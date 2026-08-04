4. August 2026

Rußlands “Neue Leute”

Gastbeitrag / 26 Kommentare

von Filipp Fomitschow -- Im fünften Jahr des Krieges in der Ukraine ist die Lage für Rußland äußerst schwierig geworden. Das betrifft alle Schlüsselbereiche (Militär, Politik, Wirtschaft). Die Tendenz geht in Richtung einer weiteren Verschlechterung.

Ein Aus­weg aus der der­zei­ti­gen Lage setzt unter ande­rem eine grund­le­gen­de Neu­ge­stal­tung der Bezie­hun­gen zwi­schen Macht und Gesell­schaft vor­aus. Dabei bleibt die Fra­ge offen, inwie­weit sol­che Ver­än­de­run­gen mög­lich sind.

Es besteht jedoch kein Zwei­fel dar­an, daß der vor eini­ger Zeit still­schwei­gend geschlos­se­ne Gesell­schafts­ver­trag zer­bro­chen ist, wonach den Bür­gern für ihren Rück­zug aus der Poli­tik wenn schon nicht Kom­fort und Wohl­stand, so doch zumin­dest ein Raum ver­spro­chen wur­de, in dem sie unge­stört nach bei­dem stre­ben könnten.

An die Stel­le die­ses „Ver­trags“ ist kein neu­er getre­ten. Es ist viel­mehr ein Vaku­um ent­stan­den, das vor allem auf­grund äuße­rer Fak­to­ren, die den Druck inner­halb des Sys­tems noch aus­glei­chen, nicht zusam­men­bricht. Wenn Leben, Frei­heit und Wohl­stand nicht ein­mal mehr im Sin­ne einer nega­ti­ven „Frei­heit von“ (von der Poli­tik) garan­tiert sind, beginnt eine immer grö­ße­re Zahl von Men­schen, nach einem neu­en „Frei­heit zu“ zu suchen.

Ange­sichts der bevor­ste­hen­den Wah­len zur Staats­du­ma (Unter­haus des Par­la­ments) im Sep­tem­ber die­ses Jah­res wird beson­ders häu­fig und auf unter­schied­li­che Wei­se über das Phä­no­men der Par­tei „Neue Leu­te“ („Новые люди“; „Nowy­je lju­di“) gesprochen.

Die Staats­du­ma ist ein Ort, der längst zu einem Organ der for­ma­len Legi­ti­mie­rung bereits getrof­fe­ner poli­ti­scher Ent­schei­dun­gen sowie zu einer Zone gewor­den ist, in der Beam­te ihre Pfrün­de sichern und ver­schie­de­ne Lob­by­in­ter­es­sen nicht­staat­li­cher Akteu­re umset­zen. Das rus­si­sche Par­la­ment ist kein Ort, an dem Poli­tik gemacht wird, son­dern ein Ort, an dem bereits getrof­fe­ner Ent­schei­dun­gen sicht­bar werden.

Der­zeit bele­gen „Neue Leu­te“ (wei­ter: NL) laut offi­zi­el­len Umfra­gen den zwei­ten Platz (11–12 %) , wäh­rend infor­mel­len Anga­ben zufol­ge die posi­ti­ve oder neu­tral-posi­ti­ve Ein­stel­lung der Bevöl­ke­rung gegen­über den NL bis zu 20–25 % errei­chen könn­te (fast genau­so viel wie bei der Par­tei „Eini­ges Rußland“).

Im Jahr 2030 wer­den die Wah­len zur Staats­du­ma mit den Prä­si­dent­schafts­wah­len zusam­men­fal­len (Putin wird zu die­sem Zeit­punkt 78 Jah­re alt sein – etwa so alt wie der gesam­te übri­ge Spit­zen­kreis der Eli­te). In die­sem Zusam­men­hang wird nicht sel­ten die Ver­mu­tung geäu­ßert, daß in die­sem Jahr oder um die­ses Jahr her­um ein Macht­trans­fer, eine umfas­sen­de Erneue­rung des Sys­tems und Kurs­kor­rek­tu­ren statt­fin­den wer­den. Man kann die NL als ein Pro­jekt betrach­ten, das genau zu die­sem Zweck ins Leben geru­fen wur­de. Es han­delt sich dabei um eine von vie­len hypo­the­ti­schen Optio­nen, jedoch wird gera­de die­ses Pro­jekt in letz­ter Zeit immer häu­fi­ger als erfolg­ver­spre­chend beschrieben.

Die NL wur­de zu Beginn der Coro­na-Pan­de­mie – im März 2020 – gegrün­det (damals sprach sich die Par­tei gegen Lock­downs und die fak­tisch ein­ge­führ­te Impf­pflicht aus) und durch­lief das Regis­trie­rungs­ver­fah­ren in kür­zes­ter Zeit, was für das poli­ti­sche Sys­tem Ruß­lands an sich unty­pisch ist.

Einer der Grün­der und Vor­sit­zen­der der Par­tei ist Ale­xej Net­scha­jew (1966) – ein Groß­un­ter­neh­mer, unter ande­rem Grün­der und Prä­si­dent der Fir­ma Faber­lic (Ruß­lands größ­ter Her­stel­ler und Ver­trei­ber von Hygie­ne­ar­ti­keln und Kos­me­ti­ka). Die zwei­te öffent­li­che Per­sön­lich­keit der Par­tei ist Wla­dis­law Dawan­kow (1984) – Net­scha­jews Geschäfts­part­ner. Sein Onkel – Alex­an­der Dawan­kow (1973) – ist Mit­be­grün­der sowohl des Unter­neh­mens Faber­lic als auch der Par­tei, in der er nach der Grün­dung das Amt des stell­ver­tre­ten­den Vor­sit­zen­den über­nahm und den Exe­ku­tiv­aus­schuß leitete.

