Kultregisseure. Fast alles US-Produktionen, wenige französische und italienische darunter, keine einzige deutsche.

Sandstein

29. Juli 2026 09:39

Danke für diese Kritik, auch wenn man raushören und erahnen kann, dass einiges an MLs Urteil schon vorab feststand. Habe lange überlegt, mal wieder ins Kino zu gehen, werde mir den Besuch klemmen. Zur Wahrheit gehört aber auch: bisher ist The Oddyssy Nolans erfolgreichster Kinostart, und steht jetzt nach zwei Wochen bei über 640 Millionen Einspielergebnis. Die Milliarde dürfte geknackt werden. Muss einem nicht gefallen, gehört aber zum Bild dazu.
@Majestyk Interstellar hat Ihnen nicht gefallen? Ich fand ihn großartig 

Laurenz

29. Juli 2026 09:50

@Monika @L. ... um es anders zu vermitteln, was ich sagen will, lesen Sie die Wikipedia des Prinzen Maxilmilian zu Wied-Neuwied, der auf Entdeckungsreise https://de.wikipedia.org/wiki/Maximilian_zu_Wied-Neuwied den Missouri flußaufwärts zog. Der Schweizer Maler Karl Bodmer, der Max zu Neuwied begleitete, lieferte sehr detailiierte Zeichnungen der besuchten Indianerstämme, die nur aufgrund Bodmers Zeichnungen ihre Trachten-Tradition wiederherstellen konnten. Das zentrale Werk Neuwieds & Bodmers wurde vor der Geburt Karl Mays veröffentlicht & May kannte das Werk explizit & nutze es für Seine Erzählungen. Da es damals noch Deutsche Tugenden gab, war die Genauigkeit Deutscher Forschungsreisenden auf dem höchsten Niveau, weltweit. Wie sehen denn die Links-Woken oder Sie die Entwicklung der einzigen Schwarzafrikanischen Schriftsprache, Kishuaheli, durch Deutsche Missionare? Wir dürfen davon ausgehen, daß diese linken Dummbatzen gar nichts davon wissen. Das war früher mal anders. Denn, da in woker Equality eh alle gleich sind & der Rest aus sozialen Knstrukten besteht, kann man auch, als Links-Woker, auf jegliche Bildung verzichten. Unser Ex-Außenminister, Bärziege, wie auch unser aktueller Grüßonkel ins Ausland, WhatAFool, wissen rein gar nichts über die eigene oder fremde Kulturen, wie erbärmlich.

Laurenz

29. Juli 2026 10:11

@Monika @Adler & Drache ... selbst für Historiker & Kulturanthropologen ist es extrem schwierig, die spirituelle Wahrnehmung, wie Einordnung von Werten & (Schönheits-)Idealen der Epoche Homers nachzuvollziehen. Wie ML berichtete, wußten die Hellenen/Danaer ja nur zu genau, daß die Götter mit den Sterblichen ihren Schabernack trieben, kein Grund für schlechte Laune. Und es war moralisch völlig legitim, den Gegner abzustechen, um seines Besitzes habhaft zu werden. Anders als bei christlicher Moral, gab es nie ein schlechtes Gewissen, nur unangenehme Verluste. Sie brauchen mein Urteil nicht, um festzustellen, welche Lebensart, welche Moral das Überleben besser sichert. Die verläßlichsten Zeugen für das Schönheitsideal zu Zeiten Homers sind nicht Historiker, sondern Kunsthistoriker. Hellenen idealisierten in der Kunst, die Römer nicht oder weniger. Man kann also ziemlich genau festmachen, wie die 3 Göttinnen aussahen, unter denen Paris wählen mußte, wem er nun den Apfel zukommen läßt. Göttliche Schwarzafrikaner waren keine dabei. Nolan ist studierter Literat. Der kann sich nicht rausreden, daß er nicht Bescheid wüßte. Ich will auch noch auf die Spiritualität Homers hinweisen. Zeitgenossen konnten viel besser diesbezügliche Anspielungen (wie das sprichwörtliche Pferd) im Text verstehen, was uns verschlossen bleibt.