Die NL wur­de als sys­tem­in­ter­ne Oppo­si­ti­on gegrün­det, die aus­drück­lich den Anspruch erhebt, das poli­ti­sche Sys­tem im bestehen­den Rah­men evo­lu­tio­när zu erneu­ern, der­zeit ange­führt von Ser­gej Kiri­jen­ko (1962), einem Vete­ra­nen der rus­si­schen Poli­tik und einem der ein­fluß­reichs­ten Tech­no­kra­ten im Machtsystem.

Zugleich weist die NL alle Merk­ma­le einer „Spoi­ler-Par­tei“ auf, die einen Groß­teil der Unzu­frie­den­heit mit dem Sys­tem sei­tens der über­wie­gend jun­gen Bevöl­ke­rung in sich bün­delt, sie in kon­struk­ti­ve und kon­trol­lier­ba­re Bah­nen lenkt und radi­ka­le sys­tem­kri­ti­sche Alter­na­ti­ven neutralisiert.

2021 schaff­te es die NL im Jahr in die Staats­du­ma und ist damit die ers­te neue Par­tei im Unter­haus des rus­si­schen Par­la­ments seit 18 Jah­ren. Seit­her nimmt sie regel­mä­ßig an Wah­len auf ver­schie­de­nen Ebe­nen im gan­zen Land teil. Der­zeit sind über tau­send gewähl­te Abge­ord­ne­te der NL in Gemein­de­rä­ten und regio­na­len Par­la­men­ten tätig. Bezeich­nend ist, daß vie­le Abge­ord­ne­te der NL hohe Posi­tio­nen in den Aus­schüs­sen der Staats­du­ma ein­neh­men, obwohl die Par­tei nur 15 von 450 Sit­zen im Unter­haus hat. Zu ver­mu­ten ist, daß ein sol­ches Par­tei­pro­jekt unmög­lich ist, wenn es nicht die Zustim­mung oder die Unter­stüt­zung min­des­tens einer der ein­fluß­reichs­ten Grup­pen (oder des Prä­si­den­ten per­sön­lich) hat. Da das Sys­tem der Rus­si­schen Föde­ra­ti­on jedoch intern äußerst unein­heit­lich ist, gibt es dar­in stets eine Viel­zahl von Nischen und Entwicklungsmöglichkeiten.

Die NL unter­streicht in jeder Hin­sicht ihren erneu­ern­den Cha­rak­ter – von der Spra­che, in der sie mit den Wäh­lern kom­mu­ni­ziert, über das Logo (der Par­tei­na­me ist über eine über­mal­te alte Auf­schrift geschrie­ben) bis hin zu den neu­en Gesich­tern und Ideen. Die Grund­far­be des Auf­tritts ist Tür­kis. Die NL posi­tio­niert sich als tech­no-opti­mis­ti­sche Par­tei der Jugend und der urba­nen Mittelschicht.

Der typi­sche Wäh­ler ist ein gebil­de­ter Stadt­be­woh­ner im Alter von 20 bis 45 Jah­ren, der im pri­va­ten Sek­tor tätig ist oder ein eige­nes Unter­neh­men führt, sich für wirt­schaft­li­che und tech­no­lo­gi­sche Ent­wick­lung sowie eine effi­zi­en­te­re staat­li­che Ver­wal­tung inter­es­siert und weder zu radi­ka­len poli­ti­schen Ver­än­de­run­gen noch zu kon­fron­ta­ti­ver Rhe­to­rik neigt.

Die Par­tei stellt sich gegen die zahl­rei­chen Ein­schrän­kun­gen und Ver­bo­te, spricht die Ängs­te der Bevöl­ke­rung an und tut dies fast mono­po­lis­tisch. Vie­les von dem, was die NL zum Aus­druck bringt, kann von Men­schen prak­tisch aller poli­ti­schen Rich­tun­gen unter dem Mot­to „gesun­der Men­schen­ver­stand“ unter­stützt wer­den. Die Par­tei schlüpft dabei so ein­deu­tig in die Rol­le der Ver­tei­di­ger der Ver­nunft, der Ret­ter und Erneue­rer, daß die Sache wie eine koor­di­nier­te poli­ti­sche Stra­te­gie wirkt, mit dem Ziel, die NL zur min­des­tens zweit­stärks­ten Par­tei des Lan­des zu machen.

Andrej Per­zew, Mit­ar­bei­ter der ame­ri­ka­ni­schen Denk­fa­brik „Car­ne­gie Endow­ment for Inter­na­tio­nal Peace“, die in Ruß­land als „uner­wünsch­te Orga­ni­sa­ti­on“ ein­ge­stuft ist, schreibt:

Frü­her waren die Adres­sa­ten sol­cher Akti­vi­tä­ten der NL nur fort­ge­schrit­te­ne städ­ti­sche Wäh­ler. Doch nun – nach der Sper­rung von Whats­App und Tele­gram – hat sich die­se Nische erheb­lich erwei­tert. Und die Par­tei nutzt dies aktiv aus – mit direk­ter Unter­stüt­zung der Prä­si­di­al­ver­wal­tung. […] Die Par­tei sam­melt Stim­men von Men­schen, die mit einem bestimm­ten Pro­blem unzu­frie­den sind. Mit­läu­fer unter den Wäh­lern ver­ste­hen, dass die Unter­stüt­zung einer sys­tem­kon­for­men Par­tei, die sich eben­falls gegen Inter­net­ein­schrän­kun­gen aus­spricht, eine siche­re und lega­li­sier­te Form des Pro­tests dar­stellt. Soll­ten die Sper­ren jedoch anhal­ten, könn­ten sich die NL end­gül­tig als zweit­stärks­te Par­tei eta­blie­ren und in den Umfra­gen sogar gefähr­lich nahe an die an Popu­la­ri­tät ver­lie­ren­de „Eini­ges Ruß­land“ herankommen.

Es ist inhalt­lich nicht so ein­fach, die NL zu defi­nie­ren – die Par­tei ist in vie­ler­lei Hin­sicht ein Dach­ver­band und basiert auf Pro­test­stim­mun­gen mit begrenz­tem Wir­kungs­ra­di­us, was eine Cha­rak­te­ri­sie­rung erschwert. Bemer­kens­wert ist, wie die Par­tei in Wiki­pe­dia in ver­schie­de­nen Spra­chen bezeich­net wird: rech­te Mit­te, kon­ser­va­ti­ver Libe­ra­lis­mus (Rus); Kom­mu­ni­ta­ris­mus, Wirt­schafts­li­be­ra­lis­mus (De); (rech­te) Mit­te, (Rechts-)Liberalismus, Kom­mu­ni­ta­ris­mus (Eng); Libe­ra­lis­mus, Kom­mu­ni­ta­ris­mus (Ita); (rech­te) Mit­te, Libe­ra­lis­mus, Kom­mu­ni­ta­ris­mus (Fr).

Ein­deu­tig zu erken­nen ist jedoch ein vor­herr­schen­des libe­ral-kon­ser­va­ti­ves, zen­tris­ti­sches und vor allem tech­no­kra­ti­sches Motiv, das sich stel­len­wei­se mit Kom­mu­ni­ta­ris­mus, Liber­ta­ris­mus, etwas Ähn­li­chem wie skan­di­na­vi­schem Sozia­lis­mus, Natio­nal­de­mo­kra­tie usw. überschneidet.

Die Pro­gram­ma­tik der Par­tei kon­zen­triert sich auf innen­po­li­ti­sche The­men (vor allem Wirt­schaft und Ver­wal­tungs­ef­fi­zi­enz), wobei der Schwer­punkt auf der Moder­ni­sie­rung der staat­li­chen Ver­wal­tung, der För­de­rung des Unter­neh­mer­tums, der Ein­füh­rung moder­ne­rer Tech­no­lo­gien und der Ver­bes­se­rung der Lebens­qua­li­tät der Bür­ger liegt.

Im wirt­schaft­li­chen Bereich setzt sich die NL für den Abbau admi­nis­tra­ti­ver Hür­den, den Rück­gang staat­li­cher Regu­lie­rung, die Ent­bü­ro­kra­ti­sie­rung, die För­de­rung klei­ner und mitt­le­rer Unter­neh­men sowie die Sen­kung der Steu­er­last ein. Die NL schlägt vor, den Staats­ap­pa­rat effi­zi­en­ter und trans­pa­ren­ter zu gestal­ten. Das Glei­che gilt für den Sozi­al­staat, des­sen Leis­tun­gen stär­ker auf die Unter­stüt­zung von Jugend­li­chen und jun­gen Fami­li­en aus­ge­rich­tet wer­den sollen.

Einen wich­ti­gen Platz nimmt die Ent­wick­lung der Kom­mu­nal­ver­wal­tung und bür­ger­schaft­li­cher Initia­ti­ven ein – die Par­tei schlägt vor, die Befug­nis­se der regio­na­len Behör­den zu erwei­tern und das Prin­zip der Steu­er­um­ver­tei­lung so zu ändern, daß mehr Geld vor Ort verbleibt.

Die NL setzt sich für eine Locke­rung der Ver­bots­ge­set­ze, die Auf­he­bung einer Rei­he repres­si­ver Para­gra­phen (z. B. der Geset­ze über Extre­mis­mus, über die Belei­di­gung von Amts­trä­gern usw.) sowie für eine Reform des Jus­tiz- und Straf­ver­fol­gungs­sys­tems ein. Beson­de­re Bedeu­tung mißt die NL der Ent­wick­lung von Wis­sen­schaft und Hoch­tech­no­lo­gien bei – sie will umwelt­freund­li­che Tech­no­lo­gien fördern.

Im Bereich Kul­tur und Wer­te ver­tritt die Par­tei eine gemä­ßig­te Hal­tung, obwohl sie sich selbst ein­deu­tig als pro­gres­si­ve Kraft posi­tio­niert. Einer­seits setzt sich die Par­tei bei­spiels­wei­se aktiv für Frau­en­rech­te im moder­nen Sin­ne ein und wider­setzt sich Initia­ti­ven zur Ein­schrän­kung von Schwan­ger­schafts­ab­brü­chen. Ande­rer­seits waren Ver­tre­ter der NL bei­spiels­wei­se Mit­ver­fas­ser von Geset­zen zum Ver­bot der Geschlechts­um­wand­lung und set­zen sich für eine Ver­schär­fung des Ein­wan­de­rungs­rechts, eine ver­stärk­te Kon­trol­le von Migran­ten vor allem aus Zen­tral­asi­en (durch digi­ta­le Kon­trol­le), die Abschaf­fung von Sozi­al­leis­tun­gen und Ver­güns­ti­gun­gen, die Auf­lö­sung von Migran­ten­ghet­tos sowie die Stär­kung der säku­la­ren Kul­tur in kom­mu­na­len und öffent­li­chen Räu­men (Ver­bot des Tra­gens von Nikabs, Ein­schrän­kung des Tra­gens von Hidschabs).

Erwäh­nens­wert ist auch, daß die NL von eini­gen Orga­ni­sa­tio­nen natio­nal­de­mo­kra­ti­scher Aus­rich­tung und ein­zel­nen Intel­lek­tu­el­len, die dem „auf­ge­klär­ten Kon­ser­va­tis­mus“ zuge­ord­net wer­den kön­nen, als tak­ti­scher Ver­bün­de­ter ange­se­hen werden.

Die Par­tei selbst begeg­net sol­chen Kon­tak­ten jedoch mit äußers­ter Vor­sicht, und sie legt ihre Hal­tung in die­ser Fra­ge nicht offen. Gleich­zei­tig zei­gen eini­ge NL-Ver­tre­ter oder ihr nahe­ste­hen­de poli­ti­sche Bera­ter von Zeit zu Zeit ihre gemä­ßigt-kon­ser­va­ti­ven oder gemä­ßigt-natio­na­lis­ti­schen Ansichten.

Kein Wun­der, daß The­men der Außen- und Geschichts­po­li­tik bei den NL so gut wie gar nicht vor­kom­men. Sol­che Fra­gen wer­den offen­bar auf­grund der Bri­sanz der Lage nicht ange­spro­chen – die NL suchen hier ihre Nische und war­ten auf den rich­ti­gen Moment.

Den­noch wird die in die­sen Berei­chen bestehen­de Lücke frü­her oder spä­ter gefüllt wer­den, und über die vor­herr­schen­de Aus­rich­tung läßt sich bereits jetzt eini­ges sagen. Ale­xej Net­scha­jew ist der ein­zi­ge Vor­sit­zen­de einer Par­la­ments­par­tei, der sich in den letz­ten paar Jah­ren über­haupt nicht auf his­to­ri­sche Figu­ren und natio­na­le Per­sön­lich­kei­ten bezo­gen hat. Die his­to­ri­schen Bezü­ge der NL bezie­hen sich in der Regel auf Errun­gen­schaf­ten wis­sen­schaft­lich-tech­ni­scher Art und beto­nen die Rol­le von Initia­ti­ven und der Stand­haf­tig­keit „ein­fa­cher Men­schen“ als Motor der his­to­ri­schen Ent­wick­lung des Landes.

Die vor­sich­ti­ge Unter­stüt­zung des außen­po­li­ti­schen Kur­ses des Kremls aus einer defen­si­ven Hal­tung her­aus geht ein­her mit einer noch vor­sich­ti­ge­ren Suche nach Kon­tak­ten zu Par­tei­en in EU-Län­dern. Laut eini­gen Medi­en­be­rich­ten, die von der Par­tei selbst weder bestä­tigt noch wider­legt wer­den, gebe es Ver­su­che, mit einem der klei­ne­ren Bünd­nis­se der euro­päi­schen Rech­ten (Alli­anz der Euro­päi­schen Natio­na­len Bewe­gun­gen) Kon­takt auf­zu­neh­men. Soll­te das stim­men, so zeigt das vor allem den Wunsch, einen Dia­log mit Euro­pa auf­zu­bau­en, und die Bereit­schaft, dafür auch rech­te Kräf­te in Betracht zu ziehen.

Die Geschich­te der „Neu­en Leu­te“ hat gera­de erst begon­nen, die Aus­sich­ten der Par­tei sind viel­ver­spre­chend, und der Aus­gang ist noch offen. Das Gefühl, das bis vor kur­zem für die meis­ten Bür­ger Russ­lands cha­rak­te­ris­tisch war – alles wür­de immer unver­än­dert und „sta­bil“ (das Schlüs­sel­wort der Putin-Ära) blei­ben – gehört bereits der Ver­gan­gen­heit an. Ob es der NL gelin­gen wird, sich zu einer Kraft zu ent­wi­ckeln und der Bevöl­ke­rung sowie dem poli­ti­schen Sys­tem ein über­zeu­gen­des Zukunfts­bild zu ver­mit­teln, und was dies im Fal­le eines Erfolgs bedeu­ten wür­de – das ist eine gro­ße Fra­ge, deren Aktua­li­tät ent­spre­chend den sich ver­schär­fen­den Schwie­rig­kei­ten, mit denen Ruß­land heu­te kon­fron­tiert ist, zuneh­men wird.

Die bewuß­te Wei­ge­rung, ideo­lo­gisch geprägt zu sein und auf pla­ka­ti­ve Paro­len zu ver­zich­ten, sowie der über­grei­fen­de Cha­rak­ter der Par­tei kön­nen aus Sicht der poli­ti­schen Stra­te­gie in der aktu­el­len Situa­ti­on wohl die vor­teil­haf­tes­te Vor­ge­hens­wei­se sein. Die ideo­lo­gi­sche Hete­ro­ge­ni­tät inner­halb der Par­tei führt kei­nes­wegs zwangs­läu­fig zu künf­ti­gen Spal­tun­gen in Frak­tio­nen – bei gutem Manage­ment kann die­se Eigen­schaft zu ihrem wich­tigs­ten poli­ti­schen Trumpf wer­den. Aller­dings ist auch in die­sem Fall die Bil­dung von zwei oder meh­re­ren Par­tei­flü­geln mit unter­schied­li­chen Tür­kis­tö­nen unver­meid­lich. Und wer weiß, ob am Ende das Grün oder das Hell­blau die Ober­hand gewinnt.

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Kommentare (26)

RMH

4. August 2026 10:22

"Der Bundestag ist ein Ort, der längst zu einem Organ der formalen Legitimierung bereits getroffener politischer Entscheidungen sowie zu einer Zone geworden ist, in der Beamte ihre Pfründe sichern und verschiedene Lobbyinteressen nichtstaatlicher Akteure umsetzen. Das deutsche Parlament ist kein Ort, an dem Politik gemacht wird, sondern ein Ort, an dem bereits getroffene Entscheidungen sichtbar werden."
Diese Übertragung des Textes auf Deutschland mit einfachsten Mitteln könnte man jetzt an den meisten Stellen des Textes fortsetzen. Ich sehe die AfD (als Tauschbezeichnung für die NL) nur nicht als Partei, die von Unternehmern mit entsprechend Flinz getragen wird, sonst aber erscheinen auffallend nur wenige Unterschiede.
Insgesamt: D & RUS sind sich offenbar von der politischen Struktur betrachtet näher, als es das offizielle Berlin verlautbart.
PS: Danke für den sehr informativen Artikel!

Mitleser2

4. August 2026 10:36

"Im fünften Jahr des Krieges in der Ukraine ist die Lage für Rußland äußerst schwierig geworden. Das betrifft alle Schlüsselbereiche (Militär, Politik, Wirtschaft). Die Tendenz geht in Richtung einer weiteren Verschlechterung."
Ist das so? Es wird ja vom hiesigen Mainstream auch dauernd von ukrainischen Erfolgen an der Donbas-Front erzählt. In der Realität scheint das überhaupt nicht zu stimmen. Und sind die Drohnenangriffe auf zivile Wirtschaftsinfrastruktur (russ. Amazon Äquivalente) tatsächlich relevant?

Wuwwerboezer

4. August 2026 11:23

Odjin

In Rußland staut sich ein massenpsychologisches Riesen-Problem auf, von dem die Kulturoffiziere und die Führung des Landes offenbar noch gar nichts ahnen. Ich nenne es "die kulturelle Abnutzung".

Als es sich Anfang 1989 in der DDR herumsprach, daß die Schallplattenumsätze der (Monopol-)Schallplattenmarke AMIGA 1988 um 80 % eingebrochen waren, war dies für uns ein sehr deutlicher Indikator für den bevorstehenden Großabsturz. Diese Umsätze waren nicht eingebrochen, weil die Musik (Puhdys, Karat, City, IC u. ä.) etwa schlecht oder grundsätzlich nicht "zugkräftig" genug gewesen wäre; nein, die Leute hatten sich einfach nur an dieser Musik sattgehört. Diese Musik war 1988 - durch Überstrapazierung - für die Formung des (patriotischen) Massenbewußtseins verschlissen.

Noch steht Putin in ausverkauften Stadien neben dem "Sdjelano w SSSR" singenden Oleg Gasmanow und klatscht brav dazu. Alle klopfen sich dazu gegenseitig auf die Schulter und findens prima knorke. Aber hat sich mal jemand gefragt, wie lange dies eigentlich noch (truppen-)moralisch austragen wird? Diese Art "Estradendarbietungen" haben den Russen in den 2000er Jahren geholfen, ihre kollektiven Wunden zu heilen und nach den Ganovenjahren wieder eine gemeinsam tragende Identität aufzubauen. Aber inzwischen ist nicht nur der Esprit dieser Darbietungen verdampft, sie sind inzwischen sogar zur Karikatur verkommen und offenbaren - allein durch Überstrapazierung und damit Abnutzung - eine neue Qualität an Häßlichkeit.

Wuwwerboezer

4. August 2026 11:24

Dwa

Zappe ich mal irgendwo in die russische Musikszene hinein, höre ich wieder den nonchalant-selbstgefälligen und subtil (patriotisch) "lenkenden" Sound des (geistig toten) Sowjetfernsehens der 80er.

Wie oft will Pelageja noch "Nje dlja tebja" trällern, während die Fernsehkamera sorgsam bei den ordenstrotzenden Veteranen verweilt und schon lange eine Choreographie die nächste an Kitschigkeit überbietet,

https://www.youtube.com/watch?v=-eb1aRmqm0E&list=RD-eb1aRmqm0E&start_radio=1

sie singt es sogar im Duett mit Dronow (Shaman), der "in künstlerischer Freiheit" "Nje dja menja" alterniert.

https://www.youtube.com/watch?v=_-aT56oLvec&list=RD_-aT56oLvec&start_radio=1

Es ist nur noch kafkaesk-bizarr-grotesk-skurril! Dabei sind Boshaftigkeit und Zynismus dieses Liedes (gegenüber den Soldaten)

https://lyricstranslate.com/de/ne-dlya-menya-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F-nicht-f%C3%BCr-mich.html

nicht mehr zu steigern, während es jedoch in Rußland - noch - als besonderer Ausdruck der moralischen Überlegenheit des Edelmuts gilt. Militärpsychologisch gesehen ist es von Grund auf zersetzend, jeder Quereinsteiger-Motivationstrainer weiß es sofort; jede Hausfrau, die nur mal "Bestellungen beim Universum" gelesen hat, weiß es sofort.

Wuwwerboezer

4. August 2026 11:24

Tri

(Dasselbe z. B. mit "Pod rakityiu - auch wenn die Musik in ihrer archaischen Kraft phänomenal ist, es so darzubieten / zu instrumentalisieren ist bösartig und abgrundtief zynisch gegenüber denen, die für das Land kämpfen:)

https://www.youtube.com/watch?v=Q5C1MnUJVuQ&list=RDQ5C1MnUJVuQ&start_radio=1

Die Kulturoffiziere ahnen wahrscheinlich nicht mal, wie schnell somit die Wirkung dieser Edelmut-Oratorien kippen kann: sie haben sogar das Potential, zur Hymne von Meutereien zu werden wenn es gelingt, sie gegen die Offiziere, die Generalität und die Staatsführung zu drehen.

Putin weiß es ganz sicher, warum schlägt dieser Frau nicht das Mikro aus der Hand und beendet den Spuk. Ich verstehs nicht. (Aber i-c-h muß es ja auch nicht verstehen.) Die sowjetische Militärpsychologie war mal die beste der Welt.

Das Grundproblem m. E.: es fehlt die Entwicklung. Es fehlt der Quantensprung zu einer neuen Qualität hin. Z. B. Pelageja hatte eigentlich mit Crossover zu Oper, schamanischer Musik, Folk, Prog Rock und Rockballade hin ein riesiges Potential ahnen lassen - aber sie hat sich entschieden, lieber eine "patriotische" Propagandapuppe der Fjumpften Kolonna zu sein.

- W.

Laurenz

4. August 2026 12:38

@FF ... Leiden ist immer relativ. Wenn das V. Jahr Krieg Rußland Schwierigkeiten bereitet, kann man das, zumindest aus meiner Sicht, relativieren. Die sukzessive Eskalation des Krieges zeigt vor allem für die Ukraine desaströse Resultate. Die Ukraine hat auf Jahre hinaus ihre Energie-Infrastruktur verloren & wird nur noch mit Not-Stromlieferungen aus Europa über Wasser gehalten. Und zwar aus einem Europa, welches selbst zuwenig Gas hat & noch nie so viel Russisches LNG importierte, wie aktuell. Auch die kleine Keilerei Trumps am Golf, hat die Macht & die Einnahmen Rußlands, auch gegenüber China, extrem stabilisiert. China ist weltweit der größte Öl-Importeur & die Zulieferrouten sind die Achillesferse Chinas. China wird in naher Zukunft auch bessere Chips an Rußland liefern müssen, um die Ziel-Elektronik Russischer Marschflugkörper auf hohem Niveau zu halten. Europa hat den Ukraine-Krieg bereits verloren. Man hat nur keinen Bock, die Verluste zu realisieren, was aber die Verluste erhöhen wird. Die Amis nennen dieses Verhalten "Sunk Cost Fallancy". Rußland & die USA werden etwaige Erträge aus der Ukraine nach dem Krieg teilen. Man wird die Kosten den Europäern aufbürden. & die Europäer haben nichts in der Hand, sich dagegen zu wehren. Das sind wesentlich miserablere Perspektiven als die Russische.

Le Chasseur

4. August 2026 13:34

@Mitleser2
"Und sind die Drohnenangriffe auf zivile Wirtschaftsinfrastruktur (russ. Amazon Äquivalente) tatsächlich relevant?"
In den letzten Tagen konzentriert man sich eher auf Angriffe auf Kinderspielplätze und Badestrände sowie Bombenanschläge auf Restaurants .
Russland hat im Gegenzug in den letzten Wochen einen Geländegewinn von 728 km² erzielt, mehrere Ortschaften befreit sowie die Ukraine faktisch vom Schwarzem Meer abgeschnitten, d.h., über den Seeweg kann die Ukraine keinen Nachschub erhalten und auch keine Waren (bspw. Getreide) exportieren.

Majestyk

4. August 2026 14:18

@ RMH:
"Der Bundestag ist ein Ort..."
Mist, Sie sind mir zuvorgekommen. Die Übereinstimmung ist auffallend.
"Insgesamt: D & RUS sind sich offenbar von der politischen Struktur betrachtet näher, als es das offizielle Berlin verlautbart."
Deutsches Kaiserreich und russisches Zarenreich waren Obrigkeitsstaaten,  solche Strukturen scheinen zu beiden Völkern zu passen. Beide Völker kehren immer wieder dahin zurück. Die Menschen sind das System. 
"Im fünften Jahr des Krieges in der Ukraine ist die Lage für Deutschland äußerst schwierig geworden. Das betrifft alle Schlüsselbereiche (Militär, Politik, Wirtschaft). Die Tendenz geht in Richtung einer weiteren Verschlechterung."
Auch den Satz kann man übernehmen. Krieg macht eben manche reich, dafür müssen viele den Gürtel für die Rüstungsproduktion enger schnallen. Damit diejenigen, die ärmer werden dies nicht hinterfragen, dafür hat man die Propaganda erfunden.

Laurenz

4. August 2026 14:41

@Le Chasseur & Mitleser2 ... alleine im Juli hat die Armee/Marine/Luftwaffe der Russischen Föderation 80 Schiffe von & nach Odessa angegriffen. Auch die Umspannwerke, die den Strom aus Europa in die Ukraine fließen lassen, werden bald Asche sein. Hier ein aktueller Artikel auf Tichys mit dem Ex-Armee-Chef der Ukraine (-2024). https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/ex-armeechef-saluschnyj-leider-werden-wir-niemals-der-nato-beitreten/

dojon86

4. August 2026 14:53

@wuwwerboezer Ihre Ausführungen bezüglich der Kulturpolitik der späten DDR sind sehr interessant. Sie haben mit ihrer These sicher recht, dass die Neigung der Popindustrie und -politik, einen erfolgreichen Trend bis zum Letzten auszunützen, dazu führt, dass die Jugend diesen Trend früher oder später ablehnt. Allerdings, auch wenn ich den Mut der Demonstranten vom Herbst 1989 nicht kleinreden will, Ehre wem Ehre gebührt. Aber entscheidend war damals nichts, was in der DDR vor sich ging, sondern dass in der Zentrale des Imperiums die Wirtschaft dermaßen darniederlag, dass sich die Sowjetunion die Aufrechterhaltung ihres Imperiums nicht mehr leisten konnte. 

Mitleser2

4. August 2026 15:40

Die Übertragung des Textes auf deutsche Zustände wäre wirklich eine schöne Satire, wenn es nicht so tragisch real wäre.
Ich frage mich nur, was erzählt werden wird, falls die propagandistischen Erfolgsmeldungen bzgl. Ukraine tatsächlich in sich zusammenfallen.

Karl Otto

4. August 2026 16:40

Eine Opposition von des Diktators Gnaden überzeugt mich nicht. Das kann man der AfD sicher nicht vorwerfen.
Im übrigen schön wie sich die Putin-Fans hier wieder gegenseitig Mut machen.

heinrichbrueck

4. August 2026 17:10

1. "Die Menschen sind das System."
2. "Damit diejenigen, die ärmer werden, dies nicht hinterfragen, dafür hat man die Propaganda erfunden."
Wahrnehmung könnte ein Problem sein. Eine möglichst zutreffende Wahrnehmung der Realität kann lebensrettend sein. Wer Gefahren richtig erkennt und angemessen einschätzt, trifft oft bessere Entscheidungen.
Wahrnehmung 1: Eine Wahrnehmung ist dann nützlich, wenn sie sich möglichst gut an überprüfbaren Tatsachen orientiert und bereit ist, sich bei neuen Erkenntnissen zu korrigieren.
Wahrnehmung 2: Die richtige Wahrnehmung besteht darin, die Welt ausschließlich als Kampf zwischen A und B zu sehen (natürliche Deutung). 
Wahrnehmung setzt Gemeinschaft voraus. Das Recht beruht auf dem Willen einer Gemeinschaft (keine Summierung der Willen aller Gemeinschaftsglieder). Wie sieht es mit dem Rechthaben aus? 

Artabanus

4. August 2026 17:22

Die Situation in Russland ist extrem angespannt. Die Wirtschaft ist in einer Rezession, vor Allem aufgrund der Politik der Zentralbank die die Zinsen extrem hoch hält. Austeritaetspolitik mitten im Krieg, das hat es selten gegeben! Gleichzeitig gibt es aber auch kein Zurück mehr zur Vorkriegszeit, denn der Westen ist nicht bereit zu einem Kompromissfrieden, den Putin die ganze Zeit über angestrebt hat und was den Krieg so in die Länge gezogen hat. Die spannende Frage ist: was kommt nach Putin? Und da könnte der Name der Partei tatsächlich einen Hinweis geben. Allerdings ist eine liberale Wirtschaftspolitik im Kriegszustand nur schwer durchzuhalten.

das kapital

4. August 2026 18:02

Es ist die Behauptung im Raume, dass die Realeinkommen der Bevölkerung sich seit Beginn von Putins Herrschaft vervielfacht haben. Wenn das denn stimmt / bis zum Krieg gestimmt hat, gibt es ein gutes Fundament für Zufriedenheit / Dankbarkeit. /// Der Krieg und die Sanktionspakete und die westlichen Waffen, die von Stuttgart Wiesbaden und Ramstein aus gesteuert auf Russland hernieder-prasseln verschlechtern zweifelsfrei die Lebensqualität und den Lebensstandard in Russland. Wirtschaftlich gibt es aber mit China und Indien solide Abnehmer für russische Energie und so sollten die Staatsfinanzen nach wie vor einiger Maßen stabil bleiben. /// Der Traum zu Gorbatschows Zeiten war, wirtschaftlich militärisch und kulturell auf Augenhöhe zu kommen und zu bleiben. Der Westen wollte aber von vorneherein nur die Schwäche der UdSSR maximal ausnutzen. Ein Russland auf Augenhöhe wollte er nie. Statt dessen wirtschaftliche militärische und kulturelle Unterwerfung. Wer sich anschaut, wie Israel und die USA die ganze Welt mit Kriegen überziehen und zu unterwerfen trachten, wird sich nicht wundern, welch dreckiges Spiel nicht nur beim Maidan und bei Nordstream gespielt worden ist und weiter gespielt wird. Die Neuen Leute mögen sich bitte keinesfalls von Israel und den USA instrumentalisieren lassen.

RMH

4. August 2026 19:34

Ich empfinde es als befremdlich, wenn ein Teil des Kommentariats meint, ausgerechnet einem Bewohner Moskaus etwas vom Krieg erzählen zu wollen und an dessem Einleitungsabsatz beckmessern zu müssen.
Dabei besteht der Artikel aus 31 weiteren, sehr informativen Absätzen, zu denen dann eigentlich nicht viel bis gar nichts kommt. 

Karl Otto

4. August 2026 19:55

Warum sollte der Westen ein Interesse an einem "Russland auf Augenhöhe" haben? Russland hat das BIP von Italien mit drei mal so vielen Menschen, Russland ist ein III. Welt-Land. Dass Russland das flächenmäßig größte Land der Welt ist, bedeutet wenig. Mehr als die Häfte des Landes ist als Lebensraum von Menschen eigentlich ungeeignet wegen Permafrost-Boden bzw. Schnee mehr als die Hälfte des Jahres. 

RMH

4. August 2026 20:10

@Karl-Otto, die offiziellen BIP- Zahlen zu Russland sind mit hoher Wahrscheinlickeit nur ein Teil des Wirtschaftsvolumens, eben der, der statistisch irgendwo irgendwie erfasst wurde. Ein beachtlicher Teil wird vermutlich gar nicht erfasst oder aber, wenn erfasst, nicht veröffentlicht. 
Und offenbar hat eine gewisse Art von Bürokratie-, Beamtentum- und Apparatschik-System in Russland ebenso wie in Deutschland systemwandel-überstehende, ewige "Bestandsgarantie". Die "neuen Leute" scheinen dazu gute Ansätze zu haben. Ähnlich wie die AfD, die aber aufpassen muss, nicht selber zu sehr Apparatschik-affin zu werden (siehe Mitnehm-Effekte bei I-Phones etc.).

Laurenz

4. August 2026 20:16

@Karl Otto ... Ihr Gefasel beginnt zu nerven, kriegen Sie Geld dafür? Was hat das Thema mit Putin-Fans zu tun? Man kann Rußland nicht mit dem Zwergstaat Deutschland vergleichen. Gerade bei uns ist die Kontrolle der unteren Ebenen stark. In Rußland ist das überlebensnotwendig, sonst macht jeder Provinzfürst was er will. Ihr BIP/GDP-Vergleich ist was für verblödete Tagesschau-Konsumenten. Denn, er berücksichtigt keine Kaufkraft, keine Geldmenge, keine sauberen Rohstoffbewertungen. Warum vergleichen Sie nicht die Schulden Rußlands mit denen Italiens? Machen Sie das, dann wissen Sie, daß die Bananen-Republik im Mittelmeer liegt. Die hohen Europäischen Agrarerträge basieren auf Dünger. Ohne energieintensiven Dünger keine Erträge. Wer produziert den meisten Dünger & den meisten Weizen? Rußland hat eine Armee, wir nicht, obwohl wir fast dasselbe Geld dafür ausgeben. 

Laurenz

4. August 2026 20:22

@RMH ... habe den FF-Artikel genauestens gelesen. Der Artikel entspricht exakt dem SiN-Stil, erzählt politisch & gesellschaftlich. Entscheidend für das Befinden der Russen ist aber die Ökonomie, das ist nicht anders als bei uns auch. Auch wenn die Russen als leidensfähiger, als wir, gelten. Daß Ihnen die Wirkung der Ökonomie nicht bewußt ist, erscheint mir befremdlich. Und wenn Sie den Artikel genau & zwischen den Zeilen gelesen hätten, ist es exakt die Ökonomie, die NL ideologiebefreit ausmacht.

Le Chasseur

4. August 2026 20:30

"Zugleich weist die NL alle Merkmale einer „Spoiler-Partei“ auf, die einen Großteil der Unzufriedenheit mit dem System seitens der überwiegend jungen Bevölkerung in sich bündelt, sie in konstruktive und kontrollierbare Bahnen lenkt und radikale systemkritische Alternativen neutralisiert."
So eine Art russische AfD also?
@Karl Otto
"Warum sollte der Westen ein Interesse an einem "Russland auf Augenhöhe" haben? Russland hat das BIP von Italien"
Diese Behauptung stammt von dem kürzlich leider viel zu früh von uns gegangenen Kriegshetzer Lindsey Graham, Gott hab' ihn selig. Das blöde ist nur, dass sie nicht zutrifft: Can We Please Stop Comparing Russia’s Economy to Italy’s?
"[O]ver the past fifty years, Western economies have become increasingly dominated by service sectors, which, while contributing to GDP calculations, lose their importance during times of conflict. In such situations, it is the production of physical goods that matters, and by this measure, Russia’s economy is not only stronger than Germany’s but also more than twice as robust as France’s."

NC472

4. August 2026 20:30

@Karl-Otto Ihnen ist schon klar, dass BIP nur den "monetären" Wert von Transaktionen in einem Territorium misst; monetär-inflations unbereinigt, inklusive unproduktiven öffentlichen Schulden und Staatsausgaben wie Beamten- und Politikergehälter die als Positive Zahlen in diese Voodoo Metrik mit einfließen. Wer im Jahre 2026 noch immer dem Bruttoinlandsprodukt als Messlatte für Wirtschafliche Stabilität und Stärke huldigt, dem ist nicht mehr zu helfen

das kapital

4. August 2026 20:35

@ Karl Otto Willkommen in der Welt der Putin Fans. Schauen Sie sich einfach mal an, wer auf der Gegenseite steht und ein Verbrechen nach dem anderen begeht. Putin ist für mich einfach jemand, der den Verbrechern im Westen, in Israel und den USA Paroli bieten kann. Er ist ein authentischer Verteidiger der Interessen seines Volkes. Wenn wir einen Kanzler in seiner Qualität hätten, wäre Nordstream niemals gesprengt und Deutschland niemals so heruntergewirtschaftet worden.Wenn Du Dich und Dein Volk gegen die Sauereien des Westens verteidigen musst, dann kannst Du nicht zimperlich sein, sonst verlierst Du selbst und es verlieren die Dir anvertrauten Menschen. Putin hat eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung hinter sich, auch wenn da nicht lauter 100prozentige Edeldemokraten unterwegs sind. Wenn der Westen seit 1990 fair und respektvoll mit den Russen und Russland umgegangen wäre, niemals gäbe es diesen Krieg in der Ukraine. Der Westen hat im April 2022 einen Waffenstillstand verhindert. Für alle Toten und alle Schäden seitdem ist er mit in der Verantwortung. ///  „Beklage dich nicht über das, was ich getan habe, sondern sei dankbar für alles, was ich nicht getan habe.“ 

Majestyk

4. August 2026 20:58

Warum regen sich hier einige über Karl Otto auf? Er hat doch recht. Im Grunde ist Rußland ein Rohstofflager mit Kernwaffen. Rußland hat nie wirklich Anschluß an westliche Industriestaaten gefunden, war sogar die erste westliche Macht, die von einem asiatischen Land, nämlich Japan geschlagen wurde. Den Zweiten Weltkrieg gewann die Sowjetunion nur, dank westlicher Verbündeter und immenser Lieferung westlicher Rüstungsgüter. Heute hinkt auch Rußland seinem Nachbarn China hoffnungslos hinterher, wird in seinen Ostgebieten sogar von Chinesen überrannt. 
Dass nicht nur westliche Länder von eigener Schwäche abzulenken versuchen, sondern auch Rußland sein Wohlstandsversprechen eben nicht einhalten kann wird geflissentlich ignoriert. Und ja, Deutschlands Lage ist bedrohlich. Aber nach wie vor hat Deutschland die meisten Hidden Champions. Noch vor ein paar Jahren spielte Deutschland in einer ganz anderen ökonomischen Liga als Rußland. Zahlen lügen nicht. 
Desgleichen finde ich die Schuldumkehr ziemlich peinlich, wer wen wiederholt im Nahen Osten angegriffen hat weiß jeder, dem Israel kein Dorn im Auge ist. Aber Israel oder die USA dürfen natürlich keine Sicherheitsinteressen haben, Rußland schon. 
Interessanter Artikel, aber der paßt natürlich denen nicht in den Kram, die eine Agenda verfolgen. Da erklärt man lieber einem Russen sein Rußland. Könnte Baerbock nicht besser. 

RMH

4. August 2026 21:11

"Da erklärt man lieber einem Russen sein Rußland."
So schaut´s aus.

Le Chasseur

4. August 2026 21:50

@Majestyk
"Im Grunde ist Rußland ein Rohstofflager mit Kernwaffen."
Copyright John McCain. Noch so ein US-amerikanischer Kriegstreiber, der leider nicht mehr unter den Lebenden weilt. Ich hätte es ihm so gegönnt, dass er noch miterleben darf, wie die Iraner den Amis in den Arsch treten.